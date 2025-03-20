10 nejlepších nástrojů pro výzkum společností, které lze použít v roce 2025

80 % podniků využívá průzkum trhu k pochopení svých zákazníků, konkurence a trendů v oboru. Nejedná se pouze o trend, ale o nutnost, jak si udržet náskok.
Co se stane, pokud nemáte správné informace? Riskujete, že budete sledovat potenciální zákazníky, kteří se nezmění v reálné zákazníky, budete vytvářet zprávy, které nebudou rezonovat, a zaostanete za konkurencí, která využívá nástroje pro průzkum trhu k získání informací založených na datech.
Naštěstí existuje řešení: nástroje pro výzkum firem! Tyto nástroje pomáhají identifikovat cílové účty, analyzovat změny v chování spotřebitelů a optimalizovat marketingové aktivity.
Tento průvodce představuje 10 nejlepších nástrojů pro výzkum firem, které vám pomohou najít cenné informace, sledovat nové trendy a rychleji uzavírat obchody. ✨
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam nástrojů pro výzkum společností, které nabízejí výkonné funkce pro zefektivnění pracovních postupů a zvýšení produktivity:
- ClickUp (nejlepší pro výzkum firem a správu pracovních postupů založených na umělé inteligenci)
- Cognism Prospector (nejlepší pro globální generování B2B leadů)
- Crunchbase (nejlepší pro identifikaci investičních příležitostí)
- LinkedIn Sales Navigator (nejlepší pro pokročilé vyhledávání a kvalifikaci potenciálních zákazníků)
- ZoomInfo (nejlepší pro přístup k kontaktním informacím B2B)
- SalesIntel (nejlepší pro identifikaci klientů a optimalizaci stávajících dat)
- Apollo. io (nejlepší pro zefektivnění procesů vyhledávání potenciálních zákazníků)
- UpLead (Nejlepší pro rozšiřování globálních aktivit)
- Seamless. AI (Nejlepší pro zlepšení dosahu pomocí personalizovaných prodejních argumentů)
- LeadIQ (nejlepší pro správu údajů o potenciálních zákaznících)
Co byste měli hledat v nástrojích pro výzkum společností?
Výběr správného nástroje pro průzkum trhu často rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu vaší prodejní strategie. Nejlepší nástroje pro výzkum společností vám poskytnou cenná data, podrobné informace a možnost udržet si náskok před tržními trendy:
- Komplexní sběr a organizace dat: Hledejte nástroje, které shromažďují informace o společnostech, poznatky o spotřebitelích a více datových bodů ze spolehlivých zdrojů a organizují je na jednom místě.
- Analýza založená na umělé inteligenci: Vyberte si nástroj, který využívá umělou inteligenci k odhalování praktických poznatků, předpovídání nových trendů a automatizaci analýzy dat.
- Vizualizace dat a reporting: Vyberte si nástroje pro výzkum firem, které přemění surová data o firmách na přehlednou vizualizaci dat a umožní vám tak lépe se rozhodovat díky funkcím pro správu výzkumu.
- Sledování klíčových slov a tržních trendů: Vyberte si nástroje pro průzkum trhu s umělou inteligencí, které zahrnují nástroje pro výzkum klíčových slov a vyhledávání trendů, abyste mohli sledovat konkurenty a odhalit příležitosti ještě předtím, než dosáhnou svého vrcholu.
- Integrační možnosti: Vyberte si placené nebo bezplatné nástroje pro průzkum trhu, které se synchronizují s vaším CRM, marketingovými aktivitami a dalšími platformami, aby byl zajištěn plynulý sběr dat a efektivita pracovních postupů.
- Nástroje pro analýzu konkurence: Upřednostněte nástroje pro průzkum trhu, které analyzují segmentaci trhu, cenové strategie a marketingové strategie vašich konkurentů, a to s využitím funkcí softwaru pro B2B marketing, abyste si udrželi náskok.
- Přizpůsobení a škálovatelnost: Vyberte si nástroje pro výzkum firem, které se přizpůsobí potřebám vašich prodejních týmů díky přizpůsobeným cenám, flexibilním filtrům a personalizovanému softwaru pro výzkum firem.
🔎 Věděli jste? Americký psycholog Daniel Starch sehrál klíčovou roli v profesionalizaci průzkumu trhu tím, že vyvinul strukturované metodiky pro analýzu reklamy. Ve 20. letech 20. století představil Starchův test, techniku určenou k hodnocení dopadu reklam v novinách a časopisech, která pomáhá měřit jejich účinnost.
10 nejlepších nástrojů pro výzkum společností, které stojí za prozkoumání
Zde je 10 nejlepších nástrojů pro průzkum trhu, které poskytují datové informace, které vám pomohou identifikovat cílové účty, vylepšit váš dosah a uzavřít obchody rychleji:
1. ClickUp (nejlepší pro výzkum firem a správu pracovních postupů založených na umělé inteligenci)
ClickUp je jedním z nejlepších nástrojů pro průzkum trhu, který spravuje váš výzkum a zefektivňuje váš pracovní postup. Jedná se o komplexní aplikaci pro práci s výkonnými funkcemi umělé inteligence, která nabízí centralizovaný prostor pro shromažďování, organizování a analýzu výzkumu a zároveň zjednodušuje spolupráci mezi týmy.
ClickUp Tasks vám pomůže vytvářet úkoly pro různé výzkumné činnosti, přiřazovat termíny a sledovat průběh v reálném čase.
Například pro studii vhodnosti produktu pro trh můžete přiřadit úkoly pro analýzu konkurence, rozhovory se zákazníky a vytváření průzkumů. Každý úkol může obsahovat podrobné popisy, přílohy a podúkoly, které rozdělí složité procesy na menší části.
A to nejlepší? Můžete pohodlně přepínat mezi zobrazením seznamu, tabule nebo kalendáře a vizualizovat tak svůj pokrok.
Výzkum často znamená prohledávání nekonečného množství informací, aby se našly klíčové poznatky. ClickUp Brain to mění. Tento asistent poháněný umělou inteligencí vám pomůže snadno najít, analyzovat a dokonce generovat obsah výzkumu.
Potřebujete shrnutí informací o konkurenci za minulý měsíc? Stačí se zeptat ClickUp Brain. Chcete na základě svých zjištění vytvořit e-mailovou prezentaci? AI writer vám během několika sekund vypracuje profesionální zprávu.
ClickUp Docs umožňuje vašemu týmu spoluvytvářet výzkumné dokumenty v reálném čase, s bohatým formátováním textu, tabulkami a vloženými médii.
Potřebujete brainstormovat nápady pro strategii vstupu na trh? Otevřete sdílený dokument a nechte nápady proudit. Můžete označit členy týmu, přiřadit úkoly přímo v dokumentu a propojit související úkoly pro lepší kontext.
Na druhou stranu, ClickUp Chat udržuje vaši komunikaci a práci propojenou. Už žádné nekonečné e-mailové vlákna nebo ztracené zprávy ve Slacku. Diskutujte o zjištěních, klást otázky a sdílejte poznatky okamžitě v rámci platformy.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci. Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což později ztěžuje vyhledávání informací. S integrovaným řešením, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatovací vlákna přiřazena ke konkrétním projektům a úkolům, takže vaše konverzace zůstávají v kontextu a jsou snadno dostupné.
Pro výzkum je zásadní přeměnit data na praktické poznatky. ClickUp Dashboards vám umožňuje vytvářet přizpůsobené zobrazení pro sledování klíčových metrik, trendů a pokroku.
Šablona ClickUp Market Research Template zjednodušuje proces výzkumu tím, že vše centralizuje do jednoho společného prostoru. Pomáhá vám šetřit čas, omezit manuální úkoly a odhalit trendy, které vedou k chytrým rozhodnutím podloženým daty.
Můžete hladce spravovat každou fázi výzkumu, od sběru dat až po vykazování. To vám umožní zůstat v souladu s vaším týmem, snadno sledovat pokrok a transformovat poznatky do strategií růstu.
Klíčové vlastnosti:
- Sledujte pokrok pomocí stavů, které odrážejí jednotlivé fáze vašeho výzkumu, od plánování po analýzu.
- Přidejte důležité podrobnosti, jako jsou metody sběru dat, odkazy na zprávy a fáze výzkumu, abyste dosáhli lepší organizace.
- Přepínejte mezi zobrazením Seznam, Gantt, Pracovní vytížení a Kalendář, abyste mohli sledovat pokrok z různých perspektiv.
Ideální pro: marketingové týmy, produktové manažery a startupy, které hledají efektivní, organizované a datově podložené procesy průzkumu trhu v konkurenčních odvětvích.
Navíc můžete snadno vytvářet komplexní výzkumné dokumenty pomocí šablony výzkumné zprávy ClickUp. Shromážděte všechna data na jednom místě, rychle je analyzujte, abyste odhalili skryté trendy, a vše uložte pro snadný přístup.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte jednotlivé fáze svého výzkumu a centralizujte je na jednom místě pomocí ClickUp Tasks.
- Spolupracujte s členy týmu na úkolech a sdílejte relevantní zjištění a poznatky pomocí ClickUp Chat.
- Analyzujte data, shromažďujte výsledky výzkumu, vytvářejte obsah a pište e-mailové nabídky s ClickUp Brain.
- Vytvářejte dashboardy a reporty s interaktivními tabulkami a grafy pomocí ClickUp Dashboards.
- Automatizujte opakující se úkoly a ušetřete čas na důležitější práci pomocí ClickUp Automations.
Omezení ClickUp
- ClickUp má rozsáhlou sadu funkcí, které vyžadují určitou počáteční nauku pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Toto říká Judy Hellen, manažerka administrativní podpory nadace Brighten A Soul Foundation, o ClickUp:
Sledování a organizace firemních projektů je s softwarem ClickUp velmi snadné a efektivní. Od jednoduchých seznamů po složité projekty, software ClickUp se používá k dosažení očekávaných výsledků. Jedná se o velmi efektivní software při řešení problémů s řízením úkolů a sledováním pokroku v organizaci probíhajících úkolů a projektů.
Sledování a organizace projektů společnosti je velmi snadné a efektivní díky softwaru ClickUp. Od jednoduchých seznamů po složité projekty, software ClickUp se používá k dosažení očekávaných výsledků. Jedná se o velmi efektivní software při řešení problémů s řízením úkolů a sledováním pokroku v organizaci probíhajících úkolů a projektů.
2. Cognism Prospector (nejlepší pro globální generování B2B leadů)
Cognism Prospector poskytuje přístup k rozsáhlé globální databázi B2B, která vám umožní efektivně identifikovat ideální zákazníky a navázat s nimi kontakt. Jako jeden z nejlepších nástrojů pro výzkum firem nabízí funkce, jako jsou pokročilé vyhledávací filtry, poznatky založené na umělé inteligenci a hladká integrace CRM, které vám pomohou optimalizovat provádění průzkumu trhu.
Díky tomuto nástroji mohou vaše prodejní týmy rychle najít osoby s rozhodovací pravomocí v konkrétních odvětvích, zatímco marketingové týmy sestavují seznamy potenciálních zákazníků pro cílené kampaně. Jeho funkce obohacování dat udržují kontaktní informace aktuální, což zajišťuje přesnost a snižuje míru odchodů.
Nejlepší funkce Cognism Prospector
- Identifikujte společnosti, které aktivně vyhledávají produkty nebo služby, pomocí funkcí, jako je sledování záměrů.
- Poskytujte doporučené personalizované zprávy, které můžete použít při oslovování potenciálních zákazníků.
- Zúžte výběr potenciálních zákazníků podle odvětví, umístění, velikosti společnosti a dalších kritérií.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci a získejte inteligentní doporučení, abyste mohli upřednostnit potenciálně nejvýznamnější potenciální zákazníky.
Omezení Cognism Prospector
- Bezplatná zkušební verze nabízí pouze 25 potenciálních zákazníků, což nemusí stačit k důkladnému vyhodnocení nástroje.
- Ačkoli mnoho kontaktů je přesných, některé informace mohou být zastaralé nebo nesprávné.
Ceny Cognism Prospector
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cognism Prospector
- G2: 4,6/5 (790+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete proměnit data v poznatky, které zvýší prodej? Naučte se, jak v několika jednoduchých krocích vytvořit CRM reporty pro váš prodejní tým:
- Sledujte interakce se zákazníky, sbírejte poznatky a automatizujte následné kroky bez námahy 🔄
- Vizualizujte prodejní výkonnost pomocí grafů, Ganttových diagramů a dashboardů KPI 📈
- Nastavte spouštěče pro úkoly, aktualizace stavu a postup potenciálních zákazníků 🤖
- Využijte analytiku CRM k vylepšení prodejních strategií a zvýšení konverzí 🤩
- Proměňte poznatky v činy díky optimalizovaným pracovním postupům 💯
3. Crunchbase (nejlepší pro identifikaci investičních příležitostí)
Ať už jste podnikatel hledající investory, obchodník hledající potenciální klienty nebo investor analyzující tržní prostředí pro soukromé společnosti, Crunchbase vám poskytne užitečné a na míru šité informace. Shromažďuje data z různých zdrojů, včetně venture kapitálových společností, andělských investorů a firem, a poskytuje tak komplexní pohled na podnikatelské prostředí.
Díky komplexním údajům této platformy pro průzkum trhu můžete činit informovaná rozhodnutí a udržet si náskok na konkurenčním trhu. Tento nástroj navíc sleduje investiční trendy, identifikuje aktivní investory v konkrétních odvětvích a analyzuje tok obchodů.
Nejlepší funkce Crunchbase
- Zúžte své vyhledávání podle odvětví, umístění, fáze financování a dalších kritérií, abyste našli ideální potenciální zákazníky.
- Získejte programový přístup k datům Crunchbase, který vývojářům umožňuje integrovat je do jejich vlastních aplikací a pracovních postupů.
- Využijte podrobné zprávy o konkrétních odvětvích a trzích, které poskytují užitečné informace a analýzu konkurence.
- Využijte podrobné možnosti filtrování, včetně konkrétních typů investorů, podrobností o kolech financování a rozsahu počtu zaměstnanců, pro vysoce cílené vyhledávání.
Omezení Crunchbase
- Uživatelé, kteří integrují data Crunchbase prostřednictvím API, narážejí na omezení počtu volání za minutu.
- Tento software pro průzkum trhu sleduje pouze uzavřená kola financování.
Ceny Crunchbase
- Pro: 99 $/měsíc
- Podnikání: Od 199 $/měsíc (fakturováno ročně)
- API: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Crunchbase
- G2: 4,5/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (nedostatek recenzí)
Co říkají uživatelé v reálném čase o Crunchbase?
Líbí se mi, jak vše shromažďuje na jednom místě, jako jsou podrobnosti o firmách, informace o financování nebo klíčové trendy v odvětví. Je to velmi intuitivní a ušetří vám to spoustu času, když se snažíte rychle shromáždit spolehlivé informace.
Líbí se mi, jak vše shromažďuje na jednom místě, jako jsou podrobnosti o společnosti, informace o financování nebo klíčové trendy v odvětví. Je to velmi intuitivní a ušetří vám to spoustu času, když se snažíte rychle shromáždit spolehlivé informace.
4. LinkedIn Sales Navigator (nejlepší pro pokročilé vyhledávání a kvalifikaci potenciálních zákazníků)
LinkedIn Sales Navigator je výkonný nástroj pro prodejní inteligenci, který pomáhá obchodním profesionálům najít potenciální zákazníky na LinkedIn, navázat s nimi kontakt a zapojit je. Tato platforma pro výzkum společností vylepšuje standardní prostředí LinkedIn tím, že poskytuje pokročilé vyhledávací filtry, doporučení potenciálních zákazníků a informace o potenciálních zákaznících.
Sales Navigator navíc umožňuje uživatelům cílit na konkrétní demografické skupiny, odvětví, velikosti společností a pracovní pozice, což umožňuje vysoce cílené vyhledávání potenciálních zákazníků. Poskytuje také přístup k kreditům InMail, které umožňují přímou komunikaci s potenciálními zákazníky mimo jejich síť a aktualizace aktivit potenciálních zákazníků v reálném čase, což zajišťuje včasné zapojení.
🧠 Zajímavost: 16,2 % uživatelů LinkedIn je aktivních denně, přičemž odhadovaný podíl aktivních uživatelů za měsíc činí 48,2 %.
Nejlepší funkce LinkedIn Sales Navigator
- Zůstaňte informováni díky okamžitým oznámením o aktivitách vašich uložených potenciálních zákazníků a změnách ve firmách.
- Oslovte potenciální zákazníky přímo pomocí zpráv InMail a vylepšete tak své možnosti oslovení zákazníků.
- Uspořádejte potenciální klienty do přizpůsobených seznamů pro efektivní sledování a následné kroky.
- Využijte TeamLink, který identifikuje vřelé kontakty prostřednictvím sdílených spojení, abyste dosáhli osobnějšího a efektivnějšího oslovení.
Omezení nástroje LinkedIn Sales Navigator
- Přestože se jedná o prémiovou funkci, počet odeslaných zpráv InMail je omezen.
- Přímý export seznamů potenciálních zákazníků do externích souborů není podporován, což komplikuje správu dat.
Ceny LinkedIn Sales Navigator
- Základní balíček: 99,99 $/měsíc
- Pokročilé: 179,99 $/měsíc
- Advanced Plus: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LinkedIn Sales Navigator
- G2: 4,3/5 (více než 1900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
🎁 Bonus: Chcete vytvářet produkty, které vaši uživatelé opravdu milují? ✨ Naučte se, jak provádět výzkum uživatelů, abyste objevili účinné techniky a vytvořili řešení zaměřená na uživatele! 🚀
5. ZoomInfo (nejlepší pro přístup k kontaktním informacím B2B)
ZoomInfo je spolehlivou volbou, pokud hledáte komplexní platformu pro výzkum B2B společností, která vám pomůže vylepšit vaše prodejní a marketingové strategie. Její rozsáhlá databáze s více než 150 miliony kontaktů (cílovou skupinou) poskytuje přesné a aktuální informace prodejním a marketingovým týmům po celém světě.
S ZoomInfo získáte podrobné profily společností, včetně firmografických a technografických údajů a kontaktních informací. To vám umožní identifikovat cílové účty a efektivně přizpůsobit své oslovení. Kromě kontaktních informací poskytuje ZoomInfo podrobné profily společností, včetně údajů o tržbách, počtu zaměstnanců, odvětvových klasifikacích a technologických stackech, což usnadňuje cílené vyhledávání potenciálních zákazníků a průzkum trhu.
Nejlepší funkce ZoomInfo
- Sledujte chování návštěvníků webových stránek, identifikujte potenciální zákazníky a získejte přehled o jejich zájmech.
- Získejte údaje o záměrech a identifikujte potenciální zákazníky, kteří aktivně hledají řešení ve vaší oblasti.
- Synchronizujte všechna data bez námahy se svými stávajícími systémy CRM nebo systémy pro správu vztahů se zákazníky.
- Získejte organizační schémata, abyste identifikovali klíčové osoby s rozhodovací pravomocí v cílových společnostech.
Omezení ZoomInfo
- Vestavěný nástroj pro volání postrádá pokročilé funkce, jako je trojstranné volání nebo inteligentní směrování.
- ZoomInfo je služba založená na předplatném, která může být pro menší firmy nebo jednotlivé uživatele cenově náročná.
Ceny ZoomInfo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ZoomInfo
- G2: 4,5/5 (více než 8700 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 290 recenzí)
Co říkají uživatelé v reálném čase o ZoomInfo?
Rád používám ZoomInfo Sales, protože zjednodušuje proces vyhledávání a navazování kontaktů s vhodnými potenciálními zákazníky. Platforma poskytuje přesné a aktuální kontaktní a firemní informace, což mi šetří čas a úsilí při generování potenciálních zákazníků.
Rád používám ZoomInfo Sales, protože zjednodušuje proces vyhledávání a navazování kontaktů s vhodnými potenciálními zákazníky. Platforma poskytuje přesné a aktuální kontaktní a firemní informace, což mi šetří čas a úsilí při generování potenciálních zákazníků.
6. SalesIntel (nejlepší pro identifikaci klientů a optimalizaci stávajících dat)
SalesIntel je poskytovatel kontaktních údajů B2B specializující se na kontaktní informace ověřené lidmi. Jeho cílem je poskytovat přesné a aktuální údaje, aby týmy prodeje a marketingu mohly efektivně komunikovat s rozhodovacími činiteli.
SalesIntel klade důraz na proces ověřování, přičemž tým ručně kontroluje správnost e-mailových adres a telefonních čísel. Tento důraz na kvalitu dat má za cíl snížit míru odrazů a zlepšit účinnost oslovování zákazníků. SalesIntel se navíc integruje s oblíbenými platformami CRM a automatizace marketingu, čímž zjednodušuje pracovní postupy a poskytuje efektivní správu potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce SalesIntel
- Očistěte a doplňte data do stávajících záznamů CRM, čímž zlepšíte kvalitu a úplnost dat.
- Propojte se s různými platformami CRM a automatizace marketingu pro plynulý přenos dat a automatizaci pracovních postupů.
- Využijte data o záměrech a identifikujte potenciální zákazníky, kteří aktivně hledají řešení ve vašem odvětví.
- Získejte přístup k firmografickým údajům a nahlédněte do demografických údajů společností, abyste mohli zpřesnit své cílení.
Omezení SalesIntel
- Zaměřuje se především na data z USA, což může být omezující pro mezinárodní kampaně.
- Uživatelé poznamenali, že i přes pravidelné aktualizace mohou některé údaje mezi jednotlivými ověřovacími obdobími zastarat.
Ceny SalesIntel
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SalesIntel
- G2: 4,3/5 (345+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
7. Apollo. io (nejlepší pro zefektivnění procesů vyhledávání potenciálních zákazníků)
Apollo.io je cloudová platforma pro výzkum společností, která byla navržena tak, aby zefektivnila vaše úsilí v oblasti generování potenciálních zákazníků a oslovování klientů. Její rozsáhlá databáze obsahuje více než 210 milionů kontaktů a 35 milionů společností, což představuje obrovský zdroj potenciálních zákazníků.
Pomocí tohoto softwaru pro průzkum trhu můžete snadno identifikovat klíčové rozhodovací osoby a navázat s nimi kontakt. Funkce automatizace prodeje Apollo.io vám navíc umožňují automatizovat opakující se úkoly, jako jsou následné e-maily, takže se můžete více soustředit na budování vztahů a uzavírání obchodů.
💡 Tip pro profesionály: Přemýšleli jste někdy nad tím, jak špičkové firmy hladce řídí vztahy se zákazníky? 🤔 Osvojte si těchto pět základních kroků a vytvořte si vlastní proces CRM!
- Identifikujte potenciální zákazníky: Najděte a přilákejte potenciální zákazníky prostřednictvím kampaní, sociálních médií a dalších nástrojů 📍
- Kvalifikujte potenciální zákazníky: Roztřiďte horké potenciální zákazníky od těch studených a soustřeďte se na ty nejlepší příležitosti 🌻
- Pěstujte potenciální zákazníky: Budujte vztahy pomocí cíleného obsahu a personalizovaného oslovování 🎉
- Uzavřete obchody: Uzavřete obchod díky včasným následným krokům a nabídkám šitým na míru 🎯
- Poskytujte podporu: Poskytujte špičkové služby a udržujte spokojenost zákazníků po celý život 🤩
Nejlepší funkce Apollo.io
- Nastavte vícestupňové e-mailové kampaně, abyste efektivně oslovili potenciální zákazníky.
- Vytvářejte a automatizujte e-mailové sekvence a následné úkoly, zefektivněte oslovování zákazníků a zvyšte efektivitu.
- Synchronizujte data bez námahy s platformami jako Salesforce a HubSpot.
- Využijte data v reálném čase a udržujte své kontaktní informace přesné a aktuální.
Omezení Apollo. io
- Existují omezení denního počtu odeslaných e-mailů, což může mít vliv na velké kampaně.
- Několik uživatelů tohoto nástroje pro výzkum společností hlásilo problémy se synchronizací dat.
Ceny Apollo.io
- Navždy zdarma
- Základní: 59 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 149 $/měsíc pro minimálně tři uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Apollo.io
- G2: 4,7/5 (více než 8000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
Co říkají uživatelé v reálném čase o Apollo. io?
Integrace LinkedIn prostřednictvím rozšíření Chrome je vynikající a funkce automatizace e-mailů představují dokonalou rovnováhu mezi sofistikovaností a použitelností. Analýzy našeho týmu ukazují významné zlepšení konverzních poměrů díky podrobnému sledování interakcí na platformě.
Integrace LinkedIn prostřednictvím rozšíření Chrome je vynikající a funkce automatizace e-mailů představují dokonalou rovnováhu mezi sofistikovaností a použitelností. Analýzy našeho týmu ukazují významné zlepšení konverzních poměrů díky podrobnému sledování interakcí na platformě.
8. UpLead (nejlepší pro rozšiřování globálního dosahu)
UpLead je další špičkový nástroj pro výzkum firem, který byl navržen s cílem zlepšit generování potenciálních zákazníků. Jeho rozsáhlá databáze obsahuje ověřené kontaktní informace, profily firem a údaje o záměrech. Tento nástroj vám umožňuje zúžit výběr potenciálních zákazníků podle kritérií, jako je odvětví, velikost firmy nebo umístění, a zajistit tak přesný dosah.
Platforma navíc nabízí funkce pro obohacení dat, které vám umožní vylepšit vaše seznamy kontaktů o aktuální informace, což je neocenitelné pro personalizované marketingové kampaně. Společnost klade důraz na přesnost dat, využívá ověřování v reálném čase a zaručuje platnost dat.
Nejlepší funkce UpLead
- Získejte záruku přesnosti dat, protože UpLead poskytuje kredity za neplatné kontakty.
- Zajistěte přesnost svého oslovení díky okamžitému ověření e-mailů.
- Vylepšete své současné seznamy kontaktů pomocí nejnovějších informací o společnostech.
- Získejte přístup k technografickým údajům a identifikujte společnosti, kterým můžete přizpůsobit své nabídky.
Omezení UpLead
- Nemá zabudovanou automatizaci e-mailů, vyžaduje externí nástroje.
- Někteří uživatelé zjistili, že údaje poskytované společností UpLead jsou zastaralé nebo nepřesné.
Ceny UpLead
- 7 dní zdarma
- Essentials: 99 $/měsíc
- Plus: 199 $/měsíc
- Profesionální: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UpLead
- G2: 4,7/5 (780+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
Co říkají uživatelé v reálném čase o UpLead?
UpLead vyniká jako uživatelsky přívětivá a spolehlivá platforma pro prodejní informace a vřele ji doporučuji všem, kteří hledají vysoce kvalitní data a vynikající podporu. O menších, novějších společnostech s méně než 10 zaměstnanci a tržbami pod 5 milionů dolarů není k dispozici mnoho údajů.
UpLead vyniká jako uživatelsky přívětivá a spolehlivá platforma pro prodejní informace a vřele ji doporučuji všem, kteří hledají vysoce kvalitní data a vynikající podporu. O menších, novějších společnostech s méně než 10 zaměstnanci a tržbami pod 5 milionů dolarů není k dispozici mnoho údajů.
9. Seamless. AI (nejlepší pro zlepšení dosahu pomocí personalizovaných prodejních argumentů)
Seamless.AI je špičková platforma pro průzkum trhu, která využívá umělou inteligenci k revoluci v oblasti generování potenciálních zákazníků. Tento nástroj vám umožňuje přístup k rozsáhlé databázi s více než 1,3 miliardami kontaktů a 121 miliony profilů společností, které jsou všechny ověřovány v reálném čase. Uživatelsky přívětivé rozhraní platformy a výkonné vyhledávací funkce také šetří značné množství času, což je neocenitelné pro prodejní a marketingové týmy, které se snaží optimalizovat své aktivity v oblasti oslovování zákazníků.
Seamless. AI využívá umělou inteligenci k obohacování dat a poskytuje podrobné profily, včetně ověřených e-mailů a přímých telefonních čísel, což umožňuje efektivnější navazování kontaktů. Platforma navíc nabízí nástroj AI writer, který vám pomůže vytvořit personalizované prodejní argumenty a zlepšit tak vaše snahy o oslovení zákazníků.
Seamless. Nejlepší funkce AI
- Automaticky doplňujte údaje o potenciálních zákaznících o další informace, jako jsou profily na sociálních sítích a podrobnosti o společnosti.
- Vytvářejte poutavé propagační zprávy přizpůsobené vašim potenciálním zákazníkům pomocí AI-poháněného copywritingu pro prodej.
- Hladká integrace s oblíbenými CRM systémy, jako jsou Salesforce a HubSpot.
- Využijte algoritmy umělé inteligence k zjednodušení generování potenciálních zákazníků tím, že umožníte vyhledávání na základě konkrétních kritérií.
Bezproblémové. Omezení AI
- Objevily se zmínky o méně pohotovém zákaznickém servisu, což může mít vliv na uživatelský komfort v případě vzniku problémů.
- Mnoho uživatelů údajně zaznamenalo občasné systémové poruchy, které ovlivnily jejich pracovní postupy.
Hladké. Cenová politika AI
- Zdarma: Ceny na míru
- Výhoda: Individuální cenová nabídka
- Podnik: Individuální ceny
Seamless. Hodnocení a recenze AI
- G2: 4,4/5 (více než 4900 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 160 recenzí)
10. LeadIQ (nejlepší pro správu údajů o potenciálních zákaznících)
LeadIQ je komplexní platforma pro vyhledávání potenciálních zákazníků v oblasti B2B, která byla navržena tak, aby zefektivnila generování potenciálních zákazníků a vylepšila prodejní procesy. Integrace s oblíbenými CRM systémy umožňuje prodejním týmům efektivně zaznamenávat a spravovat data o potenciálních zákaznících, sledovat spouštěče prodeje a personalizovat oslovování zákazníků. Například při procházení LinkedIn a narazení na potenciálního zákazníka vám LeadIQ umožní zaznamenat jeho kontaktní údaje jediným kliknutím, čímž eliminuje ruční zadávání dat.
Kromě svých základních funkcí nabízí LeadIQ také generování e-mailů pomocí umělé inteligence, které uživatelům pomáhá vytvářet personalizované zprávy ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce LeadIQ
- Získejte potenciální zákazníky přímo z profilů na LinkedIn a zjednodušte tak proces vyhledávání nových zákazníků.
- Upozorňujte uživatele na významné události, jako jsou změny v zaměstnání nebo novinky ve firmě, a umožněte tak včasné oslovení potenciálních zákazníků.
- Vytvářejte personalizované e-maily pro oslovení zákazníků a zvyšte míru zapojení.
- Spolupracujte se svým týmem, sdílejte poznatky a spolupracujte na zlepšení správy potenciálních zákazníků.
Omezení LeadIQ
- Uživatelé hlásili časté odražení e-mailů z důvodu nepřesných kontaktních údajů.
- Rozšíření LeadIQ pro Chrome je neohrabané a zbytečně otevírá více karet.
Ceny LeadIQ
- Navždy zdarma
- Essential: 45 $/měsíc na uživatele
- Pro: 89 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LeadIQ
- G2: 4,2/5 (více než 1080 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají uživatelé v reálném čase o LeadIQ?
E-maily, které jsem získal prostřednictvím LeadIQ, byly ve většině případů přesné (pokud měly zelenou značku). Nejlepší na tom je možnost rychlého exportu do několika externích platforem a dokonce přiřazení pracovních postupů k potenciálním zákazníkům, a to vše jedním kliknutím.
E-maily, které jsem získal prostřednictvím LeadIQ, byly ve většině případů přesné (pokud měly zelenou značku). Nejlepší na tom je možnost rychlého exportu do několika externích platforem a dokonce přiřazení pracovních postupů k potenciálním zákazníkům, a to vše jedním kliknutím.
✨ Zvláštní uznání
Kromě výše zmíněných nástrojů pro výzkum firem stojí za zmínku ještě několik dalších:
- SimilarWeb (nejlepší pro odhalení údajů o návštěvnosti webových stránek a trendů v oboru)
- SEMrush (nejlepší pro analýzu SEO a placených reklamních strategií konkurence)
- Ahrefs (nejlepší pro provádění hloubkové analýzy konkurence, výzkumu klíčových slov a auditů webových stránek)
- Moz (nejlepší pro analýzu konkurence a výzkum klíčových slov)
- BrandMentions (Nejlepší pro sledování zmínek o značce a monitorování online konverzací)
Optimalizujte pracovní postupy průzkumu trhu s ClickUp!
Průzkum trhu je základem chytrých obchodních rozhodnutí. Se správnými nástroji odhalíte trendy, porozumíte potřebám zákazníků a udržíte si náskok před konkurencí. Efektivní řízení tohoto procesu šetří čas, snižuje počet chyb a zajišťuje, že získané poznatky povedou k účinným strategiím.
Deset nástrojů pro výzkum firem, které jsme představili, nabízí různé výhody – od automatizace sběru dat po zjednodušení analýzy. Tyto nástroje pomáhají firmám provádět důkladný a efektivní výzkum bez obvyklých potíží.
Pokud však potřebujete všestrannou platformu pro každodenní práci, která vám umožní centralizovat výzkum, spravovat úkoly a hladce spolupracovat, vyzkoušejte ClickUp! Jeho přizpůsobitelné šablony, informace založené na umělé inteligenci a dynamické panely činí průzkum trhu intuitivnějším a více zaměřeným na výsledky.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp, abyste optimalizovali svůj pracovní postup při průzkumu trhu a proměnili poznatky v činy – snadno a efektivně!