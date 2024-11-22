Jak napsat působivé doporučení na LinkedIn (+ příklady)

Mnozí z nás měli to štěstí pracovat s fantastickými kolegy, šéfy a zaměstnanci, které bychom rádi doporučili na LinkedIn (nebo kdekoli jinde).
Ale sednout si a napsat doporučení není vždy snadné. Jak zvýraznit vaše kontakty a zároveň zachovat autentičnost? Měli byste uvést všechny jejich úžasné dovednosti, nebo se držet stručnosti a výstižnosti?
Úkol psaní doporučení na LinkedIn jsme rozdělili do osmi jednoduchých kroků, které můžete dokončit za přibližně pět minut (pokud použijete správný nástroj – více o tom později). Až vás příště někdo požádá o doporučení, postupujte podle našich tipů a vytvořte zprávu, která podpoří kariéru vašeho kolegy – a vám přinese dobrou karmu.
A jako bonus jsme přidali několik skvělých příkladů doporučení na LinkedIn!🌟
Co je doporučení na LinkedIn?
Doporučení na LinkedIn je způsob, jakým jeden profesionál ručí za druhého tím, že zdůrazní jeho dovednosti, pracovní morálku nebo zkušenosti ze společné práce.
Je to jednoduchý, ale účinný způsob, jak mohou kolegové, klienti nebo manažeři podpořit schopnosti někoho jiného a zároveň dát jeho profilu tu správnou šťávu, aby upoutal pozornost potenciálních zaměstnavatelů nebo klientů.
Tato doporučení se zobrazují přímo na profilu příjemce na LinkedIn a zdůrazňují vlastnosti, které se nemusí objevit v životopise. Ať už se jedná o měkké dovednosti, jako je týmová práce a komunikace v týmu, nebo o konkrétní technické schopnosti, tato doporučení pomáhají budovat důvěru a kredibilitu v profesní síti. To je obzvláště užitečné, když se lidé snaží změnit svou kariéru nebo se vrátit do profesního života.
Jaké jsou výhody doporučení na LinkedIn?
Psaní doporučení na LinkedIn pomáhá jak osobě, kterou doporučujete, tak i vám samotným. Jak? Pojďme to zjistit.
Zvyšuje jejich důvěryhodnost – a také tu vaši
Když napíšete něco jako: „Sarah zvýšila povědomí o naší značce o 40 % za pouhých šest měsíců“, podpoříte její schopnosti reálnými čísly, díky čemuž bude pro potenciální zaměstnavatele důvěryhodnější.
Zároveň vám promyšlené doporučení zvýší vaši důvěryhodnost. Ukazuje, že si ceníte práce ostatních a oceňujete jejich silné stránky. Budoucí klienti nebo zaměstnavatelé tak uvidí, že jste někdo, kdo nejen plní své úkoly, ale také dokáže ocenit dobrou práci ostatních.
Budujte si síť kontaktů a utvářejte svou osobní značku
Když dáte nebo obdržíte doporučení, může to posílit vztahy a otevřít nové příležitosti. Představte si, že jste napsali doporučení pro bývalého kolegu. O několik měsíců později vás představil viceprezidentovi velké technologické společnosti – příležitost, kterou jste nečekali.
Doporučení také hrají klíčovou roli při budování vaší osobní značky. Když doporučíte někoho jako pana A, jeho kontakty si pravděpodobně všimnou vašeho profilu, což zvýší vaši viditelnost.
Potvrzuje jejich dovednosti a vaši odbornost
Doporučení na LinkedIn nejsou jen pouhým palcem nahoru, ale poskytují skutečné příklady dovedností dané osoby v praxi.
Představte si například, že kolega napsal:
Amy má výjimečné schopnosti v oblasti analýzy dat. Pomocí segmentace trhu identifikovala novou cílovou demografickou skupinu, což vedlo k 25% nárůstu konverzí.
To je konkrétní důkaz odbornosti Amy a hodnoty, kterou přináší.
Vaše doporučení navíc odráží i vás samotné. Tím, že uznáte něčí přínos, ukážete, že víte, jak vypadá kvalitní práce. Tím nejen potvrdíte jeho schopnosti, ale také se profilujete jako odborník ve svém oboru.
Zvýší vaši viditelnost a poskytne jim výhodu při hledání zaměstnání.
Profily s doporučeními se obvykle umisťují výše ve výsledcích vyhledávání. To znamená, že se častěji zobrazují, když personalisté hledají konkrétní pozici.
Navíc, když poskytnete doporučení jako známý lídr v oboru, který chválí dovednosti příjemce, dáte mu výhodu oproti ostatním kandidátům.
Jak napsat účinné doporučení na LinkedIn
I když to zní jednoduše, doporučení na LinkedIn může být trochu složité sepsat. O jakých vlastnostech se zmínit? Máte uvést své reference, abyste působili důvěryhodně? Jak dlouhé by mělo být?
Zde je podrobný průvodce, který zodpoví všechny vaše otázky.
1. Najděte nástroj, který vám pomůže psát a spravovat doporučení na LinkedIn.
Pokud chcete psát kvalitní, personalizovaná doporučení bez problémů, správný software je klíčový. Najděte si tedy nástroj, který vám s tím pomůže.
Potřebujete něco, co se snadno používá, obsahuje šablony nebo AI, které vám pomohou s psaním, umožní vám mít vše přehledně uspořádané a dobře funguje s platformami, jako je LinkedIn.
Naše volba? ClickUp.
Tato komplexní platforma pro správu projektů obsahuje vše, co potřebujete ke zjednodušení procesu psaní a správy doporučení – na LinkedIn i jinde.
Funkce jako ClickUp Docs poskytují přehledný prostor bez rušivých prvků, kde můžete snadno vytvářet, upravovat a formátovat svá doporučení.
Co však ClickUp skutečně odlišuje od ostatních, je jeho AI asistent ClickUp Brain. Zde je několik tipů, jak díky němu mohou vaše doporučení vyniknout nad ostatními:
- Generuje nápady a navrhuje klíčové body, které je třeba zahrnout na základě role a odvětví dané osoby.
- Zlepšuje jazyk doporučováním slov a frází, díky nimž bude vaše doporučení působivější.
- Pomůže vám analyzovat kontext, který poskytujete, a personalizovat jej zdůrazněním konkrétních dovedností a úspěchů.
- Upravte a doladěte tón doporučení tak, aby působilo profesionálně, ale zároveň osobně.
- Uspořádejte strukturu svého doporučení tak, aby mělo maximální dopad, a ujistěte se, že jste pokryli všechny podstatné informace.
- Snadno zvládá psaní více doporučení, přičemž zachovává jejich personalizovaný charakter a konzistentní kvalitu.
2. Začněte pozitivně a poutavou úvodní větou
Jakmile si vyberete správný nástroj, je čas začít psát. Nejlepší je začít větou, která upoutá pozornost a přiměje čtenáře pokračovat ve čtení. Koneckonců chcete, aby si ji personalisté skutečně přečetli, že?
Silná úvodní věta:
- Upoutá pozornost a vaše doporučení vynikne
- Nastavuje pozitivní, profesionální tón pro vše, co následuje.
- Vzbuzuje zvědavost a čtenáře přiměje, aby se o dané osobě dozvěděl více.
- Uveďte kontext a rychle uveďte, jaký máte s danou osobou vztah.
Nesnažte se však to přehánět. Úvod by měl být působivý, ale zároveň působit upřímně a profesionálně. Vyhněte se přehánění nebo neformálnímu jazyku, které by mohly snížit jeho důvěryhodnost.
📌Příklad:
„Za 15 let, co vedu technické týmy, jsem málokdy potkal někoho, kdo by byl tak inovativní a odhodlaný řešit problémy jako Sarah.“
Toto doporučení okamžitě ukazuje zkušenosti a autoritu doporučujícího a zároveň zdůrazňuje vynikající schopnosti Sarah.
Nebo můžete zvolit něco přímějšího a jasnějšího, například:
„Pokud hledáte marketingového stratéga, který dokáže proměnit data v praktické poznatky, John je ten pravý. “
Pokud potřebujete pomoc, můžete požádat ClickUp Brain, aby vám navrhl seznam působivých úvodních vět, a vybrat si tu nejvhodnější.
3. Dále uveďte svůj pracovní vztah k osobě, kterou doporučujete.
„Odkud tuto osobu znáte a proč zrovna vy ji doporučujete?“
To je to, co si čtenář bude klást jako další otázku.
Když popíšete, odkud danou osobu znáte, nejenže prokážete svou důvěryhodnost, ale také čtenáři poskytnete lepší představu o tom, z jakého úhlu pohledu vycházíte. Vaše doporučení tak získá na vážnosti a bude působit upřímněji.
Můžete napsat například něco jako:
„Měl jsem tu čest pracovat s Emmou tři roky, když byla vedoucí UX designérkou v mém týmu ve společnosti TechInnovate Inc. “
Stručně shrnuje, jak dlouho jste spolu pracovali a jaká byla její role, a čtenáři tak poskytuje jasný obraz o vašem pracovním vztahu.
Nebo:
„Jako Johnův přímý nadřízený ve společnosti Global Marketing Solutions v letech 2020 až 2023 jsem sledoval, jak se vypracoval z junior copywritera na vedoucího týmu, který spravoval naše nejvýznamnější účty. “
Tím nejen vysvětlíte vaše spojení, ale také zdůrazníte Johnův růst, čímž dodáte doporučení větší hloubku a plynule přejdete k další části.
4. Stručně popište, jak daná osoba plnila své role a povinnosti.
V této části čtenáři přesně sdělíte, co daná osoba dělala a jak dobře to dělala. Zdůrazněte klíčové body, jako například:
- Hlavní odpovědnosti, které převzali
- Jakékoli další role, na kterých se podíleli, nebo „funkce“, které zastávali
- Hodnocení jejich celkového výkonu
Pokud k řízení projektů ve vaší společnosti používáte nástroj jako ClickUp, bude tento krok mnohem snazší a přesnější. Namísto toho, abyste sami prohledávali záznamy, nechte ClickUp Brain shromáždit všechny klíčové informace, jako jsou projekty, na kterých daní zaměstnanci pracovali, míra dokončení úkolů, komunikační dovednosti a dokonce i kvalita jejich práce.
To je obzvláště užitečné v prostředí vzdálené nebo flexibilní práce, kde může být ruční sledování všeho složité. ClickUp Brain vám pomůže shromáždit všechna data a poskytne vám jasný přehled o tom, jak daná osoba pracovala.
Zde je jeden dobrý příklad, který si můžete prohlédnout:
„Jako naše senior projektová manažerka Sarah úspěšně řídila několik náročných projektů pro klienty, které vždy dodala před termínem a pod rozpočtem. Udržovala 98% míru včasného dokončení úkolů, zatímco vedla týmy až 15 lidí a zlepšovala proces řízení projektů ve společnosti. “
5. Zdůrazněte ty působivé dovednosti, které jste viděli na vlastní oči
Jistě, osoba, kterou doporučujete, je chytrá a talentovaná – ale co ji opravdu činí výjimečnou?
Místo toho, abyste uváděli samozřejmé věci, zaměřte se na 1–2 klíčové dovednosti, které danou osobu skutečně odlišují od ostatních. Zamyslete se nad tím, v čem je lepší než kdokoli jiný, a zaměřte na to své doporučení.
Pokud se například váš bývalý výkonný asistent uchází o manažerskou pozici, můžete zdůraznit jeho zkušenosti s vedením dobrovolníků, což je relevantnější než pouhé zmínky o jeho organizačních schopnostech.
Před psaním je také dobré se poradit s kolegy a zjistit, zda chtějí, abyste se zaměřil na konkrétní role. Doporučení tak bude nejen odrážet jejich skutečnou práci, ale také bude v souladu s jejich kariérními cíli, díky čemuž bude působivější a zapamatovatelnější.
6. Uveďte klíčový úspěch, který měl významný dopad na vaše podnikání.
Nyní je čas odhalit to nejdůležitější: jeden úspěch nebo příspěvek s maximálním dopadem.
Může se jednat o cokoli, od vedení úspěšného projektu po zlepšení procesů nebo dosažení významných výsledků. Zaměření se na výjimečný úspěch posílí vaše doporučení.
Například:
„Během uvedení našeho produktu na trh vedla Emily marketingový tým a vytvořila kampaň, která za pouhé dva měsíce zvýšila naše tržby o 30 %. Její strategické plánování a smysl pro detail byly pro uvedení produktu na trh zásadní. “
Opět platí, že s ClickUp Brain je nalezení takových informací hračkou. Stačí požádat o analýzu a zvýraznění nejlepších výsledků zaměstnance a během několika sekund je budete mít k dispozici.
7. Přidejte osobní dotek
Dalším krokem je přidání osobního doteku do vašeho doporučení.
Máte tak příležitost sdílet své zkušenosti s danou osobou a poskytnout vhled do její osobnosti. Nezapomeňte však mít na paměti své publikum – co může být vtipné mezi přáteli, může u budoucích zaměstnavatelů vyvolat údiv!
Osobní poznámka může personalistům pomoci pochopit, že daná osoba je nejen schopná, ale také s ní je radost pracovat.
Můžete například napsat:
„Spolupráce s Markem byla vždy potěšením; dokázal snadno navázat vztah s týmem a udržet jeho motivaci, i když byly termíny velmi krátké. “
To vám poskytne náhled na jeho charakter a zároveň zdůrazní hodnotu, kterou přináší do pracovního prostředí.
8. Zakončete doporučení pevným potvrzením
Na závěr doporučení uveďte krátkou a přímou závěrečnou větu, která vyjadřuje vaši silnou podporu dané osobě. Není to nic složitého, stačí jednoduché prohlášení, které zanechá trvalý pozitivní dojem.
Například takto:
„Rád doporučím Johna na jakoukoli pozici, o kterou se uchází – bezpochyby bude skvělým přínosem pro jakýkoli tým!“
S těmito kroky a ClickUpem jako partnerem pro brainstorming a psaní můžete každému doporučení na LinkedIn dodat jedinečný, profesionální (a přesto osobní) nádech!
Příklady doporučení na LinkedIn
I když jsme právě podrobně popsali, jak doporučení napsat, zde je několik nejlepších příkladů doporučení na LinkedIn, ze kterých můžete čerpat inspiraci:
1. Pro kolegu
Emily má úžasný talent proměňovat složité údaje v praktické poznatky. Poslední tři roky spolupracujeme jako marketingoví analytici ve společnosti TechGrow a řešíme některé velké projekty.
Emily vždy jde nad rámec svých povinností, nejenže zpracovává čísla, ale také je proměňuje ve strategie, které přinášejí výsledky. To, co ji opravdu odlišuje, je její neuvěřitelná schopnost rozpoznat trendy, které by jiní mohli přehlédnout. Například její analýza vedla ke změně produktu, která zvýšila naše tržby ve čtvrtém čtvrtletí o 30 %!
Díky svému smyslu pro humor a laskavosti je spolupráce s Emily radost – je to ona, kdo drží náš tým pohromadě, zejména když je práce hektická. Každá společnost by byla šťastná, kdyby ji měla, a já ji vřele doporučuji na jakoukoli pozici v oblasti datového marketingu.
2. Pro vašeho nadřízeného
Práce s Johnem byla fantastickou zkušeností v oblasti strategického myšlení. Jako viceprezident pro provoz ve společnosti InnoTech vedl naše oddělení významnou digitální transformací.
John se odlišuje tím, jak podporuje svůj tým; vyvažuje dlouhodobé cíle s každodenními úkoly a zároveň je vždy k dispozici, aby poskytl podporu. Jeho zavedení agilních metod zvýšilo naši produktivitu o 40 % a zlepšilo morálku týmu.
Navíc je neuvěřitelně přístupný. Navzdory své vedoucí pozici je pro mnohé z nás kariérním mentorem . Pod jeho vedením jsem se rozvinul více než kdekoli jinde a každá společnost by měla velké štěstí, kdyby ho měla jako vedoucího. *
3. Pro manažera
Sarahin styl řízení je opravdu inspirativní. Jako projektová manažerka ve společnosti BuildRight Solutions za posledních 18 měsíců s lehkostí zvládla i ty nejnáročnější projekty. Sarah dokáže bezchybně skloubit více úkolů, požadavky klientů a dynamiku týmu.
Vždy dokáže z každého dostat to nejlepší – umí přiřadit úkoly podle silných stránek jednotlivých osob, což vedlo k 25% nárůstu včasného dokončení projektů. Dokonce jsme získali celoměstskou zakázku, když vedla projekt revitalizace centra města, přičemž se vešla do rozpočtu a předběhla harmonogram. Navíc díky svým vynikajícím komunikačním schopnostem a politice otevřených dveří je manažerkou, se kterou lidé opravdu rádi pracují.
Velmi ji doporučuji pro jakoukoli manažerskou pozici.
4. Pro personalisty
Alex je personalista, o kterém jste nevěděli, že ho potřebujete, dokud jste s ním nezačali pracovat. Za pouhý rok v GlobalTech proměnil naše personální oddělení v klíčového hráče našeho růstu. Jako personální manažer přepracoval náš náborový proces, zavedl program wellness a vedl snahy o diverzitu a inkluzi.
Alex se odlišuje svou empatií a rozhodováním založeným na datech. Jeho nový proces zapracování nových zaměstnanců snížil fluktuaci o 40 %! Navíc dává každému zaměstnanci pocit, že je vyslyšen a oceňován, a citlivé otázky řeší s velkou opatrností. Pokud hledáte mimořádně ochotného vedoucího personálního oddělení, který podporuje skvělou firemní kulturu a dosahuje výsledků, Alex je ten pravý!
5. Pro vašeho šéfa
Lisa je typem vedoucí, díky které se každý den těšíte do práce. Jako generální ředitelka společnosti TechSpark nás v posledních čtyřech letech provedla rychlým růstem a změnami v oboru. Lisa není jen vizionářka, ale také praktická osoba, která ví, jak věci dotáhnout do konce. Vyznačuje se schopností vyvážit inovace s praktičností.
Pracoval jsem pod jejím vedením, když jsme uvedli na trh náš vlajkový produkt v oblasti umělé inteligence, a pod jejím vedením se naše tržby přes noc zdvojnásobily. Navíc podporuje pozitivní firemní kulturu, ve které se každý cítí oceněn. Lisu vřele doporučuji na jakoukoli vedoucí pozici!
6. Pro studenta
Jake se vyznačuje touhou po znalostech a praktickým přístupem. Jako jeho mentor během letní stáže v DataDrive jsem ho viděl řešit složité projekty analýzy dat jako profesionál, i když je teprve studentem třetího ročníku vysoké školy.
Rychle se stal klíčovým členem našeho týmu a přispěl inovativními nápady, které zvýšily efektivitu zpracování dat o 15 %. Jeho schopnost propojit teorii s praktickým uplatněním je působivá. Jakeův závěrečný projekt – prediktivní model odchodu zákazníků – se nyní používá v celé společnosti. Navíc díky svému nadšení a schopnosti pracovat v týmu je skvělým kolegou.
Je ideální pro jakoukoli pozici datového analytika na vstupní úrovni!
7. Pro klienta
Spolupráce s Markem a jeho týmem ve společnosti GreenGrow byla vrcholem mé kariéry konzultanta. V uplynulém roce jsem jim pomáhal optimalizovat jejich dodavatelský řetězec a Mark byl úžasným klientem – měl jasno ve svých cílech a byl otevřený novým nápadům. Díky jeho vedení jsme snížili plýtvání o 30 % a zvýšili efektivitu o 25 %.
Obdivuji Markovo progresivní myšlení; neustále hledá způsoby, jak inovovat. Pokud uvažujete o spolupráci s GreenGrow, v Markovi najdete skvělého partnera. Vřele ho doporučuji!
8. Pro freelancera
Rob je nezávislý vývojář, kterého potřebujete ve svém týmu. Za posledních šest měsíců měl díky svým působivým programátorským schopnostem obrovský vliv na náš startup SnapSell. Jeho schopnost proměnit složité koncepty ve funkční prvky pro nás znamenala zásadní změnu. Webová aplikace, kterou vyvinul pro uvedení našeho produktu na trh, zefektivnila uživatelský zážitek a přispěla k 40% nárůstu registrací. *
Rob je aktivní v komunitách vývojářů , neustále se vzdělává a má spoustu nápadů. Navíc je spolehlivý a bez problémů dodržuje termíny. Nemohu ho dost doporučit – je to fantastický technický partner!
Tipy pro žádost o doporučení na LinkedIn
Lidé obvykle nedávají doporučení z vlastní iniciativy, což znamená, že pokud nějaké potřebujete, musíte o něj požádat. Zde je několik tipů, které byste při tom měli mít na paměti:
- Vyberte si správné osoby, které dobře znají vaši práci a mohou hovořit o vašich dovednostech a úspěších.
- Když se ozvete, zmíňte jakékoli společné zkušenosti nebo projekty, aby vaše žádost působila výjimečně.
- Mějte jasno ve svých cílech, ať už hledáte práci, měníte kariéru, chcete se profesně rozvíjet nebo jen aktualizujete svůj profil.
- Připomeňte jim konkrétní projekty nebo úspěchy, které byste chtěli, aby zdůraznili.
- Pokud je to vhodné, nabídněte jim, že jim také napíšete doporučení.
- Uveďte stručný souhrn své role a klíčových úspěchů, aby měli od čeho začít.
- Požádejte o doporučení ihned po dokončení úspěšného projektu, kdy mají vaši spolupracovníci vaši práci ještě čerstvě v paměti.
Vytvořte působivá doporučení na LinkedIn pomocí ClickUp!
Psaní doporučení na LinkedIn se může zdát časově náročné, ale nemusí tomu tak být.
Tato doporučení mohou pomoci vašim kolegům zazářit a upoutat pozornost potenciálních zaměstnavatelů. S ClickUpem můžete celý proces proměnit v 5minutový úkol!
Použijte ClickUp Docs k zaznamenání svých myšlenek, využijte funkce pro správu úkolů, abyste měli vše přehledně uspořádané, a nechte ClickUp Brain, aby vám pomohl shromáždit všechny podrobnosti o úspěších vašeho kolegy. Jde o to, aby vám to usnadnilo práci a zároveň podpořilo vaše kolegy.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a bez námahy pište doporučení na LinkedIn, která nelze přehlédnout!