Jak používat Notebook LM pro práci

Na schůzkách nebo přednáškách máte často pocit, že se snažíte vyřešit záhadnou hádanku, zejména když nemůžete zachytit všechny důležité detaily.
Zatímco pořizování poznámek je nezbytné, tradiční metody často nestačí. Právě zde přicházejí na řadu nástroje založené na umělé inteligenci, jako je Notebook LM, které vám poslouží jako agilní zápisník.
Notebook LM si díky intuitivnímu rozhraní a chytrým algoritmům rychle získal popularitu a stal se výkonným nástrojem pro zvýšení produktivity. Stejně jako u každé nové technologie však může chvíli trvat, než se naučíte jej efektivně používat.
V tomto blogu vás provedeme používáním Notebooku LM pro práci, zdůrazníme jeho výhody, prozkoumáme osvědčené postupy a diskutujeme o možných omezeních. Představíme také další užitečné alternativy pro optimalizaci vašeho zážitku z psaní poznámek.
⏰ 60sekundové shrnutí
Chcete zjednodušit své pracovní postupy a snadno porozumět složitým informacím? Zde je stručný přehled funkcí Notebook LM:
- Notebook LM: nástroj využívající umělou inteligenci pro vytváření poznámek, organizování informací a automatické shrnování
- Klíčové funkce: Generuje souhrny, postřehy a audio podcasty z poznámek pro použití na cestách.
- Příklady použití: Ideální pro správu poznámek z jednání, pracovních postupů, výzkumu a stanovení priorit úkolů.
- Výhody: Šetří čas tím, že komplexní informace zhušťuje do stručných závěrů.
- Nevýhody: Omezená integrace nástrojů, základní funkce pro spolupráci a nevhodnost pro obsah s velkým množstvím obrázků nebo velkým objemem dat.
- Alternativy: ClickUp (správa úkolů), OneNote (integrace s Microsoftem) a Evernote (digitální archivace)
Co je Notebook LM?
Notebook LM, navržený společností Google Labs, je experimentální nástroj pro správu znalostí, který umožňuje plynulé pořizování poznámek.
Jeho cílem je zvýšit produktivitu podporou aktivního naslouchání, organizováním myšlenek a podporou brainstormingu. Notebook LM je také známý svou schopností vytvářet podrobné zvukové konverzace z základní dokumentace a přepisů.
Jeho primárním účelem je stát se vaším inteligentním asistentem, který transformuje nestrukturované informace na praktické poznatky. Stručně řečeno, Notebook LM je navržen tak, aby překlenul propast mezi zaznamenáváním informací a získáváním hodnoty.
Klíčové funkce Notebook LM
Je důležité si uvědomit, že tento experimentální nástroj modeluje pořizování poznámek na základě umělé inteligence. To umožňuje uživatelům získat novou sadu nástrojů určenou pro chytřejší správu poznámek.
Zde jsou čtyři funkce, které Notebook LM nabízí pro zachycení, organizaci a využití informací:
Funkce č. 1 Vytváření a správa poznámek
Pokud jde o pořizování poznámek, tento nástroj je jednoduchý a intuitivní.
Pro osobní vstupy umožňuje funkce „Přidat poznámku“ přímé psaní nebo vkládání, což nabízí flexibilitu při vytváření poznámek. Notebook LM vám také umožňuje připnout důležité odpovědi, takže je nelze upravovat, jsou uchovány a přístupné.
Obsahuje průvodce notebookem, který vám umožní kombinovat jednu nebo více poznámek. Skvělým příkladem je vytvoření studijních průvodců z nahraných zdrojů jedním kliknutím.
Funkce č. 2 Shrnutí a analýza
Jakmile nahrajete dokumenty, algoritmy umělé inteligence Notebook LM je okamžitě převedou na přehledné shrnutí. Analyzují také obsah, aby vytvořily stručné přehledy, identifikovaly vzorce a uspořádaly klíčové body.
To pomáhá uživatelům rychle získat hodnotné informace a soustředit se na rozhodování, místo aby se topili v informacích. Díky těmto funkcím je Notebook LM ideální pro zprávy, projektové přehledy, přednášky a případové studie.
Funkce č. 3 Vytváření podcastů
Výraznou funkcí, která Notebook LM proslavila, je Audio Overview. Tato funkce vám umožňuje převést obsah a poznámky na vlastní podcasty.
Tato funkce nabízí alternativní způsob vstřebávání informací. Díky jasnému a srozumitelnému zvuku Notebook LM zjednodušuje sluchové učení a optimalizuje čas strávený dojížděním nebo cvičením.
Funkce č. 4 Jasné citace
Tento nástroj také doplňuje své odpovědi jasnými citacemi, aby zvýšil transparentnost a přesnost obsahu generovaného umělou inteligencí. Každý výstup odkazuje zpět na svůj zdroj, což zvyšuje jeho důvěryhodnost a spolehlivost.
Díky tomu je Notebook LM nepostradatelným nástrojem pro výzkum nebo profesionální práci. Týmy mohou snadno ověřovat informace, zdůvodňovat svá rozhodnutí a posilovat odpovědnost.
Ceny Notebook LM
- Navždy zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele (k dispozici pouze jako doplněk pro týmy s prémiovými plány Google Space a Gemini)
💡Bonusový tip: Při používání nástrojů AI pro pořizování poznámek mějte na paměti následující body:
- Zajistěte, aby vaše zadání bylo jasné a stručné, abyste dosáhli přesných výsledků ✍️
- Pravidelně kontrolujte a vylepšujte poznámky, aby byly jasné a relevantní 🔍
- Využijte umělou inteligenci k shrnutí klíčových bodů, ale v případě potřeby přidejte osobní kontext 🧠
- Udržujte pořádek pomocí značek a kategorií pro snadné vyhledávání 📂
Klíčové aplikace Notebook LM v pracovním prostředí
Zajímá vás, jak používat Notebook LM pro práci? Postupujte podle těchto kroků:
- Přihlaste se do Notebook LM. Zde najdete možnost vytvořit si svůj notebook. Vyberte „Vytvořit“.
- Dále budete vyzváni k přidání zdroje. Ten může obsahovat více dokumentů v kterémkoli ze šesti formátů, od zvukových souborů a PDF po odkazy a prostý text.
Nyní se podívejme na použití tohoto nástroje v konkrétních klíčových aplikacích:
Organizace schůzek a poznámek
Ať už se jedná o opakující se nebo jednorázové schůzky, všechny vyžadují strukturované poznámky pro jasné směřování a pokrok. Efektivní organizace je zásadní, protože často zahrnuje programy a dokumenty.
Notebook LM to zjednodušuje tím, že rozptýlené detaily přeměňuje na praktické poznatky pro rychlý přístup, chytřejší rozhodnutí a plynulé provedení.
Takto Notebook LM usnadňuje přehledné a organizované schůzky a poznámky:
- Ukládejte všechny své programy schůzek, body k diskusi nebo stručné informace o projektech jako zdroj.
- Přidávejte ruční poznámky během schůzek, propojujte související body pomocí odkazů a vylepšujte obsah pomocí integrovaných formátovacích funkcí.
- Proměňte neuspořádané poznámky z jednání na souhrny, často kladené otázky, studijní příručky a informační dokumenty.
- Do poznámkového bloku můžete uložit až 1000 souvisejících poznámek z jednání. To vám pomůže organizovat a strukturovat obsah kolem jednoho tématu. Navíc můžete snadno procházet diskuse díky chronologicky seřazeným poznámkám.
➡️ Přečtěte si také: 5 strategií, jak zlepšit a zefektivnit pořizování poznámek
Zefektivnění pracovních postupů v rámci projektů
Projekty se týkají stejně tak obsahu jako provedení. Udržení tempa a pokroku vyžaduje jasnou komunikaci, akční plány a minimální plýtvání. To je skutečný účel plynulého pracovního postupu.
NotebookLM vám pomůže lépe porozumět projektům a dokonce vytvořit rychlé akční plány. Snižuje také složitost projektů, zpoždění a nedorozumění.
Zde je několik nápadů a způsobů, jak tento nástroj využít pro lepší pracovní postupy v rámci projektů:
- Vytvářejte časové osy a akční položky, aby všichni věděli, jaké jsou další kroky.
- Zvýrazněte možné vzájemně závislé úkoly a milníky pro plynulejší přechody mezi fázemi.
- Přizpůsobte zprávy konkrétním potřebám zainteresovaných stran a omezte irelevantní komunikaci.
- Vytvářejte šablony jako psané poznámky pro rychlejší řešení problémů, schvalování projektů a rutinní kontroly.
➡️ Přečtěte si také: Propojení bodů: Jak propojená umělá inteligence eliminuje izolované systémy a šetří čas pro skutečnou práci
Výzkum a analýza zpráv
Při schůzkách a koordinaci projektů znamená udržet si náskok být neustále informován. Vytváření zpráv pro manažerská rozhodnutí vyžaduje důkladnou analýzu dat. Cena za takové podrobné informace je často rozsáhlý výzkum a zdroje.
Inteligentní algoritmy NotebookLM usnadňují výzkum, zjednodušují složitosti a zároveň zachovávají špičkovou kvalitu.
Postupujte takto:
- Identifikujte opakující se témata nebo trendy z výzkumných dat a zdrojů, které jste přidali.
- Podpořte své postřehy přesnými citacemi a odkazy na zdroje, abyste zajistili jasnou logiku a snadné pochopení.
- Vytvářejte strukturované tabulky shrnující složité informace, které poskytují jasnost a přístupnost pro osoby s rozhodovací pravomocí.
- Z dlouhých výzkumných prací, zápisů z jednání nebo dokumentů extrahujte podstatné body.
- Získejte doporučení nebo praktické rady, jak zajistit, aby zprávy byly přehledné a zaměřené na řešení.
🔎Věděli jste, že pouze 2,5 % lidí dokáže efektivně multitaskovat? Pro většinu lidí znamená zvládání více úkolů najednou snížení efektivity a účinnosti, takže chytřejší strategií je soustředit se na priority.
Prioritizace a plánování úkolů
Oživení poznatků zahrnuje vytvoření jasných akčních bodů. Ty se mohou týkat všeho od toho, co je třeba udělat dnes, až po nasměrování vašeho týmu k dosažení klíčových výsledků. Jak na to? Vytvořte efektivní úkoly, strategie a plány.
Notebook LM je navržen pro zaznamenávání myšlenek a postřehů. Jeho konverzační AI má však potenciál tyto myšlenky a postřehy převést na plány a priority.
Tento nástroj vám pomůže následujícím způsobem:
- Navrhujte optimální posloupnosti úkolů, aby práce vašeho týmu byla efektivní a produktivní.
- Vytvořte matici pro stanovení priorit úkolů, které je třeba delegovat, odložit a vyřešit.
- Plánujte týdenní a denní seznamy úkolů na základě nejnovějších poznámek z jednání a aktualizací zdrojů.
- Vytvářejte produktové plány a sprinty podle zadání klientů, plánů dovolených a kapacit týmu, které jste přidali.
Týmová spolupráce
Společný vklad je základem každého týmu a projektu. Sladění myšlenek a potřeb všech členů týmu vede k hladšímu a zajímavějšímu pokroku. V tomto smyslu spolupráce přesahuje rámec brainstormingu a zahrnuje také delegování úkolů a příspěvky v reálném čase.
Díky možnosti přístupu a sdílení poznámkových bloků NotebookLM komplexně podporuje týmovou práci.
Postupujte podle těchto kroků a nápadů, abyste maximálně využili potenciál tohoto nástroje:
- Sdílejte poznámkový blok pro společnou úpravu a brainstorming v reálném čase se všemi zúčastněnými stranami.
- Rozdělte notebook na oblasti odpovědnosti pro strukturované příspěvky.
- Používejte Notebook LM jako nástroj pro řešení konfliktů a eskalace. To také usnadňuje lepší koordinaci pro vedoucí týmů.
💡Tip pro profesionály: Zajímá vás, jak pomocí umělé inteligence automatizovat úkoly? Postupujte podle těchto strategií:
- Identifikujte opakující se úkoly, které lze zefektivnit pomocí AI 🤖
- Nastavte pracovní postupy AI, aby automaticky zpracovávaly rutinní procesy 🔄
- Průběžně monitorujte a optimalizujte systémy umělé inteligence pro lepší výkon 📊
- Využijte umělou inteligenci k prioritizaci úkolů podle naléhavosti a důležitosti ⏰
Osvědčené postupy pro používání Notebook LM v práci
Příklady použití výrazně zlepšují dopad Notebooku LM v práci. Stačí však jen několik kroků a stane se z něj ještě lepší výzkumný nástroj založený na umělé inteligenci.
Zde je pět zvláště důležitých postupů, které byste měli začlenit:
Pravidelně aktualizujte zdroje
Pokračujte v nahrávání dokumentů a zdrojů do seznamu zdrojů svého notebooku. Relevantní obsah pomáhá Notebooku LM fungovat jako efektivní nástroj pro pořizování poznámek a komplexní znalostní báze. Zdroje Notebooku LM můžete také aktualizovat pomocí možnosti „Převést všechny poznámky na zdroj“.
Procvičte si segmentaci svých poznámkových bloků
Každý zápisník věnujte jednomu projektu, tématu nebo klientovi. Přehledné segmenty v hierarchii poznámek usnadňují přístup k nim. Zaměřují také vaše postřehy a usnadňují rychlé vyhledávání dat.
Udržujte své pokyny podrobné
Pokud potřebujete přesné informace, vaše otázky musí být konkrétní. Ujistěte se, že vaše dotazy jsou velmi podrobné. Při práci s velkými datovými soubory vám tento postup poskytne nejpoužitelnější informace.
Nejprve se zaměřte na opakující se úkoly
Ačkoli má Notebook LM mnoho využití, upřednostněte zefektivnění rutinních úkolů. Automatizace rychlých zpráv a zápisů pomocí tohoto nástroje vám umožní soustředit se na strategické rozhodování s vysokou přidanou hodnotou.
Nastavte šablony pro psané poznámky
Využijte připravené šablony pro běžná témata, jako jsou eskalační kartičky nebo registrace projektů. Tím se zrychlí pořizování poznámek pro členy týmu a zjednoduší se kontrola pro manažery. Požádejte Notebook LM o šablonu, připněte ji a nechte tým ji zkopírovat do svých poznámek.
Výhody používání Notebook LM v práci
Zde je pět výhod používání Notebooku LM v práci:
- Centralizovaná organizace: Slučuje všechny vaše poznámky na jednom místě, takže je snadno najdete a spravujete. Eliminuje možnost roztříštěnosti dokumentů napříč více platformami.
- AI asistované přehledy a zprávy: Převádí dlouhé poznámky na stručné, praktické souhrny a zprávy. Šetří čas a zjednodušuje pochopení složitých témat.
- Zjednodušuje přehledy zvukových souborů: Vytváří podcasty a generuje skripty na intuitivním rozhraní. Uspořádává nápady a zpřístupňuje tvorbu zvukových souborů i uživatelům s minimálními technickými znalostmi.
- Zkracuje čas strávený výzkumem: Odkazuje pouze na zdroje, které jste přidali, a zůstává věrný informacím, které do něj byly vloženy. Automaticky také dodává citace v rámci odpovědí, čímž snižuje úsilí vynaložené na výzkum a zároveň zachovává důvěryhodnost a spolehlivost.
Časté problémy při používání Notebook LM
Ačkoli Notebook LM nabízí mnoho výhod, je třeba zvážit několik výzev:
- Základní konverzační AI: Informace se opírají výhradně o ručně přidané zdroje. To vede k neúplným informacím, pokud nejsou efektivně spravovány.
- Analýzy omezené na provedené dotazy: Prémiové funkce nabízejí analýzy týkající se denního přístupu uživatelů a počtu dotazů za týden. To není pro sledování výkonu podniku nebo projektu příliš cenné.
- Chybí integrace: Chybí nástroje pro spolupráci a externí integrace. Notebook LM není v současné době vhodný pro robustní týmové nebo platformově nezávislé pracovní postupy.
- Omezené formáty zdrojů: Podporuje pouze text, soubory PDF, odkazy na webové stránky a soubory nahrané na Google Drive, jako jsou Google Slides a Docs. Navíc zpracovává pouze textové informace, nikoli obsah s velkým množstvím obrázků.
- Omezení odpovědí: V základním tarifu je povoleno pouze 50 chatových dotazů a tři generace zvuku denně. NotebookLM Plus nabízí 500 dotazů a 20 generací zvuku denně, ale není vhodný pro velké objemy požadavků.
Alternativní nástroje AI pro práci namísto Notebook LM
Ačkoli Notebook LM nabízí řadu aplikací, může být nedostatečný z hlediska funkcí, integrace a flexibility potřebných pro plynulou produktivitu v pracovním prostředí. Vzhledem k těmto omezením je přirozené zvážit alternativní nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, efektivně kombinuje pořizování poznámek, správu úkolů a funkce umělé inteligence do jedné výkonné platformy.
AI Notetaker od ClickUp mění způsob, jakým týmy zvládají schůzky, tím, že poskytuje komplexní automatizované řešení pro zaznamenávání a správu obsahu schůzek. Hladce se integruje s populárními platformami, jako jsou Zoom, Microsoft Teams a Google Meet, a zajišťuje, že vaše schůzky jsou dobře zdokumentovány bez manuálního úsilí.
AI Notetaker se účastní vašich schůzek jako účastník, zaznamenává diskuse a poskytuje kompletní zvukový záznam spolu s přepisem. Vytváří také stručné shrnutí, ve kterém zdůrazňuje klíčové body a rozhodnutí učiněná během schůzky.
Notetaker identifikuje a vypisuje diskutované úkoly, které je třeba provést, a zajišťuje tak jasnost ohledně odpovědností a termínů. Tyto úkoly lze automaticky převést na úkoly ClickUp, což zefektivní váš pracovní postup.
Zajímá vás, jak si ClickUp a Notebook LM vedou v porovnání? Zde je stručný přehled:
|Funkce
|NotebookLM
|ClickUp
|Integrace AI
|❌ Základní konverzační AI závislá na přidaných zdrojích
|✅ Shrnuje poznámky Generuje nový obsah Vytváří úkoly a akční položky Přímá integrace do více než 30 nástrojů ClickUp Podporuje pokročilou automatizaci a pracovní postupy
|Spolupráce
|❌Chybí nástroje pro spolupráci Nabízí omezené možnosti sdílení
|✅Spolupráce v reálném časeFunkce sdílení úkolůPodpora komentářů a okamžitého označováníPřizpůsobitelná oprávnění a možnosti exportu
|Zdrojové formáty
|❌Omezeno na Google Docs, PDF a kopírování a vkládání
|✅Umožňuje vkládat a importovat obrázky, videa, tabulky, dokumenty, úkoly, odkazy na schůzky, integruje více než 1000 aplikací.
|Analytika
|❌Základní statistiky použití dotazů
|✅Podrobné analýzy časových os projektů, sledování produktivity a přehledy výkonuZahrnuje speciální nástroj pro dashboardNabízí přizpůsobené zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy, Kanban tabule a zobrazení pracovní zátěže
|Přizpůsobení
|❌Žádné předem navržené šablony ani vlastní pole
|✅Tisíce šablon připravených k použití Nabízí různá vlastní pole pro konkrétní obchodní potřeby
Jako komplexní software pro spolupráci na dokumentech nabízí ClickUp uživatelsky přívětivá řešení, která daleko přesahují pouhé pořizování poznámek.
ClickUp Notepad je navržen pro rychlé a snadné pořizování poznámek. Je integrován do každého pracovního prostoru, abyste mohli okamžitě zaznamenat nápady nebo poznámky z jednání. Notepad vám také umožňuje vytvořit seznam úkolů a převést cokoli na úkol.
Díky jednoduchému rozhraní a formátování je tento nástroj výkonným doplňkem vaší sady nástrojů pro zvýšení produktivity. Skvěle se hodí také pro přístup k vašim poznámkám z prohlížeče nebo mobilního zařízení.
Hledáte podrobné, strukturované dokumenty? ClickUp Docs je komplexní řešení. Kromě podrobného formátování vám tento nástroj umožňuje vkládat obrázky, odkazy, úkoly a události kalendáře.
Díky funkcím pro živou editaci se členové týmu mohou snadno připojit a přispívat. Každý dokument má také několik podstránek, pokud každý potřebuje samostatný prostor. Jeden dokument pokrývá vše od rutinních recenzí a aktualizací výzkumných projektů až po strukturované plány.
ClickUp Brain je to, co potřebujete, abyste snížili manuální úsilí, maximalizovali poznatky a vytvářeli produktivní poznámky. Tento nástroj shrnuje aktualizace projektů a poskytuje stručné souhrny. Navíc odvozuje potenciální zlepšení, návrhy a poznatky.
Detekuje a vytváří také úkoly z jednání. Každá odpověď obsahuje odkazy na zdroje, což usnadňuje vyhledávání zdrojů dokumentů a odkazů. Nabízí pokročilou automatizaci AI, jako jsou logicky řízené změny stavu úkolů a dokumentace. Tímto způsobem snižuje manuální zásahy, zlepšuje efektivitu správy úkolů a pomáhá týmům zůstat v souladu s minimálním úsilím.
➡️Přečtěte si také: Jak používat AI na pracovišti ke zvýšení produktivity
Pokud někdy nemáte dostatek času nebo zdrojů na vytvoření dokumentu pro schůzku, ClickUp vám pomůže s připravenými šablonami pro pořizování poznámek.
Pokud jde o pořizování poznámek, šablona Meeting Notes Template od ClickUp představuje dokonalou rovnováhu mezi jednoduchostí a detaily. Obsahuje předem navržené sekce pro očekávání schůzky, účastníky, program a akční body, spolu se speciální stránkou s pokyny pro podporu profesionální etikety.
Kromě toho můžete pro každý den přidat více podstránek, což je ideální pro týmové diskuse, kontroly projektů a individuální schůzky. Stačí začít psát a šablona se postará o zbytek.
💡Bonusový tip: Chcete maximalizovat potenciál svých šablon výzkumných plánů? Zde je několik strategií, které můžete použít:
- Přizpůsobte šablony tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním výzkumným cílům 📊
- Rozdělte složité úkoly na zvládnutelné části 📝
- Používejte jednotné formátování pro snadnější orientaci 📅
- Spolupracujte s členy týmu a získejte různé pohledy na věc 🤝
- Pravidelně aktualizujte šablony podle vývoje vašeho projektu 🔄
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Zde je několik dalších alternativ, které můžete vyzkoušet, abyste optimalizovali své strategie pořizování poznámek:
- OneNote: Tento nástroj pro pořizování poznámek je integrován do ekosystému společnosti Microsoft. Disponuje bohatými formátovacími nástroji, synchronizací mezi zařízeními a intuitivní organizací. Celkově je ideální pro osobní i profesionální poznámky. Jeho rozhraní však může někdy působit nepřehledně, což novým uživatelům ztěžuje orientaci.
- Evernote: Evernote vyniká při práci s velkým množstvím poznámek a nabízí několik velmi výkonných funkcí. Disponuje pokročilým vyhledáváním, robustním značkováním a plynulou synchronizací. Stručně řečeno, je to špičkový nástroj pro komplexní digitální archivaci. Jedním z aspektů, na který je třeba dbát, je jeho cenový model a složité rozhraní.
- Apple Notes: Tato možnost je známá svou hladkou integrací napříč zařízeními iOS a macOS. Má přehledné rozhraní, bohatou podporu médií a silné bezpečnostní funkce. Je však specifická pro ekosystém Apple a postrádá funkčnost napříč platformami.
- Notion: Notion, známý svými přizpůsobitelnými pracovními prostory a bohatými možnostmi úpravy textu, je robustní volbou pro pořizování poznámek. Nabízí také databáze, kanbanové tabule a spolupráci na osobních poznámkách, řízení projektů nebo znalostních bázích. Vzhledem ke své složitosti má delší učební křivku a občasné problémy s výkonem.
- Google Keep: Stejně jako Notebook LM je i tento produkt od společnosti Google. Keep nabízí rychlé pořizování poznámek, barevné kódování, hlasové poznámky a rozpoznávání obrázků. Je skvělý pro zaznamenávání nápadů na různých zařízeních. Jeho omezené možnosti formátování a organizace však mohou frustrovat uživatele s komplexnějšími potřebami.
➡️Přečtěte si také: Jak používat Notebook LM ke správě svého výzkumu
Zlepšete své procesy pořizování poznámek v práci s ClickUp
Efektivní poznatky z jednání mohou vést k získání nových klientů a jasné, působivé poznámky mohou zefektivnit plnění úkolů. Správný nástroj je nezbytný pro zvýšení produktivity na pracovišti, spolupráci a rozhodování. 🤝
Notebook LM nabízí solidní základ. Vzhledem k jeho omezením si však můžete položit otázku: Je to pro vás ten správný nástroj?
Pro skutečné zvýšení produktivity nemusí základní funkce Notebooku LM stačit. Ideální řešení by mělo podporovat vše od pořizování poznámek až po realizaci projektů. Vyzkoušejte ClickUp – komplexní platformu, která nabízí robustní analytické funkce, rychlé pořizování poznámek a úžasné vizualizace, to vše vylepšené umělou inteligencí.
S ClickUp stačí začít psát a můžete plně využít jeho výkonné funkce.
Jste připraveni zlepšit své poznámky a realizaci projektů? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! 🚀