TidyCal vs. Calendly: Který plánovač schůzek je nejlepší?

„Máš v pátek čas?“
„Hodilo by se místo toho čtvrtek?“
„V 17 hodin?“
„Možná v poledne?“
Vypadají vaše telefonáty a e-maily týkající se plánování schůzek takto? Koordinace telefonátů pro váš tým a klienty, zejména v různých časových pásmech, může připomínat pokus o útěk z bludiště se zavázanýma očima.
Jistě, existuje Google Kalendář. Ale musíte si vyměňovat informace nebo propojovat kalendáře, abyste našli vhodný termín pro všechny zúčastněné. Hledání tohoto vhodného termínu může být pro chod vaší firmy značnou překážkou.
Potřebujete chytřejší online kalendáře, které budou sloužit vašim potřebám. A obvykle se to scvrkne na toto: TidyCal vs. Calendly. Oba slibují zjednodušení plánování, ale který z nich skutečně přináší větší hodnotu pro vaše potřeby?
Pojďme to zjistit. Psst... pokud vám žádný z těchto nástrojů nevyhovuje, máme pro vás ještě třetí bonus, který vám usnadní správu kalendáře: ClickUp!
Co je TidyCal?
TidyCal je online nástroj pro plánování kalendáře vytvořený společností AppSumo, který zjednodušuje proces rezervace schůzek pro jednotlivce a malé firmy. Jeho cílem je nabídnout cenově dostupnou alternativu k Calendly.
V roce 2021 vstoupil TidyCal na scénu s něčím, co podnikatele zaujalo: doživotním přístupem, který se zdál příliš dobrý, aby to byla pravda. (Spoiler alert: Nebylo to tak)
Zatímco většina nástrojů pro plánování se snaží vyhovět všem, TidyCal zvolil jiný přístup. Aplikace se zbavila zbytečných funkcí a zaměřila se na cenovou dostupnost a jednoduchost pro malé firmy a živnostníky.
Tento nástroj zvládá vše od individuálních konzultací po týmové schůzky a poskytuje základní funkce pro plánování, aniž by uživatele zahlcoval.
Funkce TidyCal
Při prozkoumávání různých aplikací pro denní plánování na trhu zjistíte, že přístup TidyCal k plánování kombinuje jednoduchost s chytrými funkcemi. Každá funkce slouží k řešení reálných problémů s plánováním, aniž by uživatele zahlcovala.
Zde je podrobný přehled toho, čím se TidyCal vyznačuje:
1. Inteligentní integrace kalendáře
Vzpomínáte si, kdy jste měli dvojí rezervaci, protože vaše kalendáře nebyly synchronizované? TidyCal eliminuje tento noční můru díky synchronizaci v reálném čase mezi Google Kalendářem, Outlookem a dalšími hlavními kalendáři.
Platforma automaticky aktualizuje vaši dostupnost ve všech připojených online nástrojích pro plánování kalendáře v reálném čase.
Pokud jste například konzultant, který spravuje schůzky s klienty i osobní schůzky, TidyCal automaticky zablokuje časy ve všech vašich kalendářích, když si někdo rezervuje schůzku.
2. Přizpůsobitelné stránky pro rezervace
Vaše rezervační stránka je často prvním kontaktním bodem klientů s vaším obchodním procesem. TidyCal transformuje tuto interakci do plynulého zážitku díky následujícím funkcím:
- Vlastní časové rezervy mezi schůzkami, které vám pomohou se připravit nebo zvládnout překročení času.
- Flexibilní časová okna, která se přizpůsobí vašemu stylu práce
- Více typů rezervací pro různé služby (ideální pro kouče, kteří nabízejí jak 30minutové úvodní hovory, tak 60minutové podrobné sezení)
- Značkové prvky, které zachovávají vaši profesionální identitu
3. Správa skupinových schůzek
Zkusili jste někdy koordinovat schůzku s pěti lidmi ve třech časových pásmech? Většinou to skončí katastrofou. TidyCal to zvládá elegantně.
Funkce skupinového plánování této platformy nejen vyhledává volné termíny, ale také inteligentně navrhuje termíny, které vyhovují různým časovým pásmům, zohledňuje pracovní dobu každého účastníka a dokonce bere v úvahu opakující se závazky.
To je obzvláště cenné pro globální týmy, které spravují prezentace pro klienty nebo týdenní synchronizace týmů.
4. Automatická oznámení o událostech
Jakmile nastavíte svůj pracovní postup, TidyCal se postará o nudné úkoly. Odesílá okamžité potvrzovací e-maily s přílohami kalendáře, aby si účastníci mohli snadno uložit událost.
Můžete si přizpůsobit sekvence připomínek, například upozornění 24 hodin nebo hodinu před schůzkou, aby nikdo nezapomněl přijít. Následné zprávy s přehledem schůzky jsou také automatizované, takže účastníci jsou vždy v obraze.
Navíc TidyCal spravuje oznámení o změnách v plánování, aby byl kalendář každého uživatele přesný a aktuální.
Ceny TidyCal
- Bezplatný tarif
- Úroveň 1 (Standard): 39 $ (jednorázová platba)
- Úroveň 2 (tým/agentura): 79 $ (jednorázová platba)
Co je Calendly?
Calendly zjednodušuje plánování schůzek díky uživatelsky přívětivému rozhraní a integraci s kalendáři Google, Apple a Outlook.
V průběhu let se Calendly vyvinul ze základního nástroje pro plánování v komplexní platformu pro automatizaci plánování.
Díky robustnímu ekosystému integrací Calendly jej můžete propojit s více než 100 oblíbenými obchodními nástroji. Ty mu pomohly získat významnou popularitu, zejména mezi podniky a rostoucími týmy.
Calendly je hluboce integrován s CRM, marketingovými nástroji a prodejními platformami, což z něj činí ideální volbu pro větší organizace, které potřebují plánovací funkce ke zlepšení procesu rezervace schůzek.
🧠 Zajímavost: Calendly je jednou z nejoblíbenějších aplikací pro plánování a drží si stabilní 21,45% podíl na trhu.
Funkce Calendly
Jako jeden z předních softwarových řešení pro plánování úkolů nabízí Calendly funkce, díky kterým je nejlepší volbou pro rozšiřující se týmy:
1. Pokročilá automatizace pracovních postupů
Calendly jde nad rámec plánování a pomáhá automatizovat celý váš pracovní postup. Pokud používáte Calendly pro své podnikání a někdo si rezervuje demo, automaticky se stane následující:
- Váš nejvhodnější obchodní zástupce vám bude přidělen na základě regionu a odborných znalostí.
- Vaše CRM se aktualizuje o informace o potenciálních zákaznících
- Členové týmu dostávají okamžitá oznámení ve Slacku.
- Personalizovaná e-mailová sekvence začíná zaujmout potenciálního zákazníka
To vše bez jakéhokoli manuálního úsilí. Calendly transformuje vaše plánování a zefektivňuje vaše úkoly před a po schůzích do efektivního, automatizovaného procesu.
2. Inteligence plánování týmu
Calendly je oblíbený nástroj pro vytváření efektivního kalendářového systému pro řízení projektů. Je to díky funkcím, jako je rozdělení úkolů podle principu round-robin pro vyvážené pracovní zatížení a kolektivní plánování, které umožňuje určit nejlepší čas pro více účastníků.
Calendly také nabízí inteligentní směrování týmů s ohledem na časová pásma, dovednosti nebo pracovní vytížení. Tyto nástroje vynikají v oblasti prodeje a zákaznické podpory, kde jsou klíčové rychlé reakční doby a efektivní přidělování zdrojů.
🧠 Zajímavost: Termín „round-robin“ pochází z francouzského výrazu „Rond Ruban“ ze 17. století, který označuje metodu kruhového podepisování petic za účelem utajení identity prvního podepsaného a zabránění odvetným opatřením.
3. Ovládací prvky na podnikové úrovni
Calendly nabízí komplexní kontrolu nad plánovacím prostředím pro organizace, které vyžadují vysokou úroveň zabezpečení a dohledu.
Zahrnuje pokročilé bezpečnostní funkce, jako je jednotné přihlášení SAML, podrobné analytické nástroje a nástroje pro vytváření reportů, které optimalizují schůzky. Calendly také umožňuje vlastní branding nebo white-labeling, takže si můžete svou stránku pro plánování skutečně přizpůsobit podle svých představ.
Jako správce můžete snadno spravovat velký tým pomocí centralizovaných ovládacích prvků a funkcí pro zajištění souladu s předpisy pro váš regulovaný obor.
Ceny Calendly
- Bezplatný tarif
- Standard: 12 $/měsíc za jedno místo
- Týmy: 20 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 15 000 $/rok
TidyCal vs. Calendly: Porovnání funkcí
Nyní se podívejme na podrobné srovnání Calendly a TidyCal, abychom zjistili, v čem každý z těchto nástrojů vyniká a v čem naopak zaostává. Začneme komplexní tabulkou, která shrnuje jejich klíčové funkce:
|Funkce
|TidyCal
|Calendly
|Integrace kalendáře
|Google Kalendář, Outlook, iCal
|Google Kalendář, Outlook, iCal, Exchange
|Typy schůzek
|Jedna na jednu, skupina, round-robin (základní)
|Jedna na jednu, Skupina, Round-robin (pokročilé), Kolektivní
|Přizpůsobení
|Základní branding, typy schůzek
|Pokročilé brandingové funkce, přizpůsobené pracovní postupy, ankety k schůzkám
|Funkce pro týmy
|Základní plánování týmu
|Pokročilé směrování, Round-robin, analytika
|Integrace
|Základní (10+ integrací)
|Rozsáhlé (více než 100 integrací)
|Přístup k API
|Omezeno
|Plný přístup k API
|Zabezpečení
|Standardní zabezpečení
|Zabezpečení na podnikové úrovni
|Cenový model
|Jednorázová platba
|Na základě předplatného
Je čas se blíže podívat na každý klíčový aspekt a zjistit, který z nich je lepší:
1. Uživatelské rozhraní a zkušenosti
Obě platformy chápou, že správa vašeho rozvrhu by neměla být bolestí hlavy, ale přistupují k ní trochu odlišně.
TidyCal je jednoduchý, takže je ideální pro malé firmy a živnostníky. Jeho přehledné rozhraní snižuje mentální zátěž a umožňuje vám nastavit plánovací workflow během několika minut namísto hodin. Zaměřuje se na to podstatné a má logické rozvržení, které vás přirozeně provede celým procesem.
Calendly na druhou stranu posouvá laťku o něco výš díky sofistikovanějšímu ovládacímu panelu navrženému pro větší týmy a podniky. Samozřejmě, že se s ním musíte trochu déle učit, ale díky možnostem přizpůsobení a pokročilým funkcím pracovního postupu to stojí za to.
Rozhraní skvěle zvládá správu více členů týmu, složité směrování a integrace, aniž by působilo přetíženě.
🏆 Vítěz: Remíza. Pokud jste samostatný podnikatel, měl byste si vybrat praktický přístup TidyCal. Pokud hledáte komplexnější a pokročilejší nastavení, Calendly by měl být vaší volbou.
2. Flexibilita a kontrola plánování
Obě platformy nabízejí spolehlivé ovládání plánování, ale s výraznými rozdíly.
TidyCal nabízí jednoduché a přehledné funkce pro plánování, které pokrývají základní funkce, jako je správa rezervního času a základní pravidla dostupnosti.
Je ideální pro profesionály s předvídatelným rozvrhem, protože umožňuje standardní délku schůzek a přestávek bez zbytečné složitosti.
Calendly jde ještě dál díky pokročilému modulu pravidel, který nabízí dynamické rezervní časy na základě typů schůzek nebo rolí účastníků. Jeho přizpůsobitelné vzorce dostupnosti podporují složitější potřeby, včetně sezónních hodin, rotujících rozvrhů, placených schůzek a přizpůsobitelných limitů schůzek za den.
Díky této úrovni přizpůsobení je Calendly obzvláště užitečný pro firmy s více členy týmu a různými potřebami plánování napříč odděleními nebo časovými pásmy.
🏆 Vítěz: Calendly díky pokročilým funkcím pro plánování
3. Řízení týmu
S růstem vaší firmy se koordinace plánování týmu stává stále důležitější. Obě platformy nabízejí funkce pro týmy, ale mají mezi sebou zásadní rozdíly.
TidyCal poskytuje základní týmové funkce, které dobře fungují pro malé skupiny. Nabízí vytváření skupinových událostí pro jednoduché plánování týmu a správu oprávnění, což je ideální pro malé firmy se základními potřebami v oblasti plánování.
Calendly však nabízí robustnější nástroje pro správu týmů. Jeho pokročilé směrování týmů automaticky přiřazuje schůzky na základě kritérií, jako jsou odborné znalosti, dostupnost nebo časové pásmo.
Systém round-robin zajišťuje spravedlivé rozdělení schůzek, zatímco sofistikované ovládací prvky umožňují hierarchické oprávnění. Týmová analytika nabízí cenné informace o vzorcích schůzek a využití členů, což pomáhá optimalizovat větší operace.
🏆 Vítěz: Calendly díky funkci spravedlivého rozdělení, která výrazně zefektivňuje řízení týmu.
4. Integrační možnosti
V dnešním propojeném obchodním světě musí být váš nástroj pro plánování hladce integrován s ostatními online nástroji pro schůzky. Zde je srovnání TidyCal a Calendly v tomto ohledu:
TidyCal nabízí základní integraci kalendáře se zaměřením na klíčové potřeby podnikání. Snadno se propojuje s hlavními kalendářovými službami a základními platformami pro videokonference. Ačkoli jsou jeho integrační možnosti omezenější než u Calendly, splňují nejčastější potřeby malých podniků a nezávislých profesionálů.
Calendly se naopak může pochlubit rozsáhlým integračním ekosystémem, který propojuje více než 100 obchodních nástrojů. Nabízí pokročilý přístup k API pro vlastní integrace a podporu webhooků pro automatizované pracovní postupy.
Díky hluboké integraci CRM umožňuje podrobné sledování potenciálních zákazníků a mapování jejich cesty, což je ideální pro firmy, které využívají více softwarových nástrojů a potřebují automatizovaný tok dat.
🏆 Vítěz: Calendly, díky jeho mnohostrannému přístupu k obchodním procesům a navrhování pracovních postupů.
5. Poměr cena/výkon
TidyCal nabízí model jednorázové platby, který uživatelům poskytuje doživotní přístup ke všem funkcím bez opakujících se nákladů. Tento přístup poskytuje výjimečnou hodnotu pro firmy a živnostníky, kteří dbají na rozpočet a potřebují spolehlivé nástroje pro plánování bez trvalých finančních závazků. Můžete také těžit z komplexní sady funkcí, díky které nebudete muset v budoucnu provádět žádné aktualizace.
Calendly se svými cenami založenými na předplatném a úrovních funkcí je vhodný pro rostoucí organizace s měnícími se potřebami. Ačkoli měsíční cena za jedno místo může zpočátku vypadat vyšší, pokročilejší funkce platformy a rozsáhlé integrace mohou větším týmům přinést významnou návratnost investic.
Vrstvená struktura umožňuje organizacím škálovat podle potřeb, což může vést k vyšším nákladům s rozšiřováním týmů.
🏆 Vítěz: Remíza. Pro samostatné podnikatele nebo malé týmy (do 10 osob) je nejvhodnější bezplatný tarif TidyCal. Pokud jde o placené tarify, TidyCal pokryje 90 % vašich potřeb za 20 % ceny. Pro týmy s více než 10 členy nebo pro pokročilé plánování se vyplatí investovat do doplňkových funkcí Calendly.
🧠 Zajímavost: První známé použití kalendáře sahá až k Sumerům, kteří kolem roku 2000 př. n. l. vytvořili první lunární kalendář. Od té doby jsme ušli dlouhou cestu, ale život je stále o tom, jak dobře si plánovat svůj čas!
TidyCal vs. Calendly na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, co o těchto kalendářových aplikacích říkají skuteční uživatelé.
Uživatel Redditor v r/podcasting se podělil o své zkušenosti s funkcemi synchronizace kalendáře TidyCal:
Používám TidyCal. A pouze já sám. Nicméně TidyCal (a jsem si jistý, že i mnoho dalších podobných nástrojů) umožňuje synchronizovat kalendáře s Google kalendářem atd. Teoreticky by to fungovalo, pokud by váš spolupracovník sdílel svůj kalendář s vámi a vy byste TidyCalu zadali, aby sledoval jak váš kalendář, tak ten, který s vámi sdílí.
To zdůrazňuje přímý přístup TidyCal k práci s více kalendáři – klíčovou funkci, kterou mnoho uživatelů hledá v aplikacích pro plánování, aby mohli koordinovat práci s členy týmu nebo klienty napříč různými kalendářovými platformami.
Na druhou stranu, uživatel Redditor na r/smallbusiness nabídl přesvědčivé svědectví o Calendly:
Franchise konzultant zde! Calendly je pro mou firmu naprosto nezbytný. Zarezervoval jsem stovky schůzek a díky automatickým připomenutím z placené verze mám velmi vysokou účast. Můžete také blokovat časy a propojit je se svým kalendářem Google, který se aktualizuje podle toho, jak ručně zadáváte události do kalendáře. Nikdy nemám dvojité rezervace. Je tak snadné povzbudit kohokoli, aby si rezervoval hovor, sdílením vašeho odkazuBezplatná verze je skvělá. Placené verze jsou úžasné!
Komunita uživatelů plánovacích aplikací na Redditu se zdá být zajedno v několika klíčových bodech:
- TidyCal oslovuje uživatele, kteří hledají jednoduchost a hodnotu.
- Calendly dominuje v profesionálním a podnikovém prostředí.
- Oba nástroje účinně zabraňují dvojím rezervacím.
- Integrace se stávajícími kalendářovými systémy je zásadní
Tyto reálné pohledy potvrzují to, co jsme zjistili při srovnání funkcí, ale přidávají cenný kontext o tom, jak tyto nástroje fungují při každodenním používání.
👀 Věděli jste? Společnost Microsoft vyzvala své zaměstnance, aby omezili délku schůzek na 30 minut, což vedlo k 94% spokojenosti účastníků!
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k TidyCal a Calendly.
Zatímco TidyCal a Calendly vynikají v základních funkcích, ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, přináší revoluci do správy vašeho času tím, že nabízí kompletní řešení pracovního prostoru. Zde je několik důvodů, proč je ClickUp jediným nástrojem, který potřebujete.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností čtyřikrát častěji používají více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na devět nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako všestranná aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a dokonce i kalendáře na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na umělé inteligenci.
Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
Díky funkci kalendáře, která umožňuje zobrazit program a plánovat významné události, jsem mohl spolupracovat s ostatními členy svého týmu. Všichni jsme mohli přetahovat události v kalendáři podle potřeb vedoucího týmu. Je to neuvěřitelně snadné pro všechny členy týmu.
Díky funkci kalendáře, která umožňuje zobrazit program a plánovat významné události, jsem mohl spolupracovat s ostatními členy svého týmu. Všichni jsme mohli přetahovat události v kalendáři podle potřeb vedoucího týmu. Je to neuvěřitelně snadné pro všechny členy týmu.
ClickUp má výhodu č. 1: Vylepšete správu svého kalendáře
Pokud potřebujete více než jen plánovač, může vám jako centrální plánovací centrum posloužit kalendář ClickUp s umělou inteligencí. Na rozdíl od Calendly nebo TidyCal, které se zaměřují hlavně na plánování schůzek, ClickUp kombinuje funkce správy úkolů a kalendáře, takže máte kompletní přehled o všem, na čem pracujete, na jednom místě.
Propojením úkolů, dokumentů a schůzek v jednom jednotném zobrazení můžete přesně sledovat, jak se váš den vyvíjí spolu s vašimi projekty. Díky této kompletní integraci můžete vyhradit čas pro prioritní práci, automaticky vytvářet úkoly ze záznamů ze schůzek a udržovat jediný zdroj pravdivých informací pro všechny vaše profesionální aktivity.
ClickUp vám také umožňuje přizpůsobit si kalendář, nastavit priority a integrovat jej s dalšími nástroji, které již možná používáte. Je ideální pro všechny, kteří hledají vyšší úroveň organizace nad rámec jednoduchého plánování.
Můžete také snadno přepínat mezi denním, týdenním a měsíčním zobrazením, používat filtry k vyhledávání úkolů a využívat plánování pomocí drag-and-drop. ClickUp nabízí správu zdrojů, díky které můžete sledovat pracovní vytížení a kapacitu týmu přímo z kalendáře.
Začněte s předem připravenou šablonou a vyzkoušejte si sílu kalendáře ClickUp v praxi. Doporučujeme šablonu ClickUp Calendar Planner Template, která zkvalitní plánování schůzek vašeho týmu. Nabízí následující funkce:
- Snadno sledujte denní, týdenní a měsíční úkoly.
- Buďte informováni o důležitých termínech a milnících.
- Organizujte projekty do přehledných celků
- Efektivně sledujte zdroje a pracovní vytížení týmu
- Upravujte svůj rozvrh podle potřeby s flexibilitou
- Získejte jasný přehled o celkovém pracovním postupu a pokroku.
ClickUp má výhodu č. 2: Lepší správa schůzek
ClickUp Meetings usnadňuje správu schůzek díky funkcím, které zajišťují, že všichni účastníci jsou na stejné vlně.
Můžete snadno plánovat, sledovat a spravovat schůzky společně se svými úkoly, což usnadňuje udržení přehledu. Ať už jde o nastavení agendy, přiřazování úkolů nebo sdílení poznámek ze schůzek, vše najdete na jednom místě. Zde je vše, co můžete s ClickUpem dělat:
- Podrobné poznámky ze schůzek: Vytvářejte komplexní poznámky ze schůzek pomocí bohatých nástrojů pro pořizování a úpravy poznámek ClickUp, které umožňují strukturovanou dokumentaci diskusí a rozhodnutí.
👀 Věděli jste, že: S AI Notetaker od ClickUp můžete automaticky zaznamenávat a přepisovat konverzace na platformách jako Zoom, Microsoft Teams a Google Meet , aniž byste museli ručně psát jediné slovo.
Po schůzkách také poskytuje přehledné shrnutí, ve kterém jsou pro snadnější orientaci zvýrazněny klíčové body a úkoly. A to nejlepší? Vaše poznámky ze schůzek jsou hladce propojeny s příslušnými úkoly, dokumenty a chaty v rámci ClickUp.
- Správa agendy: Vytvářejte a spravujte agendy schůzek rychleji, abyste zajistili efektivní pokrytí všech témat diskuse pomocí ClickUp Brain — nativního AI asistenta ClickUp.
- Sledování úkolů: Převádějte body jednání přímo na přiřaditelné úkoly, čímž posílíte odpovědnost a dodržování úkolů.
- Přiřazujte komentáře: Přiřazujte úkoly, které vyžadují akci, přímo svým kolegům z týmu prostřednictvím komentářů.
💡 Tip pro profesionály: Upřednostněte schůzky a označte je ve svých úkolech ClickUp podle jejich naléhavosti nebo typu (např. „schůzka týmu“, „hovor s klientem“ atd.), abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější.
ClickUp má výhodu č. 3: Pokročilé řízení času
Nástroje pro správu času ClickUp představují pokročilý přístup k produktivitě. Díky integrované funkci sledování času můžete snadno sledovat čas strávený každou úlohou a mít tak své projekty pod kontrolou.
Navíc můžete nastavit odhady času a porovnat je se skutečnými časy dokončení, což vám pomůže zlepšit přesnost při budoucích úkolech. Rozdělení velkých projektů na zvládnutelné úkoly a podúkoly v ClickUp vám umožní dosáhnout více – s menším stresem. Přidejte připomenutí a termíny a budete mít jistotu, že stihnete všechny termíny.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků používá personalizované strategie řízení času. Většina nástrojů pro řízení pracovních postupů však zatím nenabízí robustní integrované funkce pro řízení času nebo stanovení priorit, což může bránit efektivnímu stanovení priorit.
Funkce plánování a sledování času ClickUp založené na umělé inteligenci vám pomohou proměnit tyto odhady v rozhodnutí založená na datech. Dokonce vám mohou navrhnout optimální časové okno pro dané úkoly. Vytvořte si vlastní systém správy času, který minimalizuje rušivé vlivy a přizpůsobí se vašemu skutečnému způsobu práce!
Na rozdíl od samostatných nástrojů pro plánování ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup:
- Použijte zobrazení pracovní zátěže, abyste předešli problémům s plánováním v týmu.
- Vyzkoušejte Ganttův diagram, který vám ukáže, jak schůzky zapadají do časového plánu vašeho projektu.
- Spoléhejte se na vlastní pole pro sledování míst, nákladů a dalších důležitých detailů.
Ale počkejte, co když už Calendly používáte? Žádný problém! ClickUp se hladce integruje do vašeho stávajícího nastavení Calendly, takže při přechodu na tuto platformu nemusíte zahodit svůj stávající pracovní postup!
Po připojení se schůzky rezervované prostřednictvím Calendly automaticky synchronizují s ClickUp a mapují všechny podrobnosti relevantní pro vaše úkoly a projekty.
Vyberte si ClickUp jako perfektní řešení pro plánování
Zatímco TidyCal a Calendly se zaměřují výhradně na plánování schůzek, ClickUp poskytuje vylepšený online systém rezervace kalendáře, který propojuje schůzky s vaší širší pracovní strategií.
Každá schůzka se stane nedílnou součástí časového plánu vašeho projektu, s úplným kontextem a možnostmi sledování.
Ať už řídíte malý tým nebo velkou organizaci, robustní funkce ClickUp zajistí, že vaše potřeby v oblasti plánování budou splněny a zároveň bude vše propojeno na jedné centrální platformě.
Zaregistrujte se nyní do ClickUp a ulehčete si plánování schůzek – a to i přesto, že budete schůzky organizovat lépe!