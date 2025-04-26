10 nejlepších alternativ Peoplebox AI pro řízení výkonu

Peoplebox AI je oblíbenou volbou mezi HR týmy a vedoucími pracovníky, kteří chtějí zjednodušit sledování cílů a řízení výkonu zaměstnanců.
Pokud však čtete tento článek, pravděpodobně hledáte něco jiného – nástroj, který bude pro váš tým snadno použitelný od prvního dne, hladce se integruje do vašeho stávajícího HR softwaru nebo vám umožní přizpůsobit OKR a procesy hodnocení výkonu.
Výběr správné platformy pro řízení výkonu má přímý vliv na to, jak angažovaný a produktivní bude váš tým.
Proto jsme pro vás připravili 10 nejlepších alternativ k Peoplebox AI, které vám pomohou stanovit jasné cíle, snadno sledovat výkonnost a zvýšit produktivitu týmu.
Pojďme se do toho pustit a najít ideální řešení pro váš tým.
Co je Peoplebox AI?
Peoplebox AI je softwarová platforma pro řízení výkonu, která byla vytvořena s cílem zjednodušit způsob, jakým týmy stanovují, sledují a dosahují cílů. Je navržena na základě cílů a klíčových výsledků (OKR), což usnadňuje vedoucím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů a manažerům sledovat v reálném čase, jak přesně jejich týmy postupují.
Zde jsou nejvýznamnější funkce Peoplebox AI:
- Automatické kontroly, které shromažďují průběžnou zpětnou vazbu a aktualizace bez nutnosti ručního sledování.
- Dashboardy pro stanovení cílů, které ukazují, jak se cíle jednotlivých členů týmu propojují s celkovými prioritami společnosti.
- Integrace s nástroji jako Slack, Microsoft Teams, Jira a Google Workspace, aby manažeři a zaměstnanci mohli sledovat pokrok přímo ze svého každodenního pracovního postupu.
- Funkce umělé inteligence pro proaktivní identifikaci potenciálních problémů nebo rizik v datech o výkonu a dosahování cílů, aby manažeři mohli včas přijmout opatření a udržet cíle na správné cestě.
Omezení Peoplebox AI
Ačkoli Peoplebox AI nabízí výkonné funkce pro řízení výkonu, má také určitá omezení, včetně omezených možností přizpůsobení.
- Složité nastavení cílů: Nastavení číselných nebo vnořených cílů může být matoucí, protože uživatelé často nevědí, jak definovat cíle nebo měřítka.
- Složité úpravy cílů: Úpravy klíčových výsledků a dílčích klíčových výsledků nejsou intuitivní.
- Zastaralé uživatelské rozhraní: Rozhraní působí pomalu a nepřehledně, s několika tlačítky „Vytvořit cíl“ a nejasnými navigačními cestami mezi různými sekcemi.
- Mezery v pracovním postupu při hodnocení: Platforma neposkytuje manažerům pokyny ohledně pořadí úkolů během individuálních schůzek a hodnocení talentů, což ztěžuje stanovení priorit.
- Omezené integrace: Integrace s externími nástroji, jako jsou Slack a Microsoft Teams, jsou k dispozici, ale mohou být nekonzistentní a někdy vyžadují ruční sledování.
- Základní reporting a automatizace: Možnosti reportingu jsou rigidní, s omezenou schopností přizpůsobit pole, automatizovat sběr dat nebo generovat podrobné přehledy.
- Žádná mobilní aplikace: Uživatelé nemohou provádět check-iny ani aktualizovat pokrok z mobilního zařízení, což omezuje flexibilitu při práci na dálku nebo rychlých aktualizacích.
- Přemíra oznámení: Systém oznámení postrádá možnost přizpůsobení, což vede k opakovaným upozorněním a zbytečným rozptýlením.
Pokud vám tyto výzvy připadají povědomé, máme pro vás dobrou zprávu: jiné platformy mohou lépe vyhovět vašim potřebám. Pojďme se rychle podívat na některé z nejlepších alternativ k Peoplebox AI.
Alternativy PeopleBox AI v kostce
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|ClickUp Goals, ClickUp Brain, šablony OKR, integrace HR nástrojů a další
|All-in-one sledování cílů a týmová spolupráce
|Bezplatná základní verze
|Lattice
|Hodnocení výkonu, OKR, průzkumy zapojení, plány růstu a analýza lidí
|Integrované řízení výkonu a zapojení zaměstnanců
|Cena začíná na 11 USD/uživatel za měsíc.
|Leapsome
|Hodnocení výkonu, OKR, vzdělávací plány, průzkumy a statistiky
|Řízení výkonu zaměřené na rozvoj
|Ceny na míru
|15Five
|Týdenní kontroly, šablony pro individuální schůzky, zpětná vazba, uznání a školení manažerů
|Průběžná zpětná vazba k výkonu 1:1
|Cena začíná na 4 $ za uživatele a měsíc.
|WorkBoard
|OKR dashboard, týdenní kontroly a plánování strategie
|Správa OKR na podnikové úrovni
|Ceny na míru
|Betterworks
|Sledování cílů, CFR, hodnocení, dashboardy a integrace HRIS
|Agilní řízení výkonu
|Ceny na míru
|PerformYard
|Vlastní cykly hodnocení, průběžná zpětná vazba a sladění cílů
|Přizpůsobené procesy hodnocení výkonu
|Cena začíná na 5 USD/uživatel za měsíc.
|Culture Amp
|Průzkumy zapojení, hodnocení výkonu, plány rozvoje a srovnávací zprávy
|Zpětná vazba od zaměstnanců a firemní kultura
|Ceny na míru
|BambooHR
|Záznamy o zaměstnancích, hodnocení výkonu, sledování dovolených a reporting v oblasti lidských zdrojů
|Řízení lidských zdrojů a sledování zaměstnanců
|Ceny na míru
|Gusto
|Nástroje pro automatizaci výplaty mezd, správu benefitů, zaškolování nových zaměstnanců a hodnocení výkonu
|Řízení lidských zdrojů a mezd v malých podnicích
|Ceny na míru
Nejlepší alternativa k PeopleBox AI
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní sledování cílů a týmovou spolupráci)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která týmům pomáhá spravovat úkoly, sledovat cíle a zlepšovat spolupráci na jednom místě. Umožňuje uživatelům nastavit měřitelné cíle, sledovat pokrok v reálném čase a automaticky aktualizovat cíle na základě dokončení úkolů.
S pomocí ClickUp Goals mohou týmy rozdělit firemní cíle na menší dílčí cíle, přiřadit je jednotlivým osobám a sledovat výkonnost zaměstnanců v porovnání s termíny. Uživatelé mohou také automatizovat vytváření cílů pomocí ClickUp Brain, asistenta AI, který generuje OKR na základě existujících úkolů a aktivit v rámci pracovního prostoru.
ClickUp se integruje s oblíbenými nástroji pro řízení lidských zdrojů a poskytuje šablony pro zefektivnění procesu řízení výkonu. Zejména jeho šablony OKR pomáhají týmům snadno strukturovat a sladit jejich cíle. Pokud hledáte inspiraci pro nastavení svých cílů, tyto příklady OKR vám mohou poskytnout jasný výchozí bod.
Například šablona ClickUp OKRs vám umožňuje nastavit a sledovat OKR strukturovaným a přímočarým způsobem. Můžete ji použít k vytvoření strukturovaného přístupu k nastavování a sledování OKR napříč týmy, aby všichni byli v souladu s cíli společnosti.
HR týmy mohou zefektivnit hodnocení zaměstnanců pomocí připravených šablon, které shromažďují zpětnou vazbu, hodnocení a plány rozvoje na jednom místě, jako je šablona pro hodnocení výkonu ClickUp.
S ClickUp Dashboards můžete vytvářet vlastní dashboardy pro vizualizaci metrik výkonnosti, pracovní zátěže týmu a pokroku OKR v reálném čase. Tyto zprávy pomáhají týmům HR sledovat cykly zpětné vazby, kontrolu dokončení a sladění cílů na první pohled, aniž by musely přepínat mezi záložkami nebo nástroji.
Nejlepší funkce ClickUp
- Cíle: Stanovte měřitelné cíle, rozdělte je na dílčí cíle, přiřaďte jim vlastníky a automaticky sledujte pokrok na základě dokončení úkolů.
- ClickUp Brain: Využijte AI k automatickému generování OKR z aktivit ve vašem pracovním prostoru, což týmům pomůže ušetřit čas a zachovat konzistentnost při stanovování cílů.
- Integrace: Propojte ClickUp s nástroji jako Slack, Microsoft Teams a Google Workspace a aktualizujte úkoly a cíle bez přepínání mezi platformami.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují platformu za příliš složitou kvůli množství funkcí.
- Pro nové uživatele, kteří nejsou obeznámeni s přizpůsobitelnými pracovními postupy, může být naučení se používání tohoto nástroje náročné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tento recenzent G2 ocenil skutečnost, že ClickUp je skutečně aplikace, která nabízí vše pro práci:
Líbí se mi, jak ClickUp spojuje několik nástrojů pro zvýšení produktivity na jednom místě – správu úkolů, dokumenty, tabule, reporty – a usnadňuje tak organizaci všeho.
Líbí se mi, jak ClickUp spojuje několik nástrojů pro zvýšení produktivity na jednom místě – správu úkolů, dokumenty, tabule, reporty – a usnadňuje tak organizaci všeho.
💡Tip pro profesionály: Chcete-li se blíže seznámit s produktivitou zaměstnanců a pracovními postupy, podívejte se na průvodce softwarem pro monitorování zaměstnanců.
2. Lattice (nejlepší pro integraci více zdrojů zpětné vazby do řízení výkonu)
Lattice je platforma pro řízení lidských zdrojů, která organizacím pomáhá spravovat hodnocení výkonu, cíle, zpětnou vazbu a zapojení zaměstnanců na jednom místě. Poskytuje manažerům a týmům HR nástroje pro sladění individuálních cílů s prioritami společnosti, provádění strukturovaných cyklů hodnocení a podporu růstu zaměstnanců pomocí personalizovaných plánů rozvoje.
HR týmy mohou také shromažďovat zpětnou vazbu a měřit zapojení zaměstnanců prostřednictvím průzkumů podložených výzkumem a poté pomocí analýzy lidí v reálném čase proměnit získané poznatky v konkrétní kroky. Lattice nabízí flexibilní pracovní postupy, které lze přizpůsobit různým týmovým strukturám a procesům.
Nejlepší funkce Lattice
- Hodnocení výkonu: zpětná vazba od sebe sama, kolegů a manažera v přizpůsobitelných cyklech hodnocení
- Cíle a OKR: Jasné sledování a sladění cílů napříč týmy a organizací
- Průzkumy zapojení: Šablony podložené výzkumem pro měření a zlepšování zapojení
- Plány růstu: Strukturované plány rozvoje přizpůsobené individuálním kariérním cílům
- Analýza lidí: Informace v reálném čase pro lepší rozhodování
Omezení Lattice
- Nastavení a přizpůsobení může zabrat nějaký čas, zejména u složitých pracovních postupů.
- Navigace mezi moduly může být pro nové uživatele méně intuitivní.
Ceny Lattice
- Řízení výkonu (zahrnuje hodnocení, individuální schůzky, cíle a OKR): 11 $/pracovní místo/měsíc
- Základní HRIS (zahrnuje záznamy o zaměstnancích, zaškolování, pracovní postupy): 10 $/pracovní místo/měsíc Doplňky:
- Zapojení: +4 $/místo/měsíc
- Mzdy: +6 $/pracovní místo/měsíc
- Sledování času: +2 $/pracovní místo/měsíc
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Lattice?
Toto řekl recenzent G2 o Lattice:
Lattice zásadně změnil náš přístup k řízení výkonu, kariérnímu růstu a průběžné zpětné vazbě.
Lattice zásadně změnil náš přístup k řízení výkonu, kariérnímu růstu a průběžné zpětné vazbě.
3. Leapsome (nejlepší pro řízení výkonu zaměřené na rozvoj)
Leapsome je komplexní platforma pro podporu zaměstnanců, která propojuje řízení výkonu, zapojení zaměstnanců a vzdělávání. Je navržena tak, aby pomáhala týmům růst prostřednictvím strukturované zpětné vazby, jasného sledování cílů a personalizovaných rozvojových plánů.
Leapsome umožňuje společnostem provádět hodnocení výkonu, automatizovat cykly zpětné vazby, nastavovat a sledovat OKR a spouštět průzkumy zapojení. Manažeři a týmy HR mohou také vytvářet vzdělávací plány a integrovat je do plánů růstu, čímž zajistí, že zaměstnanci budou mít k dispozici nástroje potřebné k rozvoji dovedností a dosažení cílů.
Nejlepší funkce Leapsome
- Hodnocení výkonu: Snadno nastavte hodnocení sebe sama, kolegů a manažerů pomocí přizpůsobitelných šablon. Zaměstnance můžete také připravit pomocí několika tipů pro hodnocení výkonu, aby se cítili sebejistěji.
- Cíle a OKR: Sledujte individuální, týmové a firemní cíle pomocí automatických aktualizací pokroku.
- Učební plány: Vytvořte strukturované rozvojové programy přímo navázané na výkonnostní cíle. Pokud plánujete personalizované plány růstu pro zaměstnance, tyto šablony rozvojových plánů vám pomohou snadno začít.
- Průzkumy zapojení: Spusťte přizpůsobitelné průzkumy k měření spokojenosti, motivace a celkového názoru zaměstnanců.
- Pokročilé analytické nástroje a přehledy: Získejte přístup k dashboardům, které propojují data o výkonu, zapojení a učení.
Omezení Leapsome
- Někteří uživatelé považují počet možností přizpůsobení během počátečního nastavení za příliš velký.
- Při správě rozsáhlých kampaní zaměřených na zpětnou vazbu a průzkumy může docházet k menším zpožděním.
Ceny Leapsome
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Leapsome
- G2: 4,8/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Leapsome?
Toto řekl recenzent G2 o Leapsome:
Jedná se o uživatelsky přívětivý software, který je snadno přístupný, obsahuje dobře vybavené výukové materiály, které lze snadno stáhnout a pořídit si z nich poznámky.
Jedná se o uživatelsky přívětivý software, který je snadno přístupný, obsahuje dobře vybavené výukové materiály, které lze snadno stáhnout a pořídit si z nich poznámky.
4. 15Five (nejlepší pro průběžnou zpětnou vazbu o výkonu 1:1)
15Five pomáhá organizacím posilovat zapojení zaměstnanců a efektivitu manažerů tím, že se zaměřuje na průběžnou zpětnou vazbu a rozhovory o růstu. Kombinuje týdenní kontroly, šablony pro individuální schůzky, hodnocení výkonu a průzkumy zapojení, aby pomohl manažerům průběžně podporovat růst zaměstnanců.
S 15Five mohou manažeři sledovat pokrok v plnění cílů, shromažďovat zpětnou vazbu v reálném čase, uznávat úspěchy a v případě potřeby poskytovat koučink. Platforma také nabízí speciální program školení manažerů s názvem Manager Effectiveness, který pomáhá vedoucím pracovníkům budovat silnější týmy.
15 nejlepších funkcí
- Týdenní kontroly: Usnadněte pravidelnou zpětnou vazbu a aktualizace stavu mezi zaměstnanci a manažery. Povzbuzování zaměstnanců, aby před každou kontrolou provedli sebehodnocení výkonu a zamysleli se nad svým pokrokem, může učinit rozhovory smysluplnějšími.
- Individuální schůzky: Použijte předem připravené šablony k strukturování konverzací a sledování akčních položek.
- Hodnocení výkonu: Provádějte přizpůsobitelné cykly hodnocení s přispěním manažerů, kolegů a sebehodnocení. Tyto šablony pro hodnocení výkonu vám pomohou rychleji začít a udržet si přehled.
- Uznání a zpětná vazba: Veřejně oceňujte úspěchy týmu a sbírejte zpětnou vazbu v reálném čase.
- Školení efektivity manažerů: Vybavte manažery nástroji a koučovacími programy, aby mohli vést efektivněji.
Omezení 15Five
- Nastavení a správa více cyklů hodnocení může zabrat hodně času, zejména u větších týmů.
- Funkce reportování mohou vyžadovat přizpůsobení, aby vyhovovaly složitým týmovým strukturám.
Ceny 15Five
- Plán Engage: od 4 $ za uživatele za měsíc
- Perform Plan: Od 8 $ za uživatele za měsíc
- Celková platforma: od 14 USD/uživatel za měsíc
- Doplňky Focus a Transform jsou k dispozici za příplatek.
Hodnocení a recenze 15Five
- G2: 4,6/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 15Five?
Zde je názor recenzenta G2 na 15five:
Ochota naslouchat a najít řešení, které vyhovuje našim lidem. Exec Advisors jsou fantastičtí a stojí za každou korunu!
Ochota naslouchat a najít řešení, které vyhovuje našim lidem. Exec Advisors jsou fantastičtí a stojí za každou korunu!
5. WorkBoard (nejlepší pro správu OKR na podnikové úrovni)
WorkBoard, navržený na podporu podnikových týmů, pomáhá organizacím sladit strategické priority a sledovat pokrok prostřednictvím OKR.
Platforma nabízí dynamické OKR dashboardy, automatické týdenní kontroly a analýzu pokroku, aby byla zajištěna transparentnost napříč týmy. WorkBoard také zahrnuje nástroje pro strategické plánování, funkce pro správu schůzek a integraci s platformami jako Microsoft Teams, Slack, Jira, Salesforce a Workday.
Díky integrovaným programům koučování a certifikace OKR podporuje WorkBoard jak realizaci strategie, tak posílení týmu, což z něj činí ideální volbu pro rychle se rozvíjející podniky.
Nejlepší funkce WorkBoard
- Správa OKR: Vytvářejte a slaďte OKR mezi jednotlivci, týmy a odděleními, které jsou v souladu s celofiremními cíli.
- Dynamické panely: Vizualizujte pokrok v reálném čase pomocí automaticky aktualizovaných panelů OKR.
- Týdenní kontroly: Automatizujte aktualizace stavu a sledujte soulad bez ručního vykazování. Tipy pro efektivnější diskuse o cílech najdete v tomto průvodci o schůzkách OKR.
- Nástroje strategického plánování: Efektivně definujte, slaďte a realizujte strategické priority.
- Integrace: Propojte se s Microsoft Teams, Slack, Salesforce, Jira a Workday pro zefektivnění pracovních postupů.
Omezení WorkBoard
- Platforma může působit složitě během počátečního nastavení pro organizace, které s OKR začínají.
- Přizpůsobení zobrazení a přehledů může vyžadovat další konfiguraci.
Ceny WorkBoard
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze WorkBoard
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o WorkBoard?
Toto řekl recenzent G2:
WorkBoard nám poskytuje cloudovou platformu pro správu našeho programu realizace strategie. To nám dává škálovatelnost, přehled o tom, co se skutečně děje, a transparentnost, pokud jde o možnost sledovat dosažený pokrok. Někdy může být flexibilita překážkou pro přijetí.
WorkBoard nám poskytuje cloudovou platformu pro správu našeho programu realizace strategie. To nám dává škálovatelnost, přehled o tom, co se skutečně děje, a transparentnost, pokud jde o možnost sledovat dosažený pokrok. Někdy může být flexibilita překážkou pro přijetí.
6. Betterworks (nejlepší pro agilní řízení výkonu)
Betterworks poskytuje organizacím strukturovaný způsob, jak nastavovat, sledovat a spravovat cíle v měřítku. Platforma se zaměřuje na agilitu a pomáhá týmům udržovat soulad prostřednictvím neustálých rozhovorů o výkonu, stanovování cílů a zpětné vazby v reálném čase.
Betterworks umožňuje manažerům propojit individuální cíle s širšími obchodními cíli, sledovat pokrok pomocí vizuálních dashboardů a podle potřeby upravovat priority. Podporuje také řízení výkonu pomocí nástrojů pro check-iny, individuální schůzky a cykly zpětné vazby.
Nejlepší funkce Betterworks
- Řízení cílů: Stanovte a sledujte individuální, týmové a firemní cíle s přehledem o pokroku v reálném čase.
- Konverzace, zpětná vazba a uznání (CFR): Usnadněte průběžné koučování a uznání napříč týmy.
- Hodnocení výkonu: Provádějte strukturované cykly hodnocení a kalibrační sezení na podporu rozvoje zaměstnanců. Pokud plánujete další cyklus hodnocení, tyto příklady hodnocení výkonu vám mohou poskytnout nápady, co do něj zahrnout.
- Integrace: Propojte se s Microsoft Teams, Slack, Workday a hlavními platformami HRIS.
- Analýzy a přehledy: Získejte přístup k podrobným přehledům a zprávám, abyste mohli sledovat dosahování cílů a úroveň zapojení. Pro efektivnější měření výkonu vám přinášíme průvodce metrikami výkonu zaměstnanců, které byste měli sledovat.
Omezení Betterworks
- Nastavení a přizpůsobení rámců cílů může novým uživatelům zabrat nějaký čas.
- Někteří uživatelé považují možnosti reportování za méně flexibilní ve srovnání s jinými podnikovými platformami.
Ceny Betterworks
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Betterworks
- G2: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Betterworks?
Toto řekl recenzent G2 o Betterworks:
Moderní, intuitivní a vysoce přizpůsobitelné uživatelské a administrátorské prostředí.
Moderní, intuitivní a vysoce přizpůsobitelné uživatelské a administrátorské prostředí.
7. PerformYard (nejlepší pro přizpůsobené procesy hodnocení výkonu)
PerformYard poskytuje organizacím flexibilitu při navrhování procesů řízení výkonu, které odpovídají jejich kultuře a struktuře. Podporuje širokou škálu formátů hodnocení, průběžnou zpětnou vazbu a sledování cílů v efektivní a snadno použitelné platformě.
Týmy mohou provádět roční hodnocení, hodnocení na základě projektů nebo průběžné cykly zpětné vazby, aniž by byly vázány na rigidní rámec. PerformYard také zjednodušuje plánování, sledování a reporting, což pomáhá týmům HR spravovat pracovní postupy v oblasti výkonu s menším manuálním úsilím.
Nejlepší funkce PerformYard
- Flexibilní hodnocení výkonu: Přizpůsobte cykly, formáty a časové harmonogramy hodnocení podle potřeb společnosti.
- Průběžná zpětná vazba: Poskytujte zpětnou vazbu v reálném čase po celý rok, odděleně od formálních hodnocení.
- Řízení cílů: Stanovte, sledujte a slaďte individuální cíle s širšími obchodními cíli.
- Zefektivněné pracovní postupy: Automatizujte plánování, připomínky a schvalování, abyste ušetřili čas.
- Integrace: Propojte se s hlavními systémy HR, jako jsou BambooHR, ADP a Paylocity.
Omezení PerformYard
- Flexibilita platformy může vyžadovat větší úsilí při nastavení, aby odpovídala konkrétním procesům.
- Možnosti přizpůsobení reportů jsou ve srovnání s některými podnikovými řešeními omezené.
Ceny PerformYard
- Řízení výkonu: 5–10 USD na osobu/měsíc (fakturováno ročně)
- Doplněk pro zapojení zaměstnanců: příplatek 1–3 USD za osobu/měsíc (při zakoupení spolu s výkonem)
Hodnocení a recenze PerformYard
- G2: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o PerformYard?
Zde je názor recenzenta G2 na tento nástroj:
Skvělá platforma s velkým potenciálem. PerformYard nám umožnil přejít od neorganizovaného, nepředvídatelného a neefektivního hodnocení zaměstnanců jednou ročně k efektivnímu a účinnému procesu řízení výkonu.
Skvělá platforma s velkým potenciálem. PerformYard nám umožnil přejít od neorganizovaného, nepředvídatelného a neefektivního hodnocení zaměstnanců jednou ročně k efektivnímu a účinnému procesu řízení výkonu.
8. Culture Amp (nejlepší pro zpětnou vazbu od zaměstnanců a firemní kulturu)
Společnost Culture Amp, známá svým zaměřením na zkušenosti zaměstnanců, pomáhá organizacím shromažďovat zpětnou vazbu, měřit zapojení a budovat silnější kulturu na pracovišti. Na jedné platformě spojuje průzkumy zapojení, hodnocení výkonu a nástroje pro rozvoj.
Culture Amp poskytuje šablony průzkumů podložené výzkumem, které pokrývají angažovanost, pohodu, diverzitu a inkluzi. Manažeři mohou provádět strukturované hodnocení výkonu a vytvářet plány rozvoje na základě zpětné vazby. Platforma také nabízí hotové zprávy a benchmarky, které pomáhají týmům HR porozumět výsledkům a stanovit priority opatření.
Nejlepší funkce Culture Amp
- Průzkumy zapojení zaměstnanců: Spusťte přizpůsobitelné průzkumy podložené výzkumem s integrovanými referenčními hodnotami. Shromažďujte zpětnou vazbu od zaměstnanců strukturovaným způsobem pomocí šablon formulářů pro zpětnou vazbu.
- Hodnocení výkonu: Spravujte strukturované cykly hodnocení spojené s plány rozvoje a růstu. Můžete také prozkoumat těchto 360 otázek pro hodnocení a navrhnout komplexnější zpětnou vazbu z více zdrojů.
- Rozvoj zaměstnanců: Vytvářejte personalizované plány rozvoje na základě zpětné vazby.
- Praktické reporty: Získejte přístup k přehledným dashboardům a srovnávacím reportům.
- Integrace: Propojte se se Slackem, Workday, BambooHR a dalšími nástroji pro řízení lidských zdrojů.
Omezení Culture Amp
- Přizpůsobení průzkumů nad rámec šablon může vyžadovat další čas na nastavení.
- V porovnání se specializovanými analytickými platformami může být reporting pro velké organizace omezený.
Ceny Culture Amp
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Culture Amp
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Culture Amp?
Přečtěte si, co k tomu říká recenzent G2:
Culture Amp se mi moc líbí! Skvělá data a snadné použití!
Culture Amp se mi moc líbí! Skvělá data a snadné použití!
9. Bamboo HR (nejlepší pro řízení lidských zdrojů a sledování zaměstnanců)
BambooHR se zaměřuje na pomoc malým a středním podnikům při správě informací o zaměstnancích, sledování výkonu a zefektivnění procesů v oblasti lidských zdrojů. Spojuje základní funkce v oblasti lidských zdrojů, jako jsou záznamy o zaměstnancích, sledování dovolených, řízení výkonu a podávání zpráv, do jedné snadno použitelné platformy.
S BambooHR mohou týmy HR automatizovat zapracování nových zaměstnanců, shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců prostřednictvím strukturovaných hodnocení výkonu a generovat přehledy pomocí předem připravených reportů. Platforma je navržena tak, aby byla intuitivní, což snižuje potřebu složitých školení nebo nastavování.
Nejlepší funkce BambooHR
- Správa záznamů o zaměstnancích: Centralizujte informace o zaměstnancích, dokumenty a historii na jednom místě.
- Řízení výkonu: Provádějte strukturované hodnocení a shromažďujte zpětnou vazbu od zaměstnanců pomocí přizpůsobitelných šablon.
- Sledování volna: Spravujte žádosti o dovolenou, schvalování a zůstatky pomocí integrovaných pracovních postupů.
- Začleňování a nábor: Posílejte nabídkové dopisy, plňte úkoly související se začleňováním a ukládejte dokumenty digitálně. Stanovte jasná očekávání pro nové zaměstnance vytvořením plánu na 30–60–90 dní.
- Reporting a analytika: Vytvářejte reporty o datech týkajících se pracovní síly, výkonu a trendech fluktuace zaměstnanců.
- Integrace: Propojení s mzdovým softwarem, platformami benefitů, Slackem, Microsoft Teams a dalšími nástroji pro řízení lidských zdrojů.
Omezení BambooHR
- Pokročilé funkce řízení výkonu mohou být ve srovnání se specializovanými platformami omezené.
- Možnosti vytváření vlastních reportů jsou základním požadavkem větších organizací s komplexními potřebami.
Ceny BambooHR
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bamboo HR?
Přečtěte si komentář recenzenta G2:
Skvělý software pro vaše potřeby v oblasti HRMS, ale velmi nákladný.
Skvělý software pro vaše potřeby v oblasti HRMS, ale velmi nákladný.
10. Gusto (nejlepší pro řízení lidských zdrojů a mzdové agendy v malých podnicích)
Gusto kombinuje mzdy, benefity a řízení lidských zdrojů do jedné platformy, což malým podnikům usnadňuje podporu jejich týmů. Nabízí komplexní služby v oblasti mezd, správy zaměstnaneckých benefitů, sledování času, zapracování nových zaměstnanců a podpory dodržování předpisů v jediném systému.
S Gusto mohou podniky automatizovat výplaty mezd, spravovat zdravotní benefity a dodržovat daňové předpisy a pracovní předpisy. Platforma také poskytuje nástroje pro hodnocení výkonu, zpětnou vazbu od zaměstnanců a přehledy o nákladech na pracovní sílu. Gusto se integruje s účetním softwarem, nástroji pro sledování času a platformami pro produktivitu, aby zefektivnilo každodenní provoz.
Nejlepší funkce Gusto
- Kompletní mzdové služby: Automatizujte zpracování mezd, podávání daňových přiznání a přímé vklady ve všech 50 státech.
- Zaměstnanecké benefity: Nabídněte zdravotní, zubní, oční a důchodové benefity s jednoduchým nastavením a správou.
- Sledování času a správa dovolených: Sledujte odpracované hodiny, spravujte žádosti o dovolenou a automaticky synchronizujte data s výplatní listinou.
- Zaškolení a nábor: zasílejte nabídkové dopisy, provádějte zaškolovací úkoly a ukládejte dokumenty v digitální podobě.
- Integrace: Propojte se s QuickBooks, Xero, Slack a dalšími nástroji pro HR a účetnictví.
Omezení Gusto
- Možnosti přizpůsobení pro řízení výkonu a sledování cílů jsou ve srovnání s většími HR platformami omezené.
- Funkce správy benefitů jsou v současné době zaměřeny pouze na společnosti se sídlem v USA.
Ceny Gusto
- Jednoduché: Od 49 $/měsíc + 6 $/měsíc na osobu
- Plus: Od 80 $/měsíc + 12 $/měsíc na osobu
- Premium: Od 180 $/měsíc + 22 $/měsíc na osobu
- Individuální ceny pro větší týmy, které potřebují další podporu.
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,3/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Gusto?
Zde je názor recenzenta G2:
Snadná správa mezd a lidských zdrojů na jednom místě!Máme dvě společnosti založené na Gusto a je skvělé, že můžeme přepínat mezi nimi, aniž bychom se museli přihlašovat a odhlašovat ze systému.
Snadná správa mezd a lidských zdrojů na jednom místě!Máme dvě společnosti založené na Gusto a je skvělé, že můžeme přepínat mezi nimi, aniž bychom se museli přihlašovat a odhlašovat ze systému.
Najděte tu správnou alternativu k Peoplebox AI pro váš tým
Nalezení správné platformy pro řízení výkonu není jen otázkou funkcí, ale má také velký vliv na uživatelský komfort. Zahrnuje to, jak snadno mohou vaše týmy stanovovat cíle, sledovat pokrok a udržovat soulad.
Peoplebox AI sice pokrývá základní funkce, ale mezery jako složitá úprava cílů, méně intuitivní rozhraní a omezená flexibilita reportingu mohou týmy zpomalovat a bránit snahám o zefektivnění řízení výkonu. Proto může být prozkoumání alternativ jako ClickUp, Lattice, Leapsome, BambooHR a dalších skutečným přínosem.
Každý nástroj přináší mírně odlišný přístup k analýze trendů výkonu v závislosti na tom, co váš tým nejvíce potřebuje, ale pokud hledáte ten nejlepší nástroj pro řízení výkonu, vaše hledání končí u ClickUp. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes a získejte flexibilní nastavení cílů, hlubší vhled do zapojení zaměstnanců nebo jednoduchý způsob správy hodnocení a zpětné vazby.