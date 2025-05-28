13 nejlepších alternativ Bugsnag pro monitorování chyb v roce 2025

📌 Když monitorování chyb společnosti Crowdstrike nezachytilo kritickou chybu v softwaru pro ověřování obsahu před nasazením, způsobilo to selhání milionů systémů Windows po celém světě.
Škody: Letecké společnosti zrušily lety, nemocnice odložily operace, banky nemohly zpracovávat transakce a dokonce i billboardy na Times Square zobrazovaly modré obrazovky smrti. Tato událost ukázala, jak může jediný bod selhání v monitorování chyb mít globální dopad.
Správný nástroj pro monitorování chyb může být rozdílem mezi digitální katastrofou a bezchybným provedením.
Ačkoli Bugsnag je oblíbenou volbou pro monitorování chyb, měnící se požadavky projektů a potřeba komplexnějších řešení vedly týmy k prozkoumání dalších možností.
Pokud hledáte alternativy, které nabízejí robustní monitorování výkonu, skutečné informace o uživatelích a možnosti hladké integrace, jste na správném místě. Tento průvodce se zabývá nejlepšími dostupnými alternativami Bugsnag a pomůže vám najít tu, která nejlépe vyhovuje potřebám vašeho týmu.
📊 Výzkum ukazuje: Kompromisy v testování softwaru jsou riskantní sázkou s potenciálně devastujícími důsledky. Podle CISQ stál nekvalitní software americkou ekonomiku jen v roce 2020 více než 2 biliony dolarů.
Nejlepší alternativy Bugsnag v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Sledování a řešení úkolů souvisejících s chybami
|Šablony chyb, automatizace, spolupráce v reálném čase
|Bezplatný tarif; možnost přizpůsobení pro podniky
|Sentry
|Sledování a diagnostika chyb v reálném čase
|Stack traces, monitorování výkonu, stav vydání
|Bezplatný tarif; možnost přizpůsobení pro podniky
|Raygun
|Podrobné hlášení o selháních s informacemi o výkonu
|Monitorování skutečných uživatelů, přehrávání relací, řídicí panely
|Placené tarify začínají na 40 $/měsíc.
|Rollbar
|Neustálé vylepšování kódu a upozornění v reálném čase
|Seskupování chyb s podporou AI, živý feed chyb
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16 $/měsíc
|Datadog
|Sjednocené monitorování výkonu a infrastruktury
|APM, protokoly, trasování, metriky infrastruktury
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 18 $/měsíc
|AppSignal
|Komplexní monitorování pro aplikace Ruby a Elixir
|Sledování chyb, metriky výkonu, monitorování hostitele
|Bezplatný tarif; možnost přizpůsobení pro podniky
|New Relic
|Komplexní sledovatelnost napříč aplikacemi
|APM, protokoly, syntetické údaje, řídicí panely
|Bezplatný tarif; možnost přizpůsobení pro podniky
|Honeybadger. io
|Komplexní monitorování pro vývojářské a provozní týmy
|Monitorování dostupnosti, sledování chyb, monitorování cron
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 26 $/měsíc
|Airbrake
|Lehké monitorování chyb pro vývojářské týmy
|Sledování nasazení, upozornění v reálném čase, integrace
|Placené tarify začínají na 19 $/měsíc.
|LogRocket
|Monitorování frontendu s přehledem o chování uživatelů
|Přehrávání relací, analýza produktů, sledování výkonu
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 69 $/měsíc
|Better Stack
|Monitorování dostupnosti a incidentů
|Stránky stavu, upozornění, řídicí panely, protokoly
|Bezplatný tarif; individuální ceny
|Splunk Observability
|Monitorování a analýza na podnikové úrovni
|Monitorování infrastruktury, APM, analýza v reálném čase
|Ceny na míru
|Instabug
|Hlášení chyb a monitorování výkonu v aplikaci
|Přehrávání relací, uživatelské průzkumy, hlášení chyb
|Ceny na míru
📊 Fakt: 88 % vývojářů má pocit, že tradiční monitorování chyb nesplňuje jejich očekávání. Oprava chyb a chyb v kódu je pro vývojáře nejčastějším problémem.
Nejlepší alternativy Bugsnag, které můžete použít
Pokud hledáte nástroje, které přesahují možnosti Bugsnag – jako je lepší monitorování skutečných uživatelů, hlubší vhled do problémů s výkonem nebo flexibilnější cenová struktura – tento seznam je pro vás to pravé.
Pojďme se podívat na nejlepší výběr.
1. ClickUp (nejlepší pro sledování a řešení úkolů souvisejících s chybami)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, pomáhá týmům efektivně spravovat a řešit úkoly související s chybami. Díky vysoce přizpůsobitelné správě úkolů, specializovaným šablonám chyb a funkcím pro spolupráci v reálném čase ClickUp zefektivňuje celý proces sledování chyb. Týmy mohou snadno zaznamenávat, prioritizovat a přiřazovat chyby, takže s ClickUp Tasks vám nic neunikne.
ClickUp se hladce integruje s oblíbenými vývojářskými nástroji, jako jsou GitHub a Sentry, a umožňuje automatickou synchronizaci problémů a jednotný pracovní postup pro technické týmy. Dashboardy ClickUp poskytují okamžitý přehled o stavu chyb, pracovní zátěži týmů a časových harmonogramech řešení, zatímco automatizace ClickUp pomáhají eliminovat opakující se manuální kroky, což urychluje řešení chyb a zvyšuje celkovou produktivitu.
Podívejte se, jak vám ClickUp Automations může pomoci spravovat revize kódu, automatizovat sledování chyb a zefektivnit předávání projektů. 👇
Šablona ClickUp Bug Tracking Template vám pomůže efektivně hlásit, sledovat a řešit chyby v softwaru. Díky přizpůsobitelným zobrazením a vestavěným formulářům zefektivňuje celý proces sledování chyb, což týmům usnadňuje udržovat pořádek a soulad.
Klíčové vlastnosti šablony:
- Více přizpůsobitelných zobrazení: Seznam, Tabule (Kanban), Pracovní zátěž, Časová osa a Formulář
- Předdefinované stavy a vlastní pole pro přehledné sledování pokroku
- Snadno použitelné formuláře pro hlášení chyb, které lze sdílet nebo vložit
- Správa pracovní zátěže a časového harmonogramu pro sledování kapacity týmu a plánování iniciativ
- Nastavení bez kódu pro rychlou implementaci a spolupráci
👍 Výhoda: All-in-one platforma ClickUp centralizuje sledování chyb, přidělování úkolů a spolupráci. Tento jednotný přístup zefektivňuje celý proces řešení chyb, díky čemuž je rychlejší a efektivnější.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte chyby pomocí specializovaných seznamů nebo složek: Vytvořte specifické prostory pro sledování chyb, použijte formuláře ClickUp pro zaznamenávání chyb a kategorizujte je podle týmů nebo závažnosti pro jasnou přehlednost.
- Prioritizujte a kategorizujte chyby: Použijte vlastní pole ClickUp pro prioritu (P0–P4), dopad a reprodukovatelnost podle strukturovaného modelu prioritizace.
- Automatizujte pracovní postupy: Pomocí automatizací směrujte, eskalujte a informujte týmy o kritických chybách na základě závažnosti a počtu hlášení.
- Efektivní spolupráce: Udržujte všechny diskuse, aktualizace a úkoly v rámci chybových úkolů pomocí komentářů, @zmínek a přiřazených komentářů.
- Sledujte pokrok vizuálně: Využijte zobrazení tabule, seznamu, kalendáře nebo Ganttova diagramu k monitorování stavu chyb a časového harmonogramu jejich řešení.
- Hlášení a zlepšování: Využijte panely ClickUp k sledování trendů chyb a výkonu týmu a zaznamenávejte poznatky do dokumentů nebo na tabule pro neustálé zlepšování.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být kvůli bohatému rozhraní funkcí poněkud nepřehledný.
- Někteří uživatelé uvádějí, že automatizace a šablony vyžadují určitou dobu na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Raúl Becerra, produktový manažer ve společnosti Atrato, říká:
ClickUp mi nejen umožňuje udržovat projekty na správné cestě a včas odhalovat rizika, ale také mi jako jednotlivci pomáhá s každodenními úkoly.
ClickUp mi nejen umožňuje udržovat projekty na správné cestě a včas odhalovat rizika, ale také mi jako jednotlivci pomáhá s každodenními úkoly.
💡 Tip pro profesionály: Využijte přizpůsobitelné pracovní postupy, vstupní formuláře a zobrazení v šabloně ClickUp Bug & Issue Tracking Template, abyste zefektivnili opravy chyb, posílili spolupráci a rychleji dodávali lepší produkty.
2. Sentry (nejlepší pro monitorování chyb a ladění v reálném čase)
Sentry je přední nástroj pro monitorování chyb, který pomáhá vývojářům detekovat, třídit a řešit chyby v webových aplikacích, mobilních zařízeních a backendových systémech. Sentry, známý svými schopnostmi v reálném čase, nabízí úplný kontext do stack trace, breadcrumbs a chování uživatelů, aby bylo možné rychle identifikovat a opravit problémy.
Ať už ladíte chyby JavaScriptu, sledujete síťové požadavky nebo analyzujete úzká místa výkonu v cloudových aplikacích, Sentry poskytuje vašim technickým týmům nástroje, které potřebují, aby měli kritické chyby pod kontrolou. Integruje se také s GitHubem, Jira a Slackem, aby urychlil reakci na incidenty.
👍 Výhoda: Pokud hledáte nástroj pro monitorování výkonu, který kombinuje monitorování výkonu aplikací a hlášení selhání, Sentry je dobrá volba, zejména pro týmy, které chtějí rozhodovat na základě dat a využívat praktické poznatky.
Nejlepší funkce Sentry
- Sledování chyb v reálném čase s podrobnými záznamy o stavu zásobníku
- Monitorování výkonu pro frontendové a backendové aplikace
- Přehrávání relací pro hlubší vhled do interakcí uživatelů
- Vlastní upozornění, seskupování problémů a analýza trendů chyb
- Integrace s GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira a dalšími
- Open-source SDK pro desítky jazyků a frameworků
Omezení Sentry
- Někteří uživatelé uvádějí, že pokročilé funkce vyžadují delší dobu na osvojení.
- Funkce monitorování výkonu mohou vyžadovat vyšší tarif.
- Rozhraní dashboardu může působit nepřehledně kvůli velkému množství dat.
Ceny Sentry
- Vývojář: Zdarma
- Tým: Od 26 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sentry
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sentry?
Uživatel G2 říká:
Sentry mi pomáhá, když se objeví problém mimo testovací pokrytí: vím o chybách, které se dostanou do produkce, jakmile se objeví, a mám jasný přehled o tom, proč k nim dochází. Mají dokonce experimentální funkci AI řešení, která funguje docela dobře!
Sentry mi pomáhá, když se objeví problém mimo testovací pokrytí: vím o chybách, které se dostanou do produkce, jakmile se objeví, a mám jasný přehled o tom, proč k nim dochází. Mají dokonce experimentální funkci AI řešení, která funguje docela dobře!
3. Raygun (nejlepší pro hloubkové sledování chyb a monitorování skutečných uživatelů)
Raygun je výkonný nástroj pro monitorování chyb určený pro monitorování výkonu aplikací a hlášení selhání ve webových, mobilních a desktopových aplikacích. Vyniká v poskytování monitorování skutečných uživatelů s podrobným přehráváním relací a analýzou chování uživatelů, což pomáhá týmům pochopit, jak chyby ovlivňují zákaznickou zkušenost.
Díky Raygun získávají softwaroví inženýři a produktové týmy praktická data o problémech s výkonem, stabilitě aplikací a chybových vzorcích. Automatické upozornění a analýza příčin usnadňují prioritizaci chyb, které mají největší dopad na uživatele. Integruje se také s populárními platformami, jako jsou GitHub, Jira a Slack, pro plynulé řízení pracovních postupů.
👍 Výhoda: Pokud hledáte nástroj, který jde nad rámec základního sledování chyb a nabízí podrobné informace o stabilitě aplikace a interakcích uživatelů, Raygun je dobrou alternativou k Bugsnag.
Nejlepší funkce Raygun
- Skutečné monitorování uživatelů s podrobným přehráváním relací
- Hlášení pádů a sledování chyb s úplnými diagnostickými údaji
- Monitorování výkonu webových a mobilních aplikací
- Analýza příčin a seskupování chyb
- Integrace s GitHub, Jira, Slack a dalšími
- Přizpůsobitelné upozornění a řídicí panely
Omezení Raygun
- Může být nákladné pro větší týmy nebo aplikace s velkým objemem dat.
- Někteří uživatelé zmiňují, že rozhraní může být zpočátku složité.
- Omezená offline podpora pro mobilní aplikace
Ceny Raygun
- Hlášení chyb: Od 40 $/měsíc
- Pulse (monitorování skutečných uživatelů): od 80 $/měsíc
- Monitorování výkonu aplikací: od 80 $/měsíc
Hodnocení a recenze Raygun
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Raygun?
Uživatel G2 říká:
Na Raygunu se mi nejvíce líbí jeho schopnost poskytovat upozornění a oznámení v reálném čase, takže mohu mít přehled o všech problémech, které mohou nastat, a okamžitě je řešit. To mi pomáhá udržovat vysokou úroveň spokojenosti zákazníků a zajistit, že moje aplikace fungují vždy hladce.
Na Raygunu se mi nejvíce líbí jeho schopnost poskytovat upozornění a oznámení v reálném čase, takže mohu mít přehled o všech problémech, které mohou nastat, a okamžitě je řešit. To mi pomáhá udržovat vysokou úroveň spokojenosti zákazníků a zajistit, že moje aplikace fungují vždy hladce.
4. Rollbar (nejlepší pro monitorování chyb v reálném čase a podporu nepřetržitého nasazování)
Rollbar je oblíbený nástroj pro monitorování chyb zaměřený na sledování chyb v reálném čase a automatické seskupování chyb, aby se snížilo zatížení vývojářů a technických týmů. Poskytuje bohaté možnosti monitorování výkonu aplikací a podporuje více jazyků a frameworků, což z něj činí univerzální alternativu k Bugsnag.
Rollbar vyniká silnou integrací do CI/CD pipeline, což týmům pomáhá odhalit chyby již v rané fázi procesu nasazení. Nabízí také podrobné monitorování výkonu, upozornění a diagnostiku příčin, takže produktové týmy mohou udržovat stabilitu aplikací a efektivně optimalizovat výkon aplikací.
👍 Výhoda: Získáte jasný přehled o chybách, které se vyskytují ve vašich webových aplikacích a backendových systémech, spolu s nástroji pro rychlejší přiřazování, prioritizaci a řešení problémů.
Nejlepší funkce Rollbar
- Sledování chyb v reálném čase s automatickým seskupováním
- Podporuje více jazyků a frameworků
- Integrace s nástroji CI/CD, jako jsou Jenkins, GitHub Actions a CircleCI
- Monitorování výkonu a upozornění
- Vlastní pracovní postupy pro třídění problémů
- Komplexní API pro pokročilé přizpůsobení
Omezení Rollbar
- Ceny mohou být pro menší týmy nebo startupy příliš vysoké.
- Někteří uživatelé považují pokročilé funkce za příliš náročné na naučení.
- Podle některých recenzí by uživatelské rozhraní mohlo být intuitivnější.
Ceny Rollbar
- Bezplatný tarif
- Essentials: 16 $/měsíc za 25 000 událostí
- Pokročilá verze: 32 $/měsíc za 25 000 událostí
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Rollbar
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rollbaru?
Pro zákaznickou podporu je to velmi důležité, máme tento nástroj propojený se Slackem, takže první věc, kterou děláme na začátku dne, je zkontrolovat kanál a všechny chyby, které naši uživatelé mají. Máte tak k dispozici spoustu informací, abyste mohli opravit chybu ve vaší aplikaci.
Pro zákaznickou podporu je to velmi důležité, máme tento nástroj propojený se Slackem, takže první věc, kterou děláme na začátku dne, je zkontrolovat kanál a všechny chyby, které naši uživatelé mají. Máte tak k dispozici spoustu informací, abyste mohli opravit chybu ve vaší aplikaci.
5. Datadog (nejlepší pro komplexní monitorování výkonu aplikací a monitorování infrastruktury)
Datadog je cloudová platforma pro monitorování výkonu aplikací a monitorování infrastruktury určená pro softwarové inženýry, devops týmy a produktové týmy. Poskytuje jednotný přehled o celém vašem stacku – serverech, databázích, aplikacích a službách třetích stran.
Díky funkcím, jako jsou dashboardy v reálném čase, přizpůsobitelná upozornění a podrobné analýzy, pomáhá Datadog týmům rychle detekovat problémy s výkonem, monitorovat stabilitu aplikací a porozumět chování uživatelů prostřednictvím bohatých telemetrických dat. Podporuje monitorování skutečných uživatelů a sběr protokolů, aby poskytoval úplný kontext týkající se chyb a stavu systému.
👍 Výhoda: Schopnost Datadogu korelovat metriky, trasy a protokoly z něj činí ideální volbu pro organizace, které chtějí propojit sledování chyb s širším výkonem aplikací a stavem infrastruktury.
Nejlepší funkce Datadog
- Komplexní monitorování výkonu aplikací a infrastruktury
- Interaktivní panely a upozornění v reálném čase
- Správa protokolů a analytika
- Monitorování skutečných uživatelů a přehrávání relací
- Rozsáhlé integrace (AWS, Azure, Kubernetes atd.)
- Detekce anomálií pomocí umělé inteligence
Omezení Datadog
- Může být drahé s rostoucím využitím, zejména při načítání protokolů.
- Náročná křivka učení pro nové uživatele kvůli bohatosti funkcí
- Někteří uživatelé hlásí složitost uživatelského rozhraní.
Ceny Datadog
- Zdarma
- Výhoda: Od 18 $ za hostitele/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny na základě funkcí a rozsahu
Hodnocení a recenze Datadog
- G2: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Datadogu?
Datadog si vede obzvláště dobře v oblasti detekce incidentů. Datadog umožňuje monitorování stavu služeb v reálném čase s konfigurovatelnými upozorněními prostřednictvím integrací, jako je PagerDuty. To nám pomáhá rychle detekovat problémy ve výrobě, minimalizovat prostoje a dodržovat závazky SLA/SLO.
Datadog si vede obzvláště dobře v oblasti detekce incidentů. Datadog umožňuje monitorování stavu služeb v reálném čase s konfigurací výstrah prostřednictvím integrací, jako je PagerDuty. To nám pomáhá rychle detekovat problémy ve výrobě, minimalizovat prostoje a dodržovat závazky SLA/SLO.
6. AppSignal (nejlepší pro snadné monitorování výkonu webových aplikací a backendových systémů)
AppSignal je nástroj pro monitorování výkonu navržený speciálně pro vývojáře a technické týmy pracující na webových aplikacích a backendových systémech. Poskytuje jednoduchý způsob, jak monitorovat výkon aplikací, sledovat chyby a analyzovat chování uživatelů s minimálním nastavením.
AppSignal nabízí funkce jako sledování chyb, monitorování skutečných uživatelů a metriky výkonu v přehledném rozhraní přátelském k vývojářům. Poskytuje praktické informace kombinací protokolů, metrik a tras, což týmům pomáhá rychle identifikovat problémy s výkonem a zlepšit stabilitu aplikací.
👍 Výhoda: Jedná se o dobrou alternativu k Bugsnag pro týmy, které hledají jednoduché a spolehlivé řešení zaměřené na základní monitorování stavu aplikací bez zbytečné složitosti.
Nejlepší funkce AppSignal
- Sledování chyb a upozornění
- Monitorování skutečných uživatelů s přehráváním relací
- Metriky výkonu a analytika
- Lehká instalace s podporou populárních frameworků (Ruby, Elixir, Node.js)
- Automatická instrumentace backendových systémů
Omezení AppSignal
- Omezené integrace ve srovnání s většími platformami
- Může postrádat pokročilé funkce potřebné pro velké podniky.
- Ceny mohou být pro menší týmy vysoké, protože s rostoucím využitím se zvyšují i náklady.
Ceny AppSignal
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Individuální ceny pro podnikové plány
Hodnocení a recenze AppSignal
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (70+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o AppSignal?
Poskytuje všechny důležité nástroje pro monitorování naší aplikace. Implementace je opravdu jednoduchá a díky AppSignal můžeme snadno diagnostikovat všechny potenciální problémy s naší aplikací a udržovat ji v bezproblémovém provozu. Neustále vylepšují své služby a zákaznická podpora je fantastická.
Poskytuje všechny důležité nástroje pro monitorování naší aplikace. Implementace je opravdu jednoduchá a díky AppSignal můžeme snadno diagnostikovat všechny potenciální problémy s naší aplikací a udržovat ji v bezproblémovém provozu. Neustále vylepšují své služby a zákaznická podpora je fantastická.
7. New Relic (nejlepší pro komplexní monitorování výkonu aplikací a analýzu v reálném čase)
New Relic je výkonná platforma pro monitorování výkonu aplikací (APM), kterou upřednostňují softwaroví inženýři, devops týmy a produktové týmy. Nabízí hluboký vhled do celého vašeho stacku – od interakcí uživatelů s frontendem až po backendovou infrastrukturu a cloudové aplikace.
S New Relic získáte podrobné monitorování chyb, monitorování skutečných uživatelů, hlášení selhání a monitorování výkonu, vše na jedné platformě. Jeho analýzy v reálném čase a přizpůsobitelné panely pomáhají týmům identifikovat problémy s výkonem, optimalizovat stabilitu aplikací a zlepšit celkovou zkušenost zákazníků.
👍 Výhoda: New Relic vyniká bohatými funkcemi a škálovatelností, díky čemuž je vhodný pro organizace, které potřebují monitorovací nástroj pokrývající vše od síťových požadavků po stav infrastruktury.
Nejlepší funkce New Relic
- Kompletní monitorování, včetně backendových systémů a frontendu
- Monitorování skutečných uživatelů s přehráváním relací
- Pokročilé upozornění a diagnostika
- Výkonné analytické nástroje a přizpůsobitelné panely
- Podpora cloudových a lokálních řešení
Omezení New Relic
- Pro malé týmy může být nastavení a konfigurace složité.
- Cenová struktura může být pro startupy nebo malé projekty drahá.
- Náročnější osvojení díky rozsáhlým funkcím
Ceny New Relic
- Zdarma
- Individuální ceny pro standardní, Pro a podnikové tarify
Hodnocení a recenze New Relic
- G2: 4,2/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o New Relic?
Nejlepší na New Relic je, že máte vše na jednom místě. Díky protokolům v reálném čase, APM a monitorování infrastruktury získám kompletní přehled, aniž bych musel přepínat mezi nástroji. Uživatelské rozhraní je přehledné, dashboardy jsou přizpůsobitelné a nastavení upozornění je velmi snadné – zachytí problémy dříve, než se zhorší.
Nejlepší na New Relic je, že máte vše na jednom místě. Díky protokolům v reálném čase, APM a monitorování infrastruktury získám kompletní přehled, aniž bych musel přepínat mezi nástroji. Uživatelské rozhraní je přehledné, dashboardy jsou přizpůsobitelné a nastavení upozornění je velmi snadné – zachytí problémy dříve, než se zhorší.
8. Honeybadger. io (nejlepší pro spolehlivé monitorování chyb s jednoduchým nastavením)
Honeybadger. io je jednoduchý nástroj pro monitorování chyb, který pomáhá vývojářům a technickým týmům sledovat chyby, pády a problémy s výkonem ve webových aplikacích a backendových systémech. Poskytuje upozornění na chyby v reálném čase, podrobné údaje o chybách a automatizovanou správu incidentů.
👍 Výhoda: Honeybadger. io vyniká jako alternativa k Bugsnag pro týmy, které hledají snadno použitelné cloudové řešení pro monitorování aplikací, které se zaměřuje na sledování chyb a stabilitu aplikací bez zbytečné složitosti.
Nejlepší funkce Honeybadger. io
- Monitorování chyb v reálném čase s podrobnými zprávami
- Včetně monitorování dostupnosti
- Jednoduchá integrace s oblíbenými frameworky a nástroji
- Inteligentní upozornění pro snížení šumu
- Záznam relace pro zachycení chování uživatelů
Omezení Honeybadger. io
- Omezené pokročilé funkce monitorování výkonu ve srovnání s většími platformami
- Ceny se mohou zvyšovat s vyšším počtem chyb.
- Méně vhodné pro velmi velké a komplexní infrastruktury.
Ceny Honeybadger. io
- Bezplatný tarif
- Tým: 26 $/měsíc
- Podnikání: 80 $/měsíc
Hodnocení a recenze Honeybadger. io
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu pravidelně používá automatizační nástroje a aktivně hledá nové příležitosti k automatizaci. To poukazuje na významný nevyužitý potenciál pro zvýšení produktivity – většina týmů se stále spoléhá na manuální práci, kterou by bylo možné zefektivnit nebo eliminovat.
Díky AI agentům ClickUp je snadné vytvářet automatizované pracovní postupy, i když jste automatizaci nikdy předtím nepoužívali. Díky šablonám typu plug-and-play a příkazům založeným na přirozeném jazyce je automatizace úkolů dostupná pro všechny členy týmu!
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila dobu vykazování o 40 % pomocí dynamických dashboardů a automatizovaných grafů ClickUp, čímž proměnila hodiny ruční práce v informace v reálném čase.
9. Airbrake (nejlepší pro komplexní monitorování chyb a upozorňování)
Airbrake je oblíbený nástroj pro monitorování chyb známý svým výkonným sledováním chyb, oznámeními v reálném čase a podrobnými zprávami o chybách. Pomáhá softwarovým inženýrům a produktovým týmům rychle identifikovat, diagnostikovat a opravit chyby ovlivňující výkon aplikací a stabilitu webových aplikací a backendových systémů.
👍 Výhoda: Airbrake je dobrá alternativa k Bugsnag pro týmy, které potřebují robustní hlášení chyb, podrobné trasování zásobníku a integraci s oblíbenými nástroji pro správu projektů a vývoj.
Nejlepší funkce Airbrake
- Oznámení o chybách v reálném čase s přizpůsobitelnými upozorněními
- Podrobný kontext chyb včetně konzole protokolů a síťových požadavků
- Podporuje mnoho programovacích jazyků a frameworků.
- Integrace se Slackem, Jira, GitHubem a dalšími
- Seskupování chyb pro snížení šumu
Omezení Airbrake
- Ceny mohou být pro větší týmy nebo vysoký objem chyb drahé.
- Uživatelské rozhraní může být pro nové uživatele příliš složité.
- Omezené monitorování výkonu aplikací ve srovnání s all-in-one platformami
Ceny Airbrake
- Dev: Od 19 $/měsíc
- Základní: od 38 $/měsíc
- Výhoda: Od 76 $/měsíc
Hodnocení a recenze Airbrake
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
10. LogRocket (nejlepší pro monitorování skutečných uživatelů a přehrávání relací)
LogRocket vyniká jako výkonný nástroj pro monitorování skutečných uživatelů a monitorování výkonu, který jde nad rámec pouhého sledování chyb. Zaznamenává interakce uživatelů a poskytuje přehrávání relací, takže vývojáři a produktové týmy mohou přesně vidět, co uživatelé zažili předtím, než došlo k chybě nebo problému s výkonem.
👍 Výhoda: Zlepšuje stabilitu aplikace a funkčnost aplikace kombinací monitorování výkonu s informacemi o chování uživatelů a podrobnou diagnostikou chyb.
Nejlepší funkce LogRocket
- Přehrávání relací pro sledování relací uživatelů a diagnostiku problémů
- Monitorování výkonu v reálném čase a sledování chyb
- Zaznamenávání síťových požadavků a zachycování konzolových protokolů
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Jira, GitHub a Slack
- Přehledné panely kombinující údaje o chybách, chování uživatelů a metriky výkonu
Omezení LogRocket
- S rostoucím počtem uživatelských relací může být dražší.
- Nastavení vyžaduje určitou dobu učení, abyste mohli aplikaci využívat optimálně.
- Nejvhodnější pro monitorování front-endu; sledování chyb back-endu je omezené.
Ceny LogRocket
- Zdarma
- Tým: Od 69 $/měsíc
- Výhoda: Cena začíná na 295 USD/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LogRocket
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LogRocket?
Uživatel G2 říká:
Díky LogRocket jsem stále více ochoten vydávat nové verze poté, co odstraním všechny viditelné chyby – a poté je zkontroluji v LogRocket s skutečnými uživateli. Je to, jako bych neviditelně nahlížel přes rameno svým uživatelům.
Díky LogRocket jsem stále více ochoten vydávat nové verze poté, co odstraním všechny viditelné chyby – a poté je zkontroluji v LogRocket s skutečnými uživateli. Je to, jako bych neviditelně nahlížel přes rameno svým uživatelům.
11. Better Stack (nejlepší pro monitorování chyb full-stack a monitorování dostupnosti)
Better Stack je cloudový nástroj pro monitorování výkonu aplikací a monitorování chyb, který byl navržen tak, aby poskytoval úplný přehled o vašich aplikacích a infrastruktuře. Kombinuje sledování chyb, monitorování výkonu a monitorování dostupnosti v jedné platformě, což z něj činí vynikající alternativu k Bugsnag pro týmy, které hledají integrované řešení.
👍 Výhoda: S Better Stack mohou softwaroví inženýři a týmy DevOps sledovat chyby, monitorovat stabilitu aplikací a získávat praktické informace pro zlepšení výkonu aplikací a rychlé řešení problémů s výkonem.
Nejlepší funkce Better Stack
- Komplexní monitorování včetně backendu, frontendu a infrastruktury
- Monitorování dostupnosti s upozorněními v reálném čase
- Sledování chyb s podrobnou diagnostikou a protokoly
- Správa incidentů a stránky se stavem pro komunikaci
- Snadná integrace se Slackem, PagerDuty a dalšími aplikacemi
Omezení Better Stack
- Ceny mohou být problémem pro velmi malé týmy nebo startupy.
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za méně intuitivní ve srovnání s konkurencí.
- Omezené pokročilé analytické funkce pro velmi rozsáhlá nasazení
Lepší ceny Stack
- Bezplatný tarif
- Platba podle skutečného využití: od 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Better Stack:
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Better Stack?
Uživatel G2 říká:
Dashboardy jsou přehledné a vizuálně atraktivní, takže je snadné sledovat výkon na první pohled. Jednou jsme měli v půlnoci kritický problém a díky okamžitým oznámením Better Stack ve Slacku jsme ho vyřešili za méně než 10 minut.
Dashboardy jsou přehledné a vizuálně atraktivní, takže je snadné sledovat výkon na první pohled. Jednou jsme měli v půlnoci kritický problém a díky okamžitým oznámením Better Stack ve Slacku jsme ho vyřešili za méně než 10 minut.
12. Splunk Observability (nejlepší pro monitorování výkonu aplikací na podnikové úrovni)
Splunk Observability je výkonná platforma pro monitorování výkonu aplikací a monitorování skutečných uživatelů určená pro rozsáhlá a komplexní prostředí. Poskytuje technickým týmům úplný přehled o jejich aplikacích, infrastruktuře a uživatelské zkušenosti díky pokročilým analytickým nástrojům a poznatkům založeným na umělé inteligenci.
👍 Výhoda: Je ideální pro podniky, které potřebují hloubkovou diagnostiku, monitorovací nástroje pro infrastrukturu a rozhodování na základě dat vycházející z komplexních údajů o chybách a metrik.
Řešení Splunk pomáhá sledovat chyby, monitorovat stabilitu aplikací a identifikovat problémy s výkonem v reálném čase napříč webovými aplikacemi a backendovými systémy.
Nejlepší funkce Splunk Observability
- Unifikované APM, monitorování infrastruktury a monitorování skutečných uživatelů
- Detekce anomálií a prediktivní analýza založená na umělé inteligenci
- Podrobné dashboardy pro monitorování výkonu s přizpůsobitelnými upozorněními
- Škálovatelnost pro velké cloudové aplikace a komplexní infrastruktury
- Integrace s oblíbenými vývojářskými nástroji a cloudovými platformami
Omezení sledovatelnosti Splunk
- Vyšší ceny ve srovnání s mnoha alternativami, což nemusí vyhovovat menším týmům.
- Náročnější osvojování díky pokročilým funkcím a složitosti
- Někteří uživatelé uvádějí, že rozhraní může být zpočátku nepřehledné.
Ceny Splunk Observability
- Ceny na míru podle využití a rozsahu
Hodnocení a recenze Splunk Observability
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Splunk Observability?
Uživatel G2 říká:
Splunk poskytuje metriky, jako jsou trasování a protokolování v reálném čase. Líbí se mi vodopádový model trasování služeb, kde mohu jasně vidět závislosti služeb a zjistit, která služba má problém.
Splunk poskytuje metriky, jako jsou trasování a protokolování v reálném čase. Líbí se mi vodopádový model trasování služeb, kde mohu jasně vidět závislosti služeb a zjistit, která služba má problém.
13. Instabug (nejlepší pro hlášení selhání mobilních aplikací a zpětnou vazbu v aplikacích)
Instabug je specializovaný nástroj pro monitorování chyb zaměřený na mobilní aplikace, který poskytuje podrobné hlášení o selhání, monitorování skutečných uživatelů a zpětnou vazbu od uživatelů přímo z aplikace. Je ideální pro mobilní vývojáře a produktové týmy, které chtějí zlepšit stabilitu aplikací a výkon aplikací na základě chování uživatelů v reálném čase a přehrávání relací.
👍 Výhoda: Instabug nabízí bohatá diagnostická data, jako jsou konzole protokolů, síťové požadavky a podrobnosti o zařízení, které pomáhají rychle identifikovat problémy s výkonem a chyby.
Nejlepší funkce Instabug
- Hlášení chyb a selhání v aplikaci s podrobnými diagnostickými údaji
- Skutečné monitorování uživatelů s přehráváním relací pro mobilní aplikace
- Sběr zpětné vazby od uživatelů pro zlepšení zákaznické zkušenosti
- Integrace s oblíbenými nástroji pro správu projektů a sledování chyb
- Automatizovaná upozornění a funkce správy incidentů
Omezení Instabug
- Zaměřeno především na mobilní aplikace, omezené pro monitorování webu nebo backendu.
- Ceny mohou být pro malé týmy nebo startupy vysoké.
- Někteří uživatelé považují počáteční nastavení za složité v závislosti na architektuře aplikace.
Ceny Instabug
- Starter: Individuální ceny
- Růst: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Instabug
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Instabugu?
Instabug poskytuje mobilním týmům bezkonkurenční informace, které jim umožňují předvídat, diagnostikovat a řešit problémy dříve, než ovlivní uživatele.
Instabug poskytuje mobilním týmům bezkonkurenční informace, které jim umožňují předvídat, diagnostikovat a řešit problémy dříve, než ovlivní uživatele.
🚨 Kritické upozornění: Průměrné náklady na výpadek dosahují u velkých organizací až 9 000 dolarů za minutu*. U podniků s vyšším rizikem, jako jsou finance a zdravotnictví, mohou výpadky v určitých scénářích přesáhnout 5 milionů dolarů za hodinu, a to bez započítání případných pokut nebo sankcí.
Proč zvolit alternativy Bugsnag
Bugsnag je sice dobrý nástroj pro monitorování chyb, ale nemusí být vhodný pro každý tým. Někteří uživatelé hlásí omezení v monitorování skutečných uživatelů, přehrávání relací a přizpůsobování dashboardů pro hlubší vhled do výkonu. Jiní považují cenovou strukturu za méně flexibilní, protože jejich tým roste nebo se mění jeho potřeby.
Alternativy Bugsnag často přesahují rámec sledování chyb a nabízejí pokročilé funkce, jako je monitorování výkonu aplikací, upozornění v reálném čase, kompletní přehrávání relací a integrované sledování chyb. Tyto funkce pomáhají technickým týmům získat praktické poznatky, zlepšit stabilitu aplikací a zvýšit spokojenost zákazníků.
Ať už hledáte lepší přehled o chování uživatelů, lepší spolupráci mezi produktovými týmy nebo nástroj, který odpovídá vašemu rozpočtu, přechod z Bugsnag může přinést rychlejší ladění a chytřejší správu incidentů. Pojďme prozkoumat nejlepší alternativy Bugsnag, které stojí za zvážení.
💡 Tip pro profesionály: Kombinace sledování chyb s robustním nástrojem pro správu projektů, jako je ClickUp, může zkrátit průměrnou dobu potřebnou k vyřešení problémů, protože úkoly, diskuse a údaje o chybách zůstávají v jediném centralizovaném pracovním prostoru.
Vyberte si správnou alternativu Bugsnag pro svůj tým
Nalezení nejlepších alternativ Bugsnag závisí na jedinečných potřebách vašeho týmu – ať už se jedná o podrobné sledování chyb, plynulé monitorování výkonu nebo hlášení selhání v reálném čase. Nástroje jako ClickUp vynikají nejen výkonným sledováním chyb, ale také zefektivněním spolupráce a automatizací pracovních postupů napříč vašimi projekty.
Pokud hledáte komplexní platformu, která vašim technickým a produktovým týmům pomůže sledovat chyby, monitorovat výkon aplikací a zvýšit stabilitu aplikací pomocí snadno použitelných šablon a integrací, ClickUp je jasným vítězem.
Jste připraveni zjednodušit sledování chyb a monitorování chyb? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte spravovat chyby a problémy s výkonem chytřeji a rychleji.