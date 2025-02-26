11 nejlepších generátorů seznamů s umělou inteligencí pro správu úkolů a seznamů úkolů

Není žádným tajemstvím, že lidé, kteří používají seznamy úkolů, mají tendenci méně prokrastinovat. To je jednoduchá připomínka toho, jak mocná může být organizace úkolů pro udržení správného směru.
Seznamy jsou sice užitečné, ale jejich vytváření a údržba se často jeví jako další povinnost v již tak přetíženém seznamu priorit.
Tehdy jsem si uvědomil skutečnou sílu generátorů seznamů s umělou inteligencí. Tyto chytré nástroje předvídají mé potřeby, navrhují úkoly na základě mých zvyků a pomáhají mi prioritizovat mé úkoly jako profesionál.
Otestoval jsem několik generátorů seznamů s umělou inteligencí, abych vám pomohl udělat totéž. Čtěte dál a dozvíte se můj verdikt!
⏰ 60sekundové shrnutí
Chcete najít svého ideálního partnera pro produktivitu s využitím umělé inteligence? Zde je stručný přehled nejlepších generátorů seznamů s využitím umělé inteligence a jejich klíčových předností:
- ClickUp: Nejlepší pro správu úkolů a spolupráci založenou na umělé inteligenci
- Taskade: Nejlepší pro svou jednoduchost a snadné použití
- Trello: Nejlepší pro vizuální správu úkolů vylepšenou umělou inteligencí
- Notion AI: Nejlepší pro osobní použití a správu projektů
- Trevor AI: Nejlepší pro inteligentní plánování úkolů
- TimeHero: Nejlepší pro správu času a dodržování termínů
- Taskaid: Nejlepší pro stanovení priorit úkolů na základě dat
- Taskheat AI Assistant: Nejlepší pro organizaci úkolů a soustředění
- Todoist: Nejlepší pro správu práce a jednoduchost
- Motion: Nejlepší pro chytré řízení času a optimalizaci
- monday. com: Nejlepší pro spolupráci a správu pracovních postupů
Co byste měli hledat v generátoru seznamů s umělou inteligencí?
Při výběru nástrojů AI pro seznamy úkolů zvažte, co nejlépe podporuje váš pracovní postup a cíle produktivity. Při výběru nejlepšího generátoru seznamů úkolů s umělou inteligencí mějte na paměti následující:
- Prioritizace a organizace úkolů: Nalezení nástroje AI, který automaticky třídí úkoly podle priority, termínů a kategorií, vám může výrazně ulehčit pracovní zátěž.
- Funkce pro spolupráci: Pokud pracujete v týmu, vyberte nástroj, který umožňuje snadné sdílení souborů a plynulou týmovou spolupráci napříč projekty.
- Přizpůsobitelnost a flexibilita: Vaše potřeby v oblasti správy úkolů jsou jedinečné, proto by ideální nástroj měl nabízet flexibilitu pro přizpůsobení pracovních postupů, zobrazení a štítků.
- Integrace a kompatibilita: Měl by být integrován s vašimi stávajícími nástroji, jako je e-mail, kalendář a software pro správu projektů. Integrovaný AI asistent pro psaní v těchto nástrojích může také výrazně zvýšit vaši produktivitu.
- Cena a použitelnost: Nakonec se ujistěte, že nástroj odpovídá vašemu rozpočtu a je dostatečně uživatelsky přívětivý, aby vás zaujal bez velké námahy z vaší strany.
Toto je jen několik příkladů toho, jak je ideální nástroj AI pro seznamy úkolů navržen s ohledem na vás. S touto myšlenkou se pojďme podívat na některé z nejlepších možností generátorů seznamů AI, které jsou dnes k dispozici.
Bonus: Podívejte se na toto video s našimi nejlepšími tipy, jak stanovit priority ve vašem seznamu úkolů!
11 nejlepších generátorů seznamů s umělou inteligencí, které můžete letos použít
Najít ty správné nástroje AI pro každodenní úkoly nebylo snadné, ale po měsících hledání jsem objevil několik fantastických nástrojů pro generování seznamů.
Zde je mých 11 nejlepších tipů, které vám pomohou vybrat si váš oblíbený generátor seznamů úkolů založený na umělé inteligenci:
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů a spolupráci založenou na umělé inteligenci)
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací – je dostatečně výkonná, aby zvládla vaše individuální denní úkoly i složité pracovní projekty, do kterých jsou zapojena všechna oddělení. Není to jen další aplikace pro seznamy úkolů; díky nativní AI, jako je ClickUp Brain, je to spíše jako mít chytrého asistenta, který se přizpůsobí vašim potřebám.
Můžete zadat obecný požadavek, například „Naplánovat uvedení produktu na trh“ nebo „Organizovat týmový výjezd“, a ClickUp Brain jej rozdělí na konkrétní úkoly s názvy, popisy a termíny.
Místo toho, aby vám ClickUp Brain poskytl pouze plochý seznam, dokáže strukturovat úkoly podle podúkolů, priorit a závislostí.
Pokud jej například požádáte o vygenerování kalendáře obsahu, nezobrazí pouze „Napsat příspěvky do blogu“. Může vytvořit samostatné úkoly pro vymýšlení nápadů, psaní návrhů, úpravy a publikování a přiřadit jim odpovídající termíny.
Pokud již máte projekty v ClickUp, ClickUp Brain může generovat úkoly na základě minulých vzorců nebo existujících pracovních postupů, takže jeho návrhy budou lépe přizpůsobené způsobu práce vašeho týmu.
A to nejlepší? Jakmile je váš seznam úkolů generovaný umělou inteligencí vytvořen, není statický. Můžete přiřazovat úkoly členům týmu, nastavovat priority, sledovat pokrok a automatizovat následné kroky – to vše v rámci ClickUp.
ClickUp Brain vám v podstatě ulehčí práci s plánováním a strukturováním úkolů, takže se můžete rovnou pustit do jejich realizace.
AI může také připravovat souhrny úkolů a aktivit na základě konkrétních pokynů týkajících se tónu, čitelnosti a publika.
Funkce Ask AI od ClickUp vás také může informovat o denním nebo týdenním pokroku týmu ve sdílených úkolech. To znamená, že manažeři mohou zůstat informováni, aniž by museli neustále kontrolovat každý jednotlivý úkol.
A AI Standups od ClickUp automatizují denní kontroly a shromažďují aktualizace práce od členů týmu na základě vašich preferovaných intervalů a formátů.
Spravujete více projektů? Doporučuji použít vlastní pole ClickUp k přidání souhrnů a aktualizací projektů generovaných umělou inteligencí jako sloupce v úkolech. Získáte tak rychlý přehled o všech svých projektech, aniž byste museli klikat na každý úkol.
A pokud raději vytváříte seznamy úkolů ručně, online seznamy úkolů a kontrolní seznamy ClickUp vám pomohou přesně organizovat úkoly, ať už spravujete osobní záležitosti nebo sledujete vícefázový projekt. Můžete vytvářet úkoly s podúkoly, nastavovat termíny a přiřazovat je členům týmu, čímž zajistíte jasnou odpovědnost.
Vnořené kontrolní seznamy rozkládají složité pracovní postupy – jsou ideální pro věci jako kontrolní seznamy pro zaškolování nových zaměstnanců, procesy schvalování obsahu nebo sledování denních úkolů. Integrované funkce, jako jsou úrovně priority, připomenutí a vláknové komentáře, zajišťují plynulý průběh bez nutnosti používat další nástroje.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Nejlepší funkce ClickUp
- Automaticky generujte příklady seznamů úkolů na základě existujících úkolů a termínů ve vašem pracovním prostoru.
- Pomocí ClickUp AI Notetaker můžete okamžitě generovat úkoly z vašich schůzek.
- Vytvořte si přizpůsobené panely, abyste získali jasný přehled o svých úkolech a projektech.
- Spravujte všechny své dokumenty na jednom místě, propojte je přímo s úkoly a využijte je ke zjednodušení svého pracovního postupu.
- Propojte ClickUp s dalšími nástroji, jako jsou Slack, Google Calendar a Trello, a vytvořte centralizovaný pracovní postup.
- Použijte ClickUp Brain jako generátor obsahu AI kromě vytváření a správy svých úkolů.
Omezení ClickUp
- Ačkoli jsou tyto generátory vysoce přizpůsobitelné, jejich rozsáhlá škála funkcí může někdy způsobit, že se rozhraní jeví jako nepřehledné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Oceňuji, jak lze ClickUp použít pro jednoduché seznamy úkolů a rozšířit jej na komplexní nástroj pro správu týmů a složitých projektů. Jedná se o vynikající komunikační platformu s různými možnostmi zobrazení úkolů, milníků, rozhodnutí, příležitostí a připomínek.
Oceňuji, jak lze ClickUp použít pro jednoduché seznamy úkolů a rozšířit jej na komplexní nástroj pro správu týmů a složitých projektů. Jedná se o vynikající komunikační platformu s různými možnostmi zobrazení úkolů, milníků, rozhodnutí, příležitostí a připomínek.
2. Taskade (nejlepší pro svou jednoduchost a snadné použití)
Váš tým brainstormuje, nápady se jen hrnou, ale zaznamenávání a organizování všeho je chaotické. Vyzkoušejte Taskade – uživatelsky přívětivý nástroj pro psaní a plánování s umělou inteligencí, který vám pomůže rozdělit úkoly na zvládnutelné kroky.
S Taskade můžete efektivně spolupracovat se svým týmem v reálném čase. Integrované funkce chatu a videa usnadňují řešení seznamů úkolů, sdílení nápadů a společné realizace projektů.
Díky tomu je Taskade fantastickou aplikací pro vytváření seznamů úkolů, které se skutečně splní.
Nejlepší funkce Taskade
- Spojte seznamy úkolů, úkoly, poznámky a osnovy do jednoho prostoru a optimalizujte tak pracovní postupy.
- Získejte přizpůsobitelné šablony kontrolních seznamů přizpůsobené pracovním postupům, jako je plánování projektů, seznamy úkolů nebo týmová spolupráce.
- Analyzujte úkoly a stanovte jejich priority na základě termínů a důležitosti.
- Upravte štítky, barvy a termíny splnění pro lepší organizaci a sledování vašich denních úkolů.
Omezení Taskade
- Zpočátku mi rozhraní Taskade připadalo trochu nepřehledné, zejména jeho AI asistované vytváření úkolů.
Ceny Taskade
- Navždy zdarma
- Taskade Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Taskade for Teams: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (65+ recenzí)
3. Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů vylepšenou umělou inteligencí)
Trello je již dlouho cenným nástrojem pro ty, kteří prosperují díky organizaci a rádi mají přehled o celkové situaci. Trello, známé svým ikonickým rozložením karet a tabulek, umožňuje intuitivní a snadnou organizaci a stanovení priorit projektů.
Díky funkcím správy úkolů založeným na umělé inteligenci se Trello posunulo na vyšší úroveň. Například nyní umožňuje uživatelům zachytit úkoly z různých zdrojů, jako jsou hlasové příkazy přes Siri, zprávy Slack a e-maily, a organizovat je v centralizované doručené poště. Tato funkce pomáhá snížit nepořádek a zajišťuje, že žádný úkol nezůstane bez povšimnutí.
Nejlepší funkce Trello
- Integrujte je s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Google Drive, Slack a Dropbox, a získejte lepší funkčnost.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je přiřazování termínů a odesílání připomínek, pomocí asistenta AI Butler.
- Prohlížejte si projekty flexibilně pomocí zobrazení tabule, kalendáře a časové osy tak, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu.
Omezení Trello
- Bezplatná verze Trello nedosahuje pokročilých funkcí, které nabízí mnoho alternativ.
- Díky svému vizuálnímu uspořádání může být Trello při správě složitých projektů s více týmy a úkoly nepřehledné.
Ceny Trello
- Navždy zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Cena začíná na 17,5 USD/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Trello používám již mnoho let jako osobní organizér seznamů úkolů i jako nástroj pro správu projektů s více přispěvateli. Přes lákavé alternativy jsem mu zůstal věrný po celou dobu, protože Trello je jednoduché a velmi snadno použitelné.
Trello používám již mnoho let jako osobní organizér seznamů úkolů i jako nástroj pro správu projektů s více přispěvateli. Přes lákavé alternativy jsem mu zůstal věrný po celou dobu, protože Trello je jednoduché a velmi snadno použitelné.
4. Notion AI (nejlepší pro osobní použití a správu projektů)
Notion AI vylepšuje všestranné pracovní prostředí Notion a přináší výkonné funkce založené na umělé inteligenci, které zvyšují produktivitu a zefektivňují pracovní postupy.
Umí vytvářet akční položky z poznámek ze schůzek nebo dlouhých dokumentů, což vám pomůže rychle proměnit diskuse v konkrétní úkoly.
Vyzkoušel jsem je pro shrnutí dlouhých textů, jako jsou poznámky z jednání nebo projektové dokumenty, abych se mohl soustředit na klíčové body a vytvořit relevantní úkoly. Nástroje AI mi také pomohly upravit a zpřesnit popisy úkolů, čímž zajistily jasnost a přesnost.
Byl jsem ohromen tím, jak snadno to zefektivnilo brainstorming a správu úkolů pro mě i můj tým.
🧠Zajímavost: Notion vznikl v japonském Kjótu! Jeho čistý, minimalistický design je inspirován japonskou filozofií a dokonale kombinuje jednoduchost a funkčnost.
Nejlepší funkce Notion AI
- Rychle shrňte dlouhý obsah a extrahujte klíčové informace z dokumentů, poznámek ze schůzek nebo aktualizací projektů.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí tvorby obsahu založené na umělé inteligenci; rychleji navrhujte e-maily, vytvářejte zprávy nebo navrhujte nové projekty.
- Vložte návrhy AI do pracovního prostoru Notion, kde můžete upravovat a měnit obsah generovaný AI, což z něj činí perfektní nástroj pro spolupráci týmů.
Omezení umělé inteligence Notion
- Omezená funkčnost bezplatné verze, která omezuje přístup k pokročilým funkcím pro uživatele, kteří nemají prémiový tarif.
- Obsah generovaný umělou inteligencí může vyžadovat ruční úpravy z důvodu přesnosti a relevance, zejména u specializovaných úkolů.
Ceny Notion AI
- Bezplatný tarif: Základní funkce pro osobní použití
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Notion AI je k dispozici jako doplněk za 10 USD/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
5. Trevor AI (nejlepší pro inteligentní plánování úkolů)
Máte někdy pocit, že se topíte v úkolů a termínech? Trevor AI vám hodí záchranné lano tím, že konsoliduje všechny vaše úkoly, termíny a priority na jednom místě. A nejde jen o organizaci; pokročilé funkce plánování Trevoru prakticky optimalizují váš čas.
Integruje se s vaším kalendářem a automaticky synchronizuje úkoly a termíny – už nemusíte přeskakovat mezi aplikacemi.
Ale to není vše. Trevor AI se učí vaše zvyky, denně kontroluje váš rozvrh a posílá užitečná doporučení, jak zlepšit vaši rutinu.
Nejlepší funkce Trevor AI
- Plánujte úkoly pomocí funkce drag-and-drop a zapojte do toho Trevorovy návrhy na plánování.
- Pomocí režimu soustředění rozdělte úkoly na menší, proveditelné kroky a využijte techniky časového blokování pro nerušenou práci.
Omezení Trevor AI
- Bylo pro mě náročné pochopit tento nástroj na první pohled. Noví uživatelé se s ním musí nejprve seznámit, zejména při konfiguraci předvoleb a pracovních postupů.
- Občas může dojít k menším problémům se synchronizací s kalendářovými aplikacemi nebo softwarem pro správu úkolů a psaní AI.
Ceny Trevor AI
- Bezplatný tarif
- Pro Plan: 6 $/měsíc
Hodnocení a recenze Trevor AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. TimeHero (nejlepší pro správu času a dodržování termínů)
Čím se Tim eH ero liší? Je velmi přizpůsobivý.
Změnily se plány nebo priority? Žádný problém – TimeHero plynule upraví celý projektový plán za běhu.
Jednou z nejzajímavějších funkcí TimeHero je, že manažerům poskytuje v reálném čase jasný přehled o rozvrhu a kapacitě jejich týmu. To znamená chytřejší přidělování zdrojů a hladší spolupráci.
A to není vše: díky funkcím, jako je sledování času, inteligentní stanovení priorit, automatizace úkolů a proaktivní upozornění na zpoždění, TimeHero zefektivňuje vaše pracovní postupy a téměř přirozeně zvyšuje produktivitu vašeho týmu.
Nejlepší funkce TimeHero
- Rychle přidávejte úkoly a projekty pomocí integrací, šablon, opakujících se úkolů a zpracování přirozeného jazyka.
- Sdílejte projekty a aktualizace se svým týmem ve společných pracovních prostorech.
- Automatizujte opakující se úkoly jednorázovým nastavením a nechte TimeHero zvládnout opakující se úkoly jako hodinky.
Omezení TimeHero
- Ačkoli automatizace usnadňuje správu úkolů, nemusí plně vyhovovat potřebám složitých projektů vyžadujících manuální dohled.
Ceny TimeHero
- Základní: 5 $/měsíc na uživatele
- Osobní: 12 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 27 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TimeHero
- G2: 4,4/5 (20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (23 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TimeHero?
TimeHero je vynikající aplikace s integrovanou umělou inteligencí, která vám pomůže zjistit, na co se okamžitě zaměřit. Před Timehero jsem měl potíže rozhodnout se, který úkol mám udělat jako první, když jsem měl několik různých úkolů. TimeHero tento problém vyřešil tím, že mi zorganizoval časový rozvrh pro mé každodenní úkoly.
TimeHero je vynikající aplikace s integrovanou umělou inteligencí, která vám pomůže zjistit, na co se okamžitě zaměřit. Před Timehero jsem měl potíže rozhodnout se, který úkol mám udělat jako první, když jsem měl několik různých úkolů. TimeHero tento problém vyřešil tím, že mi zorganizoval časový rozvrh pro mé každodenní úkoly.
7. Taskaid (nejlepší pro prioritizaci úkolů na základě dat)
Přáli jste si někdy mít super efektivního osobního asistenta, který by spravoval váš seznam úkolů? Seznamte se s Taskaid, nástrojem pro správu úkolů založeným na umělé inteligenci. Taskaid, postavený na špičkové technologii GPT, jde nad rámec základních připomínek a nabízí inteligentní plánování agendy a dokonce i úpravy vašeho rozvrhu v reálném čase.
Taskaid se integruje s vašimi oblíbenými nástroji pro psaní s umělou inteligencí a poskytuje informace pro zlepšení prioritizace úkolů. A díky prediktivní analytice dokáže Taskaid předpovědět, kdy úkoly dokončíte, a dokonce upozornit na potenciální zpoždění ještě předtím, než naruší váš pokrok.
Ale to není vše. Taskaid také dokáže inteligentně automatizovat stanovení priorit úkolů s ohledem na termíny, pracovní zátěž a dokonce i dostupnost vašeho týmu.
Nejlepší funkce Taskaid
- Spolupracujte v reálném čase s ostatními členy týmu na základě jejich dostupnosti.
- Analyzujte trendy produktivity a optimalizujte svůj pracovní postup.
- Získejte přístup k pokročilým funkcím v verzi Pro, které vám poskytnou hlubší přehled a vylepšené funkce pro správu úkolů.
Omezení Taskaid
- Přístup k funkcím Taskaid Pro vyžaduje předplatné.
Ceny Taskaid
- Výhoda: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Taskaid
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
8. Taskheat AI Assistant (nejlepší pro organizaci úkolů a soustředění)
Jste unaveni z nekonečných seznamů úkolů, které se zdají být stále stejně dlouhé? Taskheat AI Assistant nabízí osvěžující změnu. Namísto pouhého výčtu úkolů používá jedinečné rozhraní ve formě vývojového diagramu, které vám umožní skutečně vidět, jak vaše úkoly souvisí jeden s druhým.
Tento vizuální přístup není jen hezký – je to také účinný způsob, jak upřednostnit to, na čem opravdu záleží, a zefektivnit váš pracovní postup, díky čemuž se správa úkolů stane hračkou.
Nejlepší funkce asistenta Taskheat AI
- Automatizujte připomenutí úkolů a snadno sledujte jejich průběh.
- Získejte chytré návrhy a postřehy k organizaci úkolů na základě vašich pracovních vzorců.
- Mějte přehled o svých úkolech odkudkoli díky synchronizaci mezi Macem, iPadem a iPhonem.
- Přiřazujte úkoly ostatním a spolupracujte s týmy nebo zúčastněnými stranami na velkých projektech.
Omezení Taskheat
- V současné době je Taskheat k dispozici pouze pro zařízení Mac a iOS. To omezuje přístupnost pro uživatele zařízení Windows nebo Android.
Ceny Taskheat
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Taskheat
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Todoist (nejlepší pro správu práce a jednoduchost)
Todoist je oblíbený nástroj pro správu úkolů, který je známý svou jednoduchostí a univerzálností. Skvěle se hodí pro správu každodenních úkolů, a to i u složitých projektů. Jednou z vynikajících funkcí jsou připomenutí založená na poloze, díky nimž nikdy nezmeškáte úkol, jako je například nákup mléka, když jste v supermarketu.
Díky synchronizaci kalendáře a e-mailů, funkci hlasových příkazů a přizpůsobitelným šablonám vám Todoist pomáhá zůstat organizovaní a efektivní.
Nejlepší funkce Todoist
- Vytvářejte projekty a rozdělte je na zvládnutelné úkoly a podúkoly.
- Kategorizujte úkoly pomocí štítků podle kontextu, priority nebo umístění.
- Vytvořte vlastní filtry pro zobrazení úkolů podle termínu splnění, priority a štítků.
- Přiřaďte úrovně priority, abyste se mohli soustředit na nejdůležitější úkoly.
- Sledujte pokrok a udržujte si motivaci získáváním karmických bodů za dokončené úkoly.
Omezení Todoist
- Chybí mu nativní funkce pro sledování času, což může být nevýhodou pro uživatele, kteří potřebují sledovat čas strávený na úkolech.
- Tato platforma nabízí méně možností přizpůsobení než jiné nástroje, zejména pokud jde o vizuálně flexibilní organizaci úkolů.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Výhoda: 2 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 400 recenzí)
Co o Todoistu říkají skuteční uživatelé?
Líbí se mi flexibilita, kterou Todoist nabízí při organizování úkolů, s možnostmi priorit, termínů, štítků a projektů. Velkou výhodou je synchronizace napříč platformami, díky které mám přístup ke svým úkolům z jakéhokoli zařízení. Připomenutí a oznámení jsou také velmi užitečná, aby mi nic neuniklo.
Líbí se mi flexibilita, kterou Todoist nabízí při organizování úkolů, s možnostmi priorit, termínů, štítků a projektů. Velkou výhodou je synchronizace napříč platformami, díky které mám přístup ke svým úkolům z jakéhokoli zařízení. Připomenutí a oznámení jsou také velmi užitečné, aby mi nic neuniklo.
10. Motion (nejlepší pro chytré řízení času a optimalizaci)
Organizace, plánování a sledování úkolů může být bolestivé, ale inteligentní systém jako Motion to vše zjednodušuje. Jeho AI eliminuje dohady při správě úkolů a pomáhá vám efektivně stanovovat priority a plánovat.
Podle mých zkušeností se jedná o nástroj, který dokáže změnit váš život, protože vám pomůže zůstat produktivní a mít vše pod kontrolou.
Funguje to takto: když vytvoříte projekt, jednoduše zadáte své úkoly, priority, termíny a odhadovanou dobu trvání. Poté se ujme umělá inteligence Motion, která vše inteligentně propojí do optimalizovaného, na míru šitého plánu pro váš den nebo týden.
🧠Zajímavost: Seznamy vyvolávají v našem mozku uvolnění dopaminu pokaždé, když z nich něco odškrtneme. Proto se dokončení úkolu podobá výhře v malé loterii!
Nejlepší funkce Motion
- Propojte svůj kalendář a nechte AI automaticky spravovat a prioritizovat vaše úkoly.
- Vytvořte si jedinečné rutiny na základě svých pracovních návyků.
- Přizpůsobte si seznamy úkolů a pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám.
- Nastavte závislosti úkolů tak, aby dokončení jednoho úkolu automaticky spustilo další.
Omezení pohybu
- Ačkoli tento nástroj nabízí vynikající funkčnost, uživatelé se mohou při přizpůsobování jeho dynamickému systému plánování potýkat s určitou náročností.
- Možnosti přizpůsobení zobrazení úkolů byly omezené.
Ceny Motion
- Jednotlivec: 19 $/měsíc
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Pro: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,0/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají o Motion skuteční uživatelé?
Motion používám pro správu osobních úkolů jak v práci, tak v osobním životě. Pokud si potřebuji něco zapamatovat, mohu si to rychle zapsat s termínem splnění a prioritou a vím, že si to nemusím pamatovat – Motion za mě vyřídí plánování.
Motion používám pro správu osobních úkolů jak v práci, tak v osobním životě. Pokud si potřebuji něco zapamatovat, mohu si to rychle zapsat s termínem splnění a prioritou a vím, že si to nemusím pamatovat – Motion za mě vyřídí plánování.
11. monday. com (Nejlepší pro spolupráci a správu pracovních postupů)
Je komunikace vašeho týmu uvízlá v nekonečných e-mailových vláknech a nepřehledných tabulkách? monday.com nabízí lepší řešení.
Jedná se o platformu pro spolupráci při řízení projektů, která je navržena tak, aby spojovala týmy všech velikostí, zefektivňovala pracovní postupy a zajišťovala, že všichni budou na stejné vlně. Díky vizuálnímu a přizpůsobitelnému rozhraní můžete sledovat pokrok, spravovat úkoly a vidět, kdo co dělá.
Skutečná magie však spočívá v automatizačních funkcích monday.com. Přemýšlejte: přizpůsobitelné spouštěče a akce, které zvládnou ty nudné úkoly, jako jsou přiřazování úkolů, aktualizace stavu a oznámení. To uvolní čas vašemu týmu, sníží počet chyb a umožní všem soustředit se na celkový obraz – vaše strategické cíle.
monday. com nejlepší funkce
- Vizualizujte úkoly a sledujte jejich průběh pomocí tabulek, včetně Kanban, Ganttova diagramu, kalendáře a tabulky.
- Integrujte je s každodenními nástroji, jako jsou Slack, Google Drive a Microsoft Teams, a zefektivněte tak své operace.
- Sledujte čas strávený na úkolech a vytvářejte podrobné zprávy pro analýzu produktivity týmu a efektivity projektů.
- Centralizujte komunikaci týmu pomocí komentářů, @zmínek a příloh souborů v rámci úkolů.
Omezení monday.com
- Ačkoli je platforma flexibilní, noví uživatelé mohou zpočátku považovat množství možností přizpůsobení za ohromující.
- Vyšší ceny omezují přístup k pokročilejším funkcím, které mohou být nevhodné pro menší týmy nebo startupy.
Ceny monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 9 $/měsíc na uživatele
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
👀Věděli jste? Termín „Kanban“, který je základním kamenem moderního řízení projektů, doslovně znamená v japonštině „vývěska“. Byl inspirován způsobem, jakým supermarkety doplňují své regály na základě poptávky zákazníků.
Automatizujte své úkoly pomocí generátorů seznamů s umělou inteligencí
Správa úkolů nemusí být náročná. Generátory seznamů úkolů využívající umělou inteligenci, jako je ClickUp, promění vaše nápady ve strukturované akční plány a pomohou vám zorganizovat úkoly, stanovit priority a rozdělit složité projekty během několika sekund.
Díky automatizaci založené na umělé inteligenci můžete generovat seznamy úkolů na základě cílů projektu, automaticky přiřazovat termíny a dokonce dostávat chytré návrhy na optimalizaci pracovního postupu. Ať už spravujete kalendář obsahu, sledujete prodejní příležitosti nebo plánujete uvedení produktu na trh, umělá inteligence ClickUp vám pomůže udržet si náskok.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp a nechte AI, aby za vás vyřídila náročnou práci na vašem seznamu úkolů!