10 nejlepších alternativ Webexu pro rok 2025

V roce 2022 strávilo 83,13 % Američanů třetinu svého týdne účastí na schůzkách. A 50 % z těchto respondentů přiznalo, že největší problém při videokonferencích představují potíže se zvukem.
Mnoho uživatelů Cisco Webex hlásí podobné problémy. Ať už hledáte alternativu k Webexu z jakéhokoli důvodu – potřebujete nákladově efektivnější software pro videokonference nebo lepší možnosti přizpůsobení – v tomto blogovém příspěvku najdete ty nejlepší možnosti.
Tým ClickUp a já jsme sestavili tento seznam alternativ k Webexu na základě našich zkušeností a rozsáhlého výzkumu. Pojďme si je prozkoumat jednu po druhé.
⏰60sekundové shrnutí
Vyzkoušejte tyto alternativy k Webexu pro vysoce kvalitní audio a video schůzky:
- Zoom (nejlepší pro bezproblémové audio a video schůzky)
- Microsoft Teams (nejlepší pro integraci s ekosystémem Microsoft)
- Workplace (nejlepší pro používání funkcí sociálních sítí)
- GoTo Meeting (nejlepší pro online schůzky a vzdálenou spolupráci)
- RingEX (nejlepší pro komplexní obchodní komunikaci)
- Skype (nejlepší pro bezplatné a spolehlivé hlasové a videohovory po celém světě)
- Google Workspace (nejlepší pro snadnou spolupráci)
- Slack (nejlepší pro centralizaci komunikace a spolupráce týmu)
- Zoho Meeting (nejlepší pro obchodní spolupráci)
- Dialpad (nejlepší pro nástroje založené na umělé inteligenci)
- Další nástroje pro videokomunikaci: ClickUp
Co byste měli hledat v alternativách k Webexu?
Hladce fungující software pro správu schůzek, který se snadno nastavuje, šetří čas a trpělivost všech zúčastněných. Ve své platformě pro webové konference můžete upřednostnit:
- Kvalita videa a zvuku: Hledejte software pro videokonference bez zpoždění videa a zvuku. Funkce sdílení obrazovky jsou nezbytné pro online schůzky a jasnou komunikaci.
- Nástroje pro spolupráci: Zajistěte si platformu pro videokonference s integrovaným chatem, nástroji pro vizuální komunikaci, sdílením souborů a možnostmi úložiště pro plynulejší spolupráci v pracovním prostoru.
- Výkon a spolehlivost: Zajistěte, aby minimální výpadky internetového připojení neměly vliv na kvalitu videa.
- Pokročilé funkce: Vyhledejte funkce, jako je automatické nahrávání a přepisy schůzek generované umělou inteligencí, které zefektivní následné kroky po schůzce.
- Integrace: Ujistěte se, že váš nástroj podporuje integraci s aplikacemi třetích stran, aby byl váš pracovní postup plynulejší.
- Škálovatelnost: Plánujte spolupráci pomocí nástrojů, které vyhovují malým týmům i velkým organizacím.
- Snadné použití: Vyškrtněte platformy s rozsáhlými kroky a požadavky na nastavení pro připojení k schůzkám nebo ty s komplexními navigačními ovládacími prvky.
Alternativy k Cisco Webex Meetings musí v konečném důsledku nabídnout vylepšené rozhraní pro vaše obchodní operace. Prozkoumejme několik z nich a najděme ten nejlepší software pro videokonference právě pro vás.
10 nejlepších alternativ k Webexu
Pokud jste také unaveni opakováním otázek „Slyšíte mě?“ nebo „Vidíte mě?“, pak vám tyto softwarové nástroje pro videokonference mohou být velkou pomocí!
1. Zoom (nejlepší pro bezproblémové audio a video schůzky)
Ať už organizujete neformální týmovou schůzku nebo globální webinář, Zoom usnadňuje spolupráci pomocí videohovorů v HD kvalitě a plánování.
Jeho klíčové funkce, jako jsou vestavěné nástroje pro bílou tabuli, umožňují týmům během schůzek vizuálně načrtávat nápady nebo brainstormovat. Vzdálené týmy z toho mají značný prospěch, protože to napodobuje kreativitu osobního brainstormingu. Během schůzek také můžete skrýt svůj neuklizený pokoj a ohromit svůj tým úžasnými virtuálními pozadími.
Nejlepší funkce Zoom
- Shromažďujte zpětnou vazbu nebo názory účastníků pomocí integrovaného hlasování v rámci schůzek v aplikaci Zoom.
- Pomocí nástrojů pro kreslení v aplikaci Zoom můžete během sdílení obrazovky v reálném čase přidávat poznámky ke sdílenému obsahu, zvýrazňovat důležité body nebo přidávat poznámky.
- Dohánějte zmeškané schůzky pomocí nahraných relací a automaticky generovaných přepisů.
Omezení aplikace Zoom
- Bezplatný tarif omezuje délku schůzek na 40 minut, což může bránit produktivním diskusím.
- Zoom Phone, cloudová telefonní služba pro správu hovorů se zákazníky, je k dispozici pouze v některých tarifech.
Ceny Zoom
- Základní: Zdarma
- Pro: 15,99 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 21,99 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: Ceny na míru
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 55 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoomu?
Zoom mi usnadňuje virtuální spojení a komunikaci s mým týmem a zážitek je stejný, jako když pracuji osobně. Je velmi snadný na používání díky jednoduchému rozhraní. Velmi dobře se integruje s jinými aplikacemi, jako je Outlook, a usnadňuje správu kalendáře.
👀 Věděli jste? Účast na několika schůzkách za sebou může vést k vyčerpání. Tento jev se také nazývá „únava ze Zoomu“. 1 ze 7 žen a 1 z 20 mužů přiznalo, že ho silně pociťuje.
2. Microsoft Teams (nejlepší pro integraci s ekosystémem Microsoft)
/image
Microsoft Teams, často uváděný jako jedna z nejlepších alternativ Google Meet, je kombinací instant messagingu, sdílení souborů v cloudu a neomezeného volání, to vše v rámci platformy určené k organizaci vzdálené týmové práce.
Je kompatibilní s Microsoft 365 a umožňuje týmům spolupracovat na dokumentech, spravovat projekty a komunikovat v reálném čase pomocí integrovaného týmového chatu a plánování kalendáře, čímž se zdvojnásobuje produktivita.
Ať už pořádáte brainstormingové schůzky, hostujete webináře nebo spravujete každodenní úkoly týmu, Microsoft Teams udržuje vše propojené a organizované pod jednou digitální střechou s cloudovým nahráváním.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- V bezplatném tarifu získáte přístup k HD videu s rozlišením 720p a v ostatních cenových tarifech k rozlišení 1080p.
- Vytvářejte kanály věnované konkrétním tématům a přidávejte karty pro aplikace, soubory nebo panely pro správu projektů.
- Využijte šifrování typu end-to-end a funkce, jako je dvoufaktorová autentizace, pro maximální bezpečnost.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Šíře funkcí může působit zastrašujícím dojmem, zejména pro začínající uživatele nebo menší týmy.
- Velké týmy nebo nadměrné ukládání souborů mohou aplikaci zpomalit.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 500 recenzí)
3. Workplace (nejlepší pro využívání funkcí sociálních sítí)
Workplace od Meta je jako sociální síť pro vaši kancelář. Kombinuje skupiny, chaty a videohovory, aby týmy zůstaly propojené a informované. Pokud vaši zaměstnanci umí používat Facebook, budou se zde cítit jako doma.
Ačkoli se jedná o užitečnou náhradu za Webex, uzavření Workplace společností Meta v květnu 2026 znamená, že náš seznam je ještě užitečnější pro uživatele, kteří hledají jiné alternativy.
Nejlepší funkce pro pracoviště
- Propojte se s různými aplikacemi, jako je Google Drive a Microsoft Office.
- Spolupracujte efektivně odkudkoli díky mobilní dostupnosti
- Usnadněte spolupráci s externími partnery nebo klienty v bezpečném prostředí.
Omezení pracoviště
- Vzhledem k tomu, že platforma má být do srpna 2025 uzavřena, investice do Workplace nemusí být z hlediska dlouhodobého plánování rentabilní.
- Uživatelé hlásili nadměrné množství oznámení, které mohou rušit.
- Platforma nabízí omezené možnosti přizpůsobení konkrétním potřebám organizace.
Ceny pro pracoviště
- Základní tarif: 4 $/uživatel za měsíc
- Plán Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze pracovišť
- G2: 4/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Workplace?
Po letech používání Facebooku funguje podobně a je skvělý pro komunikaci s mnoha lidmi najednou. I přes velké skupinové chaty téměř nikdy nedochází k žádným problémům. Užitečné funkce, jako je lišta souborů připojená ke každé konverzaci, takže můžete vidět soubory nebo média odeslaná v celé konverzaci.
4. GoTo Meeting (nejlepší pro online schůzky a vzdálenou spolupráci)
Další alternativou k Cisco Webex Meetings je GoTo Meeting, který je snadno použitelný, i když nejste technicky zdatní. Kvalita zvuku a videa je křišťálově čistá, takže se nemusíte neustále obávat. Navíc se můžete připojit z téměř jakéhokoli zařízení – PC, Mac, cokoli vás napadne.
Jediná počáteční překážka? Účastníci si obvykle musí stáhnout software, což může být problém, pokud má vaše společnost přísná pravidla pro stahování.
Nejlepší funkce GoTo Meeting
- Komunikujte jasně a zřetelně díky HD videu a předejděte nedorozuměním.
- Sdílejte svou obrazovku s kolegy nebo klienty bez problémů.
- Vytvořte vlastní URL adresy, aby se účastníci mohli snadněji připojit k jednání.
Omezení GoTo Meeting
- Účastníci musí nainstalovat aplikaci, což může proces zpomalit.
- Bezplatná verze omezuje délku schůzek na 40 minut s maximálně třemi účastníky.
- Chybí pokročilé funkce, jako je whiteboarding nebo úpravy souborů během schůzky.
Ceny GoTo Meeting
- Profesionální: 14 $/organizátor za měsíc (účtováno ročně)
- Podnikání: 19 $/organizátor za měsíc (účtováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze GoTo Meeting
- G2: 4,2/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 11 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GoTo Meeting?
GoTo Meeting je nejlepší z hlediska kvality zvuku a obrazu a živého vysílání v reálném čase. Líbí se mi snadnost organizování schůzek a zasílání pozvánek a příloh prostřednictvím zabezpečených digitálních odkazů. Přijetí pozvánky je přímé, což usnadňuje pozvaným osobám efektivní účast. Rozdělení rolí během virtuálních schůzek je snadné, protože mikrofon lze snadno vypnout a přenést na jiného účastníka.
5. RingEX (nejlepší pro komplexní obchodní komunikaci)
prostřednictvím RingEx
RingEx nabízí sadu komunikačních nástrojů pro firmy. Integruje zasílání zpráv, videohovory a telefonní služby do jedné platformy. Potřebujete chatovat, připojit se k videokonferenci nebo rychle zavolat? RingEX od RingCentral vám to umožní.
Funguje na všech vašich zařízeních, takže jste vždy připojeni, ať už jste v kanceláři nebo na cestách. To znamená, že nastavení může být zpočátku trochu složité a někteří lidé se setkali s problémy s kvalitou hovorů.
Nejlepší funkce RingEX
- Využijte funkce jako sdílení souborů, správa úkolů a týmové zasílání zpráv pro vyšší produktivitu.
- Zajistěte si spolehlivé videokonference pro efektivní virtuální spolupráci.
- Integrujte je s oblíbenými obchodními aplikacemi, jako jsou Microsoft 365 a Google Workspace.
Omezení RingEX
- Počáteční konfigurace může být náročná a časově náročná.
- Může dojít k výpadkům hovorů nebo špatné kvalitě zvuku.
Ceny RingEX
- Core: 30 $/měsíc pro 1–5 uživatelů
- Pokročilá: 35 $/měsíc pro 1–5 uživatelů
- Ultra: 45 $/měsíc pro 1–5 uživatelů
Hodnocení a recenze RingEX
- G2: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1000 recenzí)
6. Skype (nejlepší pro bezplatné a spolehlivé hlasové a videohovory po celém světě)
Spojte se s přáteli, účastněte se obchodních hovorů nebo sdílejte společné poznámky s kolegy pomocí Skype. Tato alternativa Webexu funguje hladce na různých zařízeních – ať už používáte stolní počítač, tablet nebo smartphone – což z něj činí ideální volbu pro komunikaci.
Jako každý nástroj však ani tento není dokonalý. Někteří uživatelé zaznamenali špatnou kvalitu hovorů, problémy s připojením nebo občasné poruchy, což může být frustrující.
Nejlepší funkce Skype
- Sdílejte svou obrazovku během hovorů pro prezentace nebo spolupráci.
- Chatujte v reálném čase s jednotlivci nebo skupinami
- Odesílejte dokumenty, obrázky a další soubory přímo prostřednictvím chatu.
Omezení Skype
- Může se občas vyskytnout špatná kvalita zvuku nebo videa.
- Problémy s připojením, jako jsou přerušené hovory, jsou běžné.
- Chybí pokročilé funkce pro integrovanou správu schůzek a projektů.
Ceny Skype
- Bezplatný tarif
- Mobilní a pevné linky, USA: 3,59 $/měsíc
- Mobilní a pevné linky, Severní Amerika: 8,39 $/měsíc
Hodnocení a recenze Skype
- G2: 4,3/5 (více než 22 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
👀Věděli jste, že... V USA se každoročně promrhá 37 miliard dolarů na neproduktivních schůzkách.
7. Google Workspace (nejlepší pro snadnou spolupráci)
Google Workspace je také známou alternativou k Microsoft Teams. Je navržen tak, aby udržoval týmy v kontaktu v kanceláři i na dálku. Díky integraci napříč sadou aplikací – Google Calendar, Meet, Drive, Sheet atd. – můžete bez přerušení spustit dokument, zúčastnit se videohovoru a sdílet soubory z jedné sady nástrojů.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Ukládejte své soubory a přistupujte k nim odkudkoli díky velkému úložišti v cloudu.
- Integrujte nástroje jako Gemini pro pokročilé generativní funkce AI.
- Přístup ke své práci z jakéhokoli zařízení, ať už se jedná o PC, Mac nebo mobilní zařízení.
Omezení Google Workspace
- Příležitostné chyby nebo problémy mohou narušit pracovní postupy.
- Ačkoli je k dispozici offline režim, není tak citlivý a spolehlivý.
- Mohou nastat problémy s kompatibilitou s aplikacemi jiných výrobců než Google nebo s určitými verzemi Windows.
Ceny Google Workspace
- Bezplatná verze: 14denní zkušební verze
- Business Starter: 7,20 $/uživatel za měsíc
- Business Standard: 14,40 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: 21,60 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 40 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 16 000 recenzí)
8. Slack (nejlepší pro centralizaci komunikace a spolupráce týmu)
Funkce Huddles ve Slacku je ekvivalentem „povídání u kávovaru“ během pracovní doby. Jedná se o rychlé, spontánní audio hovory, během nichž můžete diskutovat, aniž byste museli opustit aplikaci (nebo svůj stůl). Je to ideální řešení pro brainstorming a sdílení plochy bez formality a dalších kroků spojených s plánováním celé schůzky.
Ačkoli jsou tyto platformy skvělé pro rychlou spolupráci, správa těchto rychlých hovorů může někdy vést k přetížení, pokud není pod kontrolou, a noví uživatelé stále čelí určité náročnosti při osvojování si nových znalostí.
Nejlepší funkce Slacku
- Sdílejte obrazovky, dokumenty, obrázky a další soubory v rámci konverzací.
- Vytvořte kanály pro různé projekty nebo týmy, abyste udrželi diskuse přehledné.
- Připojte se k Huddles nebo je opustěte podle potřeby
- Najděte starší zprávy a soubory pomocí výkonné vyhledávací funkce Slacku.
Omezení Slacku
- Huddles nelze považovat za záznamy schůzek, takže neexistuje žádný odkaz na zmeškané diskuse.
- Některé funkce Slacku nejsou během Huddles k dispozici.
Ceny Slacku
- Bezplatný tarif
- Pro: 7,25 $/uživatel za měsíc
- Business+: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 30 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 000 recenzí)
🧠 Zajímavost: 71 % lidí uvedlo, že v roce 2022 používalo emodži v práci. Z nich 68 % přiznalo, že se jim líbí, když jejich kolegové používají emodži při pracovní komunikaci, zatímco 63 % se cítilo více propojeno se svými kolegy.
9. Zoho Meeting (nejlepší pro obchodní spolupráci)
Zoho Meeting je jednoduchá alternativa Webexu založená na prohlížeči. Usnadňuje nastavení videokonferencí a webinářů bez nekonečného stahování nebo technických potíží.
Je to skvělá volba pro týmy, které již používají sadu aplikací Zoho, a může být nákladově efektivnější než některé jiné nástroje na našem seznamu.
Nejlepší funkce Zoho Meeting
- Nahrávejte schůzky a webináře pro budoucí použití nebo sdílení.
- Připojte se k schůzkám přímo z prohlížeče Google Chrome nebo jiných prohlížečů, aniž byste museli cokoli stahovat.
- Integrujte s dalšími aplikacemi Zoho a vylepšete pracovní postupy.
Omezení Zoho Meeting
- Mohou se vyskytnout občasné problémy s kvalitou zvuku a videa.
- Možnosti brandingu a přizpůsobení jsou poněkud omezené.
Ceny Zoho Meeting
- Navždy zdarma
- Standardní schůzka: od 1 $ za hostitele za měsíc
- Profesionální schůzky: od 3 $ za hostitele za měsíc
- Standardní webinář: od 7,50 $ za hostitele za měsíc
- Profesionální webinář: od 16 USD/hostitel za měsíc
- Webinář pro podniky: Ceny začínají na 66 USD/organizátor za měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Meeting
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 850 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Meeting?
Ve srovnání s jinými platformami, jako je Google Meet, jsem zjistil, že Zoho Meetings nabízí stabilnější a příjemnější zážitek. Kvalita videa a zvuku je trvale vynikající, což minimalizuje frustrující zpoždění a zajišťuje plynulou komunikaci. Uživatelské rozhraní je také neuvěřitelně intuitivní, což našemu týmu usnadňuje orientaci a využívání všech funkcí.
10. Dialpad (nejlepší pro nástroje založené na umělé inteligenci)
Dialpad AI Meetings je jednoduchý, ale chytrý nástroj. Jedná se o nástroj pro videokonference s funkcemi umělé inteligence, jako je přepis v reálném čase a shrnutí schůzek, které vám ušetří nekonečné psaní poznámek. Nastavení je rychlé a pokud již používáte jiné aplikace Dialpad, vše funguje jako na drátkách.
To však neznamená, že nemá žádné mouchy – zvuk a video mohou někdy zlobit, zejména při dlouhých hovorech, a mobilní aplikace působí ve srovnání s desktopovou verzí poněkud osekaně.
Nejlepší funkce Dialpadu
- Využijte přístup k platformě jedním kliknutím a nastavte ji během několika minut.
- Během hovorů přistupujte k dokumentům zákazníků, e-mailům a událostem v kalendáři.
- Integrujte nástroje pro zvýšení produktivity, jako jsou Google Workspace a Microsoft 365.
Omezení Dialpadu
- Tato alternativa Cisco Webex nabízí základní funkce pro přizpůsobení, jako jsou pozadí schůzek, loga nebo přizpůsobené e-mailové pozvánky.
- Funkce jako živý přepis a souhrny hovorů jsou užitečné, ale jejich plné využití může vyžadovat školení nebo časté používání.
Ceny Dialpadu
- Zdarma
- Podnikání: 20 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Dialpadu
- G2: 4,4/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
Další nástroje pro videokomunikaci
Při zkoumání jiných nástrojů, které by mohly nahradit Cisco Webex, by rostoucí firmy měly zvážit i jiné možnosti, jak zvládnout celkové řízení projektů a potřeby týmu.
Nechtěli byste se například zaregistrovat na platformu typu „vše v jednom“, která se může tvářit jako bezplatný software pro správu projektů, poskytuje lepší zážitek z videokonferencí a plní další úkoly?
ClickUp
ClickUp možná není (zatím!) plnohodnotným nástrojem pro videokonference, ale doplňuje ostatní možnosti v tomto seznamu jako aplikace pro vše, co souvisí s prací. Zde je návod, jak jej používat jako alternativu k Cisco Webex.
Zvažte ClickUp Clips. Přináší nový pohled na videokonference tím, že vám umožňuje nahrávat obrazovku s komentářem, sdílet ji se svým týmem a spolupracovat asynchronně – pracovat společně, aniž by všichni museli být k dispozici současně.
Místo živých schůzek mohou členové týmu komunikovat, sdílet aktualizace a poskytovat zpětnou vazbu prostřednictvím asynchronní videokomunikace. Pokud tedy časová pásma představují pro váš tým problém, využijte tuto funkci.
📮ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci. Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což později ztěžuje vyhledávání informací.
Díky integrovanému řešení, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatové vlákna přiřazena ke konkrétním projektům a úkolům, takže vaše konverzace zůstávají v kontextu a jsou snadno dostupné.
ClickUp Chat udržuje diskuse soustředěné, ať už brainstormujete nápady, poskytujete aktualizace nebo označujete kolegy pro rychlý vstup.
Můžete také přejít na rychlé video a audio hovory (jako Huddles!) pomocí SyncUps v ClickUp Chat. Výsledek? Alternativa k Webexu, která funguje stejně dobře pro real-time i asynchronní schůzky.
Pokud jde o dohánění restů, spojte ClickUp Chat s umělou inteligencí ClickUp Brain a budete moci dělat mnohem víc než jen posílat a odpovídat na zprávy:
- Proměňte zprávy v úkoly jediným kliknutím
- Propojte konverzace se správnými úkoly, abyste udrželi kontext centralizovaný.
- Dohánějte zmeškané zprávy pomocí okamžitých shrnutí AI.
- Ptejte se na existující diskuze v chatu a získejte jasné odpovědi, aniž byste museli kontaktovat své kolegy.
Další skvělou funkcí ClickUp je ClickUp Meetings. Jedná se o centralizované centrum pro organizování, plánování a sledování schůzek, a to i bez vestavěného řešení pro videokonference. Namísto hostování videohovorů se zaměřuje na přípravu a následné zpracování schůzek, což pomáhá týmům zůstat v souladu a produktivní.
V rámci ClickUp můžete vytvářet podrobné programy schůzek, propojovat úkoly s body diskuse, přiřazovat následné akce a sledovat výsledky.
Šablona ClickUp Meetings vám umožňuje spravovat programy schůzek a akční položky a přímo je sledovat. Nabízí pět zobrazení ClickUp: „Seznam“, „Tabule“, „Vložit“, „Konverzace“ a „Kalendář“. Můžete také využít vlastní stavy, jako jsou „Nenaplánováno“, „Naplánováno“ a „Probíhá“.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nahrávejte a sdílejte rychlé video aktualizace nebo pokyny asynchronně, čímž eliminujete potřebu zbytečných schůzek.
- Vytvářejte vlastní vztahy mezi úkoly, jako jsou závislosti, překážky nebo související položky.
- Pomocí integrace ClickUp Zoom můžete plánovat schůzky, přistupovat k přepisu, synchronizovat aktualizace a sledovat výsledky, vše na jednom místě – bez nutnosti přecházet mezi aplikacemi.
- Propojte ClickUp s MS Teams pomocí integrace ClickUp Microsoft Teams. Rychle přeměňte konverzace na úkoly, které lze realizovat, propojte aktualizace přímo s projekty ClickUp a dokonce sdílejte průběh úkolů, aniž byste museli opustit Teams.
Omezení ClickUp
- Přestože ClickUp nabízí skvělé integrace, nemá kompletní vestavěnou funkci pro videokonference.
- Uživatelům může chvíli trvat, než se seznámí s mnoha funkcemi ClickUp.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/pracovní prostor na člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Jedna ze zákaznic ClickUp, Samantha Dengate, senior projektová manažerka ve společnosti Diggs, říká:
Před zavedením ClickUp vedly schůzky a e-mailová komunikace k černé díře, kde zůstávaly položky neviditelné a bez povšimnutí. Z tohoto důvodu nebyly úkoly kontrolovány včas a nikdo nevěděl, jak probíhá kreativní vývoj. Nyní všichni členové týmu jasně vidí, kdy jsou úkoly splatné, mohou chatovat a spolupracovat v rámci úkolů.
💡Tip pro profesionály: Proměňte ClickUp v „paměťovou banku“ pro vaše schůzky. Nahrávejte důležité diskuse, přidejte je jako klipy a propojte je přímo se svými projekty nebo úkoly. Váš tým tak může znovu prožít klíčové momenty z předchozích schůzek, aniž by musel prohledávat staré poznámky.
Organizujte a spravujte své příští schůzky pomocí ClickUp
Schůzky Cisco Webex byly možná pro mnoho firem nepostradatelné, ale videokonference nestačí k zajištění produktivity a spolupráce. Týmy potřebují nástroje, které se integrují do jejich pracovních postupů, zlepšují komunikaci a přizpůsobují se jejich jedinečným potřebám. Právě zde přicházejí na řadu řešení jako ClickUp!
Jako univerzální aplikace pro práci organizuje ClickUp komunikaci, úkoly a sdílení znalostí vašeho týmu pomocí svých integračních schopností, asynchronních aktualizací a chatu založeného na umělé inteligenci.
Díky bezplatnému tarifu a více než 1000 integracím může váš tým okamžitě začít lépe spolupracovat.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma!