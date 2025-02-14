Apple Notes vs. Google Keep: Která aplikace pro pořizování poznámek zvítězí?

Apple Notes a Google Keep změnily způsob, jakým organizujeme své myšlenky, úkoly a nápady. Od rychlých připomínek po podrobné seznamy a dokonce i fotografie nebo hlasové poznámky – vše snadno uložíte na jednom místě.
Díky synchronizaci napříč všemi vašimi zařízeními máte své poznámky vždy na dosah ruky – už nikdy nezapomenete na důležité detaily.
Apple Notes vyniká svou hladkou integrací do ekosystému Apple, zatímco Google Keep je oblíbený pro svou jednoduchost a barevný design.
Ale jak vybrat tu správnou mezi těmito nebo jinými aplikacemi pro pořizování poznámek? To už je složitější. Zde je podrobný rozbor Google Keep vs. Apple Notes, který vám pomůže najít váš ideální digitální zápisník.
Jako bonus vám také představíme AI Notetaker od ClickUp. Přidejte jej do svých schůzek a užijte si automaticky generované přepisy, shrnutí a podrobné informace z vašich nejdůležitějších schůzek!
Pojďme se nyní ponořit do souboje Google Keep vs. Apple Notes! ⬇️
Co je Google Keep?
Google Keep je způsob, jakým Google zjednodušuje a zefektivňuje psaní poznámek tak, jako byste psali na lepící papírky – ale s více výhodami. Můžete spolupracovat s ostatními na svých poznámkách a aplikace vám také umožňuje přidávat barevné kódy, kresby a dokonce i hlasové poznámky, které můžete převést na text do všech svých poznámek.
Google Keep je praktická bezplatná aplikace pro poznámky, která je přístupná prostřednictvím webové aplikace nebo mobilního zařízení. Rádi kreslíte? Kreslicí nástroj je ideální pro rychlé náčrtky nebo pro rozvíjení kreativity.
Uspořádejte si poznámky podle barev, snadno je filtrujte a nikdy se nemusíte bát, že o ně přijdete, díky funkcím jako archivace a obnovení. Aplikace je založena na cloudu, takže k vašim poznámkám máte přístup z telefonu Android, iPhone, tabletu nebo počítače.
🧠 Zajímavost: Výzkumy prokázaly, že psaní poznámek vám pomáhá lépe si věci zapamatovat. Místo pasivního přijímání informací můžete být aktivní a ukládat informace do své dlouhodobé paměti.
Funkce Google Keep
Podívejme se na funkce Google Keep, díky kterým je skvělou alternativou k Apple Notes:
Funkce č. 1: Více možností pro psaní poznámek
Google Keep díky svým různým metodám pořizování poznámek zbavuje psaní poznámek nudy. Od jednoduchých textových záznamů pro podrobné myšlenky až po kontrolní seznamy, které vám pomohou snadno sledovat úkoly, se přizpůsobí vašim potřebám.
Nakreslete své nápady na prázdné, linkované nebo mřížkované pozadí nebo kreslete na nahrané obrázky pro brainstorming. Díky umělé inteligenci Keepu můžete své náčrtky prohledávat. Vyfoťte ručně psané poznámky a funkce OCR Keepu je převede na prohledávatelný text.
Nahrávejte hlasové poznámky s automatickým přepisem, abyste měli své nápady vždy po ruce.
Funkce č. 2: Organizace a přizpůsobení
Keep dělá vaše poznámky Google přehledné, barevné a snadno dohledatelné. Jeho systém barevného kódování vám umožňuje vizuálně organizovat vaše poznámky – například červená barva pro urgentní úkoly a modrá pro plány na víkend.
Štítky fungují jako tagy a seskupují poznámky do kategorií, jako je „vysoká priorita“ nebo „osobní“. Všechny poznámky pod štítkem se zobrazují v jednom pracovním prostoru.
Nastavte barevné pozadí nebo připněte důležité poznámky, aby byly vždy na očích.
Funkce č. 3: Spolupráce a sdílení
Google Keep usnadňuje týmovou práci tím, že umožňuje sdílet poznámky a spolupracovat v reálném čase. Přidejte spolupracovníky prostřednictvím e-mailu a všichni získají okamžitý přístup k prohlížení nebo úpravám poznámky, přičemž aktualizace se plynule synchronizují pro všechny účastníky.
Můžete také vytvořit samostatné seznamy pro pracovní a osobní skupiny, abyste měli vše přehledně uspořádané a přístupné.
Funkce č. 4: Funkce vyhledávání
Díky funkci vyhledávání v Google Keep nikdy neztratíte přehled o svých poznámkách. Najděte všechny své poznámky, včetně zvukových poznámek, seznamů nebo čmáranic, během několika sekund pomocí filtrování poznámek podle barvy, klíčového slova, štítku nebo typu poznámky.
Je to jako mít osobního asistenta pro vaše nápady – napište, co si pamatujete, a Keep to okamžitě vyhledá.
Funkce č. 5: Chytré připomenutí
Google Keep posouvá připomínky na vyšší úroveň díky chytrým funkcím, které zajistí, že vám nic neunikne. Ať už se jedná o schůzku, deník produktivity nebo kreativní nápad, Keep synchronizuje připomínky s vaším účtem Google, takže jsou přístupné v jiných aplikacích na různých zařízeních.
Nastavte si časové připomenutí pro konkrétní termíny nebo si vyberte připomenutí založené na poloze (pomocí map), které vás upozorní, když dorazíte na vybrané místo. Vytvoření připomenutí je velmi jednoduché – stačí klepnout na „Připomenout“ a přizpůsobit ho svým potřebám.
Funkce č. 6: Integrace se službami Google
Google Keep se snadno integruje do Google Workspace, což usnadňuje přístup k poznámkám v účtech Gmail, Google Docs a Google Calendar.
Exportujte poznámky do Google Docs jedním kliknutím nebo nastavte připomenutí, která se synchronizují přímo s vaším kalendářem. Potřebujete přepisy? Keep automaticky převádí vaše zvukové poznámky na text. Navíc díky postrannímu panelu, který je k dispozici téměř ve všech aplikacích Google, máte své poznámky vždy na dosah jednoho kliknutí.
Ceny Google Keep
- Zdarma
💡 Rychlé tipy: Zde je několik tipů pro chytřejší psaní poznámek:
- Každou poznámku zaměřte na jedno téma. Později se vám bude snáze hledat a zabráníte tak přetížení informacemi.
- Rozdělte dlouhé odstavce na body. Díky tomu budou informace stručné a přehledné a čtení bude rychlejší.
- Neztěžujte si poznámky zbytečnými detaily
- Když vás napadne nějaký nápad, nečekejte s psaním. Nahrajte si hlasovou poznámku a přepište ji později.
- Použijte šablony pro psaní poznámek, aby byl proces rychlejší a efektivnější
Co je Apple Notes?
Apple Notes je váš všestranný digitální zápisník, který je hladce integrován do každého zařízení iOS. Je ideální pro zaznamenávání rychlých nápadů, vytváření podrobných seznamů úkolů nebo skicování plánů.
Díky snadné synchronizaci mezi iPhone, iPad a Mac můžete začít psát poznámku na jednom zařízení a pokračovat na jiném, aniž byste ztratili tempo. Vaše poznámky jsou také zabezpečeny pomocí PIN kódu zařízení, vlastního hesla, Face ID nebo Touch ID.
Díky složkám, štítkům a funkcím inteligentního vyhledávání je organizování poznámek a sledování úkolů snadné. Navíc můžete v Apple Notes snadno připojovat fotografie, ukládat naskenované soubory PDF nebo zapisovat text do poznámek.
Spolupráce je také hračkou, protože umožňuje sdílení a úpravy v reálném čase až se 100 lidmi – ideální pro týmové projekty nebo plánování výletů. 🤝
Funkce Apple Notes
Apple Notes nabízí působivé funkce, díky kterým je dobrou alternativou k Google Keep. Pojďme se na to podívat:
Funkce č. 1: Chytré vyhledávání
Díky pokročilým vyhledávacím funkcím je s Apple Notes hledání dříve vytvořených nebo nedávných poznámek hračkou. Aplikace se ponoří hluboko do vašeho textu, příloh, naskenovaných dokumentů a čmáranic, aby během několika sekund přinesla přesné výsledky.
Máte poznámku s velkým množstvím obrázků? Žádný problém – Apple Notes rozpoznává také obsah obrázků, takže vyhledávání konkrétních vizuálních prvků je snadné. Možnost „Najít v poznámce“ jde ještě dál a vyhledává přesná slova nebo fráze v jednotlivých poznámkách.
Funkce č. 2: Obohacujte poznámky přílohami
Funkce příloh v Apple Notes promění jednoduché poznámky v dynamická informační centra. Přidejte fotografie, videa, naskenované dokumenty nebo dokonce svou polohu, abyste svým nápadům dodali hlubší kontext.
Pro hands-free ovládání můžete nahrávat a přepisovat zvuk přímo v aplikaci.
Funkce č. 3: Organizujte pomocí chytrých složek
Inteligentní složky Apple Notes automaticky seskupují vaše poznámky na základě značek, takže vše snadno najdete na jednom místě bez ručního třídění.
Přidejte přímo do svých poznámek tagy jako #práce, #recepty nebo #nápady a sledujte, jak se samy přehledně roztřídí do příslušných složek.
Funkce č. 4: Kreslete, čmárejte, řešte
Apple Notes promění psaní poznámek v umění – doslova. Nakreslete své nápady pomocí tužek, fixů nebo palety barev. Upravte tloušťku a krytí, abyste doladili každý detail.
Pomocí Apple Pencil můžete psát ručně psané poznámky, které se plynule přenesou do aplikace, kde je funkce Scribble okamžitě převede na čitelný psaný text. Pro matematické nadšence je Apple Notes užitečným nástrojem pro řešení rovnic, kreslení grafů, přiřazování proměnných a dokonce i pro přístup k historii výpočtů.
Funkce č. 5: Odkaz na jiné poznámky
Apple Notes vám umožňuje propojit vaše nápady pomocí funkce propojování poznámek. Pomocí možnosti Přidat odkaz můžete plynule propojit jednu poznámku s druhou a zadat název poznámky, čímž vytvoříte propojenou síť vašich myšlenek, odkazů nebo projektů.
Ceny Apple Notes
- Zdarma
🔍 Věděli jste? Podle výzkumu má přidávání náčrtků do poznámek významný vliv na učení. Kreslení zlepšuje paměť a pomáhá lépe si zapamatovat informace.
Google Keep vs. Apple Notes: Porovnání funkcí
Podívejme se, který nástroj zvítězí v souboji Apple Notes vs. Google Keep.
Funkce č. 1: Pořizování poznámek
Způsob, jakým aplikace zpracovává poznámky, má zásadní vliv na vaše zkušenosti s pořizováním poznámek. Podívejme se, která aplikace je v tomto ohledu lepší.
Google Keep
Google Keep je založen na jednoduchosti. Podporuje prostý text, seznamy, hlasové poznámky a rychlé náčrtky. Formátování textu, jako je tučné písmo, kurzíva, podtržení a styl nadpisu, je k dispozici pouze na zařízeních Android.
Poznámky připomínají lepící papírky, které si nalepíte na ledničku – jsou jednoduché, funkční a snadno se s nimi pracuje. Jsou ideální pro rychlé zaznamenání myšlenek nebo úkolů, které musíte udělat.
Apple Notes
Apple Notes je výkonný nástroj pro pořizování poznámek. Podporuje tabulky, odrážky, nadpisy a formátování bohatého textu, jako je tučné písmo, kurzíva a zvýraznění. Umožňuje vám vytvářet seznamy, vkládat odkazy, kreslit náčrtky a dokonce skenovat dokumenty pomocí aplikace.
Funkce Scribble převádí ručně psané poznámky na psaný text a Apple Intelligence přidává další vrstvu korektury, shrnutí nebo přeformulování textu. Navíc se aplikace hladce synchronizuje napříč vašimi zařízeními Apple, takže k ní máte přístup kdykoli.
🏅 Vítěz: Apple Notes vyhrává toto kolo díky svým pokročilým formátovacím nástrojům a funkcím.
Funkce č. 2: Funkce vyhledávání
Dobrá vyhledávací funkce zajistí, že nikdy neztratíte přehled o důležitých poznámkách, bez ohledu na to, kolik jich jste vytvořili.
Google Keep
Vyhledávání v Google Keep je jednoduché, ale efektivní. Filtruje poznámky podle klíčových slov, štítků, barev a typů poznámek, jako jsou obrázky, seznamy nebo zvukové soubory. Kromě toho je rozhraní přehledné a konkrétní obsah se snadno vyhledává.
Apple Notes
Apple Notes jde ještě o krok dál díky svému výkonnému vyhledávání. Prohledává klíčová slova, obrázky, přílohy, naskenované dokumenty a dokonce i rukopis nebo poznámky. Možnost „Najít v poznámce“ vám pomůže prohledat delší poznámky.
🏅 Vítěz: Apple Notes v tomto kole vítězí díky své schopnosti prohledávat různorodý obsah, včetně ručně psaných poznámek a obrázků.
Funkce č. 3: Organizace a přizpůsobení
Udržování pořádku a personalizace poznámek je klíčem k bezproblémovému zapisování poznámek. Podívejme se, které nástroje nabízejí lepší možnosti.
Google Keep
Google Keep se zaměřuje na jednoduchost díky barevně odlišeným poznámkám a štítkům. Barvy pomáhají vizuálně oddělit úkoly, zatímco štítky seskupují související poznámky pro snadné vyhledávání. Možnosti přizpůsobení jsou však omezeny na tyto funkce, což činí aplikaci základní.
Apple Notes
Aplikace Apple Notes nabízí podrobnější organizaci a přizpůsobení. Složky a inteligentní složky umožňují automatickou kategorizaci pomocí značek. Přizpůsobení zahrnuje formátovací nástroje, jako je tučné písmo, kurzíva a zvýraznění, možnosti kontrolních seznamů, čmáranice a synchronizace mezi zařízeními pro větší pohodlí.
🏅 Vítěz: Apple Notes je vítězem díky bohatším nástrojům pro organizaci. Nabízí také vyšší úroveň přizpůsobení, která vyhovuje podrobnějším potřebám při psaní poznámek.
Funkce č. 4: Možnost přidávat přílohy
Přidání příloh pomáhá proměnit všechny poznámky v komplexní zdroj informací.
Google Keep
Google Keep vylepšuje vaše osobní poznámky nebo poznámky z jednání přidáním obrázků, kreseb a hlasových poznámek. Ačkoli je jednoduchý a efektivní, jeho možnosti příloh jsou poměrně základní.
Apple Notes
Apple Notes jde ještě o krok dál a podporuje širokou škálu příloh. Umožňuje přidávat fotografie, videa, naskenované dokumenty, odkazy, polohy a váš podpis. Aplikace také umožňuje skenovat přímo z rozhraní Notes, což je neuvěřitelně pohodlné. Pro milovníky zvuku obsahuje kromě nahrávání také přepis.
🏅 Vítěz: Korunu získává Apple Notes díky svým rozsáhlým možnostem připojování příloh.
Funkce č. 5: Přístupnost
Skvělá aplikace pro pořizování poznámek není jen funkční – měla by být přístupná a snadno použitelná pro všechny, bez ohledu na jejich zařízení nebo situaci.
Google Keep
Google Keep vyniká svou dostupností na různých platformách. Vaše poznámky máte vždy po ruce, ať už používáte iOS, Android nebo webový prohlížeč.
Apple Notes
Aplikace Notes vyniká v ekosystému Apple a nabízí hladkou synchronizaci mezi iPhone, iPad, Mac a Apple Watch. Je však omezena na zařízení Apple.
🏅 Vítěz: Google Keep vede díky své širší dostupnosti na různých zařízeních a operačních systémech.
Funkce č. 6: Spolupráce a sdílení
Sdílení a spolupráce na poznámkách v reálném čase je nezbytné pro produktivitu, zejména při práci s týmy nebo členy rodiny.
Google Keep
Google Keep umožňuje uživatelům sdílet poznámky s ostatními prostřednictvím e-mailu, což umožňuje spolupráci v reálném čase na úkolech, seznamech a nápadech.
Apple Notes
Aplikace Apple Notes také podporuje sdílení, což umožňuje uživatelům pozvat další osoby k prohlížení nebo úpravám poznámek. Aplikace podporuje aktualizace v reálném čase, což je ideální pro týmovou práci nebo sdílení nákupních seznamů s rodinou.
🏅 Vítěz: Ačkoli Apple Notes si zaslouží zvláštní zmínku za lepší integraci do ekosystému Apple, Google Keep vítězí díky širší spolupráci napříč více platformami.
Google Keep vs. Apple Notes na Redditu
Navštívili jsme Reddit, abychom zjistili, co si lidé myslí o debatě na téma Apple Notes vs. Google Keep. Mnozí se shodli, že ačkoli jsou obě aplikace dobré pro rychlé pořizování poznámek, aplikace Notes nabízí více možností a hloubku.
Jeden uživatel řekl:
Obě aplikace fungují skvěle a jsou ideální pro rychlé poznámky a podobné účely, ale Apple Notes nabízí mnohem více možností pro podrobnější poznámky.
Obě aplikace fungují skvěle a jsou ideální pro rychlé poznámky a podobné účely, ale Apple Notes nabízí mnohem více možností pro podrobnější poznámky.
Jiný uživatel zmínil, že použití Google Keep s Google Docs může být řešením.
Abyste se přiblížili funkcím Apple Notes, musíte používat Keep a Docs společně. Rychlé zachycení a hrubé poznámky v Keep a formátované poznámky v Docs. Dobře se integrují a můžete se z Keep jednoduše prokliknout na Doc. Apple Notes je však stále výkonnější.
Abyste se přiblížili funkcím Apple Notes, musíte používat Keep a Docs společně. Rychlé zachycení a hrubé poznámky v Keep a formátované poznámky v Docs. Dobře se integrují a můžete se z Keep jednoduše prokliknout na Doc. Apple Notes je však stále výkonnější.
Někteří uživatelé se shodují, že integrace Google Keep s službami Google a dostupnost napříč platformami z něj činí silného konkurenta.
Jeden uživatel říká:
Google Tasks a Keep nejsou srovnatelné s funkcemi Apple Reminders a Notes. Keep a Tasks jsou však snadno přístupné a plně funkční v jakémkoli prohlížeči nebo počítači, což je hlavní důvod, proč přecházím na tuto aplikaci.
Google Tasks a Keep nejsou srovnatelné s funkcemi Apple Reminders a Notes. Keep a Tasks jsou však snadno přístupné a plně funkční v jakémkoli prohlížeči nebo počítači, což je hlavní důvod, proč přecházím na tuto aplikaci.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Google Keep a Apple Notes
Hledáte komplexnější řešení pro pořizování poznámek a správu úkolů? ClickUp je vaší odpovědí.
Na rozdíl od Google Keep a Apple Notes, které se zaměřují hlavně na základní pořizování poznámek, ClickUp přináší celou řadu funkcí. Je to aplikace pro vše, co souvisí s prací: od řízení projektů po pořizování poznámek, proto se jí také říká druhé mozek.
Kromě toho jsou nástroje pro spolupráci a více než 1 000 integrací ClickUp ideální pro týmy, protože umožňují sdílet poznámky, přidělovat úkoly a sledovat pokrok v reálném čase. Díky funkcím, jako je ClickUp Knowledge Management, můžete efektivně zaznamenávat, organizovat a vyhledávat informace.
Dříve jsem se řídil svými psanými poznámkami, ale po dvou dnech testování ClickUp jsem věděl, že je to řešení pro mě.
Dříve jsem se řídil svými psanými poznámkami, ale po dvou dnech testování ClickUp jsem věděl, že je to řešení pro mě.
Podívejme se, jak ClickUp vylepšuje vaše zážitky z psaní poznámek:
ClickUp má náskok #1: ClickUp Docs
ClickUp Docs posouvá vaše digitální poznámky na vyšší úroveň. Docs má vše, co potřebujete, ať už vytváříte wiki, poznámky spojené s úkoly nebo navrhujete projektové plány.
Potřebujete tabulky? Máme je. Bohaté možnosti formátování? Samozřejmě. Navíc díky vnořeným stránkám a možnosti vkládat záložky můžete svůj obsah organizovat přesně podle svých potřeb. ClickUp Docs se neomezuje pouze na organizaci – vyniká také v oblasti spolupráce. Díky týmové práci v reálném čase můžete přidávat komentáře, označovat členy týmu a přiřazovat úkoly, aniž byste něco zmeškali.
Díky režimu Focus vás při práci na úkolech nic nebude rušit. A když nastane čas sdílení, správa soukromí je snadná díky sdíleným odkazům a kontrole přístupu. 🔒
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Brain
ClickUp Brain přináší do vašich poznámek efektivitu založenou na umělé inteligenci. Pomoc při psaní s integrovanou kontrolou pravopisu pro přepis zvuku do textu činí tento proces rychlejší a přesnější.
Upravujte, korigujte a shrňujte přímo v Docs pro plynulejší práci. Předem strukturované tabulky, záhlaví a další možnosti formátování vám usnadní organizaci poznámek.
Pro ty, kteří potřebují spravovat poznámky v několika jazycích, ClickUp Brain přeloží váš obsah během několika sekund. A pokud se účastníte schůzek, pomůže vám s efektivním pořizováním poznámek.
ClickUp má výhodu č. 3: ClickUp Notepad
ClickUp Notepad je dokonalý nástroj pro rychlé zaznamenávání myšlenek, nápadů a úkolů. Díky snadno použitelnému rozhraní je navržen pro rychlé pořizování poznámek na cestách.
Nemusíte se bát, že o své poznámky přijdete; Docs je automaticky ukládá a synchronizuje na všech vašich zařízeních. Notepad je také integrován do systému správy úkolů ClickUp, takže přeměna vašich poznámek na akční položky je stejně jednoduchá jako kliknutí na tlačítko.
ClickUp má výhodu č. 4: ClickUp AI Notetaker
A to není vše. Pořizování poznámek se stává 10krát výkonnějším díky AI Notetaker od ClickUp – nástroji, který byl vytvořen, aby proměnil nepořádek po schůzkách v jasné a využitelné poznatky.
Takto vám pomůže:
- Zajišťuje, že každé přijaté rozhodnutí je zaznamenáno a lze jej snadno sdílet s kýmkoli – ať už byl v místnosti přítomen, nebo ne.
- Zaznamenává úkoly a přiřazuje je správným osobám
- Propojuje každou diskusi s relevantními úkoly a soubory a poskytuje úplný kontext, takže váš tým může postupovat vpřed, aniž by musel opakovat minulost.
ClickUp má výhodu č. 5: ClickUp MindMaps
S ClickUp Mind Maps můžete vizuálně organizovat nápady a informace v kreativním, snadno srozumitelném formátu, který je ideální pro brainstorming a pořizování poznámek.
Zde je vše, co s ní můžete dělat:
- Rychlé vytváření, úpravy a mazání úkolů (a podúkolů) v režimu Úkoly
- Vytvářejte v režimu Blank, kde se uzly nemusí připojovat k žádné struktuře úkolů – volné mapování myšlenek v té nejlepší podobě
- Přetažením větví upravte umístění uzlů a uspořádejte je do logických cest.
- Sdílejte své myšlenkové mapy s kýmkoli mimo svůj pracovní prostor, aby všichni byli informováni o postupu vašeho projektu a dalších novinkách
A konečně, funkce ClickUp Tasks vám pomůže proměnit vaše poznámky v praktické úkoly, díky kterým už nikdy nic nezmeškáte.
Vylepšete své poznámky s ClickUp
Google Keep i Apple Notes slouží ke rychlému pořizování poznámek a jednoduché organizaci.
Přehledný design aplikace Keep a hladká integrace aplikace Apple Notes do ekosystému Apple jsou ideální pro základní individuální použití.
ClickUp však díky svým komplexním funkcím posouvá pořizování poznámek na vyšší úroveň.
Od integrace správy úkolů po pokročilé nástroje pro spolupráci a asistenci při psaní poznámek založenou na umělé inteligenci – ClickUp vám pomáhá zaznamenávat nápady a přeměňovat je v realizovatelné plány.
