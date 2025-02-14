10 nejlepších CRM systémů pro maloobchod, které posílí zapojení zákazníků a podpoří prodej

Maloobchodní značky, které se zaměřují na zákaznickou zkušenost, dosahují trojnásobně vyšších zisků a v těžkých dobách se zotavují rychleji. To je nepopiratelná síla přístupu, který staví zákazníky na první místo. 🛍️
Úspěch v dnešním dynamickém maloobchodním odvětví nespočívá pouze v prodeji, ale také v budování důvěry, získávání loajality zákazníků a vytváření nezapomenutelných zážitků. 🛒🤝
Dosáhnout takové úrovně personalizace v rámci nesčetných interakcí se zákazníky a na více kanálech je však skutečnou výzvou.
Právě v tomto ohledu mění systém CRM (Customer Relationship Management) pro maloobchodní prodejce pravidla hry. Pomáhá vám získat přehled o zákaznících, předvídat jejich potřeby a budovat vztahy, které z příležitostných nakupujících udělají celoživotní příznivce vaší značky.
Zaujalo vás to? Zůstaňte s námi a odhalte 10 nejlepších CRM řešení pro maloobchod, která mění budoucnost maloobchodu. 🚀
⏰ 60sekundové shrnutí:
Software pro správu vztahů se zákazníky může nabídnout něco pro každého maloobchodníka – od malých podniků, které se rozšiřují, až po velké podniky, které zdokonalují své strategie.
Zde je seznam 10 nejlepších CRM softwarů pro maloobchod:
- SAP: Nejlepší pro řízení maloobchodu na podnikové úrovni
- ClickUp: Nejlepší pro zefektivnění maloobchodních úkolů a integraci CRM
- Zoho CRM: Nejlepší pro škálovatelnost a přizpůsobení
- Salesforce: Nejlepší pro velkoobchodní a B2B operace
- Shopify Plus: Nejlepší pro maloobchodníky zaměřené na e-commerce
- ActiveCampaign: Nejlepší CRM pro malé podniky v oblasti e-mailového marketingu
- HubSpot CRM: Nejlepší pro personalizaci marketingových kampaní v maloobchodu
- Pipedrive: Nejlepší pro správu prodejního procesu
- Monday CRM: Nejlepší pro vizuální správu pracovních postupů
- Zendesk Sell: Nejlepší pro integraci zákaznických služeb
Co byste měli hledat v softwaru CRM pro maloobchod?
Než se však pustíte do používání CRM pro maloobchod, ujistěte se, že vybíráte toho správného vítěze! Každý zákazník má svou jedinečnou cestu, stejně jako vaše obchodní potřeby.
Zde jsou nezbytné komponenty CRM, které byste měli upřednostnit:
- Snadné použití: Vyberte si CRM řešení pro maloobchod, které je uživatelsky přívětivé a intuitivní. Vzhledem k tomu, že 40 % uživatelů má potíže s neohrabanými nástroji, vyberte si takový, který vaši prodejci rychle zvládnou. Výsledek? Méně chyb a rychlejší rozhodování.
- Přizpůsobitelnost: Přizpůsobte svůj CRM systém svým jedinečným maloobchodním operacím! Přizpůsobte si dashboardy tak, aby zdůrazňovaly nejprodávanější produkty, optimalizujte pracovní postupy výprodejů a přizpůsobujte se růstu svého podnikání.
- 360° pohled na zákazníka: Poznejte své zákazníky jako nikdy předtím. Využijte prediktivní analýzy k pochopení demografických údajů o zákaznících, analyzujte historii nákupů a vytvářejte hypercílené marketingové kampaně, které podpoří opakované nákupy.
- Automatizace prodeje a marketingu: Vylepšete sledování opuštěných košíků, sledujte prodejní kanály a předpovídejte tržby. 98 % kupujících CRM považuje automatizaci za nezbytnou, je klíčem k rychlejšímu upsellingu, cross-sellingu a uzavírání obchodů.
- Omnichannelové řízení potenciálních zákazníků: Získejte potenciální zákazníky ze všech kontaktních bodů – online, v obchodě i na sociálních médiích. Upřednostněte nejslibnější potenciální zákazníky a nasměrujte je ke správným prodejcům, čímž zlepšíte konverze a zapojení zákazníků.
- Správa objednávek a dodávek: Zvyšte efektivitu plnění objednávek v celém dodavatelském řetězci. Od zadání objednávky až po dodání optimalizujte svůj CRM proces pro plynulé sledování a vyšší spokojenost zákazníků.
🎁 Bonusový tip: Zvyšte svou efektivitu pomocí mobilního CRM! 📱Poskytněte svému prodejnímu týmu možnost uzavírat obchody na cestách díky strategii CRM přizpůsobené pro mobilní zařízení. Do roku 2034 trh s mobilním CRM raketově vzroste na více než 58 miliard dolarů – s 50% nárůstem produktivity a 65% úspěšností při dosahování cílů. Je jasné, proč se maloobchodníci zaměřují především na mobilní zařízení.
🧠 Zajímavost: Po úspěšné implementaci CRM většina podniků zaznamenala nárůst tržeb o 21–30 %. 🎉
10 nejlepších CRM řešení pro maloobchod
18 % podniků zavádí CRM software již v prvním roce své činnosti. Během pěti let se tento podíl zvýší na téměř 65 %. Co je tedy příčinou tohoto rychlého rozšíření?
Jde o to udržet si náskok díky chytřejšímu provozu, hlubším vztahům se zákazníky a lepším obchodním výsledkům. Proto se inteligentní maloobchodníci zaměřují na efektivitu a komplexní správu zákaznických dat. Správný CRM systém pro maloobchod vám to umožní.
Jste připraveni seznámit se s produkty, které změní pravidla hry?
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění maloobchodních úkolů a integraci CRM)
Jste unaveni z boje s neohrabanými CRM systémy pro maloobchod, které nesplňují vaše očekávání? ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací – mění pravidla hry díky nástrojům založeným na umělé inteligenci, které sjednocují zákaznická data, automatizují pracovní postupy a poskytují vynikající zákaznickou zkušenost.
Jádrem CRM systému ClickUp jsou přizpůsobitelné pracovní postupy, které se přizpůsobují specifickým potřebám maloobchodu. Ať už jde o správu zásob na více místech, sledování preferencí zákazníků nebo zdokonalování omnichannelových prodejních strategií, ClickUp se přizpůsobí vašim provozním potřebám.
Zobrazte si svůj maloobchodní úspěch přesně tak, jak chcete, pomocí více než 15 dynamických zobrazení, jako jsou seznam, Kanban a Ganttův diagram. Pokud máte obavy ohledně dalších nástrojů ve vašem technologickém portfoliu, ClickUp se integruje s více než 1 000 aplikacemi.
ClickUp Views
Snadno spravujte účty pomocí více než 10 flexibilních zobrazení CRM v ClickUp, které usnadňují segmentaci zákazníků.
Zvyšte produktivitu automatizací časově náročných úkolů, jako jsou následné kontroly, aktualizace skladových zásob a e-mailová upomínky. Potřebujete aktualizace v reálném čase? Spolupracovní nástroje ClickUp sjednotí váš tým díky integrovaným chatům, sdílení souborů a živým komentářům – bez nutnosti přepínání mezi platformami.
Ale to je jen začátek! ClickUp nabízí rozsáhlou knihovnu šablon CRM, které vám pomohou rychle začít.
Šablona ClickUp CRM
Jedním z nejvýraznějších je šablona ClickUp CRM, která je navržena tak, aby vám pomohla doladit vaše strategie řízení maloobchodních zákazníků. Centralizujte provoz, sledujte zásoby a optimalizujte prodejní kanály na jedné intuitivní platformě. Výsledek? Efektivnější tým a spokojenější a loajálnější zákazníci.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Snadno sledujte potenciální zákazníky a konverze a zvyšte tak své tržby.
- Konsolidujte údaje o zákaznících a historii nákupů pro personalizované služby.
- Plynule spolupracujte díky integrovaným chatům, komentářům a sdílení souborů.
Ideální pro: maloobchodníky s více pobočkami, kteří synchronizují zásoby, e-commerce značky, které vylepšují své prodejní stránky, a hybridní maloobchodníky, kteří spravují online a offline kanály s aktualizacemi v reálném čase pro plynulejší provoz.
⭐Případová studie: Podívejme se, jak společnost Lids, světový lídr v oblasti sportovního oblečení, optimalizovala své maloobchodní operace, zlepšila spolupráci a dosáhla pozoruhodných výsledků pomocí ClickUp.
✅ Dopad ClickUp na společnost Lids:
- 🕒 66% zvýšení efektivity týdenních schůzek. Týmy nyní spolupracují efektivněji a přijímají rozhodnutí rychleji.
- 💼 Úspora více než 100 hodin práce napříč týmy. Automatizace a zefektivnění pracovních postupů uvolnily cenný čas pro úkoly s vysokým dopadem.
- 🏬 Lepší zapojení ve 25 obchodech: Vylepšené řízení programu zajistilo plynulejší provoz a lepší sladění.
Připojte se k Lids a nespočtu dalších maloobchodníků, kteří používají ClickUp k chytřejšímu rozšiřování, úspoře času a poskytování vynikajících zákaznických zkušeností.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Dashboards : Vizuálně sledujte celoživotní hodnotu svých zákazníků, velikost obchodů (a průměry) a zajistěte výkonnost svého prodejního týmu, abyste se ujistili, že vaše marketingové taktiky fungují.
- Sledujte výkonnost týmu, metriky zásob a informace o prodeji, které se přizpůsobují vašim maloobchodním KPI.
- Stanovte cíle týmu, sledujte milníky prodeje a vizualizujte pokrok pomocí ClickUp Goals.
- Pomocí vestavěné funkce sledování času můžete monitorovat, jak váš tým využívá čas při plnění úkolů a prodejních procesech.
- Využijte globální dostupnost mobilního CRM, které zajistí produktivitu i mimo kancelář.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí a možností přizpůsobení může představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Uživatelé jsou nadšeni funkcemi CRM ClickUp a vyzdvihují jeho flexibilitu a možnosti přizpůsobení. Jeden spokojený recenzent na G2 říká:
ClickUp se mi moc líbí! Používám ho pro všechno v mém podnikání, od správy prodejního kanálu a prodejního cyklu CRM až po komunikaci v týmu a výrobní plány... Ganttův diagram mi umožňuje kombinovat vše pro kompletní přehled o plánování výroby.
ClickUp se mi moc líbí! Používám ho pro všechno v mém podnikání, od správy prodejního kanálu a prodejního cyklu CRM až po komunikaci v týmu a výrobní plány... Ganttův diagram mi umožňuje kombinovat vše pro kompletní přehled o plánování výroby.
Rychlý tip: Chcete změnit způsob, jakým vaše maloobchodní firma spravuje zákazníky a zvyšuje prodej? Ponořte se do těchto praktických tipů pro CRM a vylepšete svou strategii:
- Zmapujte cesty zákazníků, abyste identifikovali klíčové kontaktní body a zlepšili zapojení zákazníků.
- Centralizujte databázi zákazníků a získejte lepší přehled o jejich preferencích a historii nákupů.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou následné kontroly a aktualizace objednávek, a optimalizujte tak maloobchodní operace.
- Zavedení CRM formou gamifikace motivuje váš prodejní tým a zlepšuje retenci zákazníků.
2. Zoho CRM (nejlepší z hlediska škálovatelnosti a přizpůsobení)
Zoho CRM pro maloobchod kombinuje funkčnost s možností přizpůsobení, aby zjednodušil vaše obchodní operace. Toto omnichannelové řešení jde nad rámec základní správy zákaznických dat tím, že integruje prodej, marketing, podporu a skladové zásoby do jednoho plynulého řešení.
Přizpůsobte cílené marketingové kampaně, sledujte zásoby v reálném čase a zlepšete komunikaci se zákazníky z jednoho ovládacího panelu. Ať už provozujete butik nebo velké maloobchodní prodejny, Zoho se přizpůsobí vašim potřebám a pomůže vám využít poznatky k podpoře opakovaných nákupů.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Automatizujte sledování zásob, fakturaci a správu objednávek.
- Prezentujte katalogy produktů, které zákazníkům umožní snadno procházet a nakupovat.
- Sledujte trendy na sociálních médiích, abyste vylepšili svou strategii CRM a zvýšili zapojení zákazníků.
- Využijte prediktivní analytiku k identifikaci preferencí zákazníků a vytvoření chytřejších kampaní.
Omezení Zoho CRM
- Netechnicky zdatní uživatelé mohou potřebovat školení, aby zvládli pokročilé funkce.
- Některé pokročilé funkce vyžadují rozšíření, což zvyšuje náklady.
Ceny Zoho CRM
- Zdarma
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6800 recenzí)
Zde je důvod, proč uživatel G2 dává přednost Zoho CRM:
Zoho je jeden z nejlepších, nejlépe navržených a nejplynulejších CRM systémů, jaké jsem kdy používal. Jeho uživatelské rozhraní je poutavé a atraktivní a díky intuitivnímu uspořádání je vhodné pro každého uživatele.
Zoho je jeden z nejlepších, nejlépe navržených a nejplynulejších CRM systémů, jaké jsem kdy používal. Jeho uživatelské rozhraní je poutavé a atraktivní a díky intuitivnímu uspořádání je vhodné pro každého uživatele.
➡️ Číst více: Nejlepší softwarové nástroje CRM pro marketing
3. Salesforce (nejlepší pro velkoobchodní a B2B operace)
Zvládání složitých procesů maloobchodního prodeje a rozsáhlých zákaznických bází nemusí být nijak obtížné. Salesforce nabízí přesnost a škálovatelnost, které potřebujete ke zjednodušení složitých prodejních cyklů, sjednocení zákaznických dat a zlepšení interakcí se zákazníky napříč kanály.
Od předpovídání poptávky zákazníků po správu vícekanálových operací nebo budování vztahů mezi podniky (B2B) – Salesforce vám poskytuje robustní nástroje pro rozhodování založené na datech.
Nejlepší funkce Salesforce
- Kombinujte online a offline údaje o zákaznících pro cílený marketing a rychlejší a poutavější zážitky z elektronického obchodování.
- Automatizujte prioritizaci potenciálních zákazníků, optimalizujte kampaně a urychlete řešení problémů pomocí autonomních agentů AI založených na datech.
- Zjednodušte provoz integrací dodavatelů, zaměstnanců a interakcí se zákazníky na jednotné platformě.
- Personalizujte každý kontaktní bod pomocí škálovatelných nástrojů, které se přizpůsobí rozsáhlým maloobchodním prodejním operacím.
Omezení Salesforce
- Vyšší cena, nejvhodnější pro velké podniky
- Vyžaduje technické znalosti pro nastavení a přizpůsobení.
Ceny Salesforce
- Starter Suite: 25 $/měsíc na uživatele
- Pro Suite: 100 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
- Einstein 1 Sales: 500 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,4/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
4. Shopify Plus (nejlepší pro maloobchodníky zaměřené na e-commerce)
Shopify Plus poskytuje maloobchodníkům flexibilitu a škálovatelnost, které zjednodušují složitost moderního maloobchodu.
Tento CRM software pro maloobchod, navržený pro růst vašeho podnikání, překlenuje propast mezi online a offline operacemi. Spravujte bleskové výprodeje s bleskově rychlými pokladnami, expandujte na globální trhy s lokalizovanými řešeními nebo usnadněte velkoobchodní objednávky – to vše z jedné platformy.
Nejlepší funkce Shopify Plus
- Zefektivněte velkoobchodní operace pomocí nástrojů zaměřených na B2B pro efektivní správu hromadných objednávek.
- Ovládněte omnichannelový prodej synchronizací skladových zásob, prodejních údajů a zákaznických dat napříč všemi platformami.
- Získejte přehled o trendech a preferencích pomocí pokročilé analýzy prodeje, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat.
- Optimalizujte své technologické vybavení pomocí API, headless commerce a robustního ekosystému aplikací.
Omezení Shopify Plus
- Ceny mohou být příliš vysoké pro menší maloobchodníky nebo ty, kteří teprve začínají rozšiřovat své podnikání.
- Přizpůsobení pokladny vyžaduje technické znalosti nebo podporu vývojáře.
Ceny Shopify Plus
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Shopify Plus
- G2: 4,4/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
Uživatel G2 říká:
Je to skvělá platforma pro elektronický obchod a má vynikající CRM, které umožňuje všem členům na všech úrovních přístup k datům podle jejich role.
Je to skvělá platforma pro elektronický obchod a má vynikající CRM, které umožňuje všem členům na všech úrovních přístup k datům podle jejich role.
5. ActiveCampaign (nejlepší CRM pro malé podniky v oblasti e-mailového marketingu)
Je pro vás obtížné doručit správnou zprávu správnému publiku ve správný čas? ActiveCampaign vám pomůže. Tento CRM systém pro maloobchod kombinuje e-mailový marketing s automatizací založenou na umělé inteligenci, což vám pomůže cílit chytřeji, nikoli usilovněji.
Chcete posílat personalizované e-maily na základě individuálních preferencí zákazníků nebo znovu oslovit bývalé zákazníky? ActiveCampaign přizpůsobuje a ověřuje vaše marketingové kampaně a zajišťuje, že každá interakce se zákazníkem je včasná a relevantní.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Vyberte si z více než 250 úžasných šablon a využijte pokročilou segmentaci k vytvoření personalizovaných marketingových kampaní.
- Oslovte zákazníky tam, kde jsou nejaktivnější, abyste zvýšili jejich zapojení a podpořili růst maloobchodu.
- Řešte vysoké náklady na dopravu nebo překážky při placení a optimalizujte tak proces online nakupování.
- Analyzujte historii nákupů a celkovou hodnotu zákazníka, abyste maximalizovali tržby.
Omezení ActiveCampaign
- Cena se zvyšuje s rostoucím počtem kontaktů, bez ohledu na objem e-mailů.
- Pro nové uživatele má strmou křivku učení.
Ceny ActiveCampaign
- Starter: 15 $/měsíc za 1000 kontaktů
- Plus: 49 $/měsíc za 1000 kontaktů
- Pro: 79 $/měsíc za 1000 kontaktů
- Enterprise: 145 $/měsíc za 1000 kontaktů
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 400 recenzí)
Zde je názor uživatele G2:
Líbí se mi, že pro malé podniky je Active Campaign nákladově efektivním způsobem, jak začít v oblasti CRM a marketingu.
Líbí se mi, že pro malé podniky je Active Campaign nákladově efektivním způsobem, jak začít v oblasti CRM a marketingu.
6. HubSpot CRM (nejlepší pro personalizaci marketingových kampaní v maloobchodu)
HubSpot CRM vyniká v pomoci maloobchodníkům přilákat, zaujmout a udržet zákazníky prostřednictvím přizpůsobených strategií příchozího marketingu a plynulého řízení vztahů se zákazníky.
HubSpot je navržen pro všestrannost a automatizuje e-mailový marketing, sledování potenciálních zákazníků a segmentaci zákazníků. Jeho intuitivní ovládací panel a centralizovaná data umožňují maloobchodním týmům zůstat v souladu, pečovat o potenciální zákazníky a poskytovat personalizované nákupní zážitky v měřítku.
Nejlepší funkce HubSpot
- Poskytněte zákazníkům personalizovaný nákupní zážitek díky centralizaci zákaznických dat.
- Využijte nástroje umělé inteligence k automatizaci marketingu a získání lepších informací o zákaznících.
- Zlepšete spolupráci týmu pomocí sdílených dashboardů pro prodej, marketing a služby.
- Vytvářejte přizpůsobené pracovní postupy pro vytváření segmentů zákazníků, péči o potenciální zákazníky a zlepšování výkonnosti vašeho podnikání.
Omezení HubSpot
- Bezplatná verze nabízí omezené možnosti přizpůsobení.
- Rozšíření na velké provozy může vyžadovat další integrace.
Ceny HubSpot
- Bezplatné nástroje: Bezplatné pro maximálně 2 uživatele
- Starter: 16 $/měsíc na uživatele (další místa za 20 $/měsíc)
- Profesionální: 1000 $/měsíc pro tři uživatele (další místa za 50 $/měsíc)
- Enterprise: 3800 $/měsíc pro pět uživatelů (další místa za 75 $/měsíc)
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4200 recenzí)
➡️ Číst více: Co je kolaborativní CRM? Funkce, výhody a příklady
7. Pipedrive (nejlepší pro správu prodejního procesu)
Neorganizované prodejní procesy a zmeškané následné kroky jsou běžnými výzvami v maloobchodním sektoru. Pipedrive řeší tyto problémy přímo pomocí své vizuálně orientované platformy CRM, která je navržena tak, aby zjednodušila správu prodejního procesu a zvýšila efektivitu týmu.
Získejte přehled díky reportům v reálném čase a informacím založeným na umělé inteligenci, které vám pomohou optimalizovat váš prodejní trychtýř. Nástroje Pipedrive pro prognózy, stanovení cílů a pokročilé metriky prodeje umožňují maloobchodníkům činit chytřejší a rychlejší rozhodnutí, což podporuje růst prodeje a spokojenost zákazníků.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vizualizujte prodejní úsilí a pokrok pomocí intuitivního drag-and-drop pipeline.
- Automatizujte následné kroky a připomenutí úkolů, abyste zlepšili zapojení zákazníků.
- Získejte přehled a optimalizujte strategie pomocí podrobných analýz prodeje.
- Centralizujte databázi zákazníků, abyste mohli přizpůsobit interakce a posílit loajalitu ke značce.
Omezení Pipedrive
- Žádný bezplatný tarif, což omezuje dostupnost pro menší maloobchodní týmy.
- Omezené funkce automatizace marketingu ve srovnání s jinými CRM systémy pro maloobchod
Ceny Pipedrive
- Essential: 14 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 59 $/měsíc na uživatele
- Cena: 69 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
8. Monday CRM (nejlepší pro vizuální správu pracovních postupů)
Monday CRM je navržen tak, aby držel krok s dynamickými požadavky maloobchodního odvětví. Od správy zásob po maloobchodní mediální kampaně, tato platforma centralizuje vaše operace a zároveň sjednocuje týmy pomocí vizuálních, přizpůsobitelných pracovních postupů.
Ať už spouštíte novou produktovou řadu nebo posilujete věrnostní programy, Monday CRM kombinuje automatizaci a dashboardy v reálném čase pro hladkou spolupráci. Udržujte svůj tým produktivní, soustředěný a připravený poskytovat vynikající nákupní zážitky.
Nejlepší funkce Monday CRM
- Urychlete uvedení produktů na trh díky optimalizovaným pracovním postupům a kratší době uvedení na trh.
- Podpořte poptávku pomocí přizpůsobených marketingových kampaní a optimalizovaných procesů.
- Zvyšte provozní efektivitu integrací nástrojů pro správu zásob, prodeje a propagace.
- Spravujte poprodejní aktivity, abyste měli přehled o projektech klientů, sledování inkasa a dalších záležitostech na jednom místě.
Omezení Monday CRM
- Základní plány postrádají pokročilé funkce CRM, jako jsou podrobné reporty a analytika.
- Náklady rychle rostou s tím, jak se zvětšuje velikost týmu a zvyšují se požadavky na funkce.
Ceny Monday CRM
- Základní: 15 $/měsíc na uživatele
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Pro: 33 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze CRM od Monday
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (390+ recenzí)
Uživatel G2 říká:
Nejlepší na CRM Monday je, že nabízí velkou svobodu. Umožňuje vám provést mnoho nastavení podle vašich konkrétních potřeb a požadavků.
Nejlepší na CRM Monday je, že nabízí velkou svobodu. Umožňuje vám provést mnoho nastavení podle vašich konkrétních potřeb a požadavků.
9. Zendesk Sell (nejlepší pro integraci zákaznických služeb)
Zendesk Sell překlenuje propast mezi prodejem a podporou a vytváří CRM pro maloobchod, které pomáhá budovat vztahy se zákazníky. Poskytuje 360stupňový pohled na zákaznickou cestu a umožňuje maloobchodníkům personalizovat každou interakci, ať už online, v obchodě nebo po nákupu.
Nabízí snadné sledování potenciálních zákazníků, správu prodejního procesu a automatizaci úkolů, což zjednodušuje pracovní postupy v maloobchodu. Od získávání potenciálních zákazníků během bleskových výprodejů až po zjednodušení vracení zboží – tento CRM systém pro maloobchod zajistí, že se váš prodejní tým bude soustředit na svou práci a vaši zákazníci budou spokojeni.
Nejlepší funkce Zendesk Sell
- Zaznamenávejte hovory, posílejte textové zprávy a sledujte komunikaci se zákazníky z centralizované platformy.
- Automatizujte interakci s potenciálními zákazníky pomocí přizpůsobených sekvencí a inteligentních následných akcí.
- Analyzujte úzká místa v procesu a předpovídejte tržby pomocí předem připravených dashboardů.
- Segmentujte potenciální zákazníky v reálném čase a ukládejte dynamické seznamy pro okamžitý přístup.
Omezení Zendesk Sell
- Ceny nemusí vyhovovat menším maloobchodním týmům.
- Méně možností přizpůsobení ve srovnání s konkurencí
Ceny Zendesk Sell
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele
- Růst: 69 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 149 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 219 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (více než 480 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
Zde je důvod, proč uživatel G2 miluje Zendesk Sell:
Robustní funkce platformy pro správu potenciálních zákazníků a obchodních příležitostí spolu s jejími automatizačními schopnostmi výrazně zvýšily efektivitu našeho týmu při uzavírání obchodů a udržování vztahů s klienty a potenciálními zákazníky.
Robustní funkce platformy pro správu potenciálních zákazníků a obchodních příležitostí spolu s jejími automatizačními schopnostmi výrazně zvýšily efektivitu našeho týmu při uzavírání obchodů a udržování vztahů s klienty a potenciálními zákazníky.
10. SAP (nejlepší pro řízení maloobchodu na podnikové úrovni)
Software SAP CX a CRM přináší nový pohled na to, jak velcí maloobchodníci řídí provoz, komunikují se zákazníky a podporují růst. Tento robustní CRM software pro maloobchod kombinuje poznatky založené na umělé inteligenci, e-commerce a zákaznická data, aby poskytoval personalizované zákaznické zkušenosti v každém bodě kontaktu.
Chcete odhalit zpoždění dříve, než ovlivní vaše zákazníky? Nebo optimalizovat klíčové ukazatele, jako je průměrná hodnota objednávky a celkové výdaje zákazníka za celou dobu trvání vztahu? SAP zajišťuje plynulou loajalitu zákazníků a plnění objednávek – ať už vylepšujete offline nebo online maloobchodní prodejny.
Nejlepší funkce SAP
- Poskytněte jednotný nákupní zážitek napříč digitálními a fyzickými platformami.
- Přizpůsobte propagační akce preferencím zákazníků a dosáhněte lepšího zapojení.
- Zjednodušte vyřizování objednávek a vracení zboží a zlepšete tak zákaznický servis.
- Podporujte ekologické nakupování tím, že budete vystavovat nové a použité zboží vedle sebe.
Omezení SAP
- Vysoké náklady, díky čemuž je vhodnější pro velké maloobchodní podniky.
- Vyžaduje technické znalosti pro nastavení a údržbu.
Ceny SAP
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP
- G2: 4,1/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: N/A
Zvláštní zmínka nástroje
- NetSuite: Zlepšuje správu zákazníků, zásoby a finance, pomáhá maloobchodníkům poskytovat personalizované služby a optimalizovat provoz.
- Copper CRM : Integruje údaje o zákaznících a pracovní postupy a pomáhá maloobchodníkům efektivněji spravovat vztahy a prodej.
- Insightly : Kombinuje vztahy se zákazníky, prodej a projekty na jedné platformě, aby posílil zapojení a zefektivnil provoz.
🎁 Bonus: Vylepšete zákaznickou cestu pomocí přizpůsobené CRM kampaně, která zasáhne správnou notu v každé fázi nákupního procesu:
- Horní část trychtýře: Přilákejte zákazníky pomocí e-mailů s trendy produkty, reklam na sociálních sítích a VIP pozvánek do obchodu, abyste zvýšili zapojení zákazníků.
- Střední část trychtýře: Pěstujte potenciální zákazníky pomocí přizpůsobených doporučení produktů, gamifikovaných kvízů a retargetingových reklam pro opuštěné košíky.
- Spodní část trychtýře: Uzavřete obchod pomocí exkluzivních slev, náhledů na nové produkty a nadšených recenzí zákazníků.
Vaše revoluce v oblasti CRM pro maloobchod začíná zde s ClickUp
A tady to máte – nejlepší výběr CRM systémů pro maloobchod, které jsou připraveny změnit způsob, jakým komunikujete se zákazníky, a rozšířit vaše podnikání!
Najít ten správný CRM systém však není jen otázkou zaškrtávání políček. Jde o vytvoření řešení, které poroste s vámi, zefektivní vaše provozní činnosti a zajistí zákazníkům úžasné zážitky v každé fázi.
Právě v tomto ohledu vyniká ClickUp. Jedná se o výkonný nástroj pro navrhování přizpůsobených pracovních postupů, který promění vaše týmy v výkonné jednotky a vytvoří zákaznické zkušenosti, o kterých budou všichni nadšeně mluvit.
Nečekejte – začněte s ClickUp ještě dnes a sledujte, jak se vaše maloobchodní podnikání promění! 🚀