13 nejlepších digitálních komunikačních nástrojů pro pracoviště v roce 2025

Problémem není nedostatek komunikace, ale její nesprávný způsob.
Vzdálené a hybridní týmy jsou propojenější než kdy dříve, ale neustálé pingy, roztříštěné kanály a nekonečné schůzky neznamenají, že jsou lidé sladěni. Znamenají jen to, že jsou všichni vyčerpaní.
Skutečnou výzvou není zůstat v kontaktu, ale zůstat srozumitelný.
Bez správných nástrojů se aktualizace ztrácejí, rozhodnutí se zpožďují a spolupráce se mění v nepochopení.
V tomto průvodci prozkoumáme deset nejlepších digitálních komunikačních nástrojů vytvořených pro moderní týmy – nástrojů, které podporují asynchronní práci, zefektivňují konverzace a pomáhají vám dosáhnout více s méně přerušeními.
Co byste měli hledat v nástrojích pro digitální komunikaci na pracovišti?
Výběr správných digitálních komunikačních nástrojů může zlepšit spolupráci, koordinaci a efektivitu vaší organizace. Zde jsou základní funkce, které je třeba zvážit.
- Komunikace v reálném čase: Hledejte digitální komunikační nástroje, které zahrnují instant messaging a asynchronní video komunikaci, aby byl možný flexibilní kontakt mezi členy týmu.
- Správa úkolů: Hledejte digitální komunikační nástroje s funkcemi, které vám umožní přidělovat úkoly, stanovovat termíny a sledovat pokrok.
- Přístup z mobilních zařízení a počítačů: Vyberte si digitální komunikační nástroje, které jsou přístupné na všech zařízeních, aby členové týmu mohli zůstat v kontaktu v kanceláři i na cestách.
- Integrační možnosti: Vyberte nástroj s efektivní komunikační technologií, který lze integrovat se všemi různými aplikacemi, které váš tým používá, jako jsou platformy pro řízení projektů.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Vyberte si digitální komunikační nástroje, které disponují účinnými bezpečnostními opatřeními, jako je šifrování dat a soulad s předpisy, aby byly chráněny citlivé informace.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si digitální komunikační nástroj pro vaše pracoviště s intuitivním designem. To umožní členům týmu snadno si produkt osvojit, zkrátí dobu školení a zvýší celkovou efektivitu.
🎥 Chcete, aby váš tým komunikoval lépe a rychleji, bez ohledu na to, kde se každý nachází? Výše uvedené video vás provede 7 aplikacemi, které byly vytvořeny právě za tímto účelem – funkcemi, které pomáhají omezit rušivé vlivy, udržet diskusi soustředěnou a zefektivnit způsob, jakým lidé sdílejí, setkávají se a spolupracují.
📮 ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků spoléhá při týmové komunikaci především na e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací. S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty sjednotí na jednom místě! Je čas na centralizaci a oživení!
Přehled nejlepších digitálních komunikačních nástrojů na pracovišti
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Komplexní spolupráce a řízení projektůVelikost týmu: Ideální pro týmy, které potřebují univerzální nástroj pro řízení projektů a komunikaci
|Chat, dokumenty, tabule, klipy, poznámkový blok s umělou inteligencí, správa úkolů, spolupráce v reálném čase
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Slack
|Zprávy v reálném čase a týmové konverzace Velikost týmu: Ideální pro týmy, které hledají komunikační platformu zaměřenou na zasílání zpráv
|Kanály pro témata, sdílení souborů, hlasové/videohovory, integrace aplikací a automatizace pracovních postupů
|Zdarma; od 8,75 $/měsíc na uživatele
|Microsoft Teams
|Videokonference a integrace Microsoft 365Velikost týmu: Týmy, které potřebují integraci Microsoftu s chatem, videem a spoluprací na dokumentech
|Hladká integrace Microsoft 365, nástroje pro schůzky, sdílení souborů, vláknové konverzace
|Zdarma; od 4 $/měsíc na uživatele
|Zoom
|Vysoce kvalitní videokonference a webinářeVelikost týmu: Ideální pro týmy, které potřebují spolehlivou videokomunikaci a webináře
|Videohovory, sdílení obrazovky, breakout rooms, chat, integrace s jinými aplikacemi
|Zdarma; od 15,99 $/měsíc na uživatele
|Google Workspace
|Produktivita a spolupráce na dokumentech založená na cloudu Velikost týmu: Ideální pro týmy zapojené do ekosystému Google
|Gmail, Dokumenty, Disk, Meet, Chat, Kalendář, spolupráce v reálném čase, cloudové úložiště
|Business Starter: 8,40 $/měsíc na uživatele
|Chanty
|Jednoduchý týmový chat s integrovanou správou úkolů Velikost týmu: Malé týmy, které potřebují jednoduchý komunikační nástroj se správou úkolů
|Týmový chat, správa úkolů, video/audio hovory, sdílení souborů, Kanban tabule
|Zdarma; od 4 $/měsíc na uživatele
|Mattermost
|Komunikace s vlastním hostováním pomocí nástrojů zaměřených na vývojáře Velikost týmu: Ideální pro týmy, které potřebují bezpečnou komunikaci s vlastním hostováním
|Samostatné hostování nebo nasazení v soukromém cloudu, šifrované zasílání zpráv, integrace DevOps
|Zdarma; od 10 $/měsíc na uživatele
|Flock
|Rychlé zasílání zpráv a nenáročná týmová spolupráce Velikost týmu: Ideální pro malé a střední týmy, které potřebují rychlou a efektivní komunikaci
|Týmový chat, sdílení souborů, videokonference, správa úkolů, připomenutí
|Zdarma; od 6 $/měsíc na uživatele
|Ryver
|Kombinace chatu, úkolů a automatizace pracovních postupů Velikost týmu: Týmy, které potřebují chat a správu úkolů na jedné platformě
|Týmový chat, správa úkolů, automatizace pracovních postupů, sdílení souborů
|Cena začíná na 4 $/měsíc na uživatele
|Jira
|Agilní řízení projektů a sledování problémů Velikost týmu: Ideální pro agilní týmy zabývající se vývojem softwaru
|Sledování problémů, řízení projektů, agilní pracovní postupy, integrace se Slackem, GitHubem a dalšími nástroji.
|Zdarma; od 8,60 $/měsíc na uživatele
|Dropbox
|Bezpečné ukládání souborů a snadné sdílení Velikost týmu: Týmy, které potřebují bezpečné sdílení souborů a správu verzí
|Sdílení souborů, synchronizace, historie verzí souborů, Dropbox Paper pro spolupráci na dokumentech
|Cena od 11,99 $/měsíc
|Microsoft Office 365
|Produktivita podniku s kancelářskými aplikacemi Velikost týmu: Ideální pro týmy, které již jsou součástí ekosystému Microsoft
|Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, e-mail, cloudové úložiště
|Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
Nejlepší digitální komunikační nástroje pro pracoviště
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
S tak velkým množstvím dostupných nástrojů může být výběr toho správného obtížný. Abychom vám pomohli se rozhodnout, sestavili jsme seznam nejlepších komunikačních nástrojů pro vzdálené a hybridní pracoviště.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní spolupráci a řízení projektů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která centralizuje práci vašeho týmu a slouží jako software pro spolupráci a řízení projektů. Obsahuje mnoho funkcí, které splňují různé komunikační a organizační požadavky.
ClickUp Chat přináší konverzace přímo do vašeho pracovního postupu – doslova. Namísto přeskakování mezi aplikací pro zasílání zpráv a správcem úkolů mohou týmy komunikovat, plánovat a podnikat kroky, aniž by musely přepínat mezi záložkami.
Můžete nastavit kanály založené na týmech nebo tématech, posílat rychlé přímé zprávy a okamžitě převést zprávu na úkol, když je třeba něco sledovat. K dispozici je také funkce „Příspěvky“ pro strukturovanější aktualizace (například oznámení nebo shrnutí) a inteligentní značkování, aby vašemu týmu nic neuniklo.
Vynikající je zejména to, jak dobře se ClickUp Chat propojuje s ostatními částmi platformy: – Vlákna lze synchronizovat přímo s úkoly, aby byl zachován kontext – Zprávy můžete označit pro další sledování (aby se důležité úkoly neztratily) – ClickUp AI dokáže shrnout chaty a proměnit diskuse v úkoly nebo další kroky
Pro hybridní nebo vzdálené týmy, které potřebují jediný zdroj informací pro konverzace a sledování postupu projektů, je ClickUp Chat chytrou volbou – zejména pokud již používáte ClickUp pro řízení práce.
ClickUp Docs poskytuje prostředí pro spolupráci při vytváření, sdílení a úpravách dokumentů v reálném čase. Vytvářejte wiki, znalostní báze a projektové dokumenty s pokročilými možnostmi formátování, jako jsou vložené záložky a tabulky.
Dokumenty v ClickUp nejsou izolované – jsou přímo propojené s úkoly, takže klíčové informace má váš tým vždy po ruce. Díky Docs Hub můžete okamžitě označovat kolegy, vyhledávat, třídit a filtrovat záznamy, takže vše zůstává přehledné a přístupné.
Potřebujete rychlé formátování? Přidejte záložky, tabulky nebo formátovaný text. Chcete rychlejší výstup? Použijte ClickUp AI k okamžitému shrnutí nebo přepsání.
Už žádné odpojené dokumenty – vše je k dispozici tam, kde pracujete.
ClickUp Whiteboards vytváří virtuální plátno pro brainstorming a vizuální komunikaci. Spolupráce v reálném čase umožňuje týmům načrtávat nápady, vytvářet vývojové diagramy a vizualizovat pracovní postupy.
Tabule ClickUp jsou integrovány s úkoly a dokumenty, což vám umožňuje proměnit nápady v konkrétní činnosti přímo z plátna. Toto plynulé propojení mezi inspirací a realizací udržuje iniciativy na správné cestě.
Naučte se používat tabule ClickUp:
ClickUp Clips umožňuje uživatelům snadno vytvářet a sdílet nahrávky obrazovky. To je velmi užitečné pro poskytování podrobných vysvětlení, zpětné vazby a zaznamenávání procesů. ClickUp Clips se také integruje s úkoly, dokumenty a chaty.
A to nejlepší? Klipy ClickUp lze automaticky označovat, přepisovat a shrnovat pomocí umělé inteligence, díky čemuž jsou lépe vyhledatelné a přístupné. Zajišťují, že vizuální informace jsou dostupné tam, kde jsou nejvíce potřebné.
A pokud potřebujete schůzku?
…Seznamte se s ClickUp AI Notetaker.
Tento asistent využívající umělou inteligenci se připojí k vašim hovorům v aplikacích Zoom, Google Meet nebo Teams, automaticky zaznamená relaci a dodá kompletní přepis, shrnutí a akční položky – přímo do dokumentu ClickUp Doc. Vše zůstává propojeno s vaším pracovním postupem, takže se nic neztratí v chaosu po schůzce.
ClickUp vyniká především v oblasti správy úkolů díky funkci ClickUp Tasks, která nabízí přizpůsobitelné úkoly, které lze snadno přizpůsobit jakémukoli pracovnímu postupu. Přiřazujte úkoly, definujte priority, stanovujte termíny a kontrolujte pokrok v různých zobrazeních, včetně seznamu, tabule a kalendáře.
Pro zlepšení organizace a efektivity nabízí platforma více než 35 ClickApps, včetně automatizací, sprintových bodů a vlastních polí.
Zde je přehled toho, jak nastavit svůj první úkol v ClickUp:
ClickUp Brain je váš vestavěný asistent s umělou inteligencí, který pracuje napříč úkoly, dokumenty, konverzacemi a projektovými prostory, aby pomohl vašemu týmu pracovat efektivněji a inteligentněji. Dokáže okamžitě generovat obsah, včetně poznámek z jednání, popisů úkolů a projektových briefů, čímž vám ušetří čas strávený opakovaným psaním.
Shrňte rozsáhlé vlákna komentářů, extrahujte úkoly k provedení nebo odpovídejte na dotazy na základě stávající dokumentace a úkolů ve vašem pracovním prostoru.
🎁 Bonus: ClickUp Brain můžete také použít k vytvoření strukturovaných kontrolních seznamů pro audit interní komunikace. Zde je příklad:
Pro zlepšení zapojení zaměstnanců a zefektivnění komunikace na pracovišti nabízí ClickUp šablony komunikačních plánů, které eliminují dohady. Šablony jako ClickUp Internal Communications Template a ClickUp Communication Plan Template vám pomohou rychle začít a zůstat soustředění.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte v reálném čase, diskutujte o novinkách, klást otázky a přijímejte rychlá rozhodnutí.
- Vytvářejte a sdílejte editovatelné dokumenty ClickUp Docs s celým týmem.
- Organizujte svou práci pomocí plně přizpůsobitelných úkolů, časových os a zobrazení.
- Pište rychleji a chytřeji s pomocí umělé inteligence prostřednictvím ClickUp Brain.
- Přiřazujte a sledujte úkoly přímo z konverzací v ClickUp Chat.
Omezení ClickUp
- Osvojení si široké škály funkcí může chvíli trvat, ale rychle se to vyplatí díky flexibilitě a kontrole.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje to také veškerou e-mailovou komunikaci, protože komentáře u každého úkolu lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu).
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje to také veškerou e-mailovou komunikaci, protože komentáře k jednotlivým úkolům lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu).
2. Slack (nejlepší pro zasílání zpráv v reálném čase a týmové konverzace)
Slack je oblíbená aplikace pro týmovou komunikaci, která sjednocuje konverzace, nástroje a soubory na jednom místě. Její uživatelsky přívětivé rozhraní pomáhá týmům vytvářet kanály pro konkrétní projekty nebo témata a podporuje strukturovanou a transparentní interakci.
Slack je však více než jen nástroj pro asynchronní komunikaci; podporuje také digitální komunikační kanály, jako jsou hlasové hovory, videokonference a sdílení souborů. Navíc se propojuje s více než 2 500 aplikacemi, což zjednodušuje pracovní postupy a snižuje potřebu přepínat mezi nástroji.
Nejlepší funkce Slacku
- Organizujte konverzace pomocí specializovaných kanálů pro projekty, oddělení nebo novinky ve společnosti.
- Integrujte aplikace jako Google Drive, Trello a Dropbox.
- Vylepšete komunikaci pomocí hlasových a videohovorů.
- Automatizujte úkoly pomocí nástroje Workflow Builder a vytvářejte vlastní pracovní postupy.
Omezení Slacku
- Vysoká úroveň aktivity může způsobit častá oznámení, která mohou rušit.
- Prémiové tarify mohou být pro větší týmy drahé.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 34 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
Toto řekl o Slacku jeden z uživatelů Capterra:
S pracovním prostorem Slack je snadné organizovat týmové konverzace kolem konkrétních projektů a témat. Se Slackem je snadné vytvářet skupinové chaty, kde mohou týmy chatovat a diskutovat o konkrétních tématech a projektech. Slack poskytuje vynikající vyhledávací funkce, které umožňují snadno filtrovat a vyhledávat týmové konverzace, kanály a soubory. Snadná integrace s mnoha aplikacemi třetích stran. Slack má neuvěřitelně intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní.
S pracovním prostorem Slack je snadné organizovat týmové konverzace kolem konkrétních projektů a témat. Se Slackem je snadné vytvářet skupinové chaty, kde mohou týmy chatovat a diskutovat o konkrétních tématech a projektech. Slack poskytuje vynikající vyhledávací funkce, které umožňují snadno filtrovat a vyhledávat týmové konverzace, kanály a soubory. Snadná integrace s mnoha aplikacemi třetích stran. Slack má neuvěřitelně intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní.
3. Microsoft Teams (nejlepší pro videokonference a integraci s Microsoft 365)
Microsoft Teams je software pro videokonference, který kombinuje chat, videokonference a úložiště souborů v jediném pracovním prostoru. Je určen ke zlepšení asynchronní práce. Díky vláknovým konverzacím, integrovanému sdílení souborů přes OneDrive a možnosti vytvářet specializované kanály pro oddělení nebo projekty se Teams stal nezbytným nástrojem pro firmy, které se snaží omezit izolovanost a zlepšit zapojení zaměstnanců.
Systém podporuje koordinované konverzace a sdílení zdrojů. Funguje hladce s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Word, Excel a PowerPoint, a umožňuje spolupráci v reálném čase.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Pořádejte virtuální schůzky s až 300 účastníky
- Vytvořte týmy a kanály, abyste mohli organizovat komunikaci podle témat nebo funkcí.
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor přidáním poznámek, webových stránek a aplikací třetích stran.
- Vylepšete interní komunikaci pomocí zmínek, vláknových konverzací a kanálů aktivit.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Aplikace je náročná na systémové zdroje.
- Některé funkce a integrace vyžadují placené předplatné.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams zdarma
- Microsoft 365 Personal: 9,99 $/měsíc
- Microsoft 365 Family: 12,99 $/měsíc
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)
Zde je názor uživatele G2 na Microsoft Teams:
Microsoft Teams pomáhá lidem efektivně spolupracovat i na dálku díky integrovaným funkcím skupinového chatu, videohovorů a sdílení souborů. Hladce integruje různé aplikace Microsoft 365, jako jsou OneDrive, Outlook a SharePoint. Uživatelé mohou vytvářet různé týmové kanály pro efektivní řízení projektů. Je uživatelsky přívětivější a snadněji se s ním pracuje. Hodí se při schůzkách, seminářích a dalších příležitostech.
Microsoft Teams pomáhá lidem efektivně spolupracovat i na dálku díky integrovaným funkcím skupinového chatu, videohovorů a sdílení souborů. Hladce integruje různé aplikace Microsoft 365, jako jsou OneDrive, Outlook a SharePoint. Uživatelé mohou vytvářet různé týmové kanály pro efektivní řízení projektů. Je uživatelsky přívětivější a snadněji se s ním pracuje. Hodí se při schůzkách, seminářích a dalších příležitostech.
4. Zoom (nejlepší pro vysoce kvalitní videokonference a webináře)
Zoom je oblíbený komunikační nástroj pro firmy, který je známý svými vysoce kvalitními audio a video funkcemi, které umožňují virtuální schůzky a webináře. Má uživatelsky přívětivé rozhraní a podporuje různé funkce, včetně sdílení obrazovky, breakout rooms a chatu v reálném čase, díky čemuž je vhodný pro firmy všech velikostí.
Díky integraci aplikace Zoom s aplikacemi třetích stran (například CRM a kalendáři) je tato aplikace univerzálně použitelná v různých odvětvích. Díky integraci s CRM, kalendáři a projektovými nástroji je tato aplikace flexibilním řešením pro organizace všech velikostí, které chtějí zlepšit digitální komunikaci.
Nejlepší funkce Zoom
- Pořádejte velké schůzky a webináře s podporou až pro 1 000 účastníků.
- Využijte breakout rooms k pořádání diskusí v menších skupinách v rámci větších schůzek.
- Posílejte zprávy, plánujte a sdílejte obsah schůzek v jedné aplikaci prostřednictvím Zoom Chat a Zoom Calendar a obohacujte hovory o kontext.
- Nahrávejte schůzky, abyste předešli nedorozuměním nebo pro ty, kteří se nemohou zúčastnit živých schůzek.
Omezení Zoom
- Bezplatná verze omezuje délku schůzek na 40 minut.
- Může to mít vliv na výkon u zařízení nižší třídy.
Ceny Zoom
- Základní: Zdarma
- Pro: 15,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 21,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 56 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
🔎 Věděli jste? Nesprávná komunikace stojí americké firmy ročně 1,2 bilionu dolarů, což podtrhuje potřebu efektivních komunikačních nástrojů a metod.
5. Google Workspace (nejlepší pro cloudovou produktivitu a spolupráci na dokumentech)
Google Workspace (dříve G Suite) je integrovaná sada cloudových aplikací pro produktivitu a spolupráci vytvořená společností Google. Zůstává nepostradatelnou sadou nástrojů pro digitální komunikaci pro týmy, které chtějí spolupracovat v reálném čase prostřednictvím e-mailů, chatů, dokumentů a videohovorů.
Díky těsné integraci služeb Gmail, Google Drive, Google Meet a Google Chat mohou týmy pracovat na sdílených dokumentech, zanechávat komentáře a pořádat schůzky, aniž by musely opustit ekosystém. Spolupráce v reálném čase tak umožňuje několika uživatelům současně spolupracovat na dokumentech a projektech odkudkoli. Poskytuje také sdílené cloudové prostředí, kde týmy společně upravují soubory, plánují schůzky a ukládají data.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Získejte přístup k administrativním ovládacím prvkům a zabezpečeným cloudovým úložným službám.
- Integrujte tisíce dalších aplikací prostřednictvím Google Workspace Marketplace.
- Spravujte oprávnění uživatelů a nastavení zabezpečení na úrovni organizace.
- Využijte funkce založené na umělé inteligenci, jako jsou automatické e-mailové odpovědi a chytré návrhy.
Omezení Google Workspace
- Některé aplikace mají offline režim, ale pro plnou funkčnost je nutné připojení k internetu.
- S rozšiřováním týmů a pokročilými úložnými prostory a funkcemi se to stává nákladné.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 8,40 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 16,80 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 42 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 17 000 recenzí)
➡️ Číst více: Nejlepší alternativy e-mailu pro firemní komunikaci
6. Chanty (nejlepší pro jednoduchý týmový chat s integrovanou správou úkolů)
Chanty je lehký, ale efektivní komunikační nástroj pro týmy, které chtějí zjednodušit své každodenní interakce. Chanty kombinuje zasílání zpráv s kolaborací na úkolech a umožňuje vám proměnit jakoukoli zprávu v proveditelný úkol, přiřadit jej a sledovat vše přímo v aplikaci.
Funkce Teambook od Chanty navíc konsoliduje úkoly, chaty a soubory do centralizovaného centra, díky čemuž jsou informace přístupnější. Intuitivní rozhraní a rychlé nastavení z něj činí jednu z nejdostupnějších digitálních komunikačních platforem, zejména pro ty, kteří přecházejí z pracovních postupů založených na e-mailech na nástroje pro konverzaci v reálném čase.
Nejlepší funkce Chanty
- Podporujte komunikaci v týmu prostřednictvím veřejných a soukromých konverzací.
- Organizujte digitální komunikaci pomocí tématických vláken a složek.
- Provádějte audio a video hovory s možností sdílení obrazovky, abyste se sladili s členy týmu a jejich rytmem schůzek.
- Využijte integrovanou tabuli Kanban pro vizuální správu úkolů týmu.
Omezení Chanty
- Omezené integrace ve srovnání s více zavedenými platformami
- Postrádá pokročilé bezpečnostní funkce pro nasazení na podnikové úrovni.
Ceny Chanty
- Zdarma
- Podnikání: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 (více než 45 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Toto řekl uživatel G2 o používání Chanty:
Chanty nabízí rychlé zasílání zpráv a stabilní audio/video hovory, které výrazně zlepšily komunikaci v našem týmu. Naplánované zprávy pomáhají spravovat konverzace napříč časovými pásmy a udržovat týmy organizované. Je také příjemné mít přímo v aplikaci správce úkolů Kanban a snadněji sledovat postup práce. Moc se mi líbí, jak zde funguje správa rolí, protože udržuje proces snadný a bezpečný.
Chanty nabízí rychlé zasílání zpráv a stabilní audio/video hovory, které výrazně zlepšily komunikaci v našem týmu. Naplánované zprávy pomáhají spravovat konverzace napříč časovými pásmy a udržovat týmy organizované. Je také příjemné mít přímo v aplikaci správce úkolů Kanban a snadněji sledovat postup práce. Moc se mi líbí, jak zde funguje správa rolí, protože udržuje proces snadný a bezpečný.
7. Mattermost (nejlepší pro vlastní hostovanou komunikaci s nástroji zaměřenými na vývojáře)
Mattermost je open-source platforma pro spolupráci s vlastním hostováním, která podnikům nabízí bezpečné a přizpůsobivé řešení pro interní komunikaci. Na rozdíl od cloudových platforem pro zasílání zpráv nabízí Mattermost nasazení na místě, což firmám umožňuje hostovat svůj interní systém pro zasílání zpráv s úplnou autonomií.
Tato platforma, která je ideální pro odvětví s přísnými požadavky na dodržování předpisů, jako je zdravotnictví, finance a státní správa, podporuje vláknové konverzace, sdílení souborů a vlastní integrace. Výsledkem je, že odráží funkčnost moderních aplikací pro zasílání zpráv a zároveň zajišťuje soukromí vašich dat.
Nejlepší funkce Mattermost
- Nasazení na místě nebo v soukromém cloudu pro plnou kontrolu nad daty
- Aktivujte šifrované zasílání zpráv s podrobnými nastaveními přístupu.
- Integrujte nástroje DevOps, jako jsou Jira, GitHub a Jenkins.
- Posilte interní komunikaci prostřednictvím organizovaných kanálů a přímých zpráv.
Omezení Mattermost
- Vlastní hosting vyžaduje specializovanou infrastrukturu a technické znalosti.
- Bezplatná verze s vlastním hostováním má omezení ohledně počtu uživatelů a historie zpráv.
Ceny Mattermost
- Zdarma
- Profesionální: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mattermost
- G2: 4,3/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
Toto řekl uživatel Capterra o používání Mattermost:
Pro zasílání zpráv v reálném čase v rámci týmu preferujeme Mattermost. Hlavním důvodem, proč jej preferujeme, je to, že jej lze používat interně. Je bezpečný, úspěšný v zasílání okamžitých zpráv; oznámení přicházejí včas. Někdy se vyskytují problémy se sdílením souborů.
Pro zasílání zpráv v reálném čase v rámci týmu preferujeme Mattermost. Hlavním důvodem, proč jej preferujeme, je to, že jej lze používat interně. Je bezpečný, úspěšný v zasílání okamžitých zpráv; oznámení přicházejí včas. Někdy se vyskytují problémy se sdílením souborů.
8. Flock (nejlepší pro rychlé zasílání zpráv a nenáročnou spolupráci v týmu)
Flock je aplikace pro týmovou komunikaci, která pomáhá týmům pracovat rychle a soustředěně. Díky přehlednému rozhraní a intuitivnímu stylu je její používání velmi snadné. Díky integrovaným funkcím videokonferencí, správy projektů a sdílení souborů eliminuje Flock nutnost přepínání mezi různými nástroji.
Tato platforma je obzvláště užitečná pro vzdálené týmy, které potřebují centralizovanou komunikaci a rychlý přístup k základním funkcím, jako jsou diskuse o projektech, sdílení souborů a připomenutí. Navíc díky upozorněním v reálném čase a rychlému doručování zpráv nic nezůstane přehlédnuto, ani na rušných pracovištích.
Nejlepší funkce Flock
- Integrujte Flock s Google Drive, Trello a více než 60 dalšími aplikacemi, abyste zajistili soulad veškeré digitální komunikace.
- Používejte funkce pro zvýšení produktivity, jako jsou ankety a připomenutí během diskusí.
- Efektivně spravujte úkoly vytvářením seznamů úkolů, přiřazováním úkolů a nastavováním termínů splnění.
- Připněte důležité zprávy a soubory pro snadnější vyhledávání.
Omezení Flock
- Skupinové videohovory jsou omezeny na 20 účastníků.
- Bez řetězců zpráv je sledování konkrétních diskusí obtížné.
Ceny Flock
- Starter: Zdarma
- Výhoda: 6 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Flock
- G2: 4,4/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 340 recenzí)
➡️ Další informace: Šablony plánů projektové komunikace zdarma: Excel, Word a ClickUp
9. Ryver (nejlepší pro kombinaci chatu, úkolů a automatizace pracovních postupů)
Ryver je platforma pro týmovou spolupráci, která v jedné aplikaci kombinuje skupinové zasílání zpráv, správu úkolů a automatizaci pracovních postupů. Ryver nabízí týmový chat, sdílení souborů a hlasové/videohovory a jeho funkce jsou navrženy tak, aby zjednodušily spolupráci a zvýšily produktivitu.
Díky integrované automatizaci pracovních postupů a podpoře neomezeného počtu chatových témat je Ryver vhodný pro dynamické týmy nebo malé firmy, které spravují více projektů. Nabízí také robustní správcovské ovládací prvky a integraci s digitálními nástroji, jako jsou Dropbox, Google Drive a Zapier.
Nejlepší funkce Ryver
- Centralizujte komunikaci týmu vytvořením otevřených fór a soukromých týmů.
- Přepínejte mezi chatem a sledováním úkolů ve stylu kanban, aniž byste museli opustit aplikaci.
- Organizujte konverzace do fór pro dlouhodobé použití.
- Automatizujte procesy pomocí Zapier a přizpůsobených pracovních postupů.
Omezení Ryver
- Hlasové a videohovory podporují pouze až pět účastníků.
- Ryver nenabízí bezplatnou verzi.
Ceny Ryver
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Starter: 69 $/měsíc
- Standard: 129 $/měsíc
- Střední balíček: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ryver
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Nedorozumění na pracovišti často zpomalují produktivitu. Zde je pět tipů, jak se vyhnout nedorozuměním na pracovišti a zvýšit srozumitelnost v týmu:
- Stanovte jasné pokyny a komunikační protokoly, které budou všichni dodržovat, aby se zajistilo, že zprávy dorazí tak, jak bylo zamýšleno 🎯
- Soustřeďte se, parafrázujte a klást otázky k objasnění, abyste pochopili skutečný záměr za jejich slovy 👂
- Podporujte otevřené otázky a odrazujte od domněnek, abyste proaktivně řešili nejasnosti 🤔
- Jasně definujte cíle a odpovědnosti a přizpůsobte své sdělení správné platformě 💬
- Centralizujte konverzace, sdílejte dokumenty a sledujte pokrok, abyste eliminovali informační silosy 💻
10. Jira (nejlepší pro agilní řízení projektů a sledování problémů)
Ačkoli je Jira známá především jako nástroj pro sledování projektů a problémů pro softwarové týmy, neměly by být opomíjeny její komunikační schopnosti. Díky komentářům, @zmínkám a integraci s chatovacími nástroji, jako jsou Slack nebo Microsoft Teams, se Jira stává centrálním bodem pro spolupráci při opravách chyb, nových funkcích a plánování sprintů.
Tento nástroj vyvinutý společností Atlassian pomáhá týmům udržovat soulad v prioritách bez ztráty přehlednosti díky pokročilým funkcím pro vytváření reportů, automatizačním pravidlům a přizpůsobitelným pracovním postupům. Ekosystém Jira navíc zahrnuje nástroj Confluence pro dokumentaci, který přidává další vrstvu transparentní týmové komunikace, aby všichni byli na stejné vlně.
Nejlepší funkce Jira
- Efektivně plánujte a sledujte projekty pomocí přizpůsobitelných tabulek Scrum a Kanban.
- Přizpůsobte si dashboardy a pracovní postupy tak, aby vyhovovaly procesům vašeho týmu.
- Využijte pokročilé reportování a analytiku, abyste získali přehled o výkonu týmu a potenciálních překážkách.
- Integrujte nástroje pro správu verzí a CI/CD pro plynulý DevOps.
Omezení Jira
- Funkce a možnosti přizpůsobení Jira mohou být pro nové uživatele zastrašující.
- Může být nejvhodnější pouze pro týmy, které používají agilní nebo scrumové metodiky.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: Až 8,60 $/měsíc na uživatele
- Premium: Až 17 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
Toto řekl uživatel Capterra o používání Jira:
Jira má intuitivní rozhraní, díky čemuž je snadno použitelná pro uživatele všech úrovní. Velmi snadné přiřazování úkolů, vytváření časových os a sledování. Funkce Kanban board pomáhá vizualizovat úkoly. Umožňuje spolupráci mezi týmy, což je efektivní při práci na projektu. Nabízí více propojení s aplikacemi třetích stran.
Jira má intuitivní rozhraní, díky čemuž je snadno použitelná pro uživatele všech úrovní. Velmi snadné přiřazování úkolů, vytváření časových os a sledování. Funkce Kanban board pomáhá vizualizovat úkoly. Umožňuje spolupráci mezi týmy, což je efektivní při práci na projektu. Nabízí více propojení s aplikacemi třetích stran.
11. Dropbox (nejlepší pro bezpečné ukládání souborů a snadné sdílení)
Dropbox se vyvinul z jednoduché cloudové úložné služby do kolaborativního pracovního prostoru, kde týmy sdílejí soubory, zanechávají komentáře a spravují verze. Má uživatelsky přívětivé rozhraní a propojuje se s různými programy třetích stran, zatímco jeho nástroj Paper přidává vrstvu úprav dokumentů a komunikace v reálném čase.
Vytvářejte sdílené složky pro probíhající projekty, omezujte přístup podle rolí a snadno synchronizujte velké mediální soubory. Integrace digitálních komunikačních aplikací, jako jsou Slack a Zoom, vám umožní propojit konverzace s obsahem.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Přístup k souborům odkudkoli díky automatické synchronizaci mezi zařízeními.
- Sdílejte soubory vytvářením sdílených odkazů nebo pozváním spolupracovníků.
- Obnovte předchozí verze souborů a obnovte smazané položky v rámci stanoveného období.
- Komentujte přímo sdílené soubory, aby diskuse zůstaly v kontextu.
Omezení Dropboxu
- Nabízí omezené možnosti zasílání zpráv mimo diskuze o souborech.
- Pokročilé nástroje pro spolupráci se nacházejí hlavně v Dropbox Paper, který má překážky v přijetí.
Ceny Dropboxu
- Plus: 11,99 $/měsíc
- Základní funkce: 19,99 $/měsíc
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (více než 28 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 21 000 recenzí)
Toto řekl uživatel G2 o používání Dropboxu:
Snadný způsob, jak můžete sdílet soubory, na kterých pracujete, a mít k dispozici nejnovější změny, například u návrhů plánů, což zvyšuje produktivitu naší práce a usnadňuje organizaci, protože nemáme příliš mnoho souborů, u kterých bychom se mohli ztratit v tom, který z nich je nejnovější. Sdílení návrhových knih, ke kterým je snadný přístup odkudkoli, nám opravdu velmi pomáhá.
Snadný způsob, jak můžete sdílet soubory, na kterých pracujete, a mít k dispozici nejnovější změny, například u návrhových plánů. Díky tomu je naše práce produktivnější a organizovanější, protože nemáme příliš mnoho souborů, u kterých bychom se mohli ztratit v tom, který z nich je nejnovější. Sdílení návrhových knih, ke kterým je snadný přístup odkudkoli, nám opravdu velmi pomáhá.
12. Microsoft Office 365 (nejlepší pro produktivitu podniku s aplikacemi Office)
Microsoft 365 poskytuje plně integrovanou sadu, která zahrnuje e-maily (Outlook), úpravy dokumentů (Word, Excel, PowerPoint), zasílání zpráv (Teams) a plánování (Outlook Calendar). Pro podniky, které již jsou součástí ekosystému Microsoft, je to ideální platforma typu „vše v jednom“ pro externí komunikaci s klienty a interní komunikaci v týmu.
Teams umožňuje videokonference, vláknový chat, spolupráci na souborech a dokonce i integraci s aplikacemi třetích stran. Díky SharePointu a OneDrive usnadňuje Microsoft 365 bezpečnou spolupráci napříč odděleními a časovými pásmy.
Nejlepší funkce Microsoft Office 365
- Snadný přístup k aplikacím, včetně Word, Excel, PowerPoint a Outlook
- Spolupracujte v reálném čase s kolegy pomocí cloudových nástrojů.
- Bezpečně ukládejte a sdílejte soubory díky 1 TB cloudového úložiště OneDrive pro každého uživatele.
- Sdílejte soubory bezpečně pomocí OneDrive a nastavte podrobná oprávnění.
Omezení Microsoft Office 365
- Na starších zařízeních je náročný na zdroje a vyžaduje vysoké opakované platby.
- Optimální funkčnost a spolupráce vyžadují stabilní připojení k internetu.
Ceny Microsoft Office 365
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Aplikace Microsoft 365 pro firmy: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Office 365
- G2: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
🧠 Zajímavost: E-mail je nejoblíbenějším komunikačním prostředkem na pracovišti, 52,2 % zaměstnanců jej používá alespoň jednou týdně.
13. SharePoint (nejlepší pro správu dokumentů a intranetové portály)
SharePoint je platforma společnosti Microsoft pro spolupráci, která pomáhá organizacím spravovat interní obsah, budovat intranety a sdílet znalosti. Je ideální pro týmy, které potřebují strukturovaný přístup k dokumentům, oznámením a interní komunikaci na jednom centrálním místě.
Díky výkonným možnostem přizpůsobení a těsné integraci s Microsoft 365 pomáhá SharePoint velkým organizacím udržovat všechny zaměstnance v souladu. Navíc vestavěná správa oprávnění zajišťuje, že důležité informace jsou k dispozici pouze oprávněným uživatelům.
Nejlepší funkce SharePointu
- Vytvářejte vlastní intranetové stránky s dynamickým obsahem a pracovními postupy.
- Přizpůsobte týmové stránky tak, aby odrážely konkrétní potřeby projektu nebo branding organizace.
- Ovládejte přístup k citlivým informacím pomocí oprávnění založených na rolích.
- Využijte pokročilé vyhledávací funkce k rychlému vyhledání dokumentů, osob a informací.
Omezení SharePointu
- Konfigurace SharePointu tak, aby splňoval specifické požadavky organizace, je složitá.
- Velikost jednotlivých nahraných souborů je omezena na 15 GB.
Ceny SharePointu
- SharePoint (plán 1): 5 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Copilot: 30 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze SharePointu
- G2: 4/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
➡️ Číst více: Jak zlepšit komunikaci na hybridním pracovišti
🎁 Další nástroje pro digitální komunikaci na pracovišti
Najděte perfektní nástroj pro digitální komunikaci na pracovišti s ClickUp
Velikost vašeho týmu, styl práce a požadavky na spolupráci určují ideální řešení digitální komunikace na pracovišti. Platformy jako Slack a Microsoft Teams vynikají v oblasti zasílání zpráv v reálném čase a funkcí pro schůzky, zatímco Zoom a Google Workspace poskytují spolehlivé virtuální schůzky a spolupráci na dokumentech.
Pokud však hledáte komplexní platformu, která nabízí více než jen zasílání zpráv – včetně chatu, dokumentů, tabulek, správy úkolů a dokonce i asistence založené na umělé inteligenci – ClickUp je těžko překonatelný. Jeho komunikační a projektové nástroje umožňují týmům zůstat v souladu, produktivní a soustředěné – vše na jednom místě.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a proměňte roztříštěné konverzace a pracovní postupy v jednotnou spolupráci.