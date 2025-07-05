11 nejlepších softwarů a nástrojů pro FAQ v roce 2025

Věděli jste, že 37 % lidí nedokončí svůj nákup online, protože nemohou položit otázku nebo najít odpověď? To představuje obrovskou ztrátu příjmů, a to jen proto, že základní informace nebyly snadno dostupné.
Zákazníci nechtějí procházet nabídky nebo čekat na odpověď podpory. Chtějí jen jasné odpovědi, a to rychle. Dobře zpracovaná stránka s často kladenými dotazy může zachránit situaci tím, že zákazníkům poskytne informace, které nejčastěji hledají.
Ruční vytváření znalostní báze zákaznického servisu je však proces náchylný k chybám a zabere spoustu času. Software pro FAQ tento proces urychluje tím, že vám pomáhá organizovat odpovědi, rychle aktualizovat obsah a dokonce pomocí umělé inteligence navrhovat, co vaši zákazníci skutečně hledají.
V tomto článku uvádíme nejlepší software pro FAQ, který vám pomůže vytvořit znalostní databázi, která odpovídá na skutečné otázky, šetří čas vašemu týmu podpory a dává zákazníkům jistotu, že se mohou rozhodnout bez pochybností.
Co byste měli hledat v softwaru pro FAQ?
Užitečná stránka s často kladenými dotazy začíná správným softwarem pro helpdesk, který usnadňuje vyhledávání odpovědí a ještě více usnadňuje jejich správu. K tomu potřebujete hledat následující vlastnosti:
- Inteligentní vyhledávání: Rozpoznává překlepy, fráze a záměr. Díky tomu uživatelé získají relevantní odpovědi, i když přesně nevědí, jak formulovat dotaz.
- Návrhy založené na umělé inteligenci: Generuje návrhy umělé inteligence pro populární témata a odpovědi a na základě chování uživatelů zobrazuje správné informace. Tímto způsobem bude ve vašem obsahu podpory méně mezer.
- Snadná správa obsahu: Nabízí editory typu drag-and-drop, hromadné aktualizace a kontrolu verzí. Takové generátory FAQ vám umožňují udržovat vaše FAQ aktuální, aniž byste museli prohledávat CMS nebo volat vývojáře pokaždé, když se něco změní.
- Hladká integrace: Dobře spolupracuje s vašimi stávajícími nástroji, jako jsou live chat, CRM, help desky a webové stránky, takže se váš obsah zobrazí všude tam, kde ho vaši zákazníci hledají.
- Mobilní a SEO-friendly: Vytváří stránky s často kladenými dotazy přizpůsobené pro mobilní zařízení a pomáhá vašemu webu dosáhnout lepšího hodnocení tím, že odpovídá na běžné dotazy, které lidé zadávají do vyhledávačů. Dobře optimalizovaná stránka s často kladenými dotazy může dokonce zvýšit organickou návštěvnost.
- Analytické a zpětnovazební nástroje: Ukazují, co funguje a co ne. Hledejte nástroje, které odhalí, které otázky mají nejvíce zobrazení, které z nich vedou k podpoře a kde zákazníci odcházejí.
- Přizpůsobení a branding: Umožňuje přizpůsobit vzhled FAQ stylu, fontům, barvám, logům a tónu hlasu vaší značky. To zlepšuje rozpoznatelnost značky.
- Oprávnění uživatelů a pracovní postupy: Umožňuje nastavit přístupová oprávnění tak, aby aktualizace mohly provádět pouze ověřené a autorizované osoby.
- Vícejazyčná podpora: Podporuje více jazyků a usnadňuje překlad a správu různých verzí. Díky tomu můžete oslovit globální publikum a vytvořit inkluzivní identitu značky.
11 nejlepších softwarů pro FAQ v přehledu
Zde je stručný přehled klíčových funkcí, cen a struktury nejlepších nástrojů pro FAQ.
|Nástroje
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Týmy všech velikostí, které potřebují znalostní báze s možností vyhledávání založené na umělé inteligenci, sledování úkolů, automatizaci a centralizovanou správu zdrojů.
|Integrovaná umělá inteligence, správa znalostí, nástroje pro spolupráci, propojené vyhledávání a šablony znalostní báze.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici individuální ceny.
|Zendesk
|Střední a velké podniky, které hledají automatizovanou aktualizaci znalostní báze
|Content Cue s podporou umělé inteligence, automatizované bloky obsahu, vícejazyčná podpora, přizpůsobitelné portály s často kladenými dotazy
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od 25 $/agent za měsíc
|Stonly
|Malé a střední podniky, které potřebují interaktivní portály s FAQ
|Interaktivní články s často kladenými dotazy, průvodci řešením problémů, analytika
|Ceny na míru
|Document360
|Podniky, které potřebují vyhledávací nástroje založené na umělé inteligenci na své stránce s často kladenými dotazy
|Vyhledávání založené na umělé inteligenci, přehledy FAQ, bohatá editace obsahu, nástroje pro spolupráci
|Ceny na míru
|Help Scout
|Velké podniky, které chtějí zavést zákaznický servis založený na umělé inteligenci
|Návrhy a uložené odpovědi generované umělou inteligencí, intuitivní vyhledávání, chat, analytika
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 55 $/měsíc.
|Support Hero
|Malé a střední podniky, které chtějí aktualizovat své sekce FAQ podle potřeb zákazníků.
|Vložitelná widgety, chytré návrhy, prohledávatelné FAQ, nástroje pro vytváření reportů
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od 49 $/měsíc
|HelpJuice
|Malé a střední podniky, které chtějí vytvořit FAQ
|Dynamická úprava FAQ, okamžité návrhy obsahu, AI asistent, vícejazyčná podpora
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od 200 $/měsíc.
|Zoho Desk
|Podniky implementující FAQ přizpůsobené sentimentu
|Analýza sentimentu, návrhy AI a intuitivní zákaznický portál
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od 7 $ za uživatele za měsíc.
|Slab
|Malé a střední podniky, které potřebují příručky pro zaměstnance
|Nástroje pro spolupráci v reálném čase, analytika, kontrola verzí, ověřovací pracovní postupy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 8 $ za uživatele a měsíc.
|HappyFox
|Střední a velké podniky, které potřebují FAQ připravené pro sociální média
|Podpora obsahu pro sociální média, sledování výkonu a pokročilé vyhledávací pole.
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od 29 $ za agenta za měsíc.
|HelpCrunch
|Podniky, které potřebují vícejazyčnou podporu
|Automatické překlady, editor využívající umělou inteligenci, chatovací widget
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od 15 $/měsíc.
11 nejlepších softwarů pro FAQ
Nyní, když víte, jak vypadá správný software pro FAQ, zde jsou nejlepší možnosti, které můžete zvážit. Nezapomeňte na nezbytné funkce a vyberte ten správný pro vaši společnost.
1. ClickUp (nejlepší pro integrované dokumenty, úkoly a interní FAQ)
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, a můžete ji snadno přizpůsobit jako software pro správu znalostí a FAQ.
Platforma nabízí nástroje pro spolupráci, které vašemu týmu pomohou společně vytvářet články nápovědy, identifikovat mezery ve vaší stávající znalostní bázi a udržovat všechny informace na jednom místě.
ClickUp Knowledge Management vám umožňuje vytvořit jediný zdroj informací pomocí přizpůsobitelné Wiki. Můžete organizovat interní znalostní dokumenty, wiki, asistenční úkoly a komentáře v rámci celého pracovního prostoru, čímž ušetříte drahocenný čas a snížíte potřebu prohledávat více zdrojů.
Máte dost prohledávání složek, zpráv ve Slacku a starých e-mailů, jen abyste našli jednu informaci? ClickUp Docs uchovává vše na jednom místě, přehledně, spolupracuje a snadno se aktualizuje.
Můžete vytvářet články, příručky a sekce FAQ s různými týmy, označovat členy týmu, přiřazovat úkoly přímo z dokumentu, zanechávat komentáře a propojovat dokumenty s pracovními postupy.
Pokud například váš tým zákaznické podpory vytváří interní stránku s často kladenými dotazy, vytvoří dokument s názvem Dotazy zákazníků, rozdělí jej do sekcí, jako jsou Fakturace, Problémy s přihlášením a Požadavky na funkce, a každou sekci přiřadí jednomu členovi týmu.
Díky živé editaci a zpětné vazbě v reálném čase se dokument stává živou znalostní bází, kterou může každý prohledávat, aktualizovat a používat. Můžete také přidávat vnořené stránky, vkládat média a řídit sdílení pomocí pokročilých oprávnění.
Získáte také integrovanou umělou inteligenci ClickUp Brain, která propojuje kolektivní znalosti vaší společnosti, umožňuje okamžitý přístup k informacím a automatizuje rutinní úkoly.
Můžete jej požádat, aby identifikoval mezery ve vaší znalostní bázi a navrhl FAQ a témata článků nápovědy, které obohatí portály zákaznické podpory.
Tým zákaznické podpory může také nabídnout rychlou pomoc tím, že pomocí Brain generuje okamžité a přesné odpovědi na dotazy zákazníků.
ClickUp Brain také dokáže odhalit závislosti, propojit podobné úkoly a generovat kontextové odpovědi v reálném čase z vašich úkolů, dokumentů a projektů pomocí propojené umělé inteligence. Navrhované akce můžete dokonce jedním kliknutím proměnit v úkoly.
ClickUp Connected Search vám umožňuje propojit více než 1 000 aplikací, včetně Google Drive, Slack, Jira, Salesforce a dalších. Takto můžete mít přístup ke všem svým znalostem na jednom místě.
Navíc tato funkce respektuje nastavení ochrany osobních údajů vaší organizace a zajišťuje, že k určitým informacím mají přístup pouze oprávnění uživatelé. Toto bezpečnostní opatření zachovává důvěrnost a zároveň podporuje plynulou spolupráci mezi týmy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte články nápovědy a udržujte je přehledně uspořádané na jednom místě pomocí nástrojů pro spolupráci v podniku, jako je ClickUp Docs.
- Nastavte standardní rámec pro týmy, aby mohly vytvářet a organizovat digitální knihovnu znalostních článků, často kladených otázek a zdrojů pomocí šablony znalostní báze ClickUp.
- Snadno vytvářejte dokumenty pro zaškolení nových zaměstnanců a interní příručky pomocí šablon příruček pro zaměstnance.
- Identifikujte mezery v znalostní bázi a generujte návrhy na zlepšení pomocí ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- Začátečníkům mohou rozsáhlé funkce zpočátku připadat trochu nepřehledné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Thomas Clifford, produktový manažer ve společnosti TravelLocal, říká:
ClickUp používáme pro správu všech našich projektů a úkolů, ale také jako znalostní databázi. Využíváme jej také pro monitorování a aktualizaci našeho rámce OKR a v několika dalších případech, včetně vývojových diagramů, formulářů žádostí o dovolenou a pracovních postupů. Je skvělé, že všechny tyto funkce můžeme využívat v rámci jednoho produktu, protože se dají velmi snadno propojit.
ClickUp používáme pro správu všech našich projektů a úkolů, ale také jako znalostní databázi. Využíváme jej také pro monitorování a aktualizaci našeho rámce OKR a v několika dalších případech, včetně vývojových diagramů, formulářů žádostí o dovolenou a pracovních postupů. Je skvělé, že všechny tyto funkce můžeme využívat v rámci jednoho produktu, protože se dají velmi snadno propojit.
2. Zendesk (nejlepší pro automatickou aktualizaci znalostní báze)
Zendesk vyniká svými funkcemi založenými na umělé inteligenci, jako jsou například obsahové podněty, které pomocí strojového učení identifikují mezery v znalostní bázi, navrhují nové články a označují zastaralý obsah k revizi.
Tento software pro správu ticketů také nabízí bloky obsahu, takže můžete vytvářet opakovaně použitelné informace, jako jsou texty, obrázky a videa, a vkládat je do více článků a stránek s často kladenými dotazy. Když dojde k aktualizaci bloku obsahu, automaticky se aktualizují všechny části obsahu s tímto blokem, což zajišťuje konzistenci v celém vašem centru nápovědy.
Platforma pro správu znalostí Zendesk navíc podporuje vícejazyčný obsah ve více než 40 jazycích, přizpůsobitelné motivy odpovídající vaší značce a integraci s různými kanály zákaznických služeb, včetně chatbotů a živého chatu.
Nejlepší funkce Zendesk
- Poskytujte relevantní odpovědi pomocí AI-powered Content Cues, které navrhují, co by měl váš tým podpory napsat jako další.
- Urychlete řešení problémů pomocí pokročilých vyhledávacích funkcí a AI agentů.
- Udržujte svůj obsah nápovědy aktuální díky kontrole verzí a schvalovacím pracovním postupům, na které se může váš tým podpory spolehnout.
- Přizpůsobte vzhled svých stránek s často kladenými dotazy tak, aby odpovídaly vaší značce, aniž byste museli programovat.
- Hladká integrace se systémem ticketingu Zendesk umožňuje agentům a uživatelům přístup k relevantním odpovědím na jednom místě.
Omezení Zendesk
- Některé pokročilé funkce vyžadují složitý proces nastavení.
- Tento software pro FAQ má strmou křivku učení.
Ceny Zendesk
- Tým podpory: 25 $/agent za měsíc
- Suite Team: 69 $/agent za měsíc
- Suite Professional: 149 $/agent za měsíc
- Suite Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 hvězdiček (více než 6 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 hvězdiček (více než 4 000 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Jak zlepšit zkušenosti zaměstnanců a tím i kulturu na pracovišti
3. Stonly (nejlepší pro vytváření interaktivních stránek s často kladenými dotazy)
Interaktivní obsah zaznamenává o 52,6 % vyšší zapojení než statické formáty. S Stonly můžete vytvářet interaktivní průvodce, znalostní báze a stránky s často kladenými dotazy, které nejen poskytují informace, ale také provádějí uživatele krok za krokem celým procesem.
Kromě naváděného obsahu vyniká tento software pro zákaznickou podporu funkcemi, jako je inteligentní logika větvení, výkonné analytické nástroje a hladká integrace s nástroji jako Zendesk a Intercom.
Je určen pro týmy, které chtějí snížit objem ticketů, zvýšit spokojenost zákazníků a umožnit uživatelům řešit problémy sami.
Nejlepší funkce Stonly
- Vytvářejte podrobné a interaktivní články s často kladenými dotazy
- Umožněte uživatelům řešit problémy sami pomocí přizpůsobitelných samoobslužných průvodců.
- Pomocí větvící se logiky přizpůsobte obsah a zlepšete zkušenosti zákazníků s podporou.
- Sledujte výkonnost pomocí analytických nástrojů a zjistěte, které FAQ řeší problémy a které je třeba aktualizovat.
- Pomozte svému týmu zákaznické podpory poskytovat lepší služby a šetřit čas díky předdefinovaným odpovědím.
Omezení Stonly
- Tento nástroj pro FAQ nabízí automatizaci a SSO pouze v rámci podnikového plánu.
- Velké podniky mohou některé funkce považovat za omezující.
Ceny Stonly
- Malé podniky: Ceny na míru
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Stonly
- G2: 4,8/5 hvězdiček (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Stonly?
Recenze G2 uvádí:
Přístup k návodům je velmi intuitivní a uživatelsky přívětivý, vše je rozděleno do několika snadno pochopitelných kroků! Backendové rozhraní je velmi snadné na používání, ale zároveň velmi výkonné. Potřeba přeorientovat se na přístup k návodům pomocí Stonly opravdu pomáhá zjednodušit obsah pro koncové uživatele!
Přístup k návodům je velmi intuitivní a uživatelsky přívětivý, vše je rozděleno do několika snadno pochopitelných kroků! Backendové rozhraní je velmi snadné na používání, ale zároveň velmi výkonné. Potřeba přeorientovat se na přístup k návodům pomocí Stonly opravdu pomáhá zjednodušit obsah pro koncové uživatele!
4. Document360 (nejlepší pro okamžité vytváření portálu s často kladenými dotazy a článků znalostní báze)
73 % vedoucích pracovníků podpory tvrdí, že zákazníci nyní očekávají rychlejší a personalizovanější podporu, ale pouze 42 % z nich si je jisti, že ji skutečně poskytují. Document360 pomáhá tuto mezeru překlenout tím, že vám umožňuje generovat okamžité články nápovědy v přehledném a snadno navigovatelném portálu FAQ.
Zákazníci mohou pomocí pokročilého vyhledávacího pole v této znalostní databázi rychle najít relevantní odpovědi, aniž by museli vytvářet ticket. Podporuje také bohatou úpravu obsahu, historii verzí a vícejazyčnou podporu pro více než 30 jazyků.
Získáte podrobné analytické údaje, abyste viděli, co funguje a co ne, spolu s integrací nástrojů jako Zendesk, Intercom a Microsoft Teams, které zajistí propojenost a efektivitu vašeho ekosystému podpory.
Nejlepší funkce Document360
- Využijte vyhledávání založené na umělé inteligenci a nástroje jako Ask Eddy, abyste rychle našli relevantní odpovědi.
- Nabídněte centrální znalostní databázi, která zákazníkům poskytne rychlá řešení běžných problémů.
- Získejte podrobné informace o tom, které články jsou užitečné a kde uživatelé opouštějí stránku.
- Přizpůsobte si své centrum nápovědy pomocí pokročilých možností přizpůsobení pro branding a rozvržení.
- Umožněte svému týmu podpory snadnou spolupráci pomocí interních poznámek a sledování verzí.
- Zjednodušte správu znalostí pomocí organizovaných kategorií a značek.
Omezení Document360
- Tento software pro znalostní bázi neumožňuje zákazníkům aktivovat oznámení pro požadované články FAQ.
- Není tak intuitivní jako některé jiné nástroje znalostní báze.
Ceny Document360
- Profesionální: Ceny na míru
- Podnikání: Ceny na míru
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Document360
- G2: 4,7/5 hvězdiček (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 hvězdiček (více než 240 recenzí)
📮 ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
5. Help Scout (nejlepší pro zákaznický servis využívající umělou inteligenci)
Věděli jste, že 63 % profesionálů v oblasti služeb věří, že generativní AI jim pomáhá obsluhovat zákazníky rychleji?
Help Scout nabízí nástroje AI pro zákaznický servis. Zákazníci mohou pomocí vyhledávání založeného na AI získat správné informace, aniž by museli prohledávat stránky. Navíc návrhy založené na AI pomáhají vašemu týmu podpory reagovat rychleji a efektivněji.
Tento software pro FAQ vám také umožňuje přizpůsobit znalostní databázi vaší značce, sledovat, které relevantní články skutečně pomáhají zákazníkům, a snadno ji propojit s vaší e-mailovou a chatovou podporou.
Nejlepší funkce Help Scout
- Pomocí nástrojů pro vytváření reportů sledujte, jak dobře vaše články FAQ a znalostní báze pomáhají zákazníkům.
- Automatizujte přiřazování chatů a přidávání značek, abyste zvýšili efektivitu.
- Rychle vytvářejte odpovědi pomocí návrhů AI a uložených odpovědí.
- Poskytujte okamžité odpovědi pomocí inteligentního vyhledávání a chatbotů založených na umělé inteligenci, které rychle poskytují správné informace.
- Vytvořte jednoduchý a uživatelsky přívětivý zákaznický portál, kde uživatelé mohou kdykoli najít pomoc.
- Získejte přístup ke znalostní bázi i na cestách díky plně responzivním mobilním aplikacím.
Omezení Help Scout
- Ačkoli jsou funkce umělé inteligence užitečné, nejedná se o nejrozsáhlejší nástroj pro FAQ pro velké podniky.
- Tento software pro FAQ nenabízí důležité šablony znalostní báze.
Ceny Help Scout
- Navždy zdarma
- Standard: 55 $/měsíc
- Plus: 83 $/měsíc
Hodnocení a recenze Help Scout
- G2: 4,4/5 hvězdiček (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 hvězdiček (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Help Scout?
Recenze G2 uvádí:
Helpscout je primární platforma, kterou používáme pro naše klienty. Většina našich klientů potřebuje pro své podnikání znalostní databázi a také podporu prostřednictvím živého chatu. Proto jsme pro ně pomocí Helpscout vytvořili znalostní databázi a také jsme aktivovali možnost živého chatu. Hlavním účelem je poskytovat uživatelům samoobslužnou podporu, aniž by museli kontaktovat pracovníky podpory, a zatím to funguje skvěle.
Helpscout je primární platforma, kterou používáme pro naše klienty. Většina našich klientů potřebuje pro své podnikání znalostní databázi a také podporu prostřednictvím živého chatu. Proto jsme pro ně pomocí Helpscout vytvořili znalostní databázi a také jsme aktivovali možnost živého chatu. Hlavním účelem je poskytovat uživatelům samoobslužnou podporu, aniž by museli kontaktovat pracovníky podpory, a zatím to funguje skvěle.
6. Support Hero (nejlepší pro analýzu trendů v oblasti FAQ a podporu samoobsluhy)
Vaši zákazníci přecházejí přímo na stránku zákaznické podpory, aniž by nejprve zkontrolovali znalostní databázi? Inteligentní kontaktní stránka Support Hero je vyzve, aby nejprve prozkoumali portály s často kladenými dotazy a znalostní databázi, než vytvoří ticket nebo zavolají zákaznickou podporu.
Tento software pro FAQ také usnadňuje správu a aktualizaci obsahu FAQ, aniž byste byli závislí na vývojářích. Jeho integrovaný systém správy znalostí vám pomáhá udržovat vše organizované, takže se váš tým může soustředit na to, co je důležité.
Můžete vytvořit prohledávatelnou databázi FAQ, vložit ji tam, kde vaši uživatelé potřebují pomoc, a dokonce přizpůsobit svůj samoobslužný portál tak, aby odpovídal vaší značce. Hladce se také integruje s dalšími nástroji zákaznické podpory, které již používáte.
Nejlepší funkce Support Hero
- Pomozte zákazníkům najít odpovědi rychleji díky inteligentním návrhům článků na základě jejich dotazů.
- Přizpůsobte svůj kontaktní formulář a znalostní databázi tak, aby odpovídaly vaší značce a poskytovaly plynulý zážitek.
- Snadno integrujte do své stávající platformy zákaznické podpory pro plynulý pracovní postup.
- Získejte přístup k přehledům o tom, co zákazníci hledají na vaší stránce s často kladenými dotazy a s kterými články nejvíce interagují.
Omezení Support Hero
- Rozhraní vypadá trochu zastarale.
- Možnosti přizpůsobení designu rozložení FAQ jsou omezené.
Ceny Support Hero
- Malý tarif: 49 $/měsíc
- Střední tarif: 99 $/měsíc
- Velký tarif: 199 $/měsíc
- Plán Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Support Hero
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. HelpJuice (nejlepší pro vytváření a vkládání textového a video obsahu FAQ)
Kromě analýzy FAQ a správy znalostí nabízí Helpjuice také univerzální editor článků nápovědy. Podporuje formáty WYSIWYG i Markdown, vkládání médií a nahrávání souborů pomocí drag-and-drop. Díky tomu mohou k znalostní bázi efektivně přispívat jak techničtí, tak netechnici členové týmu.
Platforma FAQ nabízí překlady pomocí umělé inteligence ve více než 300 jazycích, návrhy klíčových slov, odkazy na související články a chatbot/helpbar pro okamžité odpovědi.
Mezi další funkce patří přístup na základě rolí, jednotné přihlášení (SSO), soulad s GDPR a více než 100 předem připravených integrací, jako jsou Slack, Zendesk, Salesforce, Zapier atd.
Nejlepší funkce HelpJuice
- Sledujte, jak si články vedou, a identifikujte mezery v obsahu pomocí analytických a reportovacích nástrojů.
- Začleňte vyhledávací funkci s AI asistentem, který uživatelům pomáhá rychle najít relevantní informace a přesné odpovědi.
- Vytvořte strukturovanou sekci FAQ s přehledným a intuitivním rozvržením.
- Poskytujte přesné odpovědi pomocí interních bloků obsahu a odkazů na články.
- Poskytněte svým zaměstnancům zákaznické podpory okamžité návrhy obsahu a nástroje pro úpravy.
- Vložte videa, upozornění a formátované bloky, aby byl obsah poutavý a užitečný.
Omezení HelpJuice
- Rozhraní může být pro začínající uživatele kvůli pokročilým funkcím příliš složité.
- Cena je vyšší než u jiných softwarů pro FAQ a funkce AI jsou za příplatek.
Ceny HelpJuice
- 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze HelpJuice
- G2: 4,6/5 hvězdiček (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 hvězdiček (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HelpJuice?
Recenze G2 uvádí:
Backend je neuvěřitelně uživatelsky přívětivý, díky čemuž bylo nastavení naší znalostní báze rychlé a bezproblémové. Výrazně snížilo počet dotazů, které dostáváme na podporu. Jejich rozvržení, možnosti úložiště a školicí zdroje jsou vynikající. Co opravdu vyniká, je průběžná podpora – i po registraci jejich tým pravidelně kontroluje užitečné tipy a aktualizace.
Backend je neuvěřitelně uživatelsky přívětivý, díky čemuž bylo nastavení naší znalostní báze rychlé a bezproblémové. Výrazně snížilo počet dotazů, které dostáváme na podporu. Jejich rozvržení, možnosti úložiště a školicí zdroje jsou vynikající. Co opravdu vyniká, je průběžná podpora – i po registraci jejich tým pravidelně kontroluje užitečné tipy a aktualizace.
8. Zoho Desk (nejlepší pro automatizovanou podporu podle názoru zákazníků)
71 % zákazníků očekává od firem personalizované jednání a 76 % je frustrováno, když se tak nestane. Zoho Desk vám pomůže pochopit přesné pocity zákazníka a nabízí asistenci založenou na umělé inteligenci, aby problém efektivně vyřešil.
Tato platforma zákaznických služeb vyniká také integrovanou znalostní bází, přizpůsobitelnými samoobslužnými portály a vícejazyčnou podporou pro globální týmy. Můžete organizovat obsah do snadno navigovatelných kategorií, sledovat, které články FAQ jsou pro uživatele nejužitečnější, a využívat automatizaci ke snížení objemu ticketů.
Díky hladké integraci s dalšími nástroji Zoho a aplikacemi třetích stran může váš tým podpory poskytovat konzistentní a efektivní pomoc napříč všemi kanály.
Nejlepší funkce Zoho Desk
- Analyzujte názory zákazníků v reálném čase pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
- Přizpůsobte si svou znalostní bázi pomocí kategorií a značek.
- Nabídněte samoobslužné služby prostřednictvím intuitivního a vícejazyčného zákaznického portálu.
- Automatizujte přiřazování ticketů, eskalace a následné kroky.
- Sledujte výkonnost týmu pomocí integrovaných dashboardů a reportů.
- Hladká integrace s aplikacemi Zoho a platformami třetích stran
Omezení Zoho Desk
- Pokročilé funkce jsou dostupné pouze v dražších cenových kategoriích.
- Integrace s některými nástroji třetích stran často vyžaduje dodatečnou konfiguraci.
Ceny Zoho Desk
- Express: 7 $/uživatel za měsíc
- Standard: 14 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 23 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 40 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Desk
- G2: 4,4/5 hvězdiček (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 hvězdiček (více než 2 000 recenzí)
9. Slab (nejlepší pro vytváření znalostních bází pro zaměstnance)
Bez zaměstnanecké příručky a interních pokynů budou vaše týmy trávit hodiny hledáním odpovědí a opakováním informací, čímž budou plýtvat časem a energií, které by mohly být lépe využity na smysluplnou práci.
Slab je navržen tak, aby tento problém vyřešil tím, že pomáhá týmům vytvářet, sdílet a udržovat interní znalostní bázi. Ať už přijímáte nové zaměstnance nebo budujete centrální zdroj informací pro každé oddělení, Slab usnadňuje udržování informací organizovaných a přístupných.
Kromě základních funkcí se tento nástroj pro správu znalostí hladce integruje s nástroji jako Slack, Google Drive, GitHub a Notion. Jeho intuitivní editor podporuje Markdown, zmínky a vnořenou strukturu, což usnadňuje vytváření přehledného a čitelného obsahu.
Nejlepší funkce Slab
- Spolupracujte v reálném čase pomocí zmínek, komentářů a sledování verzí.
- Začleňte vyhledávací funkci, která načítá výsledky z připojených nástrojů.
- Sledujte zapojení pomocí analytických a reportovacích nástrojů.
- Ovládejte přístup pomocí uživatelských oprávnění a nastavení založených na rolích.
- Udržujte obsah aktuální díky připomenutím aktualizací a ověřovacím pracovním postupům.
- Vložte odkazy, obrázky a bloky kódu přímo do sekce FAQ.
Omezení desek
- Tento software pro FAQ může být pro nové uživatele trochu složitý.
- Systém oprávnění je často omezující.
Plošné ceny
- Navždy zdarma
- Startup: 8 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 15 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 hvězdiček (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 hvězdiček (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slabu?
Recenze G2 uvádí:
Na Slabu se mi nejvíc líbí, jak snadné je s ním sdílení znalostí a spolupráce. Díky přehlednému rozhraní a výkonné vyhledávací funkci mohou týmy rychle najít a přidávat obsah. Navíc díky hladké integraci s nástroji jako Slack a Google Drive je vše propojeno na jednom místě, což je pro týmovou práci velmi efektivní.
Na Slabu se mi nejvíc líbí, jak snadné je s ním sdílení znalostí a spolupráce. Díky přehlednému rozhraní a výkonné vyhledávací funkci mohou týmy rychle najít a přidávat obsah. Navíc díky hladké integraci s nástroji jako Slack a Google Drive je vše propojeno na jednom místě, což je pro týmovou práci velmi efektivní.
10. HappyFox (nejlepší pro vytváření znalostní báze připravené pro sociální média)
Sociální média už neslouží jen k šíření memů a marketingu. S HappyFoxem můžete vytvořit sdílenou znalostní databázi připravenou pro sociální média, která zákazníkům umožní přístup k odpovědím přímo z jejich účtů na sociálních médiích.
Je také velmi snadné organizovat obsah FAQ, sledovat, co funguje, pomocí integrovaných analytických nástrojů a aktualizovat informace podle toho, jak se situace mění. Získáte přehledné a prohledávatelné nastavení, které váš tým podpory i vaši zákazníci budou skutečně chtít používat.
Nejlepší funkce HappyFox
- Vytvořte sekce FAQ pro sociální média, abyste mohli zákazníkům poskytovat podporu tam, kde se právě nacházejí.
- Uspořádejte články do přehledných kategorií, ve kterých se snadno orientuje.
- Sledujte výkon pomocí integrovaných analytických a reportovacích nástrojů.
- Umožněte zákazníkům najít odpovědi pomocí rychlého a intuitivního vyhledávacího pole.
- Zajistěte přístup z mobilních zařízení díky responzivnímu designu.
- Vytvářejte soukromý nebo interní obsah pro svůj tým podpory
Omezení HappyFox
- Uživatelské rozhraní je neohrabané.
- Tato platforma pro správu znalostí je dražší než jiné softwarové nástroje pro FAQ.
Ceny HappyFox
- Základní: 29 $/agent za měsíc
- Tým: 69 $/agent za měsíc
- Pro: 199 $/agent za měsíc
- Enterprise Pro: Ceny na míru
Hodnocení a recenze HappyFox
- G2: 4,5/5 hvězdiček (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 hvězdiček (90+ recenzí)
11. HelpCrunch (nejlepší pro automatický překlad článků nápovědy)
HelpCrunch automaticky překládá vaše články nápovědy, takže zákazníci mohou získat podporu ve svém rodném jazyce a vy můžete oslovit globální publikum. Jeho editor založený na umělé inteligenci také usnadňuje psaní a aktualizaci FAQ, navrhuje vylepšení a pomáhá vám rychle vytvářet jasný a užitečný obsah.
Znalostní databázi můžete také plně přizpůsobit vašemu webu. A pokud chcete zachovat interaktivitu, přidejte chatovací widget, aby zákazníci mohli získat pomoc v reálném čase, aniž by museli opustit stránku. Společná schránka pro chat, e-maily a zprávy na Telegramu, Facebooku atd. pomáhá zvýšit efektivitu.
Nejlepší funkce HelpCrunch
- Automaticky překládejte články nápovědy pro vícejazyčnou podporu
- Vylepšete obsah FAQ pomocí editoru založeného na umělé inteligenci.
- Přizpůsobte si portál FAQ svým logem, barvami a značkou.
- Přidejte chatovací widget pro podporu v reálném čase
Omezení HelpCrunch
- Software pro FAQ nenabízí omezení IP adres a dvoufaktorové ověřování.
- Aplikace pro Android není tak robustní jako webová platforma.
Ceny HelpCrunch
- Základní: 15 $/měsíc
- Pro: 25 $/měsíc
- Neomezený: 620 $/měsíc
Hodnocení a recenze HelpCrunch
- G2: 4,7/5 hvězdiček (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 hvězdiček (více než 190 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HappyFox?
Recenze G2 uvádí:
Systém je vysoce přizpůsobitelný našim potřebám, což nám umožňuje rychle a efektivně vyřizovat dotazy zákazníků. Díky tomuto chatu nám již neunikne žádný potenciální klient, bez ohledu na to, kdy nás kontaktuje.
Systém je vysoce přizpůsobitelný našim potřebám, což nám umožňuje rychle a efektivně vyřizovat dotazy zákazníků. Díky tomuto chatu nám již neunikne žádný potenciální klient, bez ohledu na to, kdy nás kontaktuje.
Vytvářejte lepší FAQ pomocí ClickUp
Každý nástroj pro FAQ v tomto seznamu přináší něco cenného. Některé jsou skvělé pro základní samoobslužné služby, zatímco jiné vynikají funkcemi umělé inteligence nebo možnostmi přizpůsobení. Pokud však hledáte výkonnou platformu pro správu znalostí, která jde nad rámec FAQ, ClickUp je pro vás tou správnou volbou.
Od vytváření strukturovaných dokumentů a odpovědí založených na umělé inteligenci až po propojené vyhledávání, které čerpá obsah z vašich aplikací, ClickUp pomáhá vašemu týmu vytvářet FAQ a znalostní báze, které se skutečně používají.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a poskytněte svým zákazníkům a pracovníkům podpory přehlednost, na kterou čekali.