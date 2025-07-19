17 nejlepších nástrojů pro firemní komunikaci v roce 2025

Znáte ten pocit, když je komunikace ve vašem týmu naprostý chaos?
Důležité aktualizace se ztrácejí v e-mailových vláknech, soubory jsou roztroušeny po pěti různých platformách a ten důležitý dokument je vždy sdílen na jediném místě, které nikdo nekontroluje.
Index pracovních trendů společnosti Microsoft (založený na průzkumu mezi 31 000 uživateli po celém světě) ukazuje, že 60 % pracovního dne je věnováno e-mailům, chatům a schůzkám.
Ale máme pro vás dobrou zprávu: správné nástroje pro firemní komunikaci mohou tento chaos proměnit v něco, co skutečně funguje.
Při promyšlené implementaci tyto platformy zajišťují synchronizaci všech zaměstnanců (bez ohledu na to, odkud pracují), zefektivňují sdílení informací a zajišťují, že důležité detaily nezmizí v digitální prázdnotě.
Sestavili jsme seznam 17 nejlepších nástrojů pro firemní komunikaci, který vám pomůže najít řešení odpovídající specifickým potřebám vašeho týmu. Každý z těchto nástrojů pro komunikaci se zaměstnanci byl vybrán na základě svých výjimečných funkcí, uživatelských hodnocení a schopnosti řešit skutečné komunikační výzvy, kterým moderní podniky čelí každý den.
Nástroje pro firemní komunikaci v kostce
Zde je tabulka s 17 nejlepšími nástroji pro firemní komunikaci, která umožňuje rychlé srovnání:
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Sjednocený chat, dokumenty, tabule, klipy, asistent AI, správa úkolů, spolupráce v reálném čase, integrace
|Podniky, střední firmy, všestranné pracovní prostředí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 7 $ za uživatele a měsíc.
|Slack
|Zprávy založené na kanálech, Slack Canvas, shrnutí pomocí umělé inteligence, Huddles, integrace, pokročilé vyhledávání
|Spolupráce v pracovním prostoru, distribuované týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 10 $/uživatel/měsíc.
|Confluence
|Znalostní báze, šablony, editace v reálném čase, hierarchické stránky, integrace Jira
|Centralizovaná správa znalostí, technické týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 5,16 $ za uživatele a měsíc.
|Microsoft Teams
|Chat, videokonference, spolupráce na souborech, integrace Office 365, breakout rooms
|Pracoviště Microsoft 365, velké organizace
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 4 $ za uživatele a měsíc.
|Google Workspace
|Gmail, Disk, Dokumenty, Tabulky, Prezentace, Meet, Gemini AI, spolupráce v reálném čase
|Spolupráce založená na umělé inteligenci, vzdálené týmy
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od 8,40 $ za uživatele a měsíc.
|Zoom
|Videokonference, webináře, AI Companion, breakout rooms, přepis, chat
|Unifikovaná komunikace, velké schůzky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 16,99 $/uživatel/měsíc.
|Sprout Social
|Správa sociálních médií, směrování pomocí umělé inteligence, vyhledávání influencerů, analytika, plánování
|Sociální péče o zákazníky, marketingové týmy
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od 249 $/měsíc (5 profilů)
|Calendly
|Automatické plánování, synchronizace kalendáře, informace o časových pásmech, připomenutí
|Plánování, prodej, zákaznická podpora
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 12 $/uživatel/měsíc.
|Mailchimp
|E-mailový marketing, automatizace, zákaznická cesta, analytika, A/B testování
|Automatizace marketingu, multikanálové kampaně
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 13 $/měsíc.
|Troop Messenger
|Zabezpečené zasílání zpráv, samodestrukční zprávy, lokální/cloudové řešení, Forkout, podpora nízké šířky pásma
|Organizace dbající na bezpečnost, regulovaná odvětví
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od 2,50 $/uživatel/měsíc.
|Dialpad
|Cloudové hlasové služby, video, zasílání zpráv, přepis pomocí umělé inteligence, koučování v reálném čase
|Hlasová komunikace založená na umělé inteligenci, prodejní/podpůrné týmy
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od 27 $/uživatel/měsíc.
|Chanty
|Týmový chat, integrovaná správa úkolů, kanbanové tabule, tiché hodiny
|Integrovaná správa úkolů, malé týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 4 $ za uživatele a měsíc.
|Dropbox
|Ukládání souborů, vyhledávání pomocí umělé inteligence, přenos velkých souborů, historie verzí, oprávnění
|Pracovní postupy s dokumenty, spolupráce na obsahu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 11,99 $/měsíc.
|Discord
|Text, hlas, videochat, trvalé kanály, oprávnění rolí
|Budování komunity, integrovaná komunikace
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 2,99 $/měsíc.
|Workvivo
|Sociální intranet, uznání, ankety, kanály aktivit, chat pro velké skupiny
|Zapojení zaměstnanců, budování komunity
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od ~1 666 $/měsíc (tarif Business, roční, pro 250 uživatelů)
|Staffbase
|Interní komunikace, Mobile-first, E-mail/intranet/aplikace, Analytika, Průzkumy
|Sjednocená interní komunikace, pracovníci v první linii
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od individuální ceny.
|Happeo
|Intranet založený na umělé inteligenci, federované vyhledávání, překlady v reálném čase, stránky/kanály
|Intranet, správa znalostí, globální týmy
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od individuální ceny.
Co hledat v nástrojích pro firemní komunikaci?
Při výběru komunikačních nástrojů jde o to najít řešení, která skutečně odpovídají tomu, jak vaše týmy pracují v reálném životě. Nesprávné nástroje způsobují neustálé třenice a frustraci, zatímco ty správné jsou téměř neviditelné a podporují spolupráci, aniž by překážely.
Při hodnocení možností pro vaši organizaci jsou zde klíčové faktory, na kterých skutečně záleží:
- Integrační možnosti: Vaše komunikační nástroje by neměly fungovat izolovaně. Hledejte platformy, které se hladce propojí s vaším softwarem pro správu projektů, CRM a dalšími nezbytnými obchodními nástroji. Cílem je sjednocený pracovní postup, nikoli další nesouvislé silo.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Vzhledem k tomu, že těmito kanály denně proudí citlivé informace, je robustní zabezpečení nezbytností. Upřednostňujte nástroje s komplexním šifrováním, oprávněními založenými na rolích a funkcemi pro zajištění souladu s předpisy, které odpovídají požadavkům vašeho odvětví.
- Škálovatelnost: Nástroj, který perfektně funguje pro váš 20členný tým, může pod tíhou 200 uživatelů selhat. Vyberte si platformy, které mohou růst s vámi, pojmou více uživatelů, zvýšené požadavky na ukládání dat a složitější pracovní postupy bez problémů s výkonem.
- Uživatelská zkušenost: I ten nejvýkonnější nástroj je k ničemu, pokud ho váš tým odmítá používat. Hledejte intuitivní rozhraní, mobilní přístupnost a funkce, které odpovídají přirozenému způsobu komunikace vašeho týmu. Nejlepší nástroj je ten, který lidé skutečně používají.
- Funkce založené na umělé inteligenci: Nejinovativnější komunikační nástroje nyní využívají umělou inteligenci k náročným úkolům – shrnování dlouhých konverzací, automatizaci rutinních úkolů a vyhledávání poznatků, které by jinak zůstaly skryty ve vašich komunikačních datech.
Nejlepší nástroje pro firemní komunikaci
1. ClickUp (nejlepší pro sjednocenou komunikaci a správu úkolů)
Pokud vás unavuje přeskakování mezi pěti různými aplikacemi, abyste mohli dokončit práci, ClickUp může být právě tím pravým řešením. Vyniká kombinací robustních komunikačních funkcí s výkonnými schopnostmi správy úkolů a projektů v jedné platformě.
Namísto typického scénáře – zasílání zpráv ve Slacku, dokumenty v Google Drive, sledování projektů v Asaně a videohovory v Zoomu – ClickUp vše spojuje do jediného jednotného pracovního prostoru s integrovaným chatem. Ano, vaše chaty a úkoly jsou propojené!
To znamená méně času stráveného přepínáním mezi různými úkoly a více času na skutečnou práci.
Takto vypadá pracovní postup v ClickUp: Nejprve vytvoříte nový dokument přímo v ClickUp pomocí ClickUp Docs, například pro poznámky z jednání, stručný popis projektu nebo návrh obsahu. Poté tento dokument propojíte přímo s příslušným úkolem v ClickUp – řekněme „Návrh blogového příspěvku“. Dále přiřadíte členy týmu k úkolu a přidáte sledující, aby všichni, kteří potřebují být informováni, dostávali oznámení.
Díky integrovanému pracovnímu postupu může váš tým přispívat a komentovat samotný úkol (například termíny nebo priority) nebo zanechat zpětnou vazbu přímo v dokumentu (například návrhy nebo úpravy obsahu). Všichni mohou dokonce dokument společně upravovat v reálném čase, což zajišťuje hladkou a efektivní spolupráci.
A to není vše. Sada komunikačních nástrojů ClickUp pokrývá všechny základní funkce: ClickUp Chat pro zasílání zpráv v reálném čase, Docs pro společné vytváření dokumentů, ClickUp Whiteboards pro vizuální brainstorming a ClickUp Clips pro nahrávání obrazovky a zasílání videozpráv. Tyto funkce podporují jak spolupráci v reálném čase, tak asynchronní komunikaci, což je ideální pro týmy rozptýlené v různých časových pásmech nebo s různými pracovními rozvrhy.
Obzvláště působivý je ClickUp Brain, AI asistent platformy, který dokáže generovat souhrny chatových vláken pomocí funkce „Catch me up“ – ideální pro rychlé dohnání konverzací, které jste zmeškali, zatímco jste, jak víte, skutečně pracovali na jiných věcech.
Skutečnou silou ckUp je však to, jak propojuje komunikaci přímo s akcí. Konverzace neprobíhají izolovaně – jsou přímo propojeny s úkoly, projekty a pracovními postupy. Členové týmu mohou chatové zprávy přeměnit na akční úkoly, přímo komentovat pracovní položky a udržovat veškerou komunikaci související s projektem v kontextu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Uchovávejte všechny konverzace, dokumenty a úkoly na jednom místě – už žádné přepínání mezi aplikacemi.
- Proměňte chaty a komentáře okamžitě v úkoly, které lze realizovat.
- Spolupracujte na dokumentech v reálném čase a sbírejte zpětnou vazbu přímo v místě, kde se práce odehrává.
- Označujte členy týmu a nastavujte sledující, aby všichni byli automaticky informováni.
- Rychlé vyhledávání zpráv, dokumentů nebo úkolů pomocí výkonného vyhledávání s umělou inteligencí
- Využijte umělou inteligenci k shrnutí diskuzí a zdůraznění toho nejdůležitějšího.
- Integrujte e-mail, Slack a další nástroje a centralizujte tak své pracovní postupy.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k tomu, že jedna platforma obsahuje tolik funkcí, budou noví uživatelé potřebovat nějaký čas, aby se s ní seznámili.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
Miluji flexibilitu ClickUp – jakýkoli tým v jakémkoli oddělení (marketing, HR, finance, právní oddělení atd.) může ClickUp přizpůsobit tak, aby vyhovoval jeho jedinečnému pracovnímu toku. Funkce jako vlastní pole jsou nezbytné pro přizpůsobení platformy konkrétním potřebám a pro hladký a efektivní pracovní proces. ClickUp spojuje vše a všechny na jednom místě. Od úkolů a dokumentů po cíle a dashboardy pomáhá centralizovat spolupráci. Díky integrovanému chatu je pro členy týmu ještě snazší zůstat v kontaktu a koordinovat se v reálném čase. ClickUp se každý den vyvíjí a vylepšuje a neustále přináší nové funkce a vylepšení. Obzvláště cenné jsou automatizace – pomáhají týmům šetřit čas, omezit manuální práci a soustředit se na to, co je opravdu důležité.
Miluji flexibilitu ClickUp – jakýkoli tým v jakémkoli oddělení (marketing, HR, finance, právní oddělení atd.) může ClickUp přizpůsobit tak, aby vyhovoval jeho jedinečnému pracovnímu postupu. Funkce jako vlastní pole jsou nezbytné pro přizpůsobení platformy konkrétním potřebám a pro hladký a efektivní pracovní proces. ClickUp spojuje vše a všechny na jednom místě. Od úkolů a dokumentů po cíle a přehledy pomáhá centralizovat spolupráci. Díky integrovanému chatu je pro členy týmu ještě snazší zůstat v kontaktu a koordinovat se v reálném čase. ClickUp se každý den vyvíjí a vylepšuje a neustále přináší nové funkce a vylepšení. Obzvláště cenné jsou automatizace – pomáhají týmům šetřit čas, omezit manuální práci a soustředit se na to, co je opravdu důležité.
2. Slack (nejlepší pro inteligentní spolupráci na pracovišti)
Pamatujete si, když pracovní komunikace znamenala nekonečné e-mailové konverzace s více než 25 lidmi v kopii? Slack to všechno změnil tím, že přesunul konverzace z přeplněných doručených poštovních schránek do organizovaných kanálů s možností vyhledávání. Tento přístup založený na kanálech vytváří vyhrazené prostory pro týmové diskuse, koordinaci projektů a ano, dokonce i pro náhodné rozhovory u kávovaru o včerejším zápase.
Díky Slack Canvas – prostoru pro spolupráci na dokumentech zabudovanému do kanálů – mohou týmy nyní kombinovat chat v reálném čase s více strukturovaným sdílením informací. Představte si to jako digitální tabuli, která zůstává na svém místě a umožňuje vám organizovat důležité informace, které by jinak zapadly v proudu chatu.
Umělá inteligence aplikace Slack se také výrazně zdokonalila a nabízí automatické souhrny konverzací a kanálů, které členům týmu pomáhají rychle dohnat, co zmeškali. To je zásadní změna pro každého, kdo se vrací z dovolené ke stovkám nepřečtených zpráv (všichni jsme to zažili).
Vylepšené Huddles poskytují jednoduchý způsob, jak se zapojit do audio nebo video konverzací bez formality naplánovaných schůzek. Potřebujete rychle něco prodiskutovat s kolegou? Stačí spustit Huddle, v případě potřeby sdílet obrazovku a vrátit se k práci.
Nejlepší funkce Slacku
- Vytvářejte dokumenty pro spolupráci přímo v kanálech a zajistěte tak strukturovanější sdílení informací.
- Automatizujte rutinní úkoly a získejte souhrny konverzací, které jste zmeškali, generované umělou inteligencí.
- Rychle zahajujte audio nebo video konverzace s možností sdílení obrazovky.
- Propojte Slack s nástroji jako Google Drive, Zoom a Asana, abyste zajistili efektivní pracovní postupy.
- Najděte minulé konverzace a sdílené soubory pomocí pokročilých vyhledávacích filtrů.
Omezení aplikace Slack
- Bez pečlivého řízení může neustálý proud zpráv být přetížený a ve skutečnosti snížit produktivitu.
- Bezplatní uživatelé mají přístup pouze k zprávám z posledních 90 dnů – poté se vaše historie ztratí v digitální prázdnotě.
- Organizace kanálů a funkce jako vlákna vyžadují určité přizpůsobení pro týmy, které jsou na platformě nové.
- Bez řádné správy kanálů mohou být informace roztříštěné a těžko dohledatelné, což vytváří právě ten problém, který měl Slack vyřešit.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Business+: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 24 000 recenzí)
Co o Slacku říkají skuteční uživatelé?
Uživatel Capterra říká:
Nejvíce se mi líbí, jak Slack shromažďuje veškerou komunikaci našeho týmu na jednom místě a eliminuje tak mnoho e-mailových řetězců. Kanály jsou skvělé pro organizaci komunikace podle tématu, projektu nebo týmu, což usnadňuje vyhledávání potřebných informací. Má výkonnou vyhledávací funkci, která snižuje ztrátu času při hledání informací a poskytuje správné odpovědi. Je ideální pro rychlé dotazy, osobní interakci nebo soukromé diskuse, protože má vynikající funkci přímých zpráv.
Nejvíce se mi líbí, jak Slack shromažďuje veškerou komunikaci našeho týmu na jednom místě a eliminuje tak mnoho e-mailových řetězců. Kanály jsou skvělé pro organizaci komunikace podle tématu, projektu nebo týmu, což usnadňuje vyhledávání potřebných informací. Má výkonnou vyhledávací funkci, která snižuje ztrátu času při hledání informací a poskytuje správné odpovědi. Je ideální pro rychlé dotazy, osobní interakci nebo soukromé diskuse, protože má vynikající funkci přímých zpráv.
3. Confluence (nejlepší pro centralizovanou správu znalostí)
Ztrácíte hodiny hledáním důležitého dokumentu, který někdo sdílel „před několika měsíci“? Confluence řeší tento problém tím, že slouží jako centrální uzel pro znalosti týmu, dokumentaci a spolupráci. Na rozdíl od tradičních systémů správy dokumentů, které fungují jako vylepšené kartotéky, Confluence organizuje informace na propojených stránkách a v propojených prostorech, což usnadňuje vyhledávání, aktualizaci a sdílení důležitého obsahu.
Platforma obsahuje rozsáhlé šablony pro vše od požadavků na projekty až po marketingové plány, takže týmy nemusí pokaždé začínat od nuly. Tato standardizace nejen šetří čas, ale také zajišťuje konzistentnost celé dokumentace.
Integrace Confluence s dalšími nástroji Atlassian, jako je Jira, vytváří plynulý pracovní postup mezi plánováním, dokumentací a realizací, což je obzvláště cenné pro technické týmy. Funkce společné úpravy umožňují více členům týmu pracovat současně na stejném dokumentu, s přehlednou historií verzí, která ukazuje, kdo co a kdy změnil.
Nejlepší funkce Confluence
- Začněte s dokumentací pomocí předem připravených šablon pro různé obchodní potřeby.
- Organizujte informace logicky pomocí hierarchické struktury stránek a vyhrazených prostorů pro týmy nebo projekty.
- Spolupracujte na dokumentech v reálném čase s jasným přiřazením a historií verzí.
- Rychle vyhledávejte informace pomocí pokročilých vyhledávacích funkcí ve všech prostorech, ke kterým máte přístup.
- Hladké propojení s Jira a dalšími produkty Atlassian
Omezení Confluence
- Omezeno na tři aktivní tabule na uživatele
- Noví uživatelé mohou zpočátku považovat rozhraní a systém organizace za náročné.
- Bez řádné správy se prostory mohou časem stát neuspořádanými.
- Mobilní aplikace nenabízí stejné funkce jako desktopová verze, což omezuje produktivitu na cestách.
Ceny Confluence
- Zdarma
- Standard: 5,16 $/měsíc na uživatele
- Premium: 9,73 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Confluence?
Confluence vám umožňuje vytvářet materiály, které můžete sdílet v rámci svého týmu nebo celé organizace podle svých požadavků. Jsou přístupné všem, kteří mají přístup k dané nástěnce. Jedná se o dobrý nástroj pro sdílení dat a jejich úpravy více osobami současně, které k nim mají přístup.
Confluence vám umožňuje vytvářet materiály, které můžete sdílet v rámci svého týmu nebo celé organizace podle svých požadavků. Jsou přístupné všem, kteří mají přístup k dané nástěnce. Jedná se o dobrý nástroj pro sdílení dat a jejich současnou úpravu více osobami s přístupem.
4. Microsoft Teams (nejlepší pro pracoviště s Microsoft 365)
Pokud vaše organizace používá Microsoft 365, Teams představuje přirozené rozšíření, které v jednom rozhraní spojuje chat, videokonference, úložiště souborů a integraci aplikací. Je navržen tak, aby hladce spolupracoval s nástroji, které váš tým již denně používá – Word, Excel, PowerPoint a dalšími aplikacemi ekosystému Microsoft.
Tato platforma opravdu vyniká, pokud jde o videokonference. Funkce jako breakout rooms (kde si účastníci mohou během schůzek vybrat, do které místnosti se připojí) ji činí ideální pro workshopy a školení. Teams také podporuje town hall meetingy s funkcemi DVR, které jsou ideální pro velké organizační komunikace, kterých se nemohou všichni zúčastnit živě.
Teams se odlišuje tím, jak úzce je integrován s aplikacemi Office. Potřebujete spolupracovat na dokumentu? Soubory Word, Excel a PowerPoint můžete upravovat přímo v Teams, přičemž změny se synchronizují v reálném čase. Odpadá tak nutnost stahovat soubory, provádět změny a znovu je nahrávat – pracovní postup, který nevyhnutelně vede k nočním můrám s kontrolou verzí.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Upravujte soubory Word, Excel a PowerPoint přímo v aplikaci Teams.
- Pořádejte schůzky s oddělenými místnostmi, živým přepisováním a potlačením okolního hluku.
- Automaticky rozpozná hierarchii vaší společnosti a strukturu týmů.
- Zaznamenávejte a přehrávejte důležité firemní komunikace
- Propojte se s více než 700 obchodními aplikacemi přímo v rozhraní Teams.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Může být náročné na systémové zdroje, zejména na starších počítačích – připravte se na to, že ventilátor vašeho notebooku bude pracovat na plné obrátky.
- Nastavení a správa Teams vyžaduje technické znalosti, které menší organizace nemusí mít.
- Některé funkce kopírují funkce jiných produktů společnosti Microsoft, což může vést k nejasnostem ohledně toho, který nástroj použít.
- Uživatelé někdy mají potíže s vyhledáváním obsahu, když pracují s mezifunkčními týmy a kanály, protože organizace roste.
Ceny Microsoft Teams
- Zdarma
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (16 298+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 10 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Teams?
Uživatel Capterra říká:
Líbí se mi, že Microsoft Teams má mnohem přehlednější uživatelské rozhraní a je mnohem snazší se v něm orientovat a používat ho. Mám pocit, že je skutečně rychlejší, kvalita videa je mnohem lepší, je v něm znatelně méně problémů a připojení se zdá být spolehlivější.
Líbí se mi, že Microsoft Teams má mnohem přehlednější uživatelské rozhraní a je mnohem snazší se v něm orientovat a používat ho. Mám pocit, že je skutečně rychlejší, kvalita videa je mnohem lepší, je v něm znatelně méně problémů a připojení se zdá být spolehlivější.
5. Google Workspace (nejlepší pro spolupráci založenou na umělé inteligenci)
Google Workspace spojuje Gmail, Kalendář, Disk, Dokumenty, Tabulky, Prezentace a Meet do hladce integrované sady, která se stala zlatým standardem pro spolupráci v reálném čase. Síla této platformy spočívá v intuitivním rozhraní a dostupnosti z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu – bez nutnosti použití těžkopádné VPN.
Díky integraci Gemini AI (zahrnuto bez dalších nákladů v tarifech Business a Enterprise) nyní Google Workspace nabízí inteligentní asistenci napříč aplikacemi. Týmy mohou vytvářet vlastní „Gems“ – AI experty vytvořené pro konkrétní obchodní výzvy – kteří pomáhají se vším od tvorby obsahu po analýzu dat.
Skutečnou super silou Googlu však vždy byla spolupráce v reálném čase. Možnost, aby více členů týmu pracovalo současně na stejném dokumentu – viděli navzájem své úpravy v reálném čase, zanechávali komentáře a chatovali v postranním panelu – zásadně změnila způsob, jakým týmy spolupracují. Už žádné posílání příloh e-mailem sem a tam ani řešení konfliktů mezi různými verzemi.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Získejte přístup k asistenci AI napříč aplikacemi bez dalších nákladů v rámci tarifů Business a Enterprise.
- Sledujte úpravy ostatních v reálném čase v Docs, Sheets a Slides.
- Vytvořte specializované „Gems“ přizpůsobené konkrétním obchodním potřebám.
- Pohybujte se mezi e-maily, dokumenty, schůzkami a úložišti bez potíží.
- Rychlé vyhledávání informací ve všech aplikacích Workspace
Omezení Google Workspace
- Mnoho funkcí vyžaduje připojení k internetu, což může být problematické v oblastech s nestabilním připojením.
- Jednotlivé aplikace mohou postrádat pokročilé funkce, které najdete v specializovaných alternativách.
- Základní tarify mají omezenou kapacitu úložiště, kterou pokročilí uživatelé rychle vyčerpají.
- Správa nastavení a oprávnění může být pro velké organizace náročná.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 8,40 $/měsíc na uživatele (flexibilní tarif)
- Business Standard: 16,80 $/měsíc na uživatele (flexibilní tarif)
- Business Plus: 26,40 $/měsíc na uživatele (flexibilní tarif)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: . 6/5 (43 407+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 17 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Workspace?
Uživatel Capterra říká:
Jedná se o skvělou, snadno použitelnou sadu nástrojů pro zvýšení produktivity, která je plně založena na cloudu. Není třeba nic instalovat a funguje bez problémů na všech zařízeních.
Jedná se o skvělou, snadno použitelnou sadu nástrojů pro zvýšení produktivity, která je plně založena na cloudu. Není třeba nic instalovat a funguje bez problémů na všech zařízeních.
6. Zoom (nejlepší pro jednotnou komunikaci založenou na umělé inteligenci)
Pamatujete si, kdy fráze „pojďme na Zoom“ ještě neexistovala? Nyní je to prakticky sloveso. Zoom se vyvinul z jednoduchého nástroje pro videokonference na komplexní komunikační platformu podporující schůzky, webináře, chat a telefonní služby. Zoom, známý svou spolehlivostí a snadným používáním, může hostit schůzky s až 1 000 účastníky a vytvořit až 50 breakout roomů pro diskuse v menších skupinách.
AI Companion této platformy funguje v rámci schůzek, chatů a e-mailů a poskytuje inteligentní asistenci bez nutnosti pořizovat další licence. Jedná se o osvěžující přístup ve světě, kde jsou funkce AI často spojeny s vysokými cenami.
Funkce jako přepis v reálném čase, automatické shrnutí schůzek a inteligentní nahrávky usnadňují zaznamenávání a sdílení informací ze synchronní komunikace. To překlenuje propast mezi živými konverzacemi a asynchronní prací, což je obzvláště cenné pro globální týmy pracující v různých časových pásmech.
Nejlepší funkce Zoom
- Získejte souhrny schůzek, přehledy chatů a pomoc s psaním e-mailů bez dalších nákladů.
- Vytvořte až 50 samostatných místností pro diskuse v malých skupinách.
- Uspořádejte jedinou schůzku až pro 1 000 účastníků.
- Vytvořte speciální hardwarová zařízení pro konferenční místnosti
- Pořádejte rozsáhlé virtuální akce s funkcemi registrace, ankety a otázek a odpovědí.
Omezení aplikace Zoom
- I přes zlepšení zůstávají některé organizace opatrné, pokud jde o bezpečnost, a to v důsledku dřívějších kontroverzí.
- Rozšiřující se sada funkcí může být pro základní uživatele, kteří chtějí pouze připojit se k jednoduchému videohovoru, příliš složitá.
- Pokročilé funkce vyžadují vyšší tarify, které se u větších týmů rychle prodraží.
Ceny Zoom
- Zdarma
- Zoom Workplace Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele (fakturováno měsíčně)
- Zoom Workplace Business: 21,99 $/měsíc na uživatele (fakturováno měsíčně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 52 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
Co o Zoomu říkají skuteční uživatelé?
Uživatel G2 říká:
Zoom Workplace vyniká svým konzistentním výkonem, a to i při velkých schůzkách. Uživatelské rozhraní je intuitivní a platforma nabízí robustní funkce, jako jsou breakout rooms, živý přepis a plynulé sdílení obrazovky. Díky integraci plánovače a kalendáře Zoom je plánování schůzek jednoduché a efektivní. Jejich zákaznická podpora je pohotová a znalá, zejména v době vysoké poptávky nebo v prioritních časech. Zoom využíváme každý den pro schůzky, webináře a spolupráci týmů, takže se stal součástí našeho každodenního života. Zoom se hladce integruje s Google Workspace, Slackem a Teams. Jeho nasazení v týmech bylo rychlé a bezproblémové a vyžadovalo minimální nastavení.
Zoom Workplace vyniká svým konzistentním výkonem, a to i při velkých schůzkách. Uživatelské rozhraní je intuitivní a platforma nabízí robustní funkce, jako jsou breakout rooms, živý přepis a plynulé sdílení obrazovky. Díky integraci plánovače a kalendáře Zoom je plánování schůzek jednoduché a efektivní. Jejich zákaznická podpora je pohotová a znalá, zejména v době vysoké poptávky nebo v prioritních časech. Zoom využíváme každý den pro schůzky, webináře a spolupráci týmů, takže se stal součástí našeho každodenního života. Zoom se hladce integruje s Google Workspace, Slackem a Teams. Jeho nasazení v týmech bylo rychlé a bezproblémové a vyžadovalo minimální nastavení.
7. Sprout Social (nejlepší pro proaktivní péči o zákazníky na sociálních sítích)
Sociální média již neslouží pouze k marketingovým účelům – stala se důležitým komunikačním kanálem pro zákaznický servis, budování komunity a správu reputace značky. Sprout Social transformuje sociální média z vysílacího kanálu na výkonný nástroj pro obousměrnou komunikaci pro firmy.
Platforma pomáhá týmům spravovat přítomnost na sociálních médiích napříč několika sítěmi a zároveň poskytuje nástroje pro zapojení zákazníků, plánování obsahu a analýzu výkonu. Díky funkci „Care by Sprout“ platforma využívá umělou inteligenci k automatickému třídění a směrování zpráv, čímž zajišťuje, že dotazy zákazníků dostanou včasnou odpověď od správných členů týmu.
Sprout Social také nabízí vyhledávání influencerů a správu vztahů s nimi pomocí umělé inteligence, což pomáhá značkám identifikovat relevantní tvůrce obsahu a spolupracovat s nimi. Komplexní analytické nástroje platformy poskytují přehled o zapojení publika a výkonu kampaní, což týmům umožňuje vylepšovat své komunikační strategie na základě reálných dat.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Automaticky kategorizujte a směrujte sociální zprávy příslušným členům týmu.
- Najděte relevantní tvůrce obsahu a spolupracujte s nimi.
- Spravujte zprávy ze všech sociálních platforem na jednom místě
- Plánujte a automatizujte příspěvky na sociálních médiích napříč platformami
- Sledujte výkonnostní metriky a vytvářejte vlastní přehledy.
Omezení Sprout Social
- Dražší než některé alternativy, což jej činí nedostupným pro menší podniky.
- Jeho komplexní sada funkcí vyžaduje čas, abyste se s ní seznámili.
- Krátké zkušební období pro otestování funkcí
Ceny Sprout Social
- Standard: 249 $/měsíc (zahrnuje 5 sociálních profilů)
- Professional: 399 $/měsíc (zahrnuje 10 sociálních profilů)
- Pokročilá verze: 499 $/měsíc (zahrnuje 10 sociálních profilů)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sprout Social?
Uživatel Capterra říká:
Celkově se nám velmi líbí, co Sprout Social nabízí. Je to jedna z nejlepších sociálních služeb SAAS, které jsem kdy používal.
Celkově se nám nabídka Sprout Social velmi líbí. Je to jedna z nejlepších sociálních služeb SAAS, které jsem kdy používal.
8. Calendly (nejlepší pro odstranění problémů s plánováním)
„Dejte mi vědět, až budete mít čas.“ „Co třeba v úterý ve 14 hodin?“ „To už mám domluvené. A co ve čtvrtek?“ „Ve čtvrtek to jde, ale až po 15. hodině.“ Zní vám to povědomě? Takové domlouvání schůzek je ztráta času a vytváří zbytečné napětí.
Calendly řeší tento problém tím, že umožňuje lidem rezervovat si čas ve vašem kalendáři na základě vaší skutečné dostupnosti. Platforma se automaticky synchronizuje s vašimi stávajícími kalendáři, aby zabránila dvojím rezervacím, a nabízí přizpůsobitelná pravidla plánování, která chrání váš čas.
Díky funkci časových pásem Calendly automaticky převádí časy schůzek pro globální týmy, čímž snižuje zmatek a počet zmeškaných schůzek. Funkce plánování round-robin rovnoměrně rozděluje schůzky mezi členy týmu, což je ideální pro prodejní týmy, zákaznickou podporu a další skupiny, které potřebují spravedlivé rozdělení schůzek.
Nejlepší funkce Calendly
- Automaticky převádí časy schůzek na základě polohy účastníků.
- Rozdělte schůzky rovnoměrně mezi členy týmu
- Nastavte si rezervní časy, minimální lhůty pro oznámení a denní limity schůzek.
- Posílejte připomínky, následné zprávy a poděkování.
- Spojte se pomocí videokonferencí, CRM a dalších obchodních nástrojů.
Omezení Calendly
- Omezené možnosti přizpůsobení v rámci bezplatného tarifu
- Žádná integrovaná videokonferenční funkce
- Funkce pro týmy vyžadují placené tarify.
- Může působit neosobně
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Teams: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Calendly?
Uživatel G2 říká:
Obrovská úspora času: Už žádné nekonečné e-maily, ve kterých se snažíte najít vhodný termín schůzky. Stačí sdílet odkaz a klienti si vyberou termín – a je to, schůzka je naplánována a okamžitě přidána do mého kalendáře. To je každý den výhra v produktivitě. Líbí se mi, že mohu propojit několik kalendářů (Google, Outlook atd.) a automaticky vkládat odkazy Zoom. Vše je tak synchronizované a bez konfliktů. Detekce časového pásma, časové rezervy mezi schůzkami, automatická připomenutí – to vše mi pomáhá udržet den v pořádku a bez rušivých vlivů. Neměl jsem potřebu volat zákaznickou podporu, ale slyšel jsem, že je na špičkové úrovni. Také se velmi snadno implementuje s mými dalšími technologickými platformami.
Obrovská úspora času: Už žádné nekonečné e-maily, ve kterých se snažíte najít vhodný termín schůzky. Stačí sdílet odkaz a klienti si vyberou termín – a je to, schůzka je naplánována a okamžitě přidána do mého kalendáře. To je každý den výhra v produktivitě. Líbí se mi, že mohu propojit několik kalendářů (Google, Outlook atd.) a automaticky vkládat odkazy Zoom. Vše je tak synchronizované a bez konfliktů. Detekce časového pásma, časové rezervy mezi schůzkami, automatická připomenutí – to vše mi pomáhá udržet den v pořádku a bez rušivých vlivů. Neměl jsem potřebu volat zákaznickou podporu, ale slyšel jsem, že je na špičkové úrovni. Také se velmi snadno implementuje s mými dalšími technologickými platformami.
9. Mailchimp (nejlepší pro komplexní automatizaci marketingu)
Mailchimp se vyvinul z jednoduchého nástroje pro e-mailový marketing v komplexní marketingovou platformu, která pomáhá firmám komunikovat se zákazníky napříč několika kanály. Nástroj Customer Journey Builder umožňuje týmům vytvářet komplexní automatizované pracovní postupy, které doručují personalizované zprávy na základě chování a preferencí zákazníků.
Kromě digitální komunikace může Mailchimp dokonce zasílat příjemcům fyzické pohlednice, čímž propojuje online a offline marketingové aktivity. Tento multikanálový přístup zajišťuje konzistentní sdělení bez ohledu na to, jakým způsobem zákazníci preferují komunikovat s vaší značkou.
Díky robustním analytickým funkcím a možnostem A/B testování mohou týmy na základě údajů o výkonu průběžně vylepšovat své komunikační strategie. Integrace platformy s e-commerce platformami a CRM systémy vytváří jednotný přehled o interakcích se zákazníky, což pomáhá firmám poskytovat relevantnější a včasnější komunikaci.
Nejlepší funkce Mailchimpu
- Vytvářejte komplexní automatizované pracovní postupy pro personalizovanou komunikaci se zákazníky.
- Rozšiřte digitální marketing na fyzickou poštu
- Sledujte výkonnost kampaní pomocí podrobných metrik a přehledů.
- Testujte různé zprávy metodou A/B, abyste zvýšili zapojení uživatelů.
- Vytvářejte konzistentní zážitky se značkou napříč všemi kontaktními body
Omezení Mailchimpu
- S rostoucím počtem uživatelů může být nákladné.
- Omezená automatizace v nižších úrovních
- Zvládnutí složitých funkcí vyžaduje čas
- Někteří uživatelé považují správu seznamů za omezující.
Ceny Mailchimp
- Zdarma (až 500 kontaktů)
- Základní funkce: Cena od 13 $/měsíc
- Standard: Od 20 $/měsíc
- Premium: Cena od 350 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mailchimp
- G2: 4,3/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 16 500 recenzí)
Co říkají o Mailchimpu skuteční uživatelé?
Uživatel Capterra říká:
Rozhraní je přehledné, takže se k potřebným funkcím dostanu velmi rychle. Výkon je vynikající, aplikace spotřebovává velmi málo zdrojů. Sledování v reálném čase je skvělé pro provádění úprav. Data MailChimpu jsou organizována tak, že je mohu rychle číst a analyzovat. Sledování kliknutí je automaticky zapnuté, takže lze použít výchozí nastavení.
Rozhraní je přehledné, takže se k potřebným funkcím dostanu velmi rychle. Výkon je vynikající, aplikace spotřebovává velmi málo zdrojů. Sledování v reálném čase je skvělé pro provádění úprav. Data MailChimpu jsou organizována tak, že je mohu rychle číst a analyzovat. Sledování kliknutí je automaticky zapnuté, takže lze použít výchozí nastavení.
10. Troop Messenger (nejlepší pro organizace dbající na bezpečnost)
V době rostoucího počtu úniků dat a obav o soukromí jsou bezpečné komunikační kanály důležitější než kdy jindy. Troop Messenger poskytuje robustní bezpečnostní funkce pro organizace s přísnými požadavky na ochranu soukromí a dat.
Platforma nabízí možnosti nasazení jak v cloudu, tak na místě, což IT týmům poskytuje úplnou kontrolu nad tím, kde jsou citlivá data uložena a zpracovávána. Tato flexibilita je obzvláště cenná pro organizace v regulovaných odvětvích nebo pro ty, které mají specifické požadavky na dodržování předpisů.
Unikátní funkce jako „Burnout“ vytvářejí samodestruktivní zprávy pro sdílení citlivých informací, zatímco „Forkout“ umožňuje uživatelům vysílat zprávy více příjemcům bez vytváření skupinových chatů. Troop Messenger funguje i v sítích s nízkou rychlostí, což je výhodné pro týmy v odlehlých lokalitách nebo oblastech s omezeným připojením.
Nejlepší funkce Troop Messenger
- Vyberte si mezi cloudovou nebo lokální instalací.
- Vytvářejte samodestruktivní zprávy pro citlivé informace
- Posílejte zprávy více uživatelům, aniž byste museli vytvářet skupinové chaty.
- Využijte komplexní nastavení zabezpečení a správu uživatelů
Omezení aplikace Troop Messenger
- Omezené integrace třetích stran
- Někteří uživatelé hlásí omezení v mobilním prostředí.
Ceny Troop Messenger
- Premium: 2,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Troop Messenger
- G2: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Troop Messenger?
Uživatel G2 říká:
Na Troop Messenger se mi nejvíce líbí jeho hladká integrace několika komunikačních režimů do jedné bezpečné platformy. Možnost přepínat mezi přímými zprávami, skupinovými chaty, audio/video hovory a sdílením obrazovky – aniž byste museli opustit aplikaci – je pro spolupráci v týmu neuvěřitelně efektivní. Jeho podpora pro vlastní hosting a nasazení na místě je také vynikající funkcí pro organizace s přísnými požadavky na ochranu osobních údajů a bezpečnost. Nástroje jako „Burnout“ (pro důvěrné chaty), odvolání/úprava zpráv a vzdálené odhlášení navíc ukazují, že aplikace byla navržena s ohledem na funkčnost i kontrolu.
Na Troop Messenger se mi nejvíce líbí jeho hladká integrace několika komunikačních režimů do jedné bezpečné platformy. Možnost přepínat mezi přímými zprávami, skupinovými chaty, audio/video hovory a sdílením obrazovky – aniž byste museli opustit aplikaci – je pro týmovou spolupráci neuvěřitelně efektivní. Jeho podpora pro vlastní hosting a nasazení na místě je také vynikající funkcí pro organizace s přísnými požadavky na ochranu osobních údajů a bezpečnost. Nástroje jako „Burnout“ (pro důvěrné chaty), odvolání/úprava zpráv a vzdálené odhlášení navíc ukazují, že aplikace byla navržena s ohledem na funkčnost i kontrolu.
11. Dialpad (nejlepší pro hlasovou komunikaci založenou na umělé inteligenci)
Navzdory nárůstu textové komunikace zůstávají hlasové hovory pro mnoho obchodních interakcí nezbytné. Dialpad modernizuje firemní telefonní systémy pomocí cloudových hlasových, video a messagingových funkcí vylepšených umělou inteligencí.
Funkce platformy pro přepis v reálném čase s vlastním slovníkem společnosti zajišťuje přesné zachycení odborné terminologie během hovorů a schůzek. Díky tomu je snazší později vyhledat důležité podrobnosti, aniž byste si museli dělat poznámky nebo znovu poslouchat nahrávky.
Díky podpoře schůzek s až 150 účastníky slouží Dialpad jak pro interní komunikaci týmu, tak pro externí komunikaci nebo interakci se zákazníky. Funkce umělé inteligence této platformy poskytují v reálném čase koučování pro prodejní a podpůrné týmy, nabízejí návrhy během hovorů a analyzují vzorce konverzace, aby se zlepšily budoucí interakce.
Nejlepší funkce Dialpadu
- Automatické přepisy hovorů a schůzek s podporou vlastního slovníku
- Návrhy v reálném čase a analýzy po hovoru pro zlepšení
- Přenášejte hovory mezi stolním telefonem a mobilním telefonem bez přerušení.
- Pořádejte videokonference s až 150 účastníky
- Zaznamenávejte konverzace pro účely školení a zajištění kvality
Omezení Dialpadu
- Některé integrace jsou omezenější než specializované nástroje.
- Někteří uživatelé hlásí občasné problémy s mobilním používáním.
- Funkce umělé inteligence vyžadují přizpůsobení a školení
- Dostupnost funkcí v různých úrovních může být matoucí.
Ceny Dialpadu
- Standard: 27 $/měsíc na uživatele (fakturováno měsíčně)
- Pro: 35 $/měsíc na uživatele (fakturováno měsíčně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dialpadu
- G2: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Dialpadu?
Moje celková zkušenost s Dial Pad není ani negativní, ani pozitivní. Kdybych měl zvážit telefonní systém, který jsme používali před přechodem na Dial Pad, řekl bych, že dávám přednost Dial Pad před tímto telefonním systémem, ale tento telefonní systém má stále mnoho omezení souvisejících s integrací s naším CRM.
Moje celková zkušenost s Dial Pad není ani negativní, ani pozitivní. Kdybych měl zvážit telefonní systém, který jsme používali před přechodem na Dial Pad, řekl bych, že dávám přednost Dial Pad před tímto telefonním systémem, ale tento telefonní systém má stále mnoho omezení souvisejících s integrací s naším CRM.
12. Chanty (nejlepší pro integrovanou správu úkolů)
Komunikace bez akce je jen šum. Chanty si to uvědomuje a kombinuje týmové zasílání zpráv s integrovanou správou úkolů, což týmům umožňuje převádět konverzace na akční položky bez nutnosti přepínat mezi platformami.
Jedním kliknutím lze zprávy převést na sledovatelné úkoly na Kanbanových tabulkách, což vytváří plynulý pracovní postup mezi komunikací a provedením. Tato integrace pomáhá zabránit tomu, aby se důležité úkoly ztratily v chatovém proudu – což je běžný problém u platforem určených pouze pro zasílání zpráv.
Platforma nabízí rychlé zasílání zpráv a stabilní audio/video hovory, čímž zlepšuje propojení týmu bez ohledu na místo. Funkce „tichých hodin“ pomáhá předcházet únavě z oznámení tím, že během soustředěné práce nebo mimo pracovní dobu ztlumí upozornění, čímž podporuje lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a zároveň zachovává komunikační možnosti.
Nejlepší funkce Chanty
- Převádějte zprávy na vizuální úkolové karty jediným kliknutím.
- Ztlumte oznámení během soustředěné práce
- Získejte neomezený přístup ke všem minulým konverzacím.
- Získejte přehledný adresář veškerého sdíleného obsahu, souborů a odkazů.
Omezení Chanty
- Méně připojení třetích stran než u hlavních konkurentů
- Méně robustní organizace dokumentů než specializované nástroje
- Nižší limity počtu účastníků než u specializovaných platforem pro schůzky
- Některé funkce fungují lépe na stolních počítačích než na mobilních zařízeních.
Ceny Chanty
- Zdarma: Až 10 členů týmu
- Podnikání: 4 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají o Chanty skuteční uživatelé?
Na Chanty se mi nejvíce líbí, že mi umožňuje vést konverzace včetně hovorů a sledovat průběh úkolů na jednom místě. Velmi mi to pomáhá při řízení mé práce a komunikace. Také se mi líbí široké možnosti integrace, které vám umožňují mít nebo požádat o jakoukoli integraci, kterou potřebujete pro hladší pracovní postupy.
Na Chanty se mi nejvíce líbí, že mi umožňuje vést konverzace včetně hovorů a sledovat průběh úkolů na jednom místě. Velmi mi to pomáhá při řízení mé práce a komunikace. Také se mi líbí široké možnosti integrace, které vám umožňují mít nebo požádat o jakoukoli integraci, kterou potřebujete pro hladší pracovní postupy.
13. Dropbox (nejlepší pro vyhledávání a pracovní postupy s dokumenty založené na umělé inteligenci)
„Můžeš mi ten soubor poslat znovu? Nemůžu ho najít.“ Kolikrát jste už tuto žádost slyšeli? Dropbox se vyvinul z jednoduchého úložiště souborů v inteligentní pracovní prostor pro spolupráci a sdílení obsahu, který týmům pomáhá vyhnout se této běžné frustraci.
Funkce Dash této platformy dokáže vyhledávat obsah v obrázcích, videích a zvukových souborech, což usnadňuje vyhledávání informací bez ohledu na formát. Tato pokročilá vyhledávací funkce šetří drahocenný čas, který by jinak byl strávený ručním hledáním konkrétního obsahu.
S omezením velikosti souborů na 100 GB pro přenosy a 50 GB pro jednotlivé nahrávky Dropbox pojme velké mediální soubory a složité dokumenty, které by na jiných platformách mohly překročit limity. Historie verzí a funkce obnovení platformy chrání před náhodným smazáním nebo nechtěnými změnami, zatímco podrobná oprávnění pro sdílení umožňují kontrolovat, kdo má přístup k určitému obsahu, může jej upravovat nebo komentovat.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Najděte obsah v různých typech souborů, včetně obrázků a videí.
- Přenášejte soubory až do velikosti 100 GB a nahrajte jednotlivé soubory až do velikosti 50 GB.
- Sledujte změny a obnovujte předchozí verze dokumentů.
- Nastavte konkrétní oprávnění pro různé uživatele a skupiny.
- Vytvořte procesy schvalování dokumentů a systémy oznámení.
Omezení Dropboxu
- Pro větší úložné potřeby jsou vyžadovány vyšší úrovně
- Velmi velké složky mohou způsobit problémy se synchronizací.
- Méně robustní spolupráce v reálném čase než Google Workspace
- Složité struktury složek mohou mít vliv na efektivitu vyhledávání.
Ceny Dropboxu
- Zdarma
- Plus: 11,99 $/měsíc (2 TB úložného prostoru)
- Rodina: 19,99 $/měsíc (2 TB sdíleného úložiště)
- Podnikání: Od 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (více než 30 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 000 recenzí)
Co říkají o Dropboxu skuteční uživatelé?
Uživatel Capterra říká:
Líbí se mi, jak rychle lze nahrávat dokumenty do Dropbox Business, zejména když pracuji s velkým množstvím dokumentů. Dropbox Business usnadňuje organizaci dokumentů a jejich ukládání do specifických složek, díky čemuž je k nim rychlý přístup. Dropbox Business využívá velmi pokročilé funkce řízení přístupu a zabezpečení souborů, které zajišťují, že všechny dokumenty, které jsem uložil, jsou chráněny před jakýmkoli přístupem kromě mého.
Líbí se mi, jak rychle lze nahrávat dokumenty do Dropbox Business, zejména když pracuji s velkým množstvím dokumentů. Dropbox Business usnadňuje organizaci dokumentů a jejich ukládání do specifických složek, díky čemuž je k nim rychlý přístup. Dropbox Business využívá velmi pokročilé funkce řízení přístupu a zabezpečení souborů, které zajišťují, že všechny dokumenty, které jsem uložil, jsou chráněny před jakýmkoli přístupem kromě mého.
14. Discord (nejlepší pro budování komunity a integrovanou komunikaci)
Discord se může jevit jako neobvyklá volba pro firemní komunikaci, ale stále více organizací objevuje jeho hodnotu pro týmovou spolupráci. Platforma kombinuje textovou, hlasovou a video komunikaci ve struktuře původně navržené pro herní komunity, ale překvapivě dobře se hodí i pro moderní pracovní prostředí.
Organizace platformy založená na kanálech vytváří vyhrazené prostory pro různá témata, projekty nebo oddělení. Discord je jedinečný díky svým trvalým hlasovým kanálům, které členům týmu umožňují připojovat se k audio konverzacím a opouštět je bez formality naplánovaných schůzek, čímž vytvářejí pocit virtuální kanceláře, který je obzvláště cenný pro týmy pracující na dálku.
Díky podrobným oprávněním založeným na rolích nabízí Discord jemné nastavení toho, kdo má přístup k různým kanálům a funkcím, čímž podporuje důvěrnost a potřeby jednotlivých oddělení. Platforma umožňuje nahrávání souborů o velikosti 400 MB s předplatným Nitro, což usnadňuje sdílení větších dokumentů a mediálních souborů.
Nejlepší funkce Discord
- Vytvořte podrobné ovládací prvky přístupu pro různé skupiny uživatelů.
- Připojujte se a odpojujte se od hlasových konverzací bez nutnosti formálního nastavení schůzky.
- Udržujte konverzace soustředěné pomocí vláknových odpovědí
- Rychle replikujte úspěšné komunikační struktury
- Náhled odkazů a médií přímo v chatu
Omezení Discord
- Původně byly navrženy pro hraní her, některé profesionální funkce jsou omezené.
- Standardní účty jsou omezeny na nahrávání menších souborů.
- Nastavení a správa serveru vyžaduje počáteční konfiguraci.
- Méně funkcí pro správu a dodržování předpisů v podniku
Ceny Discord
- Zdarma
- Nitro Basic: 2,99 $/měsíc
- Nitro: 9,99 $/měsíc
- Server Boost: Různé úrovně od 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Discord
- G2: 4,3/5 (3 936+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Discord?
Uživatel Capterra říká:
Miluji obrovské množství možností přizpůsobení a organizace, které mi Discord nabízí, od jednoduchých serverů s přáteli přes samostatné servery, které fungují jako plánovače, až po rozsáhlé oficiální servery, se kterými komunikuji v rámci her a dalších aktivit!
Miluji obrovské možnosti přizpůsobení a organizace, které mi Discord nabízí, od jednoduchých serverů s přáteli přes samostatné servery, které fungují jako plánovače, až po rozsáhlé oficiální servery, se kterými komunikuji v rámci her a dalších aktivit!
15. Workvivo (nejlepší pro zapojení zaměstnanců a budování komunity)
Modely práce na dálku a hybridní práce přinesly nové výzvy pro udržení firemní kultury a zapojení zaměstnanců. Workvivo řeší tyto výzvy vytvořením prostředí podobného sociálním médiím, které je speciálně navrženo pro interní firemní komunikaci.
Platforma kombinuje tradiční komunikační nástroje s funkcemi pro zapojení zaměstnanců, jako je uznání, ankety a kanály aktivit, a vytváří tak živou kulturu digitálního pracoviště. Tento přístup pomáhá bojovat proti izolaci a odcizení, ke kterým může docházet, když týmy nejsou fyzicky pohromadě.
Díky možnosti rozšířit chatovací skupiny až na 500 členů podporuje Workvivo jak širokou organizační komunikaci, tak i cílenější týmové diskuse. Důraz platformy na uznání zaměstnanců a budování komunity pomáhá posilovat vazby mezi rozptýlenými týmy a řeší problémy s angažovaností, které často doprovázejí komunikaci na vzdálených a hybridních pracovištích.
Nejlepší funkce Workvivo
- Lajkujte, komentujte a sdílejte funkce podobné sociálním platformám pro spotřebitele.
- Zvýrazněte úspěchy a milníky zaměstnanců
- Podpora až 500 členů v jedné konverzaci
- Doručujte relevantní informace konkrétním oddělením nebo lokalitám.
- Sledujte účast a identifikujte mezery v komunikaci
Omezení Workvivo
- Dražší než základní komunikační nástroje
- Některé funkce fungují na mobilních zařízeních odlišně.
Ceny Workvivo
- Obchodní plán: Cena začíná na přibližně 20 000 USD/rok pro 250–2 000 zaměstnanců
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Workvivo
- G2: 4,7/5 (2 173+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají o Workvivo skuteční uživatelé?
Uživatel Capterra říká:
Workvivo vytváří ucelený přehled o vztazích mezi odděleními a udržuje tok informací o nejnovějším vývoji nebo aktualizacích. Díky němu můžeme publikovat prezentace, které vysvětlují nové koncepty, a zajistit, aby se dostaly okamžitě ke všem. Líbilo se mi, že můžeme zdůraznit nová rozhodnutí a organizovaně rozesílat nové pokyny. Workvivo zaručuje přímou komunikaci, což zvyšuje kontinuitu rad, diskutování nápadů a transparentního shromažďování zpětné vazby k nim.
Workvivo vytváří ucelený přehled o vztazích mezi odděleními a udržuje tok informací o nejnovějším vývoji nebo aktualizacích. Díky němu můžeme publikovat prezentace, které vysvětlují nové koncepty, a zajistit, aby se okamžitě dostaly ke všem. Líbilo se mi, že můžeme zdůraznit nová rozhodnutí a organizovaně rozesílat nové pokyny. Workvivo zaručuje přímou komunikaci, která zvyšuje kontinuitu rad, diskutování nápadů a transparentního shromažďování zpětné vazby k nim.
16. Staffbase (nejlepší pro jednotnou interní komunikaci)
Dostat důležité informace ke všem zaměstnancům může být náročné, zejména v organizacích s pracovníky v první linii, rozptýlenými týmy nebo zaměstnanci bez pravidelného přístupu k počítači. Staffbase poskytuje komplexní software pro interní komunikaci, který je navržen tak , aby tyto výzvy řešil.
Díky přístupu „mobile-first“ mohou i zaměstnanci v první linii, kteří nemají pravidelný přístup k počítači, dostávat důležité aktualizace a účastnit se firemní komunikace. Tato inkluzivita pomáhá vytvářet propojenější pracovní sílu a zajišťuje, že důležité informace se dostanou ke všem, kteří je potřebují.
Tato platforma kombinuje funkce e-mailu, intranetu a aplikace pro zaměstnance do jednotného řešení, díky čemuž již není třeba používat více interních komunikačních nástrojů. Díky robustním analytickým nástrojům mohou komunikační týmy měřit dosah a dopad svých sdělení, což jim pomáhá vylepšovat strategie a zajišťovat, že důležité informace se dostanou k zamýšlenému publiku.
Nejlepší funkce Staffbase
- Distribuujte obsah současně prostřednictvím e-mailu, intranetu a mobilních zařízení.
- Poskytujte relevantní informace na základě role, umístění nebo oddělení.
- Shromažďujte poznatky prostřednictvím průzkumů, ankety a komentářů.
- Měřte dosah zpráv a zapojení
Omezení Staffbase
- Méně vhodné pro malé organizace
- Vyžaduje značné nastavení a konfiguraci.
- Některé integrace třetích stran nejsou tak robustní jako specializované nástroje.
Ceny Staffbase
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Staffbase
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají o Staffbase skuteční uživatelé?
Uživatel G2 říká:
Jednou z jeho největších předností je uživatelsky přívětivé rozhraní. I členové týmu, kteří nejsou příliš technicky zdatní, se mohou rychle naučit, jak jej používat, aniž by potřebovali mnoho školení. Design platformy je intuitivní, takže je snadné vytvářet a odesílat e-maily.
Jednou z jeho největších předností je uživatelsky přívětivé rozhraní. I členové týmu, kteří nejsou příliš technicky zdatní, se mohou rychle naučit, jak jej používat, aniž by potřebovali mnoho školení. Design platformy je intuitivní, takže je snadné vytvářet a odesílat e-maily.
17. Happeo (nejlepší pro intranet a správu znalostí založené na umělé inteligenci)
Tradiční firemní intranety se často stávají digitálními hřbitovy – místy, kde informace umírají, jsou zřídka využívány a ještě méně často aktualizovány. Happeo modernizuje tento koncept pomocí dynamické sociální platformy, která kombinuje nástroje pro správu znalostí, komunikaci a spolupráci.
Federované vyhledávání platformy pomocí umělé inteligence prohledává intranet, Google Drive, Gmail a Microsoft 365 a vytváří jednotné vyhledávací prostředí, které zaměstnancům pomáhá najít informace bez ohledu na to, kde jsou uloženy. Odpadá tak frustrace z nutnosti prohledávat více systémů, abyste našli to, co potřebujete.
Díky funkcím překladu v reálném čase podporuje Happeo globální týmy pracující přes jazykové bariéry a zajišťuje, že důležitá komunikace se dostane ke všem zaměstnancům v jejich preferovaném jazyce. Stránky, kanály a adresář osob této platformy vytvářejí komplexní digitální pracoviště, které propojuje zaměstnance s informacemi i kolegy.
Nejlepší funkce Happeo
- Najděte informace napříč několika propojenými platformami pomocí federovaného vyhledávání s umělou inteligencí.
- Využijte překlady v reálném čase k překonání jazykových bariér.
- Vytvářejte interaktivní intranetové stránky s integrovanými aplikacemi a widgety.
- Kombinujte formální a neformální komunikaci v známém formátu.
Omezení Happeo
- Nabízí silnou integraci s nástroji Google, ale ne s ostatními.
- Pro optimální využití je nutná významná konfigurace.
- Vyšší investice než u základních komunikačních nástrojů
Ceny Happeo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Happeo
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají o Happeo skuteční uživatelé?
Je velmi snadné a intuitivní na používání a nabízí skvělé znalostní centrum (vlastní zdroje Happeo a aktivní komunitu uživatelů). Skvělý vyhledávač. Snadná integrace s Gsuite. Happeo poskytlo úžasnou, proaktivní podporu.
Je velmi snadné a intuitivní na používání a nabízí skvělé znalostní centrum (vlastní zdroje Happeo a aktivní komunitu uživatelů). Skvělý vyhledávač. Snadná integrace s Gsuite. Happeo poskytlo úžasnou, proaktivní podporu.
Najděte ty správné komunikační nástroje pro svůj tým
Buďme realističtí – v oblasti komunikačních nástrojů neexistuje univerzální řešení. Správná kombinace závisí zcela na konkrétních potřebách, kultuře a stávajících technologiích vaší organizace.
Místo toho, abyste se snažili použít jednu platformu pro všechno, zvažte, jak různé nástroje slouží různým komunikačním potřebám – od spolupráce v reálném čase a koordinace projektů až po sdílení znalostí a externí komunikaci. Hledejte řešení, která spolu dobře fungují a vytvářejí soudržný pracovní postup namísto izolovaných komunikačních sil.
Pro týmy, které chtějí zjednodušit své technologické vybavení, nabízí ClickUp atraktivní komplexní řešení, které kombinuje komunikační nástroje s řízením projektů a úkolů. Díky integraci chatu, dokumentů a řízení pracovních postupů do jedné platformy ClickUp omezuje neustálé přepínání mezi kontexty, které snižuje produktivitu, a udržuje konverzace propojené s akčními položkami.
Pamatujte – nejlepší komunikační nástroje jsou ty, které váš tým skutečně používá. Doporučujeme zaregistrovat se do ClickUp, protože je to jediná aplikace pro práci!
Často kladené otázky
Jaké jsou nástroje firemní komunikace?
Nástroje pro firemní komunikaci jsou různé aplikace a platformy, které pomáhají lidem ve firmě sdílet informace a spolupracovat. Patří mezi ně například e-mail, chatovací aplikace (jako Slack nebo Microsoft Teams), nástroje pro videokonference (jako Zoom), software pro správu projektů (jako ClickUp) a platformy pro sdílení dokumentů (jako Google Workspace nebo Dropbox). Tyto nástroje usnadňují týmům zůstat v kontaktu, sdílet novinky a vykonávat práci, ať už jsou v kanceláři, nebo pracují na dálku.
Jakých je 5 komunikačních nástrojů?
Pět běžných komunikačních nástrojů používaných na většině pracovišť jsou e-mail, aplikace pro okamžité zasílání zpráv nebo chat, nástroje pro videokonference, platformy pro správu projektů a nástroje pro spolupráci na dokumentech. Můžete například používat Gmail pro e-maily, Slack pro rychlé zprávy, Zoom pro videohovory, ClickUp pro správu projektů a Google Docs pro společnou práci na dokumentech. Tyto nástroje pomáhají týmům rychle komunikovat a udržovat všechny na stejné vlně.
Co je to 7C firemní komunikace?
7 C jsou jednoduchá pravidla, která pomáhají zajistit jasnou a efektivní obchodní komunikaci. Jsou to: být jasný (srozumitelný), stručný (krátký a výstižný), konkrétní (specifický a podrobný), správný (bez chyb), soudržný (dobře organizovaný), úplný (obsahující všechny potřebné informace) a zdvořilý (slušný a uctivý). Dodržování těchto zásad pomáhá předcházet nejasnostem a budovat lepší vztahy v práci.