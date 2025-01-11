10 bezplatných šablon formulářů pro hodnocení pohovorů

Nábor zaměstnanců se může zdát jednoduchý – zveřejnit nabídku práce, provést pohovory a vybrat kandidáta. Ale personalisté znají pravdu: je to jedna z nejnáročnějších a nejdůležitějších povinností v každé organizaci.
Při každém přijímání nového zaměstnance nejde jen o to, aby odpovídal klíčovým dovednostem a hodil se do firemní kultury, týmu a dlouhodobých cílů. Existuje tedy způsob, jak zvýšit efektivitu náboru?
Odpovědí jsou šablony formulářů pro hodnocení pohovorů. Tyto šablony mohou proměnit neuspořádané, subjektivní procesy v oblasti lidských zdrojů na měřitelné a objektivní. Jasně popisují silné a slabé stránky a potenciál každého uchazeče, čímž zajišťují, že pracovní pohovory nejsou jen konverzace, ale smysluplná hodnocení.
Podívejme se na nejlepší šablony formulářů pro hodnocení pohovorů, které jsou k dispozici.
Co jsou šablony formulářů pro hodnocení pohovorů?
Šablony formulářů pro hodnocení pohovorů jsou strukturované dokumenty, které mají pomoci náborářům a týmům HR systematicky hodnotit žádosti o zaměstnání. Poskytují jasný rámec pro analýzu kompetencí uchazeče, včetně technických znalostí, mezilidských dovedností, schopností řešit problémy a kulturní kompatibility.
Tím zajistíte, že každý uchazeč bude hodnocen spravedlivě na základě konkrétních požadavků dané pozice. Pokud například přijímáte softwarového vývojáře, formulář pro hodnocení pohovoru může obsahovat části pro hodnocení znalostí programování, zkušeností s projekty a týmové práce.
Šablony pro hodnocení pohovorů mohou obsahovat také otevřené otázky.
📌 Předpokládejme, že přijímáte uchazeče na vedoucí pozici. Formulář může obsahovat otevřené otázky, například:
- Posuďte jejich schopnost motivovat tým.
- Popište, jak uchazeč prokázal své vůdčí schopnosti v minulých pozicích.
Podrobné pokyny a přizpůsobené části pro hodnocení umožňují personalistům zaznamenat konkrétní postřehy, což usnadňuje pozdější posouzení uchazečů. Tyto šablony jsou obzvláště užitečné pro skupinové rozhodování, kdy potřebujete názory více zainteresovaných stran.
Ale jak si z nepřeberného množství šablon formulářů pro hodnocení pohovorů vybrat ten nejlepší pro vaše konkrétní potřeby? Nebojte se, i na to máme řešení!
Co dělá dobrý formulář pro hodnocení pohovoru?
Dobře navržený hodnotící formulář zajistí, že všichni uchazeči budou posuzováni podle stejných kritérií, což sníží zaujatost a zlepší celkovou kvalitu rozhodnutí o přijetí.
Ať už hledáte stážistu nebo finančního ředitele, zde je několik klíčových faktorů, které musíte zohlednit v šabloně pro hodnocení pohovoru:
- 📝 Jasná hodnotící kritéria: Definujte kategorie, jako jsou technické dovednosti, měkké dovednosti a kulturní kompatibilita, pro strukturované hodnocení.
- 🎯 Otázky pro pohovor specifické pro danou pozici: Zahrňte otázky přizpůsobené požadavkům dané pozice, například scénářové nebo behaviorální otázky. Například u pozice v oblasti prodeje mohou být prioritou komunikační a přesvědčovací schopnosti, zatímco u technické pozice může být kladen důraz na schopnost řešit problémy a technické znalosti.
- 📊 Standardizované bodování: Použijte jednotnou numerickou stupnici k hodnocení každého kritéria a zajistěte tak spravedlivý nábor.
- ✍️ Sekce Poznámky: Poskytněte prostor pro pohovorující, aby si mohli zapsat konkrétní postřehy nebo poznatky, které nejsou zachyceny v předdefinovaných kategoriích.
- 📎 Možnost připojit dokumenty: Přidejte samostatné sekce pro přidání životopisů nebo portfolií.
10 šablon formulářů pro hodnocení pohovorů
ClickUp, komplexní software, který pomáhá zefektivnit procesy v oblasti lidských zdrojů, vytvořil nejlepší šablony formulářů pro hodnocení pohovorů.
Tyto šablony pomáhají firmám najít ty správné talenty a usnadňují práci personalistům. Prohlédněte si šablony níže!
1. Šablona hodnotícího formuláře ClickUp
Připravujete se na pololetní nebo roční hodnocení výkonu pro účely povýšení nebo týmových bonusů? Šablona hodnotícího formuláře ClickUp je dokonalým nástrojem pro hodnocení dovedností a výkonu vašich zaměstnanců.
Šablona obsahuje snadno vyplnitelný formulář, který zahrnuje pole pro odpracované hodiny, popisy pracovních pozic a hodnocení komunikačních a technických dovedností, což zajišťuje spravedlivé a strukturované hodnocení. Pomáhá sledovat pokrok zaměstnanců a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Navíc můžete přidat pole pro další ocenění a úspěchy, abyste identifikovali nejvýkonnější členy týmu.
🎯 Jak efektivně používat tuto šablonu:
- Projděte si část Začínáme, abyste získali přehled o procesu hodnocení.
- Pomocí zobrazení seznamu můžete snadno porovnat hodnocení více zaměstnanců a sledovat aktuální stav hodnocení každého zaměstnance.
- Vytvořte vlastní hodnotící formuláře pro každého zaměstnance pomocí zobrazení hodnotícího formuláře.
🌟 Ideální pro: Vedoucí týmů a personalisty pro hodnocení výkonu nebo čtvrtletní hodnocení.
💡Tip pro profesionály: Zapište si konkrétní příklady nebo citáty, které podpoří vaše hodnocení. Namísto „vypadal připravený“ například napište „předložil podrobný plán, jak řešit námitky klientů“.
2. Šablona matice výběru uchazečů ClickUp
Váš náborový proces je v plném proudu, ale máte potíže sledovat stav žádostí. Šablona ClickUp Hiring Selection Matrix Template třídí náborový proces tak, že organizuje všechny profily uchazečů o podobné pozice na jednom centrálním místě.
Tato šablona vám umožní snadno porovnat žádosti a hodnocení na základě jejich počátečního výběru, pohovoru nebo dovedností. Zajišťuje spravedlivý a objektivní proces náboru. Nejlepší na tom je, že můžete nastavit hodnotící kritéria, naplánovat termíny pohovorů a přidělit úkoly související s náborem členům týmu.
🎯 Jak efektivně používat tuto šablonu:
- Uspořádejte si všechny podrobnosti o uchazečích, včetně toho, v jaké fázi pohovoru se nacházejí a do kterého oddělení se ucházejí, pomocí zobrazení databáze uchazečů.
- Sledujte, který člen týmu vede pohovor s uchazečem, a zobrazte si čas a datum pohovoru pomocí zobrazení harmonogramu pohovorů.
- Přiřaďte členům týmu úkoly pro přípravu pohovorů pomocí zobrazení přiřazených úkolů.
🌟 Ideální pro: Týmy, které chtějí standardizovat svůj proces náboru a činit objektivní, na datech založená rozhodnutí o přijetí.
3. Šablona ClickUp pro nábor uchazečů
Šablona ClickUp Hiring Candidates Template vizualizuje proces náboru, aby vám pomohla činit informovaná a efektivní rozhodnutí o přijímání zaměstnanců.
Chcete každému uchazeči přidělit konkrétní úkoly? Propojte formulář ClickUp, Google Form, Typeform nebo jakýkoli jiný aplikační nástroj prostřednictvím Zapier a automaticky sdílejte úkoly.
Můžete dokonce použít přizpůsobitelné hodnotící škály k hodnocení úkolů nebo interaktivní tabulky a sledovací tabule k porovnání výkonu různých uchazečů. Šablona vám také umožňuje vytvářet kontrolní seznamy a připomenutí pro všechny úkoly v oblasti lidských zdrojů, vyměňovat si poznatky, diskutovat o rolích a poskytovat zpětnou vazbu k uchazečům přímo v systému.
🎯 Jak efektivně používat tuto šablonu:
- Zobrazte úkoly související s náborem zaměstnanců pro konkrétní lokality pomocí mapového zobrazení.
- Přidejte podrobné údaje, jako jsou očekávané platové podmínky a profily na LinkedIn, pomocí vlastních polí.
- Sledujte každou fázi náborového procesu pomocí HR Tracking Applicant View.
- Sledujte vybrané a odmítnuté uchazeče spolu s odůvodněním každého rozhodnutí pomocí úplného zobrazení seznamu.
🌟 Ideální pro: Týmy pro získávání talentů a náboráře, kteří chtějí zefektivnit proces výběru kandidátů a zlepšit spolupráci během náborových kampaní.
4. Šablona pro správu pohovorů a zpráv ClickUp
Šablona ClickUp pro správu pohovorů a vytváření zpráv poskytuje strukturovaný přístup k kvalitativnímu a kvantitativnímu hodnocení uchazečů.
Formulář pro zprávu z pohovoru pomáhá personalistům doplnit podrobnosti o uchazečích, jako je pozice a oddělení, a souhrnnou zprávu s celkovým hodnocením. Obsahuje rozbalovací nabídky pro komunikační dovednosti, technické dovednosti, kulturní kompatibilitu a zkušenosti, které lze ohodnotit jako „vynikající“, „dobré“, „přijatelné“ nebo „nepřijatelné“. A samozřejmě je můžete všechny přizpůsobit!
Šablona je rozšířena o dvě další záložky, „Zprávy z pohovorů“ a „Stav zprávy“, které nabízejí podrobné vizuální znázornění hodnocení uchazečů.
🎯 Jak efektivně používat tuto šablonu:
- Sledujte průběh hodnocení každého uchazeče v reálném čase pomocí zobrazení stavu hodnocení.
- Ukládejte a organizujte všechny své zprávy pomocí zobrazení zpráv z pohovorů .
- Nastavte proces sběru zpětné vazby od uchazečů pomocí průvodce pro začátečníky.
🌟 Ideální pro: personalisty a náborové komise, které zpracovávají velké množství pohovorů a potřebují podrobné zprávy pro lepší rozhodování o přijímání zaměstnanců.
🧠 Věděli jste, že 28 % uchazečů chce předem znát průběh pohovoru? Nezapomeňte, že transparentnost je klíčem k vytvoření pozitivní zkušenosti uchazeče.
5. Šablona pro mapování dovedností ClickUp
Šablona ClickUp Skill Mapping Template hodnotí pracovní a měkké dovednosti uchazečů. Můžete přizpůsobit formulář pro hodnocení dovedností a ohodnotit znalosti uchazečů v různých oblastech, jako jsou vedení lidí, komunikace a technické dovednosti.
A co je na tom nejlepší? Všechna hodnocení jsou vyjádřena pomocí poutavých emodži! V zobrazení mapy dovedností je uvedeno jméno každého uchazeče spolu s hodnocením jeho dovedností, což poskytuje rychlý vizuální přehled o jeho schopnostech v různých oblastech. To usnadňuje identifikaci silných a slabých stránek každého uchazeče a umožňuje činit informovaná rozhodnutí o přijetí.
🎯 Jak efektivně používat tuto šablonu:
- Identifikujte měkké dovednosti všech potenciálních zaměstnanců pomocí Soft Skills View.
- Prozkoumejte technické dovednosti uchazečů pomocí zobrazení technických dovedností.
- Analyzujte, kteří uchazeči mají dovednosti specifické pro danou pozici, pomocí zobrazení dovedností specifických pro danou pozici.
🌟 Ideální pro: Plánovače pracovní síly a vedoucí týmů, kteří se snaží identifikovat mezery v dovednostech a strategicky sladit kompetence zaměstnanců s cíli organizace.
🧠 Věděli jste, že... Obsazení pracovní pozice trvá obvykle kolem 42 dní. To je téměř dost času na to, abyste se naučili nový koníček nebo shlédli celou sérii televizního seriálu!
6. Šablona pro nábor a přijímání zaměstnanců ClickUp
Šablona ClickUp Recruiting and Hiring Template vám pomůže snadno spravovat pracovní nabídky a nábor uchazečů.
Šablona obsahuje kartu Všechny role, která slouží ke sledování všech volných pozic, takže budete mít vždy přehled o dostupných pracovních místech. Karty Náborový proces a Plán pomáhají sledovat stav uchazečů od podání přihlášky až po konečný výběr, takže váš náborový proces bude perfektně organizovaný.
Potřebujete poskytnout zpětnou vazbu? Hotovo. Chcete otevřít novou pozici? Snadné. Tato šablona obsahuje také uživatelsky přívětivou kartu Formulář žádosti o zaměstnání, která uchazečům umožňuje snadno odeslat své žádosti.
🎯 Jak efektivně používat tuto šablonu:
- Vytvořte rozvrhy pohovorů a přidejte podrobnosti, jako je požadovaný plat, oddělení, zájmy a role, pomocí zobrazení rozvrhu.
- Sledujte pracovní nabídky a žádosti uchazečů pomocí zobrazení náborového procesu.
- Přizpůsobte formulář žádosti o zaměstnání tak, abyste od uchazečů získali podrobné informace o konkrétní pozici.
🌟 Ideální pro: Náborové manažery a agentury, které se zabývají komplexními náborovými procesy a potřebují centralizované centrum pro organizaci úkolů a komunikaci.
7. Šablona úkolu pro hodnotící formulář ClickUp
Pokud existuje jedna šablona, která pokrývá celý náborový cyklus společnosti, je to šablona úkolu ClickUp Evaluation Form.
Tuto šablonu můžete použít k vytvoření podrobného kontrolního seznamu pro hodnocení žádostí o zaměstnání. Přidejte akční položky, jako jsou „Prohlédnutí životopisu“, „Počáteční výběr“ a „Hodnocení technických dovedností“, a přiřaďte úkoly členům svého týmu, abyste zajistili objektivní hodnocení každého uchazeče.
Navíc můžete začlenit hodnotící stupnice pro různé dovednosti, což hodnotitelům umožní poskytnout detailní pohled na silné a slabé stránky každého uchazeče.
🎯 Jak efektivně používat tuto šablonu:
- Přidejte další vlastní pole pro dovednosti, jako je „řešení problémů“ nebo „adaptabilita“, abyste mohli uchazeče komplexně posoudit.
- Vytvořte samostatné kontrolní seznamy pro kontrolu doporučení a hodnocení po pohovoru.
- Přidejte priority úkolů a stanovte termíny, abyste zajistili rychlejší nábor.
🌟 Ideální pro: Vedoucí týmů a vedoucí oddělení, kteří provádějí strukturované hodnocení zaměstnanců za účelem sledování individuálních a týmových výkonnostních metrik.
💡Tip pro profesionály: V šabloně hodnocení vyhraďte část pro celkové dojmy a doporučení, ve které shrňte, zda je uchazeč vhodný a proč.
8. Šablona hodnotící zprávy ClickUp
Hledáte šablonu vhodnou pro začátečníky, která vám umožní provést hloubkové hodnocení potenciálních uchazečů? Šablona ClickUp Evaluation Report Template je ideálním řešením. I když je tato šablona určena pro hodnocení zaměstnanců, můžete ji přizpůsobit tak, aby sloužila k hodnocení dovedností a výkonu uchazečů o zaměstnání.
Pomůže vám to hodnotit výkonnost na základě několika faktorů, jako je hodnocení chování, hodnocení dovedností, kulturní kompatibilita a situační úkoly. Můžete také přidat hodnocení založené na KPI , jako je potenciál pro vedení, schopnost spolupráce a schopnost řešit problémy.
Šablona nabízí předdefinované kategorie pro přidávání zpětné vazby: Překračuje očekávání, Splňuje očekávání, Nespokojuje očekávání nebo Potřebuje zlepšení.
🎯 Jak efektivně používat tuto šablonu:
- Přidejte „sekci ocenění“, abyste zdůraznili kompetence každého uchazeče.
- Do sekce komentářů můžete přidat další poznámky nebo oblasti, které je třeba zlepšit.
- Shromážděte všechna data a vytvořte komplexní hodnotící zprávu pro všechny uchazeče.
🌟 Ideální pro: Manažery a generální ředitele, kteří provádějí hodnocení a vytvářejí výroční hodnotící zprávy.
9. Šablona procesu pohovoru ClickUp
Šablona ClickUp Interview Process Template vám pomůže provádět strukturované pohovory tím, že rozdělí jednotlivé fáze pohovoru do segmentů. Například segment „Počáteční pohovor“ zahrnuje přehled o společnosti a otázky specifické pro danou pozici, které slouží k posouzení odborných znalostí uchazeče.
Sekce „Ověření referencí“ je hlavní předností této šablony, která vám umožní soustředit se na kvalitativní zpětnou vazbu z minulých profesních vztahů. Obsahuje klíčové otázky, jako je délka spolupráce, silné stránky, schopnost přizpůsobit se zpětné vazbě a mnoho dalšího, aby bylo možné ověřit dovednosti a zkušenosti uchazeče.
🎯 Jak efektivně používat tuto šablonu:
- Vložte životopisy a motivační dopisy přímo do šablony, abyste je měli po ruce.
- Využijte koncepční mapy pro brainstorming následných otázek nebo dalších kroků.
- Vytvořte samostatný projekt pro každou volnou pracovní pozici a přiřaďte úkoly členům týmu, abyste zajistili odpovědnost.
🌟 Ideální pro: HR koordinátory a personalisty v citlivých odvětvích, která vyžadují důkladnou prověrku uchazečů.
✨ Zajímavost: Společnost Patagonia, která se zabývá výrobou outdoorového oblečení, hodnotí uchazeče podle jejich dovedností a vztahu k outdoorovým aktivitám a udržitelnosti. Při náboru zaměstnanců může být tedy stejně důležité, zda uchazeč sdílí vizi společnosti, jako jeho odborné znalosti.
10. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp
Hladký náborový proces je nezbytný pro personální oddělení i uchazeče. Posiluje image vašeho zaměstnavatele a pomáhá vám přilákat kvalitní talenty. Pokud tedy chcete shromáždit konstruktivní kritiku a identifikovat oblasti, ve kterých lze náborový proces pro uchazeče vylepšit, je šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp přesně to, co potřebujete.
Tento formulář pomáhá vytvořit systém řízení zpětné vazby shromažďováním názorů uchazečů. Šablonu můžete také použít k položení otázek typu „Jak byste ohodnotili celkovou zkušenost, kterou jsme vám poskytli?“
🎯 Jak efektivně používat tuto šablonu:
- Přizpůsobte formulář pro zpětnou vazbu pomocí Start Here View.
- Ukládejte a organizujte zpětnou vazbu od jednotlivých uchazečů pomocí funkce Zobrazení zpětné vazby.
- Spravujte všechny své nápady související se zpětnou vazbou a brainstormingové strategie s cílem zlepšit proces náboru pomocí celkového přehledu doporučení.
🌟 Ideální pro: HR týmy a vedoucí pracovníky organizací, kteří chtějí shromažďovat praktické zpětné vazby od zaměstnanců, klientů nebo zainteresovaných stran za účelem zlepšování.
🧠 Věděli jste, že až 55,9 % uchazečů uvádí, že po neúspěšném pohovoru nedostalo žádnou zpětnou vazbu, a pouze 5,5 % považuje zpětnou vazbu, kterou dostalo, za užitečnou?
Řešení výzev v oblasti lidských zdrojů: ClickUp zjednodušuje nábor, zapracování nových zaměstnanců a další činnosti
Jako manažer lidských zdrojů můžete mít pocit, že spravování všeho od náboru až po zapojení zaměstnanců je jako žonglování s příliš mnoha míčky najednou. Možná se ztrácíte v moři tabulek, nekonečných e-mailových konverzací a zmeškaných následných kroků.
Ale ne s ClickUp pro HR týmy. Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, ClickUp kombinuje řízení HR projektů, dokumenty a týmovou komunikaci, vše na jedné platformě – urychlené automatizací a vyhledáváním AI nové generace.
Formuláře ClickUp umožňují shromažďovat informace o uchazečích a zefektivnit proces náboru. Pomocí dashboardů ClickUp můžete také sledovat výkonnost zaměstnanců a průběh náborových úkolů.
ClickUp pro HR týmy pomáhá s:
- Řízení lidských zdrojů: Rozlučte se s roztříštěnými hodnoceními výkonu a zpětnou vazbou! Můžete sledovat růst zaměstnanců, stanovit jasné cíle a snadno monitorovat pokrok.
- Nábor: Sledujte každou fázi náborového procesu, od počátečního výběru až po finální pohovor, pomocí organizovaných postupů, které zajišťují synchronizaci všech procesů, abyste mohli přijmout ty nejlepší talenty.
- Zaškolení: Ulehčete novým zaměstnancům jejich první den! Automatizujte úkoly, nastavte připomenutí a zajistěte hladké zaškolení, díky kterému se noví zaměstnanci budou od prvního dne cítit vítáni a připraveni.
- Přizpůsobení šablon HR: Projděte si knihovnu s více než 1000 přizpůsobitelných šablon ClickUp, které vyhovují vašim jedinečným potřebám, a vytvořte personalizovaný systém HR, který se přizpůsobí růstu a kultuře vaší společnosti.
Optimalizujte svůj pracovní postup při hodnocení pohovorů pomocí ClickUp
Najít toho správného uchazeče je jako hledat jehlu v kupce sena. Je to náročné. Je to časově náročné. Ale nemusí to tak být.
Ať už najímáte zaměstnance pro rychle rostoucí startup nebo velkou společnost, použití šablon, které odpovídají vašim náborovým potřebám, je nezbytné pro přijímání inteligentnějších rozhodnutí.
Šablony formulářů pro hodnocení pohovorů od ClickUp tento proces zjednodušují tím, že nabízejí snadný způsob hodnocení, porovnání a finalizace rozhodnutí bez zbytečných komplikací.
Nenechte se náborem zaměstnanců přemoct! Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a proměňte své náborové procesy.