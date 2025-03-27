Jak odstranit marketingové silosy a zlepšit spolupráci a efektivitu

Marketingové týmy by měly spolupracovat. Často tomu však tak není.
Znáte příznaky: váš prodejní tým nechápe, co marketing propaguje. Tým pro obsah vytváří materiály, které tým pro placená média nikdy nepoužívá. Vaše data jsou uložena v několika systémech, které mezi sebou nekomunikují. A zákazníci zažívají nesourodou cestu, která podkopává slib vaší značky.
Problémem není nedostatek talentu nebo úsilí. Je to způsob, jakým jsou týmy strukturovány. Když obsah, generování poptávky a prodejní operace fungují nezávisle, cenné poznatky zůstávají skryté a marketingová efektivita tím trpí.
52,2 % obchodních profesionálů se domnívá, že největším dopadem nesouladu mezi obchodními a marketingovými týmy je ztráta tržeb a příjmů.
Existuje však ještě lepší způsob. Když marketingové týmy pracují synchronizovaně, dosahují lepší spolupráce, rychlejšího uzavírání obchodů a vyššího růstu tržeb ve srovnání s roztříštěnými týmy. V tomto průvodci se podíváme na příčiny takové nesourodosti, jejich dopad a praktické strategie pro odstranění marketingových silosů, aby vznikl propojenější a výkonnější marketingový tým.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Marketingové silo vzniká, když týmy zabývající se obsahem, generováním poptávky a prodejem pracují izolovaně, což vede k neefektivitě a roztříštěným zákaznickým zkušenostem.
- Mezi běžné příčiny patří organizační struktury s oddělenými rozpočty a KPI, roztříštěné technologické stacky, kulturní bariéry a nesoulad cílů jednotlivých oddělení.
- Sila vedou k duplicitě úsilí, nekonzistentnímu sdělování značky, pomalejšímu provádění kampaní a neefektivnímu přidělování zdrojů.
- Zákazníci zažívají nesouvislé cesty, když se marketingové zprávy liší napříč kanály, což narušuje důvěru a snižuje míru konverze.
- Odstranění silosů podporuje spolupráci, sjednocuje cíle a vytváří jednotnou zákaznickou cestu, což vede k rychlejšímu provádění kampaní a lepšímu využití zdrojů.
- Chcete-li odstranit marketingové silosy, podporujte komunikaci vytvářením sdílených prostorů pro diskuse, mezifunkčních týmů a pravidelných kontrol, abyste sjednotili týmy a sdíleli poznatky.
- Centralizujte data a nástroje, abyste eliminovali redundance, zajistili všem týmům přístup ke stejným informacím a zefektivnili rozhodování.
- Sladěte cíle napříč odděleními nastavením sdílených KPI, použitím OKR a vytvořením přehledu o závislostech, abyste zajistili soudržné strategie.
- Využijte umělou inteligenci a automatizaci k zefektivnění pracovních postupů, eliminaci opakujících se úkolů a zajištění toho, aby týmy pracovaly s aktuálními informacemi.
- Měřte úspěch sledováním metrik spolupráce, soudržnosti zákaznické cesty a provozní efektivity, abyste zajistili neustálé zlepšování.
- Nástroje jako ClickUp poskytují jednotný pracovní prostor pro centralizaci marketingových a prodejních dat, automatizaci pracovních postupů a sladění týmů, čímž zajišťují hladkou spolupráci.
Co jsou marketingové silosy?
Marketingové silo vzniká, když různé týmy – například týmy pro obsah, generování poptávky, sociální sítě a prodej – pracují izolovaně namísto toho, aby fungovaly jako jednotná síla. Tyto nespojené jednotky si vyvíjejí vlastní procesy, cíle a někdy dokonce i konkurenční priority.
Běžné příčiny marketingových sil
Marketingové silosy se málokdy vytvářejí záměrně. Obvykle vznikají z následujících důvodů:
- Organizační struktura: Mnoho marketingových vedoucích neúmyslně posiluje silosy oddělenými rozpočty, reportingovými liniemi a KPI.
- Fragmentace technologií: Týmy, které používají oddělené CRM systémy, analytické nástroje a platformy pro řízení projektů, mají potíže s efektivním sdílením dat. To ztěžuje propojení zákaznických cest napříč kontaktními body.
- Kulturní bariéry: Konkurenční vnitřní kultury mohou bránit sdílení informací mezi marketingovými iniciativami. Když oddělení soutěží o rozpočet nebo uznání, mají motivaci chránit „svá“ data a úspěchy, místo aby spolupracovala.
- Specializované odborné znalosti: Vzhledem k tomu, že marketing se stává stále techničtějším, mohou mít specialisté potíže s efektivní komunikací s kolegy z jiných oborů. Expert na SEO a stratég značky mohou doslova mluvit různými jazyky.
- Nesoulad cílů jednotlivých oddělení: Pokud se generování poptávky zaměřuje na SQL, ale obsah se soustředí na zapojení, jejich strategie se nikdy plně nespojí.
- Nedostatečná komunikace mezi týmy: Pokud týmy nemají pravidelné porady nebo sdílené přehledy marketingových aktivit, důležité informace zůstávají uzavřeny v jednom oddělení.
Jak silosy ovlivňují výkonnost marketingu
Pokud se v jedné místnosti sejde více než tři marketingoví pracovníci, vzniknou silá... Ztratíte spojovací tkáň a zákazníci to vycítí.
Pokud se v jedné místnosti sejde více než tři marketingoví pracovníci, vzniknou silá... Ztratíte spojovací tkáň a zákazníci to vycítí.
Na první pohled se silá nemusí jevit jako velký problém. Postupem času však vytvářejí překážky, zpomalují realizaci a ztěžují generování potenciálních zákazníků a měření skutečného dopadu marketingu. Obchodní náklady silového marketingu jsou značné:
- Fragmentované zákaznické zkušenosti: Vaši zákazníci nevnímají vaši organizaci jako jednotlivé oddělení, ale jako jednu značku. Pokud se marketingové zprávy a přístupy liší v jednotlivých kanálech, může to vést k erozi důvěry a snížení konverzních poměrů.
- Duplicitní úsilí: Bez přehledu o práci ostatních týmů často týmy znovu vytvářejí materiály nebo duplikují kampaně, které již v organizaci existují. Mohou dokonce přijít o možnost znovu využít vysoce výkonné materiály.
- Nekonzistentní sdělení značky: Pokud se týmy neshodnou na základním positioning, zákazníci dostávají protichůdné signály o vaší hodnotové nabídce, což vede k záměně.
- Pomalejší reakční doba: Organizace s oddělenými silosy potřebují více času na uvedení kampaní na trh, což je činí méně agilními a méně schopnými reagovat na změny na trhu. Bez centralizovaného workflow se schvalování a rozhodování zpomaluje, což vede ke zpoždění uvedení kampaní na trh.
- Neefektivní přidělování zdrojů: Bez uceleného přehledu o marketingové výkonnosti se investice často směřují do nejhlasitějších oddělení, nikoli do těch, která mají největší dopad.
Není divu, že odstranění těchto bariér znamená více než jen zlepšení spolupráce.
Výhody odstranění marketingových silosů
38,3 % vedoucích pracovníků v oblasti prodeje uvádí jako svou nejvyšší prioritu lepší sladění cílů a strategie svých marketingových týmů.
Když se vám podaří odstranit bariéry mezi marketingovými funkcemi, promění se celý váš marketingový ekosystém.
Zaznamenáte rychlejší uvedení na trh klíčových iniciativ, protože zmizí překážky v schvalovacím procesu a nápady budou volně proudit mezi specialisty. Váš rozpočet se začne lépe využívat, protože odstraníte nadbytečné nástroje a duplicitní úsilí, které bylo dříve skryto v koutech jednotlivých oddělení.
Nejdůležitější je, aby vaši zákazníci zažívali soudržnou cestu značky bez ohledu na to, které kanály využívají. Když je váš hlas na sociálních médiích v souladu s tónem vašeho e-mailového marketingu, který posiluje sdělení na vašem webu, zákazníci si k vaší značce vybudují hlubší důvěru. Tato konzistence se přímo promítá do vyšších konverzních poměrů a zvýšené celoživotní hodnoty.
22,1 % prodejců se domnívá, že největší výhodou lepšího propojení mezi prodejními a marketingovými týmy je to, že jim pomáhá uzavřít více obchodů.
🕵🏼♀️ Případová studie: Reorganizace zaměřená na zákazníka ve společnosti HubSpot
Když společnost HubSpot zjistila, že její klienti nejsou spokojeni kvůli značnému rozdílu mezi slíbenými službami a skutečným plněním, Mike Volpe, její bývalý marketingový ředitel, v tom viděl příležitost k zásadní změně marketingového oddělení.
Místo organizování týmů podle tradičních marketingových kanálů nebo kontaktních bodů HubSpot strukturoval týmy na základě různých fází životního cyklu zákazníka. To znamenalo fyzickou změnu rozmístění týmů v kanceláři.
„Prodejní a zákaznický servis budou sedět společně,“ vysvětlil Volpe. „Strukturu jsme vytvořili na základě toho, v jaké fázi životního cyklu zákazníka se každý tým nachází, nikoli na základě kontaktních bodů nebo kanálů. Lidé sedí podle různých typů zákazníků.“
Motivací bylo odstranění časté frustrace způsobené nesourodými zákaznickými zkušenostmi, kdy zákazníci museli opakovaně vysvětlovat svou situaci různým zástupcům, kteří neměli přehled o předchozích interakcích.
Výsledky byly významné. Spokojenost zákazníků se podstatně zvýšila, zlepšila se míra obnovení smluv a společnost pokračovala v růstu tempem 50 %. Volpe poznamenal, že zákaznická zkušenost s HubSpotem se stala mnohem méně roztříštěnou.
Strategie pro odstranění marketingových silosů
Už víte, že marketingové silo vašemu týmu nijak neprospívá. Brzdí vás.
Pokud chcete, aby váš marketingový tým fungoval jako dobře promazaný stroj, kde informace volně proudí, kampaně jsou sladěné a nikdo nedělá duplicitní práci, musíte odstranit bariéry mezi týmy.
Pojďme diskutovat o praktických strategiích, jak toho dosáhnout.
Podporujte kulturu komunikace a spolupráce
Začněte tím, že se důkladně podíváte na komunikační vzorce svého týmu. Setkávají se někdy vaši tvůrci obsahu se specialisty na PPC? Kdy naposledy si váš manažer sociálních médií dal kávu s někým z obchodního oddělení? Silá se daří v tichosti.
Vyzkoušejte tyto přístupy k podpoře strukturované a nepřetržité komunikace:
- Vytvořte sdílené prostory pro diskuse. A ne, kanál Slack nestačí. Potřebujete všestrannou aplikaci pro práci, jako je ClickUp pro marketingové týmy, která umožňuje nastavit sdílené panely, mezifunkční projektové tabule a chat v reálném čase, aby konverzace plynule pokračovaly. V ClickUp může každý sledovat celkový přehled a zároveň spravovat své vlastní pracovní postupy. Váš SEO tým může okamžitě vidět, jaký obsah se vytváří, zatímco váš sociální tým může sladit svůj kalendář příspěvků s uvedením produktů na trh – vše v jednom pracovním prostoru.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro komunikaci v týmu. Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což později ztěžuje vyhledávání informací.
Díky integrovanému řešení, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatové konverzace přiřazeny ke konkrétním projektům a úkolům, takže jsou vaše konverzace vždy v kontextu a snadno dostupné.
- Vytvořte mezifunkční týmy zaměřené na zákaznickou cestu, nikoli na jednotlivé kanály. Když vaše týmy pro e-mail, sociální sítě a web společně řeší stejný zákaznický problém, dějí se zázraky.
- Zaveďte pravidelné „prezentační“ schůzky, na kterých týmy představí své aktuální projekty. Tyto schůzky nabízejí příležitost odhalit překrývání a podnítit nové nápady. Ať jsou neformální, ale povinné, s přísným časovým limitem 30 minut, aby se udržela energie. Týdenní schůzky všech zaměstnanců mohou být nadbytečné, ale dvoutýdenní schůzky s klíčovými zúčastněnými stranami (obsah, platby, životní cyklus, prodej atd.) zajistí, že všichni budou směřovat stejným směrem.
💡Tip pro profesionály: Místo aktualizace několika statických tabulek pro sledování marketingových projektů a výkonnosti použijte šablonu ClickUp pro marketingové týmy, abyste rozdělili velké kampaně na zvládnutelné úkoly, sdíleli zdroje napříč funkčními týmy a sladili výstupy.
Centralizujte marketingová data a nástroje
Váš tým by neměl muset prohledávat pět různých marketingových nástrojů, aby našel nejnovější údaje o výkonu kampaně. Standardizujte ukládání souborů. Pokud jsou kreativní materiály uloženy v Disku, placená média v Dropboxu a prodejní prezentace v náhodném e-mailovém vlákně, máte problém. Konsolidujte aktiva na jednom místě, aby nikdo neztrácel čas hledáním.
Kromě toho je nezbytné mít jediný zdroj pravdivých informací. Pro většinu prodejních a marketingových týmů je tímto zdrojem jejich CRM systém.
79 % obchodních profesionálů tvrdí, že jejich CRM zlepšuje koordinaci mezi prodejem a marketingem.
CRM ClickUp pomáhá eliminovat marketingové silosy tím, že týmům poskytuje jeden sdílený pracovní prostor, kde mohou sledovat potenciální zákazníky, spolupracovat na obchodech a slaďovat cíle v oblasti tržeb. Namísto toho, aby marketing, prodej a zákaznický servis pracovaly v oddělených nástrojích, ClickUp konsoliduje podrobnosti o potenciálních zákaznících, historii interakcí a fáze obchodů na jednom místě. Každá aktualizace – ať už se jedná o marketingovou péči o potenciálního zákazníka nebo uzavření obchodu – je viditelná v reálném čase, takže nikdo nepracuje naslepo.
Díky vlastním polím ClickUp mohou týmy kategorizovat potenciální zákazníky podle zdroje, kampaně, úrovně zapojení nebo jakéhokoli jiného relevantního faktoru. To pomáhá marketingu pochopit, které kanály přinášejí nejlepší potenciální zákazníky, a umožňuje prodejnímu oddělení upřednostnit příležitosti s vysokou hodnotou.
👉 Příklad: Marketingové oddělení může filtrovat potenciální zákazníky podle „zdroje kampaně“, aby zjistilo, kteří z nich přišli z reklam na LinkedIn a kteří z organického vyhledávání, což pomůže vylepšit budoucí výdaje na reklamu.
Navíc již nebudete potřebovat žádné tabulky ani zprávy ve Slacku k předávání potenciálních zákazníků mezi týmy. Můžete vytvořit vlastní automatizace ClickUp, které zajistí, že když potenciální zákazník splní kvalifikační kritéria (např. stáhne si e-knihu, zúčastní se ukázky), bude automaticky přiřazen obchodnímu zástupci se všemi relevantními podrobnostmi.
Místo ručního stahování reportů z různých nástrojů nebo nutnosti mít plnohodnotné datové sklady poskytují ClickUp Dashboards okamžitý přehled o míře konverze potenciálních zákazníků, rychlosti pipeline a tržbách pocházejících z marketingu. To znamená, že marketingové a prodejní týmy mohou sledovat sdílené KPI a pružně upravovat strategie.
🤝 Přátelské připomenutí: Byli byste překvapeni, kolik marketérů platí za více nástrojů, které v podstatě dělají totéž, protože je různé týmy zakoupily nezávisle na sobě. Zmapujte si své martechové nástroje a zbavte se těch nadbytečných. Pokud vaše CRM nekomunikuje s vaší e-mailovou marketingovou platformou, automatizačním nástrojem nebo systémem pro sledování reklam, vaše data budou vždy neúplná.
Díky odstranění datových sil, automatizaci předávání a plynulé spolupráci zajišťuje ClickUp CRM, že marketing a prodej fungují jako jednotný tým, což vede k rychlejším obchodním cyklům, lepším zákaznickým zkušenostem a vyšším příjmům.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako všestranná aplikace pro práci ClickUp slučuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
📖 Přečtěte si také: Jak vypracovat strategii prodeje a marketingu
Sladění cílů napříč odděleními
Nesoulad cílů je příčinou většiny marketingových sil. Vaše týmy možná pracují tvrdě, ale pokud pracují na různých cílech, bude dosažení skutečné spolupráce téměř nemožné.
- Stanovte společné KPI, které jsou důležité pro celou marketingovou organizaci. Pokud je váš obsahový tým hodnocen pouze na základě návštěvnosti, zatímco vaši obchodní zástupci jsou hodnoceni na základě SQL, jsou motivováni k tomu, aby pracovali proti sobě. Společné KPI motivují týmy k lepší spolupráci.
- Využívejte OKR k vytvoření odpovědnosti. Celopodnikový cíl, jako je „zvýšit počet potenciálních zákazníků získaných marketingem o 20 %“, zajistí, že všechna oddělení budou směřovat ke stejnému cíli.
- Zviditelněte reporting. Pomocí reportů a dashboardů ClickUp můžete sledovat pokrok napříč týmy, aby všichni věděli, co se děje.
- Vytvořte přehled o závislostech, aby týmy pochopily, jak jejich práce ovlivňuje ostatní. Váš tým pro uvedení produktu na trh potřebuje přesně vědět, kdy je třeba dokončit marketingové materiály , aby je tým kampaně mohl efektivně realizovat. Při vytváření úkolů v ClickUp můžete také vytvořit závislé vztahy s propojenými úkoly a vizualizovat , jak se navzájem propojují a ovlivňují, na Ganttově diagramu.
💡 Tip pro profesionály: Implementujte šablonu strategického marketingového plánu ClickUp, aby se všichni sjednotili kolem společných cílů. Tato šablona připravená k okamžitému použití vám pomůže vizualizovat, jak úsilí každého týmu přispívá k dosažení celkových cílů, a proměnit tak roztříštěné úsilí v koordinovanou akci.
Využijte umělou inteligenci a automatizaci pro hladkou integraci
Myslíte si, že umělá inteligence v marketingu slouží pouze k vytváření reklamních textů? Budete překvapeni, jak efektivně podporuje automatizaci při odstraňování sil. Pokud je automatizace založená na umělé inteligenci provedena správně, eliminuje zbytečnou práci, zrychluje procesy a zajišťuje, že týmy pracují s nejaktuálnějšími informacemi.
Zde je návod, jak co nejlépe využít platformy pro automatizaci marketingu:
- Automatizujte opakované předávání mezi týmy pomocí automatizací ClickUp. Když váš designér nahraje nové kreativní materiály, váš sociální tým může být automaticky informován, aniž by někdo posílal e-mail nebo plánoval schůzku. S ClickUp můžete vytvářet automatizace pomocí přirozeného jazyka. 👉🏼 Například: Když se stav úkolu změní na „Připraveno k návrhu“, přiřaďte jej týmu designérů.
- Pomocí umělé inteligence normalizujte data z různých zdrojů, abyste mohli provádět srovnání stejných věcí. Místo ručního vytahování reportů použijte analytické nástroje založené na umělé inteligenci, které poskytují přehled o kampaních, kanálech a zpětné vazbě od zákazníků. ClickUp Brain, nativní asistent umělé inteligence ClickUp, je k tomu ideální. Zeptejte se na otázku týkající se dat v přirozeném jazyce a ClickUp Brain analyzuje nejen data z vašeho pracovního prostoru ClickUp, ale také propojené aplikace, aby získal přehled.
- Použijte šablony marketingových plánů k zefektivnění předávání úkolů a vytvoření transparentních pracovních postupů. S šablonou marketingových operací ClickUp můžete například nastavit společný pracovní prostor a automatizované procesy kontroly, aby vše fungovalo rychle.
🤝 Přátelské připomenutí: Odstranění marketingových silosů není jednorázová záležitost. Vyžaduje to záměrné úsilí, lepší procesy a správné nástroje. Jakmile však vaše týmy budou sladěné, budete postupovat rychleji, pracovat chytřeji a dosáhnete skutečného obchodního dopadu svých marketingových aktivit.
Dále si povíme, jak měřit úspěch a neustále se zlepšovat v průběhu celého procesu.
📖 Přečtěte si také: Den v životě marketingového manažera
Měření úspěchu a zajištění neustálého zlepšování
Nemůžete zlepšit to, co neměříte – a odstranění marketingových silosů není výjimkou. Podívejme se na konkrétní způsoby, jak sledovat svůj pokrok a zajistit, aby tyto bariéry zůstaly nadobro odstraněny.
Začněte s měřením základních hodnot, než provedete jakékoli změny. Jak dlouho v současné době trvá, než se kampaně dostanou od konceptu k zahájení? Kolik předání mezi týmy se uskuteční? Jaké procento vytvořených aktiv se skutečně použije? Zaznamenejte si tyto metriky nyní, abyste později mohli prokázat skutečné zlepšení.
Nezapomeňte porovnat výkonnost s minulými čtvrtletími, abyste viděli, jak se sladění v průběhu času zlepšuje.
Při výběru KPI pro sledování pokroku se zaměřte na tyto oblasti:
Metriky spolupráce mezi týmy odhalují, jak dobře vaše týmy ve skutečnosti spolupracují:
- Počet dokončených meziresortních projektů
- Průměrná doba vyřízení mezitýmových požadavků
- Procento aktiv sdílených napříč více kanály nebo kampaněmi
- Snížení duplicitní práce napříč týmy
Soudržnost zákaznické cesty ukazuje, zda je váš marketing z vnějšího pohledu jednotný:
- Konzistentnost sdělení napříč kontaktními body (měřeno prostřednictvím zákaznických průzkumů)
- Míry konverze napříč kanály ve srovnání s metrikami výkonu jednotlivých kanálů
- Hodnocení spokojenosti zákazníků v otázkách týkajících se konzistence značky
Ukazatele provozní efektivity dokazují, že odstranění silosů přináší hmatatelné obchodní výhody:
- Efektivita rozpočtu (návratnost investic u integrovaných kampaní versus izolované aktivity)
- Doba vývoje kampaně od koncepce po realizaci
- Využití zdrojů napříč marketingovými funkcemi
🔑 Nakonec sledujte, zda se snahy o sladění marketingu a prodeje promítají do vyššího procenta uzavřených obchodů. To je konečný ukazatel toho, že se silosy rozpadají.
Vlastní pole a funkce pro vytváření reportů v ClickUp usnadňují sledování těchto metrik.
Vytvořte vlastní pole pro „vytvořeno v oddělení“ a „využito oddělením“, abyste mohli sledovat tok aktiv mezi týmy. Poté použijte ClickUp Dashboards k vizualizaci tohoto toku a okamžitému odhalení úzkých míst nebo oddělení, která nesdílejí zdroje efektivně.
Nastavte si týdenní automatické zprávy pomocí AI Custom Fields, které zobrazují závislosti mezi týmy a míru dokončení úkolů. Rychle zjistíte, zda některé týmy pravidelně nedodržují termíny, což má dopad na ostatní, nebo zda jsou některé oddělení přirozeně zručnější ve spolupráci než jiné.
Můžete dokonce použít funkce ClickUp pro sledování času, abyste změřili, jak dlouho trvá předávání úkolů mezi týmy, a poté nastavit postupné benchmarky pro zlepšení, pokud jednoduché předávání úkolů trvá několik dní.
💡 Tip pro profesionály: Nezapomeňte, že zlepšování by mělo být postupné. Neočekávejte okamžitou dokonalost – místo toho oslavujte postupné úspěchy a pomocí dat identifikujte další nejvýznamnější oblast, kterou je třeba řešit. Když týmy uvidí konkrétní zlepšení díky své spolupráci, budou motivovány pokračovat v odstraňování zbývajících sil.
Od izolace k řešením: Jak ClickUp transformuje marketingovou spolupráci
Marketingové silo se může jevit jako nevyhnutelná součást růstu, ale nemusí tomu tak být. Nejlepší marketingové týmy nedělají jen to, že boří silo – budují systémy, které zabraňují jeho vzniku. Se správnými strategiemi – sladěnými cíli, zefektivněnou komunikací, centralizovanými daty a chytrou automatizací – můžete svou marketingovou organizaci proměnit ve vysoce výkonnou a spolupracující sílu.
Nástroje pro spolupráci, které si vyberete, buď tuto integraci usnadní, nebo posílí stávající bariéry. Jednotný pracovní prostor ClickUp poskytuje základ, který váš tým potřebuje – nabízí přizpůsobitelné pracovní postupy, které se přizpůsobují různým marketingovým funkcím a zároveň zachovávají přehlednost v celé organizaci. Od plánování kampaní a tvorby aktiv až po sledování výkonu a spolupráci týmu – vše je soustředěno v jednom propojeném systému.
Sila zpomalují úspěch vaší organizace. Chytrá spolupráce v ClickUp ho naopak urychluje. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a vytvořte si marketingový tým svých snů.