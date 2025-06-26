11 nejlepších alternativ HeyGen pro tvorbu videí s umělou inteligencí v roce 2025

Vytváření profesionálně vypadajících videí bývalo úkolem pro agentury, drahý software nebo mnoho pozdních nocí strávených učením se triků pro střih videa. HeyGen to změnil díky přizpůsobitelným avatarům AI a schopnosti vytvořit videa s mluvčími během několika hodin, ne-li minut.
Pokud jste však narazili na překážky v podobě omezených možností přizpůsobení, cen nebo hlasových možností, nejste sami.
Mnoho uživatelů miluje myšlenku generování videí pomocí umělé inteligence s HeyGen, ale shledává, že není dostatečně flexibilní pro konkrétní případy použití, jako je vyprávění příběhů o značce, vícejazyčný obsah nebo dynamická týmová spolupráce.
Proto tento příspěvek shrnuje nejlepší alternativy HeyGen, které vám poskytnou větší kontrolu, kreativitu nebo cenovou dostupnost – v závislosti na tom, co hledáte.
Proč zvolit alternativy HeyGen?
HeyGen usnadňuje generování AI videí, ale není vhodný pro každého. Zde jsou důvody, proč uživatelé hledají alternativy (na základě skutečných recenzí):
- Omezené možnosti přizpůsobení avatarů a prostředí: Uživatelé hlásí, že narážejí na kreativní limity – bez upsellů nemají skutečnou kontrolu nad gesty, pozadím nebo značkovými prvky.
- Kvalita hlasu může působit roboticky nebo nejednotně: Některé hlasy postrádají emocionální nuance nebo tempo, zejména v delších nebo vícejazyčných videích, což vede k méně poutavým výstupům.
- Ceny se rychle zvyšují s objemem: Zatímco základní verze je zdarma, pokročilé funkce, jako je klonování hlasu nebo více avatarů, se rychle prodraží. To ztěžuje cenově dostupné škálování HeyGen.
- Žádný skutečný prostor pro spolupráci týmů: HeyGen postrádá integrované nástroje pro správu projektů nebo kontrolu, což může zpomalit práci týmů nebo agentur zabývajících se videomarketingem.
- Základní možnosti úprav: Kromě výměny scén nebo překryvů textu toho moc nezmůžete. Personalizovanější produkce videa (jako B-roll, nahrávání obrazovky, vrstvení) vyžaduje jiné nástroje.
- Omezené nástroje pro psaní scénářů nebo tvorbu nápadů pomocí AI: Musíte přijít s hotovým scénářem; AI vám nepomůže s brainstormingem, vytvářením osnovy ani samotným psaním scénáře.
- Občasné zpoždění nebo prodlevy při renderování: Častou stížností na recenzních webech je, že při vysokém provozu může být renderování pomalé, což má dopad na projekty s krátkou dodací lhůtou.
Právě kvůli těmto omezením jsme pečlivě vybrali nástroje pro tvorbu videí, které jsou mnohem lepší než HeyGen, pokud jde o funkce nezbytné pro videa v profesionální kvalitě. Pojďme se na ně podívat.
Alternativy HeyGen v kostce
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní správa video projektů, skriptování AI s ClickUp Brain, spolupráce na dokumentech a tabulkách, kontrola videí a klipy pro nahrávání z webové kamery/obrazovky.
|Malé i velké týmy, které spravují produkci videí od scénáře po zpětnou vazbu na jednom místě.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Synthesia
|AI avatary ve více než 120 jazycích, převod skriptu na video, převod PowerPointu, hromadné generování videí, synchronizace rtů
|Středně velké až velké týmy vytvářející vícejazyčná školení a interní videa
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 18 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|VEED
|Prohlížečový editor s AI avatary, titulky, převodem textu na řeč, Magic Cut, změnou velikosti pro sociální sítě
|Freelancerové a malé týmy vytvářející krátký obsah a videa připravená pro sociální sítě
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Rask
|Klonování hlasu, dabing s synchronizací rtů, oddělení mluvčích, export titulků, překladová paměť
|Střední až velké týmy zabývající se obsahem a lokalizací, které přizpůsobují videa pro globální publikum
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 60 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|InVideo
|AI skript-video, archivní záběry, dabing, titulky, exportní formáty připravené pro sociální sítě
|Malé týmy a marketéři, kteří vytvářejí značkový obsah a dynamická sociální videa
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 35 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Runway
|Text-to-video, konzistence avatarů Gen-4, odstranění pozadí, filmové efekty, AI pohybové nástroje
|Kreativní týmy a samostatní tvůrci obsahu produkující pokročilé příběhy generované umělou inteligencí
|K dispozici je bezplatný tarif (omezené použití); placené tarify začínají na 15 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Elai. io
|Převádějte dokumenty na videa s avatary, interaktivní kvízy, export SCORM, více než 75 jazyků
|Malé a střední týmy L&D a HR, které vytvářejí školicí videa a materiály pro zaškolování nových zaměstnanců
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|AI Studios (DeepBrain)
|Více než 2000 avatarů, více než 150 jazyků, skriptování založené na GPT, gesta, ovládání hlasem
|Střední a velké podniky, které se zabývají školením, prodejem a komunikací a vytvářejí realistický obsah s avatary.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Lumen5
|Proměňte blogové příspěvky na videa, značkové sady, archivní záběry, exporty ve více formátech
|Malé týmy a samostatní marketéři, kteří přetvářejí psaný obsah na vizuální materiály
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Colossyan Creator
|Podpora SCORM, vícejazyčné avatary, šablony videí, kvízy, funkce e-learningu
|Malé až středně velké týmy pro vzdělávání a rozvoj a týmy pro podporu, které vytvářejí onboardovací nebo interní videoobsah.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 27 $/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Hodina první
|Průvodce skriptováním, více než 100 avatarů, více než 60 jazyků, přístup na základě rolí, sady značek
|Malé a střední podnikové týmy rozšiřující interní komunikaci a vysvětlující materiály
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 30 USD/měsíc; individuální ceny pro podniky.
Nejlepší alternativy HeyGen, které můžete použít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Zde je podrobný přehled nejlepších alternativ HeyGen:
1. ClickUp (nejlepší pro správu video projektů a spolupráci týmu)
Pokud nejen vytváříte videa, ale také spravujete vše, co s nimi souvisí, ClickUp je pro vás jako stvořený.
Na rozdíl od HeyGen, který se zaměřuje pouze na avatary generované umělou inteligencí, ClickUp pomáhá kreativním týmům plánovat, psát scénáře, nahrávat, kontrolovat a sledovat pokrok v celém procesu výroby videa. Nepovažujte jej za editor videa, ale spíše za ultimátní velín – neboli aplikaci pro všechno – pro týmy zabývající se tvorbou obsahu.
Začněte tím, že si přímo v ClickUp Docs vytvoříte návrh scénáře, kde mohou spolupracovníci živě upravovat text, vkládat komentáře s připomínkami, označovat kolegy pro akci a vkládat odkazy nebo média.
Nemusíte na to být sami. Využijte AI asistenci ClickUp Brain k vytvoření prvního scénáře nebo vylepšení vašeho návrhu na základě kreativního briefu. Není to běžný nástroj GenAI.
To, co ho činí výkonnějším než Claude nebo ChatGPT, je jeho schopnost vnímat kontext. Má hluboké znalosti o úkolech, dokumentech a chatech ve vašem pracovním prostoru ClickUp, což pomáhá přizpůsobit vaše videa přesně vašim potřebám a snižuje množství přepracování. Navíc můžete přistupovat k nejnovějším LLM (včetně Claude, ChatGPT, Gemini a dalších) přímo z ClickUp Brain!
Jakmile máte jasnou vizi, ClickUp Brain vám také pomůže shrnout výzkum, přeformulovat neohrabané věty nebo dokonce rozdělit velký scénář na modulární části.
Až budete připraveni vymyslet nebo vizualizovat děj, ClickUp Whiteboards vám usnadní mapování scén, přidávání poznámek k dabingu a skicování průběhu videa – skvělé pro storyboarding nebo schvalování klientem.
💡 Tip pro profesionály: Šablona storyboardu od ClickUp je skvělá pro vizuální mapování scén a sekvencí před zahájením nahrávání.
ClickUp Clips vám umožní nahrávat průvodce obrazovkou + webovou kamerou nebo komentáře přímo z vašeho prohlížeče, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi. Potřebujete opakovat? Prohlížejte a komentujte jakýkoli klip, dokument nebo tabuli uvnitř platformy, bez nutnosti výměny e-mailů.
A protože vše je součástí ClickUp Tasks, přiřazení dalších kroků, jako je vytváření animací, získávání B-rollu nebo kontrola střihů, je jen na jedno kliknutí. Vlastní stavy, priority úkolů, závislosti a chat ClickUp v reálném čase pomáhají kreativním týmům pracovat rychleji a zůstat v synchronizaci.
Chcete-li věci ještě více urychlit, můžete začít s šablonou pro produkci videa v ClickUp – připraveným pracovním prostorem, který vám pomůže plánovat natáčení a sledovat každou fázi produkčního procesu, od předprodukce až po postprodukci.
Zaznamenávejte data natáčení, talenty, lokace, odkazy na soubory a stav schválení pomocí vlastních polí ClickUp. Přiřazujte jednotlivé úkoly autorům, editorům a recenzentům a sledujte vše pomocí integrovaných Ganttových diagramů, kalendářů a dashboardů, abyste měli jasný přehled o časových osách a úzkých místech.
✅ Vyberte si tuto možnost, pokud: Potřebujete centralizovanou platformu pro plánování, psaní scénářů, správu a kontrolu video projektů s vaším týmem.
⚠️ Nevybírejte tuto službu, pokud: Hledáte AI avatary nebo nástroj zaměřený výhradně na generování hotového video obsahu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zaznamenávejte a sdílejte nápady, zpětnou vazbu a návrhy okamžitě pomocí ClickUp Clips pro asynchronní komunikaci.
- Přepisujte klipy s časovými značkami pomocí AI
- Vložte video do pracovního postupu přetažením klipů do dokumentů, komentářů, chatu nebo úkolů.
- Pište a shrňte scénáře a návrhy během několika sekund pomocí ClickUp Brain (bez aplikací AI třetích stran).
- Prohlížejte a opatřujte poznámkami profesionální video soubory v ClickUp pomocí nativních funkcí pro kontrolu.
- Přejděte rychleji od předprodukce k postprodukci díky speciálně navrženým šablonám pracovních postupů pro videa.
Omezení ClickUp
- Není určeno pro úpravy avatarů nebo filmové úpravy.
- Obrovská sada funkcí může být pro uživatele, kteří jsou v oblasti produkce videa nováčky, až příliš složitá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Jeden uživatel na G2 nazývá ClickUp „komplexním řešením“ pro všechny své týmy a projekty:
Máme složitý proces výroby videí, který zahrnuje více lidí v různých fázích procesu, několik kol revizí, přičemž každý jedinečný výstup vyžaduje svůj vlastní termín. To vše mohu zefektivnit pomocí automatizací dostupných v ClickUp, díky nimž vše běží podle plánu.
Máme složitý proces výroby videí, který zahrnuje více lidí v různých fázích procesu, několik kol revizí, přičemž každý jedinečný výstup vyžaduje svůj vlastní termín. To vše mohu zefektivnit pomocí automatizací dostupných v ClickUp, díky nimž vše běží podle plánu.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů se spoléhá na konverzační nástroje AI, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však není nutné. Je přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
2. Synthesia (nejlepší pro vytváření videí s avatary AI pro školení a interní komunikaci)
Chcete vytvářet propracovaná videa s avatary AI, která jsou ideální pro školení, interní komunikaci a vysvětlující obsah, aniž byste museli najímat herce nebo studia?
Synthesia nabízí bohatou knihovnu realistických avatarů s expresivními gesty obličeje a přirozenou synchronizací rtů ve více než 120 jazycích. Platforma AI videa podporuje pracovní postupy od scénáře k videu, převod PowerPointu na video, vlastní avatary (prostřednictvím nahrání z webové kamery nebo profesionálního studia) a rostoucí sadu nástrojů pro spolupráci.
✅ Vyberte si tuto možnost, pokud: Chcete propracovaná videa s avatary pro školení, zaškolování nových zaměstnanců nebo vícejazyčnou komunikaci.
⚠️ Nevybírejte tuto službu, pokud: Potřebujete hlubokou kreativní kontrolu nad návrhem scény, vizuálními prvky nebo pracovními postupy při úpravách.
Nejlepší funkce Synthesia
- Exportujte skripty a generujte videa ve více než 120 jazycích jedním kliknutím.
- Použijte přirozenou synchronizaci rtů, abyste zajistili realističnost.
- Automatizujte ve velkém měřítku generováním hromadných videí z dokumentů.
- Zajistěte jednotný styl vaší značky ve všech videích pomocí opakovaně použitelných prvků a pozadí.
Omezení Synthesia
- Nepodporuje pokročilé úpravy scén – omezená flexibilita pro dynamické vizuální efekty.
- Rychlost renderování se liší v závislosti na frontě projektů a délce videa.
Ceny Synthesia
- Starter: 18 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Creator: 64 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Synthesia?
Recenze G2 říká:
K dispozici je široká škála materiálů a efektů, které můžete kombinovat, což vám dává velkou tvůrčí flexibilitu. I když ne všechny avatary jsou dokonalé, je možné najít ty, které se hodí pro váš obsah.
K dispozici je široká škála materiálů a efektů, které můžete kombinovat, což vám dává velkou tvůrčí flexibilitu. I když ne všechny avatary jsou dokonalé, je možné najít ty, které se hodí pro váš obsah.
📚 Přečtěte si také: Alternativy Synthesia pro videa generovaná umělou inteligencí
3. VEED (nejlepší pro rychlou úpravu videa v prohlížeči pomocí nástrojů AI)
VEED je editor založený na prohlížeči, který je určen pro tvůrce, kteří chtějí na jednom místě provádět úpravy videa, titulky, avatary a nahrávání obrazovky pomocí umělé inteligence.
VEED nabízí výkonnou kombinaci funkcí: úpravy pomocí drag-and-drop, převod textu na řeč, odstranění pozadí, odstranění výplňových slov, záznam obrazovky/webové kamery a prohledávatelnou knihovnu. Týmy mohou spolupracovat v reálném čase a exporty zahrnují formáty specifické pro danou platformu až do rozlišení 4K.
✅ Vyberte si tuto možnost, pokud: Jste samostatný tvůrce nebo tým sociálních médií, který chce rychlou úpravu pomocí AI, titulky a publikování prostřednictvím prohlížeče.
⚠️ Nevybírejte tuto službu, pokud: Potřebujete profesionální úpravy časové osy nebo vysoce kvalitní avatarové vyprávění.
Nejlepší funkce VEED
- Automatický přepis a titulky videí v několika jazycích
- Odstraňte šum a výplňová slova a získejte čistý zvuk jedním kliknutím.
- Použijte avatary AI nebo klonované hlasy k namluvení svých videí.
- Použijte Magic Cut k automatickému odstranění tichých míst a zrychlení tempa.
- Automatické přizpůsobení velikosti videa pro Instagram, TikTok, YouTube atd.
Omezení VEED
- Bezplatný tarif přidává vodoznak a omezuje délku nahrávek.
- Chybí mu podrobné ovládání časové osy.
Ceny VEED
- Lite: 12 $/uživatel/měsíc
- Pro: 29 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze VEED
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 3,3/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o VEED?
Recenze Capterra uvádí:
Funkce titulků a přidávání textu je v VEED nejlepší. Díky ní mohu svá videa udělat pro diváky popisnější a zajímavější.
Funkce titulků a přidávání textu je v VEED nejlepší. Díky ní mohu svá videa udělat pro diváky popisnější a zajímavější.
👀 Věděli jste? Mezi nejčastější případy použití AI ve videoprodukci/marketingu patří:
- Generování přepisů nebo titulků (59 % respondentů)
- Brainstorming nápadů nebo návrh scénáře (50 %)
- Vytváření vizuálních prvků nebo opravy dabingu (35 %)
4. Rask (nejlepší pro dabování a překládání videí)
Rask je ideální pro firmy, které potřebují plynulý překlad, dabing a lokalizaci. Umí to všechno a ještě mnohem víc, přičemž zachovává identitu mluvčího a tón značky.
Umožňuje AI dabing ve více než 130 jazycích s přesnou synchronizací rtů, oddělením mluvčích a exportem titulků (SRT). Mezi jedinečné funkce patří klonování hlasu v 29 jazycích, překladová paměť a týmové pracovní prostory. Díky tomu je ideální pro rozsáhlé vícejazyčné pracovní postupy při produkci videa.
✅ Vyberte si tuto možnost, pokud: Potřebujete lokalizovat stávající videa ve velkém měřítku pomocí dabingu, klonování hlasů a přesných překladů.
⚠️ Nevybírejte tuto možnost, pokud: Začínáte od nuly a potřebujete nástroj, který vám umožní skutečně vytvářet nová videa.
Nejlepší funkce Rask
- Vytvářejte dabingy svým vlastním hlasem v 29 jazycích.
- Automatické označování více hlasů v obsahu s více mluvčími
- Použijte překladovou paměť k zachování konzistence frází.
Omezení Rask
- Nevhodné pro vytváření nového video obsahu – zaměřeno výhradně na lokalizaci.
Ceny Rask
- Tvůrce: Ceny začínají na 60 $/měsíc
- Creator Pro: Od 150 $/měsíc
- Podnikání: Od 750 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Rask
- G2: 4,7/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Rask?
Přímo z recenze G2:
Výchozí přepis a překlad fungují v 99 % případů ihned po spuštění, klonování hlasu také funguje velmi dobře... V RaskAI generované falešné pohyby rtů, nosu a zejména brady byly velmi zřejmé a nebyly mezi sebou opravdu synchronizované.
Výchozí přepis a překlad fungují v 99 % případů ihned po spuštění, klonování hlasu také funguje velmi dobře... V RaskAI generované falešné pohyby rtů, nosu a zejména brady byly velmi zřejmé a nebyly mezi sebou opravdu synchronizované.
5. InVideo (nejlepší pro přeměnu scénářů na marketingová videa připravená pro sociální sítě)
InVideo je nástroj pro tvorbu videí určený především pro sociální média, který využívá skripty založené na umělé inteligenci, mluvící avatary, knihovnu zásob a úpravy šablon. Funguje přímo ve vašem prohlížeči.
Umožňuje uživatelům převádět text na sociální videa připravená k publikování pomocí čistých přechodů, titulků a dabingu. Díky své knihovně obsahující miliony klipů je snadné rychle vytvářet značkový obsah. Uživatelé oceňují jeho konzistentní rychlost i při velkém zatížení.
✅ Vyberte si tuto možnost, pokud: Chcete rychle převést skripty na marketingová videa s archivními záběry a automatickým dabingem.
⚠️ Nevybírejte tuto službu, pokud: Potřebujete originální vizuální prvky, avatary nebo funkce pro filmové úpravy.
Nejlepší funkce InVideo
- Proměňte svůj podnět v kompletní scénář pro dabing okamžitě
- Převádějte text na video. Automaticky přizpůsobujte scény a hlas jedním kliknutím.
- Nahrazujte klipy, dabing nebo hudbu okamžitě bez nutnosti opětovného renderování.
- Přidejte titulky v několika jazycích a překalibrujte načasování.
- Získejte export jedním kliknutím ve formátech specifických pro danou platformu (TikTok, YouTube atd.).
Omezení InVideo
- Šablony mohou působit obecně pro použití zaměřené na značku.
Ceny InVideo
- Zdarma (nezahrnuje AI)
- Plus: 35 $/měsíc
- Max: 60 $/měsíc
- Generativní: 120 $/měsíc
- Tým: 999 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze InVideo
- G2: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o InVideo?
Zde je názor recenzenta Capterra:
K dispozici jsou tisíce designových šablon, které nabízejí širokou škálu funkcí, včetně hudby, videí a skladeb. Použití je velmi snadné, stačí zadat pokyn na základě videa, které chcete vytvořit, a video bude vygenerováno během několika minut.
K dispozici jsou tisíce designových šablon, které nabízejí širokou škálu funkcí, včetně hudby, videí a skladeb. Použití je velmi snadné, stačí zadat pokyn na základě videa, které chcete vytvořit, a video bude vygenerováno během několika minut.
🧠 Zajímavost: 51 % marketérů použilo AI k produkci videí, zatímco 49 % ji nepoužilo.
6. Runway (nejlepší pro tvůrce obsahu využívající AI, kteří pracují s převodem textu na video)
Runway, výkonný nástroj pro tvůrce videí využívající umělou inteligenci, nabízí špičkové funkce převodu textu na video, odstranění pozadí, rozšíření videa a editace ve studiové kvalitě v jedné cloudové sadě.
Runway kombinuje modely text-to-video (Gen‑1/2/3/4), převod obrazu na video, efekty a nástroje pro rozšíření scény – to vše podpořené inovacemi na hollywoodské úrovni. Jeho model Gen‑4 zachovává konzistenci postav napříč několika záběry, což je průlom ve vyprávění příběhů prostřednictvím videa.
✅ Vyzkoušejte to, pokud: Jste pokročilý tvůrce, který zkoumá možnosti vyprávění příběhů pomocí AI, jako je převod textu na video nebo generování scén.
⚠️ Nevybírejte tuto službu, pokud: Jste nováčkem v oblasti nástrojů pro video marketing nebo potřebujete pouze jednoduchou platformu pro úpravu obsahu pro sociální sítě.
Nejlepší funkce Runway
- Zachovejte postavy a objekty napříč záběry pomocí Gen 4 – s jediným referenčním obrázkem.
- Snadno odstraňujte pozadí, přidávejte přechody a stylizujte scény.
- Pomocí funkce „Rozšířit video“ můžete prodloužit vertikální klipy v horizontální orientaci a naopak.
Omezení Runway
- Jelikož je určen především profesionálům, pro začínající uživatele je zde určitá náročnost na osvojení.
Ceny Runway
- Zdarma (jednorázové použití)
- Standard: 15 $/uživatel/měsíc
- Pro: 35 $/uživatel/měsíc
- Neomezený: 95 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Runway
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Runway?
Zde je recenze uživatele G2:
Plynulé snímkové frekvence s kontrolou nad úpravami v případě potřeby, ovládací prvky pro změnu výstupu jsou opravdu flexibilní... někdy mohou být generace zcela mimo, pokud nepoužíváte referenční materiál.
Plynulé snímkové frekvence s kontrolou nad úpravami v případě potřeby, ovládací prvky pro změnu výstupu jsou opravdu flexibilní... někdy mohou být generace zcela mimo, pokud nepoužíváte referenční materiál.
📚 Přečtěte si také: Šablony storyboardů
7. Elai. io (nejlepší pro vytváření interaktivních výukových videí s kvízy a exportem SCORM)
Elai. io, navržený pro týmy L&D, marketéry a pedagogy, transformuje soubory PDF nebo skripty na interaktivní výuková videa s avatary a vestavěnými kvízy a exportem SCORM.
🧠 Zajímavost: SCORM je zkratka pro Sharable Content Object Reference Model (model sdílených obsahových objektů) – soubor technických standardů používaných k zajištění toho, aby obsah e-learningu fungoval v jakémkoli LMS (Learning Management System, systém pro správu výuky). Pokud váš video nástroj exportuje soubory SCORM, znamená to, že vaše výuková videa lze přímo připojit k platformám jako Moodle, Docebo nebo TalentLMS – včetně sledování pokroku, kvízů a údajů o dokončení.
Začnete s textovým nebo PowerPointovým vstupem, vyberete si z více než 80 avatarů, vyberete si z více než 75 jazyků a přidáte klikatelné kvízy nebo rozvětvené interakce. Vyniká v případech použití e-learningu, které vyžadují strukturované zapojení diváků.
✅ Vyberte si tuto možnost, pokud: Vytváříte strukturovaný výukový obsah a potřebujete avatarem vedený komentář, export SCORM a interaktivitu.
⚠️ Nevybírejte tuto službu, pokud: Chcete vysokou tvůrčí svobodu nebo propracované marketingové vizuály s B-roll a efekty.
Nejlepší funkce Elai. io
- Podpořte učení vytvářením interaktivních kvízů a větvící se logiky.
- Nahrajte svůj vlastní avatar nebo hlas pro věrnost značce
Omezení Elai. io
- Rozhraní je přizpůsobeno spíše strukturovanému obsahu a nabízí méně tvůrčí svobody.
- Chybí mu filmové úpravy.
Ceny Elai. io
- Zdarma
- Základní: 29 $/uživatel/měsíc
- Pokročilá: 59 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Elai. io
- G2: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Elai. io?
Elai. io změnilo náš proces tvorby obsahu a umožnilo nám přesunout produkci do vlastní režie. Nyní můžeme rychleji reagovat na úpravy kurzů, aktualizace produktů a zpětnou vazbu od studentů... Některé hlasy a avatary AI mají občas potíže se synchronizací rtů a přesnou výslovností, což často vyžaduje alternativní hláskování pro větší srozumitelnost.
Elai. io změnilo náš proces tvorby obsahu a umožnilo nám přesunout produkci do vlastní režie. Nyní můžeme rychleji reagovat na úpravy kurzů, aktualizace produktů a zpětnou vazbu od studentů... Některé hlasy a avatary AI mají občas potíže se synchronizací rtů a přesnou výslovností, což často vyžaduje alternativní hláskování pro větší srozumitelnost.
8. AI Studios od DeepBrain AI (nejlepší pro realistické avatary a vícejazyčná firemní videa)
AI Studios od DeepBrain AI se specializuje na videa s avatary podobnými lidem pro marketing, zákaznický servis a školení a nabízí přístup k více než 2000 avatarům a více než 150 jazykům na základě kreditového modelu.
Nabízí intuitivní úpravy scén, gesta avatarů a skriptovací nástroje ve stylu ChatGPT . Je to nákladově efektivní volba pro firmy, které chtějí lokalizovat nebo personalizovat videoobsah ve velkém měřítku.
✅ Vyberte si tuto možnost, pokud: Potřebujete avatarová videa v obchodním stylu s profesionálním přednesem v několika jazycích.
⚠️ Nevybírejte tuto službu, pokud: hledáte kreativní flexibilitu, rozsáhlé úpravy scén nebo krátký obsah pro sociální sítě.
Nejlepší funkce AI Studios
- Vytvářejte narativní videa bez drahého vybavení
- Zachyťte lidské výrazy a přirozené pohyby pomocí emotivních avatarů.
- Vyberte si flexibilní minutové tarify bez vodoznaku.
Omezení AI Studios
- Uživatelé uvádějí, že kreativní úpravy (např. integrace B-roll) jsou v nejlepším případě základní.
Ceny AI Studios
- Zdarma
- Osobní: 29 $/uživatel/měsíc
- Tým: Cena začíná na 69 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze AI Studios
- G2: 4,3/5 (více než 860 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o AI Studios?
Uživatel G2 doporučuje tento nástroj:
Funkce „text-to-video“ a „URL-to-video“ šetří hodiny produkčního času, což z nich dělá revoluční nástroj pro marketingové a obsahové týmy.
Funkce „text-to-video“ a „URL-to-video“ šetří hodiny produkčního času, což z nich dělá revoluční nástroj pro marketingové a obsahové týmy.
9. Lumen5 (nejlepší pro převod blogových příspěvků na poutavá značková videa)
Lumen5 je uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu videí s umělou inteligencí, který je ideální pro marketéry a malé týmy, které chtějí rychle vytvořit propracovaný obsah pro sociální sítě nebo blog.
Lumen5 převádí text (například blogové příspěvky nebo scénáře) na poutavá videa pomocí AI, která sladí vizuální prvky, vyprávění a tempo – s přístupem k mediálním materiálům a přizpůsobením značky. Šablony a automatizovaná rozvržení pomáhají dokončit proces během několika minut, a to i s minimálními znalostmi designu.
✅ Vyberte si tuto možnost, pokud: Chcete s minimálním úsilím přeměnit blogy nebo skripty na čistá videa s vaší značkou.
⚠️ Nevybírejte tuto službu, pokud: Potřebujete avatarové vyprávění, klonování hlasu nebo pokročilé ovládací prvky pro úpravy.
Nejlepší funkce Lumen5
- Snadno aplikujte své barvy, logo a fonty na všechna videa.
- Exportujte obsah v různých poměrech stran (16:9, 9:16 atd.) jedním kliknutím.
- Použijte AI dabing nebo nahrajte svůj vlastní, abyste videa přizpůsobili svým potřebám.
Omezení Lumen5
- Kvalita dabingu a přesnost synchronizace rtů se mohou lišit.
- Někteří uživatelé hlásí, že při používání stockových materiálů pro svá videa na YouTube dostávají stížnosti ohledně porušení autorských práv.
Ceny Lumen5
- Komunita: Zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Starter: 79 $/měsíc
- Profesionální: 199 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lumen5
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Lumen5?
Hlavní body recenze Capterra:
Velmi snadné vytváření videí z textu a blogových příspěvků... Někdy nejsou nalezená videa zcela přesná, ale ta lepší je třeba vybrat ručně.
Vytváření videí z textu a blogových příspěvků je velmi snadné... Někdy nejsou nalezená videa zcela přesná, ale ta lepší je třeba vybrat ručně.
📚 Přečtěte si také: Šablony scénářů podcastů
10. Colossyan Creator (nejlepší pro škálovatelný e-learningový obsah s interaktivními funkcemi)
Colossyan Creator je nástroj pro tvorbu videí s umělou inteligencí zaměřený na školení, který nabízí realistické avatary, vícejazyčnou podporu, vkládání kvízů a export SCORM. Je ideální pro tvorbu e-learningového obsahu a zaškolování týmů.
Aplikace převádí skripty nebo nahrané snímky na videa s avatarovým vyprávěním ve více než 70 jazycích a umožňuje scény v konverzačním režimu s více avatary a interaktivními kvízy. Je vhodná, pokud chcete vyvážit použitelnost a rozsah.
✅ Vyberte si tuto možnost, pokud: Pracujete v oblasti e-learningu nebo lidských zdrojů a potřebujete vícejazyčná interaktivní školicí videa s podporou SCORM.
⚠️ Nevybírejte tuto službu, pokud: Potřebujete filmové vyprávění, formáty zaměřené na sociální sítě nebo kreativní režii nad vizuálními prvky.
Nejlepší funkce Colossyan Creator
- Lokalizujte obsah globálně pomocí automatického generování videí ve více než 70 jazycích.
- Pozvěte neomezený počet diváků s ovládáním rolí
- Hladká integrace do platforem LMS
Omezení Colossyan Creator
- Kreativní flexibilita a možnosti úprav jsou omezené.
Ceny Colossyan Creator
- Zdarma
- Starter: Cena začíná na 27 $/měsíc
- Podnikání: Cena začíná na 88 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Colossyan Creator
- G2: 4,5/5 (více než 470 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Colossyan?
Recenze G2 říká:
Avatary AI jsou realistické a funkce převodu textu na řeč je plynulá a nabízí řadu hlasových možností. Velmi oceňuji podporu více jazyků, která je velmi užitečná pro vytváření rozmanitých školicích a úvodních materiálů.
Avatary AI jsou realistické a funkce převodu textu na řeč je plynulá a nabízí řadu hlasových možností. Velmi oceňuji podporu více jazyků, která je velmi užitečná pro vytváření rozmanitých školicích a úvodních materiálů.
11. Hour One (nejlepší pro hyperrealistické virtuální moderátory v podnikové komunikaci)
Hour One je nástroj pro tvorbu videí s avatary využívající umělou inteligenci, který poskytuje hyperrealistické virtuální moderátory a rychlé zpracování – je určen pro marketing, školení a interní komunikaci ve velkém měřítku.
Nabízí více než 100 avatarů a podporuje více než 60 jazyků. Poskytuje také průvodce skripty a šablonami, sady značek a bezpečné nástroje pro spolupráci.
✅ Vyberte si tuto možnost, pokud: Potřebujete realistické moderátory pro firemní komunikaci, vysvětlující videa o produktech nebo interní aktualizace.
⚠️ Nevybírejte tuto možnost, pokud: Chcete levnou produkci videa nebo si s AI videem jen příležitostně experimentujete.
Nejlepší funkce Hour One
- Dokončete videa během několika minut pomocí průvodců skripty.
- Rychle se zorientujte díky jednoduchému uživatelskému rozhraní.
- Pozvěte editory a diváky s bezpečnými oprávněními rolí.
- Překládejte videa snadno díky podpoře více jazyků a vestavěným titulkům.
Omezení Hour One
- Uživatelé mají pocit, že některé avatary AI působí podivně.
- Nastavení vlastních avatarů může vyžadovat pomoc technické podpory.
Ceny Hour One
- Bezplatná zkušební verze
- Lite: 30 $/měsíc
- Podnikání: 112 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hour One
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Hour One?
Zde je názor uživatele G2 na tento nástroj:
Video se vykreslilo poměrně rychle a funkce sdíleného pracovního prostoru fungovala skvěle, protože můj kolega mohl sledovat změny, které jsem provedl, v reálném čase. Líbily se mi možnosti výběru avatarů a klonování mého hlasu bylo skvělé... Cenová struktura mi přišla trochu nejasná, neuvědomil jsem si, jak mi bude účtováno, dokud jsem nenarazil na problém s typem předplatného.
Video se vykreslilo poměrně rychle a funkce sdíleného pracovního prostoru fungovala skvěle, protože můj kolega mohl sledovat změny, které jsem provedl, v reálném čase. Líbily se mi možnosti výběru avatarů a klonování mého hlasu bylo skvělé... Cenová struktura mi přišla trochu nejasná, neuvědomil jsem si, jak mi bude účtováno, dokud jsem nenarazil na problém s typem předplatného.
📚 Přečtěte si také: Šablony pro psaní obsahu
Výběr nejlepší alternativy HeyGen
HeyGen možná otevřel dveře obsahu vedenému avatary, ale s růstem týmů rostou i očekávání: lepší kontrola, chytřejší spolupráce, flexibilní ceny a funkce, které jdou nad rámec výměny tváří nebo synchronizace rtů.
Nástroje jako Synthesia a Colossyan vynikají v rychlých výukových videích s avatary. Rask a DeepBrain vynikají v lokalizaci. A pro krátký obsah, který se rychle mění, VEED, Runway a InVideo AI dodávají styl.
To, co pro vás znamená „nejlepší“, bude záviset na vašem použití, velikosti týmu a kreativních cílech.
Pokud však chcete spravovat celý proces výroby videa – od psaní scénáře po kontrolu úkolů – na jedné platformě, doporučujeme ClickUp.
Chcete se zbavit roztříštěných pracovních postupů? Vyzkoušejte ClickUp zdarma a uvidíte, co se stane, když se AI spojí se spoluprací.