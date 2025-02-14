Motion vs. Todoist: Najděte si ideální produktivitu

Správný nástroj pro správu úkolů může změnit vaši produktivitu. Motion a Todoist jsou dva oblíbené nástroje, které slibují, že vám pomohou zorganizovat život a zvýšit efektivitu.
Ale jak vybrat ten nejvhodnější, když se funkce překrývají a každý má své jedinečné přednosti? Ať už potřebujete pokročilé plánování pomocí umělé inteligence nebo jednoduchý způsob organizace úkolů, tento průvodce vám poskytne všechny potřebné informace o Motion a Todoist. Představí vám výkonnou alternativu, která by mohla oba tyto nástroje zastínit.
🧠 Zajímavost: Výzkumy ukázaly, že pouhých 10–12 minut strávených plánováním dne vám může ušetřit dvě hodiny. To vám pomůže uvědomit si, jak správný nástroj může výrazně zvýšit produktivitu, že?
⏰ 60sekundové shrnutí
Správný nástroj pro správu úkolů může změnit vaši produktivitu, ale jak si vybrat mezi Motion a Todoist?
- Motion vyniká plánováním založeným na umělé inteligenci, automatizací prioritizace úkolů a správou kalendáře.
- Todoist nabízí jednoduchost, spolupráci a rozsáhlé integrace za nižší cenu.
Chcete to nejlepší z obou? Vyzkoušejte ClickUp —výkonnou alternativu, která kombinuje správu úkolů, automatizaci, umělou inteligenci a více než 1 000 integrací v jedné platformě.
Co je Motion?
Motion je software pro plánování úkolů, který vám pomůže lépe spravovat váš čas a úkoly. Kombinuje správu úkolů, plánování kalendáře a automatizaci pomocí umělé inteligence.
Tento nástroj vyniká svým plánováním založeným na umělé inteligenci. Vytváří personalizovaný plán tím, že upřednostňuje úkoly, schůzky a termíny na základě naléhavosti a dostupnosti.
Pro zvýšení vaší produktivity se Motion integruje s mnoha oblíbenými aplikacemi, jako jsou Google Calendar, Zoom, Google Meet, Zapier, Microsoft Outlook 365 a další.
Je ideální pro profesionály, studenty a týmy, které hledají komplexní nástroj a chtějí trávit méně času plánováním a více času realizací.
Funkce Motion
Pojďme si povědět, co dělá Motion skvělou alternativou k Todoistu. Zde je několik jeho nejlepších funkcí:
Správa úkolů
Funkce správce úkolů Motion zahrnují prioritizaci úkolů a jejich vytváření jediným kliknutím. Funkce opakujících se úkolů zajišťuje, že nikdy nezmeškáte důležitou práci. Pokud úkol není dokončen včas, automaticky ho za vás přeplánuje.
Řízení projektů
Motion funguje také jako software pro správu projektů. Pokud pracujete na projektu se svým týmem, Motion vytvoří prioritní plán pro každého člena týmu.
Otevřete své projekty v zobrazení tabule, abyste zkontrolovali stav úkolů, nebo v zobrazení seznamu, abyste viděli komplexní seznam všech úkolů, které musíte splnit.
Tento nástroj integruje úkoly projektu do kalendáře a centralizuje veškerou spolupráci související s projektem, čímž zajišťuje plynulou organizaci a komunikaci na jedné platformě.
Plánování kalendáře
Jednou z vynikajících funkcí Motion je jeho AI kalendář, který automaticky vytváří plán za vás. Stačí přidat podrobnosti, jako je priorita úkolu, termíny a doba trvání. AI tyto údaje zohlední spolu s vašimi aktivitami a seznamy úkolů.
Správa kalendáře je s Motion mnohem snazší, protože kombinuje všechny vaše kalendáře do jednoho zobrazení a automaticky blokuje čas pro vaše úkoly.
A pokud si rádi vytváříte vlastní rozvrh, Motion vám to také umožní!
AI asistent pro schůzky
Asistent schůzek Motion s umělou inteligencí zjednodušuje plánování tím, že snadno identifikuje optimální časy schůzek. Stačí nastavit své preference a automaticky vám navrhne ideální možnosti.
Vytvořte si personalizovanou stránku pro rezervaci schůzek, kde můžete sdílet svou dostupnost. Pomocí odkazu pro opakované rezervace naplánujte opakující se schůzky a zajistěte si tak konzistentní chod. Nastavte si denní limity, abyste mohli spravovat svůj čas a zabránili únavě ze schůzek.
Ceny Motion
Motion nabízí tři cenové plány:
- Individuální: 34 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Business Pro: Individuální ceny
Co je Todoist?
Todoist, založený v roce 2007, je oblíbená aplikace pro správu úkolů a denní plánování. Umožňuje vám vytvářet a prioritizovat úkoly, přidávat štítky a organizovat denní rozvrhy.
Zkontrolujte své úkoly v zobrazení jako seznam, tabule a kalendář. Zachyťte úkoly na cestách, přidejte připomenutí a ujistěte se, že nikdy nezmeškáte termíny.
I to vám umožní lépe sledovat vaše úkoly tím, že je roztřídíte na dnešní, nadcházející a další vlastní možnosti, takže uvidíte pouze to, co je v danou chvíli relevantní.
Todoist také nabízí více než 80 integrací, včetně Zapier, Time Doctor, Slack, Google Calendar a Outlook.
🔍Věděli jste? 33 % lidí používá seznamy úkolů k řízení své práce a času!
Funkce Todoist
Zde je přehled některých z nejlepších funkcí Todoistu, díky kterým je skvělou alternativou k Motion:
Správa úkolů
Todoist nabízí mnoho funkcí pro správu úkolů, které vám pomohou zvládnout všechny vaše povinnosti. Pomocí funkce Rychlé přidání můžete vytvořit úkol jediným kliknutím. Stačí úkol pojmenovat a naplánovat.
Nastavte opakující se termíny, organizujte úkoly do sekcí, přidávejte podúkoly a určujte priority, abyste věděli, co je nejdůležitější. Doplňte své úkoly o kontext pomocí hlasových poznámek a screenshotů.
Tato aplikace pro správu úkolů vám umožňuje vytvářet úkoly přímo z vaší e-mailové schránky.
Řízení projektů
Vytvářejte týmové projekty a sdílejte přístup s více členy týmu pomocí Todoist. Umožňuje vám vytvářet sdílené projekty (oddělené od vašich osobních projektů), přiřazovat úkoly členům týmu a nastavovat termíny.
Můžete také zanechat komentáře a připojit soubory, abyste poskytli více kontextu k úkolům a zlepšili koordinaci.
Sledování produktivity
Chcete, aby sledování produktivity bylo zábavnější? Todoist to za vás udělá díky funkci Karma.
Za splnění úkolů získáváte body a za jejich odložení ztrácíte body. To udržuje vaši morálku na vysoké úrovni a přidává zábavný prvek!
Stanovte si denní nebo týdenní cíle a vizualizujte svůj trend produktivity. Získejte přehled o tom, čeho jste přesně dosáhli, díky historii aktivit.
Přizpůsobitelné zobrazení
Todoist nabízí tři zobrazení pro správu projektů: Seznam, Tabule a Kalendář.
Pomocí zobrazení seznamu můžete své úkoly uspořádat lineárně a získat přehled o tom, co je ještě třeba udělat a co již bylo hotovo. Pomocí zobrazení kalendáře můžete sledovat své současné a budoucí závazky pro podrobné plánování a rozvrhování.
Board View uspořádá vaše úkoly do sloupců s příslušnými štítky, což usnadňuje snadné a přehledné sledování pokroku.
Ceny Todoist
Todoist nabízí tři cenové plány:
- Začátečník: 0 $
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Motion vs. Todoist: Porovnání funkcí
Motion a Todoist jsou oblíbené nástroje pro zvýšení produktivity, ale jejich silné stránky vyhovují různým typům uživatelů. Zde je srovnání Motion a Todoist, které vám pomůže pochopit jejich funkce:
Správa úkolů
Efektivní správa úkolů je základem každého nástroje pro zvýšení produktivity. Schopnost organizovat, prioritizovat a sledovat úkoly má významný vliv na to, jak dobře se vám daří plnit vaše cíle. Podívejme se, který nástroj v této kategorii zvítězí.
Motion
Motion se silně zaměřuje na automatizaci, s prioritizací a plánováním úkolů pomocí umělé inteligence. Přeskupuje váš seznam úkolů podle termínů a zajišťuje, že vaše urgentní práce je vždy na prvním místě.
Umožňuje také vytvářet nebo přeplánovat úkoly jediným kliknutím a přidávat opakující se úkoly.
Todoist
Ačkoli Todoist postrádá automatizaci pomocí umělé inteligence, vyniká svou flexibilitou. Nabízí základní funkce pro správu úkolů, včetně organizování úkolů do projektů, přidávání štítků, nastavování filtrů a přiřazování úrovní priority.
S Todoistem je přidání úkolu jediným kliknutím nebo jeho přímé vytvoření z e-mailové schránky snadné.
🏆 Vítěz: Motion vyhrává toto kolo srovnání Motion vs. Todoist v oblasti správy osobních úkolů. Jeho pokročilé funkce automatizace a optimalizace času nechávají Todoist daleko za sebou.
Spolupráce a řízení projektů
Nástroje pro spolupráci jsou nezbytné pro týmové projekty, aby bylo možné sdílet aktualizace, přidělovat úkoly a sledovat pokrok bez zmatků.
Podívejme se, který nástroj nabízí lepší funkce pro správu projektů:
Motion
Spolupráce v Motion je základní, ale efektivní pro sdílení úkolů a plánování schůzek. Umožňuje uživatelům vytvářet prioritní plány, přidávat projektovou práci do kalendáře, přidávat komentáře k úkolům a připojovat dokumenty ke každému projektu.
Jelikož je však navržen pro individuální produktivitu, jeho týmové funkce zaostávají ve srovnání s nástroji zaměřenými na spolupráci.
Todoist
Todoist vám umožňuje sdílet projekty, přidělovat úkoly a komunikovat přímo v aplikaci pomocí komentářů a zmínek. Můžete úkoly označovat a kategorizovat, nastavovat priority, plánovat cíle, přidávat popisy úkolů a pro přehlednost je rozdělovat na podúkoly.
Aktualizace v reálném čase o tom, kdo úkol dokončil, a připomenutí zajistí, že všichni budou v souladu.
🏆 Vítěz: Todoist zvítězil díky pokročilým funkcím, včetně aktualizací v reálném čase, označování a kategorizace úkolů a komunikace pomocí komentářů a zmínek.
Plánování
Sloučit své úkoly a události do jednoho přehledného plánu? To je zásadní změna. Podívejme se, který nástroj to zvládá lépe.
Motion
Motion se zaměřuje především na plánování. Jeho umělá inteligence vytváří denní plán tím, že kombinuje vaše úkoly a schůzky, a dokonce jej upravuje, když dojde ke změnám. Je to jako mít superorganizovaného asistenta.
Todoist
Ačkoli Todoist nemá vestavěný plánovač, hladce se integruje s kalendáři, jako je Google Calendar. Nicméně, budete muset udělat těžkou práci sami.
🏆 Vítěz: Motion v této kategorii jasně vítězí, protože se jedná o plnohodnotný plánovač, nikoli pouze seznam úkolů.
Snadné použití
Intuitivnost a uživatelská přívětivost nástroje určují, jak rychle si jej uživatelé osvojí. Podívejme se, který nástroj má uživatelsky přívětivější rozhraní:
Motion
Ačkoli jsou funkce a automatizace Motion založené na umělé inteligenci velmi výkonné, mohou začátečníky přetížit. Naučit se je používat je náročnější než u tradičních aplikací pro správu úkolů.
Todoist
Rozhraní Todoist, známé svou jednoduchostí, je intuitivní a snadno se v něm orientuje. Je navrženo pro rychlé osvojení, což z něj dělá oblíbenou volbu pro uživatele, kteří s aplikacemi pro správu úkolů teprve začínají.
🏆 Vítěz: Todoist vyhrává v této kategorii díky snadno ovladatelnému rozhraní a jednoduchému designu.
Ceny
Cena je při výběru nástroje pro správu úkolů důležitým faktorem, zejména při zvažování funkcí a rozpočtových omezení. Zde je srovnání obou nástrojů:
Motion
Motion se profiluje jako prémiový nástroj. Jeho individuální tarif začíná na 34 USD za měsíc. Nabízí také týmové tarify, přičemž standardní tarif začíná na 20 USD za uživatele.
Todoist
Todoist nabízí cenově výhodnější strukturu. Jeho základní verze je zdarma. Pokud chcete pokročilejší funkce, profesionální verze stojí 5 $ na uživatele a obchodní verze 8 $ na uživatele.
🏆 Vítěz: Todoist je dostupnější a cenově výhodnější, s bezplatnou verzí pro začátečníky a profesionální verzí za pouhých 5 $.
Integrace
Podívejme se, který nástroj nabízí lepší integrace:
Motion
Integrační možnosti Motion jsou poněkud omezené. Funguje dobře s kalendáři Google, Apple a Outlook. Spojuje se také s aplikacemi jako Zoom, Google Meet, Zapier a Microsoft Teams.
Nenabízí však integraci s jinými nástroji pro produktivitu, správu projektů nebo spolupráci.
Todoist
Todoist v této oblasti vyniká více než 80 integracemi. Propojuje se s nástroji jako Google Calendar, Outlook, Slack, Dropbox a Zapier, což uživatelům umožňuje automatizovat pracovní postupy a synchronizovat úkoly napříč platformami.
🏆 Vítěz: V tomto srovnání Motion vs. Todoist vítězí Todoist, který nabízí více než 80 integrací s komunikačními, projektovými a e-mailovými nástroji.
Motion vs. Todoist na Redditu
Navštívili jsme Reddit, abychom zjistili, kterou aplikaci lidé preferují, Todoist nebo Motion. To nám pomohlo lépe porozumět těmto nástrojům.
Mnoho lidí si oblíbilo plánovač Motion s umělou inteligencí a pokročilé funkce. Jeden uživatel napsal:
Motion používám již 2 měsíce prostřednictvím jejich desktopové aplikace a jsem s ním spokojený. Líbí se mi následující funkce: Může se propojit s mým pracovním kalendářem a zobrazit mi volné termíny. Mohu mu zadat své úkoly a jejich prioritu/termín a on je automaticky vloží do mého kalendáře do volného termínu. Pokud se k úkolu nedostanu, automaticky ho přeplánuje zpět do mého kalendáře na pozdější termín. Když mám úkol, na kterém mám začít pracovat, zobrazí se mi na ploše oznámení.
Motion používám již 2 měsíce prostřednictvím jejich desktopové aplikace a jsem s ním spokojený. Líbí se mi následující funkce: Může se propojit s mým pracovním kalendářem a zobrazit mi volné termíny. Mohu mu zadat své úkoly a jejich prioritu/termín a on je automaticky vloží do mého kalendáře do volného termínu. Pokud se k úkolu nedostanu, automaticky ho přeplánuje zpět do mého kalendáře na pozdější termín. Když mám úkol, na kterém mám začít pracovat, zobrazí se mi na ploše oznámení.
Ostatní považovali Todoist za lepší nástroj. Jeden uživatel ocenil jeho širokou škálu funkcí:
Todoist vám pomůže efektivně spravovat úkoly a projekty! Umožní vám organizovat a prioritizovat úkoly, nastavovat termíny a sledovat pokrok. Mezi jeho funkce patří přizpůsobitelné pracovní postupy, připomenutí a integrace s jinými nástroji. Todoist si klade za cíl zvýšit produktivitu a snížit stres tím, že vaše úkoly uchovává na jednom místě.
Todoist vám pomůže efektivně spravovat úkoly a projekty! Umožní vám organizovat a prioritizovat úkoly, nastavovat termíny a sledovat pokrok. Mezi jeho funkce patří přizpůsobitelné pracovní postupy, připomenutí a integrace s jinými nástroji. Todoist si klade za cíl zvýšit produktivitu a snížit stres tím, že vaše úkoly uchovává na jednom místě.
Mnoho uživatelů používá Motion pro plánování. Někteří však také shledali, že je drahý a nové funkce se uvolňují pomalu. Jeden uživatel řekl:
Používám Motion ke správě všech svých úkolů a plánování a ačkoli je aplikace z hlediska funkčnosti spolehlivá, nemohu se ubránit pocitu frustrace z nedostatku častých aktualizací. Ve srovnání s jinými aplikacemi, jako jsou Craft nebo Todoist, se zdá, že Motion zaostává v uvádění nových funkcí nebo vylepšení.
Používám Motion ke správě všech svých úkolů a plánování a ačkoli je aplikace z hlediska funkčnosti spolehlivá, nemohu se ubránit pocitu frustrace z nedostatku častých aktualizací. Ve srovnání s jinými aplikacemi, jako jsou Craft nebo Todoist, se zdá, že Motion zaostává v uvádění nových funkcí nebo vylepšení.
Vzhledem k ceně aplikace bych očekával častější aktualizace a nové funkce, zejména s ohledem na to, jak rychle se oblast produktivity vyvíjí. Nechápejte mě špatně – automatizační funkce, které Motion nabízí, se mi velmi líbí, ale mám také pocit, že platím vysokou cenu za nástroj, který se nevyvíjí stejným tempem jako někteří jeho konkurenti.
Jiný uživatel shledal ceny Todoistu odpovídající jeho funkcím:
Jsem uživatel Todoist pro. Docela se mi líbí. V kombinaci s textovým expandérem/automatickým vyplňovačem můžete úkoly nastavit opravdu rychle. Třemi klávesami mohu nastavit prioritu, značky, data atd.
Jsem uživatel Todoist pro. Docela se mi líbí. V kombinaci s textovým expandérem/automatickým vyplňovačem můžete úkoly nastavit opravdu rychle. Třemi klávesami mohu nastavit prioritu, štítky, data atd.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Motion a Todoist
Pokud jsou Motion a Todoist působivé, ClickUp je jako ten nadprůměrný kamarád, který zvládne všechno – a co je nejdůležitější, ještě lépe!
ClickUp, navržený jako komplexní platforma pro produktivitu, hladce kombinuje správu úkolů, plánování a automatizaci do vysoce přizpůsobitelného rozhraní, které vyhovuje jak osobním, tak týmovým pracovním postupům.
Kromě svých funkcí podporuje ClickUp více než 1000 integrací, takže máte jistotu, že všechny své oblíbené nástroje budete mít na jedné platformě.
Toto říká Starr, účetní ve společnosti West Tech Shipping, o ClickUp:
ClickUp mi pomáhá udržovat pořádek a zvyšuje moji produktivitu v práci. Nyní stihnu více za méně času, protože se lépe soustředím.
ClickUp mi pomáhá udržovat pořádek a zvyšuje moji produktivitu v práci. Nyní stihnu více za méně času, protože se lépe soustředím.
Podívejme se blíže na to, proč by ClickUp mohl být tou nejlepší volbou.
ClickUp má náskok #1: Úkoly ClickUp
ClickUp Tasks vám umožňuje vytvářet, sdílet a přiřazovat úkoly pro jakýkoli projekt. Organizujte úkoly pomocí vlastních polí, přiřazujte je členům týmu a snadno sledujte jejich průběh. Seskupujte úkoly do složek, třídějte je podle termínů splnění nebo typů úkolů a dokonce automatizujte opakující se úkoly.
Pomocí funkce Task Priorities (Priority úkolů) v ClickUp nastavte priority pro každý úkol: urgent (naléhavý), high (vysoká), normal (normální) a low (nízká). Tím zajistíte, že vám neuniknou žádné naléhavé úkoly.
Chcete přidat více kontextu? Přidejte podrobné popisy, přiložte soubory a dokonce zanechte komentáře přímo u úkolů.
ClickUp má výhodu č. 2: Seznamy úkolů ClickUp
Nemůžete odolat nutkání odškrtávat položky ze svého seznamu úkolů? Použijte ClickUp Task Checklists k vytvoření jednoduchého seznamu úkolů. Umožní vám vytvořit vnořitelné položky a přidat podúkoly ke každému úkolu. Pokud potřebujete, aby na úkolu z vašeho seznamu pracoval další člen týmu, jednoduše přidejte přiřazenou osobu.
ClickUp má výhodu č. 3: zobrazení kalendáře ClickUp
ClickUp Calendar View je kalendář pro správu projektů, který vám poskytuje jasný vizuální přehled o vašich úkolech, termínech a událostech – vše na jednom místě. Pro jasný přehled si můžete úkoly zobrazit podle dne, týdne nebo měsíce.
Synchronizujte jej s externími kalendáři, jako je Google Calendar, a využijte obousměrné aktualizace, aby vše bylo vždy synchronizované. Přetahujte úkoly myší a měňte jejich pořadí a přizpůsobte si zobrazení filtrováním podle konkrétních projektů, priorit nebo přidělených osob.
💡Tip pro profesionály: Přemýšlíte, jak zorganizovat svou práci pomocí kalendáře pro správu projektů?
Zde je podrobný návod:
- Krok 1: Stanovte si jasné cíle a nastíňte rozsah svého projektu.
- Krok 2: Nastíňte základní úkoly a milníky.
- Krok 3: Rozdělte zdroje.
- Krok 4: Vyberte si správné nástroje.
ClickUp má výhodu č. 4: ClickUp Brain
ClickUp Brain je váš AI asistent, který přináší inovativní výhodu v oblasti produktivity. Od automatizace opakujících se úkolů po vytváření obsahu a analýzu dat vám šetří čas a duševní úsilí.
Získejte odpovědi na jakékoli otázky související s prací od ClickUp Brain. Jednoduše prohledá váš pracovní prostor a poskytne vám přesné údaje.
Tento nástroj můžete použít k sumarizaci poznámek z jednání, vytváření akčních položek a dokonce i k brainstormingu nápadů pro váš další velký projekt. Je to jako mít osobního kouče produktivity, který je připraven zjednodušit váš den v pracovním prostoru.
ClickUp má výhodu č. 5: Šablony ClickUp
ClickUp nabízí mnoho šablon pro správu úkolů, které vám pomohou zvýšit produktivitu.
Například šablona denního plánovače ClickUp vám pomůže naplánovat si den tím, že uspořádá a roztřídí vaše úkoly, stanoví jejich priority a vizualizuje pokrok.
Šablona rozvrhu zaměstnanců ClickUp vyniká také v případě, že chcete plánovat pracovní rozvrhy pro své týmy. Umožňuje synchronizovat úkoly s dostupností vašeho týmu a zajistit tak, že nic nebude chybět.
Pokud potřebujete komplexnější správce úkolů, podívejte se na šablonu pro správu úkolů ClickUp.
Šablona vám umožňuje vizualizovat úkoly podle stavu, priority a oddělení. Můžete sledovat pokrok, optimalizovat pracovní postupy a hladce spolupracovat se svým týmem.
Podporuje také šest dynamických zobrazení, včetně seznamu, tabule, rámečku a kalendáře, takže si můžete vybrat to, které nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.
Najděte si ideální nástroj pro zvýšení produktivity s ClickUp
Motion a Todoist vynikají každý jiným způsobem. Díky funkcím založeným na umělé inteligenci je Motion ideální pro uživatele, kteří touží po automatizaci a přesně naplánovaném pracovním postupu. Todoist naopak vyniká svou jednoduchostí a možností spolupráce v týmu. Pokud však hledáte nástroj, který kombinuje to nejlepší z obou těchto nástrojů, nehledejte nic jiného než ClickUp.
Od produktivity a správy úkolů založené na umělé inteligenci až po zobrazení kalendáře a širokou škálu přizpůsobitelných šablon – ClickUp je navržen tak, aby se přizpůsobil vašim jedinečným potřebám. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!