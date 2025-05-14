Jak vytvářet výzvy Copilot s 10 příklady

Microsoft 365 Copilot může udělat zázraky pro váš pracovní postup – pokud víte, jak mluvit jeho jazykem!
🧠 Zajímavost: 72 % podniků po celém světě využívá nějakou formu umělé inteligence.
V tomto příspěvku se naučíte, jak psát výzvy Copilot, které maximalizují produktivitu – s 10 praktickými příklady a výstupem, který můžete očekávat.
⚡️ Bonus: Představíme vám ClickUp Brain, inteligentního asistenta, který nabízí vše, co Copilot, ale s dalšími výhodami, jako je analýza dat, historická paměť a schopnost provádět akce ve vašem pracovním prostoru ClickUp! Projděte si stránku a začněte zdarma!
Nejprve si ale projdeme náš průvodce výzvami Copilot.
Co jsou výzvy Copilot?
Pokyny Copilot jsou instrukce, které zadáváte nástrojům využívajícím umělou inteligenci, jako je Microsoft Copilot, aby je vedly při provádění úkolů.
Považujte je za podněty k rozhovoru – pomáhají umělé inteligenci porozumět vašim potřebám a poskytnout vám přesně to, co chcete. Čím více své výzvy zdokonalíte, tím produktivnější a efektivnější bude váš asistent s umělou inteligencí!
Ať už pracujete na prezentaci, analyzujete data nebo píšete příspěvek do blogu, vaše výzva ovlivňuje to, jak AI reaguje. Dobře formulovaná výzva je jasná, stručná a podrobná, což vám zajistí nejlepší výsledky z AI.
Při použití AI v projektovém řízení můžete týmům pomoci rozdělit složité úkoly na zvládnutelné části. Například marketingový tým může používat výzvy k návrhu e-mailových kampaní, zatímco vývojáři je mohou používat k ladění kódu nebo generování dokumentace.
💡 Tip pro profesionály: Využijte AI k odhalování poznatků, nejen k vytváření obsahu. Požádejte Copilot, aby porovnal trendy, analyzoval sentiment nebo extrahoval klíčové poznatky z velkých datových sad nad rámec jednoduchých shrnutí.
Výhody používání výzev Copilot
Zkusili jste někdy vařit podle receptu bez jasných pokynů? Je pravděpodobné, že výsledek nebyl ganz podle vašich představ. Takhle vypadá práce s AI bez jasných pokynů Copilotu. Konkrétní pokyny zajistí, že váš AI asistent splní vaše požadavky na psaní, analýzu nebo organizaci.
Přečtěte si také: Jak používat Microsoft Copilot v aplikaci Word a dosáhnout více díky umělé inteligenci
Zde je návod, jak vám jasné a lepší výzvy v Microsoft Copilot pomohou dosáhnout požadovaných výsledků:
- Zvýšená produktivita: Jasné pokyny pomáhají umělé inteligenci zefektivnit úkoly, jako je generování obsahu, analýza dat nebo vytváření prezentací, což vám šetří čas a umožňuje vám soustředit se na to, co je nejdůležitější.
- Vylepšená přesnost: Dobře zpracované pokyny zajišťují, že AI poskytuje přesné a relevantní odpovědi, ať už se jedná o psaní e-mailů, shrnování zpráv nebo výpočty dat.
- Konzistentní výsledky: výzvy Copilotu udržují konzistenci ve vaší práci a pomáhají vám dosahovat předvídatelných a spolehlivých výsledků pokaždé.
- Pomoc napříč aplikacemi: Díky inteligentním výzvám můžete Copilot používat ve všech nástrojích Microsoft 365 – od e-mailů po prezentace. Začněte shrnutím schůzky v Outlooku a přeměňte jej na prezentaci PowerPoint, a to vše pomocí cílených výzev.
- Proměňte kontext v poznatky: Copilot se učí z vašich pracovních vzorců, rozpoznává trendy a navrhuje automatizaci, například vytváření šablon odpovědí na základě zpětné vazby od zákazníků.
👀 Věděli jste? Microsoft Copilot využívá pokročilé jazykové modely, jako je GPT-4, díky nimž dokáže rozumět a generovat text podobný lidskému. Díky tomuto základu dokáže Copilot nejen odpovídat na otázky, ale také provádět úkoly, vytvářet dokumenty a dokonce pomáhat s kódováním!
Jak vytvořit efektivní výzvy Copilot?
Vytváření efektivních výzev Copilotu znamená vyvážit srozumitelnost, relevanci a zapojení. Zde jsou klíčové strategie pro vytváření lepších výzev pro smysluplnější a produktivnější interakce:
- Používejte jasný a konkrétní jazyk: Vyhněte se nejednoznačnosti – formulujte pokyny jasně, aby Copilot rychle pochopil, co potřebujete.
- Buďte struční: Detaily jsou důležité, ale příliš dlouhé pokyny mohou AI přetížit.
- Poskytněte kontext a relevanci: Čím více kontextu poskytnete, tím lépe AI porozumí situaci. Například: „Jaké jsou tři nejdůležitější vlastnosti, které byste zdůraznili ve svém životopise v souvislosti s vaší zkušeností s řízením projektů?“
- Podporujte hlubší přemýšlení: Vytvářejte vrstvené výzvy, abyste získali promyšlenější odpovědi. Například: „Porovnejte a srovnejte faktory úspěchu tradičních a digitálních marketingových strategií pro malé podniky. ”
- Určete tón a styl: Jasně uveďte, zda potřebujete odpovědi v určitém tónu nebo stylu. Například: „Napište přátelský děkovný dopis za pracovní pohovor a zdůrazněte klíčové body, o kterých jste diskutovali. ”
- Opakujte a vylepšujte: Upravujte své výzvy na základě zpětné vazby. Pokud určitá výzva přináší trvale vynikající výsledky, analyzujte, co ji činí účinnou, a vylepšete ji pro budoucí použití.
💡Hledáte chytřejšího AI asistenta? Zatímco Microsoft Copilot podporuje vaše aplikace Microsoft 365, ClickUp Brain jde ještě o krok dál. Je integrován do vašeho pracovního prostoru a pomáhá vám spravovat úkoly, generovat obsah, shrnovat dokumenty a automatizovat práci – vše na jednom místě. ✨ Jako bonus: Uživatelé ClickUp Brain si mohou vybrat z několika externích modelů AI, včetně GPT-4o, o3-mini, o1 a Claude 3. 7 Sonnet pro různé úkoly v oblasti psaní, uvažování a kódování!
Jste připraveni nahradit roztříštěné pracovní postupy jednotným systémem založeným na umělé inteligenci?
📖 Přečtěte si také: Nejlepší výzvy ChatGPT pro řízení projektů
10 příkladů výzev Copilot
Zde je 10 výzev Copilotu přizpůsobených různým odvětvím a profesím. Tyto příklady AI vám ukážou, jak využít Copilot pro zákaznický servis, finance, právní služby a další scénáře.
1. Marketing
Dnešní marketing se opírá o rozhodnutí založená na datech a personalizované zákaznické zkušenosti. Umělá inteligence pomáhá analyzovat chování zákazníků, předvídat jejich preference a vytvářet cílené kampaně.
Díky spolehlivým pokynům může váš marketing automatizovat rutinní úkoly, efektivněji generovat poznatky a doladit strategie pro lepší zapojení, a to vše při zvýšení produktivity a kreativity.
Pokyn: Vytvořte segmentovanou e-mailovou kampaň pro uvedení naší jarní kolekce na trh. Zahrňte doporučení produktů a personalizované slevové kódy.
Výsledek:
👀 Věděli jste? V roce 2023 vydala hudebnice Holly Herndon album s názvem „PROTO“, které vytvořila ve spolupráci s umělou inteligencí jménem Spawn. Tento projekt zkoumal průnik lidské kreativity a strojového učení a zpochybňoval tradiční pojetí autorství v hudbě. To je příklad správného použití výzev!
2. Vývoj softwaru
Týmy vývojářů softwaru hledají nové způsoby, jak zrychlit procesy kódování a testování při zachování kvality.
Využití umělé inteligence při vývoji softwaru pomáhá včas odhalit chyby a generovat jasnější a efektivnější úryvky kódu.
Výzva: Napište funkci Python, která ověřuje hesla uživatelů. Zahrňte kontrolu minimální délky (8 znaků), speciálních znaků, čísel a velkých a malých písmen. Přidejte užitečné chybové zprávy pro každé neúspěšné ověření.
Výsledek:
3. Analýza ve zdravotnictví
Zdravotničtí pracovníci používají AI k analýze údajů o pacientech, včasnému rozpoznání varovných příznaků a dokonce k vytváření personalizovaných léčebných plánů. AI také pomáhá číst lékařské snímky a předpovídat výsledky léčby pacientů, čímž zefektivňuje vše od diagnostiky až po následnou péči.
Pokyn: Analyzujte údaje o životních funkcích pacienta za posledních 24 hodin. Označte všechny znepokojivé vzorce a navrhněte preventivní opatření na základě historických výsledků pacienta.
Výsledek:
4. Finanční analýza
Finanční instituce používají výzvy založené na umělé inteligenci k analýze tržních trendů, odhalování podvodů a efektivnějšímu hodnocení rizik. Správné výzvy pomáhají umělé inteligenci zpracovávat obrovské množství finančních dat, odhalovat skryté vzorce a generovat poznatky, které zlepšují rozhodování.
Od automatizace reportů po zlepšení interakcí se zákazníky – výzvy založené na umělé inteligenci zefektivňují finanční operace.
Výzva: Vytvořte finanční analýzu pro středně velkou společnost v maloobchodním odvětví. Analyzujte růst tržeb, ziskové marže a cash flow společnosti za poslední 3 roky. Zahrňte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), benchmarky odvětví a veškerá potenciální rizika nebo příležitosti pro budoucí růst.
Výsledek:
5. Vzdělávání
Vzdělávací sektor využívá výzvy AI k tomu, aby učební proces byl interaktivnější a efektivnější. Od automatického hodnocení až po poskytování okamžité zpětné vazby – nástroje založené na AI pomáhají pedagogům šetřit čas a soustředit se na individuální zapojení studentů.
S pomocí správných pokynů může AI generovat plány lekcí, navrhovat vzdělávací aktivity, kontrolovat obsah a dokonce jej přizpůsobovat různým úrovním dovedností.
Pokyn: Vytvořte plán výuky matematiky pro 7. třídu algebry. Zahrňte tři úrovně obtížnosti, vizuální pomůcky a cvičné úlohy s podrobnými řešeními.
Výsledek:
Přečtěte si také: Šablony AI, které šetří čas a zvyšují produktivitu
6. Zákaznický servis
Zákaznická podpora prosperuje díky rychlým a přesným odpovědím; výzvy založené na umělé inteligenci to usnadňují. Automatizací často kladených otázek, poskytováním nepřetržité pomoci a vyřizováním rutinních dotazů umožňuje umělá inteligence lidským agentům soustředit se na řešení složitějších zákaznických problémů a poskytování lepší podpory.
Výzva: Vytvořte šablony odpovědí na časté dotazy týkající se vrácení produktů. Uveďte informace o dopravě, podrobnosti o lhůtě pro vrácení a další kroky. Pro frustrované zákazníky přidejte empatický jazyk.
Výsledek:
7. Personální řízení a řízení talentů
Umělá inteligence mění svět lidských zdrojů tím, že činí nábor zaměstnanců chytřejším, rychlejší a inkluzivnějším.
Od automatizace nudných úkolů, jako je prověřování životopisů, až po přiřazování kandidátů k pozicím na základě jejich dovedností a zkušeností – umělá inteligence zajišťuje, že se týmy HR mohou soustředit na budování vztahů, místo aby se brodily papírováním.
Pokyn: Napište sérii e-mailů, které zaujmou pasivní uchazeče, s využitím poznatků umělé inteligence. Začleňte personalizaci, doporučení pracovních pozic a připomenutí, abyste udrželi zájem.
Výsledek:
8. Nemovitosti
Díky umělé inteligenci je nákup, prodej a správa nemovitostí chytřejší a efektivnější. Od chatbotů s umělou inteligencí, které pomáhají kupujícím 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, až po prediktivní analytiku, která předpovídá hodnoty nemovitostí a tržní trendy, umělá inteligence pomáhá agentům a klientům činit informovaná rozhodnutí.
Virtuální prohlídky a doporučení založená na umělé inteligenci personalizují vyhledávání nemovitostí, zatímco automatizované generování potenciálních zákazníků a inteligentní zpracování smluv zefektivňují transakce.
Pokyn: Proveďte analýzu trhu s cílem identifikovat aktuální trendy a cenové strategie na místním realitním trhu. Poskytněte informace o hodnotách nemovitostí, nájemních sazbách a potenciálních investičních příležitostech: [Vložte podrobnosti o lokalitě]
Výsledek:
🧠 Zajímavost: Počítačový vědec John McCarthy poprvé použil výraz „umělá inteligence“ v roce 1956 během konference v Dartmouthu, která je považována za zakládající událost oboru AI.
9. Výroba
Prediktivní údržba založená na umělé inteligenci pomáhá výrobním týmům předvídat poruchy zařízení a snižovat nákladné prostoje. Společnosti, které využívají umělou inteligenci pro plánování údržby, zaznamenaly 20% snížení prostojů, což umožňuje plynulejší provoz a lepší alokaci zdrojů.
Výzva: Analyzujte data z výrobní linky a identifikujte vzorce související s vadami výrobků [vložte data z výrobní linky].
Výsledek:
10. Právní
Nástroje založené na umělé inteligenci pomáhají právníkům rychle analyzovat obrovské množství judikatury, smluv a právních dokumentů, čímž šetří hodiny ruční práce.
Chatboty zpracovávají základní dotazy klientů, čímž uvolňují čas pro složitější právní záležitosti. Prediktivní analytika mezitím vyhodnocuje výsledky případů na základě historických dat a revize a vypracování smluv pomocí umělé inteligence zvyšují přesnost a snižují počet lidských chyb, čímž zrychlují a zefektivňují právní práci.
Pokyn: Jednejte jako právní profesionál specializující se na občanskoprávní případy. Můj klient, nájemce, se snaží získat zpět kauci od bývalého pronajímatele, který ji zadržel, přestože nemovitost byla ponechána v bezvadném stavu.
Pokud můj klient prohraje případ, poskytněte podrobnou analýzu možných důsledků [podle zákonů daného státu]. Zahrňte finanční, osobní a reputační dopady, včetně právních nákladů, dopadů na úvěrovou schopnost, budoucích problémů s pronájmem a jakýchkoli širších dopadů na jejich podnikání nebo osobní život. Zajistěte, aby odpověď byla důkladná a zohledňovala jak okamžité, tak dlouhodobé dopady.
Výsledek:
📖 Přečtěte si také: Průvodce automatizací v ClickUp (s příklady použití)
Časté chyby, kterým je třeba se vyvarovat
Vytváření efektivních výzev v chatu Copilot je klíčem k získání přesných a hodnotných výsledků. Ať už používáte Microsoft Copilot, Copilot Chat nebo AI v rámci Microsoft 365 Copilot, nejasné výzvy mohou vést k vágním nebo irelevantním odpovědím. Abyste ze svých výzev vytěžili maximum, vyhněte se těmto častým chybám:
- Přílišná nejednoznačnost: AI prosperuje na jasnosti. Místo toho, abyste řekli: „Shrňte tento dokument“, upřesněte: „Shrňte tuto zprávu do tří bodů se zaměřením na finanční trendy“.
- Ignorování kontextu: Příkazy Copilotu fungují nejlépe s jasným kontextem. Vždy uveďte odvětví, účel nebo cílové publikum, abyste upřesnili odpověď.
- Přetížení přílišným množstvím informací: Ačkoli kontext je nezbytný, zdlouhavé pokyny mohou Microsoft Copilot přetížit. Pokyny by měly být stručné, ale zároveň informativní.
- Zapomenutí definovat výstupní formát: Pokud potřebujete seznam, tabulku nebo odstavec, uveďte to. Příklad: „Uveďte tyto údaje v tabulce se třemi sloupci“
- Přehlížení limitů AI: Ačkoli Copilot čerpá z rozsáhlé znalostní báze AI, nenahrazuje odborný úsudek. Vždy ověřujte důležité informace.
Omezení Copilotu
Než začnete vytvářet výzvy pro Microsoft Copilot, je důležité vědět, co tento AI asistent dokáže a co ne. Stanovení realistických očekávání vám pomůže vytvořit efektivnější výzvy a dosáhnout nejlepších výsledků.
Zde je několik klíčových omezení, která je třeba mít na paměti:
- Žádné samostatné akce: Copilot pomáhá, ale nejedná samostatně. Poskytuje návrhy, ale před sdílením odpovědí je musíte zkontrolovat a schválit.
- Žádná paměť mezi chatovými konverzacemi: Každá konverzace začíná od začátku. Pokud jste včera diskutovali o marketingové strategii, Copilot si to dnes nebude pamatovat – budete muset znovu poskytnout kontext.
- Omezená analýza dat: Copilot zpracovává určité množství dat na jeden dotaz. Umí shrnout informace, ale není navržen pro hloubkovou analýzu nebo stanovení příčinných souvislostí. K tomu jsou vhodnější specializované analytické nástroje.
- Omezení znalostí: Základní znalosti Copilotu končí kolem roku 2021. Ačkoli Copilot může načítat aktuální informace v závislosti na konfiguraci vaší organizace, jeho základní modelové znalosti nejsou průběžně aktualizovány.
- Nekonzistentní odpovědi: Pokud položíte stejnou otázku dvakrát, můžete dostat mírně odlišné odpovědi. Důvodem je to, že Copilot generuje odpovědi na základě pravděpodobnosti, nikoli pevných pravidel.
- Omezení chatu: Konverzace jsou omezeny na 30 interakcí za relaci a mohou vypršet. Pokud je něco důležité, nezapomeňte to uložit – staré chaty nelze obnovit.
- Omezení přístupu k souborům: Přístup Copilotu k souborům závisí na vašem nastavení. Může načítat pouze soubory z konkrétních umístění, jako je SharePoint vaší společnosti, což omezuje jeho schopnost načítat dokumenty uložené jinde.
- Jednodušší odpovědi v pracovním režimu: Při používání Copilotu v pracovním režimu mohou být odpovědi kratší a výstižnější ve srovnání s jinými nástroji GPT-4.
📮 ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že přibližně 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace. Co ale kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem ClickUp Brain po boku se přepínání kontextů stane minulostí. Stačí položit otázku ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
Používejte ClickUp Brain jako lepší alternativu
Potřebujete AI asistenta, který rozumí vašemu pracovnímu postupu? ClickUp Brain předčí nástroje jako Microsoft Copilot.
Je to jedna z nejlepších alternativ Microsoft Copilot.
Jak? ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Hluboká integrace pracovního prostoru
Na rozdíl od univerzálního přístupu Copilotu pracuje ClickUp Brain přímo v pracovním prostoru ClickUp. Má přístup k vašim úkolům, dokumentům a týmové komunikaci a analyzuje je v reálném čase, aby vám poskytl vysoce relevantní pomoc.
Pokud například spravujete více marketingových kampaní, ClickUp Brain může extrahovat informace ze stavů úkolů, priorit a komentářů týmu, aby vám pomohl činit lepší rozhodnutí o alokaci zdrojů a dalších krocích.
Inteligentní správa úkolů
ClickUp Brain jde nad rámec základního AI chatu a aktivně vám pomáhá s řízením práce a času. Vynechte ruční sledování pokroku – ClickUp Brain automaticky generuje aktualizace a týmové zprávy. Vynechte ruční sledování pokroku – ClickUp Brain automaticky generuje aktualizace a týmové zprávy.
Tato automatizace šetří značné množství času ve srovnání s nástroji, které vyžadují ruční shromažďování a sumarizaci informací. Vedoucí marketingového týmu může rychle získat přehled o všech probíhajících kampaních, úzkých místech a potřebách zdrojů generovaný umělou inteligencí, aniž by musel trávit hodiny sestavováním dat.
Díky dalším funkcím, jako jsou úkoly, dashboardy, chaty a sledování času, si lidé ClickUp pro práci velmi oblíbili.
🎥 Podívejte se, jak týmy používají ClickUp Brain k hladké správě složitých projektů → Podívejte se na demo
👉 Vladimir Janovsky ze společnosti AstraZeneca o ClickUp řekl:
Ačkoli jsme stále v rané fázi integrace ClickUp do projektů mezifunkčních týmů, jeho užitečnost je zvláště patrná v prostředí týmů působících ve více zemích. Bohatá sada funkcí platformy efektivně zvládá složitost a rozsah úkolů, které se týkají více zemí, a zefektivňuje tak komunikaci i koordinaci.
Podpora při tvorbě obsahu
Funkce AI Writer od ClickUp pomáhá týmům rychleji vytvářet a vylepšovat obsah. Ať už se jedná o příspěvky na sociálních sítích, návrhové briefy nebo aktualizace projektů, ClickUp Brain dokáže generovat návrhy, přičemž zachovává hlas vaší značky a zohledňuje kontext pracovního prostoru.
To je lepší než přepínání mezi několika nástroji – můžete přejít od nápadu k realizaci na jednom místě.
💡Tip pro profesionály: Zde je vynikající trik ClickUp Brain:
Máte vágní nebo nepřehledné popisy úkolů? Vyzkoušejte tento příkaz 👉 „Přepište tento popis úkolu tak, aby byl jasnější a orientovaný na akci, přičemž zachovejte všechny podstatné podrobnosti. ”
Díky tomu bude váš tým přesně vědět, co má dělat.
Vývoj softwaru
Protože ClickUp Brain funguje jako váš inteligentní asistent přímo ve vašem pracovním prostoru ClickUp, stává se neocenitelným nástrojem pro softwarové týmy. ClickUp Brain podporuje vývoj softwaru generováním kódu, poskytováním osvědčených postupů, integrací s vaším pracovním prostorem, podporou spolupráce a nabídkou vzdělávacích zdrojů – to vše v rámci ClickUp. To pomáhá týmům pracovat rychleji, udržovat kvalitu a zůstat organizované.
ClickUp Brain: Váš partner pro produktivitu poháněný umělou inteligencí
Psaní výzev nemusí být obtížné – ClickUp Brain to zvládne bez námahy. Je přímo integrován do vašeho pracovního postupu a je ideálním nástrojem umělé inteligence, ať už potřebujete sepsat zprávy, generovat úkoly nebo shrnovat dokumenty.
Čím se ClickUp Brain liší od Microsoft Copilot? Je hladce integrován do ClickUp, což znamená, že můžete spravovat projekty, úkoly a dokumenty bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
Navíc využívá špičkové modely umělé inteligence od OpenAI a Anthropic a poskytuje inteligentní automatizaci, která vyhovuje vašim potřebám.
Potřebujete inovativnější způsob práce? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a nechte ClickUp Brain posunout vaši produktivitu na vyšší úroveň. 📈