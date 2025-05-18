Bezplatné šablony produktových katalogů pro snadné přizpůsobení

Ano, máte skvělé produkty. Ale vytvořit katalog, který jim skutečně dělá čest? To je úplně jiná story. Správa typů obrázků, designových problémů a změn cen na poslední chvíli může zabrat hodiny času na jednoduché úkoly.
Pokud jste někdy otevřeli prázdný dokument a přemýšleli: „Kde vůbec začít?“, pak víte, o čem mluvím. Je to naprosto pochopitelné. Právě v takových případech vám mohou pomoci bezplatné šablony produktových katalogů. Do těchto šablon katalogů můžete přidávat obrázky, popisy a informace o cenách. Už nemusíte začínat od nuly ani se o víkendech učit grafický design. Jsou rychlé, flexibilní a navržené tak, aby vaše nabídky prezentovaly v tom nejlepším světle – na jakémkoli zařízení.
Najdeme vám ten, který bude fungovat.
Co jsou šablony katalogů produktů?
Šablony katalogů produktů jsou předem navržené rozvržení pro strukturované katalogy, které zobrazují produkty, informace o cenách, popisy a obrázky. Jsou důležitou součástí vaší produktové strategie – poskytují vám hotový formát, který můžete snadno přizpůsobit tak, aby odpovídal vaší značce a nabídce.
Šablony katalogů produktů pomáhají firmám profesionálně prezentovat své produkty nebo služby potenciálním zákazníkům. Namísto navrhování od nuly uživatelé vloží obsah a exportují finální katalog.
Tyto šablony obsahují ve většině případů zástupné symboly pro názvy produktů, podrobnosti, obrázky, loga a informace o společnosti. Většina z nich je také kompatibilní s oblíbenými nástroji, jako jsou PowerPoint, InDesign, Canva a editory PDF. Můžete je použít jak pro tisk, tak pro digitální sdílení.
📮 ClickUp Insight: Náš průzkum zjistil, že znalostní pracovníci udržují na svém pracovišti v průměru 6 denních kontaktů. To pravděpodobně znamená mnoho e-mailů, chatů a nástrojů pro správu projektů. Co kdybyste mohli všechny tyto konverzace sjednotit na jednom místě?
S ClickUpem to dokážete! Je to aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám a vašemu týmu pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Co dělá šablonu produktového katalogu dobrou
Ať už se jedná o designové rozvržení nebo strukturu správy dat, dobrá šablona vám zjednoduší práci:
- Upravitelné bloky obsahu: Vyberte si šablonu, která vám umožní aktualizovat podrobnosti o produktech, popisy a informace o cenách, aniž byste museli začínat od nuly.
- Flexibilní rozvržení: Dobrá šablona vám umožňuje přeskupit sekce nebo kategorie podle vaší nabídky.
- Vyhledávací lišta: Vyberte si šablonu, ve které najdete vše během několika sekund – úkoly, dokumenty, zprávy nebo soubory – přímo z jedné chytré, sjednocené vyhledávací lišty.
- Přizpůsobení značky: Měli byste mít možnost přidat své logo, písma a barevné schéma, aby odpovídaly identitě vaší firmy.
- Místa pro obrázky ve vysokém rozlišení: Vyberte šablonu, do které můžete vložit obrázky, které se rychle načítají a vypadají ostře na jakémkoli zařízení.
- Podpora více formátů: Šablonu můžete použít v nástrojích jako PowerPoint, Canva, InDesign nebo jako tisknutelný soubor PDF.
- Obálka a obsah: Šablona katalogu produktů musí obsahovat volitelné sekce, aby byl váš katalog přehledný a snadno se v něm orientovalo.
Šablony pro návrh katalogů produktů
Nikdo nemá čas trávit hodiny úpravami okrajů nebo změnami velikosti obrázků. Proto jsme sestavili seznam těchto bezplatných šablon katalogů. Jsou připravené k okamžitému použití a jsou navrženy tak, aby zjednodušily prezentaci a urychlily uvedení na trh. Nebudete muset obětovat kvalitu ani design.
1. Šablona digitálního kontrolního seznamu produktů ClickUp
Pokud váš katalog obsahuje digitální produkty, jako jsou aplikace, nástroje nebo služby, použijte šablonu ClickUp Digital Product Checklist Template. Pomůže vám sledovat každý krok, od nápadu až po nasazení. Namísto přeskakování mezi tabulkami, úkolovými tabulemi a vlákny Slacku centralizuje váš projekt.
Šablona je ideální pro týmy, které zvládají mnoho pracovních postupů. Nabízí aktualizace v reálném čase a podrobné sledování úkolů. Nejenže vytváříte seznamy produktů, ale také spravujete vše, co za nimi stojí.
Proč si je zamilujete
- Vytvořte kontrolní seznamy pro každou fázi vaší produktové pipeline.
- Přidejte vlastní pole pro technické specifikace, časové osy a fáze schvalování.
- Přiřazujte úkoly a automatizujte aktualizace postupu
- Spolupracujte s vývojáři, marketingovými pracovníky a designéry v jednom sdíleném dokumentu.
🔑 Ideální pro: Týmy prodávající nástroje SaaS, digitální soubory ke stažení nebo produkty na bázi předplatného, které vyžadují neustálé aktualizace a plynulou spolupráci.
✨ Bonusový tip: Kontrolní seznam pro vývoj produktů není jen seznam úkolů – je to vaše bezpečnostní síť při uvedení produktu na trh. Použijte jej k odhalení mezer, snížení počtu oprav a synchronizaci mezifunkčních týmů.
2. Šablona cen produktů ClickUp
Stanovení ceny produktu není matematický problém, ale strategie. Šablona ClickUp Product Pricing Template je určena pro firmy, které potřebují spravovat cenové strategie a sledovat náklady na produkty v průběhu času. Funguje jako řídicí centrum pro stanovení cen a pomáhá firmám rozčlenit náklady, vypočítat ziskové marže a analyzovat konkurenci.
Tato šablona umožňuje průběžné sledování a vývoj cenových modelů na základě zpětné vazby z trhu a výkonnosti.
Proč si je zamilujete
- Zadejte klíčová data, jako je SKU, jednotková cena a cena za položku, pomocí vlastních polí.
- Analyzujte produktové řady pomocí předem připravených zobrazení podle kategorie a značky.
- Spolupracujte s týmy na testování a úpravách cenových strategií.
- Stanovte úkoly, cíle a pravidelné aktualizace, abyste mohli průběžně vylepšovat ceny.
🔑 Ideální pro: Prodejní týmy, produktové manažery a majitele firem, kteří uvádějí na trh nové produkty nebo optimalizují cenové strategie napříč několika produktovými řadami.
3. Šablona pro správu zásob ClickUp
Správa zásob bez ztráty přehledu o stavu skladových zásob, objednávkách nebo zastaralých položkách může být chaotická. Šablona ClickUp pro správu zásob je určena pro podniky, které pracují s více produkty a dodavatelskými řetězci.
Je to více než jen seznam – kompletní systém inventáře, který pomáhá firmám spravovat zásoby bez nutnosti používat nepřehledné tabulky. Můžete organizovat SKU, sledovat změny inventáře v reálném čase, automatizovat upozornění na doplnění zásob a přehledně zobrazit hodnotu produktů.
Proč si je zamilujete
- Sledujte stav zásob pomocí vlastních značek, jako je „Skladem“ nebo „Není skladem“.
- Využijte předem připravené zobrazení, jako jsou tabulky, časové osy a aktualizace objednávek, pro lepší přehled.
- Automatizujte upozornění na stav zásob a objednávky na základě prahových hodnot skladových zásob.
- Centralizujte produktová data, včetně cen, obrázků a informací o dodavatelích.
🔑 Ideální pro: Maloobchodníky, velkoobchodníky a provozní manažery, kteří potřebují strukturovaný, škálovatelný systém pro správu skladových zásob, aniž by byli závislí na nepřehledných tabulkách.
➡️ Číst více: Jak vytvořit systém správy zásob
4. Šablona objednávky a skladových zásob ClickUp
Šablona ClickUp pro nákupní objednávky a skladové zásoby je řešení dva v jednom. Pomáhá firmám spravovat dodavatele, zásoby a rozpočty.
Tato šablona nabízí jediný pracovní prostor pro sledování objednávek a stavu zásob. Najdete zde vše přehledně uspořádané: stavy, aktualizace dodavatelů, dostupnost položek a sledování nákladů.
Automatizace a správa produktů v reálném čase zefektivňují a zjednodušují váš proces nákupu.
Proč si je zamilujete
- Vytvářejte úkoly pro každou objednávku a spravujte je pomocí 14 podrobných stavů.
- Sledujte stav zásob, body pro objednání a průběh dodávky z jednoho ovládacího panelu.
- Přiřaďte členům týmu odpovědnosti a termíny pro každou objednávku.
- Využijte vestavěné automatizace k zasílání připomínek a aktualizací stavu.
🔑 Ideální pro: Majitele malých podniků, vedoucí nákupu a provozní týmy, které potřebují jeden nástroj pro správu skladových seznamů a nákupních workflow s menším manuálním úsilím.
Tip pro profesionály: Zapomeňte na prázdné stránky a nechte ClickUp Brain udělat za vás těžkou práci. Stačí mu sdělit, jaký druh katalogu nebo pracovního postupu potřebujete – ať už pro produkty, ceny nebo skladové zásoby – a on vám během několika sekund vygeneruje šablonu připravenou k použití. Je to jako mít chytrého asistenta, který pro vás vytváří řešení na základě toho, jak pracujete.
5. Šablona objednávkového formuláře produktu ClickUp
Ruční sledování objednávek je zdrojem chyb a ztráty času. Šablona objednávkového formuláře ClickUp nabízí efektivní způsob správy objednávek produktů od přijetí až po dodání.
Je navržen pro rychlost, přesnost a přehlednost. Umožňuje vám centralizovat informace o zákaznících, podrobnosti o objednávkách a stav dodávek v jediném rozhraní. Navíc je tato šablona připravena s několika přizpůsobenými zobrazeními, takže vám nic neunikne.
Proč si je zamilujete
- Vytvářejte vlastní formuláře pro zaznamenávání informací o kupujících a podrobností objednávek v reálném čase.
- Sledujte objednávky v každé fázi pomocí stavů jako Nová, Balení, Vyřízená a Doručená.
- Získejte přístup ke všem objednávkám a údajům o zákaznících prostřednictvím strukturovaných zobrazení, jako je stav objednávky nebo sledování problémů.
- Použijte pole pro celkovou cenu, typ produktu, kontaktní informace a aktualizace dodání.
🔑 Ideální pro: Malé maloobchodníky, značky DTC nebo podniky poskytující služby, které potřebují spolehlivý systém pro správu příchozích objednávek bez chaosu.
6. Šablona pro srovnání softwaru ClickUp
Při rozhodování mezi softwarovými platformami nepotřebujete další názor – potřebujete data, která můžete porovnat. Šablona pro porovnání softwaru ClickUp nabízí jasný způsob, jak porovnat jednotlivé nástroje. Zahrnuje funkce, náklady, použitelnost a další.
Díky integrovaným zobrazením cen a vizuálů produktů eliminuje dohady a nahrazuje je jasnými, sledovatelnými kritérii, na kterých se může shodnout celý váš tým.
Proč si je zamilujete
- Vytvořte úkoly pro každou softwarovou možnost a uspořádejte je podle dostupnosti nebo použití.
- Pomocí vlastních polí můžete hodnotit nástroje z hlediska cen, podpory, uživatelského rozhraní a klíčových funkcí.
- Vizualizujte srovnání pomocí zobrazení tabulky, obrazové tabule a cen.
- Sledujte průběh rozhodování pomocí stavů jako Dostupné, Nové a Nedostupné.
🔑 Ideální pro: IT týmy, zakladatele startupů a produktové manažery, kteří rozhodují o nástrojích SaaS nebo interních systémech za účasti více zainteresovaných stran.
7. Šablona nabídkového formuláře ClickUp
Chybná cenová nabídka vás může stát zakázku. Šablona cenové nabídky ClickUp je navržena tak, aby k tomu nedocházelo. Pomůže vám shromáždit požadavky na projekt, vypočítat cenu a odeslat jasnou cenovou nabídku.
Vlastní pole pomáhají sledovat podrobnosti o službách, hodinové sazby, termíny a další informace. Tato šablona udržuje váš prodejní proces organizovaný a zajišťuje, že nabídky jsou sladěné napříč týmy.
Proč si je zamilujete
- Vytvářejte poptávky s oddíly pro rozsah zakázky, ceny a termíny dodání.
- Sledujte stav každé nabídky od „Ve zpracování“ po „Odesláno“ pomocí stavových značek.
- Přiřaďte schvalování nabídek a úkoly příslušným členům týmu.
- Pomocí integrace e-mailů můžete přímo odesílat nabídky a následné zprávy.
🔑 Ideální pro: Freelancery, agentury a B2B prodejní týmy, které potřebují rychlý a spolehlivý způsob, jak vytvářet nabídky a uzavírat obchody, aniž by musely přecházet mezi různými nástroji.
➡️ Číst více: Jak produktoví manažeři ClickUp používají ClickUp
8. Šablona seznamu ClickUp
Šablona ClickUp List je jednoduchý, ale výkonný nástroj pro organizaci úkolů, pracovních postupů, produktových dat nebo dokonce rychlých návrhů projektů. Tato šablona je ideální, pokud potřebujete funkční strukturu, která věci příliš nekomplikuje.
Rozvržení nabízí přehledné zobrazení vhodné pro začátečníky spolu s volitelnými možnostmi přizpůsobení, díky čemuž zůstává přehledné a škálovatelné i s rostoucími potřebami. Považujte jej za prázdný, ale chytrý výchozí bod.
Proč si je zamilujete
- Pomocí předem připravených zobrazení můžete přepínat mezi tabulkami, seznamy a úkolovými panely.
- Uspořádejte si pracovní postup pomocí přizpůsobitelných stavů, jako jsou Úkoly, Probíhá a Dokončeno.
- Přiřazujte úkoly a sledujte aktualizace pomocí značek, termínů a priorit.
- Vytvořte si flexibilní základnu a podle potřeby ji rozšiřujte pomocí automatizace.
🔑 Ideální pro: Týmy nebo jednotlivé uživatele, kteří chtějí formát seznamu typu „plug-and-play“ pro hladkou správu všeho od katalogů produktů po interní pracovní postupy.
💡 Tip pro profesionály: Nespokojte se s pouhým spuštěním a doufáním – sledujte to, na čem záleží. Zadejte data z katalogu do dashboardu s KPI a metrikami produktů, abyste mohli v reálném čase měřit výkonnost produktů, zájem zákazníků a prodejní vzorce.
9. Šablona pro správu návrhů oděvů ClickUp
Návrh oděvů není jen o kreativitě, ale také o termínech, zdrojích, rozpočtech a výrobě. Šablona ClickUp pro správu návrhů oděvů vám pomůže mít vše pod kontrolou.
Tato připravená složka vám pomůže udržet vaše módní projekty v pořádku. Pokrývá vše od prvního návrhu až po finální uvedení produktu na trh. Můžete sledovat pokrok, spravovat zásoby a snadno spolupracovat. Díky několika zobrazením a stavům se vyhnete chaosu rozptýlených nástrojů.
Proč si je zamilujete
- Naplánujte si pracovní postup pomocí vlastních stavů, jako jsou Koncept, Nákup a Výroba.
- Přiřaďte rozpočty, kategorizujte typy designů a sledujte pokrok pomocí vlastních polí.
- Přepínejte mezi zobrazením časové osy, seznamu, tabule a plánu a spravujte termíny a milníky.
- Spolupracujte napříč týmy, sledujte změny a udržujte efektivní komunikaci.
🔑 Ideální pro: Módní návrháře, vedoucí výroby nebo kreativní týmy, které spravují sezónní kolekce nebo procesy návrhu produktů.
🔍 Věděli jste? Ukázková videa produktů mají velký vliv na 64 % nakupujících. Přidání krátkých videí do katalogu nebo jejich propojení může zvýšit důvěru kupujících.
10. Šablona produktového katalogu Freepik Gradient
Tato šablona produktového katalogu Gradient od Freepik je navržena pro vizuální přehlednost. Je ideální pro firmy, které potřebují elegantní a minimalistickou strukturu, aby mohly prezentovat více kategorií produktů bez zbytečného nepořádku.
Design se vyznačuje pozadím s přechodem barev, ostrými zástupnými symboly obrázků a jednoduchými písmy. Je moderní a univerzální pro jakékoli odvětví nebo značku.
Proč si je zamilujete
- Vložte obrázky ve vysokém rozlišení a dosáhněte profesionálního výsledku.
- Upravte text, design a barvy pomocí editovatelných souborů AI a EPS.
- Snadno přidávejte ceny, popisy a podrobnosti o produktech bez nutnosti programování.
- Exportujte jako PDF nebo obrázek pro tisk i digitální použití.
🔑 Ideální pro: Malé podniky, velkoobchodníky nebo designéry, kteří chtějí vizuálně atraktivní, lehký katalog produktů s možností rychlého přizpůsobení.
11. Šablona brožury s profilem společnosti Freepik
Pokud prodáváte více než jen produkty, například služby, hodnoty nebo firemní identitu, podívejte se na šablonu brožury s profilem společnosti od Freepik. Pomůže vám sdělit vše, aniž byste čtenáře zahlcovali informacemi.
Široký panoramatický design je ideální pro vyprávění příběhů prostřednictvím silných vizuálních prvků. Strukturované sekce představují vaši nabídku, obchodní úspěchy a odborné znalosti týmu.
Proč si je zamilujete
- Přizpůsobte textové bloky pro poslání, služby, reference a kontaktní informace.
- Prezentujte vysoce kvalitní obrázky, ikony nebo fotografie produktů společně se svými sděleními.
- Pomocí editovatelných souborů EPS, JPG a SVG můžete upravit rozvržení, barvy a branding.
- Vytvořte vícestránkový profil společnosti pro sdílení online nebo tisk.
🔑 Ideální pro: Agentury, B2B společnosti nebo podniky zaměřené na služby, které se musí potenciálním zákazníkům nebo investorům prezentovat v propracovaném a strukturovaném formátu.
✨ Bonusový tip: Ušetřete hodiny práce a vyhnete se tvůrčí krizi. Použijte generátor popisu produktů a okamžitě vytvořte jasný a poutavý text přizpůsobený vašemu publiku, který je od samého začátku připraven pro SEO.
12. Katalog produktů Freepik Gradient Technology
Šablona katalogu produktů Gradient Technology je určena pro moderní technologické, elektronické nebo digitální příslušenství.
Design kombinuje výrazné přechody s minimalistickými sekcemi produktů. Díky tomu je ideální pro elegantní a přehlednou prezentaci gadgetů, hardwaru nebo softwaru. Díky editovatelným typům souborů a struktuře připravené pro fotografie dodá vašemu katalogu propracovaný vzhled vhodný pro maloobchodní prodej.
Proč si je zamilujete
- Prezentujte technologické produkty pomocí dobře umístěných obrázků a popisů produktů.
- Přizpůsobte informace o cenách, funkcích a kategoriích pomocí vrstvených souborů AI a EPS.
- Snadno sladíte barvy značky a typografii pomocí upravitelných fontů a pozadí s přechodem barev.
- Připravte vizuálně atraktivní katalog pro web i tisk s minimálním úsilím při navrhování.
🔑 Ideální pro: Prodejce v oblasti elektronického obchodování, značky spotřební elektroniky nebo technologické společnosti B2B, které hledají elegantní, připravenou šablonu pro návrh katalogu produktů.
🔍 Věděli jste? 87 % zákazníků uvádí, že obsah produktu je nejdůležitějším faktorem při online nákupu. Pokud váš katalog produktů neobsahuje jasné podrobnosti nebo vizuální prvky, ztrácíte důvěru a konverze.
13. Šablona brožury kosmetických produktů Canva
Šablona brožury kosmetických produktů od Canva je šitá na míru kosmetickým a wellness firmám, které potřebují elegantní propagační formát bez nutnosti složitých úprav designu. Tato šablona katalogu kombinuje čistou typografii s dostatkem prostoru pro obrázky, aby vynikla vysoká kvalita produktů.
Rozvržení nabízí prostor pro popisy, výhody, složení a ceny. Díky tomu se skvěle hodí pro použití v obchodě nebo jako digitální balíček pro uvedení produktu na trh.
Proč si je zamilujete
- Přidejte své obrázky, fotografie produktů a prvky značky pomocí jednoduchého přetažení myší.
- Přizpůsobte si design, barvy a písma, jako jsou Glacial Indifference a Montserrat.
- Tiskněte v formátu A4 na šířku nebo sdílejte online okamžitě.
- Udržujte profesionální vzhled, aniž byste museli najímat designéra.
🔑 Ideální pro: Podnikatele v oblasti krásy, řady produktů pro péči o pleť, lázně nebo e-commerce značky, které hledají šablonu produktového katalogu, která působí prémiově a zároveň přístupně.
14. Minimalistická brožura s klenoty Canva Ivory
Brožura Ivory Minimalist Jewelry Product Brochure od Canva je navržena s důrazem na eleganci. Díky jemným neutrálním tónům a rafinované typografii dává tato brožura luxusním šperkům prostor, aby zazářily – bez rušivých prvků.
Toto rozvržení je ideální pro zvýraznění kolekcí, cen a materiálů. Je elegantní a umocňuje pocit luxusu. Představte si kombinaci lookbooku a katalogu – snadno přizpůsobitelné a těžko přehlédnutelné.
Proč si je zamilujete
- Přidejte názvy produktů, krátké popisy, ceny a pokyny pro péči.
- Přidejte své obrázky šperků, stylizované nebo na bílém pozadí.
- Přizpůsobte písma jako Noto Serif Display a Public Sans tak, aby odpovídala vaší značce.
- Vytiskněte nebo sdílejte online v ostrém formátu A4 na šířku.
🔑 Ideální pro: Butikové značky šperků, výrobce na zakázku nebo luxusní maloobchodní prodejny, které chtějí prezentovat svou kolekci pomocí nadčasového, vizuálně přitažlivého designu.
15. Canva Brown Minimalistická trojstránková brožura o cestách po Itálii
Ačkoli byla tato šablona Brown Minimalist Trifold Template navržena jako cestovní brožura, lze ji snadno přizpůsobit pro prezentaci lifestylových nebo ručně vyráběných produktů.
Vytváří příjemný formát v redakčním stylu s přírodními tóny, nadčasovými fonty, jako jsou Times New Roman Condensed a Poppins, a dostatkem prostoru pro fotografie a popisy. Díky tomu je ideální pro katalogizaci kolekcí, které vyprávějí příběh, jako jsou řemeslné výrobky nebo nabídky založené na zážitcích.
Proč si je zamilujete
- Přidejte velké obrázky produktů spolu s krátkými popisy a informacemi o cenách.
- Rozdělte svůj katalog do kategorií pomocí formátu trojitého složení.
- Přizpůsobte písma, rozvržení a paletu barev podle sezónních témat nebo estetiky značky.
- Exportujte brožury připravené k tisku nebo je sdílejte jako digitální zážitek.
🔑 Ideální pro: Firmy s tradičními produkty, značky založené na zkušenostech nebo tvůrce, kteří hledají minimalistické rozvržení, aby mohli prezentovat své nabídky s narativním šarmem.
16. Canva Zelená organická zdravá strava Menu Trojstránková brožura
Trojstránková brožura Green Organic Healthy Diet Menu má přehledné vizuální rozvržení. Původně byla navržena pro cateringové služby, ale její strukturované rozvržení je ideální pro firmy nabízející přírodní produkty, ekologické zboží nebo služby zaměřené na zdraví.
Paleta zemitých barev v kombinaci s moderními fonty, jako jsou DM Sans a Bricolage Grotesque, dodává vašemu katalogu produktů přátelskou, ale profesionální atmosféru.
Proč si je zamilujete
- Zobrazte složky, nutriční hodnoty nebo popisy produktů v přehledných sekcích.
- Přidejte své obrázky produktů, služeb nebo obalů do vyhrazených políček.
- Zvýrazněte ceny, plány nebo úrovně balíčků pomocí předem navržených informačních bloků.
- Exportujte pro digitální použití nebo tiskněte pomocí ekologických možností Canva.
🔑 Ideální pro: Prodejce bioproduktů, wellness kouče, značky rostlinných potravin nebo ekologické maloobchodníky, kteří hledají šablonu katalogu, která odráží jejich hodnoty jak v designu, tak ve formátu.
💫 Užitečný tip: S rostoucím objemem produktového katalogu je stále obtížnější udržet konzistentnost informací napříč platformami. Spolehlivý software pro správu produktových informací centralizuje produktová data – popisy, specifikace a ceny –, takže váš katalog zůstává všude přesný a vy se nemusíte zabývat chaotickým kopírováním a vkládáním.
17. Canva Černá oranžová tučná trojstránková brožura o posilovně a fitness
Trojstránková brožura Black Orange Bold Gym and Fitness není určena pouze pro posilovny. Díky kontrastním barvám, ostré typografii a dynamickému rozvržení se hodí pro jakýkoli produktový katalog, který má působit silně, energicky a moderně.
Díky výraznému členění a prostoru pro obrázky, popisy a ceny je tato šablona ideální pro akční značky nebo nabídky založené na výkonu.
Proč si je zamilujete
- Zvýrazněte novinky, bestsellery nebo limitované edice v tučně zvýrazněných polích pro produkty.
- Přidejte obrázky, funkce a informace o cenách do přehledných, specializovaných sekcí.
- Použijte písma Canva Sans a Public Sans, aby byl text čitelný ve všech formátech.
- Exportujte a tiskněte ve formátu A4 s trojím přeložením nebo sdílejte digitálně pomocí jediného odkazu.
🔑 Ideální pro: Fitness značky, výrobce vybavení, společnosti zabývající se doplňky stravy nebo dokonce technologické značky, které chtějí šablonu produktového katalogu s velkým dopadem, která působí silně a moderně.
🌟 Zajímavost: Společnost Nikon používá skutečné fotografie a citáty zákazníků. Namísto pouze vyretušovaných snímků představuje své produkty v akci na stránkách katalogu ve formě referencí, které slouží zároveň jako sociální důkaz.
18. Šablona módního katalogu Visme
Šablona módního katalogu od Visme je plně funkční rozvržení, které se perfektně hodí k prezentaci kolekcí oděvů, ať už pro sezónní uvedení na trh nebo jako portfolio pro zákazníky.
Díky přehledné struktuře a flexibilním designovým prvkům, jako jsou moderní fonty, vizuální prvky a interaktivní možnosti, je to více než jen statická brožura. Můžete ji proměnit v klikatelný lookbook nebo ji vložit na svůj web jako kompletní produktovou zkušenost.
Proč si je zamilujete
- Uveďte styly produktů, materiály a cenné informace s jasnou vizuální hierarchií.
- Vložte své obrázky a přizpůsobte barvy, písma a rozvržení tak, aby odpovídaly vaší značce.
- Přidejte animace, odkazy a média a vytvořte interaktivní katalog nebo PDF soubor ke stažení.
- Pomocí integrovaných widgetů nebo grafů můžete zdůraznit rozdělení produktů nebo sezónní trendy.
🔑 Ideální pro: Módní značky, butikové značky nebo prodejci oděvů, kteří chtějí stylovou, interaktivní šablonu pro návrh katalogu produktů, aniž by museli začínat od nuly.
Vytvořte katalog, který prodává bez stresu, pomocí ClickUp
Vytváření katalogu produktů nemusí být nutně práce na plný úvazek. Dobrá šablona katalogu produktů vám poskytne náskok. Můžete ji použít pro módu, technologie, wellness produkty nebo digitální služby.
Od návrhů typu drag-and-drop až po rozvržení založená na skladových zásobách – tyto šablony vám umožní rychle přidat vlastní obrázky, podrobnosti a informace o cenách, aniž by došlo ke snížení kvality.
Ať už tedy uvádíte na trh novou produktovou řadu nebo obnovujete prezentaci své značky, vynechte složité formátování a začněte s něčím, co funguje.
Potřebujete víc než jen katalog? Vyzkoušejte ClickUp. Tato aplikace pro práci vám pomůže organizovat, sledovat objednávky, spravovat zásoby a spolupracovat s vaším týmem.
👉 Zaregistrujte se na ClickUp, prozkoumejte šablony produktů a vytvářejte chytřejší řešení od prvního dne.