15 nejlepších alternativ Morgen Calendar pro chytřejší plánování

Podíváte se na svůj kalendář. Jednání jedno za druhým, překrývající se termíny a moře barevně označeného chaosu. Někde mezi tím vším jste měli stihnout soustředěnou práci, osobní čas a – ach ano – oběd. Pokud vám Morgen Calendar nevyhovuje, nejste sami. 📅
Správná aplikace kalendáře může být rozdílem mezi efektivitou a vyhořením. Existují chytřejší nástroje pro lepší správu práce, solidní integraci s Google Kalendářem, plynulou organizaci plánování nebo otevřené pozvánky.
Sestavili jsme seznam 15 výkonných alternativ Morgen Calendar, které zefektivní vaše plánování, abyste mohli skutečně splnit všechny úkoly. Najděte si tu, která vám nejlépe vyhovuje. 🔥
Omezení Morgen Calendar
Ačkoli Morgen někomu vyhovuje, není ideální pro všechny. Podle recenzí uživatelů má následující nedostatky:
- Omezené integrace: Pokud spoléháte na Notion, Trello nebo pokročilé automatizační nástroje, integrace Morgenu vám mohou připadat omezující. Synchronizace s některými aplikacemi a nástroji, na které se při svých každodenních úkolech spoléháte, tak může být složitá.
- Žádné vestavěné funkce pro spolupráci: Na rozdíl od některých alternativních řešení postrádá funkce sdílení v týmu a plánování v reálném čase pro hladkou koordinaci.
- Správa úkolů je základní: Ačkoli podporuje úkoly, zdaleka nedosahuje hloubky plnohodnotného správce úkolů, jako je Todoist nebo ClickUp.
- Žádná nativní integrace e-mailu: Automaticky nestahuje pozvánky na schůzky z vaší doručené pošty, což činí ruční zadávání událostí zdlouhavým.
- Omezené možnosti opakujících se událostí: Nastavení složitých opakujících se událostí (například „každou druhou středu“ nebo „poslední pátek v měsíci“) není tak flexibilní ani intuitivní jako u některých alternativ.
- Žádný sdílený přehled dostupnosti: Pokud často plánujete schůzky, absence sdíleného přehledu „volný/zaneprázdněný“ znamená více komunikace při koordinaci s ostatními.
- Plánování úkolů působí nesouvisle: Úkoly existují v aplikaci, ale nejsou hladce integrovány do denního nebo týdenního kalendáře, což činí organizaci plánování méně intuitivní.
- Žádné automatické úpravy časového pásma: Pro vzdálené týmy může absence dynamické detekce časového pásma způsobit potíže s plánováním.
Pokud vás tato omezení brzdí, je čas na změnu. Pojďme prozkoumat nejlepší alternativy Morgen Calendar, které vám pomohou lépe zvládat váš pracovní tok. ⏳
Rychlé srovnání alternativ k Morgen Calendar
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ k Morgen Calendar, jejich klíčových použití a pro koho jsou nejvhodnější:
|Nástroj pro kalendář
|Případ použití
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Plánování úkolů a správa projektů s využitím umělé inteligence
|Týmy, projektoví manažeři a freelanceri, kteří chtějí centralizovat pracovní postupy
|Motion
|Automatizace úkolů a plánování pomocí umělé inteligence
|Profesionálové, týmy a firmy
|Sunsama
|Vědomé denní plánování a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem
|Jednotlivci, freelancerové a pracovníci na dálku
|Akiflow
|Hladká integrace úkolů a kalendáře s časovým blokováním
|Uživatelé zaměření na produktivitu, vzdálené týmy
|Todoist
|Jednoduchá a efektivní správa úkolů
|Jednotlivci, týmy a malé podniky
|Calendly
|Snadné plánování schůzek a automatizace
|Podnikatelé, firmy, týmy pracující s klienty
|Notion
|All-in-one pracovní prostor a správa znalostí
|Startupy, týmy, jednotlivci
|TickTick
|Sledování úkolů, návyků a plánování produktivity
|Nadšenci produktivity, studenti a profesionálové
|Kalendář Google
|Hladké plánování a integrace
|Osobní použití, firmy, týmy
|Rutina
|Strukturované řízení času
|Profesionálové, manažeři, týmy
|Fantastical
|Intuitivní plánování a správa kalendáře
|Uživatelé kalendáře Apple, jednotlivci a profesionálové
|Microsoft Outlook
|Správa firemních e-mailů a kalendářů
|Podniky, firemní týmy, podnikoví uživatelé
|Vimcal
|Asistenti vedení a správa časových pásem
|Vedení, globální týmy, profesionálové pracující na dálku
|Amie
|Spojte nedokončené úkoly, kalendáře a kontakty do jedné aplikace
|Jednotlivci a týmy zaměřené na produktivitu
|TimeFinder
|Intuitivní blokování času a denní plánování
|Nadšenci do time managementu, jednotlivci
🔍 Věděli jste? 26 % pracovníků nedodržuje termíny kvůli špatnému time managementu – výběr správného kalendáře může znamenat rozdíl mezi tím, zda budete mít náskok, nebo budete neustále dohánět zpoždění.
15 nejlepších alternativ k Morgen Calendar
Ne všechny kalendářové aplikace jsou stejné. Zde je několik nejvýkonnějších alternativ Morgen Calendar, které můžete vyzkoušet.
1. ClickUp (nejlepší pro plánování úkolů a spolupráci na projektech)
Na rozdíl od Morgen, který se zaměřuje především na plánování kalendáře, ClickUp integruje vaše úkoly, schůzky a termíny – ze všech vašich kalendářů – do jednoho přehledu. Kalendářový pohled v ClickUp vám umožňuje filtrovat úkoly podle stavu, priority, přidělených osob, termínů a dalších kritérií, což zajišťuje plynulé blokování času.
Kromě zobrazení kalendáře nabízí ClickUp také zobrazení Gantt, časovou osu a zobrazení pracovní zátěže, které týmům poskytují ucelený přehled o jejich projektech – něco, co Morgen postrádá.
Pokud chcete vytvořit také projektový kalendář, podívejte se na naše nejlepší tipy v tomto videu 👇🏽
ClickUp Brain, integrovaný AI asistent ClickUp, pomáhá optimalizovat váš plán tím, že upřednostňuje úkoly podle naléhavosti a pracovní zátěže. Zvýrazňuje vše, co vyžaduje vaši okamžitou pozornost.
ClickUp také automatizuje opakující se úkoly, připomenutí schůzek a aktualizace stavu, čímž snižuje manuální úsilí při plánování.
Jednou z jeho největších výhod je hladká integrace s jinými nástroji pro kalendáře a plánování.
- ClickUp se synchronizuje s Google Kalendářem a automaticky aktualizuje události na obou platformách. Zajišťuje, že termíny splnění úkolů se promítnou do vašeho plánování.
- Pro plánování externích schůzek integrace Calendly od ClickUp automaticky načte podrobnosti události do vašeho pracovního prostoru.
- Uživatelé Outlooku se mohou připojit k ClickUp a spravovat své e-maily, schůzky a úkoly na jednom místě.
Zajímá vás, jak spravovat více kalendářů? Podívejte se na tento návod, kde najdete podrobný postup 👇🏽
Zatímco Morgen se integruje také s externími kalendáři, ClickUp jde ještě dál jako aplikace pro vše, co souvisí s prací. Díky integrovaným dokumentům, cílům, dashboardům a chatu eliminuje potřebu používat více aplikací k dodržování harmonogramu vašich úkolů a projektů, čímž snižuje riziko dvojího rezervování, zpoždění a přepínání mezi kontexty.
Šablona kalendáře ClickUp navíc pomáhá uživatelům strukturovaně spravovat úkoly, termíny a události. Umožňuje snadné plánování, organizaci úkolů a sledování milníků, díky čemuž mají týmy přehled o svém pracovním vytížení.
Díky šesti různým zobrazením, včetně souhrnu, tabule pokroku, časové osy a měsíčního plánovače, mohou uživatelé vizualizovat své plány z různých úhlů pohledu. Šablona obsahuje vlastní stavy, jako jsou Blokováno, Probíhá a Hotovo, díky čemuž je sledování úkolů transparentnější.
Nejlepší funkce ClickUp
- Úkoly můžete přetahovat přímo do kalendáře, což usnadňuje plánování a přeplánování.
- Nastavte automatizované pracovní postupy pro opakující se úkoly a závislosti projektů, aby vám neunikl žádný krok.
- Propojte se s Notion, Slack, Google Drive a více než 1 000 dalšími aplikacemi a udržujte vše synchronizované.
- Získejte přehled o postupu úkolů, termínech a výkonu týmu v reálném čase díky vizuálním reportům v ClickUp Dashboards.
- Spolupracujte se svým týmem pomocí sdílených dokumentů, vložených komentářů a chatu a mějte vše propojené v jednom pracovním prostoru.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků používá personalizované strategie řízení času. Většina nástrojů pro řízení pracovních postupů však zatím nenabízí robustní integrované funkce pro řízení času, což může bránit efektivnímu stanovování priorit.
Funkce plánování a sledování času založené na umělé inteligenci ClickUp vám pomohou proměnit tyto odhady v rozhodnutí založená na datech. Dokonce vám mohou navrhnout optimální časové okno pro dané úkoly. Vytvořte si vlastní systém správy času, který se přizpůsobí vašemu skutečnému způsobu práce!
Omezení ClickUp
- Díky tolika funkcím může být používání ClickUp zpočátku trochu matoucí.
- Díky velkému množství možností přizpůsobení může být počáteční nastavení časově náročné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Největší výhodou používání ClickUp je skutečnost, že můžete vytvářet více různých projektů, podprojektů nebo miniprojektů v rámci většího projektu, přiřazovat úkoly různým zúčastněným stranám, sledovat termíny, získávat automatické zprávy a oznámení a synchronizovat s vaším kalendářem. Je snadno použitelný a šetří spoustu času.
➡️ Číst více: Nepřehledný rozvrh vede ke ztrátě času. Pomocí těchto šablon pro správu času získáte kontrolu nad svým dnem, stanovíte priority a přestanete se cítit přetížení.
2. Motion (nejlepší pro automatizaci úkolů a plánování pomocí umělé inteligence)
Motion je aplikace pro zvýšení produktivity založená na umělé inteligenci, která automatizuje plánování, stanovení priorit práce a koordinaci schůzek. Pomáhá vám a vašemu týmu pracovat efektivněji díky dynamickému přizpůsobování plánů.
Platforma nabízí automatizované plánování schůzek s rezervačními stránkami a automatickým plánováním. Pro týmy používá Motion umělou inteligenci k vyvažování pracovního zatížení, prevenci přetížení a dodržování termínů.
Nejlepší funkce Motion
- Automatizujte plánování úkolů pomocí umělé inteligence, která dynamicky plánuje a přehodnocuje priority úkolů v reálném čase.
- Zabraňte přetížení tím, že vyvážíte pracovní zátěž a efektivně rozdělíte úkoly mezi týmy.
- Automaticky přeplánujte nedokončené úkoly a přesuňte je na nejbližší vhodný termín.
Omezení pohybu
- Omezená integrace kalendářů třetích stran mimo hlavní platformy
- Vyšší ceny pro jednotlivé uživatele ve srovnání s konkurencí
Ceny Motion
- Individuální: 34 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Business Pro: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají o Motion skuteční uživatelé?
Používám Motion pro správu osobních úkolů jak v práci, tak v osobním životě. Pokud si potřebuji něco zapamatovat, mohu si to rychle zapsat s termínem splnění a prioritou a vím, že si to nemusím pamatovat – Motion za mě naplánuje termíny.
💡 Tip pro profesionály: Pokud máte pocit, že váš seznam úkolů není propojený s vaším plánováním, vyzkoušejte kalendář s integrovanými úkoly, jako je ClickUp, Motion nebo Akiflow, který vám umožní plynulé řízení pracovního toku.
3. Sunsama (nejlepší pro vědomé denní plánování a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem)
Sunsama je digitální denní plánovač, který vám pomůže plánovat pracovní dny s rozmyslem, udržet soustředění a stanovit si realistické cíle. Na rozdíl od tradičních správců úkolů vás tento nástroj provede strukturovaným procesem plánování. To vám pomůže upřednostnit nejdůležitější práci a zároveň udržet zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Nejlepší funkce Sunsama
- Naplánujte si svůj den pomocí podrobného průvodce, abyste se mohli soustředit na svou práci.
- Sledujte odhady denní pracovní zátěže, abyste předešli přetížení a udrželi rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
- Vyhraďte si čas na soustředěné sledování e-mailů a zpráv z Gmailu, Outlooku, Slacku a Teams.
Omezení Sunsama
- Vyšší cena ve srovnání s jinými nástroji pro správu úkolů a projektů
- Omezená automatizace a funkce pro stanovení priorit úkolů na základě umělé inteligence
Ceny Sunsama
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Roční předplatné: 16 $/měsíc na uživatele
- Měsíční předplatné: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Sunsama
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sunsama?
Líbí se mi, že díky funkci značkování mohu zpětně zjistit, kam přesně jsem svůj čas věnoval. Generuje přehledné zprávy, takže můžete vidět, kde trávíte svůj čas, a pracovat na realistických očekáváních ohledně toho, kolik toho každý den stihnete.
💡 Tip pro profesionály: Schůzky delší než 30 minut jsou o 66 % méně produktivní. Použijte nástroj pro správu schůzek, abyste omezili délku schůzek a udrželi diskuse na správné cestě.
4. Akiflow (nejlepší pro hladkou integraci úkolů a kalendáře s organizací plánování)
Akiflow je výkonný nástroj pro zvýšení produktivity, který spojuje vaše úkoly a schůzky a usnadňuje blokování času. Díky synchronizačnímu modulu Akiflow se úkoly a schůzky automaticky importují do univerzální doručené pošty.
Kalendář s časovými bloky umožňuje uživatelům přetahovat úkoly přímo do svého rozvrhu, což zajišťuje strukturované pracovní dny. Navíc jeho asistent pro rezervaci schůzek eliminuje potíže s plánováním tím, že okamžitě sdílí dostupnost.
Nejlepší funkce Akiflow
- Automaticky synchronizujte úkoly z více než 3 000 aplikací, včetně Trello, Asana, Notion a ClickUp.
- Pomocí asistenta pro rezervaci schůzek můžete okamžitě sdílet svou dostupnost a zabránit konfliktům v plánování.
- Převádějte e-maily a zprávy ze Slacku na úkoly, které lze realizovat, abyste nepřišli o důležitou práci.
Omezení Akiflow
- Žádný bezplatný tarif, což z něj činí nákladnou volbu ve srovnání s některými alternativami.
- Omezená automatizace založená na umělé inteligenci, která přesahuje synchronizaci úkolů a plánování
Ceny Akiflow
- Pro Monthly: 34 $/měsíc na uživatele
- Pro Yearly: 19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Akiflow
- G2: 5,0/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
📚 Číst více: Buďte o krok napřed díky strukturovanému plánování. Tyto šablony měsíčních kalendářů usnadňují mapování úkolů, termínů a událostí bez chaosu.
5. Todoist (nejlepší pro jednoduchou a efektivní správu úkolů)
Todoist je lehký, ale výkonný správce úkolů, který pomáhá jednotlivcům i týmům organizovat úkoly, stanovovat priority a dodržovat termíny. Snadno zaznamenávejte úkoly pomocí přirozeného jazyka díky intuitivnímu rozhraní a funkci rychlého přidávání.
Díky integraci kalendáře Todoist můžete plánovat úkoly, nastavovat opakující se termíny a vizualizovat pracovní zátěž. Platforma také poskytuje týmům sdílený pracovní prostor pro přidělování, sledování a dokončování úkolů, a navíc předem připravené šablony pro plánování projektů.
Nejlepší funkce Todoist
- Zaznamenávejte a organizujte úkoly okamžitě pomocí zadávání v přirozeném jazyce.
- Plánujte úkoly s opakujícími se termíny a určujte jejich priority pomocí štítků.
- Integrujte jej s e-mailem, kalendářovými aplikacemi a více než 90 nástroji třetích stran pro plynulý pracovní postup.
Omezení Todoist
- Přidávání podúkolů a příloh vyžaduje několik kroků, což snižuje intuitivnost.
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s pokročilými nástroji pro řízení projektů
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají o Todoistu skuteční uživatelé?
Jedná se o jednoduchý a rychlý software pro správu úkolů. Přidávání úkolů je snadné a naučit se ho používat je mnohem jednodušší než u jiných aplikací. Používám ho každý den, abych měl přehled o svých úkolech a dostával připomenutí, když je potřebuji.
6. Calendly (nejlepší pro snadné plánování schůzek a automatizaci)
Calendly je určen pro zaneprázdněné profesionály, kteří chtějí eliminovat zdlouhavé domlouvání schůzek prostřednictvím e-mailu. Díky intuitivnímu rozhraní mohou uživatelé sdílet odkazy pro rezervace, nastavovat dostupnost a synchronizovat kalendáře pro plynulé plánování.
Integruje se s více než 100 nástroji a automatizuje pracovní postupy, připomenutí a schůzky bez nutnosti ruční koordinace. Pro firmy zajišťuje Calendly díky plánování událostí podle principu round-robin a kolektivnímu plánování, že jsou správní členové týmu rezervováni ve správný čas.
Nejlepší funkce Calendly
- Okamžitě sdílejte odkazy na rezervace a umožněte klientům samostatně plánovat schůzky.
- Automatizujte připomenutí schůzek a následné kroky prostřednictvím e-mailových a textových oznámení.
- Umožněte týmům plánování událostí podle principu round-robin a kolektivního plánování.
Omezení Calendly
- Omezené možnosti přizpůsobení rozhraní pro plánování a branding
- Úpravy časových pásem mohou být při plánování v různých regionech zdlouhavé.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (2 283+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 912+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Calendly?
Koupil jsem Calendly pro náš tým, protože jsme potřebovali plánovač. Pracujeme na dálku, schůzky jsou virtuální a jsme rozprostřeni v různých časových pásmech. Calendly bylo velmi snadné nastavit, takže naše interní schůzky fungovaly pro všechna časová pásma.
➡️ Číst více: Nejlepší alternativy a konkurenti Calendly
7. Notion (nejlepší pro komplexní pracovní prostor a správu znalostí)
Notion je univerzální pracovní prostor typu „vše v jednom“, který kombinuje dokumentaci, plánování projektů a spolupráci založenou na umělé inteligenci. Kalendář Notion umožňuje uživatelům vytvářet, organizovat a spolupracovat na jednom místě.
Díky výkonným funkcím databáze umožňuje Notion uživatelům přizpůsobovat pracovní postupy, sledovat projekty a vytvářet znalostní centra. Notion AI zvyšuje produktivitu tím, že shrnuje obsah, generuje nápady a automatizuje úkoly.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte a organizujte úkoly, projekty a poznámky pomocí flexibilního rozhraní typu drag-and-drop.
- Vytvářejte vlastní wiki, databáze a znalostní centra pro týmy a organizace
- Automatizujte pracovní postupy pomocí Notion AI pro psaní, shrnování a organizování obsahu.
Omezení aplikace Notion
- Občasné chyby v uživatelském rozhraní, jako například ikony menu, které narušují funkci posouvání.
- Pro nové uživatele může být kvůli rozsáhlým možnostem přizpůsobení příliš složitý.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (5 951+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (2 463+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Notion používám již šest let a stále patří mezi mé oblíbené nástroje. Pomáhá mi organizovat práci, spravovat projekty a dokonce ukládat všechny dokumenty, které můj tým používá. Díky možnosti vytvářet časové osy, tabulky a rámce je to velmi výkonný pracovní prostor.
8. TickTick (nejlepší pro komplexní sledování úkolů a návyků)
TickTick je funkcemi nabitý správce úkolů, který kombinuje seznamy úkolů, plánování kalendáře, sledování návyků a Pomodoro. Je ideální pro jednotlivce i týmy a pomáhá organizovat projekty, sledovat pokrok a udržet soustředění.
TickTick nabízí flexibilní správu práce s kalendářovými zobrazeními, Kanban tabulemi a Eisenhowerovou maticí. Nastavte si připomenutí, určete priority úkolů, automatizujte úkoly a integrujte aplikace. Navíc vám sledování návyků pomůže udržet se na správné cestě k osobním a profesním cílům.
Nejlepší funkce Ticktick
- Zaznamenávejte a organizujte úkoly bez námahy pomocí inteligentního rychlého přidávání a označování priorit.
- Zůstaňte soustředění pomocí časovače Pomodoro, který rozdělí úkoly do 25minutových intervalů.
- Zobrazte si pracovní zátěž pomocí kanbanových tabulek, Eisenhowerovy matice a časové osy.
Omezení aplikace Ticktick
- Přechod z jiných nástrojů pro správu práce může být zdlouhavý a časově náročný.
- Některé pokročilé možnosti přizpůsobení jsou ve srovnání s konkurencí omezené.
Ceny Ticktick
- Roční plán: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ticktick
- G2: 4,6/5 (106+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (123+ recenzí)
🌟 Přátelské připomenutí: Strategicky využívejte barevné kódování. Přiřaďte různým úkolům – pracovní, osobní, vyžadující soustředění a schůzky – různé barvy, abyste si vizuálně uspořádali svůj den a vyhnuli se matoucím překrýváním.
9. Kalendář Google (nejlepší pro plynulé plánování a integraci s Google Workspace)
Google Calendar je oblíbený cloudový nástroj pro plánování událostí, správu schůzek a koordinaci s týmy. Synchronizuje se v reálném čase napříč zařízeními a integruje se s Gmailem, Google Meet a dalšími aplikacemi Google Workspace.
Díky inteligentním funkcím plánování mohou uživatelé nastavit opakující se události, vytvářet sdílené kalendáře a odesílat pozvánky s automatickými připomenutími. Google Tasks nabízí barevně označené události a podporu více kalendářů, což usnadňuje organizaci plánů a sledování závazků v kalendáři.
Nejlepší funkce kalendáře Google
- Synchronizujte kalendáře napříč zařízeními pomocí automatických aktualizací v cloudu v reálném čase.
- Nastavte si snadno opakující se události v kalendáři, připomenutí a oznámení o schůzkách.
- Integrujte jej s Gmailem, Google Meet a dalšími nástroji pro zvýšení produktivity a zajistěte si plynulé plánování.
Omezení kalendáře Google
- Omezené pokročilé funkce správy úkolů ve srovnání se specializovanými aplikacemi pro plánování
- Bez integrace třetích stran není k dispozici žádná vestavěná funkce blokování času.
Ceny kalendáře Google
- Business Starter: 7 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 22 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Kalendáře
- G2: 4,6/5 (více než 42 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 3 400 recenzí)
➡️ Číst více: Nejlepší alternativy a konkurenti Google Kalendáře
10. Routine (nejlepší pro strukturované řízení času)
Routine je platforma nové generace pro zvýšení produktivity, která pomáhá profesionálům a týmům zefektivnit jejich práci. Kombinuje sledování úkolů, organizaci kalendáře a nástroje pro spolupráci do jediného rozhraní.
Jeho funkce plánovače a časového blokování pomáhají stanovit priority úkolů a chrání váš rozvrh před rušivými vlivy.
Nejlepší funkce aplikace Routine
- Plánujte pomocí kalendáře založeného na plánovači pro strukturované řízení času.
- Vyhraďte si čas na soustředěnou práci pomocí funkce drag-and-drop přímo v kalendáři.
- Zaznamenávejte úkoly a poznámky rychle pomocí klávesových zkratek a příkazového řádku.
Omezení rutiny
- Pro nové uživatele je nutné se nejprve naučit efektivně využívat všechny funkce.
- Některé funkce pro spolupráci a pokročilou automatizaci jsou stále ve vývoji.
Běžné ceny
- Zdarma
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze rutinních činností
- G2: 3,8/5 (nedostatek recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Routine?
Routine je skvělá aplikace pro zvýšení produktivity, která mi pomáhá plánovat každodenní pracovní úkoly. Pomáhá mi vytvořit a udržovat denní rutinu. Routine má elegantní a vizuálně přitažlivé uživatelské rozhraní. Je snadno implementovatelná a také velmi uživatelsky přívětivá.
💡 Tip pro profesionály: Chcete stihnout více? Naplánujte si týden předem. Nejproduktivnější lidé si každý nedělní večer nebo pondělní ráno prohlížejí a plánují svůj týden. Vyberte si strukturovanou kalendářovou aplikaci, jako je ClickUp, která usnadňuje týdenní plánování.
11. Fantastical (nejlepší pro intuitivní plánování a správu kalendáře)
Fantastical je nástroj pro správu kalendáře s bohatými funkcemi pro jednotlivce i týmy. Kombinuje organizaci událostí, správu úkolů a plánování schůzek. Díky přehlednému rozhraní, zpracování přirozeného jazyka a několika zobrazením usnadňuje plánování.
Fantastical se synchronizuje s Google Kalendářem, iCloud, Microsoft 365 a Exchange, takže můžete synchronizovat všechny své události a úkoly na jedné platformě. Integruje se také se Zoom, Google Meet, Microsoft Teams a Webex pro snadné plánování schůzek.
Nejlepší funkce Fantastical
- Přidávejte události pomocí přirozeného jazykového vstupu pro rychlé plánování
- Automatické rozpoznávání odkazů na konferenční hovory pro Zoom, Google Meet a Webex
- Potvrzujte účast na událostech, navrhujte termíny schůzek a sdílejte odkazy na plánování.
Omezení aplikace Fantastical
- Cena předplatného se může zdát vysoká ve srovnání s jinými kalendářovými aplikacemi.
- Žádné možnosti vlastního hostingu, protože se spoléhá na externí kalendářové služby.
Fantastické ceny
Osobní a rodinné:
- Pro jednotlivce: 4,75 $/měsíc
- Rodina (až 5 uživatelů): 7,50 $/měsíc
Týmy a podnikání:
- Pro týmy: 4,75 $/měsíc na uživatele
Fantastické hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fantastical?
Je velmi snadné ho používat. Je těžké to vysvětlit lidem, kteří mají základní požadavky na kalendář, ale můj kalendář je velmi nabitý. Umožňuje vám přidávat položky do kalendáře pomocí jednoduché angličtiny a rozhraní je skvělé. Je mnohem lepší než iCal.
12. Microsoft Outlook (nejlepší pro správu firemních e-mailů a kalendářů)
Microsoft Outlook je skvělý pro správu e-mailů, schůzek a úkolů, ať už jste individuální uživatel nebo firma. Nabízí podporu více účtů a psaní e-mailů pomocí umělé inteligence a integruje se s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Word, Excel a Teams.
Pro firmy nabízí Outlook bezpečnost na podnikové úrovni, hosting firemních e-mailů a správu schůzek prostřednictvím služby Microsoft Bookings. Díky pokročilým nástrojům pro plánování, sdíleným kalendářům a úložišti v cloudu pomáhá Outlook týmům efektivně spolupracovat.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Outlook
- Spravujte více e-mailových účtů z jedné platformy
- Automatizujte psaní e-mailů a správu úkolů pomocí Copilotu s podporou umělé inteligence.
- Synchronizujte a sdílejte kalendáře s týmy pro snadné plánování
- Rezervujte a spravujte schůzky pomocí aplikace Microsoft Bookings
Omezení aplikace Microsoft Outlook
- Rozhraní může působit přeplněně ve srovnání s jednoduššími e-mailovými klienty.
- Plná sada funkcí vyžaduje placené předplatné Microsoft 365.
Ceny Microsoft Outlook
- Outlook zdarma
- Microsoft 365 Basic: 19,99 $/rok
- Microsoft 365 Personal: 99,99 $/rok
- Microsoft 365 Family: 129,99 $/rok
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Outlook
- G2: 4,5/5 (více než 2 940 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 070 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Outlooku?
Toto je velmi důležitý nástroj v práci. Umožňuje mi organizovat všechny e-maily, kalendáře a schůzky na jednom místě! Velmi mi to pomáhá, zejména při plánování a připomínání budoucích schůzek.
➡️ Číst více: Jak se vyhnout chybám v plánování?
13. Vimcal (nejlepší pro asistenty vedení a správu časových pásem)
Vimcal je rychlý kalendář vytvořený pro manažery, asistenty a zaneprázdněné profesionály. Díky okamžitému plánování, rezervacím založeným na umělé inteligenci a automatizaci časových pásem je správa složitých plánů hračkou.
Vimcal optimalizuje organizaci schůzek pomocí plánování metodou drag-and-drop, koordinace více účtů a režimu soustředění, který blokuje rušivé vlivy. Kromě toho jsou jeho funkce přizpůsobeny tak, aby umožňovaly asistentům vedení spravovat plány napříč účty a vedoucími pracovníky.
Nejlepší funkce Vimcal
- Sdílejte svou dostupnost okamžitě bez použití odkazů na plánování
- Převádějte a porovnávejte více časových pásem bez námahy
- Plánujte schůzky pomocí přirozeného jazykového vstupu
- Automaticky slučujte duplicitní události a uklidněte svůj kalendář
Omezení Vimcal
- Vyšší cena ve srovnání s jinými kalendářovými nástroji
- K dispozici pouze pro iOS a stolní počítače; zatím není podporován systém Android.
Ceny Vimcal
Vimcal
- iOS: Navždy zdarma
- iOS a stolní počítače: 15 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Vimcal EA
- Vimcal EA Scheduling: 62,50 $/měsíc na uživatele
- Agentura: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Vimcal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Pokud je váš rozvrh příliš nabitý, uvolněte si místo nastavením časových rezerv mezi schůzkami a automatizací úkolů s nízkou prioritou.
14. Amie (nejlepší pro spojení úkolů, kalendáře a kontaktů v jedné aplikaci)
Amie je elegantní aplikace pro zvýšení produktivity, která kombinuje kalendáře, úkoly a kontakty v jednom rychlém a vizuálně přitažlivém rozhraní. Je ideální pro profesionály a pomáhá spravovat schůzky, úkoly a interakce na jednom místě.
Díky plánování pomocí drag-and-drop, chytrým připomenutím a spolupráci v reálném čase vám Amie pomůže zbavit se nutnosti používat více nástrojů. Díky funkcím umělé inteligence a offline režimu je ideální pro hladké a bezproblémové plánování.
Nejlepší funkce Amie
- Spojte úkoly, schůzky a kontakty do jedné aplikace
- Přetáhněte úkoly přímo do kalendáře a okamžitě je naplánujte.
- Vytvářejte a spravujte schůzky pomocí přirozeného jazykového vstupu
- Hladká synchronizace s Google Kalendářem a dalšími aplikacemi pro zvýšení produktivity
Omezení Amie
- V současné době je k dispozici pouze v beta verzi na pozvání, takže zatím není široce dostupný.
- Chybí integrace s některými populárními nástroji třetích stran, jako je Microsoft Outlook.
Ceny Amie
- Osobní: Zdarma během beta verze
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Amie
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
15. TimeFinder (nejlepší pro intuitivní blokování času a denní plánování)
TimeFinder je aplikace pro blokování času pomocí drag-and-drop, která uživatelům pomáhá kontrolovat jejich rozvrhy. Rozdělení dne na strukturované bloky zajišťuje lepší soustředění, produktivitu a správu času.
Díky jednoduchému a uživatelsky přívětivému rozhraní umožňuje TimeFinder uživatelům snadno plánovat svůj den a eliminuje potřebu roztříštěných seznamů úkolů. Chystané funkce, včetně designu s rozděleným zobrazením, slibují efektivnější plánování.
Nejlepší funkce TimeFinder
- Přetahujte úkoly přímo do časových bloků a vytvořte si strukturovaný plán.
- Plánujte a upravujte denní rutiny během několika sekund pomocí intuitivního rozhraní.
- Zbavte se mentálního nepořádku tím, že nahradíte nekonečné seznamy úkolů zaměřenými časovými bloky.
Omezení TimeFinder
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s pokročilejšími aplikacemi pro plánování
- Chybí integrace s kalendáři třetích stran nebo nástroji pro zvýšení produktivity.
Ceny TimeFinder
- Zdarma
- Premium: 29,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TimeFinder
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Převezměte kontrolu nad svým plánováním s ClickUp
Váš kalendář by měl pracovat pro vás, aniž byste se museli příliš namáhat. Pokud vám Morgen Assist nevyhovuje, jeden z těchto dalších nástrojů může zefektivnit váš pracovní postup, snížit potíže s plánováním a poskytnout vám větší kontrolu nad vaším časem.
Ať už potřebujete automatizaci založenou na umělé inteligenci, hladkou integraci úkolů nebo pokročilé funkce plánování, existuje několik platforem, které vyhovují vašim potřebám.
Hledáte komplexní řešení? ClickUp kombinuje plánování, správu úkolů a spolupráci v jediném pracovním prostoru. Začněte ještě dnes zdarma a vylepšete své plánování, práci a organizaci! 🚀