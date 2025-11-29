Google Meet vs. ClickUp SyncUp: Který z nich nejlépe vyhovuje vašemu týmu?

Je 9:55 ráno. Váš tým se připojuje přes odkaz Google Meet. Rozhodnutí jsou učiněna. Akční položky létají vzduchem. O třicet minut později jsou poznámky roztroušeny po chatových aplikacích a doručených zprávách a někdo je ještě musí převést do sledovatelné práce.
Tady se rozděluje cesta. Budete i nadále spoléhat na živé video, abyste naplánovali schůzky, projednali věci v reálném čase a později je sledovali? Nebo se přikloníte k asynchronním aktualizacím stavu, které zachycují kontext vedle práce, takže vzdálené týmy zůstanou v souladu bez dalšího hovoru?
V tomto průvodci porovnáme Google Meet a ClickUp SyncUp, abychom vám pomohli pochopit, který nástroj vyhovuje různým potřebám spolupráce.
Porovnáme, jak každý z nich zpracovává videohovory, integruje se s vašimi pracovními postupy a podporuje jak rychlou synchronizaci, tak strukturované projektové schůzky.
💡 Zajímavost: Nedávný výzkum ukazuje, že až třetina schůzek je pravděpodobně zbytečná, což výrazně snižuje produktivitu – propojení diskuse s úkoly pomáhá tento neefektivní odpad omezit.
Google Meet vs. ClickUp SyncUp v kostce
Pokud jde o každodenní standupy, asynchronní aktualizace a přeměnu schůzek na sledovatelnou práci, zde je srovnání ClickUp SyncUp a Google Meet:
|Funkce
|ClickUp
|Google Meet
|Standupy a synchronizace stavu
|Spouští lehké SyncUps přímo ze seznamů, úkolů a chatu, takže týmy mohou prohlížet tabule a aktualizovat úkoly na jednom místě.
|Hostuje spolehlivé živé videohovory se sdílením obrazovky, ankety a otázky a odpovědi, ale tabule a úkoly se obvykle nacházejí v jiných nástrojích.
|Řízení projektů a úkolů
|Slučuje schůzky, úkoly, dokumenty, chat, tabule, panely a AI v jednom pracovním prostoru, takže aktualizace zůstávají propojené s prací.
|Rozděluje schůzky, poznámky a soubory mezi Kalendář, Disk, Dokumenty a externí projektové nástroje.
|Plánování a externí schůzky
|Zobrazení kalendáře pomáhá plánovat práci a schůzky společně, díky synchronizaci s Google Kalendářem jsou úkoly a události zobrazeny vedle sebe.
|Vyniká v externím plánování pomocí pozvánek v kalendáři, plánů schůzek, rezervačních stránek a připomínek.
|Nahrávky a asynchronní sledování
|Ukládá SyncUps a Clips do Clips Hub s přepisy a komentáři.
|Ukládá nahrávky do Disku a nabízí shrnutí pomocí umělé inteligence v podporovaných tarifech, ale následné kroky stále vyžadují použití jiných nástrojů.
|Zprávy po schůzce
|Dashboardy ukazují, jak rozhodnutí přijatá na schůzích mění pracovní zátěž, burndown grafy
|Zaměřuje se na kvalitu hovorů a metriky využití, bez integrovaného propojení schůzek s výsledky projektů nebo sprintů.
|Nejlepší pro
|Týmy, které chtějí mít schůzky, poznámky a úkoly propojené v jednom pracovním prostoru, aby bylo snadné sledovat jejich plnění.
|Týmy, které pracují v Google Workspace a potřebují rychlé a známé videohovory pro kontroly, ukázky a briefingy.
Co je ClickUp?
Představte si, že pořádáte úvodní schůzku k projektu: jsou přijata rozhodnutí, stanoveny úkoly a někdo se dobrovolně přihlásí k revizi rozpočtu. Poté schůzka končí.
Poznámky jsou uloženy v jednom dokumentu, následné kroky jsou zasílány e-mailem a co ta rozpočtová úloha? Někdo ji později vytvoří v nástroji pro správu projektů – pokud si na to vzpomene. Do příštího týdne si polovina týmu nebude schopna vzpomenout, co bylo vlastně rozhodnuto.
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který spojuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy. Schůzky se přímo propojují s prací, která z nich vyplývá.
Poznámky z diskusí, rozhodnutí a úkoly nejsou uloženy v samostatných nástrojích – existují společně s úkoly, časovými osami a soubory, které váš tým skutečně používá k provádění úkolů. ClickUp je navržen tak, aby omezil rozptýlení práce. Programy schůzek se promění v úkoly ClickUp s přiřazenými vlastníky a termíny splnění.
Žádné další aplikace třetích stran, duplicitní zadávání údajů nebo přepínání platforem pro zaznamenávání aktualizací úkolů.
Jeden uživatel G2 to vyjádřil jednoduše:
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak spojuje vše – úkoly, dokumenty, cíle a komunikaci – do jedné jednotné platformy.
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak spojuje vše – úkoly, dokumenty, cíle a komunikaci – do jedné jednotné platformy.
Funkce ClickUp
Zde je přehled klíčových funkcí, které pomáhají týmům pracujícím na dálku pořádat schůzky, pořizovat poznámky a proměňovat rozhovory v konkrétní úkoly v rámci pracovního prostoru ClickUp.
Funkce č. 1: ClickUp SyncUp
ClickUp SyncUp přináší lehké videohovory do vašich seznamů a úkolů. Plánujte schůzky, propojujte nebo vytvářejte úkoly během hovoru a zaznamenávejte poznámky ze schůzky, které jsou součástí práce. Využijte automatické vytváření úkolů, aby se následné kroky staly sledovanou prací během virtuálních schůzek, nikoli až po nich.
Dáváte přednost větším živým relacím na Google Meet? Přidejte odkaz na Meet z připojené události v Kalendáři Google prostřednictvím ClickUp Integrations, aby byly podrobnosti o připojení a nahrávky snadno dostupné spolu s kontextem úkolu a stavem projektu.
📌 Příklad: Vedoucí oddělení vede 20minutovou poradu. Procházejí překážky, vytvářejí nové úkoly a propojují je se sprintovou tabulkou. Tým sleduje pokrok, aniž by musel přepisovat poznámky z odděleného hovoru, a vlastníci úkolů okamžitě vidí oznámení.
Funkce č. 2: ClickUp Clips
Místo dalších telefonátů nebo psaní dlouhých textů můžete pomocí ClickUp Clips okamžitě nahrát svou obrazovku nebo pouze zvukový klip. Poté můžete klip vložit přímo do Dokumentů, Komentářů nebo Chatu. Váš tým získá zpětnou vazbu ve svém volném čase a vy ušetříte několik hodin denně.
Každý klip a SyncUp, který vytvoříte, se automaticky ukládá do Clips Hub, kde můžete znovu prohlížet nahrávky, prohledávat přepisy a zanechávat komentáře s časovým razítkem, abyste mohli přesně řídit konverzace.
A to nejlepší? Kdokoli ve vašem pracovním prostoru, kdo má přístup k kanálu, kde byl SyncUp zaznamenán, si může prohlédnout přepis a zapojit se do diskuse svými vlastními komentáři, což činí týmovou práci plynulejší, rychlejší a přehlednější.
Podívejte se: Stále během schůzek zběsile píšete poznámky? Co kdybyste se místo toho mohli soustředit na samotnou konverzaci?
Asistenti schůzek s umělou inteligencí mohou zaznamenat vše – úkoly, rozhodnutí a dokonce i kontext řečníka – aniž byste hnuli prstem. V tomto videu vám ukážeme, jak používat umělou inteligenci pro pořizování přesných poznámek ze schůzek, které lze prohledávat a okamžitě sdílet s vaším týmem.
Funkce č. 3: ClickUp Chat
ClickUp Chat nabízí skupinové chaty a přímé zprávy vedle úkolů, dokumentů a tabulek, takže konverzace zůstávají propojené s prací. Jediným kliknutím přeměňte jakoukoli zprávu na úkol ClickUp, přiřaďte úkoly, přidejte data a připojte soubory pro rychlé sdílení souborů.
Pokud váš tým již používá Slack a Microsoft Teams nebo Google Chat, integrace ClickUp a integrace ClickUp vám pomohou udržet zprávy v reálném čase propojené s projekty, místo aby byly roztříštěné mezi chatovacími nástroji a jinými aplikacemi.
📌 Příklad: Projektový manažer hostí vlákno s plánem, které zahrnuje design, kontrolu kvality a marketing. Jakmile je rozhodnutí učiněno, projektový manažer převede zprávu na nový úkol, přiřadí mu vlastníky a termíny. Všichni zachovávají konzistenci napříč více projekty, aniž by bylo nutné ručně kopírovat a vkládat.
📮 ClickUp Insight: Většina z nás píše, jako bychom závodili s termínem, a nepsali zprávu. I když je převod hlasu na text čtyřikrát rychlejší, několik důvodů, od hlučných pracovišť po špatné zkušenosti s přepisováním, nás nutí stále psát.
Funkce Talk-to-Text od Brain MAX vám umožňuje psát zprávy bez použití rukou. Mluvte, zaznamenávejte a vylepšujte své myšlenky, než je odešlete e-mailem nebo chatem.
Funkce č. 4: ClickUp Brain
Pomocí ClickUp Brain můžete shrnout SyncUp, extrahovat akční položky a vytvořit úkoly s vlastníky a termíny splnění. Na rozdíl od Google Meet, kde ručně přepisujete rozhodnutí a poté vytváříte úkoly v samostatných nástrojích, Brain provádí tuto konverzi automaticky v rámci ClickUp.
📌 Příklad: Po mezifunkčním přezkoumání projektový manažer řekne: „Shrňte tento SyncUp a vytvořte následné kroky pro kontrolu kvality, návrh a analýzu.“
Brain efektivně připravuje rekapitulace, přiděluje úkoly a aktualizuje stavy, čímž zajišťuje jasné rozdělení odpovědností bez další administrativní práce. Pro konzistentní rekapitulace začněte s šablonami pro pořizování poznámek, aby předávání úkolů zůstalo jasné.
Ceny ClickUp
Co je Google Meet?
Představte si následující situaci: za pět minut začíná prezentace pro klienta a vy potřebujete, aby se všichni rychle sešli na jednom místě. S Google Meet vytvoříte odkaz z Kalendáře Google, kolegové se připojí z jakéhokoli zařízení a během několika sekund jste ve videohovoru se sdílením obrazovky. Během hovoru udržují živé titulky, otázky a odpovědi, ankety a nahrávání pozornost všech účastníků, zatímco cloudové nahrávání se po dokončení automaticky uloží na Disk Google.
Google Meet se perfektně hodí do pracovního dne v Google Workspace. Přidejte Meet přímo do událostí v Kalendáři, abyste mohli plánovat schůzky, vložte odkazy do Google Chatu, aby nikdo nezmeškal diskuzi, a prezentujte dokumenty, tabulky nebo prezentace, aniž byste museli opustit prohlížeč.
Pro rychlé kontroly stavu nebo větší briefingy se Meet zaměřuje na základní funkce – připojit se, jasně se vidět a slyšet, sdílet důležité informace a pokračovat dál.
Funkce Google Meet
Zde je návod, jak Google Meet pomáhá vzdáleným týmům hladce provádět hovory a udržet tempo i po skončení schůzky.
Zahrnuje základní funkce – spolehlivé video a snadné plánování schůzek z Kalendáře Google, stejně jako spolupráci při hovorech – a navíc shrnutí pomocí umělé inteligence, takže následné kroky se nezpozdí.
Funkce č. 1: Poznámky a shrnutí pomocí umělé inteligence
Funkce „Take notes for me“ (Dělejte mi poznámky) v Google Meet dokáže zaznamenat diskusi, uspořádat klíčové body v Google Docs a připojit shrnutí k události v Kalendáři, čímž poskytuje členům týmu snadný přístup, aniž by museli prohledávat zprávy a chaty.
Pokud se připojíte pozdě, zobrazení „Souhrn dosud“ vám pomůže dohnat zpoždění během hovoru. Po skončení schůzky obdrží organizátor e-mail s odkazem na shrnutí; účastníci, kteří tuto funkci povolili, jej mohou také získat. Dostupnost závisí na vašem plánu Google Workspace a doplňcích Gemini.
📌 Příklad: Projektový manažer ukončí hovor se zákazníkem a automaticky se vygeneruje dokument s rozhodnutími a odpovědnými osobami. Vloží důležité body do trackeru, vytvoří dvě nové úkoly a pokračuje dál – bez nutnosti znovu sledovat záznam.
Funkce č. 2: Kalendář a plánování
Pomocí Google Kalendáře můžete snadno přidat odkaz na Meet do jakékoli pozvánky jediným kliknutím. Můžete také vytvořit plán schůzek, který zahrnuje veřejnou rezervační stránku pro vaše partnery a klienty.
Plány schůzek podporují rezervní časy, denní limity a kontrolu konfliktů více kalendářů; u způsobilých tarifů můžete dokonce vyžadovat platby přes Stripe. Díky nedávným aktualizacím jsou stránky pro rezervace lépe viditelné na webu i v mobilních zařízeních, což zjednodušuje plánování schůzek pro týmy, které se často setkávají s externími uživateli.
📌 Příklad: Vedoucí oddělení sdílí odkaz na rezervaci pro týdenní schůzky s partnery. Termíny se zobrazí ve sdíleném kalendáři, pozvánky obsahují odkaz na Meet a připomenutí se odesílají automaticky.
Funkce č. 3: Spolupráce při hovorech
V rámci Meet mohou týmy využívat chat během hovoru pro rychlé odkazy, provádět ankety a klást otázky, aby získaly zpětnou vazbu, a vytvářet oddělené místnosti pro soustředěné diskuse. Živé titulky zlepšují srozumitelnost i při různých přízvucích a v hlučných místnostech. Můžete prezentovat dokument, tabulku nebo prezentaci přímo z editoru, který udržuje soubor a video v jednom zobrazení pro plynulejší sdílení a úpravy souborů.
Pokud je ve vašem tarifu povoleno nahrávání, video se uloží na Google Drive do složky „Meet Recordings“ organizátora, aby si jej mohli později přehrát ti, kteří hovor zmeškali.
📌 Příklad: Vzdálený tým kontroluje sprintovou tabuli, zveřejňuje návrhové soubory v chatu a prezentuje sadu snímků z editoru. Poté nahrávka v Google Drive pomáhá opozdilcům získat přístup k rozhodnutím a sledovat další kroky.
Ceny Google Meet
- Zdarma pro osobní použití
- Základní tarif: 8,40 $ za uživatele a měsíc (až 100 účastníků)
- Standardní tarif: 16,80 $ za uživatele a měsíc (až 150 účastníků)
- Plán Plus: 26,40 $ za uživatele za měsíc (až 500 účastníků)
- Plán Enterprise: individuální ceny
ClickUp vs. Google Meet: srovnání funkcí
Než se pustíme do detailů, pojďme se krátce podívat na to, jak si Google Meet a ClickUp SyncUp vedou v každodenních schůzkách, poznámkách a následných krocích.
Funkce č. 1: Každodenní standupy a synchronizace stavu
ClickUp
SyncUps se nachází přímo ve vašich seznamech, úkolech a chatu, takže můžete zahájit rychlý videohovor ze stejného místa, kde sledujete práci. Během hovoru mohou všichni otevřít sprintovou tabuli, seznam úkolů nebo karty dashboardu ve stejném pracovním prostoru. Poté mohou propojit úkoly a zaznamenat poznámky tam, kde se práce již nachází.
Google Meet
Google Meet je primárně určen pro živé videohovory. Vytvoříte odkaz z Kalendáře Google, sdílíte svou obrazovku, spustíte ankety a otázky a odpovědi a udržujete pozornost všech účastníků pomocí titulků a reakcí. Meet je ideální pro rychlé spojení lidí, ale tyto konverzace se obvykle odehrávají v samostatném okně odděleném od vašich projektových tabulek, ticketů a dashboardů.
🏆 Vítěz: ClickUp vítězí v oblasti opakujících se standupů a synchronizace stavu, kde chcete mít hovor, tabuli a úkoly na jednom místě, místo abyste přeskakovali mezi okny.
Funkce č. 2: Správa projektů a úkolů
ClickUp
ClickUp je navržen tak, aby schůzky, úkoly, dokumenty, chat, tabule, dashboardy a AI byly všechny v jednom pracovním prostoru. SyncUps, komentáře a rekapitulace odkazují přímo na úkoly, kterých se týkají, a dashboardy čtou živá data z těchto úkolů.
Týmy mohou kontrolovat pokrok, diskutovat o překážkách a aktualizovat práci, aniž by musely přeskakovat mezi pěti různými aplikacemi, aby vše dali dohromady.
Google Meet
Google Meet se perfektně hodí do pracovního dne v Google Workspace, ale jednotlivé části jsou stále rozptýlené: pozvánky jsou v Kalendáři, nahrávky v Disku, poznámky v Docs a úkoly obvykle v úplně jiném projektovém nástroji.
Získáte spolehlivé hovory a užitečné shrnutí pomocí umělé inteligence, ale týmy často nakonec hledají odkazy mezi dokumenty, tabulemi a doručenými zprávami, aby zjistily, co se po schůzce skutečně změnilo.
🏆 Vítěz: ClickUp zvítězil díky snížení nutnosti přepínání mezi aplikacemi, protože hovory, poznámky, úkoly a reporty jsou soustředěny na jednom místě, namísto rozptýlení mezi různými aplikacemi.
Funkce č. 3: Plánování a externí hovory s klienty
ClickUp
Kalendář ClickUp vám umožňuje plánovat a přetahovat úkoly, prohlížet práci v jednotlivých dnech nebo týdnech a synchronizovat s Kalendářem Google, takže schůzky a úkoly se zobrazují vedle sebe v jednom rozvrhu.
V ClickUp můžete zobrazit nadcházející události z Kalendáře Google a přímo se připojit k hovorům, což se hodí, když chcete společně plánovat práci a schůzky, aniž byste ztratili přehled o termínech.
Google Meet
Google Meet vyniká v oblasti externího plánování. Z Kalendáře Google můžete jedním kliknutím přidat odkaz na Meet do jakékoli pozvánky a nastavit plán schůzek.
Máte také možnost přidat veřejnou rezervační stránku, časové rezervy a dokonce i platby Stripe u podporovaných tarifů. Hosté si vyberou čas, dostanou automatické připomenutí a připojí se přímo ze své události v kalendáři, což zajišťuje hladký průběh plánování schůzek pro klienty a partnery.
🏆 Vítěz: Google Meet vítězí v oblasti plánování schůzek s klienty a odkazů pro připojení jedním kliknutím, zejména pokud váš tým již vše spravuje prostřednictvím Kalendáře Google.
Funkce č. 4: Nahrávky, přepisy a asynchronní dohánění
ClickUp
Každý SyncUp a Clip, který nahrajete, se ukládá do Clips Hub spolu s přepisy a komentáři s časovými značkami, takže členové týmu mohou procházet přepis, přejít na správný moment a komentovat přímo na nahrávce.
Spojte to s přehledy ClickUp Brain a lidé, kteří zmeškali hovor, si mohou prohlédnout klíčová rozhodnutí a otevřít propojené úkoly, aniž by opustili pracovní prostor.
Google Meet
S Meet se nahrávky ukládají na Google Drive a odtud je lze sdílet s týmem. V podporovaných tarifech Workspace můžete také použít rekapitulace založené na technologii Gemini a funkci „Souhrn dosud“ k pochopení toho, co se stalo, aniž byste museli sledovat celý hovor.
Je to efektivní způsob, jak dohnat zameškané diskuse, ale další kroky stále zůstávají v Docs, Sheets nebo externích projektových nástrojích, místo aby byly přímo propojeny s úkoly.
🏆 Vítěz: Remíza. Google Meet funguje dobře, pokud váš tým již vše ukládá na Disku, zatímco ClickUp je silnější, pokud chcete, aby byly nahrávky, souhrny a úkoly dostupné a zpracovatelné (s okamžitým vytvářením úkolů) ve stejném pracovním prostoru.
Funkce č. 5: Vytváření zpráv a přehlednost po schůzkách
ClickUp
ClickUp Dashboards pomáhá načítat data z úkolů vytvořených nebo aktualizovaných po SyncUps, takže vedoucí pracovníci mohou sledovat, jak tyto konverzace mění pracovní zátěž, burndown, rychlost a další klíčové metriky.
Můžete sledovat průběh sprintů, zpožděné úkoly a rozložení pracovní zátěže v reálném čase, což usnadňuje měření, zda vaše standupy a revize skutečně posouvají projekty vpřed.
Google Meet
Google Meet se zaměřuje na samotné schůzky: připojení, hostování a zajištění hladkého průběhu zvuku a videa. Správci sice mohou vidět statistiky hovorů a využití, ale není zde žádná integrovaná funkce, která by tyto schůzky propojila s výsledky projektů, stavem sprintů nebo pracovní zátěží týmu.
Většina týmů stále spoléhá na samostatný reportingový stack, aby pochopila, co se děje po hovoru.
🏆 Vítěz: ClickUp jasně vítězí v oblasti přehlednosti, protože nabízí dashboardy, které ukazují, jak se rozhodnutí z jednání promítají do skutečné práce a výsledků.
ClickUp vs. Google Meet na Redditu
Uživatelé Redditu obecně vnímají tyto nástroje jako vhodné pro různé úkoly: Google Meet je rychlý a spolehlivý způsob, jak spojit lidi v rámci hovoru; ClickUp SyncUp udržuje konverzaci vázanou na úkoly, takže je snazší sledovat jejich plnění napříč projekty.
U ClickUp uživatelé zdůrazňují pracovní postupy od schůzky k akci:
Vytvoří dokument v ClickUp s přehledem, klíčovými body, dalšími kroky a klíčovými tématy... vše pěkně formátované a snadno čitelné.
Vytvoří dokument v ClickUp s přehledem, klíčovými body, dalšími kroky a klíčovými tématy... vše pěkně formátované a snadno čitelné.
Někdo také řekl :
Převedl jsem svou malou firmu se 3 zaměstnanci a jsme s tím spokojeni... je fajn mít možnost odkazovat na úkoly přímo v aplikaci. ”
Převedl jsem svou malou firmu se 3 zaměstnanci a jsme s tím spokojeni... je fajn mít možnost odkazovat na úkoly přímo v aplikaci. ”
U Google Meet uživatelé Redditu vyzdvihují vhodnost pro pracovní prostředí a známost:
Pro interní schůzky používáme Google Meet. Myslím, že Google je intuitivní.
Pro interní schůzky používáme Google Meet. Myslím, že Google je intuitivní.
Zatímco někteří preferují Meet pro každodenní práci:
Dávám přednost Meets a neplatím za Zoom
Dávám přednost Meets a neplatím za Zoom
A běžná upozornění týkající se Meet:
Google Meet má zřejmě velmi omezený přístup k nahrávání schůzek.
Google Meet má zřejmě velmi omezený přístup k nahrávání schůzek.
Který nástroj pro schůzky je nejlepší?
Google Meet usnadňuje a zpříjemňuje setkávání lidí. Pro rychlé kontroly, prezentace pro klienty a větší briefingy se můžete jednoduše připojit ze svého kalendáře Google.
ClickUp vám naopak pomůže proměnit konverzace v pracovní postupy zaměřené na výsledky.
S ClickUp SyncUp vedle vašich úkolů a ClickUp Brain, který zaznamenává souhrny a vlastníky, máte správu práce, projektů a úkolů na jednom místě.
Oba nástroje mají své silné stránky, ale pokud hledáte něco, co organizuje diskusi, zaměřuje se na sledování úkolů a vede práci od začátku do konce, pokročilé funkce ClickUp jsou jako týmový kolega, který vás doprovází na každém kroku.
Spusťte SyncUps v ClickUp zdarma – udržujte úkoly z jednání a jejich plnění na jednom místě.