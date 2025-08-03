Šablony doporučujících dopisů zdarma pro zaměstnání, stáže a další účely

Mohl byste mi napsat krátké doporučení?
Pokud jste to už někdy slyšeli, pravděpodobně víte, že to není žádná rychlovka. Každý doporučující dopis (LOR) musí najít správnou rovnováhu mezi profesionálním, osobním a věcně podaným obsahem.
A pokaždé začínat s prázdnou stránkou? To není ideální.
Šablony doporučujících dopisů vám to usnadní. Díky správné struktuře se můžete soustředit na přidávání smysluplných detailů, místo abyste přemýšleli, jak začít nebo co do dopisu zahrnout.
V tomto blogovém příspěvku si projdeme bezplatné a snadno použitelné šablony doporučujících dopisů od ClickUp a dalších. Pojďme se do toho pustit! ⏭️
Co jsou šablony doporučujících dopisů?
Šablony doporučujících dopisů jsou strukturované osnovy, které vám pomohou napsat jasné, zaměřené a dobře organizované doporučující dopisy. Většina šablon obsahuje standardní části, jako je úvod, zdůraznění silných stránek nebo úspěchů dané osoby, podpůrné příklady a závěrečné prohlášení.
Jsou neocenitelné, když máte málo času nebo potřebujete napsat více dopisů.
Díky šabloně máte připravený formát, takže se můžete soustředit na podstatné detaily, jako jsou jedinečné dovednosti a zkušenosti dané osoby, aniž byste se museli starat o strukturu dopisu.
Tyto šablony usnadňují vytváření promyšlených a profesionálních dopisů pro žádosti o zaměstnání, stáže, akademické programy a další účely.
🧠 Zajímavost: Koncept písemného doporučení někoho není nový. Dokonce i staří Egypťané psali doporučující dopisy – jeden dochovaný příklad doporučuje dobrého pracovníka jinému úředníkovi!
Co dělá šablonu doporučujícího dopisu dobrou?
Dobrá šablona doporučujícího dopisu zjednodušuje proces psaní a zajistí, že vaše doporučení bude mít patřičný účinek. Měla by vám pomoci jasně zdůraznit silné stránky kandidáta a zároveň být přizpůsobivá různým rolím.
Toto je to, co byste měli hledat v šabloně, která vyniká:
- Přehledná struktura: Obsah je rozdělen do jednotlivých částí: úvod, kvalifikace a závěrečné poznámky.
- Přizpůsobitelná pole: Umožňují přizpůsobení konkrétním pozicím, odvětvím nebo úspěchům uchazeče pro pracovní reference.
- Profesionální tón: Udržuje kultivovaný, ale autentický styl, který zvyšuje důvěryhodnost.
- Konkrétní pokyny: Pomáhá autorům zahrnout podrobné příklady dovedností a úspěchů.
- Stručná struktura: Dopis je soustředěný a ideálně má alespoň jednu stránku, aby měl maximální účinek.
- Univerzální formát: Přizpůsobí se akademickým, profesním nebo charakterovým doporučením.
- Upravitelný design: umožňuje snadné úpravy ve formátech Word, Google Docs nebo PDF.
- Navrhované formulace: Navrhuje působivé formulace, které vyjádří jedinečnou hodnotu kandidáta.
🔍 Věděli jste, že... Doporučující dopis, který napsal sám Albert Einstein na podporu žádosti o vízum svého kolegy vědce, je nyní uložen v archivu Hebrejské univerzity.
16 šablon doporučujících dopisů
Psaní doporučujícího dopisu není vždy tak jednoduché, jak se zdá. I když přesně víte, co chcete sdělit, správný výběr slov a uspořádání textu může být náročným úkolem.
Podívejme se tedy na několik šablon doporučujících dopisů, které můžete hned použít. 📃
1. Šablona motivačního dopisu ClickUp
Šablona průvodního dopisu ClickUp vám pomůže vytvořit poutavé, na míru šité doporučující dopisy, které zdůrazní vaše skutečné úspěchy a růst.
Šablona využívá strukturovaný rámec, který vás provede od poutavého úvodu přes kvalifikaci kandidáta a podpůrné příklady až po přesvědčivý závěr. Ať už doporučujete někoho na pracovní místo, stáž nebo akademickou příležitost, tato šablona vám pomůže napsat soustředěný, osobní a působivý text.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Začněte silně s jasným úvodem a kontextem vztahu.
- Spojte úspěchy s danou pozicí nebo programem pomocí příkladů z reálného života.
- Pojměte omezení uchazeče jako příležitosti k růstu.
- Vyhněte se vágním pochvalám díky vestavěným pokynům pro konkrétnost.
📌 Ideální pro: Doporučení kandidátů pomocí osobního dopisu, který vypráví příběh a zdůrazňuje skutečné úspěchy a růst.
💡 Tip pro profesionály: Založte svůj dopis na jediném poutavém příběhu. Jeden dobře zvolený příběh s kontextem a výsledkem často vypovídá více než seznam vlastností. Zamyslete se nad tím, „jak vedli neúspěšný projekt k úspěchu“, nikoli „jsou organizovaní a motivovaní“.
2. Šablona nabídky práce ClickUp
Šablona nabídky práce ClickUp usnadňuje vytváření upřímných a přesvědčivých doporučení, která působí osobně a zároveň profesionálně.
Šablona vás provede úvodem, ve kterém uvedete svůj vztah k uchazeči, uvedete názorné příklady jeho vlivu a zdůrazníte měřitelné výsledky. Můžete dokonce vložit vizuální prvky, jako jsou časové osy, které podpoří vaše tvrzení – což je skvělé pro uchazeče s úspěchy v rámci projektů.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Spojte osobní vyprávění s profesionálním stylem.
- Zdůrazněte výsledky, jako je vliv na tým nebo úspěch projektu.
- Možnost přidat vizuální prvky, které podpoří vaše sdělení v pracovních nabídkách.
- Ideální pro doporučení šitá na míru konkrétní pracovní pozici.
📌 Ideální pro: Vytvoření přesvědčivých doporučení pro pracovní pozice, která kombinují osobní vazby, výjimečné příklady a propracovanou strukturu.
🧠 Zajímavost: V 18. a 19. století se doporučující dopisy někdy používaly k představení potenciálních manželů v aristokratických kruzích. „Vážený vévodo, tento gentleman má vynikající vyhlídky a zdravé zuby.“
💡 Tip pro profesionály: Neztrácejte čas přepínáním mezi nástroji nebo začínáním od nuly. S ClickUpem můžete všechny své doporučující dopisy navrhovat, organizovat a vylepšovat v jednom efektivním pracovním prostoru, takže se můžete soustředit na to, na čem záleží: psaní smysluplných a zapamatovatelných doporučení.
3. Šablona doporučujícího dopisu od Canva
Šablona doporučujícího dopisu od Canva nabízí čisté, profesionální rozvržení s jemnými designovými prvky, které působí příjemně, aniž by byly neformální.
Díky vyhrazenému prostoru pro údaje o odesílateli a příjemci, flexibilnímu tělu pro vaši zprávu a elegantnímu závěru je tato šablona propracovaná a snadno přizpůsobitelná.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vizuálně přitažlivé rozvržení s jemnými broskvovými akcenty
- Snadno srozumitelná struktura pro rychlou personalizaci
- Vyvážená kombinace vřelosti a profesionality s přehledným formátováním.
- Skvělé pro akademická nebo pracovní doporučení, která potřebují vizuální vylepšení.
📌 Ideální pro: Vytvoření dopisu, který je stejně působivý jako doporučení, které obsahuje.
💡 Tip pro profesionály: Vyhněte se superlativům, pokud je nemůžete podložit. Slova jako „nejlepší“, „nejvíce“ nebo „výjimečný“ mohou bez konkrétních údajů působit prázdně. Pokud je to možné, kvantifikujte nebo kontextualizujte úspěchy. S ClickUp Brain můžete ve svém dopise zvýraznit vágní větu a požádat AI, aby ji přepsala s konkrétními příklady nebo údaji.
📌 Vyzkoušejte tento příkaz v ClickUp Brain:
Nahraďte větu „Je to nejspolehlivější zaměstnanec v našem týmu“ konkrétním příkladem nebo měřitelným výsledkem, který dokazuje jeho spolehlivost.
4. Šablona doporučení pro střední školy od Adobe
Šablona doporučení pro střední školy od společnosti Adobe nabízí příjemné, dobře strukturované rozvržení, které je ideální pro doporučení studentů.
Od vertikálního názvu školy v okraji po jemný listový design – vizuální prvky vyvažují kreativitu a důvěryhodnost. Formát se zaměřuje na akademické úspěchy a zároveň přidává osobní, podpůrný nádech.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přátelský, ale profesionální design s moderním nádechem.
- Ideální pro doporučení studentů v akademickém prostředí.
- Přehledné rozvržení, které usnadňuje personalizaci
- Vizuální prvky dodávají teplo, aniž by odváděly pozornost.
📌 Ideální pro: Pomoc studentům, aby se mohli prezentovat v tom nejlepším světle díky vynikajícímu doporučení.
🔍 Věděli jste? Tyto doporučení a reference na LinkedIn? Digitální evoluce tradičních doporučujících dopisů, jen s menším úsilím a více emodži.
5. Šablona charakteristického doporučení od AIHR
Šablona doporučujícího dopisu od AIHR je autentická a přímočará a pomůže vám napsat promyšlené osobní doporučení.
Díky jasným pokynům ohledně vlastností, příkladů a závěrečných poznámek je tento flexibilní formát vhodný pro různé účely – ať už pro práci, akademické pozice nebo dobrovolnické programy.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Snadno srozumitelná struktura pro neprofesionální doporučení
- Podporuje upřímný, osobní tón, aniž by působil neformálně.
- Skvělé pro charakterové reference v různých kontextech.
- Podněty vám pomohou zůstat soustředění a konkrétní.
📌 Ideální pro: Psaní upřímného doporučení, které působí autenticky a zapamatovatelně.
🧠 Zajímavost: Na internetu se šíří virální trend, kdy lidé píší falešná doporučení pro slavné padouchy – například pochvalná doporučení pro postavy jako Darth Vader nebo Voldemort. Jedno doporučení dokonce chválilo Darth Vadera jako „silného vůdce s laserově přesným řešením konfliktů“. 😅
Je to zábavná připomínka toho, že se správným tónem a formátem můžete téměř každého vykreslit v tom nejlepším světle. Ale jak je to v reálném životě? Autentičnost, konkrétnost a upřímnost jsou to, co skutečně dělá doporučující dopis výjimečným.
6. Šablona profesionálního doporučujícího dopisu od AIHR
Šablona profesionálního doporučujícího dopisu poskytuje propracovanou strukturu, díky které můžete s jistotou podpořit kariérní postup svého kolegy.
Šablona vás provede napsáním poutavého úvodu, podrobností o silných stránkách kandidáta a závěru, který vybízí k dalšímu kontaktu – ideální pro podporu při změně zaměstnání nebo povýšení.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Elegantní, moderní design s jemnými barevnými akcenty
- Ideální pro změnu kariéry, povýšení nebo formální žádosti o zaměstnání.
- Podporuje jak osobní postřehy, tak profesionální příklady.
- Zanechává prostor pro důvěryhodné a uctivé zakončení.
📌 Ideální pro: Podpoření dalšího velkého kroku kolegy nebo jeho nadcházející změny kariéry silným, profesionálním doporučením s pozitivní zpětnou vazbou.
💡 Tip pro profesionály: Zahrňte do textu jazyk zaměřený na budoucnost z popisu pracovní pozice. Přesuňte důraz z „toho, co uchazeč dokázal“ na „to, co je uchazeč schopen dokázat v budoucnu“. Příklad: „Díky své schopnosti rychle se přizpůsobit a vést pod tlakem je uchazečka ideální volbou pro rychlé tempo a pozice v přímém kontaktu s klienty.“
7. Šablona doporučujícího dopisu pro povýšení od AIHR
Šablona doporučujícího dopisu pro povýšení od AIHR je navržena tak, aby doporučila zaměstnance pro další krok v jeho kariéře, aniž by zněla příliš formálně nebo obecně.
Pomůže vám zdůraznit dovednosti kandidáta, jeho klíčové přínosy a připravenost na vedoucí pozici. Obsahuje prostor pro podložení vašeho doporučení konkrétními příklady a působivým závěrem.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Formát zaměřený na interní povýšení
- Podporuje konkrétní příklady, které podporují postup v kariéře.
- Udržuje jasný a profesionální tón v celém textu.
- Snadno přizpůsobitelné pro jakékoli odvětví nebo pozici.
📌 Ideální pro: Doporučení někoho, o kom se domníváte, že je připravený s jistotou nastoupit do významnější pozice.
⚙️ Bonus: Podívejte se na tyto šablony kariérních plánů a naplánujte si svůj profesní růst.
8. Šablona doporučujícího dopisu pro stipendium od Template.net
Šablona doporučujícího dopisu pro stipendium usnadňuje strukturované a smysluplné zdůraznění akademických úspěchů, vůdčích schopností a vlivu na komunitu.
Od navázání vztahu až po zdůraznění souladu s cíli stipendia vám tato šablona pomůže vytvořit pádné argumenty, aniž by dopis byl příliš složitý.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jasně pokrývá akademické a mimoškolní úspěchy.
- Pomáhá sladit hodnoty studentů s posláním stipendia.
- Obsahuje prostor pro skutečné příklady, jako jsou komunitní iniciativy.
- Skvělé pro studenty, kteří se hlásí do programů založených na zásluhách nebo službách.
📌 Ideální pro: Pomoc zasloužilému studentovi získat stipendium díky působivému doporučení.
💡 Tip pro profesionály: Vyhněte se nadužívaným pochvalám jako „překračuje rámec svých povinností“. Místo toho popište přesně, co daná osoba udělala a proč je to pozoruhodné. Akce > módní slova.
9. Šablona doporučujícího dopisu pro kolegu od Template.net
Tato šablona doporučujícího dopisu vám pomůže napsat upřímné a profesionální doporučení kolegy, aniž by znělo obecně.
Rozvržení je konverzační, ale zároveň strukturované, s místy pro doplnění, která vám pomohou zdůraznit konkrétní silné stránky, jako jsou technické dovednosti, vůdčí schopnosti nebo schopnost spolupráce, v závislosti na kontextu.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přehledná struktura, díky které je úprava rychlá a jednoduchá.
- Podněty vám pomohou soustředit se na skutečné úspěchy a vlastnosti.
- Vyvážená profesionalita s osobním přístupem
- Ideální pro doporučení spolupracovníků a interní doporučení.
📌 Ideální pro: Zvýraznění úspěchů kolegy upřímným a promyšleným doporučením.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, konverzací na Slacku a roztroušených souborů. Inteligentní asistent s umělou inteligencí zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Seznamte se s ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
10. Šablona pro formátování referenčního dopisu od Template.net
Šablona pro formátování doporučujícího dopisu nabízí univerzální formát pro profesionální doporučení. Obsahuje prostor pro zdůraznění klíčových silných stránek a zvýšení důvěryhodnosti pomocí reálných příkladů.
Šablona efektivně přechází od úvodu k doporučení a podporuje stručné vyprávění podložené krátkými, relevantními příběhy.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Dostatečně univerzální pro různé profesní situace.
- Pomůže vám vyhnout se vágním pochvalám díky naváděcím pokynům.
- Díky efektivnímu postupu budou vaše doporučení cílená a účinná.
- Užitečné pro první návrhy nebo doporučení s krátkou lhůtou pro vyřízení.
📌 Ideální pro: Rychlý start při psaní jakéhokoli doporučujícího dopisu díky přehlednému, snadno srozumitelnému rozvržení a konkrétním pokynům.
11. Doporučující dopis pro žádost o vízum od Template.net
Šablona doporučujícího dopisu pro vízum vám pomůže vytvořit zdvořilý a stručný dopis na podporu něčího víza nebo imigračního procesu.
Šablona vás provede procesem přímého oslovení imigračního úředníka, prokázání vaší autority a zdůraznění akademických nebo profesních zásluh kandidáta strukturovaným a podpůrným způsobem.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Formální tón vhodný pro právní a imigrační kontexty
- Vestavěná struktura zajišťuje srozumitelnost a důvěryhodnost.
- Prostor pro zdůraznění vzdělání, pracovní morálky a úspěchů
- Přehledné formátování s přesnými údaji o odesílateli pro další komunikaci.
📌 Ideální pro: Podporu něčí žádosti o vízum pomocí dobře napsaného doporučujícího dopisu.
💡 Tip pro profesionály: Pokud píšete pro někoho, kdo je na začátku své kariéry, zdůrazněte spíše jeho přístup a přizpůsobivost než zkušenosti. Ve správném kontextu mohou zvědavost, schopnost učit se a vytrvalost převážit nad technickými znalostmi.
12. Šablona doporučujícího dopisu pro stáž od Template.net
Šablona doporučujícího dopisu pro stáž zjednodušuje proces doporučování studentů nebo začínajících profesionálů pro stáž.
Jeho přehledné rozvržení vám pomůže rychle představit kandidáta, zdůraznit několik silných stránek a sdílet konkrétní příhodu – to vše ve formátu, který lze snadno přizpůsobit.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Stručná struktura ideální pro rychlé a promyšlené doporučení.
- Podporuje použití skutečných příkladů, které ukazují potenciál.
- Díky vyváženému tónu je vhodný pro formální i neformální situace.
- Snadno přizpůsobitelné pro různé stážové programy.
📌 Ideální pro: Pomoc studentům nebo začínajícím profesionálům získat stáž díky vynikajícímu doporučení pro potenciální zaměstnavatele.
13. Šablona doporučujícího dopisu pro freelancery od Template.net
Šablona doporučujícího dopisu pro freelancery je navržena tak, aby prezentovala dovednosti, spolehlivost a přínos freelancera osobním, ale profesionálním tónem.
Obsahuje prostor pro popis spolupráce, výsledků projektu a celkových zkušeností – skvěle se hodí pro freelancery, kteří si chtějí zajistit budoucí klienty nebo pracovní pozice.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jednoduché rozvržení, které se zaměřuje na dovednosti, důvěru a výsledky.
- Podporuje osobní příběhy namísto obecné zpětné vazby.
- Zakončete jasným doporučením a kontaktními údaji.
- Ideální pro nezávislé vývojáře, designéry, spisovatele a konzultanty.
📌 Ideální pro: Podporu silných dovedností a spolehlivosti freelancerů způsobem, který jim otevírá nové příležitosti.
14. Šablona doporučujícího dopisu pro zdravotní sestry od Template.net
Šablona doporučujícího dopisu pro kolegy z oboru ošetřovatelství vám pomůže napsat promyšlené a důvěryhodné doporučení pro kolegu z oboru ošetřovatelství, které se zaměří na jeho klinické a mezilidské přednosti.
Šablona vás vede k tomu, abyste se zaměřili na týmovou práci, péči o pacienty, komunikaci a vedení lidí, díky čemuž vznikne komplexní dopis vhodný pro žádosti o zaměstnání, vzdělávací programy nebo ocenění.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zahrnuje důležité oblasti, jako jsou klinické dovednosti a spolupráce.
- Udržuje profesionální, ale přátelský tón v celém textu.
- Užitečné pro vzájemná doporučení v rámci zdravotnických zařízení.
- Obsahuje působivou závěrečnou část pro finální doporučení.
📌 Ideální pro: Ocenění oddanosti kolegy zdravotní sestry a doporučení jej jako vhodného kandidáta pro další pracovní příležitost.
15. Šablona doporučujícího dopisu pro veřejnou službu od Template.net
Šablona doporučujícího dopisu pro veřejnou službu vám pomůže doporučit někoho, kdo má vliv ve vládě, neziskových organizacích nebo občanských funkcích.
Šablona vám pomůže zdůraznit styl vedení, komunikační schopnosti a vliv na komunitu pomocí konkrétních příkladů – ideální pro pozice, které vyžadují profesionalitu a srdce.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přehledné rozvržení s oddíly přizpůsobenými pro pozice ve veřejném sektoru.
- Pomáhá zdůraznit vlastnosti související s posláním a mezilidské silné stránky.
- Vhodné pro žádosti o zaměstnání, jmenování nebo nominace na ocenění.
- Přesvědčivý závěr ponechává prostor pro další kontaktování nebo navázání spolupráce.
📌 Ideální pro: Napsání smysluplného doporučení pro někoho, kdo se zasloužil o veřejnou službu.
16. Šablona doporučujícího dopisu od učitele od Template. Net
Šablona doporučujícího dopisu od učitele je zaměřená a upřímná – skvěle se hodí pro doporučení pedagogů nebo studentů v akademickém prostředí.
Šablona vás vybízí k sdílení konkrétních příběhů o učení, vedení a přínosu ve třídě, čímž dodává doporučení hloubku a zároveň zachovává přehlednou strukturu.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Určeno pro doporučení studentů nebo pedagogů.
- Obsahuje prostor pro osobní příběhy a akademické úspěchy.
- Snadno přizpůsobitelné pro základní, střední a vysoké školy.
- Udržujte uctivý, důvěryhodný a povzbuzující tón.
📌 Ideální pro: Podpořte kolegu pedagoga doporučením, které zdůrazní jeho nadšení a dovednosti.
💡 Tip pro profesionály: V případě potřeby uveďte názvy projektů, partnerů, úspěchů nebo společností. Dodá to vašemu doporučení na důvěryhodnosti a představí danou osobu jako někoho, kdo má zkušenosti s prací v reálném a komplexním prostředí.
Vytvářejte, upravujte a odesílejte doporučující dopisy rychleji s ClickUp
Doporučující dopisy by měly být promyšlené, strukturované a snadno sepsatelné, zejména pokud máte omezený čas nebo dostáváte více žádostí najednou. Šablony pomáhají tento proces zjednodušit, ale skutečnou výhodou je mít pracovní prostor, kde máte vše pohromadě.
ClickUp je komplexní aplikace pro správu práce a dovedností, která je navržena tak, aby usnadnila všechny části vašeho pracovního postupu, včetně psaní, formátování a správy doporučujících dopisů.
ClickUp Docs
Začněme s ClickUp Docs.
Jedná se o integrovaný editor dokumentů, ve kterém můžete vytvářet, formátovat a organizovat kompletní dokumenty, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor.
Předpokládejme například, že vedete program kariérního mentorství a potřebujete poslat doporučující dopisy pro 10 mentorovaných. Můžete vytvořit hlavní dokument s názvem „Mentorship LORs 2025“ s podstránkou pro každého mentorovaného a každý dopis přizpůsobit tak, aby obsahoval nejdůležitější body z jejich mentorského programu. Poté označte koordinátora programu, aby je zkontroloval a finalizoval.
ClickUp Brain
A teď to nejlepší: ClickUp Brain, inteligentní asistent s umělou inteligencí, je přímo integrován do Docs.
Pomůže vám to sepsat, přepsat nebo vylepšit obsah přímo ve vašem dokumentu. Můžete zvýraznit hrubý odstavec, požádat Brain, aby jej vylepšil, nebo ho požádat, aby vytvořil zcela novou část, aniž byste museli opustit stránku.
Řekněme, že doporučujete projektového manažera a máte potíže s formulací jeho vlivu na vedení. Můžete zdůraznit hrubé poznámky o jeho úspěších, zadat do ClickUp Brain „Převést toto na silný doporučující odstavec pro projektového manažera, který vedl úspěšnou mezitýmovou iniciativu“ a okamžitě získat vylepšenou verzi.
Překonejte prázdnou stránku – zapůsobte každým doporučujícím dopisem
Ať už píšete jeden dopis nebo jich máte na starosti desítky, správná šablona a pracovní prostor vám mohou ušetřit hodiny času a pomoci vám vytvořit doporučení, která skutečně vyniknou.
Jste připraveni zefektivnit svůj proces a vytvořit dopisy, které zaujmou?
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte chytřejší způsob psaní, organizování a odesílání doporučujících dopisů!