11 nejlepších alternativ Happeo pro týmovou spolupráci

Efektivní komunikace a hladká spolupráce jsou základem každé úspěšné organizace. Podle průzkumu 72 % vedoucích pracovníků souhlasí s tím, že tyto dovednosti pomohly zvýšit produktivitu jejich týmů.
Chcete-li zlepšit celkovou komunikaci ve vašem týmu a efektivně ji řídit, můžete se podívat na nástroje pro spolupráci, jako je Happeo.
Happeo je sice populární volbou, ale některé alternativy mohou lépe vyhovovat vašim specifickým potřebám v oblasti spolupráce, produktivity a správy znalostí.
Sestavili jsme tedy seznam 11 nejlepších alternativ Happeo, které zlepší produktivitu a spolupráci.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ Happeo:
- ClickUp : Nejlepší pro spolupráci, správu úkolů a sdílení znalostí
- Workvivo: Nejlepší pro zvýšení zapojení zaměstnanců a zlepšení interní komunikace
- Simpplr: Nejlepší pro centralizovanou správu obsahu a plynulý uživatelský zážitek
- Microsoft Sharepoint: Nejlepší pro správu dokumentů a spolupráci na podnikové úrovni
- Guru: Nejlepší pro budování centralizovaného úložiště znalostí
- Confluence: Nejlepší pro spolupráci na dokumentaci a sdílení znalostí
- Workplace by Meta: Nejlepší pro interní komunikaci a zapojení zaměstnanců
- Slack: Nejlepší pro týmovou komunikaci a spolupráci v reálném čase
- Unily: Nejlepší pro zapojení zaměstnanců a správu znalostí
- LumApps SAS: Nejlepší pro hladkou integraci s Google Workspace
- Viva Engage (dříve Yammer): Nejlepší pro sociální spolupráci a firemní komunikaci
Omezení Happeo
Než se podíváme na alternativy Happeo, může vyvstat zřejmá otázka: Co je špatného na používání Happeo jako softwaru pro týmovou spolupráci?
Ačkoli je Happeo vynikající pro interní komunikaci a zapojení zaměstnanců, ve srovnání s jinými dostupnými nástroji může mít určité nedostatky. Mezi tyto nedostatky patří:
- Náročná křivka učení: Hned od začátku může být pro většinu týmů obtížné si na tento intranetový software zvyknout. To platí zejména pro členy týmu, kteří nejsou technicky zdatní.
- Omezení přizpůsobení: Možnosti přizpůsobení, zejména pro úroveň Starter, jsou ve srovnání s jinými platformami omezené. To omezuje vaši schopnost přizpůsobit platformu vašim konkrétním požadavkům na branding a pracovní postupy.
- Problémy se škálovatelností a cenami: S růstem vašich týmů může být cenová struktura poněkud strmější.
- Chybějící funkce: Nástroj nemusí být plně kompatibilní s určitými nástroji třetích stran nebo nemusí nabízet funkce jako pokročilé řízení projektů.
Pokud vám tyto výzvy zní povědomě, prozkoumání níže uvedených alternativ vám může pomoci najít nástroj, který lépe vyhovuje potřebám vaší organizace.
💡 Tip pro profesionály: Nezapomeňte se také podívat na propojené funkce umělé inteligence v intranetovém nástroji. Zvyšují produktivitu a pomáhají vám vyhledávat soubory a skenovat dokumenty.
Alternativy k Happeo v kostce
Zde je stručný přehled všech alternativ Happeo a důvodů, proč jsme je vybrali:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Vynikající funkce
|ClickUp
|Spolupráce, správa úkolů a sdílení znalostí
|Přizpůsobitelné pracovní postupy, dokumenty, chat, integrace a automatizace založená na umělé inteligenci.
|Workvivo
|Řešení pro zapojení zaměstnanců a sociální intranet
|Intuitivní sociální feed, průzkumy, adresář osob a správa událostí
|Simpplr
|Komunikace se zaměstnanci a uživatelsky přívětivý intranet
|Návrhy obsahu založené na umělé inteligenci, adresář osob a hladká integrace.
|Microsoft SharePoint
|Intranet a správa dokumentů na podnikové úrovni
|Výkonná správa dokumentů, pokročilá spolupráce a integrace s Office 365
|Guru
|Správa znalostí a rychlé vyhledávání informací
|Návrhy založené na umělé inteligenci, rozšíření prohlížeče a integrace se stávajícími nástroji.
|Confluence
|Týmová spolupráce a sdílení znalostí
|Dokumentace ve stylu Wiki, integrace s Jira a Trello a nástroje pro organizaci obsahu.
|Workplace by Meta
|Sociální sítě a týmová komunikace
|Známé rozhraní sociálních médií, videokonference a aktualizace v reálném čase
|Slack
|Instant messaging a týmová spolupráce
|Komunikace založená na kanálech, integrace aplikací a společný pracovní prostor
|Unily
|Digitální řešení pro pracoviště na podnikové úrovni
|Personalizované ovládací panely, vícejazyčná podpora a pokročilé analytické funkce
|LumApps SAS
|Sociální intranet a platforma pro zaměstnance
|Vlastní branding, integrované pracovní postupy a výkonné analytické nástroje pro zaměstnance.
|Viva Engage
|Sociální spolupráce a firemní komunikace
|Skupinová komunikace, integrace s Microsoft 365 a organizační oznámení
11 nejlepších alternativ Happeo, které můžete použít
Pokud jde o nalezení správných nástrojů pro týmovou spolupráci a intranetové potřeby, neexistuje univerzální řešení. Setkali jsme se s podobnými problémy a vyzkoušeli jsme několik nástrojů pro spolupráci, abychom našli tu nejlepší možnost.
Zde je analýza 11 nejlepších alternativ Happeo, které můžete zvážit pro svou organizaci:
1. ClickUp (nejlepší pro spolupráci, správu úkolů a sdílení znalostí)
ClickUp je výkonná aplikace pro práci, která přesahuje tradiční projektové řízení. Efektivně integruje správu úkolů, komunikaci a sdílení znalostí v jednotném pracovním prostoru, což z ní činí ideální nástroj pro zlepšení spolupráce a produktivity.
Jádrem funkcí pro spolupráci ClickUp je ClickUp Chat – intuitivní nástroj pro zasílání zpráv v reálném čase, který byl navržen tak, aby udržoval týmy v kontaktu. Na rozdíl od samostatných komunikačních platforem se Chat integruje přímo do vašeho pracovního prostoru, což umožňuje plynulý přechod mezi konverzacemi, úkoly a dokumenty.
Nejlepší částí tohoto nástroje je jeho výkonná neuronová síť nebo asistent umělé inteligence (AI) Clickup Brain.
Propojuje všechny vaše pracovní aplikace a znalostní bázi, aby vám pomohla využít umělou inteligenci k automatizaci úkolů, dokumentů, zdrojů a dalších věcí. Použijte jej k vytváření a správě projektů, podpoře automatizovaných pracovních postupů a dokonce i k psaní okamžitých odpovědí na zprávy nebo e-maily.
Navíc díky pokročilému vyhledávání ClickUp Connected Search můžete najít jakýkoli soubor nebo informaci ve své aplikaci, na lokálním disku, v dokumentu nebo v znalostní bázi. Díky tomu budete mít vždy po ruce potřebné informace a neztratíte důležité dokumenty nebo informace ve své organizaci.
Výjimečnou vlastností každé intranetové platformy je schopnost snadno spravovat dokumenty a znalosti.
V ClickUp Knowledge Management můžete bezpečně vytvářet a ukládat své dokumenty a wiki na jedné platformě.
📮 ClickUp Insight: Více než 60 % času týmu je věnováno hledání kontextu, informací a úkolů.
Podle výzkumu společnosti ClickUp týmy ztrácejí drahocenný čas přeskakováním mezi různými nástroji. Abyste předešli narušení komunikace, integrujte zasílání zpráv do svých pracovních postupů pomocí centralizované platformy, která spojuje řízení projektů, spolupráci a komunikaci.

Vyzkoušejte ClickUp , aplikaci pro vše, co souvisí s prací.
Vyzkoušejte ClickUp , aplikaci pro vše, co souvisí s prací.
Tento centralizovaný pracovní prostor pro sdílení znalostí zajišťuje, že celý váš tým může hladce spolupracovat a pracovat společně, přičemž má k dispozici pokročilá oprávnění a kontrolu verzí, aby byla vaše soukromá data vždy v bezpečí.
Díky rozsáhlé sadě funkcí a flexibilnímu rozhraní je ideální volbou pro firmy, které hledají komplexní intranetové řešení, které se hladce integruje do stávajících pracovních postupů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Navrhujte a přizpůsobujte pracovní postupy tak, aby odpovídaly jedinečným požadavkům každého projektu, týmu a oddělení.
- Pomocí ClickUp Tasks můžete snadno přidělovat úkoly, stanovovat termíny, sledovat pokrok a monitorovat závislosti.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí ClickUp Automations, jako jsou aktualizace stavu, přiřazování úkolů a oznámení, abyste ušetřili čas na strategickou práci.
- Vytvářejte, upravujte a sdílejte soubory v rámci platformy pomocí ClickUp Docs pro plynulou spolupráci a sdílení znalostí.
- Spolupracujte vizuálně v ClickUp Whiteboards, který obsahuje interaktivní nástroje pro práci s tabulemi a mindmapping.
- Prohledávejte všechny pracovní prostory, úkoly, dokumenty a konverzace v rámci platformy ClickUp pomocí funkce ClickUp Connected Search.
Omezení ClickUp
- Ačkoli je uživatelsky přívětivý, samotný počet funkcí a možností může pro nové uživatele představovat strmější křivku učení.
- Vyžaduje čas na úplnou integraci a zaškolení členů týmu ve všech funkcích.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Nespočet uživatelů ClickUp si pochvaluje jeho výkonné funkce. Jeden recenzent se podělil o svou zkušenost a řekl:
Naše agentura jej používá jako nástroj pro správu všech projektů, úkolů, časových harmonogramů a fakturace. Nahradil starší systém a umožnil nám přejít k agilnějšímu řízení projektů a zlepšit interní komunikaci.
Naše agentura jej používá jako nástroj pro správu všech projektů, úkolů, časových harmonogramů a fakturace. Nahradil starší systém a umožnil nám přejít k agilnějšímu řízení projektů a zlepšit interní komunikaci.
2. Workvivo (nejlepší pro zvýšení zapojení zaměstnanců a zlepšení interní komunikace)
Workvivo je platforma pro zapojení zaměstnanců, která slouží zároveň jako intranetové řešení. Je navržena tak, aby podporovala pocit sounáležitosti v rámci organizací a zároveň zefektivňovala interní komunikaci.
Kombinace funkcí sociálních médií s tradičními intranetovými funkcemi zajišťuje, že zaměstnanci zůstanou ve spojení a důležité informace se k nim dostanou efektivně.
Je ideální pro firmy, které chtějí zvýšit zapojení zaměstnanců a zlepšit spolupráci v moderním, uživatelsky přívětivém prostředí.
Nejlepší funkce Workvivo
- Vytváří sociální intranetovou platformu pro zapojení zaměstnanců pomocí novinek, profilů zaměstnanců a skupinových diskusí.
- Zefektivněte zaškolování nových zaměstnanců a poskytněte jim přístup k školicím materiálům a zdrojům v rámci platformy.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od zaměstnanců prostřednictvím průzkumů a ankety a využijte získané poznatky ke zlepšení zapojení a spokojenosti zaměstnanců.
Omezení Workvivo
- Prémiové funkce mohou být pro malé a střední podniky nákladné.
- Nemusí být tak efektivní jako specializované nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp.
Ceny Workvivo
- Obchodní plán: Individuální ceny
- Enterprise Plan: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Workvivo
- G2: 4,8/5 (více než 1900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Efektivní systém správy znalostí zajišťuje, že během přechodu nedojde ke ztrátě žádných informací. Prozkoumejte naše nejlepší tipy pro přenos znalostí, abyste nezmeškali žádný detail!
3. Simpplr (nejlepší pro centralizovanou správu obsahu a plynulý uživatelský zážitek)
Simpplr je moderní intranetová platforma navržená tak, aby zjednodušila interní komunikaci a sdílení znalostí v rámci organizací. Je známá svým intuitivním uživatelským rozhraním, které týmům pomáhá rychle získávat přístup k důležitým informacím a efektivně spolupracovat.
S Simpplr mohou firmy vytvořit personalizovaný intranet, který odpovídá jejich značce a organizační struktuře. To umožňuje zaměstnancům zůstat informovaní, sladění a zapojení.
Nejlepší funkce Simpplr
- Získejte moderní a intuitivní rozhraní pro správu všech vašich intranetových aktivit a aktivit zaměřených na zapojení zaměstnanců.
- Vytvořte personalizované zážitky pro každého zaměstnance na základě jeho role, zájmů a preferencí.
- Využijte doporučení založená na umělé inteligenci k personalizaci doporučeného obsahu a navrhování relevantních informací pro každého zaměstnance.
- Sledujte klíčové metriky, jako je zapojení zaměstnanců, spotřeba obsahu a aktivita uživatelů, abyste mohli měřit dopad vaší intranetové platformy.
Omezení Simpplr
- Pokročilé funkce a vlastnosti mohou vyžadovat čas, aby je zaměstnanci pochopili.
- Díky silnému zaměření na obsah existuje riziko informačního přetížení.
Ceny Simpplr
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Simpplr
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
Simpplr je oblíbený mezi firmami pro zefektivnění interní komunikace. Recenzent zdůrazňuje:
Velmi snadné získání pomoci. Funkčnost platformy je bezkonkurenční. Líbí se mi funkce push/pull, jako je newsletter a nedávno implementované nástroje AI. Analytický dashboard je také velmi podrobný a užitečný.
Velmi snadné získání pomoci. Funkčnost platformy je bezkonkurenční. Líbí se mi funkce push/pull, jako je newsletter a nedávno implementované nástroje AI. Analytický dashboard je také velmi podrobný a užitečný.
4. Microsoft Sharepoint (nejlepší pro správu dokumentů a spolupráci na podnikové úrovni)
Microsoft SharePoint je dobře zavedená platforma, která nabízí řadu funkcí pro spolupráci, správu dokumentů a intranetové funkce. Integruje se s dalšími aplikacemi v ekosystému Microsoft, což z něj činí oblíbenou volbu pro organizace, které tyto nástroje používají.
Díky své univerzálnosti umožňuje SharePoint organizacím vytvářet přizpůsobená řešení šitá na míru jejich konkrétním požadavkům. To z něj činí ideální volbu pro správu znalostí a interní komunikaci.
Nejlepší funkce Microsoft Sharepoint
- Vytvořte specializované týmové stránky pro spolupráci a budujte poutavé komunikační stránky pro sdílení novinek a aktualit v rámci celé organizace.
- Automatizujte obchodní procesy pomocí pracovních postupů, jako jsou schvalovací procesy, směrování dokumentů a sběr dat.
- Získejte silné bezpečnostní a compliance funkce, které chrání citlivá data, umožňují bezpečné sdílení souborů a splňují regulační požadavky.
- Přístup k SharePointu a spolupráce na dokumentech odkudkoli pomocí mobilní aplikace
Omezení Microsoft Sharepoint
- Může být složité nakonfigurovat a spravovat, vyžaduje určité technické znalosti.
- Výkon může být někdy problém, zejména u velkých souborů a vysokého provozu.
Ceny Microsoft Sharepoint
- SharePoint (Plán 1): 5 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Sharepoint
- G2: 4/5 (více než 8000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 5000 recenzí)
🔍 Věděli jste? Organizace, které implementují software pro spolupráci a správu znalostí, zaznamenávají 30% zkrácení časového harmonogramu projektů.
5. Guru (nejlepší pro vytvoření centralizovaného úložiště znalostí)
Guru je nástroj pro správu znalostí, který týmům umožňuje snadno zaznamenávat, sdílet a přistupovat k informacím. Je navržen pro rychle se rozvíjející organizace a integruje se s oblíbenými aplikacemi, aby znalosti dodával přímo do pracovních postupů.
Vyniká jako dynamické řešení, které pomáhá firmám budovat spolehlivou znalostní základnu, zajišťuje, že zaměstnanci mohou najít správné informace ve správný čas, a zvyšuje produktivitu a spolupráci.
Nejlepší funkce Guru
- Získejte přístup k znalostem přímo v nástrojích jako Slack, Teams a e-mail.
- Udržujte informace přesné a aktuální díky integrovaným ověřovacím nástrojům.
- Vytvářejte vlastní šablony wiki karet, abyste mohli shromažďovat a organizovat informace konzistentním a efektivním způsobem.
- Využijte umělou inteligenci k poskytování inteligentních výsledků vyhledávání a nalezení nejrelevantnějších informací na základě dotazů uživatelů.
Omezení Guru
- Bezplatná verze je k dispozici pouze po omezenou dobu 30 dnů.
- Ve srovnání s jinými řešeními pro správu znalostí má strmější křivku učení.
Ceny Guru
- Bezplatná zkušební verze
- Vše v jednom: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Guru
- G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
Guru se stal nepostradatelným nástrojem pro týmy, které chtějí snadno organizovat a využívat znalosti. Jeden recenzent píše:
Oceňujeme především snadné používání Guru. Migrace našich stávajících znalostních informací z Confluence byla také velmi jednoduchá. Nastavení bylo extrémně přímočaré a transparentní, což vedlo k rychlému přijetí KB všemi týmy ve společnosti.
Oceňujeme především snadné používání Guru. Migrace našich stávajících znalostních informací z Confluence byla také velmi jednoduchá. Nastavení bylo extrémně přímočaré a transparentní, což vedlo k rychlému přijetí KB všemi týmy ve společnosti.
6. Confluence (nejlepší pro spolupráci na dokumentaci a sdílení znalostí)
Confluence od společnosti Atlassian je výkonná platforma navržená pro zefektivnění týmové spolupráce a sdílení znalostí.
Umožňuje firmám vytvářet, organizovat a sdílet obsah napříč týmy, což je ideální pro správu dokumentů, poznámek z jednání, projektových plánů a dalších materiálů.
Díky hladké integraci s dalšími produkty Atlassian, jako je Jira, zvyšuje efektivitu projektového řízení a mezifunkční spolupráce.
Nejlepší funkce Confluence
- Vytvářejte a upravujte stránky, včetně dokumentů, wiki a prezentací, pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní.
- Vytvořte centralizovanou znalostní bázi pro shromažďování a sdílení znalostí v rámci celé organizace.
- Umožněte spolupráci v reálném čase prostřednictvím komentářů a diskusí na stránkách.
- Využijte makra a šablony k vytváření a formátování stránek, čímž rychle zvýšíte efektivitu a konzistenci.
Omezení Confluence
- Může být drahé, zejména pro větší organizace s mnoha uživateli.
- Noví uživatelé mohou považovat rozhraní a funkce za příliš složité, což vede k náročnému učení.
Ceny Confluence
- Navždy zdarma
- Standard: 5,16 $/měsíc na uživatele
- Premium: 9,73 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3500 recenzí)
7. Workplace by Meta (nejlepší pro interní komunikaci a zapojení zaměstnanců)
Workplace by Meta je komunikační platforma, která sbližuje týmy posílením spolupráce a zapojení. Díky známému rozhraní podobnému Facebooku poskytuje zaměstnancům nástroje, které jim umožňují zůstat v kontaktu, sdílet nápady a denně spolupracovat.
Je navržen pro firmy všech velikostí a je ideální pro zjednodušení týmové spolupráce. Nabízí uživatelsky přívětivé prostředí pro komunikaci s kolegy a přijímání novinek ze společnosti.
Nejlepší funkce Workplace od Meta
- Pořádejte živé video a audio schůzky, vysílání a otázky a odpovědi se zaměstnanci.
- Vytvářejte skupiny a komunity pro týmy, oddělení a zájmové skupiny, abyste usnadnili diskusi a sdílení znalostí.
- Zůstaňte v obraze ohledně novinek ve společnosti, aktualit o zaměstnancích a důležitých oznámení díky personalizovanému zpravodajskému kanálu.
Omezení Workplace by Meta
- Sociální sítě mohou být rušivým prvkem a snižovat produktivitu.
Ceny Workplace by Meta
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workplace by Meta
- G2: 4/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1300 recenzí)
Workplace by Meta je široce oceňován za to, že činí komunikaci v rámci organizací poutavější. Jeden z uživatelů říká:
Umožňuje snadné sdílení souborů mezi kolegy, můžete chatovat přes instant messenger a sledovat, co se děje v kanceláři, můžete videotelefonovat a pořádat schůzky, jako byste byli v kanceláři, a přitom si zachovat své každodenní úkoly, pokud pracujete na dálku.
Umožňuje snadné sdílení souborů mezi kolegy, můžete chatovat přes instant messenger a sledovat, co se děje v kanceláři, můžete videotelefonovat a pořádat schůzky, jako byste byli v kanceláři, a přitom si zachovat své každodenní úkoly, pokud pracujete na dálku.
8. Slack (nejlepší pro týmovou komunikaci a spolupráci v reálném čase)
Slack je oblíbená platforma pro týmovou komunikaci a spolupráci, která usnadňuje zasílání zpráv v reálném čase, sdílení souborů a videokonference. Ačkoli se nejedná o tradiční intranetové řešení, Slack může výrazně zlepšit interní komunikaci a spolupráci ve vaší organizaci.
Poskytuje centralizované centrum pro týmovou komunikaci, které umožňuje plynulou a efektivní výměnu informací v rámci jednotlivých oddělení i mezi nimi.
Nejlepší funkce Slacku
- Vytvořte speciální kanály pro týmy, projekty a témata, abyste mohli organizovat konverzace a informace.
- Provádějte video a audio hovory přímo ve Slacku, což usnadňuje osobní kontakt s kolegy.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí nástroje Slack pro tvorbu pracovních postupů, například schvalování žádostí a automatizaci oznámení.
- Integrujte je s celou řadou obchodních aplikací, včetně Google Workspace, Microsoft Teams a Salesforce.
Omezení Slacku
- Velké množství zpráv a kanálů může být ohromující.
- Postrádá pokročilé funkce pro správu úkolů a projektů.
Ceny Slacku
- Pro: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Business+: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
9. Unily (nejlepší pro zapojení zaměstnanců a správu znalostí)
Unily je digitální platforma pro pracoviště, která pomáhá organizacím vytvářet poutavé a personalizované intranetové prostředí pro své zaměstnance.
Jde nad rámec tradičních funkcí intranetu a nabízí funkce, které podporují komunikaci, spolupráci a zapojení zaměstnanců.
Unily se zaměřuje na vytváření personalizovaného prostředí pro zaměstnance, což pomáhá zvýšit jejich zapojení a zajišťuje uživatelům snadný přístup k relevantním informacím a nástrojům. Flexibilita platformy umožňuje její přizpůsobení různým obchodním potřebám, od velkých podniků po menší organizace.
Nejlepší funkce Unily
- Vytvořte personalizované zážitky pro každého zaměstnance na základě jeho role, zájmů a preferencí.
- Aktivujte sociální kanály a komentáře, abyste podpořili neformální spolupráci a sdílení znalostí.
- Ukládejte a organizujte důležité firemní dokumenty a zdroje v centralizované znalostní bázi.
- Získejte efektivní systém pro správu obsahu, který vám umožní vytvářet, publikovat a spravovat obsah v intranetu.
Omezení Unily
- Pokročilé funkce a vlastnosti platformy mohou být obtížné pochopit.
- Může být nákladné pro menší prodejní týmy nebo týmy s omezeným rozpočtem.
Ceny Unily
- Dosah: Individuální ceny
- Engage: Ceny na míru
- Amplify: Individuální ceny
- Extend: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Unily
- G2: 4,5/5 (21 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (23 recenzí)
Uživatelé Unily oceňují jeho uživatelsky přívětivé rozhraní a výkonné intranetové funkce. Spokojený zákazník zdůrazňuje:
Unily je skvělým partnerem. Můžeme využívat mnoho možností, funkcí a funkcionalit, které nabízí pro svůj internet. Líbí se nám, že je snadno použitelný, v rozumných mezích přizpůsobitelný a uživatelsky přívětivý.
Unily je skvělým partnerem. Můžeme využívat mnoho možností, funkcí a funkcionalit, které nabízí pro svůj internet. Líbí se nám, že je snadno použitelný, v rozumných mezích přizpůsobitelný a uživatelsky přívětivý.
💡 Tip pro profesionály: Několik organizací se potýká s problémem správy dokumentů a obsahu. Naučte se tipy a triky pro organizaci souborů a složek, aby každý člen týmu snadno našel potřebné informace.
10. LumApps SAS (nejlepší pro hladkou integraci s Google Workspace)
LumApps je cloudová intranetová platforma vytvořená pro hladkou integraci s Google Workspace. Zaměřuje se na personalizaci zkušeností zaměstnanců prostřednictvím organizace informací, zlepšení interní komunikace a podpory sdílení znalostí.
Kombinuje intuitivní design s výkonnou integrací Google, což pomáhá firmám zefektivnit jejich interní provoz a zvýšit produktivitu.
Díky integraci platformy s nástroji jako Google Drive, Gmail a Google Calendar mohou týmy, které již používají Google Workspace, snadno přejít na LumApps.
Nejlepší funkce LumApps SAS
- Podporujte týmovou práci prostřednictvím úprav dokumentů v reálném čase, komentářů a skupinové spolupráce.
- Udržujte zaměstnance v obraze díky novinkám ze společnosti, oznámením a personalizovaným kanálům s obsahem.
- Vybaveny bezpečnostními funkcemi na podnikové úrovni, které chrání citlivá data a zajišťují dodržování předpisů.
- Získejte přehled o využívání platformy a zapojení zaměstnanců pomocí integrovaných analytických nástrojů.
Omezení LumApps SAS
- Organizace, které nepoužívají Google, mohou mít potíže s přijetím této služby.
Ceny LumApps SAS
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LumApps SAS
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (35+ recenzí)
11. Viva Engage (nejlepší pro sociální spolupráci a firemní komunikaci)
Viva Engage (dříve známá jako Yammer), součást sady Microsoft 365, je nástroj pro podnikové sociální sítě navržený ke zlepšení interní komunikace a spolupráce v rámci organizací. Usnadňuje otevřenou komunikaci mezi týmy tím, že poskytuje prostor pro zaměstnance, kde se mohou spojit, sdílet znalosti a spolupracovat na projektech.
Viva Engage je ideálním nástrojem pro společnosti, které již používají Microsoft 365 a chtějí do své interní komunikační strategie přidat sociální prvek. Umožňuje týmům zůstat v kontaktu bez ohledu na jejich fyzické umístění, což je obzvláště užitečné pro vzdálená nebo hybridní pracovní prostředí.
Nejlepší funkce Viva Engage
- Hladká integrace s dalšími produkty Microsoft, jako jsou Microsoft Teams, SharePoint a Outlook.
- Zůstaňte ve spojení a spolupracujte i na cestách díky mobilní aplikaci.
- Vytvářejte veřejné nebo soukromé skupiny pro cílené konverzace o konkrétních tématech nebo projektech.
- Zveřejňujte aktuality pro celou společnost, aby všichni byli informováni o důležitých novinkách.
Omezení Viva Engage
- Viva Engage je nejúčinnější při použití v ekosystému Microsoft 365, což omezuje jeho atraktivitu pro uživatele jiných než Microsoft.
Ceny Viva Engage
- Viva Engage: Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc na osobu
Hodnocení a recenze Viva Engage
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Bonus: Další alternativy k Happeo, které stojí za prozkoumání
Intranetové nástroje se neustále vyvíjejí, aby vyhovovaly dynamickým potřebám moderních pracovišť. Zde je několik dalších alternativ Happeo, které můžete zvážit:
- Jostle: Zaměřuje se na okamžitou komunikaci a pomáhá týmům zůstat v kontaktu díky novinkám, správě událostí a nástrojům pro týmovou spolupráci.
- Beekeeper: Beekeeper je určen pro zaměstnance bez stálého pracoviště a zaměstnance v první linii a nabízí zasílání zpráv v reálném čase, plánování směn a analytické funkce pro zlepšení propojení týmu.
- Igloo Software: Uživatelsky přívětivé digitální pracoviště, které pomáhá organizacím centralizovat znalosti a zlepšovat spolupráci díky rychlému sdílení dokumentů a diskusím.
- MyHub: Cloudové intranetové řešení, které nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení pro sdílení znalostí, komunikaci a automatizaci pracovních postupů.
Jaká je vaše oblíbená alternativa k Happeo?
Nyní, když jste prozkoumali některé z nejlepších alternativ k Happeo, jste na dobré cestě k transformaci interní komunikace a spolupráce ve vašem týmu. Existuje spousta možností, od sociálních intranetových platforem, jako jsou Yammer a Workplace by Meta, až po výkonná komplexní řešení, jako je ClickUp.
Pokud si stále nejste jisti, nejlepší volbou je ClickUp. Jedná se o komplexní platformu pro spolupráci, která integruje sdílení znalostí, týmovou komunikaci a správu úkolů.
A co je ještě lepší? K těmto funkcím máte přístup zdarma v rámci bezplatného tarifu ClickUp, takže můžete začít optimalizovat svůj pracovní prostor ještě dnes.