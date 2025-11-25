Bezplatné šablony posunových skriptů pro strukturování vaší vysněné reality

Pamatujte, že během lockdownu kvůli COVID-19 se mnoho lidí obrátilo na podprahové zprávy na YouTube, aby změnilo svou realitu tím, že si stanovilo záměry a každý den je poslouchalo. Myšlenka byla jednoduchá: vyberte si, co chcete změnit ve svém těle, zdraví, kariéře nebo milostném životě; věnujte tomu čas a pozornost; a nechte stálé soustředění dělat svou práci.
Shifting Script bere stejnou naději a dává jí strukturu. Je to písemný plán vaší vysněné reality: kdo tam jste, jak ten svět funguje, lidé kolem vás a základní bezpečnostní pravidla, jako je bezpečnostní slovo a pravidlo pro probuzení.
Považujte ji za klidný kontrolní seznam a příběh, kterému věříte. Každá relace poskytuje pokyny namísto dohadů, což vám pomáhá cítit se bezpečně a mít vše pod kontrolou.
V tomto průvodci najdete ty nejlepší možnosti, včetně šablony Reality Shifting Script připravené k použití, a jednoduché tipy, jak udržet šablonu přehlednou a zaměřenou na to, co je skutečně potřebné.
Přehled 11 nejlepších šablon pro změnu scénáře:
Zde je přehledná tabulka všech šablon skriptů pro změnu reality v ClickUp a Google Docs, které jsou uvedeny v tomto průvodci:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona pro stanovení cílů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Shifteri, kteří chtějí strukturovaný skript spojený s milníky SMART, týdenními kontrolami a odpovědností.
|Sledujte cíle DR pomocí SMART cílů, milníků a stavů; ukládejte bezpečnostní slova, pravidla pro probuzení a kontrolní příkazy; připojujte scénáře a afirmace; sdílejte s přáteli.
|ClickUp Cíle + Seznam
|Šablona vizuální tabule ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vizuální myslitelé, kteří chtějí scény, podněty a afirmace k přezkoumání před změnou.
|Připněte obrázky míst/osob/domů DR s popisky; seskupte je podle identity a okamžiků prvního příchodu; slaďte vizuální prvky s bezpečnostním slovem a pravidlem pro probuzení; snadno upravujte a sdílejte.
|ClickUp Whiteboard
|Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Shifteri a studenti přeměňují výsledky DR na týdenní, sledovatelné akce.
|Čtvrtletní přehled a týdenní série; kontrolní seznam před změnou (voda, dýchání, signály); zaznamenávejte si poznámky o těle/energii; bezpečnostní položky ve stejném přehledu
|Seznam ClickUp + cíle
|Šablona milníků ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Shifteri, kteří chtějí pokrok založený na kontrolních bodech a sledovatelné fáze
|Naplánujte příjezd, první scénu, první den, nastavení vybavení; propojte milníky s podněty, afirmacemi, stavem probuzení; sledujte pokrok v průběhu času.
|ClickUp Gantt/Milestones
|Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků
|Získejte šablonu zdarma
|Pro všechny, kteří si budují klidnou a opakovatelnou rutinu před směnou.
|Seznam drobných akcí spojených se scénářem; série a rychlý pohled na bezpečnost; sdílení pro jemnou odpovědnost; úpravy podle toho, jak se učíte.
|Seznam ClickUp + kalendář
|Šablona plánu péče o sebe ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Uživatelé, kteří potřebují ranní, před směnou a večerní rutiny, které zajistí viditelnou bezpečnost.
|Seskupte návyky podle denní doby; mějte na paměti bezpečnostní slovo, pravidlo pro probuzení a hranice; spojte ukotvovací signály s identitou, domovem, rodinou a přáteli.
|Seznam ClickUp
|Šablona kariérního postupu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Plánování rolí, dovedností a kontrolních bodů, které odrážejí cíle DR
|Zmapujte role a mezery ve znalostech; připojte kurzy/projekty; přidejte hranice/kontroly energie; mějte afirmace po ruce při náročných milnících.
|Seznam ClickUp + časová osa
|Šablona kontrolního seznamu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Uživatelé, kteří chtějí přesné přípravné kroky vedle polí skriptu
|Seskupujte podle dnů; provádějte rychlé bezpečnostní kontroly (bezpečné slovo, pravidlo pro probuzení); propojujte položky s identitou, místem, domovem, lidmi; sdílejte pro větší odpovědnost.
|Kontrolní seznam ClickUp
|Šablona skriptu pro změnu reality (Template.Net)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Autoři, kteří chtějí jemné podněty na čisté stránce
|Sekce identita, osobnost, místo/dům, lidé; rychlý přehled bezpečnostních slov a probouzecích frází; snadné přidávání nebo odebírání detailů.
|Web/Dokument
|Šablona pro změnu scénáře (SpreadsheetPoint)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Uživatelé Google Docs, kteří chtějí jeden jediný skript vhodný k tisku
|Tabulkové nastavení identity a DR; vztahy a afirmace; jasné bezpečnostní slovo a probouzecí fráze; duplikáty pro různé světy
|Google Doc
|Šablona pro změnu scénáře v Google Docs (Template Radar)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Pro všechny, kteří chtějí jeden přehledný dokument pro přípravu a sdílení návrhů.
|Hlavní blok skriptu plus obecné informace, dovednosti, vzhled, vztahy; jednoduché bezpečnostní slovo a probuzení.
|Google Doc
Co jsou šablony Shifting Script?
Skript je fyzická kopie vaší požadované reality. Slouží k tomu, abyste mohli zhmotnit přesně tu konkrétní realitu, ke které se chcete posunout... Skriptováním si vybíráte, ke které realitě se chcete posunout, nevytváříte ji.
Tento komentář z Redditu vysvětluje, co je to posunovací skript.
Šablona posunu scénáře je naopak strukturovaný dokument, který zaznamenává podrobnosti o vaší DR (žádoucí realitě), takže každý posun se řídí jasnými pravidly. Obsahuje identitu, prostředí, přátele a rodinu, dům nebo místo a hranice, které podporují kontrolu a bezpečnost.
Šablona skriptu pro změnu reality je podrobnější verzí tohoto plánu.
Obsahuje základní podrobnosti a pokyny pro bezpečné slovo, pravidlo pro probuzení, volby časového toku a krátká potvrzení nebo kotvy. Představte si to jako stejný skript s integrovanými užitečnými připomínkami, takže se můžete soustředit pouze na to, co je potřeba, místo abyste museli přepínat mezi deseti záložkami nebo roztroušenými poznámkami.
Co dělá šablonu pro změnu scénáře dobrou?
Šablona posunového skriptu poskytuje opakovatelnou strukturu, takže vaše praxe je konzistentní, racionální a sledovatelná v čase a napříč sezeními.
Toto je konkrétně to, co činí šablonu užitečnou:
- ✅ Jasná základní pole pro identitu, nastavení DR, lidi, cíle a pravidla, aby každá sezení skriptu byla konzistentní a snadno kontrolovatelná.
- ✅ Integrovaná bezpečnostní struktura s bezpečnostním slovem, pravidlem pro probuzení a kontrolními příkazy, takže se můžete soustředit na změnu, nikoli na nejistotu.
- ✅ Modulární sekce, které můžete rychle přidávat, upravovat nebo odstraňovat v Notion nebo prohlížeči a sdílet s přáteli, aby vám poskytli zpětnou vazbu.
- ✅ Kompaktní afirmace, časový průběh a pokyny ke scénám, aby stránka zůstala přehledná, zůstaly pouze potřebné detaily a skript vám pomohl dosáhnout cíle.
11 nejlepších šablon pro změnu scénáře
Většina shifterů nezačíná s dokonalým plánem. Shromažďují poznámky, oblíbený seznam skladeb a několik afirmací a pak se snaží vše udržet v hlavě. Scénáře tak rychle ztrácejí na účinnosti.
Než se nadějete, „budu si to pamatovat“ vám sebere čas, který jste potřebovali k vybudování reality, kterou skutečně chcete. To je Work Sprawl v akci.
ClickUp je první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, který vše spojuje na jednom místě: uchovávejte své šablony a pokyny pohromadě; připněte si bezpečnostní slovo a probouzecí frázi; propojte své blízké se scénami; přidejte rychlou kontrolu těla; a sdílejte, upravujte a znovu používejte čistou stránku.
✨Výsledek: Větší kontrola a plynulejší přechod – pouze to, co je potřebné, přesně tam, kde to potřebujete.
Každý z níže uvedených výběrů si zaslouží své místo díky jasné struktuře a praktickému využití. Vyberte si šablonu skriptu pro změnu reality, která odpovídá vašemu stylu, a postupně ji upravujte, až vám pomůže dosáhnout konzistentních výsledků!
1. Šablona pro stanovení cílů ClickUp
Tři z deseti Američanů si v roce 2024 dali alespoň jedno předsevzetí a většina z nich ho dodržovala po dobu jednoho měsíce. Tak si nepředstavujeme celý rok, ale bez realistických cílů je to realita.
Šablona SMART Goals od ClickUp promění šablonu Shifting Script v živý plán, který můžete otevřít v prohlížeči, rychle upravit a sdílet s přáteli. Můžete zmapovat své cíle, abyste zmapovali výsledky DR, připojit úkoly pro přípravu scény a afirmace a nastavit připomenutí pro signály k uklidnění nebo probuzení.
Pomocí vlastních polí můžete zaznamenat identitu, osobnost a podrobnosti o domově a přidat bezpečnostní prvky, jako je bezpečnostní slovo, pravidlo pro probuzení a časový průběh. Proměňte „posun“ z vágní naděje na konkrétní kroky, které po každé relaci zkontrolujete.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte cíle DR pomocí cílů SMART, milníků a stavů, aby každá relace skriptu zůstala konzistentní a dobré výsledky byly viditelné v průběhu času.
- Uložte si bezpečnostní slovo, podmínky pro probuzení a kontrolní pokyny spolu s afirmacemi a pokyny pro scénu, abyste je mohli před změnou rychle zkontrolovat.
- Sdílejte šablonu s přáteli nebo rodinou, aby se vaše záměry neztratily po prvním týdnu.
- Přidejte poznámky ve stylu Notion pro pole identita, dům, hůlka a lidé, aby skript zůstal přehledný a vy jste mohli vylepšovat pouze to, co je nutné.
✨ Ideální pro: Shiftery, kteří chtějí strukturovanou šablonu skriptu pro změnu spojenou s milníky SMART, týdenními kontrolami a mírnou odpovědností.
👀 Zajímavost: Velké cíle uvízly v režimu snění? Zkuste mentální kontrast + plány „pokud-pak“ (MCII/WOOP) – představte si vítězství, pojmenujte pravděpodobné překážky a pak napište scénář „pokud je 9:30, pak...“. Spolehlivě to podpoří dodržování plánů, protože „když/pak“ mění záměry na kroky.
2. Šablona vizuální tabule ClickUp
Psychologové poukazují na to, že vizuální tabule mohou lidem pomoci vyjasnit si smysluplné cíle a udržet motivaci prostřednictvím vizuálních podnětů, zejména v kombinaci s konkrétními činy. Šablona vizuální tabule ClickUp promění vaše DR obrázky v praktický rituál před změnou.
Jak to funguje: Připněte scény pro místa, domy a lidi; přidejte popisky, které odrážejí váš scénář; a seskupte vizuální prvky podle identity, denní rutiny a momentů prvního příchodu. Než začnete, otevřete ji ve svém prohlížeči nebo v pracovním postupu ClickUp. Projděte si afirmace a ponechte pouze to, co je nutné, aby stránka zůstala přehledná a snadno editovatelná a sdíletelná.
Dále sladěte vizuální prvky s bezpečnostním slovem, pravidlem pro probuzení a kontrolními příkazy. Postupem času archivujte to, co pomáhá, a střídejte nové obrázky, aby se tabule vyvíjela společně s vaším skriptem bez zbytečného nepořádku.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Každou směnu připravte prohlídkou DR scén, signálů pro příjezd a podpůrných afirmací, aby byla pozornost klidná a soustředěná ještě před začátkem.
- Vizuální prvky přiřaďte přímo k polím skriptu, jako je identita, domov, přátelé a rodina, aby se obrazy a text vzájemně doplňovaly a zajistily tak konzistentnost.
- Sdílejte tabuli s důvěryhodnými lidmi pro lehkou odpovědnost a poté po sezeních přidejte reflexe, abyste mohli sledovat, co pomáhá a co je třeba změnit.
✨ Ideální pro: Vizuální myslitele, kteří potřebují šablonu skriptu pro změnu reality doplněnou o scény, podněty a afirmace, které si mohou před změnou zopakovat.
3. Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
V roce 2024 se méně než polovina zaměstnanců v USA zúčastnila školení zaměřeného na získání nových dovedností, což ukazuje, jak snadné je chtít se rozvíjet, ale bez plánu ztratit elán.
Osobní rozvojový plán ClickUp vám poskytuje čtvrtletní přehled, týdenní série a reflexe, takže pokrok je reálný, nikoli náhodný. Jednou zaznamenáte práci na identitě a poznámky o osobnosti, poté je před každou sezením rychle zkontrolujete, aby stránka zůstala přehledná.
A teď k práci. Převedete cíle DR na drobné chování, které můžete sledovat v časových blocích. Přidejte rutinu před změnou, zaznamenejte, jak se tělo cítilo, a poznamenejte si, co vám pomáhá zůstat přítomný.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Mějte po ruce kontrolní seznam pro přípravu na změnu, který zahrnuje vodu, dýchání a pokyny, aby bylo tělo stabilní a skript se snáze dodržoval.
- Zaznamenejte bezpečnostní prvky, jako jsou bezpečnostní slova, podmínky pro probuzení a hranice, do stejného zobrazení, aby rozhodnutí o kontrole byla rychlá a spolehlivá.
- Projděte si čtvrtletní poznámky, sledujte úspěchy a upravte šablonu Reality Shifting Script tak, abyste si ponechali pouze to, co je potřeba, a zbavili se zbytečností.
✨ Ideální pro: Shiftery a studenty, kteří chtějí strukturovaný týdenní plán, který se promění v opakovatelné akce s jasnými cíli, bezpečnostními pokyny a mírnou odpovědností.
🎥 Sledujte: Chcete ve svém životě skutečný směr, jasnost a účel – aniž byste upadli do běžných pastí, kvůli kterým většina životních plánů selže? V tomto videu vás provedeme tím, jak vytvořit životní plán v 5 snadných a proveditelných krocích.
4. Šablona milníků ClickUp
Pokud nás úrovně Super Maria něco naučily, pak to, že jasné kontrolní body vás udržují v pohybu. Šablona ClickUp Milestone Chart vám umožňuje zaznamenat příjezd, první scénu, první hodinu nebo práci, první rozhovor s přáteli a jemnou kontrolu vašeho pravidla pro probuzení jako samostatné kontrolní body.
Můžete seskupit úkoly pod každým milníkem, nastavit termíny, které odpovídají časovému toku, a připojit poznámky ze svého skriptu týkající se osobnosti, domácnosti a rodinného kontextu. Spárujte ji se svou šablonou skriptu pro změnu reality a přidejte bezpečnostní slovo a kontrolní prohlášení k milníku, kde jsou nejrelevantnější.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Nastíňte kontrolní body DR, jako je příjezd, první den, nastavení zařízení nebo vybavení a klíčové osoby, se kterými se chcete setkat, aby se scénář stal spíše návodem než vágním plánem.
- Propojte každý milník s krátkou scénou, afirmacemi a vaším stavem po probuzení, aby bezpečnost byla součástí akce, namísto toho, aby byla uvedena v samostatném dokumentu.
- Sledujte postup v čase a upravujte milníky podle vývoje skriptu, ponechte pouze to, co je nutné, aby vám nepořádek nikdy nebránil v soustředění.
✨ Ideální pro: Shiftery, kteří chtějí pokrok založený na kontrolních bodech a sledovatelné fáze s bezpečnostními pokyny a mírnou odpovědností.
👀 Zajímavost: Všimli jste si někdy, že zrychlujete, jak se blíží cílová čára? To je efekt gradientu cíle – vaše motivace stoupá, když je pokrok viditelný. Pojmenujte si své kontrolní body (např. „Příjezd → První třída → První rozhovor“), aby váš mozek věděl, čeho se snaží dosáhnout.
5. Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků
Většina lidí, kteří mění skript, se před sezením cítí roztěkaní a přeskakují mezi skriptem, vodou, světly a desítkami záložek. Zde je návod, jak vám může pomoci šablona ClickUp Personal Habit Tracker.
Šablona vám umožní sepsat drobné akce, které souvisejí s vaším DR, jako je minutová zkouška scény, krátké přečtení afirmace a rychlý přehled bezpečnostního slova a pravidla pro probuzení. Vidíte série, zachováte to, co je potřeba, a stránka zůstane čistá, takže se dostanete k cíli s menším třením. Když se věci nezdají v pořádku, přidáte jemnou opravu a zkontrolujete, co pomáhá ve správný čas.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte si před posunem rutinu, která zahřeje tělo, zklidní mysl a udrží soustředění na DR, kterého chcete dosáhnout.
- Propojte návyky se scénářovými podněty pro identitu, dům a lidi, aby cvičení odráželo scénu, do které se chystáte vstoupit.
- Mějte na paměti bezpečnost a během přípravy se podívejte na bezpečnostní slovo a pravidlo pro probuzení, aby se kontrola zdála stabilní, nikoli vynucená.
- Sdílejte tracker s přáteli, po každé relaci zhodnoťte, co se povedlo, a přidejte drobné úpravy, které vám v průběhu času skutečně pomohou.
✨ Ideální pro: Shiftery, kteří chtějí klidnou, opakovatelnou rutinu před směnou s drobnými úkony spojenými se skriptovými pokyny a rychlými bezpečnostními kontrolami.
6. Šablona plánu péče o sebe ClickUp
Péče o sebe sama není rozmazlování, ale sebeochrana.
Tato věta se hodí k posunu více, než si většina lidí připouští. Když je vaše tělo napjaté a vaše mysl je hlučná, skript se zdá být daleko.
Propojme tuto myšlenku s něčím, co můžete prakticky aplikovat každý den. Spojte svůj skript s lehkou rutinou, kterou můžete dodržovat. ClickUp Self-Care Plan seskupuje akce podle rána, před směnou a odpočinku, takže můžete přidat pouze to, co je potřeba, a udržet stránku přehlednou. Zkontrolujete několik kotev, cítíte, jak se vaše tělo uklidňuje, a vstupujete s menším třením.
Zajistěte bezpečnost bez námahy. Udržujte přehled o svém bezpečnostním slově a pravidle pro probuzení na stejném místě, hned vedle malých návyků, které skutečně pomáhají. Pokud jsou pro vás důležití určití lidé – rodina, přátelé, mentor – připněte si připomínku v jedné větě o tom, jak s vámi zacházejí s péčí.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte si jemnou předposunovou rutinu, která zklidní tělo a pozornost, aby bylo snazší sledovat skript.
- Mějte na paměti bezpečnost a zkontrolujte bezpečnostní slovo, podmínky pro probuzení a hranice, aniž byste opustili stránku.
- Propojte ukotvovací signály s identitou, domovem, rodinou a přáteli, aby vaše šablona skriptu pro změnu reality zůstala emocionálně ukotvená.
- Sdílejte pokrok s důvěryhodnými lidmi, sledujte, co bylo po každé relaci dobré, a upravujte plán podle toho, jak se potřeby v průběhu času mění.
✨ Ideální pro: Každého, kdo potřebuje jednoduché rituály na ráno, před směnou a na uklidnění, které udržují bezpečnostní slova a pravidla pro probuzení na očích.
7. Šablona kariérního postupu ClickUp
Šablona kariérního postupu ClickUp vám poskytuje jednoduchý přehled rolí, dovedností a kontrolních bodů při hledání zaměstnání a kariérním postupu. Uveďte další roli, přidejte dovednosti, které vám ji umožní získat, a poté připojte kurzy, projekty nebo certifikace, které můžete zahájit tento týden. Každý krok odkazuje zpět na váš skript, takže příběh, který vytváříte ve svém DR, odpovídá práci, kterou zde vykonáváte.
Navíc vám pomůže mít na paměti bezpečnost a energii. Přidejte lehkou poznámku o rovnováze a hranicích, abyste neztráceli čas na nesprávném místě. U těžkých milníků si pořiďte krátké afirmace, které máte rádi, a vyberte si jednu osobu, která vám pomůže zůstat stabilní.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozdělte role a mezery ve znalostech do jasných fází, aby se váš skript a cíle DR promítly do kroků, které můžete skutečně splnit.
- Ke každé fázi připojte kurzy, projekty a malé praktické úkoly, aby bylo možné sledovat pokrok a vytvořit si dobré návyky při práci.
- Přidejte jemné hranice a rychlou kontrolu energie, abyste udrželi kontrolu nad tempem a vyhnuli se přetížení při postupu vpřed.
✨ Ideální pro: Movers mapující role a mezery v dovednostech do jasných fází, aby se cíle DR promítly do praktických kurzů, projektů a kontrolních bodů.
8. Šablona kontrolního seznamu ClickUp
Znáte ten moment před sezením, kdy o vaši pozornost soupeří najednou deset drobných věcí? Šablona kontrolního seznamu ClickUp vám umožňuje seskupit položky podle dne a poté přidat přesné kroky přípravy vedle důležitých polí skriptu.
Můžete si vytvořit přehledný seznam bezpečných slov a pravidel pro probuzení, označit, co je potřeba, a sdílet seznam s přáteli, aby vám pomohli s dodržováním. Stránka zůstane přehledná, snadno editovatelná a zaměřená na to, co vám skutečně pomáhá se změnou.
V praxi připojujete k DR scénám malé nápovědy, aby zkouška odpovídala realitě, místo aby se spoléhala na dohady. Přidejte nápovědy týkající se identity a osobnosti, jednověté připomenutí místa nebo domu, který milujete.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Nastavte opakovatelný týdenní postup, který zahrnuje vodu, dýchání, přehled scény a čtení afirmací, aby tělo i pozornost byly připraveny.
- Připněte si rychlé bezpečnostní kontroly pro bezpečnostní slovo a stav probuzení vedle stejných úkolů, které již provádíte.
- Propojte každodenní položky se scénářovými pokyny pro identitu, místo, dům a lidi, aby byla šablona posílena akcí.
✨ Ideální pro: Uživatele, kteří chtějí přesnou, podrobnou přípravu vedle polí skriptu s rychlými bezpečnostními připomínkami a mírnou odpovědností.
9. Šablona skriptu pro změnu reality od Template. Net
Vzpomínáte si na okamžik, kdy protagonisté ve filmu Narnie vstoupili do skříně? Jedna ruka na dveřích, trochu pochybností, trochu naděje. Většina shifters sedí právě tam. Tato bezplatná šablona Reality Shifting Script Layout od Template. Net nabízí jemné podněty pro identitu a osobnost, místo nebo dům vašeho DR a lidi, které chcete mít nablízku.
K dispozici je přehledná tabulka pro vaše bezpečnostní slovo a pravidlo pro probuzení, takže kontrola není vynucená. Stránka zůstává přehledná, protože můžete přidávat potřebné informace a mazat ty, které nejsou potřeba, takže skript skutečně pomáhá vašemu tělu uklidnit se a vy můžete provést změnu bez pochybností.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Stanovte si cíl, připravte si prostor a shromážděte nástroje, aby vám začátek nikdy nepřipadal těžký.
- Zaznamenejte identitu, podrobnosti DR a scénické pokyny, aby byl váš scénář konkrétní a přehledný.
- Mějte na paměti bezpečnostní slovo a stav pro probuzení, aby se kontroly prováděly tam, kde dochází ke změně.
✨ Ideální pro: Spisovatele, kteří preferují přehlednou stránku s pokyny týkajícími se základní identity, místa a osob a jednoduchou bezpečnostní linkou.
10. Šablona Shifting Script od SpreadsheetPoint
Když jsou podrobnosti vašeho skriptu rozloženy do různých záložek a screenshotů, přechod působí chaoticky. Jediný dokument Google Doc, který můžete otevřít v jakémkoli prohlížeči, vám poskytne jednu přehlednou šablonu skriptu pro změnu, kterou můžete upravovat, sdílet a na kterou se můžete spolehnout.
Rozložení SpreadsheetPoint používá jednoduché tabulky k zaznamenání identit, osobností a nastavení DR bez zbytečného nepořádku. Můžete přidat vztahy, afirmace, které máte rádi, a jasné bezpečnostní slovo a probouzecí frázi, aby kontroly probíhaly tam, kde píšete.
Protože se jedná o Google Docs, je snadné duplikovat verze pro různé světy, udržovat stránku přehlednou a vytisknout minimální počet kopií, pokud vám papír pomáhá uklidnit mysl.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenejte identitu, místo nebo dům DR, oblečení a fyzické rysy, aby šablona Reality Shifting Script vypadala jako přesný profil postavy.
- Přidejte řádky vztahů pro rodinu, přátele, mentory a osoby, kterým se chcete vyhnout, aby sociální dynamika odpovídala tomu, co skutečně chcete.
- Mějte na paměti bezpečnost díky rychlým pokynům pro bezpečnostní slovo, stav probuzení a hranice, aby kontroly byly přirozené, nikoli vynucené.
✨ Ideální pro: Uživatele Google Docs, kteří chtějí tisknutelný skript ve formě tabulky s vztahy, afirmacemi a jasnou řadou bezpečnostních slov.
11. Šablona skriptu pro změnu přístupu od Template Radar pro Google Docs
Sednete si, abyste napsali scénář, a všechno je rozházené. Tady záložka Notion, tam poznámka v telefonu s vaším bezpečnostním slovem a v jiném okně nedokončený příběh DR. Tato šablona scénáře pro Google Docs je jediným místem, které můžete otevřít ve svém prohlížeči, klidně vyplnit a sdílet, pokud chcete druhý pár očí.
Začněte s hlavním blokem skriptu a popište svou realitu tak, jak ji vidíte. Poté přidejte jednoduché sekce, které vám skript nabízí: obecné informace, osobnost a dovednosti, vzhled a vztahy. Nechte si volnou řádek pro bezpečnostní slovo a probuzení, abyste měli bezpečnost na dohled, když ji budete potřebovat.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Nejprve zachyťte svůj příběh DR, poté přidejte identitu, dovednosti a vzhled, aby výsledek působil jako jasný profil postavy.
- Přidejte řádky vztahů pro rodinu, přátele, mentory a osoby, kterým se chcete vyhnout, aby sociální dynamika odpovídala vašim představám.
- Zajistěte viditelnou bezpečnost pomocí jednoduchého bezpečnostního slova a probuzení, kdy zkontrolujete svůj skript.
✨ Ideální pro: Každého, kdo chce mít jeden přehledný dokument, ve kterém nejprve napíše hlavní scénář a poté přidá dovednosti, vzhled, vztahy a bezpečnost.
Jedno kliknutí, dvě změny: Vylepšete svůj skript
Dostali jste se až na konec. Probrali jsme co a proč, a pak jsme si prošli skutečné nástroje, které můžete dnes otevřít. Cíl byl jednoduchý. Poskytnout vám šablonu skriptu pro změnu, které můžete důvěřovat.
Otázka však zní: proč ClickUp, když existuje tolik aplikací?
Vše je totiž na jednom místě, aniž by vám to překáželo.
Můžete psát svůj skript, vést malý kontrolní seznam, nastavit připomenutí a nakreslit scénu na tabuli, vše vedle sebe. Pokud jste připraveni, začněte v malém. Otevřete ClickUp. Zkopírujte jednu šablonu.
