10 nejlepších CRM softwarů pro správu aktiv pro rok 2025

Správa finančních aktiv a budování silných vztahů s klienty jsou nezbytné pro úspěch v odvětví správy aktiv.
Bez správných nástrojů můžete čelit neefektivitě, neuspořádaným datům a promarněným příležitostem k růstu. Efektivní CRM pro správu aktiv může změnit způsob, jakým sledujete aktiva, jednáte s klienty, zvyšujete loajalitu zákazníků a dodržujete regulační požadavky.
Jak tedy najít vhodné CRM řešení pro správu aktiv?
V tomto průvodci se podíváme na 10 nejlepších softwarových řešení pro správu aktiv, která vám pomohou efektivně spravovat aktiva. 🚀
Co byste měli hledat v softwaru CRM pro správu aktiv?
Při hledání nejlepšího řešení pro správu aktiv upřednostněte funkce, které zvyšují produktivitu, optimalizují procesy a posilují vztahy s klienty. Zde je několik důležitých funkcí, které je třeba zvážit u softwaru CRM:
- Centralizovaný dashboard: Poskytuje správcům aktiv přehled o datech aktiv, vztazích s klienty a výkonnosti portfolia pro plynulou správu.
- Správa údajů o klientech: Umožňuje společnostem zabývajícím se správou aktiv organizovat a aktualizovat informace o klientech, čímž zajišťuje efektivní reporting a správu vztahů s investory.
- Nástroje pro sledování aktiv: Usnadňují vzdálenou správu aktiv prostřednictvím monitorování fyzických a finančních aktiv v reálném čase, čímž zajišťují lepší správu portfolia.
- Více zobrazení: Nabídněte flexibilní možnosti, jako jsou zobrazení seznamu, kalendáře nebo Kanban, které pomáhají správcům aktiv vizualizovat úkoly, spravovat aktivity a efektivně sledovat výkonnost portfolia.
- Přizpůsobitelná pole: Umožňují společnostem zabývajícím se správou aktiv přizpůsobit CRM systémy konkrétním obchodním potřebám, čímž se stávají specializovaným řešením pro dané odvětví.
- Správa dokumentů: Umožňuje společnostem zabývajícím se správou aktiv ukládat, organizovat a vyhledávat důležité dokumenty, jako jsou smlouvy, softwarové licence a zprávy o klientech, v rámci systému CRM.
- Dodržování předpisů: Pomáhá firmám dodržovat nové předpisy a termíny obnovení a zároveň zajišťuje přesné výkaznictví pro institucionální investory a hedgeové fondy.
- Správa e-mailů: Zefektivněte komunikaci na jednom místě, abyste mohli sledovat interakce, spravovat následné kroky a zlepšovat vztahy s klienty v celém odvětví.
10 nejlepších CRM softwarů pro správu aktiv, které můžete použít
Zde je 10 nejlepších softwarů pro správu aktiv, které vám pomohou zefektivnit vaše operace a podpořit růst v konkurenčním odvětví správy aktiv:
1. ClickUp (🏆 Nejlepší pro správu finančních projektů a vztahy se zákazníky)
ClickUp je všestranná aplikace pro práci , která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
S ClickUp můžete optimalizovat úkoly finančních projektů, sledovat výdaje a spravovat finanční pracovní postupy. Umožňuje vám také stanovit jasné cíle, snadno sledovat pokrok a spolupracovat s týmem v reálném čase.
Nástroj ClickUp CRM vám umožňuje hladce spravovat všechny vaše vztahy se zákazníky. Umožňuje vám sledovat potenciální zákazníky, obchody, kontakty a fáze prodeje na jedné platformě. Díky mnoha funkcím, jako jsou vlastní stavy, vlastní pole a více zobrazení, můžete systém CRM přizpůsobit tak, aby dokonale vyhovoval vašemu workflow správy aktiv.
Můžete například vytvořit vlastní pole, jako je Datum následné kontroly nebo Velikost obchodu, abyste mohli lépe organizovat své potenciální zákazníky a stanovovat priority úkolů. Tento nástroj vám umožňuje vizualizovat všechny fáze prodeje v zobrazení ClickUp Kanban a přetahovat obchody podle jejich postupu.
Používání CRM řešení ještě vylepšuje funkce ClickUp Automations. Pomáhá vám nastavit připomenutí pro následné kroky nebo vás upozorní, když se změní stav obchodu, takže nic nezmeškáte.
Kromě toho ClickUp nabízí tisíce přizpůsobitelných šablon pro všechny obchodní potřeby.
Ať už jde o nastavení následných úkolů, sledování fází prodeje nebo automatické zasílání oznámení o termínu splnění úkolu, šablona ClickUp CRM vše zjednodušuje.
Šablona ClickUp Asset Management Template také pomáhá sledovat a spravovat aktiva, jako jsou zařízení, software nebo zásoby. Umožňuje vám sledovat stav aktiv, opravy a efektivně zaznamenávat podrobnosti o nákupech bez jakýchkoli potíží.
📍Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte a organizujte pokrok zákazníků v různých fázích účtu, od onboardingu po retenci, a to vše v jediném rozhraní s ClickUp Kanban.
- Pomocí widgetů můžete v reálném čase sledovat klíčové ukazatele, jako je celková hodnota zákazníka, průměrná velikost obchodu a míra retence, a to pomocí panelů ClickUp Dashboards.
- Návrhy, standardní operační postupy (SOP) a wiki ve spolupráci s ClickUp Docs
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je přidělování úkolů, aktualizace stavů nebo odesílání následných e-mailů, pomocí ClickUp Automations.
- Sledujte dobu trvání úkolů a zajistěte přesné fakturace a analýzy nákladů pro projekty související s financemi pomocí ClickUp Time Tracking.
🔍 Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace ClickUp nemusí mít všechny funkce desktopové verze.
- Platforma může být pro nové uživatele, kteří nejsou technicky zdatní, komplikovaná.
💰 Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 USD/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena
⭐ Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
ClickUp je výjimečný komplexní nástroj pro správu projektů, který nám umožňuje organizovat náš pracovní tým, efektivně spolupracovat a automatizovat úkoly v jediném prostředí. Nabízí nám funkce, jako jsou Kanban tabule, Ganttovy diagramy, dokumenty pro spolupráci, automatizace bez kódu a sledování času.
2. Salesforce (🏆 Nejlepší pro efektivní správu vztahů s klienty)
Salesforce je výkonný cloudový CRM systém, který pomáhá správcům aktiv, finančním poradcům a investičním společnostem organizovat údaje o klientech, sledovat finanční aktiva a zlepšovat řízení vztahů s investory.
Funkce Salesforce zjednodušují složité procesy, jako je onboardování klientů a sledování dodržování předpisů, například automatizované pracovní postupy, analýzy v reálném čase a přizpůsobitelné řídicí panely.
📌 Příklad: Poradci jej mohou použít k vytváření personalizovaných zpráv pro institucionální investory, což zajistí lepší rozhodování a loajalitu zákazníků.
📍Nejlepší funkce Salesforce
- Sledujte cíle, investice a rodinné ekosystémy pro lepší finanční plánování.
- Zvyšte efektivitu díky automatizovanému onboardingu klientů a správě dokumentů.
- Využijte prediktivní analytiku k předvídání potřeb klientů.
🔍Omezení Salesforce
- Vzhledem k vysokým nákladům je nejvhodnější pro velké podniky, nikoli pro malé firmy.
- Uživatelé hlásili potíže s pracovním tokem při práci s velkými datovými soubory.
💰Ceny Salesforce
- Prodej: 300 USD/měsíc na uživatele
- Služba: 300 USD/měsíc na uživatele
- Prodej a služby: 325 USD/měsíc na uživatele
- Einstein 1 pro prodej a služby: 700 USD/měsíc na uživatele
⭐Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: N/A (nedostatečné hodnocení)
Salesforce je platforma, kterou používáme v naší společnosti k obsluze našich zákazníků a poskytování uspokojivých služeb. Salesforce disponuje systémem umělé inteligence, který analyzuje chování a potřeby našich zákazníků a automaticky generuje návrhy aplikací, které odpovídají jejich potřebám.
3. Microsoft Dynamics (🏆Nejlepší pro zefektivnění operací dodavatelského řetězce)
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management vám umožňuje efektivně spravovat aktiva, provoz a vztahy se zákazníky.
Jeho funkce využívají uživatelé napříč odvětvími – od výroby po maloobchod. Intuitivní ovládací panely umožňují uživatelům snadno sledovat náklady a výkonnost, čímž se snižují provozní rizika.
Funkce jako mapování umístění aktiv, sledování životního cyklu a reportování v reálném čase umožňují podnikům snížit prostoje a spravovat údržbu, aby se zlepšila provozní efektivita.
📍Nejlepší funkce Microsoft Dynamics
- Automatizujte sledování aktiv a správu životního cyklu a zvyšte tak transparentnost provozu.
- Předpovídejte potřeby údržby zařízení pomocí umělé inteligence a ušetřete náklady.
- Získejte praktické informace díky předem připraveným metrikám výkonu, jako je sledování prostojů.
🔍 Omezení Microsoft Dynamics
- Vyžaduje vysoké počáteční náklady, což může odradit menší podniky.
- Uživatelé hlásili občasné zpomalení výkonu při vysokém objemu používání.
💰 Ceny Microsoft Dynamics
- Dynamics 365 Supply Chain Management: 210 USD/měsíc na uživatele
- Dynamics 365 Supply Chain Management Premium: 300 USD/měsíc na uživatele
- Dynamics 365 Intelligent Order Management: 300 $/měsíc
⭐ Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics
- G2: 3,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: N/A (nedostatečné hodnocení)
4. Altvia (🏆 Nejlepší pro správu transakcí s soukromým kapitálem)
Pokud hledáte CRM určený pro správu alternativních aktiv, Altvia je vynikající volbou. Je přizpůsoben pro soukromý kapitál, rizikový kapitál a další alternativní investice.
Altiva optimalizuje vztahy s investory, správu obchodů a komunikační procesy, čímž zefektivňuje provoz.
Nabízí také portály pro investory, datové místnosti a nástroje pro zajištění souladu s předpisy, které vám umožní hladce spravovat zprávy pro investory, bezpečně sdílet dokumenty a sledovat činnosti související s dodržováním předpisů.
📍Nejlepší funkce Altvia
- Využijte podrobné kontrolní seznamy a metriky k efektivnímu hodnocení obchodů a sledování vývoje fondů.
- Spravujte komunikaci a poskytněte zainteresovaným stranám snadný přístup k reportům a aktualizacím.
- Přizpůsobte si dashboardy a sledujte výkonnost portfolia a produktivitu týmu v reálném čase.
🔍Omezení Altvia
- Tento nástroj nemá bezplatnou verzi ani zkušební verzi, kterou by bylo možné před zakoupením vyzkoušet.
- Slouží především pro soukromý kapitál, což omezuje jeho použití pro obecné úkoly správy aktiv.
💰Ceny Altvia
- Ceny na míru
⭐Hodnocení a recenze Altvia
- G2: N/A (nedostatečný počet hodnocení)
- Capterra: N/A (nedostatečné hodnocení)
Altvia rozumí potřebám investičních společností, což se projevuje během procesu implementace. Skvělá funkčnost ihned po instalaci a snadné přizpůsobení díky skvělému týmu.
5. DealCloud (🏆 Nejlepší pro správu obchodních příležitostí ve finančních službách)
DealCloud je přední CRM systém pro správu aktiv přizpůsobený pro investiční bankovnictví, soukromý kapitál, nemovitosti a další profesionální služby. Můžete jej použít ke správě pipeline, sledování vztahů a zlepšení realizace obchodů.
Deal Cloud umožňuje firmám centralizovat data, optimalizovat pracovní postupy a zlepšit spolupráci. Nabízí také funkce, jako jsou přizpůsobené řídicí panely, nástroje pro vytváření reportů a informace založené na umělé inteligenci.
Tyto funkce zjednodušují monitorování portfolia, správu dodržování předpisů a sledování příležitostí.
📍Nejlepší funkce DealCloud
- Přizpůsobte si dashboardy a sledujte pipeline obchodů, KPI a aktivity týmu na jednom místě.
- Sledujte vztahy propojením kontaktů a účtů, abyste zajistili, že vám při uzavírání obchodů neunikne žádná příležitost.
- Vytvářejte podrobné zprávy s integrovanými analytickými nástroji pro sledování výkonnosti a informování investorů.
🔍 Omezení DealCloud
- Uživatelé poukazují na to, že funkce e-mailového marketingu není intuitivní a uživatelsky přívětivá.
- Jeho funkce pro vytváření reportů a exportování dat jsou pomalé a obsahují chyby.
💰Ceny DealCloud
- Ceny na míru
⭐ Hodnocení a recenze DealCloud
- G2: N/A (nedostatek hodnocení)
- Capterra: 4,5/5 (20 recenzí)
6. HubSpot (🏆 Nejlepší pro zvýšení zapojení klientů)
Pro firmy, které chtějí zlepšit zapojení klientů a zefektivnit organizaci dat, nabízí HubSpot komplexní platformu CRM.
Díky centralizovanému dashboardu mohou správci aktiv sledovat interakce s klienty – e-maily, hovory a schůzky – na jednom místě.
HubSpot také zahrnuje analytické a reportovací nástroje, které nabízejí intuitivní přehled o chování zákazníků a výkonnosti portfolia. Data vám pomohou činit informovaná rozhodnutí, identifikovat trendy a optimalizovat strategie pro lepší výsledky.
📍Nejlepší funkce HubSpot
- Ukládejte a organizujte až milion kontaktů s podrobnými informacemi.
- Vytvářejte a plánujte e-maily a pracovní postupy pro péči o potenciální zákazníky bez manuální práce.
- Dostávejte oznámení v reálném čase, když kontakty otevřou e-maily nebo kliknou na odkazy, což umožňuje včasné následné kroky.
🔍 Omezení HubSpot
- Bezplatné tarify mají omezení na počet e-mailů, které lze měsíčně odeslat.
- S ročními smlouvami a bez možnosti předčasného ukončení se stává velmi drahým.
💰 Ceny HubSpot
- Zdarma
- Základní zákaznická platforma: 20 $/měsíc (pro jedno místo)
- Profesionální zákaznická platforma: 1 300 USD/měsíc (pro pět uživatelů)
- Enterprise Customer Platform: 4 300 USD/měsíc (pro sedm uživatelů)
⭐ Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (4000 recenzí)
„HubSpot Marketing Hub je neuvěřitelně univerzální platforma, která kombinuje snadné použití s výkonnými marketingovými nástroji. Jednou z jejích vynikajících vlastností je intuitivní rozhraní, díky kterému je navigace v komplexních kampaních snadná i pro ty, kteří nemají rozsáhlé technické znalosti.“
7. Pipedrive (🏆 Nejlepší pro zjednodušení správy obchodů a automatizaci pracovních postupů)
Pipedrive je snadno použitelná platforma CRM, která vám pomáhá organizovat prodejní proces pomocí vizuálních pipeline. Umožňuje vám spravovat obchody, sledovat úkoly a automatizovat pracovní postupy a poskytuje přehled v reálném čase o tom, kde se každý klient nebo obchod nachází v prodejním procesu.
Pipedrive nabízí funkce jako správa potenciálních zákazníků a kontaktů, přehledové panely, sledování e-mailů a mobilní aplikaci, které zvyšují produktivitu.
Navíc se snadno integruje s vaší e-mailovou schránkou, takže můžete sledovat komunikaci a mít jistotu, že vám neunikne žádná interakce s klientem.
📍Nejlepší funkce Pipedrive
- Pomocí šablon pracovních postupů můžete spravovat průběh obchodů a automaticky odesílat upomínky.
- Efektivní sledování potenciálních zákazníků pomocí centralizované schránky, která shromažďuje potenciální zákazníky, dokud nejsou připraveni k kvalifikaci.
- Synchronizace s Gmailem nebo Outlookem pro sledování otevření e-mailů a kliknutí
🔍 Omezení Pipedrive
- Chybí pokročilá analytika pro rozhodování založené na datech.
- Správa dokumentů je k dispozici pouze u vyšších tarifů.
💰 Ceny Pipedrive
- Essential: 14 USD/měsíc za jedno pracovní místo
- Pokročilý: 29 $/měsíc za jedno místo
- Profesionální: 59 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Power: 69 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Enterprise: 99 $/měsíc za jedno pracovní místo
⭐ Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (2000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (3000 recenzí)
8. Backstop Solutions (🏆 Nejlepší pro správu vztahů s investory a portfolia)
Backstop Solutions optimalizuje způsob, jakým investoři, hedgeové fondy a soukromé kapitálové společnosti řídí své operace. Tento software pro správu aktiv zjednodušuje pracovní postupy, zvyšuje náležitou péči a podporuje spolupráci.
Můžete využít jeho funkce, jako je centralizované ukládání dat, nástroje pro reporting a analýzu výkonnosti pro vztahy s investory, správu portfolia a sledování dodržování předpisů.
Umožňuje například automatizovat aktualizace klientů a získávat přehledy o portfoliu v reálném čase, což zlepšuje komunikaci a efektivitu.
📍 Nejlepší funkce Backstop Solutions
- Spravujte vztahy s investory pomocí centralizovaného sledování kontaktů a aktivit, abyste zlepšili komunikaci s klienty.
- Automatizujte pracovní postupy pro rychlejší a bezchybné provozní procesy napříč odděleními.
- Sledujte výkonnost portfolia pomocí analýzy v reálném čase pro lepší investiční rozhodnutí.
🔍Omezení řešení Backstop
- Nenabízí bezplatnou zkušební verzi ani bezplatnou verzi k vyzkoušení před zakoupením předplatného.
- Uživatelé zaznamenali, že nástroj při práci s velkými datovými sadami zaostává.
💰Ceny řešení Backstop Solutions
- Ceny na míru
⭐ Hodnocení a recenze Backstop Solutions
- G2: 4,7/5 (40 recenzí)
- Capterra: N/A (nedostatek hodnocení)
9. Satuit (🏆 Nejlepší pro budování vztahů s investory)
Satuit je software pro správu aktiv přizpůsobený potřebám správců majetku, soukromých kapitálových společností a správců aktiv. Vyniká v oblasti správy vztahů, komunikace s klienty a dodržování předpisů.
Satuit usnadňuje sledování e-mailů a správu vztahů s klienty. Pomáhá také zlepšit růst podnikání a zvýšit spokojenost klientů.
Jeho hladká integrace s nástroji jako DocuSign a portfoliovými systémy zvyšuje přesnost pracovních postupů a provozní efektivitu.
📍Nejlepší funkce Satuit
- Sledujte vztahy s klienty prostřednictvím přizpůsobených dashboardů, které poskytují přehled v reálném čase.
- Sledujte úkoly související s dodržováním předpisů pomocí auditních stop a funkcí pro vytváření reportů.
- Automatizujte sledování komunikace prostřednictvím e-mailů, hovorů a schůzek.
🔍Omezení Satuit
- Uživatelé uvádějí, že cenové plány tohoto nástroje nejsou příliš transparentní.
- Uživatelské rozhraní tohoto nástroje není příliš intuitivní.
💰Ceny Satuit
- Satuit Essentials: 150 $/měsíc
- Satuit Premium: Od 200 USD/měsíc
- Satuit Enterprise: Od 300 USD/měsíc
⭐Hodnocení a recenze Satuit
- G2: N/A (nedostatečné hodnocení)
- Capterra: N/A (nedostatečné hodnocení)
Tento software splňuje naše požadavky na CRM a je neustále vylepšován. Tým pro vztahy s klienty je vynikající a vždy nám ochotně pomůže. Pravidelně se také konají školicí webináře.
10. Redtail CRM (🏆 Nejlepší pro sledování údajů o klientech a správu vztahů s klienty)
Redtail CRM je software pro správu aktiv přizpůsobený finančním profesionálům, zejména poradcům a plánovačům, který zlepšuje správu vztahů s klienty.
Nabízí intuitivní rozhraní, které vylepšuje pracovní postupy, sleduje údaje o klientech a automatizuje klíčové úkoly, jako je hromadný e-mailový marketing a generování zpráv.
Pomocí Redtail můžete snadno organizovat záznamy o klientech a potenciálních zákaznících a dokonce automatizovat určité úkoly, jako je přiřazování konkrétních akcí klientům nebo členům týmu. To vám ušetří čas a zvýší produktivitu.
📍Nejlepší funkce Redtail CRM
- Sledujte údaje o klientech bezproblémově pomocí komplexních profilů, které zajišťují snadný přístup k klíčovým informacím.
- Efektivní automatizace pracovních postupů pro správu opakujících se úkolů a sledování pokroku.
- Integrace s finančními nástroji, jako jsou Morningstar a Riskalyze, pro vylepšenou funkčnost.
🔍 Omezení Redtail CRM
- Někteří uživatelé tvrdí, že uživatelské rozhraní tohoto nástroje je zastaralé.
- Ve srovnání s jinými populárními CRM řešeními nabízí omezené možnosti integrace.
💰 Ceny Redtail CRM
- Spuštění 45 $/měsíc na uživatele
- Růst: 65 USD/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
⭐ Hodnocení a recenze Redtail CRM
- G2: 4,3/5 (130 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (80 recenzí)
