Jak vytvořit náborovou databázi pro HR týmy?

„Už jsem tomuto uchazeči poslal e-mail? Nebo to bylo pro jinou pozici?“
Pokud jste si tuto otázku položili při procházení tabulky, víte, že žijete život náboráře.
Personální týmy, zejména během náborových sprintů, často žonglují s desítkami životopisů, e-mailových konverzací a poznámek z pohovorů. Není divu, že se věci rychle zamotají. Právě proto je vytvoření náborové databáze vaší vstupenkou do zákulisí organizovaného náboru.
Správné nastavení uchovává informace o uchazečích na jednom místě, pomáhá vám rychle najít nejvhodnějšího kandidáta a zajišťuje konzistentnost vašeho procesu (sbohem, lepící papírky).
V tomto blogu vás provedeme procesem vytváření databáze, díky které bude sledování uchazečů připomínat spíše dobře fungující náborový stroj než honění koček.
Už nemusíte hledat důležité údaje o uchazečích na různých pracovních portálech. ✋🏽
Co je to náborová databáze?
Náborová databáze je centralizované místo, kde mohou týmy HR ukládat a spravovat informace týkající se pracovních míst, uchazečů a kontaktů. Pomáhá organizovat údaje o uchazečích na základě konkrétních filtrů, jako jsou dovednosti, zkušenosti nebo kvalifikace, což usnadňuje hledání vhodných kandidátů pro jakoukoli pozici.
Hlavním účelem náborové databáze je zefektivnit proces přijímání nových zaměstnanců. Umožňuje náborářům sledovat žádosti, monitorovat komunikaci a mít přehled o průběhu výběrového řízení každého uchazeče. Namísto práce s tabulkami a roztříštěnými poznámkami mohou týmy pracovat z jediného zdroje informací.
Databáze pro nábor zaměstnanců zjednodušuje ukládání a přístup k údajům o náboru, což pomáhá náborářům činit rychlejší a informovanější rozhodnutí, což v konečném důsledku zvyšuje efektivitu náboru a zlepšuje zkušenosti uchazečů.
⭐ Doporučená šablona
Šablona akčního plánu náboru ClickUp je přizpůsobitelný rámec navržený pro zefektivnění vašeho náborového procesu. Obsahuje přizpůsobitelné stavy (například Otevřeno, Probíhá, Nevhodné), přizpůsobitelná pole pro sledování podrobností o kandidátech a více zobrazení pro uspořádání žádostí podle role nebo fáze.
Díky integrované automatizaci, závislostem úkolů a sledování času pomáhá šablona týmům efektivně spravovat každý krok – od vyhledávání kandidátů až po jejich zapracování – a zároveň vám umožňuje přizpůsobit seznamy, pole a pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným náborovým potřebám.
Výhody používání centralizované databáze pro nábor zaměstnanců
Dobře organizovaná náborová databáze vám pomůže pracovat rychleji a lépe jako tým. Když jsou všechny informace o náboru na jednom místě, omezíte zmatek, budete činit jasnější rozhodnutí a všichni budou na stejné vlně.
Toto můžete skutečně udělat, jakmile budete mít všechna data na jednom místě:
- Odstraňte roztříštěná data pomocí centrálního zdroje pro nabídky pracovních míst, náborové postupy a sledování uchazečů.
- Zdokonalte vyhledávání vhodných kandidátů pomocí jasných požadavků na pracovní pozici a cílených vyhledávacích filtrů.
- Zrychlete nábor zaměstnanců pomocí sdíleného úložiště, standardizovaných kroků prověřování a automatizované komunikace.
- Zlepšete spolupráci sdílením poznámek z pohovorů a informací o postupu s náborovými manažery.
- Optimalizujte svou strategii náboru nebo plán personálního obsazení sledováním klíčových metrik, jako jsou náklady na nábor a doba náboru, a identifikováním nejúčinnějších zdrojů.
👀 Věděli jste? Téměř čtyři z pěti zaměstnavatelů po celém světě uvádějí, že mají potíže s hledáním kvalifikovaných talentů, které potřebují. To podtrhuje zásadní význam náborových dovedností pro účinné řešení nedostatku talentů a zajištění toho, aby organizace mohly přilákat a udržet si ty správné kandidáty.
📖 Přečtěte si také: Jak zlepšit své náborové dovednosti
Klíčové prvky náborové databáze
Představte si svou náborovou databázi jako knihovnu, kde je každá kniha (uchazeč) perfektně kategorizována, označena a připravena k okamžitému vyhledání. Pokud je tento systém správně nastaven, stane se nejcennějším aktivem vašeho náborového týmu – ale co přesně je potřeba k tomu, aby fungoval?
Aby náborová databáze fungovala efektivně, potřebuje několik základních komponent:
- Profily uchazečů: Komplexní záznamy obsahující kontaktní údaje, pracovní historii, dovednosti a kvalifikaci každého uchazeče.
- Požadavky na pracovní pozice: Podrobné popisy volných pracovních pozic, včetně požadavků, povinností a kritérií pro přijetí.
- Sledování žádostí: Organizované sledování cesty každého uchazeče náborovým procesem, od podání žádosti až po konečné rozhodnutí.
- Komunikační záznamy: Dokumentované interakce s kandidáty, včetně e-mailů, telefonátů a zpětné vazby z pohovorů.
- Funkce vyhledávání: Pokročilé nástroje pro filtrování uchazečů pomocí více parametrů pro rychlejší vyhledávání vhodných kandidátů.
- Opatření pro zabezpečení dat: Ochranná opatření pro zachování důvěrnosti informací o uchazečích a dodržování předpisů na ochranu osobních údajů.
- Funkce reportingu: Integrované nástroje pro analýzu údajů o náboru a získávání cenných poznatků pro zlepšení náborových strategií.
Tyto stavební kameny tvoří základ pro úspěšný nábor, ale kouzlo se projeví, až je záměrně spojíte dohromady. Pojďme si krok za krokem projít, jak vytvořit databázi od základů.
🧠 Zajímavost: V rámci kreativní náborové kampaně společnost Volkswagen Group vložila tajné pozvánky k práci do vadných automobilových dílů. Vozidla s těmito upravenými díly poslala do servisních center konkurence, kde mechanici objevili QR kódy vedoucí na kariérní stránku společnosti Volkswagen. Tento nápaditý přístup vedl k více než 113 000 návštěvám jejich kariérního webu a 53 705 novým zaslaným životopisům.
Kroky k vytvoření náborové databáze
Toto je praktický průvodce, jak můžete svou databázi pro nábor zaměstnanců přetavit z nápadu do reality:
1. Vyberte si správný databázový nástroj
Software pro náborovou databázi je vaším pomocníkem při budování inteligentní, škálovatelné databáze od základů. Výběr vhodné platformy však bude záviset na velikosti, složitosti a rozpočtu vaší organizace.
Pro menší organizace nebo týmy mohou jako základní řešení posloužit tabulkové aplikace, jako je Excel nebo Google Sheets.
S rostoucími náborovými potřebami se však specializované náborové nástroje stávají nezbytnými.
Hledejte software pro náborovou databázi, který nabízí škálovatelnost, možnosti přizpůsobení a integrační schopnosti do vašich stávajících HR systémů.
💡 Tip pro profesionály: Stanovení jasných cílů náboru je prvním krokem k vytvoření vysoce výkonné strategie náboru. Ať už je vaším cílem zkrátit dobu náboru, zvýšit míru přijetí nabídek nebo zlepšit zkušenosti uchazečů, sladění vaší náborové databáze s těmito cíli zajistí, že každá akce podpoří měřitelný výsledek.
2. Definujte datová pole a kategorie
Vytvoření efektivní struktury databáze vyžaduje pečlivé zvážení toho, jaké informace budete potřebovat ukládat a vyhledávat.
Začněte identifikací základních datových polí uchazečů:
|Kategorie
|Podrobnosti
|Základní informace
|Jméno, e-mail, telefonní číslo
|Vzdělávání
|Titul, instituce, datum ukončení studia
|Pracovní zkušenosti
|Společnosti, pracovní pozice, délka zaměstnání, klíčové úspěchy
|Dovednosti a certifikace
|Technické dovednosti, jazyky, odborné certifikace
|Fáze náboru
|Přihláška, výběr, pohovor, nabídka, přijetí, odmítnutí
|Zdroj žádosti
|Burza práce, doporučení, sociální média, personální agentura
|Technické dovednosti, jazyky a odborné certifikace
|Termíny pohovorů, následné kroky, zpětná vazba
|Dokumenty
|Životopis, motivační dopis, odkazy na portfolio
|Plat a dostupnost
|Očekávaný plat, dostupnost, datum nástupu
S ClickUpem můžete vytvořit několik různých vlastních polí, abyste mohli sledovat všechny podrobnosti – od fází pohovorů a kontaktních údajů uchazečů až po důležité termíny. Tato pole můžete také třídit a filtrovat, abyste rychle získali přístup k přesně těm údajům, které potřebujete.
Uspořádejte tato pole do logických kategorií, které odpovídají vašemu náborovému workflow. Tato struktura usnadní zadávání, aktualizaci a vyhledávání informací v budoucnu.
3. Shromažďujte a ukládejte informace o uchazečích
Po zmapování datové struktury je čas zvážit, jak budete shromažďovat všechny cenné informace o uchazečích. Vaše metody budou mít vliv na kvalitu a množství dat ve vašem systému.
Vytvoření standardizovaných procesů pro shromažďování údajů o uchazečích zajistí konzistentnost a úplnost. Strukturované přihlášky, které zachycují všechny potřebné informace a zároveň zůstávají uživatelsky přívětivé. Pamatujte, že příliš složité formuláře mohou odradit potenciální uchazeče.
Zvažte tyto metody shromažďování informací o uchazečích:
- Online přihlášky s povinnými poli
- Nástroje pro analýzu životopisů k automatickému extrahování dat
- Import profilů z LinkedIn
- Dotazníky pro uchazeče pro další výběr
- Formuláře pro podávání doporučení zaměstnanců
Při shromažďování těchto informací stanovte jasná pravidla pro zadávání dat. Určete, kdo může přidávat nebo upravovat záznamy, a vytvořte pokyny pro formátování a standardizaci, aby byla zachována integrita databáze.
Při shromažďování a ukládání osobních údajů dodržujte normy na ochranu osobních údajů, jako je GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Nástroje jako ClickUp Forms vám umožňují snadno shromažďovat, zpracovávat a analyzovat data bez nutnosti používat samostatnou aplikaci! Nabízejí přizpůsobitelné otázky, integraci pracovních postupů, snadné sdílení a zvýšenou bezpečnost v souladu s nařízeními GDPR a CCPA.
👀 Věděli jste, že: Automatizace opakujících se úkolů může personalistům ušetřit až šest hodin týdně. To je celé odpoledne volného času, které můžete věnovat méně administrativě a více lidem.
4. Zaveďte systém vyhledávání a filtrování
Skutečná hodnota vaší náborové databáze se projeví, když budete moci rychle identifikovat vhodné kandidáty na volná pracovní místa.
Navrhněte své vyhledávací funkce tak, aby zahrnovaly:
- Vyhledávání klíčových slov ve všech textových polích
- Filtrování podle kvalifikace, úrovně zkušeností, lokality, stavu žádosti a dovedností
- Booleovské vyhledávací možnosti (AND, OR, NOT) pro složité dotazy
- Uložené šablony vyhledávání pro často používaná kritéria
- Možnosti třídění podle relevance nebo jiných faktorů, jako jsou hodnotící karty nebo zpětná vazba z pohovorů.
Otestujte svůj vyhledávací systém pomocí realistických scénářů, abyste se ujistili, že poskytuje přesné výsledky. Například:
- Dokážete najít všechny uchazeče s konkrétními technickými dovednostmi a úrovní zkušeností?
- Jste schopni identifikovat předchozí uchazeče, kteří by mohli být vhodní pro nově otevřenou pozici?
Personalisté mohou efektivně organizovat, sledovat a analyzovat informace o uchazečích pomocí robustního systému vyhledávání a filtrování v rámci zobrazení seznamu ClickUp.
5. Pravidelně udržujte a aktualizujte databázi
Nenechali byste svou e-mailovou schránku měsíce bez údržby. Vaše databáze si zaslouží stejnou pozornost. Pravidelná údržba zajistí její přesnost a hodnotu.
Databáze pro nábor zaměstnanců není projektem typu „nastav a zapomeň“. Musí být průběžně aktualizována, aby odrážela změny v procesu náboru v reálném čase.
Zastaralá databáze nikomu nepomůže. Vytvořte si zvyk:
- Naplánujte pravidelné audity dat, abyste identifikovali a opravili chyby.
- Vytvořte automatické výzvy k aktualizaci informací o uchazečích.
- Zaveďte proces archivace neaktivních uchazečů po uplynutí stanovené doby.
- Zaznamenejte postupy správy databáze pro zajištění konzistence.
- Sledujte výkonnostní metriky databáze, jako je přesnost vyhledávání a spokojenost uživatelů.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od náborářů ohledně problémů s použitelností nebo chybějících funkcí.
Pravidelná údržba zajistí, že vaše databáze zůstane spolehlivým zdrojem pro rozhodování o přijímání zaměstnanců a ochrání ji před postupným zhoršováním kvality dat.
📮ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí umělá inteligence být schopna: porozumět prioritám jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy. Většina nástrojů má jeden nebo dva z těchto kroků vyřešené.
ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5 a více aplikací pomocí naší platformy!
Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům ve vašem kalendáři na základě úrovně priority. Pomocí ClickUp Brain můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI při náboru zaměstnanců (případy použití a nástroje)
Nejlepší nástroje pro vytvoření náborové databáze
Existuje celá řada nástrojů, které vám pomohou vytvořit systém náborové databáze, od jednoduchých tabulek až po sofistikovaný HR software nebo CRM řešení pro nábor. Výběr toho správného závisí na velikosti vašeho týmu, objemu náboru a plánech růstu.
Podívejme se na některé oblíbené možnosti.
Tabulky: Excel, Google Sheets (pro sledování v malém měřítku)
Pro malé podniky nebo týmy s minimálními náborovými potřebami představují tabulkové aplikace výchozí bod pro sledování uchazečů.
Tabulky mohou být atraktivní díky své známosti a nízké vstupní bariéře. Mnoho náborářů začíná právě zde, protože již umí používat Excel nebo Google Sheets. Tyto nástroje poskytují základní funkce, které mohou být dostačující při zpracování pouze několika pozic a potenciálních uchazečů najednou.
Nejedná se však o specializované nástroje pro budování vaší náborové technologie. Mají několik omezení:
- Vyžaduje ruční zadávání dat, náchylné k chybám
- Má omezené vyhledávací možnosti pro velké datové soubory.
- Žádné automatizované pracovní postupy ani oznámení
- Náročné na údržbu při více uživatelích
- Minimální funkce pro zajištění souladu s předpisy a zabezpečení
- Žádná integrace s e-mailovými nebo kalendářovými systémy
- Obtížné škálování s rostoucími náborovými potřebami
Většina rostoucích organizací rychle přerůstá tabulky, protože jejich náborové potřeby se stávají složitějšími. Zde přicházejí ke slovu řešení, jako jsou systémy pro sledování uchazečů a specializovaný software pro nábor zaměstnanců.
Software ATS a HR
Když se zvýší objem náboru nebo se vaše náborové procesy stanou sofistikovanějšími, budete potřebovat dynamičtější systém, který změní způsob, jakým váš tým identifikuje a oslovuje talenty.
Specializované systémy pro sledování uchazečů (ATS) a software pro náborové databáze HR poskytují komplexní funkcionalitu s pokročilými vyhledávacími funkcemi pro výběr kvalifikovaných uchazečů.
Tyto specializované platformy jsou navrženy speciálně pro potřeby náboru zaměstnanců. Nabízejí zjednodušené pracovní postupy, automatizaci pro přesnost dat a integrační funkce, které mohou výrazně zlepšit efektivitu náboru.
Máte na výběr z několika možností, například
- Workday Recruiting: Řešení na podnikové úrovni s robustními funkcemi pro reporting a analytiku
- Greenhouse: Uživatelsky přívětivé rozhraní se strukturovanými funkcemi pro pohovory
- Páka: Silné funkce pro správu vztahů s kandidáty
- BambooHR: Komplexní platforma pro řízení lidských zdrojů s integrovanými nástroji pro nábor zaměstnanců
Nejoblíbenější volbou pro HR je však ClickUp, a to díky jeho přizpůsobitelné platformě pro řízení projektů, kterou lze přizpůsobit potřebám náboru.
Pokud jste někdy toužili po náborovém nástroji, který se přizpůsobí vašim potřebám, místo aby vás nutil měnit vaše pracovní postupy, ClickUp je odpovědí na vaše potřeby.
Na rozdíl od rigidních tradičních systémů ATS poskytuje ClickUp flexibilní základ, který můžete přizpůsobit tak, aby přesně odpovídal vašim náborovým potřebám, ať už jste samostatný náborář nebo součástí velkého personálního oddělení.
Sada nástrojů ClickUp pro HR týmy mění způsob, jakým týmy přistupují k získávání talentů, tím, že poskytuje komplexní pracovní prostor, který se přizpůsobí vašim jedinečným náborovým procesům. Toto řešení pomáhá organizacím sledovat kandidáty v každé fázi náboru, od podání přihlášky až po konečné rozhodnutí.
Snadno sledujte každou fázi pomocí vlastních zobrazení a stavů.
Díky přizpůsobeným stavům pro každou fázi náboru se vše, od připojování relevantních dokumentů až po automatizaci následných kroků, stává mnohem plynulejší.
Zde je návod, jak můžete využít ClickUp pro HR týmy:
- Vytvořte si vlastní zdroje, abyste mohli sledovat uchazeče v různých fázích náboru.
- Nastavte automatická oznámení pro plánování pohovorů a následné kroky.
- Vytvořte vlastní formuláře pro standardizaci sběru a hodnocení žádostí.
- Pomocí šablon můžete rychle vytvářet nové požadavky na pracovní pozice se standardizovanými informacemi.
- Spolupracujte s manažery náboru prostřednictvím komentářů a sdílených dokumentů.
- Sledujte metriky náboru pomocí přizpůsobených dashboardů a nástrojů pro reporting.
Rozdělte proces na menší úkoly a zajistěte včasné následné kroky.
ClickUp se odlišuje zejména tím, jak integruje správu úkolů s funkcemi databáze. Namísto pouhého ukládání informací o uchazečích vám ClickUp umožňuje data přímo proměnit v akční položky.
Proměňte slibnou žádost v pohovor pomocí ClickUp Tasks. Přiřaďte recenzenty ke konkrétním kandidátům a sledujte celý proces ve vizuálním přehledu. Díky této integraci již není nutné přepínat mezi různými systémy, což šetří drahocenný čas zaneprázdněným náborářům.
V době hodnocení mohou náboráři vytvořit standardizované hodnotící karty pohovorů pomocí příkazů Slash pro formátování bohatého textu přímo v popisech úkolů, což poskytuje jednotný rámec pro hodnocení všech uchazečů.
ClickUp Automations zpracovává opakující se úkoly, které by jinak zabíraly hodiny vašeho času každý týden. S jeho pomocí můžete také nastavit pracovní postupy, které automaticky přesouvají kandidáty do různých fází na základě konkrétních spouštěčů, odesílají přizpůsobené e-mailové šablony pro následné kroky a dokonce generují zprávy o vašich náborových metrikách.
Tyto automatizace nejen šetří čas, ale také zajišťují konzistentnost vašeho náborového procesu.
Buďte v obraze, pokud jde o poznatky a trendy v oblasti náboru zaměstnanců.
Chcete získat vizuální přehled o všech svých náborových činnostech? Dashboardy ClickUp vám umožňují sledovat klíčové metriky, jako je doba obsazení pozice, efektivita zdrojů a stav zásobníku talentů, na první pohled.
Následně kalendářový náhled ClickUp poskytne vašemu týmu přehledný vizuální časový plán celého náborového procesu. Můžete naplánovat pohovory přímo z úkolů a vše synchronizovat s externími kalendáři, takže všichni budou mít přehled, i když jsou na cestách.
ClickUp také nabízí několik užitečných šablon, které zjednodušují nábor. Jedním z příkladů je šablona ClickUp Hiring Selection Matrix Template, která usnadňuje prověřování uchazečů a organizování nejlepších talentů, aniž byste museli vytvářet nový systém od nuly.
Sjednoťte své náborové technologie pomocí jedné super aplikace.
Potřebujete si vzít s sebou své oblíbené nástroje? Integrace ClickUp vám to umožní. Můžete jej propojit s tím, co váš tým již používá, například s Google Drive, takže životopisy a nabídkové dopisy uložené v tomto úložišti lze připojit přímo k úkolům – už nemusíte prohledávat složky.
Ať už jde o synchronizaci e-mailů pro sledování konverzací, používání kalendáře k plánování pohovorů nebo načítání dat z CRM, ClickUp se může stát vaším hlavním nástrojem pro správu všech záležitostí souvisejících s náborem.
Díky integraci s nástroji jako Recruit CRM přes Zapier zvyšuje ClickUp efektivitu náborových procesů. Nové pracovní pozice přidané v Recruit CRM mohou spustit akce v ClickUp, takže můžete spravovat inzeráty a žádosti bez zpoždění.
Spojte to s nástrojem Smart Job Board a Zapier a můžete najednou zveřejnit volná místa na mnoha pracovních portálech. Je to rychlejší a propojenější způsob, jak udržet váš náborový tým na stejné vlně.
Zde je názor Soumya Venugopala, senior manažera HR ve společnosti WazirX, na možnosti ClickUp v oblasti řízení náboru zaměstnanců:
Pro správu úkolů se ve velké míře spoléháme na ClickUp. Uživatelské rozhraní je velmi uživatelsky přívětivé, dobře navržené a nabízí úžasnou flexibilitu, pokud jde o možnost přizpůsobení vašim potřebám a potřebám vašeho týmu. Možnost organizovat a automatizovat nám pomohla zvýšit produktivitu a výkon.
Pro správu úkolů se ve velké míře spoléháme na ClickUp. Uživatelské rozhraní je velmi uživatelsky přívětivé, dobře navržené a nabízí úžasnou flexibilitu, pokud jde o možnost přizpůsobení vašim potřebám a potřebám vašeho týmu. Možnost organizovat a automatizovat nám pomohla zvýšit produktivitu a výkon.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony systému pro sledování uchazečů (ATS): Excel a ClickUp
Tipy pro efektivní správu databáze
Nyní, když víte, jak vytvořit náborovou databázi, vám řekneme, jak ji optimalizovat. Pokud se budete držet následujících osvědčených postupů, vaše databáze zůstane nejen organizovaná, ale čím déle ji budete používat, tím bude cennější a efektivnější.
- Standardizujte protokoly pro zadávání dat: Vytvořte jasné pokyny pro zadávání informací, abyste zachovali konzistentnost.
- Implementujte ověřování dat: Používejte rozevírací seznamy, povinná pole a pravidla formátování, abyste minimalizovali chyby.
- Vytvořte systémy označování uchazečů: Používejte jednotné značky pro dovednosti, úroveň zkušeností a vhodnost pro danou pozici.
- Zaveďte kontrolu ochrany soukromí: Omezte přístup k citlivým údajům a dodržujte předpisy.
- Vytvořte systém hodnocení uchazečů: Používejte objektivní kritéria k hodnocení a porovnávání uchazečů.
- Vytvořte automatizované pracovní postupy: Nastavte připomenutí pro následné kroky a kontroly talentů.
- Nastavte pravidelné zálohovací postupy: Naplánujte zálohy a definujte protokoly obnovy.
- Zaznamenejte strukturu své databáze: Vedejte přehledné záznamy o polích, kategoriích a vyhledávacích filtrech.
- Integrace s dalšími systémy HR: Propojení s nástroji pro zapracování nových zaměstnanců a správu zaměstnanců
- Pravidelně odstraňujte duplicitní záznamy: Identifikujte a slučujte duplicitní záznamy, abyste zachovali přesnost dat.
Zajistěte si budoucnost svého náboru: Vytvořte si rezervu talentů pro zítřek s ClickUp
Pokud se vám nábor stále jeví jako chaotický proces, nemusí tomu tak být. Se správným nastavením můžete přejít od hašení požárů k budování solidního, proaktivního náborového systému – a ClickUp je navržen tak, aby vám v tom pomohl.
Díky flexibilní struktuře můžete uchazeče organizovat do prostorů, složek a seznamů, takže vše zůstává přehledné a snadno vyhledatelné. Vlastní pole vám umožňují sledovat přesně to, na čem záleží – dovednosti, zkušenosti, stav žádosti –, zatímco výkonné filtry a vyhledávací nástroje vám pomohou najít správnou osobu rychleji.
Přidejte automatizaci opakujících se úkolů, jako jsou aktualizace stavu a příprava pohovorů, a získáte systém, který doplňuje váš styl náboru. Jste připraveni výrazně vylepšit svůj proces náboru?
✅ Vyzkoušejte ClickUp zdarma a začněte ještě dnes.