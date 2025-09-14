ClickUp blog

13 nejlepších digitálních komunikačních nástrojů pro pracoviště v roce 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
14. září 2025

Problémem není nedostatek komunikace, ale její nesprávný způsob.

Vzdálené a hybridní týmy jsou propojenější než kdy dříve, ale neustálé pingy, roztříštěné kanály a nekonečné schůzky neznamenají, že jsou lidé sladěni. Znamenají jen to, že jsou všichni vyčerpaní.

Skutečnou výzvou není zůstat v kontaktu, ale zůstat srozumitelný.

Bez správných nástrojů se aktualizace ztrácejí, rozhodnutí se zpožďují a spolupráce se mění v nepochopení.

V tomto průvodci prozkoumáme deset nejlepších digitálních komunikačních nástrojů vytvořených pro moderní týmy – nástrojů, které podporují asynchronní práci, zefektivňují konverzace a pomáhají vám dosáhnout více s méně přerušeními.

Co byste měli hledat v nástrojích pro digitální komunikaci na pracovišti?

Výběr správných digitálních komunikačních nástrojů může zlepšit spolupráci, koordinaci a efektivitu vaší organizace. Zde jsou základní funkce, které je třeba zvážit.

  • Komunikace v reálném čase: Hledejte digitální komunikační nástroje, které zahrnují instant messaging a asynchronní video komunikaci, aby byl možný flexibilní kontakt mezi členy týmu.
  • Správa úkolů: Hledejte digitální komunikační nástroje s funkcemi, které vám umožní přidělovat úkoly, stanovovat termíny a sledovat pokrok.
  • Přístup z mobilních zařízení a počítačů: Vyberte si digitální komunikační nástroje, které jsou přístupné na všech zařízeních, aby členové týmu mohli zůstat v kontaktu v kanceláři i na cestách.
  • Integrační možnosti: Vyberte nástroj s efektivní komunikační technologií, který lze integrovat se všemi různými aplikacemi, které váš tým používá, jako jsou platformy pro řízení projektů.
  • Bezpečnost a soulad s předpisy: Vyberte si digitální komunikační nástroje, které disponují účinnými bezpečnostními opatřeními, jako je šifrování dat a soulad s předpisy, aby byly chráněny citlivé informace.
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si digitální komunikační nástroj pro vaše pracoviště s intuitivním designem. To umožní členům týmu snadno si produkt osvojit, zkrátí dobu školení a zvýší celkovou efektivitu.

🎥 Chcete, aby váš tým komunikoval lépe a rychleji, bez ohledu na to, kde se každý nachází? Výše uvedené video vás provede 7 aplikacemi, které byly vytvořeny právě za tímto účelem – funkcemi, které pomáhají omezit rušivé vlivy, udržet diskusi soustředěnou a zefektivnit způsob, jakým lidé sdílejí, setkávají se a spolupracují.

📮 ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků spoléhá při týmové komunikaci především na e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací. S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty sjednotí na jednom místě! Je čas na centralizaci a oživení!

Přehled nejlepších digitálních komunikačních nástrojů na pracovišti

NástrojNejlepší proKlíčové funkceCeny
ClickUp Komplexní spolupráce a řízení projektůVelikost týmu: Ideální pro týmy, které potřebují univerzální nástroj pro řízení projektů a komunikaciChat, dokumenty, tabule, klipy, poznámkový blok s umělou inteligencí, správa úkolů, spolupráce v reálném časeNavždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
SlackZprávy v reálném čase a týmové konverzace Velikost týmu: Ideální pro týmy, které hledají komunikační platformu zaměřenou na zasílání zprávKanály pro témata, sdílení souborů, hlasové/videohovory, integrace aplikací a automatizace pracovních postupůZdarma; od 8,75 $/měsíc na uživatele
Microsoft TeamsVideokonference a integrace Microsoft 365Velikost týmu: Týmy, které potřebují integraci Microsoftu s chatem, videem a spoluprací na dokumentechHladká integrace Microsoft 365, nástroje pro schůzky, sdílení souborů, vláknové konverzaceZdarma; od 4 $/měsíc na uživatele
ZoomVysoce kvalitní videokonference a webinářeVelikost týmu: Ideální pro týmy, které potřebují spolehlivou videokomunikaci a webinářeVideohovory, sdílení obrazovky, breakout rooms, chat, integrace s jinými aplikacemiZdarma; od 15,99 $/měsíc na uživatele
Google WorkspaceProduktivita a spolupráce na dokumentech založená na cloudu Velikost týmu: Ideální pro týmy zapojené do ekosystému GoogleGmail, Dokumenty, Disk, Meet, Chat, Kalendář, spolupráce v reálném čase, cloudové úložištěBusiness Starter: 8,40 $/měsíc na uživatele
ChantyJednoduchý týmový chat s integrovanou správou úkolů Velikost týmu: Malé týmy, které potřebují jednoduchý komunikační nástroj se správou úkolůTýmový chat, správa úkolů, video/audio hovory, sdílení souborů, Kanban tabuleZdarma; od 4 $/měsíc na uživatele
MattermostKomunikace s vlastním hostováním pomocí nástrojů zaměřených na vývojáře Velikost týmu: Ideální pro týmy, které potřebují bezpečnou komunikaci s vlastním hostovánímSamostatné hostování nebo nasazení v soukromém cloudu, šifrované zasílání zpráv, integrace DevOpsZdarma; od 10 $/měsíc na uživatele
FlockRychlé zasílání zpráv a nenáročná týmová spolupráce Velikost týmu: Ideální pro malé a střední týmy, které potřebují rychlou a efektivní komunikaciTýmový chat, sdílení souborů, videokonference, správa úkolů, připomenutíZdarma; od 6 $/měsíc na uživatele
RyverKombinace chatu, úkolů a automatizace pracovních postupů Velikost týmu: Týmy, které potřebují chat a správu úkolů na jedné platforměTýmový chat, správa úkolů, automatizace pracovních postupů, sdílení souborůCena začíná na 4 $/měsíc na uživatele
JiraAgilní řízení projektů a sledování problémů Velikost týmu: Ideální pro agilní týmy zabývající se vývojem softwaruSledování problémů, řízení projektů, agilní pracovní postupy, integrace se Slackem, GitHubem a dalšími nástroji.Zdarma; od 8,60 $/měsíc na uživatele
DropboxBezpečné ukládání souborů a snadné sdílení Velikost týmu: Týmy, které potřebují bezpečné sdílení souborů a správu verzíSdílení souborů, synchronizace, historie verzí souborů, Dropbox Paper pro spolupráci na dokumentechCena od 11,99 $/měsíc
Microsoft Office 365Produktivita podniku s kancelářskými aplikacemi Velikost týmu: Ideální pro týmy, které již jsou součástí ekosystému MicrosoftWord, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, e-mail, cloudové úložištěBusiness Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele

Nejlepší digitální komunikační nástroje pro pracoviště

Jak hodnotíme software v ClickUp

Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.

Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.

S tak velkým množstvím dostupných nástrojů může být výběr toho správného obtížný. Abychom vám pomohli se rozhodnout, sestavili jsme seznam nejlepších komunikačních nástrojů pro vzdálené a hybridní pracoviště.

1. ClickUp (nejlepší pro komplexní spolupráci a řízení projektů)

ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která centralizuje práci vašeho týmu a slouží jako software pro spolupráci a řízení projektů. Obsahuje mnoho funkcí, které splňují různé komunikační a organizační požadavky.

Digitální komunikační nástroje na pracovišti: Spolupracujte okamžitě tím, že proměníte konverzace v akční úkoly v ClickUp Chat.
Spolupracujte okamžitě tím, že proměníte konverzace v akční úkoly v ClickUp Chat

ClickUp Chat přináší konverzace přímo do vašeho pracovního postupu – doslova. Namísto přeskakování mezi aplikací pro zasílání zpráv a správcem úkolů mohou týmy komunikovat, plánovat a podnikat kroky, aniž by musely přepínat mezi záložkami.

Můžete nastavit kanály založené na týmech nebo tématech, posílat rychlé přímé zprávy a okamžitě převést zprávu na úkol, když je třeba něco sledovat. K dispozici je také funkce „Příspěvky“ pro strukturovanější aktualizace (například oznámení nebo shrnutí) a inteligentní značkování, aby vašemu týmu nic neuniklo.

Vynikající je zejména to, jak dobře se ClickUp Chat propojuje s ostatními částmi platformy: – Vlákna lze synchronizovat přímo s úkoly, aby byl zachován kontext – Zprávy můžete označit pro další sledování (aby se důležité úkoly neztratily) – ClickUp AI dokáže shrnout chaty a proměnit diskuse v úkoly nebo další kroky

Pro hybridní nebo vzdálené týmy, které potřebují jediný zdroj informací pro konverzace a sledování postupu projektů, je ClickUp Chat chytrou volbou – zejména pokud již používáte ClickUp pro řízení práce.

Spolupracujte na dokumentech v reálném čase s ClickUp Docs.
ClickUp Docs – spolupráce v reálném čase

ClickUp Docs poskytuje prostředí pro spolupráci při vytváření, sdílení a úpravách dokumentů v reálném čase. Vytvářejte wiki, znalostní báze a projektové dokumenty s pokročilými možnostmi formátování, jako jsou vložené záložky a tabulky.

Dokumenty v ClickUp nejsou izolované – jsou přímo propojené s úkoly, takže klíčové informace má váš tým vždy po ruce. Díky Docs Hub můžete okamžitě označovat kolegy, vyhledávat, třídit a filtrovat záznamy, takže vše zůstává přehledné a přístupné.

Potřebujete rychlé formátování? Přidejte záložky, tabulky nebo formátovaný text. Chcete rychlejší výstup? Použijte ClickUp AI k okamžitému shrnutí nebo přepsání.

Už žádné odpojené dokumenty – vše je k dispozici tam, kde pracujete.

Digitální komunikační nástroje na pracovišti: Vizualizujte nápady a okamžitě je proměňte v úkoly pomocí tabule ClickUp Whiteboards.
Vizualizujte nápady a okamžitě je proměňte v úkoly pomocí ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards vytváří virtuální plátno pro brainstorming a vizuální komunikaci. Spolupráce v reálném čase umožňuje týmům načrtávat nápady, vytvářet vývojové diagramy a vizualizovat pracovní postupy.

Tabule ClickUp jsou integrovány s úkoly a dokumenty, což vám umožňuje proměnit nápady v konkrétní činnosti přímo z plátna. Toto plynulé propojení mezi inspirací a realizací udržuje iniciativy na správné cestě.

Naučte se používat tabule ClickUp:

Nahrávejte a sdílejte krátká videa z obrazovky pomocí ClickUp Clips.
Nahrávejte a sdílejte krátká videa z obrazovky pomocí ClickUp Clips

ClickUp Clips umožňuje uživatelům snadno vytvářet a sdílet nahrávky obrazovky. To je velmi užitečné pro poskytování podrobných vysvětlení, zpětné vazby a zaznamenávání procesů. ClickUp Clips se také integruje s úkoly, dokumenty a chaty.

A to nejlepší? Klipy ClickUp lze automaticky označovat, přepisovat a shrnovat pomocí umělé inteligence, díky čemuž jsou lépe vyhledatelné a přístupné. Zajišťují, že vizuální informace jsou dostupné tam, kde jsou nejvíce potřebné.

A pokud potřebujete schůzku?

…Seznamte se s ClickUp AI Notetaker.

Tento asistent využívající umělou inteligenci se připojí k vašim hovorům v aplikacích Zoom, Google Meet nebo Teams, automaticky zaznamená relaci a dodá kompletní přepis, shrnutí a akční položky – přímo do dokumentu ClickUp Doc. Vše zůstává propojeno s vaším pracovním postupem, takže se nic neztratí v chaosu po schůzce.

Digitální komunikační nástroje na pracovišti: Organizujte, stanovujte priority a sledujte všechny úkoly pomocí ClickUp Tasks.
Organizujte, stanovujte priority a sledujte všechny úkoly pomocí ClickUp Tasks

ClickUp vyniká především v oblasti správy úkolů díky funkci ClickUp Tasks, která nabízí přizpůsobitelné úkoly, které lze snadno přizpůsobit jakémukoli pracovnímu postupu. Přiřazujte úkoly, definujte priority, stanovujte termíny a kontrolujte pokrok v různých zobrazeních, včetně seznamu, tabule a kalendáře.

Pro zlepšení organizace a efektivity nabízí platforma více než 35 ClickApps, včetně automatizací, sprintových bodů a vlastních polí.

Zde je přehled toho, jak nastavit svůj první úkol v ClickUp:

Použijte ClickUp Brain k generování e-mailových odpovědí.
Použijte ClickUp Brain k generování e-mailových odpovědí

ClickUp Brain je váš vestavěný asistent s umělou inteligencí, který pracuje napříč úkoly, dokumenty, konverzacemi a projektovými prostory, aby pomohl vašemu týmu pracovat efektivněji a inteligentněji. Dokáže okamžitě generovat obsah, včetně poznámek z jednání, popisů úkolů a projektových briefů, čímž vám ušetří čas strávený opakovaným psaním.

Shrňte rozsáhlé vlákna komentářů, extrahujte úkoly k provedení nebo odpovídejte na dotazy na základě stávající dokumentace a úkolů ve vašem pracovním prostoru.

🎁 Bonus: ClickUp Brain můžete také použít k vytvoření strukturovaných kontrolních seznamů pro audit interní komunikace. Zde je příklad:

Digitální komunikační nástroje na pracovišti: Příklad kontrolního seznamu pro audit interní komunikace vytvořený společností ClickUp Brain
Příklad kontrolního seznamu pro audit interní komunikace vytvořený společností ClickUp Brain

Pro zlepšení zapojení zaměstnanců a zefektivnění komunikace na pracovišti nabízí ClickUp šablony komunikačních plánů, které eliminují dohady. Šablony jako ClickUp Internal Communications Template a ClickUp Communication Plan Template vám pomohou rychle začít a zůstat soustředění.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Spolupracujte v reálném čase, diskutujte o novinkách, klást otázky a přijímejte rychlá rozhodnutí.
  • Vytvářejte a sdílejte editovatelné dokumenty ClickUp Docs s celým týmem.
  • Organizujte svou práci pomocí plně přizpůsobitelných úkolů, časových os a zobrazení.
  • Pište rychleji a chytřeji s pomocí umělé inteligence prostřednictvím ClickUp Brain.
  • Přiřazujte a sledujte úkoly přímo z konverzací v ClickUp Chat.

Omezení ClickUp

  • Osvojení si široké škály funkcí může chvíli trvat, ale rychle se to vyplatí díky flexibilitě a kontrole.

Ceny ClickUp

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)

Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?

K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje to také veškerou e-mailovou komunikaci, protože komentáře u každého úkolu lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu).

K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje to také veškerou e-mailovou komunikaci, protože komentáře k jednotlivým úkolům lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu).

2. Slack (nejlepší pro zasílání zpráv v reálném čase a týmové konverzace)

Slack: Nejlepší pro zasílání zpráv v reálném čase a týmové konverzace
prostřednictvím Slack

Slack je oblíbená aplikace pro týmovou komunikaci, která sjednocuje konverzace, nástroje a soubory na jednom místě. Její uživatelsky přívětivé rozhraní pomáhá týmům vytvářet kanály pro konkrétní projekty nebo témata a podporuje strukturovanou a transparentní interakci.

Slack je však více než jen nástroj pro asynchronní komunikaci; podporuje také digitální komunikační kanály, jako jsou hlasové hovory, videokonference a sdílení souborů. Navíc se propojuje s více než 2 500 aplikacemi, což zjednodušuje pracovní postupy a snižuje potřebu přepínat mezi nástroji.

Nejlepší funkce Slacku

  • Organizujte konverzace pomocí specializovaných kanálů pro projekty, oddělení nebo novinky ve společnosti.
  • Integrujte aplikace jako Google Drive, Trello a Dropbox.
  • Vylepšete komunikaci pomocí hlasových a videohovorů.
  • Automatizujte úkoly pomocí nástroje Workflow Builder a vytvářejte vlastní pracovní postupy.

Omezení Slacku

  • Vysoká úroveň aktivity může způsobit častá oznámení, která mohou rušit.
  • Prémiové tarify mohou být pro větší týmy drahé.

Ceny Slacku

  • Zdarma
  • Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
  • Business+: 15 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise Grid: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Slacku

  • G2: 4,5/5 (více než 34 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)

Toto řekl o Slacku jeden z uživatelů Capterra:

S pracovním prostorem Slack je snadné organizovat týmové konverzace kolem konkrétních projektů a témat. Se Slackem je snadné vytvářet skupinové chaty, kde mohou týmy chatovat a diskutovat o konkrétních tématech a projektech. Slack poskytuje vynikající vyhledávací funkce, které umožňují snadno filtrovat a vyhledávat týmové konverzace, kanály a soubory. Snadná integrace s mnoha aplikacemi třetích stran. Slack má neuvěřitelně intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní.

S pracovním prostorem Slack je snadné organizovat týmové konverzace kolem konkrétních projektů a témat. Se Slackem je snadné vytvářet skupinové chaty, kde mohou týmy chatovat a diskutovat o konkrétních tématech a projektech. Slack poskytuje vynikající vyhledávací funkce, které umožňují snadno filtrovat a vyhledávat týmové konverzace, kanály a soubory. Snadná integrace s mnoha aplikacemi třetích stran. Slack má neuvěřitelně intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní.

3. Microsoft Teams (nejlepší pro videokonference a integraci s Microsoft 365)

Digitální komunikační nástroje na pracovišti: Microsoft Teams: Nejlepší pro videokonference a integraci s Microsoft 365
prostřednictvím Microsoftu

Microsoft Teams je software pro videokonference, který kombinuje chat, videokonference a úložiště souborů v jediném pracovním prostoru. Je určen ke zlepšení asynchronní práce. Díky vláknovým konverzacím, integrovanému sdílení souborů přes OneDrive a možnosti vytvářet specializované kanály pro oddělení nebo projekty se Teams stal nezbytným nástrojem pro firmy, které se snaží omezit izolovanost a zlepšit zapojení zaměstnanců.

Systém podporuje koordinované konverzace a sdílení zdrojů. Funguje hladce s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Word, Excel a PowerPoint, a umožňuje spolupráci v reálném čase.

Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams

  • Pořádejte virtuální schůzky s až 300 účastníky
  • Vytvořte týmy a kanály, abyste mohli organizovat komunikaci podle témat nebo funkcí.
  • Přizpůsobte si svůj pracovní prostor přidáním poznámek, webových stránek a aplikací třetích stran.
  • Vylepšete interní komunikaci pomocí zmínek, vláknových konverzací a kanálů aktivit.

Omezení aplikace Microsoft Teams

  • Aplikace je náročná na systémové zdroje.
  • Některé funkce a integrace vyžadují placené předplatné.

Ceny Microsoft Teams

  • Microsoft Teams zdarma
  • Microsoft 365 Personal: 9,99 $/měsíc
  • Microsoft 365 Family: 12,99 $/měsíc
  • Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
  • Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
  • Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)

Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Teams

  • G2: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)

Zde je názor uživatele G2 na Microsoft Teams:

Microsoft Teams pomáhá lidem efektivně spolupracovat i na dálku díky integrovaným funkcím skupinového chatu, videohovorů a sdílení souborů. Hladce integruje různé aplikace Microsoft 365, jako jsou OneDrive, Outlook a SharePoint. Uživatelé mohou vytvářet různé týmové kanály pro efektivní řízení projektů. Je uživatelsky přívětivější a snadněji se s ním pracuje. Hodí se při schůzkách, seminářích a dalších příležitostech.

Microsoft Teams pomáhá lidem efektivně spolupracovat i na dálku díky integrovaným funkcím skupinového chatu, videohovorů a sdílení souborů. Hladce integruje různé aplikace Microsoft 365, jako jsou OneDrive, Outlook a SharePoint. Uživatelé mohou vytvářet různé týmové kanály pro efektivní řízení projektů. Je uživatelsky přívětivější a snadněji se s ním pracuje. Hodí se při schůzkách, seminářích a dalších příležitostech.

4. Zoom (nejlepší pro vysoce kvalitní videokonference a webináře)

Zoom: Nejlepší pro vysoce kvalitní videokonference a webináře
prostřednictvím Zoom

Zoom je oblíbený komunikační nástroj pro firmy, který je známý svými vysoce kvalitními audio a video funkcemi, které umožňují virtuální schůzky a webináře. Má uživatelsky přívětivé rozhraní a podporuje různé funkce, včetně sdílení obrazovky, breakout rooms a chatu v reálném čase, díky čemuž je vhodný pro firmy všech velikostí.

Díky integraci aplikace Zoom s aplikacemi třetích stran (například CRM a kalendáři) je tato aplikace univerzálně použitelná v různých odvětvích. Díky integraci s CRM, kalendáři a projektovými nástroji je tato aplikace flexibilním řešením pro organizace všech velikostí, které chtějí zlepšit digitální komunikaci.

Nejlepší funkce Zoom

  • Pořádejte velké schůzky a webináře s podporou až pro 1 000 účastníků.
  • Využijte breakout rooms k pořádání diskusí v menších skupinách v rámci větších schůzek.
  • Posílejte zprávy, plánujte a sdílejte obsah schůzek v jedné aplikaci prostřednictvím Zoom Chat a Zoom Calendar a obohacujte hovory o kontext.
  • Nahrávejte schůzky, abyste předešli nedorozuměním nebo pro ty, kteří se nemohou zúčastnit živých schůzek.

Omezení Zoom

  • Bezplatná verze omezuje délku schůzek na 40 minut.
  • Může to mít vliv na výkon u zařízení nižší třídy.

Ceny Zoom

  • Základní: Zdarma
  • Pro: 15,99 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 21,99 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Zoom

  • G2: 4,5/5 (více než 56 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)

🔎 Věděli jste? Nesprávná komunikace stojí americké firmy ročně 1,2 bilionu dolarů, což podtrhuje potřebu efektivních komunikačních nástrojů a metod.

5. Google Workspace (nejlepší pro cloudovou produktivitu a spolupráci na dokumentech)

Digitální komunikační nástroje na pracovišti: Google Workspace: Nejlepší pro cloudovou produktivitu a spolupráci na dokumentech
prostřednictvím Google

Google Workspace (dříve G Suite) je integrovaná sada cloudových aplikací pro produktivitu a spolupráci vytvořená společností Google. Zůstává nepostradatelnou sadou nástrojů pro digitální komunikaci pro týmy, které chtějí spolupracovat v reálném čase prostřednictvím e-mailů, chatů, dokumentů a videohovorů.

Díky těsné integraci služeb Gmail, Google Drive, Google Meet a Google Chat mohou týmy pracovat na sdílených dokumentech, zanechávat komentáře a pořádat schůzky, aniž by musely opustit ekosystém. Spolupráce v reálném čase tak umožňuje několika uživatelům současně spolupracovat na dokumentech a projektech odkudkoli. Poskytuje také sdílené cloudové prostředí, kde týmy společně upravují soubory, plánují schůzky a ukládají data.

Nejlepší funkce Google Workspace

  • Získejte přístup k administrativním ovládacím prvkům a zabezpečeným cloudovým úložným službám.
  • Integrujte tisíce dalších aplikací prostřednictvím Google Workspace Marketplace.
  • Spravujte oprávnění uživatelů a nastavení zabezpečení na úrovni organizace.
  • Využijte funkce založené na umělé inteligenci, jako jsou automatické e-mailové odpovědi a chytré návrhy.

Omezení Google Workspace

  • Některé aplikace mají offline režim, ale pro plnou funkčnost je nutné připojení k internetu.
  • S rozšiřováním týmů a pokročilými úložnými prostory a funkcemi se to stává nákladné.

Ceny Google Workspace

  • Business Starter: 8,40 $/měsíc na uživatele
  • Business Standard: 16,80 $/měsíc na uživatele
  • Business Plus: 26,40 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Google Workspace

  • G2: 4,6/5 (více než 42 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 17 000 recenzí)

➡️ Číst více: Nejlepší alternativy e-mailu pro firemní komunikaci

6. Chanty (nejlepší pro jednoduchý týmový chat s integrovanou správou úkolů)

Chanty: Nejlepší pro jednoduchý týmový chat s integrovanou správou úkolů
prostřednictvím Chanty

Chanty je lehký, ale efektivní komunikační nástroj pro týmy, které chtějí zjednodušit své každodenní interakce. Chanty kombinuje zasílání zpráv s kolaborací na úkolech a umožňuje vám proměnit jakoukoli zprávu v proveditelný úkol, přiřadit jej a sledovat vše přímo v aplikaci.

Funkce Teambook od Chanty navíc konsoliduje úkoly, chaty a soubory do centralizovaného centra, díky čemuž jsou informace přístupnější. Intuitivní rozhraní a rychlé nastavení z něj činí jednu z nejdostupnějších digitálních komunikačních platforem, zejména pro ty, kteří přecházejí z pracovních postupů založených na e-mailech na nástroje pro konverzaci v reálném čase.

Nejlepší funkce Chanty

  • Podporujte komunikaci v týmu prostřednictvím veřejných a soukromých konverzací.
  • Organizujte digitální komunikaci pomocí tématických vláken a složek.
  • Provádějte audio a video hovory s možností sdílení obrazovky, abyste se sladili s členy týmu a jejich rytmem schůzek.
  • Využijte integrovanou tabuli Kanban pro vizuální správu úkolů týmu.

Omezení Chanty

  • Omezené integrace ve srovnání s více zavedenými platformami
  • Postrádá pokročilé bezpečnostní funkce pro nasazení na podnikové úrovni.

Ceny Chanty

  • Zdarma
  • Podnikání: 4 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Chanty

  • G2: 4,5/5 (více než 45 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)

Toto řekl uživatel G2 o používání Chanty:

Chanty nabízí rychlé zasílání zpráv a stabilní audio/video hovory, které výrazně zlepšily komunikaci v našem týmu. Naplánované zprávy pomáhají spravovat konverzace napříč časovými pásmy a udržovat týmy organizované. Je také příjemné mít přímo v aplikaci správce úkolů Kanban a snadněji sledovat postup práce. Moc se mi líbí, jak zde funguje správa rolí, protože udržuje proces snadný a bezpečný.

Chanty nabízí rychlé zasílání zpráv a stabilní audio/video hovory, které výrazně zlepšily komunikaci v našem týmu. Naplánované zprávy pomáhají spravovat konverzace napříč časovými pásmy a udržovat týmy organizované. Je také příjemné mít přímo v aplikaci správce úkolů Kanban a snadněji sledovat postup práce. Moc se mi líbí, jak zde funguje správa rolí, protože udržuje proces snadný a bezpečný.

7. Mattermost (nejlepší pro vlastní hostovanou komunikaci s nástroji zaměřenými na vývojáře)

Digitální komunikační nástroje na pracovišti: Mattermost: Nejlepší pro vlastní hostovanou komunikaci s nástroji zaměřenými na vývojáře
prostřednictvím Mattermost

Mattermost je open-source platforma pro spolupráci s vlastním hostováním, která podnikům nabízí bezpečné a přizpůsobivé řešení pro interní komunikaci. Na rozdíl od cloudových platforem pro zasílání zpráv nabízí Mattermost nasazení na místě, což firmám umožňuje hostovat svůj interní systém pro zasílání zpráv s úplnou autonomií.

Tato platforma, která je ideální pro odvětví s přísnými požadavky na dodržování předpisů, jako je zdravotnictví, finance a státní správa, podporuje vláknové konverzace, sdílení souborů a vlastní integrace. Výsledkem je, že odráží funkčnost moderních aplikací pro zasílání zpráv a zároveň zajišťuje soukromí vašich dat.

Nejlepší funkce Mattermost

  • Nasazení na místě nebo v soukromém cloudu pro plnou kontrolu nad daty
  • Aktivujte šifrované zasílání zpráv s podrobnými nastaveními přístupu.
  • Integrujte nástroje DevOps, jako jsou Jira, GitHub a Jenkins.
  • Posilte interní komunikaci prostřednictvím organizovaných kanálů a přímých zpráv.

Omezení Mattermost

  • Vlastní hosting vyžaduje specializovanou infrastrukturu a technické znalosti.
  • Bezplatná verze s vlastním hostováním má omezení ohledně počtu uživatelů a historie zpráv.

Ceny Mattermost

  • Zdarma
  • Profesionální: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Mattermost

  • G2: 4,3/5 (více než 330 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)

Toto řekl uživatel Capterra o používání Mattermost:

Pro zasílání zpráv v reálném čase v rámci týmu preferujeme Mattermost. Hlavním důvodem, proč jej preferujeme, je to, že jej lze používat interně. Je bezpečný, úspěšný v zasílání okamžitých zpráv; oznámení přicházejí včas. Někdy se vyskytují problémy se sdílením souborů.

Pro zasílání zpráv v reálném čase v rámci týmu preferujeme Mattermost. Hlavním důvodem, proč jej preferujeme, je to, že jej lze používat interně. Je bezpečný, úspěšný v zasílání okamžitých zpráv; oznámení přicházejí včas. Někdy se vyskytují problémy se sdílením souborů.

8. Flock (nejlepší pro rychlé zasílání zpráv a nenáročnou spolupráci v týmu)

Flock: Nejlepší pro rychlé zasílání zpráv a nenáročnou spolupráci týmu
prostřednictvím Flock

Flock je aplikace pro týmovou komunikaci, která pomáhá týmům pracovat rychle a soustředěně. Díky přehlednému rozhraní a intuitivnímu stylu je její používání velmi snadné. Díky integrovaným funkcím videokonferencí, správy projektů a sdílení souborů eliminuje Flock nutnost přepínání mezi různými nástroji.

Tato platforma je obzvláště užitečná pro vzdálené týmy, které potřebují centralizovanou komunikaci a rychlý přístup k základním funkcím, jako jsou diskuse o projektech, sdílení souborů a připomenutí. Navíc díky upozorněním v reálném čase a rychlému doručování zpráv nic nezůstane přehlédnuto, ani na rušných pracovištích.

Nejlepší funkce Flock

  • Integrujte Flock s Google Drive, Trello a více než 60 dalšími aplikacemi, abyste zajistili soulad veškeré digitální komunikace.
  • Používejte funkce pro zvýšení produktivity, jako jsou ankety a připomenutí během diskusí.
  • Efektivně spravujte úkoly vytvářením seznamů úkolů, přiřazováním úkolů a nastavováním termínů splnění.
  • Připněte důležité zprávy a soubory pro snadnější vyhledávání.

Omezení Flock

  • Skupinové videohovory jsou omezeny na 20 účastníků.
  • Bez řetězců zpráv je sledování konkrétních diskusí obtížné.

Ceny Flock

  • Starter: Zdarma
  • Výhoda: 6 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Flock

  • G2: 4,4/5 (více než 270 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 340 recenzí)

➡️ Další informace: Šablony plánů projektové komunikace zdarma: Excel, Word a ClickUp

9. Ryver (nejlepší pro kombinaci chatu, úkolů a automatizace pracovních postupů)

Digitální komunikační nástroje na pracovišti: Ryver: Nejlepší pro kombinaci chatu, úkolů a automatizace pracovních postupů
prostřednictvím Ryver

Ryver je platforma pro týmovou spolupráci, která v jedné aplikaci kombinuje skupinové zasílání zpráv, správu úkolů a automatizaci pracovních postupů. Ryver nabízí týmový chat, sdílení souborů a hlasové/videohovory a jeho funkce jsou navrženy tak, aby zjednodušily spolupráci a zvýšily produktivitu.

Díky integrované automatizaci pracovních postupů a podpoře neomezeného počtu chatových témat je Ryver vhodný pro dynamické týmy nebo malé firmy, které spravují více projektů. Nabízí také robustní správcovské ovládací prvky a integraci s digitálními nástroji, jako jsou Dropbox, Google Drive a Zapier.

Nejlepší funkce Ryver

  • Centralizujte komunikaci týmu vytvořením otevřených fór a soukromých týmů.
  • Přepínejte mezi chatem a sledováním úkolů ve stylu kanban, aniž byste museli opustit aplikaci.
  • Organizujte konverzace do fór pro dlouhodobé použití.
  • Automatizujte procesy pomocí Zapier a přizpůsobených pracovních postupů.

Omezení Ryver

  • Hlasové a videohovory podporují pouze až pět účastníků.
  • Ryver nenabízí bezplatnou verzi.

Ceny Ryver

  • K dispozici je bezplatná zkušební verze.
  • Starter: 69 $/měsíc
  • Standard: 129 $/měsíc
  • Střední balíček: 4 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Ryver

  • G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)

💡 Tip pro profesionály: Nedorozumění na pracovišti často zpomalují produktivitu. Zde je pět tipů, jak se vyhnout nedorozuměním na pracovišti a zvýšit srozumitelnost v týmu:

  • Stanovte jasné pokyny a komunikační protokoly, které budou všichni dodržovat, aby se zajistilo, že zprávy dorazí tak, jak bylo zamýšleno 🎯
  • Soustřeďte se, parafrázujte a klást otázky k objasnění, abyste pochopili skutečný záměr za jejich slovy 👂
  • Podporujte otevřené otázky a odrazujte od domněnek, abyste proaktivně řešili nejasnosti 🤔
  • Jasně definujte cíle a odpovědnosti a přizpůsobte své sdělení správné platformě 💬
  • Centralizujte konverzace, sdílejte dokumenty a sledujte pokrok, abyste eliminovali informační silosy 💻

10. Jira (nejlepší pro agilní řízení projektů a sledování problémů)

Jira: Nejlepší pro agilní řízení projektů a sledování problémů
prostřednictvím Atlassian

Ačkoli je Jira známá především jako nástroj pro sledování projektů a problémů pro softwarové týmy, neměly by být opomíjeny její komunikační schopnosti. Díky komentářům, @zmínkám a integraci s chatovacími nástroji, jako jsou Slack nebo Microsoft Teams, se Jira stává centrálním bodem pro spolupráci při opravách chyb, nových funkcích a plánování sprintů.

Tento nástroj vyvinutý společností Atlassian pomáhá týmům udržovat soulad v prioritách bez ztráty přehlednosti díky pokročilým funkcím pro vytváření reportů, automatizačním pravidlům a přizpůsobitelným pracovním postupům. Ekosystém Jira navíc zahrnuje nástroj Confluence pro dokumentaci, který přidává další vrstvu transparentní týmové komunikace, aby všichni byli na stejné vlně.

Nejlepší funkce Jira

  • Efektivně plánujte a sledujte projekty pomocí přizpůsobitelných tabulek Scrum a Kanban.
  • Přizpůsobte si dashboardy a pracovní postupy tak, aby vyhovovaly procesům vašeho týmu.
  • Využijte pokročilé reportování a analytiku, abyste získali přehled o výkonu týmu a potenciálních překážkách.
  • Integrujte nástroje pro správu verzí a CI/CD pro plynulý DevOps.

Omezení Jira

  • Funkce a možnosti přizpůsobení Jira mohou být pro nové uživatele zastrašující.
  • Může být nejvhodnější pouze pro týmy, které používají agilní nebo scrumové metodiky.

Ceny Jira

  • Zdarma
  • Standard: Až 8,60 $/měsíc na uživatele
  • Premium: Až 17 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Jira

  • G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)

Toto řekl uživatel Capterra o používání Jira:

Jira má intuitivní rozhraní, díky čemuž je snadno použitelná pro uživatele všech úrovní. Velmi snadné přiřazování úkolů, vytváření časových os a sledování. Funkce Kanban board pomáhá vizualizovat úkoly. Umožňuje spolupráci mezi týmy, což je efektivní při práci na projektu. Nabízí více propojení s aplikacemi třetích stran.

Jira má intuitivní rozhraní, díky čemuž je snadno použitelná pro uživatele všech úrovní. Velmi snadné přiřazování úkolů, vytváření časových os a sledování. Funkce Kanban board pomáhá vizualizovat úkoly. Umožňuje spolupráci mezi týmy, což je efektivní při práci na projektu. Nabízí více propojení s aplikacemi třetích stran.

11. Dropbox (nejlepší pro bezpečné ukládání souborů a snadné sdílení)

Digitální komunikační nástroje na pracovišti: Dropbox: Nejlepší pro bezpečné ukládání souborů a snadné sdílení
prostřednictvím Dropboxu

Dropbox se vyvinul z jednoduché cloudové úložné služby do kolaborativního pracovního prostoru, kde týmy sdílejí soubory, zanechávají komentáře a spravují verze. Má uživatelsky přívětivé rozhraní a propojuje se s různými programy třetích stran, zatímco jeho nástroj Paper přidává vrstvu úprav dokumentů a komunikace v reálném čase.

Vytvářejte sdílené složky pro probíhající projekty, omezujte přístup podle rolí a snadno synchronizujte velké mediální soubory. Integrace digitálních komunikačních aplikací, jako jsou Slack a Zoom, vám umožní propojit konverzace s obsahem.

Nejlepší funkce Dropboxu

  • Přístup k souborům odkudkoli díky automatické synchronizaci mezi zařízeními.
  • Sdílejte soubory vytvářením sdílených odkazů nebo pozváním spolupracovníků.
  • Obnovte předchozí verze souborů a obnovte smazané položky v rámci stanoveného období.
  • Komentujte přímo sdílené soubory, aby diskuse zůstaly v kontextu.

Omezení Dropboxu

  • Nabízí omezené možnosti zasílání zpráv mimo diskuze o souborech.
  • Pokročilé nástroje pro spolupráci se nacházejí hlavně v Dropbox Paper, který má překážky v přijetí.

Ceny Dropboxu

  • Plus: 11,99 $/měsíc
  • Základní funkce: 19,99 $/měsíc
  • Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
  • Business Plus: 30 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Dropboxu

  • G2: 4,4/5 (více než 28 000 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 21 000 recenzí)

Toto řekl uživatel G2 o používání Dropboxu:

Snadný způsob, jak můžete sdílet soubory, na kterých pracujete, a mít k dispozici nejnovější změny, například u návrhů plánů, což zvyšuje produktivitu naší práce a usnadňuje organizaci, protože nemáme příliš mnoho souborů, u kterých bychom se mohli ztratit v tom, který z nich je nejnovější. Sdílení návrhových knih, ke kterým je snadný přístup odkudkoli, nám opravdu velmi pomáhá.

Snadný způsob, jak můžete sdílet soubory, na kterých pracujete, a mít k dispozici nejnovější změny, například u návrhových plánů. Díky tomu je naše práce produktivnější a organizovanější, protože nemáme příliš mnoho souborů, u kterých bychom se mohli ztratit v tom, který z nich je nejnovější. Sdílení návrhových knih, ke kterým je snadný přístup odkudkoli, nám opravdu velmi pomáhá.

12. Microsoft Office 365 (nejlepší pro produktivitu podniku s aplikacemi Office)

Microsoft Office 365: Nejlepší pro produktivitu podniků s kancelářskými aplikacemi
prostřednictvím Microsoftu

Microsoft 365 poskytuje plně integrovanou sadu, která zahrnuje e-maily (Outlook), úpravy dokumentů (Word, Excel, PowerPoint), zasílání zpráv (Teams) a plánování (Outlook Calendar). Pro podniky, které již jsou součástí ekosystému Microsoft, je to ideální platforma typu „vše v jednom“ pro externí komunikaci s klienty a interní komunikaci v týmu.

Teams umožňuje videokonference, vláknový chat, spolupráci na souborech a dokonce i integraci s aplikacemi třetích stran. Díky SharePointu a OneDrive usnadňuje Microsoft 365 bezpečnou spolupráci napříč odděleními a časovými pásmy.

Nejlepší funkce Microsoft Office 365

  • Snadný přístup k aplikacím, včetně Word, Excel, PowerPoint a Outlook
  • Spolupracujte v reálném čase s kolegy pomocí cloudových nástrojů.
  • Bezpečně ukládejte a sdílejte soubory díky 1 TB cloudového úložiště OneDrive pro každého uživatele.
  • Sdílejte soubory bezpečně pomocí OneDrive a nastavte podrobná oprávnění.

Omezení Microsoft Office 365

  • Na starších zařízeních je náročný na zdroje a vyžaduje vysoké opakované platby.
  • Optimální funkčnost a spolupráce vyžadují stabilní připojení k internetu.

Ceny Microsoft Office 365

  • Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
  • Aplikace Microsoft 365 pro firmy: 9,90 $/měsíc na uživatele
  • Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/měsíc na uživatele
  • Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Microsoft Office 365

  • G2: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)

🧠 Zajímavost: E-mail je nejoblíbenějším komunikačním prostředkem na pracovišti, 52,2 % zaměstnanců jej používá alespoň jednou týdně.

13. SharePoint (nejlepší pro správu dokumentů a intranetové portály)

Digitální komunikační nástroje na pracovišti: SharePoint: Nejlepší pro správu dokumentů a intranetové portály
prostřednictvím Microsoftu

SharePoint je platforma společnosti Microsoft pro spolupráci, která pomáhá organizacím spravovat interní obsah, budovat intranety a sdílet znalosti. Je ideální pro týmy, které potřebují strukturovaný přístup k dokumentům, oznámením a interní komunikaci na jednom centrálním místě.

Díky výkonným možnostem přizpůsobení a těsné integraci s Microsoft 365 pomáhá SharePoint velkým organizacím udržovat všechny zaměstnance v souladu. Navíc vestavěná správa oprávnění zajišťuje, že důležité informace jsou k dispozici pouze oprávněným uživatelům.

Nejlepší funkce SharePointu

  • Vytvářejte vlastní intranetové stránky s dynamickým obsahem a pracovními postupy.
  • Přizpůsobte týmové stránky tak, aby odrážely konkrétní potřeby projektu nebo branding organizace.
  • Ovládejte přístup k citlivým informacím pomocí oprávnění založených na rolích.
  • Využijte pokročilé vyhledávací funkce k rychlému vyhledání dokumentů, osob a informací.

Omezení SharePointu

  • Konfigurace SharePointu tak, aby splňoval specifické požadavky organizace, je složitá.
  • Velikost jednotlivých nahraných souborů je omezena na 15 GB.

Ceny SharePointu

  • SharePoint (plán 1): 5 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
  • Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
  • Microsoft 365 Copilot: 30 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)

Hodnocení a recenze SharePointu

  • G2: 4/5 (více než 8 000 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)

➡️ Číst více: Jak zlepšit komunikaci na hybridním pracovišti

🎁 Další nástroje pro digitální komunikaci na pracovišti

  • Asana (nejlepší pro strukturované řízení projektů a delegování úkolů)
  • Airtable (nejlepší pro flexibilní správu databází a sdílené tabulky)
  • Discord (nejlepší pro budování komunity a neformální komunikaci v týmu)

Najděte perfektní nástroj pro digitální komunikaci na pracovišti s ClickUp

Velikost vašeho týmu, styl práce a požadavky na spolupráci určují ideální řešení digitální komunikace na pracovišti. Platformy jako Slack a Microsoft Teams vynikají v oblasti zasílání zpráv v reálném čase a funkcí pro schůzky, zatímco Zoom a Google Workspace poskytují spolehlivé virtuální schůzky a spolupráci na dokumentech.

Pokud však hledáte komplexní platformu, která nabízí více než jen zasílání zpráv – včetně chatu, dokumentů, tabulek, správy úkolů a dokonce i asistence založené na umělé inteligenci – ClickUp je těžko překonatelný. Jeho komunikační a projektové nástroje umožňují týmům zůstat v souladu, produktivní a soustředěné – vše na jednom místě.

Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a proměňte roztříštěné konverzace a pracovní postupy v jednotnou spolupráci.

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp