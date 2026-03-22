10 nejlepších nástrojů s AI agenty pro zvýšení produktivity a inovací

Zase se potýkáte s termíny, prohrabujete se dokumenty a píšete kolegům, abyste zjistili, jak to vypadá. 😵💫
Co kdyby to za vás mohl vyřídit agent s umělou inteligencí?
Systémy založené na umělé inteligenci zefektivňují pracovní postupy, analyzují data a zlepšují rozhodování díky zpracování přirozeného jazyka a inteligentní automatizaci.
V ClickUp se tato myšlenka projevuje v podobě Super Agents , AI spolupracovníků navržených tak, aby zvládali vícestupňové pracovní postupy a přinášeli výsledky, nikoli jen jednotlivé odpovědi.
Ať už jste vývojář, technologický nadšenec nebo vedoucí pracovník, nástroje s AI agenty nabízejí výkonná řešení pro řízení pracovních postupů a úkolů. ✨
10 nejlepších nástrojů pro AI agenty v přehledu
Zde je stručná srovnávací tabulka 10 nejlepších nástrojů pro AI agenty!
|Název nástroje
|Hlavní funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny
|ClickUp
|AI agenti založení na rolích, akce s ohledem na kontext, automatizace pracovních postupů, sjednocené vyhledávání, chytré návrhy, integrace
|Automatizace pracovních postupů a rozhodování pro týmy a podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7 $ za uživatele a měsíc (individuální ceny pro podniky)
|LangChain
|Open-source framework pro agenty, LangGraph pro multiagentní pracovní postupy, ladění na úrovni příkazů, integrace vlastních nástrojů
|Vytváření vlastních frameworků pro AI agenty a aplikací založených na LLM
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 39 $ za uživatele a měsíc; individuální ceny pro podniky
|AutoGPT
|Autonomní operace více agentů, přístup k internetu, správa paměti, provádění kódu
|Autonomní operace s více agenty a digitální pracovní síla
|Zdarma (open source)
|AutoGen
|Koordinace více agentů, rozhraní s minimálními požadavky na kódování, prediktivní analytika, distribuované nasazení
|Zefektivnění složitých pracovních postupů a aplikací s AI agenty řízenými událostmi
|Zdarma (open source)
|Lyzr AI
|Studio pro tvorbu agentů s minimálními programátorskými znalostmi, datově podložené poznatky, hybridní koordinace, předem připravené agenty, bezpečné postupy v oblasti AI
|Závěry založené na datech a business intelligence
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 99 $/měsíc
|BabyAGI
|Prioritizace úkolů, autonomní provádění úkolů, integrace vektorových databází, open-source framework
|Prioritizace úkolů a osobní AI asistenti
|Zdarma (open source)
|SuperAGI
|Dynamické multiagentní systémy, akční konzole, telemetrie výkonu, šablona SuperCoder
|Dynamické multiagentní systémy a automatizace ve velkém měřítku
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro firmy
|CrewAI
|Spolupráce více agentů, modulární architektura, integrace s LangChain/API, sledování výkonu
|Tvorba kreativního obsahu a systémy spolupracujících agentů
|Ceny na míru
|AgentGPT
|Nasazujte nezávislé AI agenty, předem připravené šablony, modulární integrace a přehledy o výkonu
|Nasazení nezávislých agentů s umělou inteligencí pro různé úkoly
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 40 $ za uživatele a měsíc
|Microsoft Copilot Studio
|Přizpůsobitelné uzly agentů, nasazení agentů ve více kanálech, bezpečnostní opatření pro správu v podnikovém prostředí
|Škálovatelné AI agenty pro podnikovou koordinaci
|Možnosti cenové kalkulace na míru
Co jsou nástroje s AI agenty?
Nástroje s umělou inteligencí jsou softwarová řešení navržená k automatizaci úkolů, analýze dat a optimalizaci rozhodovacích procesů. Díky zpracování přirozeného jazyka a strojovému učení napodobují tyto nástroje lidské myšlenkové procesy a zvládají vše od automatizace pracovních postupů až po strategické analýzy. 🦾
🔎 Věděli jste, že? V roce 1965 zavedl britský bulvární deník The Birmingham Press and Mail systém Automatic Call Distributor (ACD), průkopnický systém, který pomocí algoritmů filtroval a přiděloval hovory agentům. To připravilo půdu pro dnešní nástroje s umělou inteligencí, které zefektivňují pracovní postupy a automatizují obchodní procesy.
Na co byste se měli zaměřit při výběru nástrojů pro AI agenty?
Ne všichni agenti s umělou inteligencí jsou stejní. Při výběru toho správného pro váš tým je třeba zohlednit následující:
- Automatizace: Vyberte si AI agenty, kteří automatizují opakující se úkoly, čímž snižují manuální zátěž a zvyšují efektivitu
- Zpracování přirozeného jazyka (NLP): Vyberte si AI agenty se schopností zpracovávat a interpretovat lidský jazyk, aby umožňovali intuitivní interakce a pracovní postupy
- Rámce pro agenty: Vyberte si nástroje AI, které vám umožní vytvářet, přizpůsobovat a nasazovat agenty AI, kteří jsou nezbytní pro řešení specializovaných úkolů
- Zpracování dat: Využijte AI agenty, které se integrují s vektorovými databázemi a využívají analýzu dat ke zpracování a získávání poznatků z rozsáhlých datových sad
- Integrace agentů: Upřednostněte AI agenta, který zajistí integraci softwaru s vaším stávajícím ekosystémem, například s Google Drive, GitHubem, CRM platformami nebo e-mailovými systémy
- Snadné použití: Vyberte si AI agenty s uživatelsky přívětivým rozhraním, které usnadní jejich zavedení a používání napříč týmy, a to i pro členy bez technických znalostí
- Škálovatelnost: Vyberte si autonomního agenta s umělou inteligencí, který roste s vašimi potřebami a hladce zvládá rostoucí pracovní zátěž i složitost.
🤝 Příběh zákazníka: Společnost Bell Direct zvýšila svou provozní efektivitu o 20 % díky ClickUp Super Agents
😓 Problém: „Práce o práci“ bránila skutečné produktivitě
Provozní tým společnosti Bell Direct byl zahlcen prací. Denně zpracovával více než 800 e-mailů od klientů, z nichž každý vyžadoval ruční přečtení, třídění, kategorizaci a předání správné osobě. Tato situace vyvíjela tlak na efektivitu týmu, přehlednost a kvalitu služeb, a to i přesto, že společnost dosahovala pro klienty vynikajících výsledků.
✅ Řešení: Jednotný pracovní prostor + agenti s umělou inteligencí, kteří fungují jako členové týmu
Místo přidání dalšího nesouvislého nástroje do svého portfolia si společnost Bell Direct zvolila ClickUp jako své centrální řídicí centrum. Konsolidovali vše od úkolů a dokumentů po procesy a znalosti do jednoho pracovního prostoru, kde měla AI k dispozici úplný kontext. Namísto spoléhání se na generické boty nebo šablony nasadili superagenta, kterého nazvali „Delegator“. Jedná se o autonomního spolupracovníka, který je vycvičen k třídění přicházející práce:
- Čte každý e-mail přicházející do sdílené schránky
- Pomocí vlastních polí založených na umělé inteligenci klasifikuje naléhavost, klienta a téma
- Každý úkol v reálném čase prioritizuje a směruje ke správné osobě
To vše bez nutnosti ručního zásahu ze strany lidských operátorů.
😄 Dopad: Měřitelné provozní zisky
- 20% zvýšení provozní efektivity, což znamená, že se s těmi samými zdroji zvládne více práce v kratším čase
- Uvolněna kapacita odpovídající 2 zaměstnancům na plný úvazek, nyní k dispozici pro strategické úkoly s vysokou přidanou hodnotou
- Více než 800 e-mailů od klientů denně tříděno v reálném čase
Super Agent nyní směruje práci tak, jak by to udělal člověk, ale s rychlostí a v rozsahu stroje.
10 nejlepších nástrojů s AI agenty, které stojí za prozkoumání
Zde je náš seznam nejlepších nástrojů s AI agenty, které automatizují procesy, plní úkoly a poskytují analýzu dat:
1. ClickUp (nejlepší pro autonomní realizaci projektů s AI agenty napodobujícími lidské chování)
ClickUp je první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, který týmům pomáhá řídit projekty, spolupracovat v reálném čase a dosahovat svých cílů – to vše z jediného pracovního prostoru, kde je umělá inteligence na prvním místě.
S ClickUp získáte AI, která umí mnohem víc než jen odpovídat na otázky jako chatbot. Získáte ClickUp Brain, který funguje jako centrální nervový systém AI – propojuje vaše úkoly, dokumenty a lidi, zatímco AI Super Agents od ClickUp se stanou „rukama“, které za vás udělají vaši práci.
Zde je důvod, proč se Super Agents liší od všech ostatních nástrojů v tomto seznamu:
- Orientace na výsledek: Místo dotazu „Jaký je stav?“ řeknete Super Agentovi: „Zajistěte, aby projekt pokračoval podle plánu.“ Agent pak samostatně pošle zprávu těm, kteří zaostávají, přeřadí zablokované úkoly a upozorní projektového manažera na rizika
- Persony založené na rolích: Nasadte agenta Triage k uspořádání vaší doručené pošty nebo agenta Scribe k okamžitému převodu záznamů ze schůzek na dílčí úkoly a aktualizace v Ganttově diagramu
- Hluboký kontext díky ClickUp Brain: Protože agenti využívají technologii ClickUp Brain, mají přístup ke všem soukromým dokumentům a veřejným úkolům (v rámci úrovní oprávnění), díky čemuž jsou jejich autonomní rozhodnutí stoprocentně kontextově orientovaná
Když jsou týmy zahlceny „prací o práci“, Super agenti dokážou vyřešit složité překážky v projektech, vyjednat přesuny zdrojů a komunikovat s vaším týmem v chatu, aby udrželi vysokou dynamiku.
Superagenty vytváříte tak, že s nimi komunikujete v nástroji Agent Builder v ClickUp, který využívá přirozený jazyk. Můžete vybrat kterýkoli z předních modelů LLM, který bude pohánět vaše agenty: GPT, Claude nebo Gemini! Popište jejich roli a nástroje, které potřebují (např. „Jsi náš Sprint Master. Sleduj zablokované úkoly a upozorni mě, pokud je podúkol zpožděn o 24 hodin.“).
V případě akcí s vysokými riziky si Super agenti před provedením vyžádají schválení, čímž zajišťují bezpečnost a lidský dohled.
A co z toho vyplývá? Super Agentům se neptáte jen na otázky; dáváte jim úkoly a oni fungují jako vaši AI spoluhráči!
🎥 Podívejte se, jak lidé využívají ClickUp Super Agents jako své osobní asistenty s umělou inteligencí:
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte adresář AI Agent Directory k přizpůsobení předem připravených šablon agentů pro vaše pracovní postupy
- Propojte agenty s informacemi z integrovaných aplikací, jako jsou GitHub, Salesforce a HubSpot, a synchronizujte data napříč vaším stackem
- Automatizujte opakující se úkoly a zefektivněte řízení projektů v oblastech marketingu, lidských zdrojů, provozu, IT, prodeje a jakékoli jiné funkce, která vás napadne
- Generujte doporučení úkolů, automatizujte pracovní postupy a optimalizujte výkon týmu na základě aktivity v pracovním prostoru
- Shrňte složité dokumenty a poznámky z jednání pro rychlé a efektivní rozhodování
Omezení ClickUp
- Vyžaduje čas na nastavení, aby se plně využil jeho potenciál
- Pokročilé funkce mohou vyžadovat zaškolení uživatelů
- Nejedná se o platformu založenou na kódu pro vytváření vlastních multiagentních systémů od nuly
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
S AI agenty může začít kdokoli – nepotřebujete žádné vývojářské zkušenosti. ClickUp nám velmi usnadnil nastavení agentů a postupné zavádění AI do našeho provozního modelu.
2. LangChain (nejlepší AI agent pro vytváření vlastních frameworků AI agentů)
LangChain je open-source framework, který zjednodušuje tvorbu aplikací poháněných umělou inteligencí s využitím velkých jazykových modelů (LLM). Díky integraci LLM s různými nástroji a API, jako je OpenAI API, mohou vývojáři vytvářet inteligentní systémy schopné uvažovat, rozhodovat se a jednat autonomně. Modulární architektura LangChainu podporuje mnoho případů použití, včetně chatbotů, generování s podporou vyhledávání, shrnování dokumentů a generování syntetických dat.
Jednou z vynikajících funkcí LangChainu je jeho Agent Framework. Umožňuje vývojářům vytvářet AI agenty a propojovat je s modely GPT, vektorovými databázemi a datovými zdroji za účelem řešení složitých úkolů. Podporuje také tvorbu a integraci vlastních nástrojů, díky čemuž jsou agenti lépe přizpůsobitelní pro konkrétní případy použití AI.
LangChain také nabízí LangGraph, platformu pro nasazení agentů AI ve velkém měřítku. Poskytuje API pro správu stavu agentů, paměti a interakcí s uživateli, díky čemuž je připravena pro nasazení do produkčního prostředí.
Nejlepší funkce LangChain
- Využijte LangGraph k nasazení škálovatelných, vícestupňových pracovních postupů s AI agenty, které podporují opakované pokusy, sledování stavu a efektivní provádění.
- Pořiďte si LangSmith a získejte nástroje pro vizualizaci a ladění na úrovni příkazů pro vývoj agentů
- Nasazujte „flotily“ specializovaných agentů v celé organizaci s centralizovaným monitorováním
- Vytvářejte agenty, kteří se neřídí pouze přímou cestou; pokud si uvědomí, že udělali chybu, mohou se vrátit k předchozímu kroku (samooprava)
Omezení LangChain
- Pokročilá nastavení na LangChain vyžadují znalost kódu v jazyce Python
- Platforma nabízí omezenou podporu pro uživatele bez technických znalostí; za hosting a údržbu infrastruktury pro vaše agenty odpovídáte vy
Ceny LangChain
- OSS Framework: Zdarma (licence MIT)
- LangSmith Developer: Zdarma (až 5 000 tras/měsíc)
- LangSmith Plus: 39 $/uživatel/měsíc (pro monitorování na produkční úrovni)
- Platforma LangGraph: 0,001 $ za provedení uzlu (platba podle skutečného využití pro cloudový hosting)
Hodnocení zákazníků LangChain
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o LangChainu?
LangChain výrazně snižuje složitost vývoje AI aplikací připravených pro produkční nasazení tím, že poskytuje předem připravené komponenty pro běžné vzory, jako jsou RAG, konverzační paměť a pracovní postupy agentů. Umožňuje našemu týmu přepínat mezi různými poskytovateli LLM bez nutnosti přepisování kódu, což pomáhá optimalizovat náklady a vyhnout se závislosti na jednom dodavateli.
3. AutoGPT (nejlepší AI agent pro autonomní operace s více agenty)
AutoGPT je open-source nástroj s AI agentem, který využívá pokročilé jazykové modely, jako je GPT-4, k autonomnímu provádění úkolů definovaných uživatelem. Na rozdíl od tradičních systémů AI, které vyžadují neustálý lidský zásah, AutoGPT rozkládá složité cíle na zvládnutelné dílčí úkoly a provádí je samostatně. Představte si to jako digitální pracovní sílu působící v bezpečném sandboxovém prostředí.
Podporuje přístup k internetu, správu paměti a integraci s nástroji a API, což umožňuje provádět úkoly od generování obsahu až po spouštění kódu. Díky tomu je ideální pro organizace, které využívají pokročilé aplikace s umělou inteligencí k vytváření plně autonomních systémů řízených umělou inteligencí.
Nejlepší funkce AutoGPT
- Procházejte internet, abyste shromáždili informace, prováděli výzkum a měli přehled o aktuálních datech v reálném čase
- Vylepšujte strategie a optimalizujte výsledky pomocí iterativního učení a provádění kódu
- Zlepšete rozhodování a soudržnost při provádění úkolů udržováním krátkodobé paměti, která poskytuje kontext pro probíhající úkoly
Omezení AutoGPT
- Silně se spoléhá na vlastní zpětnou vazbu, což může bez lidského dohledu vést k hromadění chyb
- Provoz vyžaduje častá volání API, což způsobuje vysoké provozní náklady
Ceny AutoGPT
- Open source
Hodnocení a recenze AutoGPT
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o AutoGPT?
AutoGPT je stále pokročilejší než jiné nástroje s umělou inteligencí. Způsob, jakým vytváří články, návrhy a webové stránky, a to, že můžeme získat přesné informace o tom, co jsme procházeli. Nejvíc se mi na tom líbí, že je to zdarma.
👀 Věděli jste, že? Více než 50 % současných aplikací využívajících agenty se nachází v oblasti IT (konkrétně DevOps), následují marketing, prodej a finance (každá z těchto oblastí přibližně 10 %).
4. AutoGen (nejlepší AI agent pro zefektivnění složitých pracovních postupů)
AutoGen, vyvinutý společností Microsoft, je open-source framework, který zjednodušuje správu úkolů tím, že rozděluje složité pracovní postupy na zvládnutelné části. Umožňuje vývojářům vytvářet aplikace založené na LLM koordinací více agentů pro plynulé provádění úkolů. V pracovním postupu AutoGen můžete mít „agenta programátora“, „agenta recenzenta“ a „agenta zástupce uživatele“, kteří všichni pracují v jediném chatovém vlákně.
Pomocí zadávání v přirozeném jazyce generuje a řadí úkoly podle priority, předpovídá úzká místa pomocí prediktivní analýzy a optimalizuje procesy v reálném čase.
Vývojáři oceňují jeho schopnost plynule zpracovávat operace ve velkém měřítku. Jako jeden z nejlepších nástrojů pro AI agenty je navržen tak, aby optimalizoval tvorbu a koordinaci distribuovaných aplikací AI agentů řízených událostmi. Jeho efektivita zvyšuje produktivitu ve složitých pracovních postupech a zjednodušuje operace, což z něj činí vynikající volbu jako nástroj AI pro IT aplikace.
AutoGen navíc prostřednictvím AutoGen Studio poskytuje low-code rozhraní, které umožňuje rychlé prototypování a testování multiagentních pracovních postupů, čímž snižuje bariéry pro vytváření takových aplikací.
Nejlepší funkce AutoGen
- Vyvíjejte systémy, ve kterých agenti s umělou inteligencí spolupracují na plnění úkolů a zlepšují tak schopnosti řešení problémů
- Zajistěte kontrolu a dodržování etických zásad prostřednictvím lidského dohledu a zásahů do pracovních postupů agentů
- Testujte systémy agentů lokálně s možností nasazení do distribuovaných cloudových prostředí podle rostoucích potřeb
Omezení AutoGenu
- Pokročilé nastavení může být pro začátečníky náročné
- Provozování více agentů AI, zejména s rozsáhlými jazykovými modely, je náročné na zdroje
Ceny AutoGen
- Open source
Hodnocení a recenze AutoGen
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o AutoGenu?
Zde je názor jednoho uživatele Redditu:
AutoGen rozhodně dává smysl pro určité pracovní postupy, zejména pokud se pohybujete hluboko v ekosystému Microsoftu nebo vytváříte konverzace s více agenty ve stylu výzkumu přímo z krabice.
📮 ClickUp Insight: 12 % respondentů uvádí, že je obtížné nastavit agenty AI nebo je propojit s jejich nástroji, a dalších 13 % tvrdí, že je třeba provést příliš mnoho kroků, aby s agenty mohli provést i jednoduché úkony.
Data je nutné vkládat ručně, oprávnění je třeba předefinovat a každý pracovní postup závisí na řetězci integrací, které se mohou časem narušit nebo posunout.
Dobrá zpráva? Superagenty ClickUp nemusíte „propojovat“ se svými úkoly, dokumenty, chaty nebo schůzkami. Jsou nativně integrováni do vašeho pracovního prostoru a používají stejné objekty, oprávnění a pracovní postupy jako každý jiný lidský spolupracovník.
Protože integrace, řízení přístupu a kontext jsou ve výchozím nastavení zděděny z pracovního prostoru, mohou agenti okamžitě fungovat napříč nástroji bez nutnosti vlastního propojování. Zapomeňte na konfiguraci agentů od nuly!
5. Lyzr. AI (nejlepší AI agent pro datově podložené poznatky)
Lyzr.AI je platforma na podnikové úrovni, která usnadňuje vytváření, nasazování a správu bezpečných a spolehlivých AI agentů. Díky rozhraní s minimálními požadavky na programování umožňuje Lyzr Agent Studio uživatelům vytvářet vlastní AI agenty přizpůsobené konkrétním pracovním postupům a zajišťuje tak hladkou integraci se stávajícími nástroji a systémy. Jejich vlajkové lodě, jako jsou Jazon (AI SDR) a Skott (AI Content Marketer), nejen navrhují nápady – jsou součástí vašeho CRM a CMS a autonomně provádějí výzkum a oslovování zákazníků.
Platforma analyzuje různé zdroje dat, včetně znalostních bází, a poskytuje tak praktické informace. Uživatelé mohou využívat analýzu v reálném čase a prediktivní modelování integrované s externími API, databázemi a nástroji, jako je Visual Studio Code.
Lyzr. AI klade také důraz na bezpečné a odpovědné postupy v oblasti AI a zahrnuje funkce, jako je redigování osobních údajů, kontroly toxicity a sanitace vstupů, aby podporoval etické nasazení AI napříč odvětvími.
Nejlepší funkce Lyzr. AI
- Získejte obchodní informace prostřednictvím frameworku agentů založeného na umělé inteligenci
- Získejte kreativní a datově podložené výstupy díky HybridFlow Orchestration, které kombinuje procesy velkých jazykových modelů (LLM) s strojovým učením
Omezení Lyzr. AI
- Zaměřeno na zpracování a analýzu dat, méně univerzální pro obecnou automatizaci
- Pro začátečníky je to náročné na naučení
Ceny Lyzr. AI
- Komunita: Zdarma
- Pro: 99 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lyzr. AI
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Lyzr. AI?
Nejvíc na mě zapůsobilo, jak snadné bylo spustit agenta a propojit různé zdroje dat. Líbilo se mi, že jsem mohl nahrát svůj životopis jako znalostní bázi a bez větších potíží připojit i konektory jako YouTube, Slack nebo Hacker News.
📮ClickUp Insight: Pouze 7 % profesionálů využívá AI primárně pro správu úkolů a organizaci.
S ClickUpem využíváte stejnou AI pro své e-mailové a další komunikační pracovní postupy, kalendář, úkoly i dokumentaci.
Stačí se zeptat: „Jaké jsou dnes moje priority?“ ClickUp Brain prohledá váš pracovní prostor a na základě naléhavosti a důležitosti vám přesně řekne, co máte na starosti. A právě tak ClickUp pro vás sjednocuje více než 5 aplikací do jedné superaplikace!
6. BabyAGI (nejlepší AI agent pro stanovení priorit úkolů)
BabyAGI je minimalistickou odpovědí na autonomní AI. Tento skript v jazyce Python, vyvinutý Yohei Nakajimou, dokonale ilustruje agentickou smyčku: vytvoření úkolu -> stanovení priority úkolu -> provedení úkolu. Díky pokročilým technikám zadávání v přirozeném jazyce a strojového učení generuje, prioritizuje a provádí úkoly na základě předdefinovaných cílů a výsledků předchozích úkolů.
Využívá vektorovou databázi (jako Pinecone nebo Weaviate) jako svou „dlouhodobou paměť“, což mu umožňuje zapamatovat si, co se naučil v prvním kroku, zatímco provádí krok desátý. Intuitivní agentní framework BabyAGI může také sloužit jako osobní AI asistent pro zefektivnění operací, stanovení priorit úkolů, správu zdrojů a urychlení dosažení cílů.
Nejlepší funkce BabyAGI
- Plňte úkoly na základě systému vážených priorit, abyste maximalizovali dopad
- Upravujte priority úkolů v reálném čase, abyste drželi krok s měnícími se podmínkami
- Díky méně než 200 řádkům kódu v jádrovém skriptu je pro vývojáře neuvěřitelně snadné jej upravovat a přizpůsobovat konkrétním případům použití
Omezení BabyAGI
- Jedná se především o nástroj pro příkazový řádek; pro uživatele bez technických znalostí bude nasazení bez wrapperu od třetí strany obtížné
- Pro nastavení a provoz je nutná znalost jazyka Python
Ceny BabyAGI
- Open source
Hodnocení a recenze BabyAGI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Od správy plánů a aktualizace seznamů úkolů až po zvládání čtení a psaní – využijte AI asistenty, aby pochopili a předvídali vaše potřeby a optimalizovali váš život. Začněte v malém a integrujte jednoho (například ClickUp Brain) do svého pracovního postupu a sledujte, jak vaše produktivita stoupá! 😎
7. SuperAGI (nejlepší AI agent pro dynamické multiagentní systémy)
SuperAGI je open-source platforma pro agenty, která umožňuje vývojářům efektivně vytvářet, spravovat a nasazovat autonomní AI agenty. Umožňuje vám vytvářet AI agenty, kteří spolupracují na řešení složitých úkolů, automatizaci procesů a získávání poznatků z velkých objemů dat.
Tato platforma pro AI agenty zvyšuje efektivitu tím, že plynule spouští souběžné AI agenty a rozšiřuje jejich schopnosti pomocí různých nástrojů. Šablona SuperCoder, dostupná v SuperAGI, umožňuje uživatelům psát kód definováním cílů a pokynů, čímž zjednodušuje vývojový proces.
Platforma dále nabízí jemné doladění trajektorie agentů, což agentům umožňuje postupně zlepšovat výkon prostřednictvím zpětné vazby.
Nejlepší funkce SuperAGI
- Využijte zpětnou vazbu k „koučování“ svých agentů. Pokud agent zvolí neefektivní cestu k řešení problému, můžete jeho postup pro budoucí běhy opravit
- Převezměte kontrolu nad operacemi agentů AI pomocí akční konzole, která funguje jako bezpečnostní brána. Pokud chce agent provést akci s vysokými riziky – jako je odeslání právní smlouvy nebo provedení transakce s reálnými penězi – pozastaví se a čeká na vaše „palec nahoru“ v konzoli
- Optimalizujte alokaci zdrojů a výkon ve velkých projektech pomocí telemetrie výkonu, tj. sledování využití tokenů, doby běhu a úspěšnosti napříč celou vaší „flotilou“ agentů, abyste dosáhli optimalizace nákladů a rychlosti
Omezení SuperAGI
- Provoz platformy je náročný na zdroje a vyžaduje značný výpočetní výkon
- Pro ty, kteří s používáním agentů AI začínají, je cesta k dosažení optimálního výkonu poměrně náročná.
Ceny SuperAGI
- Zdarma
- Starter: 45 $/uživatel/měsíc
- Podniky: 150 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SuperAGI
- G2: (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o SuperAGI?
Na G2 jeden uživatel píše:
…pro malé podniky je to skutečně ZDARMA a zahrnuje 2000 kreditů na AI měsíčně pro modul prodeje a 500 kreditů pro marketingový modul. Relativně jednoduché automatizace, které jsou rozhodně robustní. Můžete doslova vytvořit 10 agentů a automatizovat veškerou svou e-mailovou komunikaci. Marketéři, prodejci a pracovní agenti.
8. CrewAI (nejlepší AI agent pro tvorbu kreativního obsahu)
CrewAI je open-source framework v jazyce Python určený k vytváření sofistikovaných multiagentních systémů. Využívá pokročilý framework pro AI agenty k přiřazování rolí, podpoře nezávislého rozhodování a umožnění komunikace mezi agenty. Tato spolupráce umožňuje AI agentům řešit složité problémy efektivněji, než kdyby pracovali samostatně.
Jeho modulární architektura také umožňuje snadnou integraci s nástroji jako LangChain a API od OpenAI, Google, Azure a HuggingFace – nabízí tak flexibilitu a škálovatelnost pro vše od malých projektů až po aplikace na podnikové úrovni.
Nejlepší funkce CrewAI
- Agenti mohou samostatně rozhodnout o „předání“ dílčího úkolu kolegovi, který je na něj lépe připraven (např. výzkumník předá surová data analytikovi).
- Pokud volání nástroje agenta selže nebo LLM vrátí halucinaci, „manažer agenta“ může chybu zachytit a požádat agenta o opakování pokusu nebo přehodnocení.
- Přetáhněte agenty do „týmu“ a definujte jejich hierarchii (sekvenční, hierarchickou nebo konsensuální)
Omezení CrewAI
- Noví uživatelé možná budou potřebovat čas, aby prozkoumali multiagentní framework CrewAI a využili jeho plný potenciál
- Pomalá rychlost zpracování a nepředvídatelné výsledky
Ceny CrewAI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CrewAI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o CrewAI?
Uživatel G2 sděluje:
Nejlepší na crewAI je to, že při vytváření agenta můžeme určit jeho roli, cíl a pozadí, což výrazně zvyšuje jeho výkonnost.
👀 Věděli jste, že? Zatímco 62 % organizací experimentuje s AI agenty, pouze asi 23 % z nich úspěšně nasadilo agentní systém alespoň v jedné obchodní funkci.
9. AgentGPT (nejlepší AI agent pro nasazení nezávislých AI agentů)
AgentGPT je open-source platforma, která uživatelům umožňuje vytvářet a nasazovat autonomní agenty přizpůsobené jedinečným požadavkům. Platforma vám umožňuje vytvářet agenty, kteří mohou procházet web, provádět kód a ukládat „paměť“ napříč svými smyčkami úkolů. Je to perfektní nástroj pro uživatele, kteří potřebují během několika sekund spustit „TravelGPT“ nebo „MarketResearchGPT“ k řešení otevřeného výzkumu či plánování.
Postup je jednoduchý: Uživatelé si stanoví cíl, který AgentGPT rozdělí na menší úkoly. Poté postupně zpracovává každý úkol a využívá své AI schopnosti k jejich individuálnímu dokončení. Díky intuitivnímu rozhraní a šablonám připraveným k okamžitému použití je přístupný jak vývojářům, tak i uživatelům bez technických znalostí.
Nejlepší funkce AgentGPT
- Přijímejte rozhodnutí založená na datech díky podrobným informacím o výkonu agentů
- Umožněte integraci s různými systémy pro modulární provoz
- Využijte dlouhodobou paměť agentů, aby si zapamatovali zjištění z předchozích běhů a poskytovali tak podrobnější výsledky
Omezení AgentGPT
- Omezené možnosti přizpůsobení pro definování chování agentů ve velmi specifických nebo specializovaných případech použití
- Existuje riziko, že budou generovány výstupy, které odrážejí inherentní zaujatost přítomnou v trénovacích datech
Ceny AgentGPT
- Bezplatná zkušební verze
- Pro: 40 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze AgentGPT
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o AgentGPT?
Na AgentGPT se mi nejvíc líbí jeho jednoduchost a snadná dostupnost. Není potřeba žádné programování, stačí agenta pojmenovat a zadat mu úkol, a on ho splní.
10. Microsoft Copilot Studio (Nejlepší pro koordinaci v podnikovém prostředí)
Microsoft Copilot Studio umožňuje podnikům vytvářet agentní pracovní postupy, které pokrývají Azure, Dynamics 365 a tisíce API třetích stran. Je určeno pro „architekty“, kteří potřebují vytvořit agenta, který dokáže nejen odpovědět na dotaz zákazníka, ale také zkontrolovat skladové zásoby v ERP v reálném čase, spustit vrácení peněz prostřednictvím zabezpečeného API a aktualizovat CRM – to vše v jedné autonomní sekvenci.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot Studio
- Použijte uzel generativních odpovědí, aby agent mohl odpovídat na otázky z vašeho soukromého SharePointu nebo webových stránek, a poté použijte logické uzly k řešení složitých, na pravidlech založených větvení
- Propojte svého agenta s více než 1 000 předem připravenými konektory (jako Salesforce, ServiceNow a Jira) a proměňte „slova“ v „činy“
- Vytvořte si svého agenta jednou a nasadte ho v Microsoft Teams, na firemním webu, v mobilních aplikacích nebo dokonce v vlastních komunikačních kanálech
Omezení Microsoft Copilot Studio
- Noví uživatelé mohou potřebovat čas a technické znalosti, aby plně porozuměli a efektivně využívali všechny funkce
Ceny Microsoft Copilot Studio
- Standardní licence: Součástí mnoha plánů M365 Enterprise
- Předplatné Copilot Studio: 200 $/měsíc
- Platba podle skutečného využití: K dispozici prostřednictvím služby Azure pro agenty s velkým objemem dat a orientované na externí prostředí
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot Studio
- G2: 4,4/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Copilot Studio?
Zde je názor uživatele G2:
Microsoft Copilot Studio se mi líbí, protože umožňuje snadno vytvářet a přizpůsobovat AI kopiloty bez nutnosti hlubokých technických znalostí. Díky low-code rozhraní a hotovým šablonám lze nápady rychle proměnit v funkční řešení.
ClickUp: Jak vylepšit svůj nástroj s AI agentem
Dnešní práce již není o správě úkolů, ale o správě výsledků, které posouvají vaše podnikání vpřed. 🦾 Propojením lidského úmyslu a inteligence s přesností strojů zvyšují agenti s umělou inteligencí efektivitu, automatizují práci a zlepšují rozhodování týmu. 👀
V přeplněném poli nástrojů AI vyniká ClickUp jako jediný konvergovaný pracovní prostor AI. Zatímco jiné platformy vyžadují, abyste přeskakovali mezi nespojenými aplikacemi a hledali data, superagenti ClickUp jsou přímo tam, kde se odehrává vaše práce – mají k dispozici úplný kontext vašich úkolů, dokumentů a chatů v reálném čase. Navíc je každá akce agenta zaznamenána a transparentní a přebírá stávající zabezpečení a oprávnění vašeho pracovního prostoru, aby byla zajištěna bezpečnost a auditovatelnost dat.
