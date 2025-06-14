ClickUp vs. Anytype: Který nástroj pro zvýšení produktivity vám nejlépe vyhovuje?

Někteří lidé chtějí nástroj pro zvýšení produktivity, který umí všechno – úkoly, dokumenty, cíle a automatizaci. Jiní chtějí čistý prostor bez rušivých vlivů, kde mohou uspořádat své myšlenky.
Pokud se nemůžete rozhodnout mezi ClickUp a Anytype, tento rozdíl je klíčový.
ClickUp je nabitý funkcemi pro týmy a strukturované pracovní postupy, zatímco Anytype nabízí především lokální pořizování poznámek.
Oba mají své silné stránky, ale který z nich nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu? Pojďme to zjistit! 👀
ClickUp vs. Anytype v kostce
Zde je stručná srovnávací tabulka, která zdůrazňuje klíčové funkce každého nástroje:
|Kategorie funkcí
|ClickUp
|Anytype
|Hlavní nabídka
|All-in-one platforma pro správu projektů, spolupráci týmů a tvorbu dokumentů.
|Osobní správa znalostí a týmová spolupráce se zaměřením na soukromí a funkčnost offline.
|Správa úkolů
|✔️ Pokročilá správa úkolů s podúkoly, závislostmi, prioritami a více zobrazeními (seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář).
|✔️ Základní správa úkolů s přizpůsobitelnými šablonami a vztahy.
|Spolupráce na dokumentech
|✔️ Úpravy dokumentů v reálném čase, propojení úkolů s dokumenty a tvorba obsahu s podporou umělé inteligence.
|✔️ Bohaté možnosti úpravy textu s relačními odkazy, offline přístupem a šifrováním typu end-to-end.
|Funkce umělé inteligence
|✔️ Integrované AI agenty spolu s automatizací úkolů založenou na AI, prediktivní analytikou, inteligentními oznámeními, generováním obsahu a překlady jazyků.
|❌ Omezené funkce AI; zaměřuje se spíše na soukromí uživatelů a offline funkčnost.
|Komunikace v týmu
|✔️ Integrovaný chat v reálném čase, komentáře, zmínky a integrace se Slackem a Microsoft Teams.
|✔️ Základní funkce chatu a spolupráce; integrace s externími nástroji pro lepší komunikaci.
|Přizpůsobení a zobrazení
|✔️ Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy, řídicí panely a více než 15 zobrazení projektů.
|✔️ Přizpůsobitelné šablony a vztahy; podporuje různé zobrazení, jako jsou tabulky, tabule a kalendáře.
|Integrace
|✔️ Integruje se s více než 1 000 aplikacemi třetích stran, včetně Google Workspace, Slack, GitHub a Zoom.
|✔️ Podporuje integraci s externími nástroji, ale jejich rozsah je ve srovnání s ClickUp omezenější.
|Offline přístup
|Primárně cloudový; omezená offline funkčnost.
|Plně offline s end-to-end šifrováním.
|Ceny
|💰 Nabízí bezplatný tarif s nezbytnými funkcemi; placené tarify začínají na 7 $/uživatel/měsíc za funkce AI.
|💰 Bezplatný a open-source; volitelné prémiové funkce k dispozici.
|Nejlepší pro
|Týmy a organizace, které potřebují komplexní správu projektů, spolupráci a automatizaci založenou na umělé inteligenci.
|Jednotlivci a malé týmy, které upřednostňují soukromí, offline přístup a přizpůsobitelnou správu znalostí.
Co je ClickUp?
Dnešní práce je neefektivní. 60 % našeho času trávíme sdílením, vyhledáváním a aktualizací informací v různých nástrojích. Naše projekty, dokumentace a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které snižují produktivitu.
ClickUp řeší tento problém pomocí své aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky nejucelenější pracovní AI na světě.
V současné době používá ClickUp více než 3 miliony týmů, aby pracovaly rychleji díky efektivnějším pracovním postupům, centralizovaným znalostem a chatování zaměřenému na práci, které eliminuje rušivé vlivy a odemyká produktivitu organizace.
Funkce ClickUp
Od přizpůsobitelných zobrazení po integrace a automatizaci – ClickUp je navržen pro týmy a jednotlivce, kteří chtějí maximalizovat spolupráci a efektivitu v reálném čase.
Zde je několik funkcí, díky kterým je tento nástroj jasnou volbou. 📂
Funkce č. 1: ClickUp Docs
Pokud jste někdy přecházeli mezi několika aplikacemi, jen abyste měli synchronizované poznámky, úkoly a dokumenty, ClickUp Docs je řešení, které potřebujete. Jedná se o kolaborativní pracovní prostor, kde můžete vytvářet, upravovat a spravovat dokumenty a zároveň zůstat ve spojení se svým pracovním postupem.
Plán uvedení produktu na trh může například obsahovat vše v jednom dokumentu – klíčová data, marketingové strategie a přidělené úkoly, jako je „Dokončit reklamní kreativy“ nebo „Odeslat tiskovou zprávu“. Příkazy Slash usnadňují formátování textu, vkládání tabulek pro sledování výstupů a přidávání bloků kódu pro technické podrobnosti.
A díky funkcím pro spolupráci v reálném čase, jako jsou @zmínky, vložené komentáře a živé sledování kurzoru, zůstávají všichni v kontaktu, aniž by museli opustit aplikaci pro pořizování poznámek.
💡 Tip pro profesionály: Přidejte do svých poznámek vizuální strukturu pomocí záhlaví, oddělovačů a bloků s popisky. Barevně označené zvýraznění může zdůraznit důležité detaily, zatímco emodži dodávají osobnost a pomáhají s rychlým přehledem. Kombinujte je s odrážkami a kontrolními seznamy, aby vaše poznámky byly estetické a funkční.
Funkce č. 2: ClickUp Brain
Pokud Docs organizuje vaše myšlenky, ClickUp Brain jde ještě dál jako pracovní asistent s umělou inteligencí zabudovaný přímo do vašeho pracovního prostoru. Rozumí vašim úkolům, dokumentům a projektům a poskytuje vám okamžitý přístup k potřebným informacím.
Předpokládejme, že připravujete návrh projektu na redesign webových stránek.
Při psaní v ClickUp Doc můžete ClickUp Brain požádat o „Shrňte rozsah našeho posledního webového projektu pro [název klienta]“ a okamžitě získat podrobnosti o časových harmonogramech, rozpočtech a klíčových výstupech. Může také načíst předchozí zpětnou vazbu klientů, smluvní podmínky a metriky výkonu, takže se můžete soustředit na psaní dobře informovaného návrhu, aniž byste ztratili tempo.
Potřebujete rychlý souhrn projektu? ClickUp Brain dokáže naskenovat váš dokument a vygenerovat souhrn během několika sekund. Chcete informovat svůj tým? Může vytvořit návrh e-mailu nebo aktualizaci úkolu na základě nejnovějších podrobností projektu. Umělou inteligenci můžete dokonce použít pro pořizování poznámek a tvorbu obsahu, včetně vylepšování vašich textů a návrhů zpráv.
Kromě přímé pomoci vám ClickUp Brain představuje AI agenty – tzv. Autopilot Agents – kteří mohou automatizovat práci v seznamech a chatech. Agenty seznamů lze nastavit tak, aby monitorovali vaše prostory, složky nebo seznamy a automaticky prováděli akce, jako je zveřejňování aktualizací, shrnování aktivit projektu nebo reagování na změny stavu úkolů. Agent seznamu může například generovat týdenní shrnutí projektu nebo upozornit váš tým, když se změní priorita úkolu.
Na druhou stranu chatoví agenti pracují v chatových kanálech vašeho týmu, kde mohou odpovídat na otázky, poskytovat okamžité informace z vašeho pracovního prostoru nebo dokonce vytvářet úkoly a dokumenty na základě chatových požadavků. To znamená, že rutinní otázky jsou zodpovězeny automaticky a důležité aktualizace nikdy nezmeškáte. Můžete si vybrat z předem připravených agentů Autopilot pro běžné pracovní postupy nebo si navrhnout vlastní agenty Autopilot, aby vyhovovaly jedinečným potřebám vašeho týmu.
🔍 Věděli jste, že... Leonardo da Vinci často psal své poznámky pozpátku, což znamená, že je bylo možné správně přečíst pouze pomocí zrcadla. Historici se domnívají, že tak činil, aby uchoval své myšlenky v tajnosti, nebo proto, že to pro něj jako leváka bylo přirozenější.
Funkce č. 3: Poznámkový blok ClickUp
Stalo se vám někdy, že vás během rušného pracovního dne napadla skvělá myšlenka, ale později jste na ni zapomněli? ClickUp Notepad je váš osobní prostor, kde si můžete zapisovat myšlenky, připomínky a úkoly, aniž byste zaplňovali hlavní pracovní prostor.
Řekněme, že jste na schůzce a napadne vás nový nápad na obsahovou strategii. Místo toho, abyste hledali lepící papírek nebo otevírali jinou aplikaci, rychle přejděte do ClickUp Notepad z nabídky Quick Action a zapište si ho.
Potřebujete uspořádat poznámky? Poznámkový blok podporuje formátování bohatého textu, takže můžete přidávat záhlaví, odrážky nebo dokonce barevně označovat sekce, aby vše bylo přehledné. Pokud vytváříte kontrolní seznam, můžete položky přetahovat a přeskupovat je do logického pořadí.
Pomocí příkazů se lomítkem můžete také připojovat obrázky a videa, což usnadňuje ukládání vizuálních odkazů spolu s vašimi poznámkami.
🧠 Zajímavost: Dlouho před vznikem digitálních nástrojů pro zvýšení produktivity byl první zaznamenaný seznam úkolů vytvořen již v roce 1795 př. n. l.! Babylonský král Hammurabi nechal vytesat seznamy do kamene, aby měl přehled o zákonech – jedná se tedy o ranou verzi správce úkolů.
Funkce č. 4: Úkoly ClickUp
Ať už pracujete na samostatném projektu nebo koordinujete práci týmu, ClickUp Tasks vám usnadní přidělování úkolů, sledování pokroku a udržení přehledu bez chaosu nekonečných zpráv.
Řekněme, že plánujete uvedení nového fitness trackeru na trh.
Můžete vytvořit úkol pro každý významný milník, jako je dokončení balení produktu, příprava úvodní stránky webových stránek a koordinace partnerství s influencery.
Potřebujete to rozebrat ještě podrobněji? Podúkoly a seznamy úkolů vám pomohou zorganizovat každý detail. Pod úkolem „vytvoření úvodní stránky webu“ můžete přidat podúkoly pro napsání popisu produktu, návrh bannerů a nastavení formuláře pro předobjednávky. Přiřaďte termíny a odpovědnosti členům týmu, aby copywriter věděl, kdy má odevzdat obsah, a designér držel krok s vizuálními prvky.
Platforma vám také umožňuje sledovat čas strávený nad úkoly a projekty.
Pro ještě větší kontrolu vám závislosti úkolů v ClickUp umožňují nastavit sekvence – například zajistit, že reklamní kampaň nebude spuštěna, dokud nebude schváleno produktové video. Pokud dojde ke změně, zobrazení časové osy ClickUp vám pomůže okamžitě upravit termíny a vyvážit pracovní zátěž.
🔍 Věděli jste, že... Grafomanie je psychologický stav, při kterém lidé pociťují nekontrolovatelnou touhu psát. Některé historické osobnosti, jako Voltaire a Balzac, psaly posedle a zaplnily tisíce stránek poznámkami.
Ceny ClickUp
🔍 Věděli jste, že... Před 19. stoletím lidé nosili volné listy papíru pro psaní poznámek. V roce 1888 tasmánský J.A. Birchall tyto listy svázal dohromady a vytvořil tak první komerčně dostupný zápisník.
Co je Anytype?
Anytype je open-source aplikace pro pořizování poznámek, která upřednostňuje lokální úložiště a pomáhá uživatelům organizovat jejich poznámky strukturovaným a propojeným způsobem.
Tento open-source produktivní software je k dispozici pro macOS, Windows, iOS a Android a nabízí dokonce i rozšíření pro Chrome, které umožňuje rychlé ukládání poznámek z webu. Díky end-to-end šifrování a lokálním šifrovacím klíčům v zařízení zůstanou vaše data vaše – což ocení zejména uživatelé, kteří dbají na své soukromí.
Funkce Anytype
Anytype je nástroj vytvořený pro strukturované myšlení a plynulou organizaci. Ať už spravujete úkoly, mapujete nápady nebo vytváříte osobní znalostní bázi, jeho funkce vám pomohou zůstat organizovaní, aniž byste se cítili omezeni.
Podívejme se, čím se tento software pro znalostní báze odlišuje a jak jeho klíčové funkce zapadají do vašeho pracovního postupu. 💁
Funkce č. 1: Pořizování poznámek na základě objektů
Na rozdíl od tradičních aplikací pro pořizování poznámek Anytype zachází se vším – poznámkami, úkoly, knihami a schůzkami – jako s objekty, které lze propojit.
Pokud například zkoumáte nějaké téma, můžete vytvořit objekt výzkum, propojit jej s relevantními články a dokonce jej propojit s projektem, na kterém pracujete. Tím vytvoříte strukturovanou, propojenou znalostní bázi namísto izolovaných poznámek.
🧠 Zajímavost: Anytype čerpá inspiraci z různých oblastí, včetně dokumentárních filmů zabývajících se individualismem, kolektivismem a umělou inteligencí. Tato eklektická inspirace ovlivňuje design a funkčnost aplikace, jejímž cílem je poskytnout uživatelům komplexní zážitek.
Funkce č. 2: Sdílený pracovní prostor a vlastní widgety
Anytype také podporuje týmovou spolupráci prostřednictvím sdílených pracovních prostorů. Můžete spolupracovat s kolegy na sdíleném výzkumném projektu, brainstormovat nápady nebo budovat kolektivní znalostní bázi a přitom mít vše dobře strukturované.
Navíc vám umožňuje přizpůsobit si domovskou obrazovku pomocí widgetů, které zobrazují vaše nejdůležitější úkoly, poznámky nebo projekty.
📮 ClickUp Insight: 35 % znalostních pracovníků uvádí, že pondělí je jejich nejméně produktivním dnem, a není těžké pochopit proč. Mezi doháněním e-mailů, tříděním chatových zpráv, prohlížením poznámek k projektům a účastí na stand-up schůzkách polovina pracovníků uvádí, že se na začátku týdne cítí více stresovaná.
Když jsou všechny informace roztříštěné mezi různými nástroji, návrat do pracovního režimu trvá déle, než by měl. ClickUp pomáhá překonat pondělní chaos tím, že shromažďuje úkoly, poznámky k projektům a komunikaci týmu na jednom místě.
Funkce č. 3: Databáze a sady
Díky sadám vám Anytype umožňuje organizovat objekty do databází, které lze prohlížet v různých formátech – mřížka, galerie, seznam, kanban, kalendář a graf. Pokud spravujete výzkumný projekt, můžete vytvořit databázi zdrojů, označit je podle tématu a přepínat mezi různými zobrazeními, abyste mohli sledovat pokrok.
Navíc Graph View vizualizuje souvislosti mezi různými objekty, takže snadno uvidíte, jak vaše nápady souvisejí mezi sebou.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro správu úkolů v ClickUp a Excelu
Ceny Anytype
- Zdarma
- Builder: 99 $/rok
- Spoluautor: 299 $ na 3 roky
- Podnikání: Ceny na míru
🧠 Zajímavost: V Japonsku existuje metoda pořizování poznámek zvaná Shorthand Notes (nebo Sokkibon ), která spočívá v rychlém, stylizovaném psaní, aby bylo možné rychle zaznamenat podrobnosti přednášky. Mnoho japonských studentů také používá kakeibo pro sestavování rozpočtu – v podstatě se jedná o finanční poznámky!
ClickUp vs. Anytype: Porovnání funkcí
ClickUp a Anytype mají velmi odlišný přístup k organizaci, spolupráci a přizpůsobení. Jeden je určen pro strukturované řízení projektů, zatímco druhý pro osobní správu znalostí.
Podívejme se, co každá platforma nabízí (v této tabulce). ⚒️
Správa projektů
Sledování úkolů, termínů a pokroku týmu může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu projektu. Podívejme se, jak každá platforma zvládá správu projektů a zda dokáže držet krok se složitými pracovními postupy.
ClickUp
Pokud jde o správu projektů, ClickUp je opravdovým tahounem. Poskytuje týmům strukturované způsoby plánování, sledování a správy práce prostřednictvím funkcí, jako jsou seznamy úkolů a dokonce i vestavěná automatizace.
Můžete přiřazovat úkoly, stanovovat termíny, sledovat pokrok a vizualizovat pracovní postupy, což z něj činí skvělý nástroj pro firmy zabývající se složitými projekty. Sledování času, stanovování cílů a komplexní reportování dále zvyšují jeho použitelnost.
Anytype
Na druhou stranu, Anytype není navržen pro správu projektů v tradičním smyslu.
Ačkoli nabízí inovativní objektový systém pro organizaci souborů a složek, postrádá základní nástroje pro správu projektů, jako jsou závislosti úkolů, automatizace pracovních postupů a týmové reporty.
🏆 Vítěz: ClickUp, protože díky bohatým funkcím a škálovatelnosti je ideální pro týmy, které spravují více projektů a úkolů.
Pořizování poznámek a organizace
Organizace poznámek by měla být rychlá a snadná. Podívejme se, který nástroj usnadňuje zaznamenávání a strukturování nápadů.
ClickUp
ClickUp nabízí funkce pro pořizování poznámek, jako jsou Notepad a Docs, které doplňují jeho již tak výkonné funkce pro správu projektů. Zajišťuje, že vaše poznámky jsou orientovány na akce, protože umožňuje hladkou integraci s úkoly, projekty a pracovními postupy.
Díky funkcím, jako je spolupráce v reálném čase, formátování bohatého textu a historie verzí, můžete dokumentovat procesy, brainstormovat nápady a udržovat znalostní bázi strukturovaným způsobem. Aplikace se také přizpůsobuje různým metodám pořizování poznámek.
Anytype
Anytype je navržen pro osobní správu znalostí a nabízí systém pro propojení poznámek, nápadů a datových bodů. Jeho vizuální grafické zobrazení pomáhá uživatelům vidět vztahy mezi různými informacemi, což z něj činí skvělý nástroj pro ty, kteří preferují nelineární přístup k organizaci poznámek.
Navíc jeho offline režim zajišťuje, že uživatelé mají přístup ke svým poznámkám i bez připojení k internetu.
🏆 Vítěz: Remíza! ClickUp i Anytype nabízejí výkonné funkce pro pořizování poznámek a organizaci.
🧠 Zajímavost: Oddělení FBI pro zkoumání dokumentů se specializuje na analýzu ručně psaných poznámek za účelem určení jejich pravosti, autorství a skrytých významů, což dokazuje, že pořizování poznámek může mít významnou forenzní hodnotu!
Spolupráce
Spolupráce by měla být plynulá, ať už jde o brainstorming, přidělování úkolů nebo sdílení zpětné vazby. Podívejme se, který nástroj zefektivňuje týmovou spolupráci.
ClickUp
Tato platforma umožňuje týmům hladkou spolupráci díky úpravám dokumentů v reálném čase, komentářům v rámci úkolů, zmínkám a integrované chatovací funkci.
ClickUp se také integruje s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Google Drive a Zoom, což zajišťuje plynulou komunikaci napříč platformami. Oprávnění a řízení přístupu na základě rolí pomáhají týmům spravovat, kdo může úkoly prohlížet a upravovat, čímž se udržuje bezpečnost a zároveň podporuje týmová práce.
Anytype
Anytype se v současné době zaměřuje spíše na offline poznámky, soukromé poznámky a správu znalostí než na spolupráci v reálném čase.
I když můžete sdílet stránky a synchronizovat obsah mezi zařízeními, chybí mu funkce jako živá editace, komentáře nebo zmínky. Díky tomu je vhodnější pro osobní použití než pro týmové projekty.
🏆 Vítěz: ClickUp díky spolupráci v reálném čase, správě úkolů a integračním schopnostem.
4. Poměr cena/výkon
Jak ClickUp, tak Anytype nabízejí různé cenové modely, přičemž oba nástroje mají bezplatné i placené tarify. Podívejme se na dostupné tarify a funkce, které nabízejí.
Ceny ClickUp
Ceny Anytype
- Navždy zdarma: Plný přístup k místnímu pořizování poznámek, organizaci poznámek podle objektů a šifrovanému ukládání dat.
- Builder (99 $/rok): Přidává pokročilé funkce, jako jsou vlastní šablony založené na objektech a omezené možnosti spolupráce v týmu.
- Co-creator (299 $ na 3 roky): Zahrnuje kompletní funkce pro spolupráci, týmové pracovní prostory a další možnosti přizpůsobení pro větší týmy.
- Business (individuální cena): Tento plán zahrnuje funkce na podnikové úrovni, jako jsou soukromé týmové prostory, přizpůsobené šablony poznámek a další nástroje pro spolupráci v týmu.
Který cenový plán je lepší: ClickUp nebo Anytype?
ClickUp v tomto srovnání vede.
- Cenová dostupnost: Placená verze ClickUp začíná na cenově dostupnějších 7 USD za uživatele a nabízí robustnější funkce než placená verze Anytype, která začíná na vyšší cenové hladině.
- Úložiště a funkce: Bezplatný tarif ClickUp nabízí výrazně více úložného prostoru (100 MB) ve srovnání s bezplatným tarifem Anytype, který je určen především pro lokální osobní poznámky.
- Poměr cena/výkon: Neomezený tarif ClickUp odemyká funkce jako dashboardy, tabule, sledování času a pokročilé integrace – funkce, které Anytype za podobnou cenu nenabízí.
- Integrace AI: ClickUp také nabízí funkce založené na umělé inteligenci od 5 USD za měsíc na uživatele, které poskytují další zvýšení produktivity, což Anytype nenabízí.
Ceny ClickUp nabízejí komplexnější sadu nástrojů, což z něj činí lepší volbu pro uživatele, kteří potřebují výkonné funkce pro správu projektů a týmovou spolupráci za dostupnou cenu.
ClickUp vs. Anytype na Redditu
Prohledali jsme Reddit, abychom zjistili, co si uživatelé myslí o ClickUp a Anytype, ale na rozdíl od jiných srovnání nástrojů pro zvýšení produktivity zde není mnoho přímých diskuzí, které by tyto dvě platformy porovnávaly.
Diskuse o jednotlivých nástrojích však odhalují silné názory na jejich přednosti a ideální použití. 👇
Zde je několik názorů uživatelů na ClickUp:
ClickUp používáme již minimálně 4 roky a upřímně řečeno je to zdaleka jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů. Než jsme se rozhodli pro ClickUp, vyzkoušeli jsme Asanu, Monday.com a Trello. Byla to nejlepší volba! Nikdy jsem neměl žádné větší problémy a zákaznický servis byl velmi nápomocný. Mám placené předplatné a s novou verzí je to čím dál lepší. Celkově vzato, co se týče ceny a množství nástrojů, ClickUp rozhodně předčil všechna moje očekávání.
ClickUp používáme již minimálně 4 roky a upřímně řečeno je to zdaleka jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů. Než jsme se rozhodli pro ClickUp, vyzkoušeli jsme Asanu, Monday.com a Trello. Nejlepší volba, jakou jsme kdy udělali! Nikdy jsem neměl žádné větší problémy a zákaznický servis byl velmi nápomocný. Mám placené předplatné a s novou verzí je to čím dál lepší. Celkově vzato, co se týče ceny a množství nástrojů, ClickUp rozhodně předčil všechna moje očekávání.
Funguje mnohem rychleji, je výkonnější a skvěle se propojuje s celou řadou aplikací... Můj tým ho používá pro většinu projektových aktivit a díky nové funkci Chat uvažujeme o tom, že opustíme i Slack. Je to OPRAVDU dobrý program. Aplikace je skvělá. Podpora je skvělá. Cena je úžasná. Plug and play + přizpůsobení jsou opravdu špičkové.
Funguje mnohem rychleji, je výkonnější a skvěle se propojuje s celou řadou aplikací... Můj tým ho používá pro většinu projektových aktivit a díky nové funkci Chat zvažujeme, že opustíme i Slack. Je to OPRAVDU dobrý program. Aplikace je skvělá. Podpora je skvělá. Ceny jsou úžasné. Plug and play + přizpůsobení jsou opravdu špičkové.
Zde je několik názorů uživatelů na Anytype:
Uživatelské rozhraní je neohrabané, trvá věčnost, než se dostanete do úložiště a začnete si dělat poznámky. Úložiště je na začátku předdefinováno několika šablonami. I když si ho můžete přizpůsobit podle svých představ, já dávám přednost vytvoření vlastního úložiště od základu, než abych si pořídil hotové a upravoval ho... Co se mi líbí – mají grafické rozhraní pro úpravy tabulek...
Uživatelské rozhraní je neohrabané, trvá věčnost, než se dostanete do úložiště a začnete si dělat poznámky. Úložiště je na začátku předdefinováno několika šablonami. I když si ho můžete přizpůsobit podle svých představ, já dávám přednost vytvoření vlastního úložiště od základu, místo toho, abych si pořídil hotové a přizpůsoboval ho... Co se mi líbí – mají grafické rozhraní pro úpravy tabulek...
Ano, vyzkoušel jsem to. Připadalo mi to podobné jako Notion. Ale nějak ještě více matoucí. Nevěděl jsem, kde začít, a nerozuměl jsem těm šablonám.
Ano, vyzkoušel jsem to. Připadalo mi to podobné jako Notion. Ale nějak ještě více matoucí. Nevěděl jsem, kde začít, a nerozuměl jsem těm šablonám.
Který nástroj pro zvýšení produktivity je nejlepší?
Po porovnání klíčových funkcí ClickUp a Anytype je jasným vítězem jeden z nich.
Je to ClickUp! 👑
Objektový přístup Anytype a model zaměřený na ochranu soukromí přinášejí nový pohled na pořizování poznámek. Chybí mu však robustní funkce pro správu projektů a spolupráci, které mnoho profesionálů a týmů potřebuje k udržení efektivity.
ClickUp naopak zvládá vše – od správy úkolů a automatizace po sdílení dokumentů a plynulou spolupráci týmu. Jde nad rámec organizace a transformuje nápady do akce.
Na co čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅