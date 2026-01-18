Více než 50 podnětů Nano Banana: kreativní podněty pro obrázky, které podnítí vaše nápady

Znáte ten moment: máte v hlavě jasnou představu, zadáte prompt a první výsledek je téměř správný.
Poté to upravíte a úhel kamery se změní, rysy obličeje se posunou a „stejná“ postava najednou vypadá jako někdo jiný. Pokud vytváříte vizuály pro příběhy, lekce, miniatury nebo příspěvky, může se toto přecházení mezi různými variantami rychle omrzet.
Právě v tom pomáhají výzvy Nano Banana. Jsou to krátké, konkrétní pokyny pro Nano Banana, které se zaměřují na několik nejdůležitějších detailů.
To je obzvláště důležité, protože 83 % kreativních profesionálů již používá generativní nástroje AI v designu a kreativní práci.
V tomto průvodci se dozvíte, co jsou podněty Nano Banana a jak napsat ty nejlepší. Získáte také 50 podnětů připravených k použití, variace podnětů, nápady pro týmové workshopy a pracovní postup ClickUp AI, který vás provede od konceptu k realizaci obsahu.
Co jsou Nano Banana Prompts?
Nano Banana podněty jsou krátké, konkrétní pokyny, které dáváte Nano Banana (a Nano Banana Pro) k vytvoření nového obrázku nebo úpravě stávajícího.
Považujte je za mini specifikace: co chcete vytvořit, co by měla kamera dělat (záběr zblízka vs. nízký úhel), jak by mělo vypadat osvětlení (přirozené denní světlo vs. studiové osvětlení) a co musí zůstat stejné (rysy obličeje, přirozená struktura pokožky, celkový styl).
Google popisuje Nano Banana jako nativní funkci Gemini pro generování obrázků, kde můžete pracovat s textem, obrázky nebo obojím a vytvářet a vylepšovat vizuální prvky v konverzačním toku.
Nano Banana je rychlejší model „Flash Image“ pro rychlé iterace, zatímco Nano Banana Pro je model „Pro Image“ zaměřený na výstupy s vyšší věrností, zejména když je třeba, aby bylo vykreslení textu čisté a čitelné.
✅ Většina lidí používá výzvy Nano Banana dvěma způsoby:
- Generování obrázků pouze z textu, kde popíšete předmět, pozadí, paletu barev a styl v jednom kompaktním pokynu.
- Generování a úprava obrázků pomocí nahraného obrázku, kde připojíte referenční obrázek nebo vstupní obrázek a určíte, co se má změnit, přičemž se zachová stejná osoba, struktura obličeje a detaily osvětlení.
Proč Nano Prompts fungují pro spisovatele a tvůrce
Pokud píšete, učíte, navrhujete nebo dodáváte obsah v termínu, nepotřebujete 200 slov. Potřebujete podnět, který modelu řekne, co má udržet stabilní.
Nano podněty fungují, protože vás nutí vybrat několik detailů, které skutečně mění výstup. Některé z nich jsou:
- Kompozice a úhel kamery, jako například detailní záběr, záběr z úrovně očí nebo záběr z nízkého úhlu
- Zaostřete jako při malé hloubce ostrosti a ostrém zaostření
- Osvětlení jako přirozené denní světlo, studiové osvětlení, zlatá hodina, vysoký kontrast, hluboké stíny, měkké stíny
- Pozadí a paleta barev, jako světle šedé pozadí, modré pozadí, bílé pozadí, syté barvy, čisté linie
Fungují také proto, že Nano Banana je navržen pro rychlou iteraci a cílené úpravy. Google výslovně zdůrazňuje funkce jako konzistence znaků, kombinování fotografií a lokální úpravy pro Nano Banana.
V Nano Banana Pro máte také přístup k přesnějším ovládacím prvkům, včetně pokročilého vykreslování textu, ovládání úhlu kamery a poměru stran a rozlišení 2K.
Pro spisovatele a pedagogy je tento efekt „jiskry na začátku“ skutečný.
Velký experiment s psaním povídek ukázal, že přístup k generativním nápadům AI zlepšil hodnocení povídek (zejména u méně kreativních autorů), i když také vedl k větší podobnosti výstupů.
To je dobrý obchod, když potřebujete rychlý výchozí bod, který si pak přizpůsobíte podle svých potřeb.
📮 ClickUp Insight: Náš průzkum vyspělosti AI odhalil, že 33 % jednotlivců se brání přijetí nových nástrojů, zatímco pouze 19 % implementuje a rychle rozšiřuje AI. Když je každá nová funkce představena jako další aplikace, přihlášení nebo pracovní postup, který je třeba zvládnout, týmy rychle pocítí únavu z nástrojů.
ClickUp Brain tuto mezeru vyplňuje tím, že funguje v rámci jednotného, integrovaného pracovního prostoru, kde týmy již organizují a komunikují. Integruje více modelů umělé inteligence, generování obrázků a pokročilé uvažování přímo do prostředí, kde se práce provádí.
Jak používat Nano Banana Prompts (krok za krokem)
Prompt Nano Banana vám umožní vytvářet realistické obrázky ve vysokém rozlišení pouhým zadáním promptu. Podívejme se na jednotlivé kroky, jak tyto prompty co nejlépe využít:
Krok 1: Vyberte model podle toho, co potřebujete
- Použijte Nano Banana, když potřebujete rychlé iterace a rychlé úpravy.
- Použijte Nano Banana Pro, pokud potřebujete čistější vykreslování textu, přísnější kontrolu rozvržení nebo ostřejší věrnost (výstup 2K a přesnější ovládání).
Krok 2: Rozhodněte se, zda budete generovat nebo upravovat
Čistší výsledky získáte, když si předem vyberete jednu cestu:
- Generování začíná pouze z textu a poskytuje vám větší kreativní prostor.
- Úprava začíná od nahraného obrázku nebo přiloženého referenčního obrázku a je nejvhodnější pro zachování stejných individuálních a konzistentních rysů obličeje.
Krok 3: Napište „nano“ prompt, který ovládá pouze důležité páky
Začněte jednou krátkou větou, která obsahuje
- Předmět + záměr
- Úhel kamery + rám (záběr zblízka, extrémní záběr zblízka, úroveň očí, nízký úhel záběru)
- Focus cue (malá hloubka ostrosti, ostré zaostření)
- Osvětlení (přirozené osvětlení, studiové osvětlení, vysoký kontrast)
- Pozadí nebo paleta (bílé pozadí, světle šedé pozadí, modré pozadí)
Krok 4: Zamkněte identitu pomocí referenčního obrázku, když záleží na konzistenci
Pokud vytváříte sérii, nespoléhejte se pouze na text. Připojte referenční obrázek a sdělte modelu, co by se nemělo měnit, například:
- Struktura obličeje a rysy obličeje
- Přirozená textura pokožky a detaily textury pokožky
- Stejný úhel kamery a celkový styl
Vlastní pokyny společnosti Google kladou důraz na použití modelu pro zajištění konzistence znaků a iterativní úpravy, což je přesně to, k čemu vám referenční obrázek pomůže.
Krok 5: Při nahrávání obrázku používejte přesný jazyk
Zde je příklad spolehlivého formátu, který udržuje úpravy přehledné:
- Pomocí nahraného obrázku [přidat/odstranit/změnit] [věc]
- Zachovat [to, co se nesmí změnit]
- Shoda [detaily osvětlení, okolní prostředí, celková estetika]
Krok 6: Opakujte s jednou změnou na tah
Pokud se váš výstup liší, pravděpodobně měníte příliš mnoho najednou.
Zkraťte smyčku tím, že vyzkoušíte tento postup:
- Identita → rámování → osvětlení → barevné korekce → pozadí → vykreslování textu
Krok 7: Pokud potřebujete rozvržení a čitelný text, vyvolejte jej přímo.
Nano Banana Pro je navržen pro přesnější text a precizní ovládání. Pokud je text důležitý, požádejte o něj jasně a specifikujte umístění (levá nebo pravá polovina), styl písma (bezpatkové) a kontrast (vysoký kontrast černé na bílém pozadí).
50 podnětů Nano Banana, které můžete vyzkoušet
Čím konkrétnější a podrobnější jsou vaše podněty, tím lepší obrázek získáte. Zde je 50 podnětů Nano Banana, které můžete použít ke zlepšení svých obrázků:
1–35: Generujte nové obrázky (pouze text)
- Mladá žena, detailní záběr, úroveň očí, přirozené denní světlo, malá hloubka ostrosti, měkké stíny, přirozená textura pokožky, světle šedé pozadí, vysoké rozlišení
- Mladá žena, extrémní detail, ostré zaostření, vysoký kontrast, hluboké stíny, přirozené osvětlení, realistická textura kůže, minimální pozadí
- Portrét mladé ženy s vědoucím úsměvem, zlatá hodina, vysoký realismus, jemné odrazy, teplá paleta barev, vysoká detailnost
- Hyperrealistický pouliční portrét, snímek z nízkého úhlu, dlouhé stíny, syté barvy, filmový snímek, ostré rysy obličeje
- Ateliérový portrét, ateliérové osvětlení, vysoký kontrast, měkké stíny, přirozená textura pleti, bílé pozadí, vysoká úroveň detailů
- Redakční portrét, detailní záběr, ostré zaostření, malá hloubka ostrosti, neutrální barevné schéma, čisté pozadí, vysoký realismus
- Krásný portrét, extrémní detail, viditelné pihy, přirozená textura pleti, přirozené denní světlo, ostré zaostření na duhovku, jemné odrazy
- Profilový portrét, úroveň očí, měkké přirozené denní světlo, měkké stíny, ostrá struktura obličeje, tlumené pozadí, vysoký realismus
- Módní portrét, snímek z nízkého úhlu, dramatické hluboké stíny, výrazná paleta barev, ostré zaostření, vysoká úroveň detailů
- Portrét v exteriéru, zlatá hodina, teplé barevné odstíny, měkké stíny, detailní záběr, stromy v pozadí s malou hloubkou ostrosti, vysoký realismus
- Černobílý portrét, vysoký kontrast černé, ostré zaostření, filmový zrnitý efekt, extrémní detail, výrazné rysy obličeje
- Filmový snímek, deštivá ulice, vysoký kontrast, hluboké stíny, odrazy na chodníku, široký rám, náladové barevné odstíny
- Filmový portrét, noční ulice, neonové odrazy, vysoký kontrast, kontrolované hluboké stíny, malá hloubka, vysoký realismus
- Módní portrét, úroveň očí, světlo z okna, měkké stíny, přirozená textura pokožky, neutrální pozadí, vysoká úroveň detailů
- Fotografie ve stylu street style lookbook, zlatá hodina, dlouhé stíny, syté barvy, viditelné okolí, vysoké rozlišení
- Fotorealistický snímek jídla, jahodové palačinky, detailní záběr, malá hloubka ostrosti, přirozené osvětlení, měkké stíny, vysoká úroveň detailů
- Produktová fotografie notebooku s motivem banánů, studiové osvětlení, vysoký kontrast, bílé pozadí, jasné detaily, vysoké rozlišení
- Hlavní obrázek produktu, banánový smoothie na stole, studiové osvětlení, měkké stíny, jemné odrazy na skle, bílé pozadí, vysoká úroveň detailů
- Útulná kavárna, teplá zlatá hodinka, měkké stíny, malá hloubka ostrosti, ostře zaostření na lidi, bokeh v pozadí
- Futuristická laboratorní scéna, chladná barevná schéma, vysoká detailnost, vysoký realismus, odrazivé povrchy, studiové osvětlení, ostrý rám
- Fotografie cestovatelského plakátu, pouštní scéna, zlatá hodina, dlouhé stíny, široký rám, minimalistické pozadí, čistá kompozice
- Fotorealistický snímek jídla, jahodové palačinky, detailní záběr, malá hloubka ostrosti, přirozené osvětlení, měkké stíny, velká detailnost
- Portrét, světle šedé pozadí, měkké stíny, přirozené denní světlo, malá hloubka ostrosti, vysoký realismus, vysoké rozlišení
- Filmová scéna, kuchyňský stůl, přirozené osvětlení, malá hloubka ostrosti, jemné odrazy, teplé barevné odstíny, široký rám
- Architektonický záběr, nízký úhel záběru, hluboké stíny, vysoký kontrast, jasné barvy, vysoká úroveň detailů, ostré linie
- Studie makro textury, extrémní detail, ostré zaostření, vysoký kontrast, hluboké stíny, vysoký realismus, vysoké rozlišení
- Portrét na ulici, úroveň očí, přirozené denní světlo, měkké stíny, realistická textura kůže, viditelné okolí, vysoký realismus
- Ateliérový portrét, bílé pozadí, vysoký kontrast, výrazné stíny na tvářích, ostré zaostření, ultra realistické, vysoké rozlišení
- Portrét venku, zatažené přirozené denní světlo, měkké stíny, neutrální barevná paleta, ostré zaostření, vysoký realismus
- Redakční krásný snímek, detailní záběr, malá hloubka ostrosti, teplé barevné odstíny, ostré zaostření na oči, vysoký realismus
- Kreativní koncept postavy, design postavy inspirovaný ananasem, velmi detailní, jasné barvy, čisté pozadí, intenzivní osvětlení, ostré okraje, vysoké rozlišení
- Návrh postav, futuristický kurýr, syté barvy, ostré zaostření, čisté linie, vysoká detailnost, vysoké rozlišení
- Styl reálných fotografií, spontánní momenty z ulice, přirozené denní světlo, malá hloubka ostrosti, jemné odrazy, vysoký realismus
- Produkt v rovné poloze, bílé pozadí, jemné stíny, rovnoměrně rozmístěné objekty, vysoká úroveň detailů, vysoké rozlišení
- Minimalistická zátiší, modré pozadí, jasně červený akcent, čistá kompozice, ostré zaostření, vysoký kontrast
36–45: Plakáty, bannery a kresby
- Minimalistický design plakátu, kresba čar, čisté linie, vysoký kontrast černé barvy na bílém pozadí, bezpatkové písmo, jasné vykreslení textu
- Moderní plakát značky, modré pozadí, jasné barvy, tučné bezpatkové písmo, vycentrovaný anglický text, čisté vykreslení textu
- Rozdělený plakát, obrázek na pravé polovině, typografie na levé polovině, bílé pozadí, rovnoměrné rozložení, bezpatkové písmo, čisté vykreslení textu
- Obálka časopisu, detailní portrét, nadpis v levé polovině, podnadpis v pravé polovině, bezpatkové písmo, čisté vykreslení textu, vysoké rozlišení
- Banner technologické akce, modré pozadí, jasně červený akcent, tučné bezpatkové písmo, jasné vykreslení textu, vysoké rozlišení
- Maketa obálky knihy, bílé pozadí, minimalistická paleta barev, anglický textový název, čisté vykreslení textu, vysoký realismus
- Koncept obalu alba, abstraktní socha banánu, tvrdé studiové osvětlení, vysoký kontrast, jemné odrazy, syté barvy
- Sada ikon, banánové téma, čarové kresby, čisté linie, rovnoměrné rozložení, bílé pozadí, vysoký kontrast černé barvy
- Kresba čar, čisté linie, minimální stínování, bílé pozadí, vysoký kontrast černé barvy, jasné detaily
- Maketa obalu, bílé pozadí, bezpatkové písmo, anglický text, čisté vykreslení textu, vysoký kontrast černé barvy, poměr stran 1:1
46–50: Upravte podněty (použijte nahraný obrázek nebo referenční obrázek)
- Pomocí přiloženého referenčního obrázku přidejte jemné odrazy v očích a na špercích, zachovejte přirozenou texturu pokožky, zachovejte měkké stíny a zachovejte stejný individuální charakter.
- Pomocí nahraného obrázku zvyšte kontrast a prohloubte stíny, zachovejte identické rysy a strukturu obličeje a zachovejte přirozené osvětlení.
48. Pomocí referenčního obrázku vytvořte monochromatickou verzi s kontrastními černými tóny, ostrým zaostřením a čistým pozadím.
49. Pomocí vstupního obrázku změňte okolní prostředí na moderní kancelář, zachovejte stejný úhel kamery, zachovejte realistické osvětlení a zachovejte konzistentní rysy obličeje.
50. Pomocí nahraného obrázku upravte barevné odstíny tak, aby vypadaly jako teplá filmová scéna, zachovejte texturu pokožky, zachovejte ostré zaostření a zachovejte celkový styl konzistentní.
7 účinných variant Nano Prompt, které můžete použít
Příkazy Nano Banana jsou snazší, když přestanete přepisovat od nuly a začnete znovu používat „prompt shells“. Zachováte strukturu a pak vyměníte jednu proměnnou po druhé.
1) „Režisérský podnět“ pro rychlé a realistické portréty
Použijte, když chcete skutečné fotografie s konzistentními rysy obličeje:
- Mladá žena, detailní záběr, úroveň očí, přirozené denní světlo, malá hloubka ostrosti, měkké stíny, přirozená textura pokožky, světle šedé pozadí, vysoké rozlišení
Rychlé výměny pro přidané efekty:
- nízký úhel záběru pro dramatický efekt
- zlatá hodina pro teplo
- vysoký kontrast a hluboké stíny pro ostřejší náladu
2) Úprava „identity lock“ pro stejnou osobu v různých iteracích
Použijte, když záleží na konzistentnosti postav (série a konzistentní avatary):
- Použijte přiložený referenční obrázek a zachovejte stejnou osobu a strukturu obličeje.
- Zachovejte rysy obličeje a přirozenou strukturu pokožky
- Zachovejte přirozené osvětlení a ostré zaostření
- Změňte pouze [pozadí | paletu barev | oblečení | okolní prostředí]
3) „Výměna pozadí“ pro čisté, opakovatelné prvky
Použijte, když je předmět správný, ale pozadí je nesprávné:
- Při použití vstupního obrázku zachovejte rysy obličeje a texturu pokožky.
- Nahraďte pozadí bílým pozadím (nebo modrým pozadím)
- Shoda s původními detaily osvětlení
4) Shell „focus and lens“ pro okamžitou hloubku
Použijte, když se vám obrázek zdá plochý:
- Extrémní detail, malá hloubka ostrosti, ostré zaostření na oči, měkké rozostření pozadí, vysoký realismus
5) „Filmový snímek“ (vzhled filmové scény)
Použijte tuto funkci, pokud chcete vytvořit náladu připomínající filmovou scénu:nízký úhel záběru, vysoký kontrast, hluboké stíny, zlatá hodina, dlouhé stíny, jemné odrazy, syté barvy, vysoká úroveň detailů, barevné odstupňování, viditelné okolí, vysoký realismus.
Pokud je výsledek příliš ostrý, zmírněte jej pomocí „měkkých stínů“ a „přirozeného osvětlení“.
6) „Plagát značky“ (zobrazení textu a ovládání rozvržení)
Použijte to, když potřebujete čitelnou typografii a pravidla kompozice:Bílé pozadí, čisté linie, bezpatkové písmo, anglický text „believe“, jasné vykreslení textu, nadpis v levé polovině, podnadpis v pravé polovině, rovnoměrné rozložení, vysoké rozlišení, jasně červený akcent, minimalistická celková estetika
Pokud chcete dosáhnout výraznějšího grafického vzhledu, použijte kontrastní černou barvu a zjednodušte barevné schéma.
7) Podnět „přenos stylu“
Použijte, když se vám líbí kompozice, ale chcete novou atmosféru:
- Při použití referenčního obrázku zachovejte stejný úhel kamery a strukturu obličeje.
- Použijte přenos stylu na [kresbu | filmovou scénu | ultrarealistický editorial]
- Zachovejte celkovou estetiku a upravte pouze barevné schéma.
Google označuje změny stylu z referenčního obrázku jako podporovaný pracovní postup (převzetí textury, barvy nebo stylu z referenční fotografie a jejich použití), takže se jedná o praktický proces, který je dobré mít na paměti.
Využití Nano Prompts pro týmovou kreativitu a workshopy
Nano podněty fungují dobře ve skupinách, protože všichni začínají se stejnými omezeními. Strávíte méně času diskutováním o nápadech na prázdné stránce a získáte více času na reakci na nové nápady a vyjádření.
✅ Zde jsou praktické způsoby, jak to spustit (spolu s některými užitečnými funkcemi ClickUp):
Rozcvička před brainstormingem
- Vyberte si jeden sdílený podnět Nano Banana a jeden sdílený referenční obrázek.
- Nastavte 3minutový časovač pro počáteční výstup.
- Nastavte 2minutový časovač pro jednu variantu (změňte pouze osvětlení nebo pozadí).
- Udělejte rychlou prezentaci a poté přejděte k opravdovému brainstormingu.
Zahřívací výzvu udržujte jednoduchou. Ovládejte pouze úhel kamery, osvětlení a pozadí. Zbytek nechte na modelu.
💡 Tip pro profesionály: Umístěte úvodní výzvu do horní části dokumentu ClickUp Doc a poté tento dokument propojte na tabuli ClickUp Whiteboard vedle výstupů, aby výzva a obrázek zůstaly spárovány.
Svou knihovnu podnětů můžete také uložit do Docs Hubu ClickUp, centralizovaného místa, kde jsou uloženy všechny vaše dokumenty a wiki. To může vašemu týmu pomoci vyhledat a otevřít správný dokument s podněty, aniž by musel procházet více dokumentů a pracovních prostorů.
Kreativní ledoborce na schůzkách
- Všichni používají stejný předmět a stejný úhel kamery.
- Každá osoba mění jednu proměnnou (barevnou paletu, pozadí nebo hloubku).
- Hlasujte pro verzi, která nejlépe odpovídá cíli (prezentace, rámec příběhu, miniatura, plakát).
Zde pomáhá přesné formulování. Pokud chcete dosáhnout konzistence, požádejte lidi, aby používali stejný referenční obrázek nebo stejný přiložený referenční obrázek.
💡 Tip pro profesionály: Vložte výstupy jednotlivých osob na tabuli ClickUp Whiteboard, přidejte poznámku s přesným použitým podnětem a poté převedete vítěznou poznámku na úkol ClickUp Task pro další zpracování.
Inovační workshopy
V delších relacích použijte Nano podněty k rychlému prozkoumání směrů a následnému sjednocení.
- 1. kolo: Vygenerujte 10 hrubých pokynů s krátkými výzvami.
- 2. kolo: Vyberte 3 nejlepší návrhy a poté upřesněte identitu a rámcování.
- 3. kolo: Zamkněte sdílený seznam „neměnit“ (rysy obličeje, pravidla vykreslování textu, barevné schéma)
Můžete pověřit jednu osobu, aby sledovala odchylky podnětů. Udržuje základní podnět stabilní, aby se vaše obrázky neodchylovaly.
💡 Tip pro profesionály: Uložte si pravidla pro výzvy do dokumentu ClickUp Doc, poté zvýrazněte řádek s akcí a vytvořte z něj úkol, například „Vytvořte 5 variant s modrým pozadím a čistým vykreslením textu“. Pokud je recenze podrobná, připojte obrázky k úkolu a použijte funkci Proofing v ClickUp k připnutí zpětné vazby přímo na vizuál, přiřazení komentářů a jejich vyřešení po opravě.
Storyboardingové relace
Pokud vytváříte storyboard obsahu, podněty se stanou vaším seznamem záběrů.
- Definujte 6–10 snímků a přiřaďte jeden snímek na osobu.
- Standardizujte pokyny pro kameru (úroveň očí, detailní záběr, nízký úhel záběru)
- Standardizujte osvětlení (přirozené denní světlo nebo studiové osvětlení)
- Udržujte konzistentní poměr stran napříč snímky
💡 Tip pro profesionály: Můžete vytvořit storyboard na ClickUp Whiteboard, přidat každý snímek jako dlaždici a poté vložit související úkol a výzvu Doc hned vedle něj.
ClickUp vám umožňuje přidávat úkoly a dokumenty na tabuli a upravovat je z plátna, takže storyboard, podněty a úkoly zůstávají propojené.
📽️ Podívejte se na video: Stále provádíte ruční kopírování a vkládání, vytváření úkolů nebo plánování? Toto video vysvětluje, jak využít automatizační nástroje AI k eliminaci monotónních úkolů.
Alternativy Nano Banana, které stojí za prozkoumání
Při testování vizuálních nápadů je nejtěžší částí málokdy první obrázek. Jde o vše kolem něj: přepínání mezi nástroji pro generování, revizi, schvalování a odesílání, a pak ztráta přehledu o tom, co jste již rozhodli.
Tento „rozptyl práce “ se ještě zhoršuje s rozptylem AI, kdy je kreativní práce rozdělena mezi různé modely a nástroje AI.
ClickUp řeší tento problém tím, že je konvergovaným pracovním prostorem s umělou inteligencí pro týmy, kde můžete generovat vizuální prvky, proměňovat rozhodnutí v úkoly a pokračovat v provádění na jednom místě.
🧠Věděli jste, že: Výzkum související s „toggle tax“ (přepínací daň) ukázal, že pracovníci přepínali mezi aplikacemi přibližně 1 200krát denně, což znamenalo téměř čtyři hodiny týdně strávené přeorientováním.
Generujte vizuální prvky v ClickUp Brain pomocí AI Image Generator.
ClickUp Brain obsahuje generátor obrázků AI, který můžete spustit přímo v místě, kde se pracuje (například z komentářů k úkolům nebo jiných povrchů ClickUp, kde jsou k dispozici nástroje AI).
Přidejte svůj podnět, vygenerujte několik možností a poté si vyberte tu nejlepší, kterou můžete přenést do revize a dodání, aniž byste museli kopírovat kontext mezi nástroji. Z jednoho podnětu můžete vygenerovat až 10 obrázků, díky čemuž je rychlá iterace mnohem snazší.
Zde jsou kompletní podněty, které můžete vložit do generátoru obrázků ClickUp Brain (vyměňte pouze 1–2 proměnné za iteraci, abyste zabránili odchylkám):
1. Portrét (čistý, redakční)
„Mladá žena, detailní záběr, úroveň očí, malá hloubka ostrosti, ostré zaostření, přirozená textura pleti, přirozené denní světlo, měkké stíny, světle šedé pozadí, jemné odrazy v očích, vysoký realismus, vysoké rozlišení, pevný úhel kamery, centrování snímku, poměr stran 4:5“
2. Portrét (dramatický, filmový)
„Mladá žena, extrémní detail, vysoký kontrast, hluboké stíny, ostré zaostření na rysy obličeje a strukturu obličeje, přirozené osvětlení, hyperrealistická textura kůže, filmová scéna, rozmazané okolí, vysoká úroveň detailů, vysoké rozlišení, poměr stran 1:1“
3. Zlatá hodina na ulici
„Záběr z nízkého úhlu, mladá žena kráčející po městské ulici, zlatá hodina, dlouhé stíny, syté barvy, vysoký realismus, vysoká detailnost, jemné odrazy na chodníku, filmové barevné odstupňování, ostré zaostření objektu, malá hloubka ostrosti, široký rám, poměr stran 16:9“
4. Minimalistický plakát (typografie + rozvržení)
„Bílé pozadí, čisté linie, ilustrace banánu v černobílém provedení, vysoký kontrast černé barvy, bezpatkové písmo, anglický text nadpisu v levé polovině, podpůrný text pod ním, grafický prvek v pravé polovině, rovnoměrně rozmístěná mřížka, jasné detaily, ostré vykreslení textu, jasně červený akcent, vysoké rozlišení“
5. Moderní banner (výrazné barvy)
„Modré pozadí, jasné barvy, sytá paleta barev, grafika ve stylu produktu s čistou kompozicí, bezpatkové písmo, anglický text v horní třetině, ostré zaostření, studiové osvětlení, měkké stíny, jasné detaily, vysoké rozlišení, poměr stran 16:9“
6. Sada ikon (jednoduchá + konzistentní)
„Sada ikon line art, motiv jahod, čisté linie, rovnoměrné rozložení, bílé pozadí, vysoký kontrast černé barvy, konzistentní tloušťka tahu, minimální stínování, jasné detaily, vysoké rozlišení“
Efektivně procvičujte výzvy s ClickUp BrainGPT.
Pokud chcete rychle zlepšit své výzvy, konzistence je důležitější než dlouhé sezení. ClickUp BrainGPT podporuje funkci Talk to Text (můžete tedy vyslovit hrubý nápad a proměnit jej v použitelný text) a vyhledávání v ClickUp, na webu a v připojených aplikacích, když potřebujete vyhledat minulý kontext nebo odkazy.
Zde je jednoduchý postup, který se hodí pro spisovatele, tvůrce a pedagogy:
- Nadiktujte hrubou vizuální představu pomocí funkce Talk to Text a poté požádejte ClickUp BrainGPT, aby ji přepsal jako 5 podnětů s různými úhly kamery a detaily osvětlení.
- Prohledávejte své předchozí chaty/dokumenty/úkoly pomocí Enterprise Search a najděte to, co fungovalo minule (například „najít podnět k plakátu, který vyprodukoval nejčistší vykreslení textu“).
- Přepínejte modely, když je to užitečné. ClickUp BrainGPT vám umožňuje změnit model AI na ChatGPT, Claude nebo Gemini (mějte však na paměti, že externí modely nebudou využívat vaše znalosti ClickUp Workspace tak, jak to dělá „ClickUp Brain“).
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Agents, aby se kreativní výstupy šířily napříč vaším týmem.
Jakmile máte použitelný vizuál, překážkou se stává koordinace: revizní cykly a „Kdo bude dělat co dál?“ Agenti ClickUp AI mohou fungovat na základě spouštěčů (například změny stavu) a provádět akce, jako je vytváření dokumentů nebo úkolů pomocí AI.
Zde je rychlé a praktické nastavení ClickUp Agents, které můžete vyzkoušet:
- Vytvořte si ve svém kreativním seznamu agenta Autopilot, který se spustí, když se stav úkolu změní na „Kontrola“.
- V pokynech pro agenta mu řekněte, aby (1) zveřejnil komentář, který zkontroluje požadované podrobnosti (poměr stran, pozadí, osvětlení, úhel kamery, poznámky k vykreslení textu) a (2) vytvořil krátkou recenzi Doc s AI, která shrnuje, co se změnilo a jaká zpětná vazba je potřebná.
- Pokud v úkolu chybí klíčové informace, nechte AI vytvořit podúkol (příklad: „Vytvořte 3 varianty s měkčími stíny“ nebo „Opravte čitelnost anglického textu“).
Díky tomu zůstává přechod od „kreativního nápadu k realizaci“ plynulý, aniž by se vaše promptová relace proměnila v administrativní práci.
Podívejte se, jak si můžete vytvořit vlastního AI agenta v ClickUp.
Posuňte svůj pracovní postup s obrázky na vyšší úroveň díky ClickUp
Nano Banana vám pomůže rychle postupovat, pokud máte jasný směr. Lepších výsledků dosáhnete, když ovládáte základy: úhel kamery, rám, osvětlení, pozadí a několik stylových prvků, jako je malá hloubka ostrosti nebo vysoký kontrast.
Větší výzva se však objeví až po výstupu. Stále potřebujete místo, kde můžete generovat vizuální prvky a zabránit tomu, aby další kroky zmizely v různých nástrojích. Právě v tomto ohledu ClickUp vyniká, protože kombinuje generování obrázků a správu úkolů na jedné platformě.
Aby váš pracovní postup s obrázky probíhal hladce, můžete také vylepšit podněty pomocí ClickUp BrainGPT a Talk to Text. Můžete si dokonce vybrat, zda chcete přepínat mezi modely jako ChatGPT, Claude nebo Gemini, když potřebujete jiný model AI pro konkrétní použití.
Nakonec se můžete spolehnout na ClickUp Agents, který provádí kontroly specifikací a vytváří následné kroky, když něco chybí.
Zní to jako ideální nástroj pro vás? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma a vyzkoušejte ten rozdíl!
Často kladené otázky (FAQ)
Nano Banana jsou velmi krátké pokyny, které zadáváte obrazovému modelu Nano Banana od Google, aby vygeneroval nový obrázek nebo upravil stávající. Fungují nejlépe, když popíšete pouze několik detailů, které ovlivňují výstup, jako je předmět, úhel kamery, osvětlení a pozadí, místo toho, abyste psali dlouhý popis. Pokud potřebujete větší kontrolu (zejména pro typografii, plakáty nebo diagramy), Nano Banana Pro je navržen pro generování a úpravy s vyšší věrností a silnějšími možnostmi zpracování textu.
Začněte s jednoduchou strukturou: předmět, úhel kamery, zaostření, osvětlení, pozadí, styl a poměr stran. První podnět by měl být krátký, poté opakujte změnu jedné proměnné najednou (například změňte pouze pozadí ze světle šedé na modré). Pokud váš obrázek obsahuje typografii, buďte konkrétní ohledně umístění („nadpis v levé polovině“) a čitelnosti, protože text je jedním z nejjednodušších míst, kde může dojít k odchylkám ve výstupech.
Použijte referenční obrázek vždy, když záleží na konzistenci charakteru. Spolehlivý pracovní postup spočívá v tom, že začnete s „archivem“ nebo základním obrázkem, vytvoříte stabilní referenci a poté vygenerujete sérii nových obrázků pomocí stejné reference a krátkých podnětů. Ve svém podnětu uveďte, co se nesmí změnit (stejná osoba, rysy obličeje, struktura obličeje, struktura kůže), a měňte pouze jeden nebo dva prvky, jako je pozadí nebo úhel kamery.
Nano Banana je rychlý model pro rychlé kreativní experimentování, zatímco Nano Banana Pro je určen pro generování a úpravy obrázků s vyšší kontrolou. Google zdůrazňuje vylepšené vykreslování textu, pokročilé kreativní ovládací prvky a schopnost vytvářet vysoce věrné vizuály (až 4K) v Nano Banana Pro, které jsou relevantní pro plakáty a propracované značkové materiály. Pokud je vaším cílem rychlé vytváření nápadů, Nano Banana často stačí. Pokud potřebujete přesnost, typografii nebo kvalitu „finálního návrhu“, Nano Banana Pro je vhodnější volbou.
Ano. ClickUp Brain může generovat AI obrázky přímo z komentářů k úkolům, ClickUp Chat nebo ikony AI ve vašem pracovním prostoru. Z jednoho podnětu můžete vygenerovat až 10 obrázků, po zobrazení výsledků podnět vylepšit a poté obrázek sdílet v úkolu nebo chatu, případně z něj vytvořit dokument. Díky tomu je ClickUp Brain praktickým nástrojem pro generování obrázků, když chcete generovat obrázky ve stejném pracovním prostoru, kde probíhají recenze, schvalování a další kroky.