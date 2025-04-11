13 nejlepších CRM systémů pro fitness centra v roce 2025

Mezi správou potenciálních zákazníků, udržováním spokojenosti členů fitness centra a vyřizováním prodejů můžete mít pocit, že zvedáte víc než jen činky. Všechna ta administrativní práce vás může vyvést z koncentrace a zpomalit růst vašeho podnikání.
Právě v tomto ohledu může pomoci systém pro správu vztahů se zákazníky určený pro fitness centra.
Správný software pro správu členů fitness centra není jen místem pro ukládání údajů o zákaznících, ale pomáhá také se sledováním docházky, plánováním lekcí, automatickými připomínkami a personalizovanou komunikací – takže můžete trávit méně času honbou za platbami a více času pomáhat členům dosáhnout jejich cílů.
Sestavili jsme seznam 13 nejlepších CRM softwarů pro fitness centra, které vám pomohou sledovat docházku členů, zvýšit jejich retenci a rozvíjet vaše fitness podnikání. Najděte si ten, který vám nejlépe vyhovuje!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný seznam 13 nejlepších CRM softwarů pro fitness centra, které pomáhají spravovat zkušenosti členů:
- ClickUp : Nejlepší pro správu provozu posilovny a komunikaci s členy pomocí přizpůsobených pracovních postupů
- Mindbody: Nejlepší pro komunikaci s klienty založenou na umělé inteligenci
- ZenPlanner: Nejlepší pro organizaci informací o členech
- Virtuagym: Nejlepší pro personalizované výživové a tréninkové plány
- Club OS: Nejlepší pro automatizaci marketingu a prodeje
- PushPress: Nejlepší pro sdílení úspěchů s komunitou
- Gymdesk: Nejlepší pro provozování fitness centra otevřeného 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- Pike13: Nejlepší pro minimalizaci administrativní zátěže
- Glofox: Nejlepší pro správu zapojení členů
- Exercise. com: Nejlepší pro automatizaci vašeho prodejního trychtýře
- RhinoFit: Nejlepší pro nastavení flexibilního fakturačního systému
- Vagaro: Nejlepší pro shromažďování online rezervací prostřednictvím externích aplikací
- TeamUp: Nejlepší pro správu reputace
Proč fitness centra potřebují CRM software?
Podniky, které používají CRM, mají o 85 % vyšší šanci zlepšit zákaznickou zkušenost — a mohou tak ušetřit 5–10 hodin pracovní zátěže zaměstnanců týdně. To je významné zvýšení efektivity, a fitness kluby se k tomu mohou také přidat.
Proč? Protože žonglování s údaji o členech, sledování docházky a zpracování plateb na více platformách je bolestivé.
Díky analytice založené na umělé inteligenci můžete snadno sledovat zapojení členů, zatímco cloudový přístup zajišťuje synchronizaci vašeho týmu bez ohledu na to, kde se právě nachází. Méně času stráveného administrativou znamená více času na budování prosperující fitness komunity. To zní jako výhra.
Výhody CRM systémů pro fitness centra
Fitness CRM software vám ulehčí práci s komunikací se zákazníky. Zatímco jim pomáháte dosáhnout jejich fitness cílů, nástroje založené na umělé inteligenci se postarají o administrativní úkoly, od zpracování plateb po automatické upomínky a další.
Zde je pět výhod zavedení CRM workflow ve vaší posilovně:
- Sledujte docházku členů, platební informace a profily členů na jediném CRM panelu.
- Umožněte rezervace lekcí, zrušení a správu čekacích listin v reálném čase, abyste maximalizovali obsazenost.
- Nastavte opakované platby, automatické fakturace a upomínky na splatné platby, abyste zlepšili cash flow.
- Využijte plně integrované šablony členských formulářů a chatboty k získávání nových poptávek.
- Měřte výkonnost trenérů a spokojenost členů pro rozhodování založené na datech.
Co byste měli hledat v CRM systému pro fitness centra?
Správný CRM software pro fitness centra by měl umět víc než jen organizovat data členů a podporovat růst podnikání. Abyste skutečně zefektivnili své provozní činnosti, ujistěte se, že nabízí také tyto klíčové funkce:
- Zvolte cloudové CRM s monitorováním docházky v reálném čase a historií členství.
- Ověřte si funkce přizpůsobené segmentace, které umožňují kategorizovat členy podle úrovně aktivity, demografických údajů nebo fitness cílů.
- Vyberte si CRM s plánováním lekcí založeným na umělé inteligenci, které se automaticky přizpůsobuje podle špiček a dostupnosti trenérů.
- Vyhledejte automatizované fakturace, opakované platby a upozornění na prodlení, abyste zabránili úniku příjmů.
- Využijte prediktivní analytiku k předpovědi rizik ztráty členů a trendů v příjmech.
👀 Věděli jste, že: Automatizované zákaznické tikety mají o 52 % rychlejší dobu vyřešení.
13 nejlepších CRM systémů pro fitness centra
Vzhledem k tomu, že potřeby každé posilovny jsou jedinečné, může být hledání perfektního CRM softwaru náročné.
Ale nebojte se, my vám pomůžeme! Najdeme CRM, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
1. ClickUp (nejlepší pro správu provozu fitness centra a komunikaci s členy pomocí přizpůsobených pracovních postupů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, se může snadno proměnit v CRM software pro fitness centra.
ClickUp CRM pro fitness centra je komplexní řešení pro sledování nových potenciálních členů, správu stávajících členství a automatizaci platebních a obnovovacích procesů. Potřebujete řešení typu „plug-and-play“? Prozkoumejte šablony CRM od ClickUp a začněte ihned.
Například šablona ClickUp CRM organizuje vaše jinak roztříštěné údaje do centralizovaného systému, takže žádný potenciální zákazník nezůstane opomenut, žádná obnovení smlouvy nebude opomenuta a žádný klient se nebude cítit zanedbáván. Tato šablona může ukládat informace, přidělovat úkoly trenérům a definovat fitness cíle pro vaše klienty.
Tuto šablonu můžete použít následujícím způsobem:
✅ Ukládejte údaje o členech, jako jsou kontaktní informace, členské plány a zprávy o pokroku, do strukturované a prohledávatelné databáze.
✅ Sledujte potenciální nové členy pomocí přizpůsobeného prodejního kanálu, který je sleduje od poptávky až po registraci.
✅ Nastavte automatické připomenutí blížících se obnovení členství, vypršení platnosti členství nebo speciálních akcí, čímž snížíte počet manuálních následných kontaktů.
Pokud jste trenér, šablona ClickUp Exercise Log Template vám pomůže spravovat osobní tréninky a zároveň navrhnout strukturovaný plán pro každého klienta. Zaznamenávejte tréninky, stanovujte fitness cíle a sledujte pokrok – vše na jednom místě – abyste se mohli soustředit na trénování místo na práci s tabulkami.
Chcete svým členům pomoci vybudovat si pevný fitness režim prostřednictvím malých, ale důsledných změn životního stylu? Právě k tomu slouží šablona ClickUp Personal Habit Tracker . Díky personalizovanému sledování tréninku a wellness pomáhá členům fitness centra udržet si správný směr, vybudovat si lepší návyky a dlouhodobě se držet svých fitness cílů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Použijte vlastní šablony formulářů pro zpětnou vazbu k shromažďování a ukládání údajů od potenciálních a stávajících členů.
- Spravujte více poboček fitness centra z jednoho ovládacího panelu pomocí ClickUp Map View pro sledování geografických dat.
- Využijte integraci ClickUp pro práci s e-mailovými platformami, účetním softwarem a dalšími nástroji, abyste mohli sledovat všechny interakce s klienty na jedné platformě a spolupracovat s trenéry, výživovými poradci a administrativními pracovníky.
- Sledujte cesty klientů, spravujte jejich přijímání a sledujte platby pomocí vlastních zobrazení, včetně seznamu, kanbanové tabule a tabulkového zobrazení.
- Zobrazte si hodnotu zákazníka za celou dobu jeho života, průměrnou velikost obchodů a další údaje snadno pomocí dashboardů bez nutnosti programování v ClickUp.
Omezení ClickUp
- Začátečníci mohou být ohromeni množstvím funkcí, které platforma nabízí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
ClickUp je NEJLEPŠÍ systém pro správu projektů, dashboard, CRM + škálování, jaký jsem kdy viděl! Pomohl mi ušetřit stovky až tisíce hodin, stanovit priority a soustředit se na rozvoj podnikání v hodnotě 500 000 až milionů dolarů denně. Nyní přecházíme na sledování konverzí a výsledků! ClickUp miluji!
ClickUp je NEJLEPŠÍ systém pro správu projektů, dashboard, CRM + škálování, jaký jsem kdy viděl! Pomohl mi ušetřit stovky až tisíce hodin, stanovit priority a soustředit se na rozvoj podnikání v hodnotě 500 000 až milionů dolarů denně. Nyní přecházíme na sledování konverzí a výsledků! ClickUp miluji!
2. Mindbody (nejlepší pro komunikaci s klienty založenou na umělé inteligenci)
Jste unaveni z toho, že stále dokola odpovídáte na stejné otázky klientů? Train Messenger, asistent Mindbody využívající umělou inteligenci, vám pomůže. Zvládne dotazy klientů, rezervace termínů a zasílání automatických připomínek jako recepční, který nikdy nebere volno.
Navíc personalizuje odpovědi na základě údajů o členech, takže každá interakce probíhá hladce a profesionálně. Nechte jej řešit časté dotazy, zatímco vy se soustředíte na osobní tréninky a správu členů.
Nejlepší funkce Mindbody
- Spravujte lekce, schůzky a zaměstnance v reálném čase pomocí jediného, snadno použitelného kalendáře.
- Přilákejte nové klienty z celého světa tím, že zaregistrujete svou posilovnu na Mindbody Marketplace.
- Poskytněte členům přizpůsobenou mobilní aplikaci, pomocí které si mohou rezervovat lekce, spravovat členství a zůstat v kontaktu.
Omezení Mindbody
- Ceny mohou být pro malé podniky a nezávislé fitness profesionály příliš vysoké.
- Software může být chybový, může docházet k jeho zpomalení a jeho výpadky mohou trvat i několik hodin.
Ceny Mindbody
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mindbody
- G2: 3,6/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 2 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Mindbody
Základní software má robustní funkcionalitu, ale systém je složitý a není intuitivní. Pracoval jsem s tímto softwarem 6 let, takže jsem se postupem času naučil, jak dosáhnout toho, co potřebuji.
Základní software má robustní funkcionalitu, ale systém je složitý a není intuitivní. Pracoval jsem s tímto softwarem 6 let, takže jsem se postupem času naučil, jak dosáhnout toho, co potřebuji.
3. ZenPlanner (nejlepší pro organizaci informací o členech)
Zen Planner automatizuje časově náročné úkoly a poskytuje snadno použitelné digitální nástroje. Jeho online rezervační systém eliminuje konflikty v rozvrhu tím, že členům umožňuje rezervovat si lekce v reálném čase.
Automatizované fakturace zajistí, že budete vždy dostávat platby včas, aniž byste museli platby urgovat. Je to dobrý CRM systém pro trenéry, který jim pomáhá řídit provoz a budovat komunitu.
Nejlepší funkce ZenPlanner
- Umožněte rychlé samoobslužné přihlášení pomocí režimu Kiosk Mode.
- Umožněte členům rezervovat si lekce online, sledovat docházku a zabránit dvojím rezervacím.
- Integrujte systém SugarWOD, abyste mohli zaznamenávat tréninky, sledovat výkonnost a zvýšit zapojení členů.
- Sledujte klíčové obchodní ukazatele pomocí přizpůsobitelných přehledů pro rozhodování založené na datech.
Omezení ZenPlanner
- Kritické komponenty, jako jsou online registrační portály, často selhávají.
- Má tendenci přepisovat předchozí data prázdnými záznamy.
Ceny ZenPlanner
- Startovací balíček: 199 $/měsíc
- Studio: 99 $/měsíc
- Engage: 198 $/měsíc
- Ultimate: 348 $/měsíc
Hodnocení a recenze ZenPlanner
- G2: 4,3/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ZenPlanneru
Používáme ho už téměř deset let a je velmi užitečný pro sledování údajů o členech. Není příliš intuitivní a školení nových dobrovolníků v jeho používání trvá nějakou dobu, ale splňuje to, co od něj očekáváme.
Používáme ho už téměř deset let a je velmi užitečný pro sledování údajů o členech. Není příliš intuitivní a školení nových dobrovolníků v jeho používání trvá nějakou dobu, ale splňuje to, co od něj očekáváme.
4. Virtuagym (nejlepší pro personalizované výživové a tréninkové plány)
Stěžovali si klienti, že nevědí, co jíst, aby podpořili svůj trénink? Zdravá strava je stejně důležitá jako trénink.
Virtuagym vytváří personalizované stravovací plány, které odpovídají stravovacím potřebám, preferencím a fitness cílům klientů a pomáhají jim udržet si správný směr v posilovně i mimo ni. Integrovaný nástroj pro sledování výživy umožňuje klientům zaznamenávat jídla a sledovat makroživiny, zatímco automatické návrhy jídel zjednodušují plánování pro lidi s nabitým programem.
Nejlepší funkce Virtuagym
- Vytvářejte vlastní tréninkové programy s pokyny k cvičení a videoukázkami
- Nabídněte značkovou aplikaci, která zlepší a posílí KPI zákaznické zkušenosti.
- Podporujte komunitu pomocí výzev, skupin a žebříčků, abyste si zajistili loajalitu členů.
Omezení Virtuagym
- Sledování mezd je manuální proces
- Software postrádá plánování v reálném čase
- Ne všechny informace o stravovacím plánu jsou uloženy.
Ceny Virtuagym
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Virtuagym
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Virtuagym
Skvělé zapojení a služby, virtuagym rychle reaguje na všechny naše dotazy a vždy nám ochotně pomůže s jakýmkoli problémem.
Skvělé zapojení a služby, virtuagym rychle reaguje na všechny naše dotazy a vždy nám ochotně pomůže s jakýmkoli problémem.
5. Club OS (nejlepší pro automatizaci marketingu a prodeje)
Sledování nových potenciálních zákazníků může připomínat práci na plný úvazek, ale nemusí to tak být. Funkce Club OS „Oznámení o nových potenciálních zákaznících“ zajistí, že váš tým dostane okamžité upozornění, když potenciální člen projeví zájem, což usnadní rychlé navázání kontaktu.
Díky segmentovaným zprávám můžete posílat správné zprávy ve správný čas, čímž zvýšíte zapojení a konverze. Navíc integrace Facebook Lead Ads s Club OS umožňuje potenciálním zákazníkům přímo zadávat své údaje, což zefektivňuje správu a získávání potenciálních zákazníků, takže se můžete soustředit na to, abyste z nich udělali věrné členy.
Nejlepší funkce Club OS
- Posílejte propagační nabídky, připomínky kurzů a zprávy o dosažených milnících pomocí automatizovaných e-mailových a textových kampaní.
- Získejte potenciální zákazníky pomocí digitálních prohlášení hostů, integrace reklam na Facebooku a programů doporučení.
- Sledujte aktivitu potenciálních zákazníků, míru konverze a výkonnost e-mailů pomocí analytických dashboardů v reálném čase.
Omezení Club OS
- Systém neomezuje duplicitní záznamy.
- Funkce vyhledávání vyžaduje k fungování více informací, než je nutné.
Ceny Club OS
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Club OS
- G2: 3,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 190 recenzí)
6. PushPress (nejlepší pro sdílení úspěchů s komunitou)
Každodenní docházka na tréninky je snazší, když členové cítí, že dosahují nějakých výsledků. Když tedy někdo dosáhne nového osobního rekordu, splní výzvu nebo vydrží pravidelně cvičit, PushPress mu umožní zveřejnit své úspěchy na sociálním feedu v aplikaci.
To udržuje vysokou motivaci a buduje pocit sounáležitosti, díky čemuž se tréninky stávají sdíleným zážitkem. Majitelé fitness center mohou s členy komunikovat prostřednictvím lajků, komentářů a pozdravů, čímž podporují hlubší vztahy.
Navíc je PushPress integrován s nástroji pro sledování výkonu, což členům umožňuje zaznamenávat pokroky, stanovovat cíle a zůstat zodpovědní – to vše na jedné platformě.
Nejlepší funkce PushPress
- Zaujměte potenciální zákazníky a členy pomocí obousměrných SMS, e-mailů a automatizace sociálních médií.
- Budujte komunitu pomocí žebříčků, pochval a zvýraznění nejlepších výkonů
- Umožněte samoobslužné rezervace, správu čekacích listin a sledování dostupnosti zaměstnanců v reálném čase.
Omezení PushPress
- Funkce komentářů mezi sportovcem a trenérem může mít zpoždění.
- Zkušenosti jsou lepší ve webovém prohlížeči než v aplikaci.
Ceny PushPress
- Navždy zdarma
- Pro: 159 $/měsíc
- Max: 229 $/měsíc
Hodnocení a recenze PushPress
- G2: 4,9/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
7. Gymdesk (nejlepší pro provozování fitness centra otevřeného 24 hodin denně, 7 dní v týdnu)
Představovali jste si někdy, že byste vlastnili fitness studio, které funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu? Vzdálený přístup do zařízení Gymdesk to umožňuje – členové mohou odemknout dveře pomocí svých smartphonů a nepotřebují žádné klíčové karty.
Systém automaticky povoluje nebo omezuje vstup na základě platebního stavu, čímž zajišťuje, že do fitness centra mají přístup pouze aktivní členové. Navíc díky monitorování v reálném čase mohou majitelé fitness center sledovat přihlášení, spravovat bezpečnost a zajišťovat hladký provoz odkudkoli.
Nejlepší funkce Gymdesk
- Vytvořte a provozujte profesionální webové stránky s přizpůsobitelnými šablonami, které odpovídají vaší značce.
- Zefektivněte onboardování a sledujte pokrok v konverzi potenciálních zákazníků na jedné platformě.
- Posílejte hromadné SMS a e-maily a snadno zapojte celou svou členskou databázi.
Omezení Gymdesk
- Integrace webových stránek je omezená
- Kontrola docházky může být při více probíhajících lekcích matoucí.
Ceny Gymdesk
- Plán Micro Gym: 75 $/měsíc
- Plán pro malé fitness centrum: 100 $/měsíc
- Střední plán pro fitness centra: 150 $/měsíc
- Plán pro velké fitness centrum: 200 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gymdesk
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Gymdesk
Gymdesk byl doslova první věcí, kterou jsme pořídili před otevřením naší posilovny. Samotný nákup a nastavení nám velmi ujasnilo vše, co jsme potřebovali udělat, abychom mohli začít. Je velmi univerzální a můžete používat tolik funkcí, kolik potřebujete. Integrovali jsme ho se Stripe a za dva roky jsme neměli žádný problém s platbami. Skvělá práce, GymDesk
Gymdesk byl doslova první věcí, kterou jsme pořídili před otevřením naší posilovny. Samotný nákup a nastavení nám velmi ujasnilo vše, co jsme potřebovali udělat, abychom mohli začít. Je velmi univerzální a můžete používat tolik funkcí, kolik potřebujete. Integrovali jsme ho se Stripe a za dva roky jsme neměli žádný problém s platbami. Skvělá práce, GymDesk
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem čtyřikrát častěji používají více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako všestranná aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
8. Pike13 (nejlepší pro minimalizaci administrativní zátěže)
Pike13 snižuje vaše administrativní úkoly tím, že nechává klienty zvládat pracovní zátěž. Samoobslužný klientský portál umožňuje členům rezervovat si lekce, aktualizovat své profily a provádět platby – to vše bez nutnosti zapojení vašeho personálu. Tato autonomie zlepšuje zkušenosti klientů a uvolňuje váš personál, aby se mohl soustředit na poskytování výjimečných služeb.
Nejlepší funkce Pike13
- Zefektivněte plánování pracovníků, výplaty mezd a sledování provizí, abyste zjednodušili řízení týmu.
- Vytvářejte podrobné finanční zprávy pro sledování příjmů, neuhrazených plateb a růstu podnikání.
- Nabídněte značkovou mobilní aplikaci pro plynulou komunikaci s klienty, včetně rezervací, plateb a oznámení.
Omezení Pike13
- Práce s funkcí reportování může být náročná.
- Software může generovat chybné prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti
Ceny Pike13
- Essential: 139 $/měsíc
- Pokročilá verze: 199 $/měsíc
- Premium: 279 $/měsíc
Hodnocení a recenze Pike13
- G2: 3,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pike13
Na jednom místě najdete rozvrhy všech členů nebo si můžete zobrazit pouze svůj vlastní rozvrh.
Na jednom místě najdete rozvrhy všech členů nebo si můžete zobrazit pouze svůj vlastní rozvrh.
9. Glofox (nejlepší pro správu zapojení členů)
Funkce Smart No-Show Recovery od Glofox nejen sleduje absence, ale také aktivně pracuje na opětovném zapojení členů. Její systém Strike System přiděluje „strike“ (varování), když někdo opakovaně vynechá lekci bez zrušení, a po stanoveném počtu varování může být omezena jeho možnost rezervovat si budoucí lekce.
To členy motivuje, aby se dostavili nebo zrušili účast předem, což zajišťuje přesnost rozvrhů lekcí a vysokou míru zapojení. Funkce schůzek Glofox navíc pomáhá předcházet neúčasti zasíláním připomínkových e-mailů a SMS zpráv, čímž zajišťuje, že členové zůstávají odhodláni dodržovat svůj fitness režim.
Nejlepší funkce Glofox
- Umožněte členům pozastavit své předplatné přímo prostřednictvím aplikace
- Automaticky doporučujte alternativní časové sloty nebo možnosti čekací listiny v případě, že se kurz naplní.
- Seřaďte své nejžhavější potenciální zákazníky podle zapojení a minulých interakcí, abyste mohli stanovit priority pro následné kroky.
Omezení Glofox
- Klienti nemohou obnovit své členství, dokud nevyprší platnost stávajícího členství.
- Marketingová sada se jeví jako objemná
Ceny Glofox
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Glofox
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 330 recenzí)
10. Exercise.com (nejlepší pro automatizaci vašeho prodejního trychtýře)
Jste unaveni z honby za potenciálními zákazníky a z následných kontaktů? Exercise.com vám pomůže. Zefektivňuje váš prodejní proces automatizací péče o potenciální zákazníky prostřednictvím e-mailů, SMS a push notifikací, čímž zajišťuje konzistentní zapojení bez nutnosti ručních následných kontaktů.
Jeho přizpůsobitelné dashboardy poskytují přehled o tržbách, trendech v členství a marketingové výkonnosti, což umožňuje přijímat rozhodnutí na základě dat. Platforma navíc nabízí nástroje, jako jsou mobilní aplikace s přizpůsobitelným brandingem a podrobné analytické údaje, které zvyšují zapojení členů a podporují růst podnikání.
Exercise.com – nejlepší funkce
- Zefektivněte správu klientů tím, že členům umožníte rezervovat si lekce, podepisovat smlouvy a provádět platby online nebo prostřednictvím vaší vlastní aplikace.
- Udržujte zájem členů pomocí automatizovaných tréninkových plánů, zpráv o výkonu a personalizovaných motivačních zpráv.
- Sledujte klíčové metriky s přehledem v reálném čase o docházce členů, výkonu trenérů a celkovém stavu podnikání.
Omezení Exercise.com
- Nenabízí funkci technické analýzy.
- Změna dat účtování v existujících šablonách fakturace může být náročná.
Ceny Exercise.com
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze na Exercise.com
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 220 recenzí)
11. RhinoFit (nejlepší pro nastavení flexibilního fakturačního systému)
S RhinoFit se správa členství stává méně pracnou a více hračkou. Můžete si přizpůsobit vše – zkušební nabídky, skupinové balíčky a online registrace – tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho fitness centra.
Flexibilní fakturační systém vám umožňuje nastavit týdenní, měsíční nebo roční platební plány. Můžete také snadno nabídnout slevy pro záchranáře, rodiny nebo předplacená členství. Automatické upomínky plateb a integrace s oblíbenými platebními procesory zbavují vás i vaše členy stresu z transakcí.
Nejlepší funkce RhinoFit
- Prodávejte členství, balíčky a permanentky na lekce přímo ze svých webových stránek.
- Nechte RhinoFit vyřídit výjimky, smlouvy a přihlášení členů.
- Poskytněte členům bezklíčový vstup do vašeho zařízení
Omezení RhinoFit
- Musíte ručně přecházet z jedné stránky na druhou, abyste získali kontaktní údaje osob s neúspěšnými platbami.
Ceny RhinoFit
- Standard: 57 $/měsíc
- Přístup 24/7: 149 $/měsíc
- Affiliate Pro: 299 $/měsíc
- Affiliate Plus: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze RhinoFit
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,0/5 (více než 250 recenzí)
🧠 Zajímavost: Dospělí by se měli snažit být aktivní téměř každý den, a to 2,5 až 5 hodin mírného cvičení, jako je chůze nebo plavání, nebo 1,25 až 2,5 hodiny intenzivní aktivity, jako je jogging nebo fotbal, každý týden. Kombinace obou je také prospěšná, pokud je pohyb konzistentní.
12. Vagaro (nejlepší pro shromažďování online rezervací prostřednictvím externích aplikací)
Chcete získat rezervace, aniž byste hnuli prstem? Vagaro vám pomůže vyniknout tím, že zařadí vaši firmu na svůj bezplatný trh, díky čemuž si klienti mohou snadno rezervovat termín přímo z Google, Instagramu nebo Apple Maps.
Díky inteligentnímu softwaru pro plánování můžete účtovat poplatky za neúčast, spravovat zrušení a automaticky vyplňovat volná místa klienty z čekací listiny. Vestavěné marketingové nástroje vám navíc pomohou zasílat propagační materiály, připomínky a následné zprávy, aby byl váš rozvrh plný a vaši klienti zapojení.
Nejlepší funkce Vagaro
- Provozujte internetový obchod s doplňky stravy, oblečením a dárkovými kartami
- Rezervujte a spravujte zdroje z integrovaného kalendáře Vagaro.
- Používejte Vagaro Connect pro nepřerušované konverzace s klienty a přístup k jejich informacím.
Omezení Vagaro
- Integrace rezervací může být náročná na práci
- Vagaro může v případě neuhrazení platby váš účet zrušit.
Ceny Vagaro
- Jedna lokalita: 30 $/měsíc za kalendář
- Více poboček: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vagaro
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 400 recenzí)
13. TeamUp (nejlepší pro správu reputace)
Dobrá pověst přivádí stávající zákazníky zpět a přitahuje nové. Funkce Community Happiness od TeamUp automatizuje žádosti o recenze a motivuje spokojené členy, aby se podělili o své zkušenosti na Google a Facebooku.
Pomůže vám také sledovat zpětnou vazbu, řešit problémy a posilovat vztahy s klienty, čímž zajistí růst vašeho podnikání díky pozitivnímu šíření informací ústním podáním.
Nejlepší funkce TeamUp
- Spravujte a reagujte na recenze z jednoho centralizovaného panelu
- Podpořte více registrací pomocí automatizovaných funkcí pro žádosti o recenze.
- Uplatňujte poplatky za zrušení a neúčast, abyste ochránili své příjmy.
Omezení TeamUp
- Trenéři nedostávají oznámení o přeplánovaných lekcích
- Kalendář výslovně nezobrazuje dostupnost zaměstnanců.
Ceny TeamUp
- Cena od: 104 $/měsíc pro 100 aktivních zákazníků
Hodnocení a recenze TeamUp
- G2: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 320 recenzí)
👀 Věděli jste, že: Studie ukazují, že starší dospělí, kteří zvýší svou aktivitu na 7 500 kroků jen tři dny v týdnu, mohou snížit riziko úmrtnosti o více než 50 %.
Snadná správa členů a přehlednost díky ClickUp
Ideální CRM pro fitness podniky by mělo automatizovat sledování potenciálních zákazníků, zjednodušit plánování lekcí a sledovat platby, zároveň poskytovat cenné informace, které majitelům fitness center umožní činit chytřejší obchodní rozhodnutí.
V tomto případě volba all-in-one platformy, jako je ClickUp, činí tyto procesy méně náročnými. Díky přizpůsobitelným dashboardům, automatizačním funkcím a integracím vám ClickUp pomáhá spravovat vaši posilovnu – ať už se zaměřujete na přilákání nových členů, nebo na udržení zájmu těch stávajících.
Proč se zabývat administrativou? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a udržujte své podnikání v chodu.