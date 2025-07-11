10 nejlepších alternativ k Acuity Scheduling, které můžete vyzkoušet v roce 2025

Acuity Scheduling je spolehlivou volbou pro malé podniky a samostatné profesionály – je přehledný, jednoduchý a splňuje svůj účel.
S růstem vaší firmy však můžete mít pocit, že jste omezeni omezenými možnostmi přizpůsobení, neohrabanými integracemi nebo funkcemi, které prostě nejsou škálovatelné.
Najednou zaplňujete mezery pomocí dalších nástrojů a trávíte tím spoustu času.
Pokud vám Acuity začíná bránit v práci, možná je čas přejít na vyšší úroveň.
Sestavili jsme seznam nejlepších alternativ k Acuity Scheduling, které nabízejí plynulejší automatizaci, lepší týmové funkce a integrace, které vyhovují vašemu pracovnímu postupu, takže se můžete méně soustředit na plánování a více na růst.
Nejlepší alternativy k Acuity Scheduling v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Ideální pro jednotlivce, malé firmy, agentury a podniky, které potřebují komplexní řešení pro plánování, správu úkolů a spolupráci týmů.
|Kalendář ClickUp, Úkoly ClickUp, ClickUp Brain
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Trafft
|Ideální pro malé firmy a samostatné podnikatele, kteří potřebují nepřetržitou rezervaci schůzek a podporu pro více lokalit.
|QR kódy, rezervační formuláře
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 29 $/měsíc.
|Amelia
|Ideální pro malé podniky, agentury a poskytovatele služeb s webovými stránkami WordPress, kteří potřebují přizpůsobitelné rezervace a správu zaměstnanců.
|Plugin pro rezervace, správa zaměstnanců
|Ceny začínají na 49 $/měsíc.
|Doodle
|Ideální pro malé podniky, agentury a náborové pracovníky, kteří plánují pohovory nebo skupinové schůzky s uchazeči.
|Synchronizujte s nástroji pro schůzky, sledujte výkon náborářů a průběh pohovorů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 14,95 $/měsíc.
|SimplyBook. me
|Ideální pro malé podniky, agentury a poskytovatele služeb, kteří potřebují přizpůsobitelné rezervační stránky a správu klientů.
|Prodejní místo, automatické žádosti o zpětnou vazbu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 9,9 $/měsíc.
|YouCanBook. me
|Nejlepší pro samostatné podnikatele a malé firmy, které potřebují jednoduché a cenově dostupné online rezervace.
|Úprava časového pásma, vložení rezervační stránky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 9 $/měsíc.
|Goldie
|Ideální pro samostatné podnikatele, salony a nezávislé poskytovatele kosmetických služeb, kteří potřebují profily klientů a čekací seznamy.
|Čekací seznamy, profily klientů a zobrazení referencí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 19,99 $/měsíc.
|Fresha
|Nejvhodnější pro malé podniky a agentury v oblasti krásy/wellness, které potřebují tržiště služeb a automatizované kampaně.
|Tržiště služeb, automatizované kampaně, automatický časový rezervní prostor
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny
|Noterro
|Nejlepší pro malé zdravotní a wellness kliniky, které potřebují plánování lékařských schůzek a správu pacientů
|Hlasová připomenutí, rezervace workshopů a seminářů, prediktivní tagy pro soubory pacientů
|Placené tarify začínají od 30 $/měsíc.
|GoReminders
|Nejlepší pro malé podniky a poskytovatele služeb, kteří potřebují automatizované kampaně a připomenutí.
|Aplikace pro připomenutí v kalendáři, šablony připomenutí zpráv, hromadné SMS zprávy
|Placené tarify začínají od 9 $/měsíc.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat v alternativách k Acuity Scheduling?
Více než 70 % spotřebitelů dává přednost online rezervaci schůzek.
Musíte se však ujistit, že váš online systém rezervace schůzek je spolehlivý. Měl by vašim uživatelům poskytovat plynulý zážitek a zároveň vaší firmě poskytovat všechny potřebné nástroje pro plánování schůzek.
Pokud Acuity Scheduling nesplňuje tyto standardy, zde je několik vlastností, které byste měli hledat v alternativách:
- Online rezervace: Umožňuje plánování 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, automatické připomínky a synchronizaci kalendáře prostřednictvím e-mailu a SMS.
- Sledování historie klientů: zaznamenává historii služeb, preference a poznámky, aby bylo možné personalizovat zákaznické zkušenosti a zvýšit retenci.
- Zpracování plateb: Podporuje integraci POS, více platebních možností a automatizované fakturace pro plynulý průběh platby.
- Plánování pracovníků: Přiřazuje schůzky, sleduje odpracované hodiny a zabraňuje přeplnění rezervací, přičemž sleduje výkonnost pro růst týmu.
- Marketingové nástroje: Automatizuje e-mailové a SMS kampaně, propagační akce a věrnostní programy, aby si udržely zájem klientů a zajistily jejich návrat.
- Sledování zásob: Sleduje stav zásob a odesílá upozornění, aby vám nikdy nedošly produkty, které vaši klienti potřebují.
- Reporty a přehledy: Poskytují údaje o tržbách, rezervacích a výkonu, které pomáhají při přijímání chytřejších obchodních rozhodnutí.
- Přístup z mobilních zařízení: Umožňuje vám spravovat rezervace, zaměstnance a klienty na cestách pomocí plně funkční mobilní aplikace.
- Chytré integrace: Propojení s webovými stránkami, sociálními médii, účetními a marketingovými nástroji pro zefektivnění pracovních postupů na jednom místě.
👀 Věděli jste, že velké společnosti mohou ušetřit až 100 milionů dolarů ročně pouhým omezením zbytečných schůzek a zkrácením seznamů pozvaných osob?
Nejlepší alternativy k Acuity Scheduling
Nyní, když víte, co hledat v alternativě k Acuity Scheduling, zde jsou nejlepší možnosti, které splňují vaše požadavky.
Prozkoumejte klíčové funkce, omezení, ceny a hodnocení a zjistěte, která z nich vám nejlépe vyhovuje.
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění plánování a týmové spolupráce)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je výkonným nástrojem pro týmy, které chtějí sjednotit správu úkolů, plánování a spolupráci, a to vše na jedné intuitivní platformě založené na umělé inteligenci. Díky své rozsáhlé sadě funkcí vyniká mezi alternativami k Acuity Scheduling, zejména pro firmy, které chtějí více než jen rezervaci schůzek.
Začněme s ClickUp Calendar. Nejedná se pouze o základní nástroj pro výběr data a času, ale o chytrý nástroj založený na umělé inteligenci, který vám pomůže plánovat úkoly, rozvrhy týmů a rezervace.
Rozhraní typu drag-and-drop, barevně odlišené zobrazení a automatické blokování času vám pomohou snadno spravovat schůzky. Ať už spravujete denní, týdenní nebo měsíční plán, funkce plánování ClickUp založené na umělé inteligenci zajistí, že váš kalendář bude efektivně organizován a sladěn s dostupností týmu.
Pokud vás například unavuje kopírování a vkládání stejných úkolů, nastavte je jako opakující se úkoly. Nebo použijte ClickUp Automation s a Autopilot Agents k automatickému zpracování opakujících se úkolů, což je ideální pro správu pravidelných kontrol nebo servisních schůzek.
Další užitečnou funkcí umělé inteligence je ClickUp AI Notetaker – speciálně navržený pro ty, kteří se bojí psát poznámky z jednání a přicházet o důležité informace.
Přepisuje konverzace v reálném čase a organizuje je přímo ve vašem pracovním prostoru. Pokud vaše poznámky z jednání obsahují úkoly, ClcikUp Brain je může automaticky přiřadit kolegům s termíny. Tím je zajištěno, že nikdy nezmeškáte následné kroky a nikdy znovu neztratíte přehled o požadavcích klientů nebo rozhodnutích z jednání.
Tyto funkce umělé inteligence konkurují samostatným asistentům umělé inteligence a jsou plně integrovány do ekosystému ClickUp. Pro plánování, schůzky a spolupráci nemusíte používat více aplikací.
Pokud chcete plánování ještě více zjednodušit, vyzkoušejte šablonu ClickUp Appointment Book Template. Umožní vám vizualizovat schůzky, spravovat odhady času a sledovat žádosti o přeplánování, a to vše na jednom místě.
Jakmile pozvete kolegy nebo klienty, mohou si prohlédnout vaši dostupnost a přímo si u vás rezervovat termín. Jedná se o hladký způsob, jak centralizovat rezervace a interakce s klienty – už žádné chaotické tabulky nebo zmeškané schůzky. Nebo použijte ClickUp Reminders pro sebe, svůj tým nebo klienty, abyste se ujistili, že vám neunikne žádný úkol nebo schůzka. Stačí klepnout na naplánovaný úkol nebo schůzku, abyste vytvořili upozornění, a připojit soubory pomocí ikony sponky, aby byli všichni připraveni.
Závěr: díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení, výkonné automatizaci, připraveným šablonám a integrovaným funkcím umělé inteligence vám ClickUp pomůže trávit méně času logistikou a více času rozvojem vašeho podnikání. Perfektní alternativa k Acuity pro týmy všech velikostí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte směny, spravujte dostupnost týmu a koordinujte časové plány projektů pomocí šablony ClickUp Team Schedule Template.
- Nastavte automatická připomenutí, aktualizujte stav vlastních úkolů nebo přiřazujte členy týmu na základě typu schůzky pomocí více než 50 spouštěčů akcí.
- Naplánujte si každou hodinu svého dne nebo pracovní postup svého týmu pomocí šablony 24hodinového rozvrhu ClickUp.
- Přidejte odkazy na schůzky do svého kalendáře ClickUp a připojte se bez prodlení.
- Automatizujte sledování času spouštěním nebo zastavováním časovačů při změně stavu úkolů – ideální pro poskytovatele služeb, kteří účtují podle počtu hodin nebo potřebují přesné záznamy o čase stráveném schůzkami.
- Shromažďujte údaje o klientech pomocí šablon formulářů ClickUp a zaznamenávejte preference a požadavky klientů přímo do svého plánovacího systému.
- Přizpůsobte si panely ClickUp a sledujte výkonnost týmu a interakce s klienty.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou zpočátku považovat rozsáhlé funkce za trochu nepřehledné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze TrustRadius uvádí:
K centralizaci své každodenní práce používám ClickUp. Pomáhá mi ve všech ohledech. Pokud chci spravovat schůzky s klienty nebo s týmem nebo zkontrolovat stav své předchozí práce, ClickUp je pro to nejlepší.
K centralizaci své každodenní práce používám ClickUp. Pomáhá mi ve všech ohledech. Pokud chci spravovat schůzky s klienty nebo s týmem nebo zkontrolovat stav své předchozí práce, ClickUp je pro to nejlepší.
2. Trafft (nejlepší pro rezervace schůzek 24/7)
59 % lidí je unaveno čekáním na lince, jen aby si domluvili schůzku v pracovní době. Trafft poskytuje vašim klientům pohodlí online rezervace 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Umožňuje klientům plánovat, přeplánovat nebo rušit schůzky podle jejich potřeb, bez nutnosti čekat na lince nebo se řídit tradiční pracovní dobou.
Umožňuje také aktivovat rezervace přímo přes váš web nebo sociální média, čímž se sníží problémy s viditelností a vyhledáváním.
Na rozdíl od Acuity nabízí Trafft také nástroj pro tvorbu webových stránek pro rezervace bez nutnosti programování, takže nepotřebujete vývojáře. Podporuje také více lokalit a jazyků, opakované a skupinové schůzky a automatizaci připomínek a přeplánování.
Nejlepší funkce Trafft
- Vyberte dostupné časové sloty, zadejte podrobnosti schůzky a vygenerujte QR kódy a připojení pro klienty.
- Získejte přístup k bezplatnému pluginu pro rezervaci schůzek pro váš web WordPress.
- Integrujte rezervační formuláře do své stávající webové stránky pomocí iframe, aby si klienti mohli rezervovat termíny přímo.
- Odpovídejte na rezervace a potvrzujte je pomocí personalizovaných zpráv v souladu s image vaší značky.
Omezení Trafft
- Funkce rozvržení nejsou příliš univerzální.
- Chybí pokročilá integrace
Ceny Trafft
- Zdarma
- Starter: 29 $/měsíc
- Škálování: 69 $/měsíc
- Enterprise: Cena od 250 $/měsíc
Recenze a hodnocení Trafft
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trafft?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, že má spoustu různých funkcí a že lze používat webhooky. Líbí se mi lidé, kteří za tímto produktem stojí.
Líbí se mi, že má spoustu různých funkcí a že lze používat webhooky. Líbí se mi lidé, kteří za tímto produktem stojí.
💡 Tip pro profesionály: Používejte klávesové zkratky v ClickUp, abyste omezili počet kliknutí. Například když najedete kurzorem na úkol a zadáte písmeno m, automaticky se vám přiřadí, nebo můžete zadáním písmene r vytvořit nové připomenutí.
3. Amelia (nejlepší pro webové stránky WordPress)
Častým problémem aplikace Acuity Scheduling je, že v základních balíčcích postrádá personalizaci a pokročilé funkce. Amelia, plugin pro WordPress, řeší oba tyto problémy. Nabízí vysoce přizpůsobitelné rezervační formuláře, rozvržení a pokročilé funkce, jako je správa zaměstnanců a zdrojů, a to i v základním balíčku.
Nástroje pro správu událostí a vizuální zobrazení kalendáře od společnosti Amelia jsou obzvláště vhodné pro firmy pořádající kurzy nebo akce. Navíc získáte přehledný analytický panel, pomocí kterého můžete sledovat potenciální zákazníky, úspěšné schůzky, neúčast a další údaje.
Nejlepší funkce Amelia
- Získejte integraci platebních systémů Stripe, PayPal a Square.
- Využijte plánování zdrojů k efektivní správě a přidělování vybavení a dalších zdrojů.
- Navrhujte přizpůsobitelné balíčky služeb s více nabídkami
- Spravujte rozvrhy zaměstnanců, nastavujte pracovní dobu a vyřizujte žádosti o volno.
Omezení aplikace Amelia
- Není to ideální nástroj pro plánování, pokud nemáte webové stránky na WordPressu.
- Integrace s Google Kalendářem často přestává fungovat.
Ceny Amelia
- Starter: 49 $/rok
- Standard: 99 $/rok
- Pro: 184 $/rok
- Elite: 638 $/rok
Recenze a hodnocení Amelia
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
👀 Věděli jste, že: Podniky zaznamenávají při používání online rezervačních systémů průměrný nárůst tržeb o 27 %.
4. Doodle (nejlepší pro plánování pohovorů s uchazeči)
35 % náborářů uvádí, že plánování a realizace pohovorů je nejčasově náročnější částí jejich práce, přičemž 67 % z nich stráví 30 minut až dvě hodiny pouze koordinací schůzek s uchazeči. Ačkoli Acuity Scheduling nabízí dobrou automatizaci schůzek s klienty, není navržen tak, aby zvládal chaos spojený s plánováním pohovorů.
Doodle nabízí rozhraní založené na hlasování, které zjednodušuje skupinové plánování a eliminuje nekonečné e-mailové konverzace. Umožňuje vám navrhnout více časových slotů a nechat kandidáty vybrat si ten, který jim nejlépe vyhovuje.
Nejlepší funkce Doodle
- Synchronizujte s online nástroji pro schůzky, jako jsou Zoom, Google Meet nebo Webex, a automaticky přidávejte odkazy na videa do každé rezervované schůzky.
- Přizpůsobte pozvánky k rezervaci podle vaší značky
- Nastavte panelové pohovory jedním kliknutím a zefektivněte nábor zaměstnanců.
- Sledujte výkonnost náborářů na řídicím panelu
Omezení aplikace Doodle
- Plánování více událostí může být poměrně náročné.
- Oznámení o sestavení průzkumu se nezobrazují často.
Ceny Doodle
- Zdarma
- Základní: 12,95 $/měsíc na uživatele
- Pro: 14,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 19,95 $/měsíc pro pět uživatelů
Recenze a hodnocení Doodle
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Doodle?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, že Doodle je snadno použitelný a zdarma a že vám okamžitě ukáže výsledky. Skvělé je, že ho používá téměř každý.
Líbí se mi, že Doodle je snadno použitelný a zdarma a že vám okamžitě ukáže výsledky. Skvělé je, že ho používá téměř každý.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony roztomilých kalendářů, díky kterým budete mít vše stylově zorganizované
5. SimplyBook. me (nejlepší pro přizpůsobení vaší rezervační stránky)
Na rozdíl od Acuity vám SimplyBook.me umožňuje přizpůsobit vaši rezervační stránku tak, aby odrážela osobnost vaší značky a specifika vašich služeb. Vaši klienti tak přesně vědí, kdo jste, co zastupujete a jaké služby nabízíte. Můžete vytvářet profily klientů, personalizovat služby a shromažďovat recenze zákazníků přímo z platformy.
Adaptabilita SimplyBook.me vyhovuje servisním firmám s jedinečnými pracovními postupy nebo požadavky na dodržování předpisů. Ve srovnání s Acuity nabízí podrobnější kontrolu nad procesem rezervace a klade důraz na bezpečnost informací.
Nejlepší funkce SimplyBook.me
- Spravujte své denní tržby, spropitné a zálohy v kartách, hotovosti a předem provedených online platbách pomocí funkce prodejního místa (PoS).
- Po schůzce odesílejte automatické žádosti o zpětnou vazbu a přímo z platformy vkládejte recenze na svůj web.
- Vytvářejte profily stávajících i nových klientů a získejte přístup k historii služeb a preferencím, abyste mohli přizpůsobit jejich zkušenosti.
- Vyberte si rozložení své rezervační stránky z více než 20 motivů a šablon.
Omezení SimplyBook.me
- Ruční konfigurace zabere čas
- Uživatelé nemohou rezervovat více časových slotů najednou.
Ceny SimplyBook.me
- Zdarma
- Základní: 9,9 $/měsíc
- Standard: 29,9 $/měsíc
- Premium: 59,9 $/měsíc
Recenze a hodnocení SimplyBook.me
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SimplyBook.me?
Recenze G2 říká:
Moderní program, vypadá dobře na několika zařízeních. Mnoho možností vlastní konfigurace.
Moderní program, vypadá dobře na několika zařízeních. Mnoho možností vlastní konfigurace.
📮 ClickUp Insight: Schůzky podněcují inovace a motivují k akci – pokud fungují. Ale jaká je realita? Téměř polovina všech zaměstnanců ztrácí drahocenný čas tím, že se obrací na kolegy s dotazy, na které by měli znát odpověď, což vede k neustálým přerušením práce.
Funkce Connected Search a ClickUp Brain od ClickUp eliminují tyto nákladné procesy tím, že poskytují okamžité odpovědi založené na umělé inteligenci z celého vašeho digitálního ekosystému. Každý soubor, poznámka ze schůzky, nahraný klip a integrace třetích stran se stává vyhledatelnou znalostí, takže nikdo nemusí ztrácet čas hledáním informací u svých kolegů.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
6. YouCanBook. me (nejlepší pro malé podniky a živnostníky)
Chcete pokročilý software pro plánování pro svou malou firmu, aniž byste museli utratit jmění? Pokud je Acuity Scheduling trochu nad váš rozpočet, zkuste místo toho YouCanBook. me.
Můžete jej použít k nastavení pravidelného týdenního rozvrhu nebo k přizpůsobení dostupnosti pro konkrétní týdny. Tento nástroj vám umožňuje definovat délku schůzek, přidat časovou rezervu mezi schůzkami a nastavit minimální nebo maximální lhůty pro rezervace.
YouCanBook. me nejlepší funkce
- Detekujte a upravujte různé časové pásmo pro rezervace
- Zasílejte klientům automatické potvrzovací e-maily a SMS připomenutí.
- Vytvořte a vložte svou rezervační stránku přímo do svého webu pomocí různých možností, jako jsou vložení do kódu, modální vyskakovací okna nebo plovoucí tlačítka.
- Obsahuje bezplatnou verzi s bohatou nabídkou funkcí.
Omezení YouCanBook. me
- Nenabízí individuální přizpůsobení oznámení.
- Proces exportu dat je příliš složitý.
Ceny YouCanBook. me
- Zdarma
- Jednotlivec: 9 $/měsíc
- Profesionální: 13 $/měsíc
- Týmy: 18 $/měsíc
Recenze a hodnocení YouCanBook. me
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 340 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o YouCanBook. me?
Recenze G2 říká:
YCBM je skvělý nástroj pro plánování, když funguje, ale potřebuje více „základních“ funkcí.
YCBM je skvělý nástroj pro plánování, když funguje, ale potřebuje více „základních“ funkcí.
7. Goldie (nejlepší pro salony a nezávislé poskytovatele kosmetických služeb)
Pokud jste samostatný profesionál nebo provozujete malou firmu s více pobočkami, Goldie je ideální alternativou k Acuity Scheduling. Godie je lehký nástroj zaměřený na mobilní zařízení, který nabízí uživatelsky přívětivý způsob, jak vytvořit vlastní webovou stránku s vaší značkou, nabídnout klientům možnost vlastního plánování a zpracovávat platby kartami uloženými v systému.
Goldie vám také umožňuje automatizovat marketingové kampaně. Můžete oznamovat nové služby a dokonce sdílet speciální nabídky, abyste zaplnili zbývající volná místa a snadno spravovali svůj čas.
Nejlepší funkce Goldie
- Udržujte podrobné profily klientů, včetně kontaktních informací a historie schůzek.
- Během procesu rezervace shromažďujte konkrétní informace o klientech pomocí přizpůsobitelných polí.
- Zobrazte svou práci přidáním fotografií na svou online rezervační stránku a budujte tak důvěru.
- Spravujte plně obsazené rozvrhy tím, že klientům umožníte zapsat se na čekací listinu, aby mohli nahradit zrušené rezervace na poslední chvíli, a optimalizujte tak své časové sloty.
Omezení Goldie
- Funkce hromadného zasílání zpráv často selhává, pokud jde o včasné doručení.
- Platforma nemá vícejazyčnou podporu.
Ceny Goldie
- Zdarma
- Pro: 19,99 $/měsíc
- Pro Plus: 39,99 $/měsíc
Recenze a hodnocení Goldie
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Goldie?
Recenze Capterra říká:
Snadné použití a navigace. Skvělé, že mohu přidávat fotky a poznámky. Snadné vyhledávání různých částí aplikace.
Snadné použití a navigace. Skvělé, že mohu přidávat fotky a poznámky. Snadné vyhledávání různých částí aplikace.
8. Fresha (nejlepší pro použití jako tržiště služeb)
Acuity Scheduling vám sice umožňuje spravovat schůzky, ale nenabízí nástroje, které by vám pomohly generovat více rezervací. Fresha ano. Tento online rezervační software nabízí tržiště, kde mohou klienti najít a ověřit vaši firmu na základě recenzí zákazníků a rezervovat si schůzky.
Fresha, navržená pro kosmetické salony a wellness centra, vám umožňuje přijímat rezervace pro více klientů současně, což je ideální pro skupinové sezení nebo akce. Můžete také zajistit schůzky s částečnou nebo úplnou platbou předem, čímž snížíte počet zrušených schůzek a neúčasti.
Nejlepší funkce Fresha
- Rezervujte schůzky bez provize
- Automaticky zasílejte klientům následné zprávy s pokyny pro péči po ošetření.
- Nastavte si časové rezervy mezi schůzkami, určete, jak dlouho předem mohou klienti rezervovat termíny, a spravujte storno podmínky, abyste předešli problémům s plánováním v práci.
- Udržujte podrobné profily klientů, sledujte historii schůzek a přizpůsobujte služby podle preferencí.
- Nastavte automatizované kampaně, doporučení klientů a propagační slevy, abyste zvýšili počet rezervací a retenci klientů.
Omezení Fresha
- Balíčky relací někdy nefungují
- Dražší než jiné alternativy Acuity
Ceny Fresha
- Zdarma
- Tým: 9,95 $/měsíc (14denní zkušební verze)
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze a hodnocení Fresha
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fresha?
Recenze Capterra říká:
Přešli jsme od Bookeru, kterého jsme používali 8 let, a zatím máme skvělé zkušenosti. Líbí se mi, že Fresha skvěle funguje na všech zařízeních a že naši zákazníci mohou ze svých telefonů dělat prakticky cokoli, včetně vytváření a úprav rezervací, vyplňování konzultačních formulářů, přidávání platebních karet, prohlížení své historie atd. Naši zákazníci mohou snadno rezervovat a zkontrolovat dostupnost svého oblíbeného terapeuta několika kliknutími.
Přešli jsme od Bookeru, kterého jsme používali 8 let, a zatím máme skvělé zkušenosti. Líbí se mi, že Fresha skvěle funguje na všech zařízeních a že naši zákazníci mohou ze svých telefonů dělat prakticky cokoli, včetně vytváření a úprav rezervací, vyplňování konzultačních formulářů, přidávání platebních karet, prohlížení své historie atd. Naši zákazníci mohou snadno rezervovat a zkontrolovat dostupnost svého oblíbeného terapeuta několika kliknutími.
👀 Věděli jste, že: Personalizované služby často vedou k 10% až 15% nárůstu tržeb. Nezapomeňte se proto svých klientů zeptat na jejich preference, abyste jim mohli přizpůsobit jejich sezení.
9. Noterro (nejlepší pro kliniky zaměřené na zdraví a wellness)
Zprávy ukazují, že pacienti, zejména ti s dlouhodobými onemocněními, mají o 67 % větší pravděpodobnost, že si lékařské schůzky rezervují online. Pokud tedy provozujete lékařskou praxi nebo kliniku, Noterro je ideální alternativou k Acuity Scheduling pro nastavení systému rezervace schůzek.
Kromě plánování můžete spravovat pojištění přidáním kódů pro fakturaci, diagnostiku a modifikátory a exportováním formulářů CMS-1500, abyste urychlili zpracování žádostí o úhradu. Nabízí také prediktivní návrhy pro označování anamnézy pacientů pro lepší organizaci.
Nejlepší funkce Noterro
- Snadno si nastavte online systém rezervace lékařských schůzek a nabídněte možnost vlastního plánování.
- Spravujte své kliniky na více místech z jednoho místa
- Vytvářejte skupinové rezervace pro workshopy a semináře
- Posílejte klientům hlasová připomenutí
Omezení Noterro
- Doručování e-mailových potvrzení je chybné.
- Odstranění poznámek poté, co jste je vložili, je velmi obtížné.
Ceny Noterro
- Základní verze: 30 $/měsíc
- Plus: 50 $/měsíc
- Max: 70 $/měsíc
Recenze a hodnocení Noterro
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Calendly vs. Acuity Scheduling: Který nástroj pro plánování je lepší?
10. GoReminders (nejlepší pro automatizaci kampaní se zprávami)
Ačkoli se Acuity integruje s nástroji pro e-mailový marketing, nemá vestavěnou funkci pro zasílání zpráv klientům o volných termínech a nabídkách. Kromě kalendáře a plánování schůzek vám GoReminder umožňuje zasílat hromadné zprávy s personalizovanými nabídkami a připomenutími klientům.
Služba se také propojuje s CRM softwarem a snadno načítá údaje o klientech. Můžete tak analyzovat prodejní vzorce, hodnotit výkonnost a podle toho upravovat své strategie.
Nejlepší funkce GoReminders
- Přizpůsobte šablony připomínek pro jednotlivé zákazníky pomocí speciálních značek a data a času schůzky.
- Automatizujte potvrzování schůzek
- Spravujte schůzky na cestách pomocí aplikace s připomínkami v kalendáři.
Omezení GoReminders
- Je obtížné zjistit dostupnost zaměstnanců, když přijde náhodný zákazník.
- Funkce hromadného zasílání zpráv může být chybná.
Ceny GoReminders
- Cena začíná na 29 $/měsíc
Recenze a hodnocení GoReminders
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GoReminders?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, jak je aplikace pohodlná a jak je skvělé mít všechny naše zákazníky a seznam pro nastavení schůzek a zasílání připomínek pro každou schůzku a kdykoli jim potřebujeme poslat zprávu nebo jakýkoli typ roční připomínky. Je to velmi snadné a rychlé.
Líbí se mi, jak je aplikace pohodlná a jak je skvělé mít všechny naše zákazníky a seznam pro nastavení schůzek a zasílání připomínek pro každou schůzku a kdykoli jim potřebujeme poslat zprávu nebo jakýkoli typ roční připomínky. Je to velmi snadné a rychlé.
Jděte nad rámec základního plánování Acuity a spravujte vše pomocí ClickUp.
Pokud vás unavují provizorní řešení a kombinování různých aplikací, abyste mohli provádět rezervace podle svých představ, vyzkoušejte některou z výše uvedených alternativ k Acuity Scheduling. Některé nabízejí vynikající možnosti přizpůsobení, jiné disponují plánováním a automatizací založenou na umělé inteligenci a další generují podrobné analýzy vašich schůzek.
Pokud chcete všechny tyto vlastnosti a ještě více v jedné aplikaci, proč si nevybrat ClickUp? Je snadný, cenově dostupný a tak bohatý na funkce, že se budete divit, proč jste ho nezačali používat dříve.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! Nastavte systém rezervací schůzek, který potěší vaše klienty a pomůže vašemu týmu řídit práci rychleji a lépe.