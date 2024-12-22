Jak vytvořit efektivní kritéria přijetí pro váš tým

Kdy se úkol považuje za splněný? Když úkol splňuje své požadavky. Požadavky však mohou být záměrně vágní nebo napsané z obecného hlediska. Požadavky nám sice říkají, co by měl produkt celkově umět, ale nedefinují všechny standardy, které by měl splňovat.
To je úkolem dalšího artefaktu agilního projektového řízení, tzv. akceptačních kritérií. V tomto blogovém příspěvku se podíváme na to, co jsou akceptační kritéria, proč je potřebujete a jak je pro svůj projekt napsat.
Co jsou kritéria přijatelnosti?
Kritéria přijatelnosti, která mají původ v softwarovém inženýrství, jsou souborem podmínek, které musí nová funkce/inkrement splňovat, aby byla považována za kompletní.
Doslovně řečeno, jedná se o kritéria, na základě kterých bude funkce přijata vlastníkem produktu nebo zákazníkem.
Charakteristiky účinných kritérií přijetí
Kritéria přijatelnosti jsou posledním kontrolním bodem, který určuje, zda je produkt/funkce připravena pro uživatele. Jsou známkou schválení, že produkt/funkce je dostatečně dobrá pro výrobu.
Aby byla kritéria přijetí účinná, musí být:
Zaměření na uživatele: Týmy vytvářejí kritéria přijatelnosti z pohledu uživatele, aby zajistily soulad s obchodními cíli.
Orientované na výsledek: Na rozdíl od uživatelského příběhu definují kritéria přijatelnosti požadovaný výsledek. Proto musí být také měřitelná.
Konkrétní: Každé kritérium musí být konkrétní a musí se vztahovat k jednomu aspektu dané funkce.
Například „musí být v souladu s deseti nejčastějšími zranitelnostmi OWASP“ může být účinným kritériem, protože se týká výhradně bezpečnosti.
Stručnost: Musí se jednat o krátké věty. Musí používat jazyk a terminologii, kterou vývojový tým používá a která mu vyhovuje.
Nezávislost: Je dobré zajistit, aby jedno kritérium přijetí nezáviselo na jiném, což by vedlo ke vzniku sítě složitostí.
Testovatelné: Toto je nejdůležitější aspekt. Dobré akceptační kritérium musí být testovatelné. Obvykle má formu výsledků ano nebo ne.
Proč jsou kritéria přijatelnosti důležité?
Každý softwarový tým ví, jak shromažďovat požadavky v agilním prostředí, aby přesně definoval, co produktový vlastník/zákazník potřebuje. Proč tedy potřebujeme další artefakt, ptáte se? Zde je důvod.
Běžný kontext
Kritéria přijatelnosti vytvářejí společné porozumění mezi vlastníky produktů, vývojáři a analytiky kvality ohledně každé funkce. Zabraňují zmatení, subjektivnímu výkladu a potenciálním nedorozuměním.
Sladění produktu
Kritéria přijatelnosti slouží jako měřítko, které hodnotí soulad produktu/funkce s požadavky, cíli a záměry. Propojují kód zpět s obchodní činností.
Účinnost testování
Když máte jasně definovaná kritéria přijatelnosti, vaše týmy zajišťující kvalitu mohou automatizovat a urychlit agilní proces testování. Také zajistí opakovatelnost napříč sprinty.
Efektivita řízení projektů
Dobrá kritéria přijatelnosti umožňují lepší monitorování, sledování a kontrolu projektu. Poskytují jasný přehled o tom, proč byla určitá funkce vrácena k přepracování, a pomáhají projektovým manažerům optimalizovat procesy.
Pozitivní uzavření
Kritéria přijatelnosti v zásadě definují, co znamená „hotovo“ v agilních projektech. Pokud jsou všechna kritéria přijatelnosti splněna, můžete produkt s jistotou dodávat s vědomím, že jste udělali vše, co bylo potřeba.
Pokud vás to přesvědčilo o tom, že byste měli kritéria přijatelnosti začlenit do svých projektů, zde je návod, jak začít.
Jak psát kritéria přijatelnosti
Ačkoli to může být lákavé, psaní akceptačních kritérií není práce pro jednu osobu. Aby byla akceptační kritéria účinná, musí zahrnovat podněty různých zainteresovaných stran. Vlastník produktu obvykle píše akceptační kritéria s technickými podněty od vývojového týmu.
Níže najdete strategický a komplexní přístup k psaní kritérií přijatelnosti ve spolupráci s pomocí komplexního nástroje pro správu produktů, jako je ClickUp.
1. Pochopte účel kritérií přijatelnosti
Prvním krokem je zjistit, proč přijímací kritéria píšete. Je to pouze pro účely testování ze strany oddělení kontroly kvality? Jsou stanoveny zákazníkem? Jedná se o požadavky na shodu? Je to důkaz koncepce? Pochopte účel přijímacích kritérií, abyste se ujistili, že jsou účinná pro dané publikum a potřeby.
Zatímco samotná kritéria přijatelnosti budou jasná a ověřitelná, dokument o účelu bude podrobně zkoumat důvody. Řekněme například, že jedním z kritérií přijatelnosti je „umožnit kontrastní schéma pro slabozraké“.
V dokumentu o účelu může být uvedeno: „Funkce pro slabozraké jsou pro naši aplikaci zásadní, protože obsluhujeme zákazníky starší 50 let. Produkt, který je pro tuto cílovou skupinu snadno použitelný, výrazně sníží zátěž našich terénních pracovníků při domácích návštěvách.“
ClickUp Docs je skvělým místem, kde můžete shromáždit všechny informace a definovat svůj účel. Použijte jej jako návod, aby všichni zúčastnění byli na stejné vlně (doslova!) ohledně potřeby a důležitosti kritérií přijatelnosti.
Spolupracujte v reálném čase, provádějte úpravy, zanechávejte komentáře a označujte osoby, od kterých chcete získat zpětnou vazbu. Po dokončení můžete také vytvářet úkoly přímo z ClickUp Docs.
Bonus: Úvod do epik vs. funkcí, který vám pomůže psát uživatelské příběhy.
2. Začněte s uživatelskými příběhy
Nyní, když máte nastavený kontext, je čas začít psát. Začněte s uživatelským příběhem. Projděte si uživatelskou cestu, kterou musí každá funkce umožnit, a napište odpovídající kritéria přijatelnosti.
Při používání ClickUp Tasks pro vaše uživatelské příběhy můžete vytvořit vlastní pole pro konkrétní podrobnosti, jako je role uživatele, cíl, požadovaný výsledek, závislosti atd. S veškerými těmito informacemi na jednom místě přemýšlejte o tom, jak by mělo vypadat „hotovo“.
Pokud jste v této oblasti úplným nováčkem, zde je šablona vhodná pro začátečníky, která vám pomůže začít. Použijte šablonu uživatelských příběhů ClickUp k správě příběhů, jejich rozdělení na úkoly, stanovení priorit funkcí, jejich vývoji a dodání produktů světové třídy.
3. Napište kritéria přijetí
Na základě uživatelského příběhu napište kritéria přijatelnosti. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je vytvořit kontrolní seznam. Například když vytváříte formulář s jedním polem pro přihlášení k odběru newsletteru, váš seznam kritérií přijatelnosti může vypadat takto:
- Uživatel by měl mít možnost zadat svou e-mailovou adresu.
- Systém by měl zaslat potvrzovací e-mail na zadanou a ověřenou e-mailovou adresu.
Seznamy úkolů ClickUp zvládnou vše přímo v rámci úkolu, který jste vytvořili pro uživatelský příběh. Pod každý úkol přidejte seznamy kontrolních bodů pro přijetí, které se na něj vztahují.
Máte běžná bezpečnostní nebo výkonnostní kritéria platná pro všechny úkoly? Žádný problém! Vytvořte šablonu kontrolního seznamu a automaticky ji aplikujte na všechny relevantní úkoly.
4. Používejte formát „Given-When-Then“ (Když-Pak)
Dalším způsobem, jak definovat kritéria přijatelnosti, je použití formátu Given-When-Then (GWT). Jednoduše řečeno, vypadá to takto.
- Dané: Počáteční stav nebo kontext softwaru
- Kdy: Akce nebo událost, kterou uživatel provádí
- Poté: Očekávaný výsledek
V podstatě to znamená, že při daném vstupu (
Když vytváříte stejnou funkci pro přihlášení k odběru newsletteru,
- Dané: Uživatel se pokouší přihlásit k odběru newsletteru.
- Kdy: Uživatel zadá svou platnou oficiální e-mailovou adresu.
- Poté: Je odeslán automatický e-mail potvrzující jejich přihlášení k odběru.
5. Spolupracujte se zainteresovanými stranami
Dobrá kritéria přijatelnosti se nepíší izolovaně. Produktoví manažeři obvykle přinášejí pohled uživatele a obchodní potřeby. Tým designérů se zaměřuje na uživatelský zážitek, použitelnost, přístupnost atd. Vývojový tým přispívá k technickým specifikacím. DevOps se zajímá o výkon a využití zdrojů.
Abyste zajistili, že váš produkt splňuje všechny tyto požadavky, musíte společně sepsat kritéria přijatelnosti. S ClickUpem to může být překvapivě jednoduché.
Ke každému úkolu uživatelského příběhu přidejte kritéria přijetí, a to buď jako kontrolní seznam, vlastní pole, popis nebo komentář. Použijte vnořené komentáře ClickUp k diskusi o jednotlivých kritériích přijetí a @zmínky pro komunikaci se zainteresovanými stranami. Přiřaďte akční položky a další.
6. Buďte struční a výstižní
Snažte se v kritériích přijetí nepoužívat spojky. Žádné „a“ nebo „nebo“. Kritéria by měla být stručná, nejlépe v jedné jednoduché větě. Místo slov „může“, „může“ nebo „mohl by“ používejte slova „měl by“ a „musí“.
7. Zajistěte testovatelnost
Abyste se ujistili, že jsou vaše kritéria přijatelnosti splněna, musíte je otestovat. Způsob, jakým kritéria napíšete, hraje v tomto ohledu klíčovou roli. Ujistěte se, že vaše kritéria přijatelnosti jsou vhodná pro psaní testovacích případů. Rozšiřme předchozí příklad.
Pokud je kritériem přijatelnosti „uživatel by měl být schopen zadat svou e-mailovou adresu“, pak by testovací případ byl:
Kroky:
- Zadejte e-mailovou adresu
- Stiskněte klávesu Enter.
Výsledek:
- Pokud ne, zobrazte zprávu „Zadejte prosím svou oficiální e-mailovou adresu“.
- Ověřte e-mailovou adresu jako oficiální
- Pokud ano, zobrazte zprávu „Děkujeme za vaši registraci. Zaslali jsme vám potvrzovací e-mail“.
8. Kontrola a revize
Během celého vývojového procesu sledujte a optimalizujte svá kritéria přijatelnosti. S ClickUpem můžete také nastavit přehledy pro každé z nich, abyste viděli, čemu je třeba věnovat pozornost.
Pomocí panelů ClickUp Dashboards vytvořte přizpůsobitelné widgety pro kritéria přijatelnosti, která jsou pro vás důležitá. Zjistěte, které funkce zaostávají, a vypracujte strategie k řešení jejich příčin.
Tím jste se naučili, co dělat. Nyní se zaměříme na to, co nedělat.
Časté chyby, kterým je třeba se při psaní kritérií přijatelnosti vyhnout
Při psaní kritérií přijatelnosti můžete v technických, funkčních a provozních parametrech udělat řadu chyb. Zde jsou běžné chyby, které týmy obvykle dělají.
Dělat to sám
Vlastníci produktů často pociťují tlak, aby kritéria přijatelnosti psali sami. I když je tento přístup míněn dobře, může vést ke ztrátě technických znalostí vývojového týmu.
Kritéria přijatelnosti vždy pište společně.
Ignorování uživatele
Jelikož kritéria přijatelnosti se nacházejí na samém konci vývojového procesu, je snadné zapomenout na uživatelský zážitek. To je vážná chyba.
Kritéria přijatelnosti vždy vytvářejte s ohledem na koncového uživatele.
Zaměřte se na to, jak
Kritéria přijatelnosti se netýkají toho, jak by měl softwarový nástroj fungovat. Týkají se toho, jaké výsledky by měl přinášet. Psaní kritérií přijatelnosti, která definují „jak“ napsat danou funkci, může být kontraproduktivní.
Vždy se zaměřujte na očekávané výsledky a výstupy.
Zachovejte neurčitost
Nejasná nebo obecná kritéria přijatelnosti mají opačný účinek, než jaký by měla mít: ponechávají prostor pro interpretaci. To znamená, že výsledek se může lišit v závislosti na testerovi, okolnostech nebo dokonce prostředí.
Kritéria přijetí vždy formulujte jasně, konkrétně a jednoznačně.
Přidávání příliš mnoha
Ačkoli neexistuje žádná stupnice pro to, co je rozumný počet, je velkou chybou psát jich příliš mnoho. Ve skutečnosti může příliš mnoho akceptačních kritérií naznačovat, že je třeba rozdělit samotný uživatelský příběh na další menší části. Podívejte se na agilní body uživatelského příběhu, abyste tuto teorii potvrdili.
Vždy uvádějte pouze naprosto nezbytná kritéria přijatelnosti.
Osvědčené postupy pro psaní kritérií přijatelnosti
Kritéria přijatelnosti jsou důležitým nástrojem pro spolupráci a komunikaci v týmech zabývajících se vývojem softwaru. V této části se zaměříme na to, jak je co nejlépe využít.
Buďte jasní
Ujistěte se, že jsou kritéria přijatelnosti jasná pro všechny zúčastněné strany. Vývojář musí rozumět významu kritérií přijatelnosti. A analytik kvality musí vědět, jak je převést do testovacího případu.
Používejte jednoduchý jazyk
Kritéria přijatelnosti pište srozumitelnou angličtinou. Nepoužívejte odborný jazyk. Zejména se vyhněte tomu, abyste vývojáři říkali, jak má být kód napsán.
Udržujte výsledky binární
Kritérium přijatelnosti je buď splněno, nebo není. Neexistuje nic jako částečně splněno nebo 80% splněno. Kritéria přijatelnosti proto pište jako výroky typu „splněno“ nebo „nesplněno“.
Zajistěte měřitelnost
Nejjednodušší způsob, jak dosáhnout výsledků typu „splnil/nesplnil“, je učinit je měřitelnými. Pokud je například vaším kritériem přijatelnosti „rychlost načítání stránky méně než 3 sekundy“, je snadné jej otestovat a splnit.
Vycházejte pouze z rozumných předpokladů
Vlastníci produktů často považují něco za „samozřejmé“, protože jsou blízko uživateli. Pro vývojáře to však nemusí být tak samozřejmé. Pokud je to možné, nedělejte žádné předpoklady. Pokud je to nutné, dělejte rozumné předpoklady ve spolupráci s týmem.
Příklady kritérií přijatelnosti
Podívejme se na několik příkladů kritérií přijatelnosti v reálném světě, a to nejen v oblasti vývoje softwaru, ale i v jiných oblastech.
Příklad 1: Vývoj softwaru (pomocí metody kontrolního seznamu)
Úkol: Funkce vyhledávání na webových stránkách zaměřených na obsah.
Kritéria přijetí:
- Mělo by být k dispozici textové pole, do kterého mohou uživatelé zadat svůj vyhledávací dotaz.
- Výsledky by měly být zobrazeny jako seznam.
- Výsledky by se měly otevřít na nové stránce.
- Výsledky by měly být stránkované.
Příklad 2: Vývoj softwaru (pomocí metody GTW)
Úkol: Funkce rezervace schůzky
Kritéria přijetí:
- Vzhledem k tomu, že stávající zákazník chce rezervovat schůzku
- Zadají svou e-mailovou adresu a vyberou preferovaný termín schůzky.
- Jejich schůzka by měla být rezervována a potvrzena e-mailem.
Příklad 3: Psaní obsahu (pomocí metody kontrolního seznamu)
Úkol: Napište blogový příspěvek o délce 1000 slov o nejnovějším filmu Toma Cruise.
Kritéria přijetí:
- Použijte americkou angličtinu
- Používejte oxfordskou čárku
- Úvod by neměl být delší než 200 slov.
- Zahrňte 3–5 interních odkazů.
Příklad 4: Metoda marketingu (s využitím GTW)
Úkol: Spusťte reklamní kampaň založenou na záměru ve vyhledávání Google.
Kritéria přijetí:
- Za předpokladu, že uživatel je na kterémkoli z vyhledávacích rozhraní Google
- Když uživatel zadá klíčové slovo do našeho seznamu
- Poté zobrazit
Úloha kritérií přijatelnosti v agilních metodikách
Pokud je agilita o rozdělení monolitů na malé, zvládnutelné části a jejich postupném budování, kritéria přijatelnosti to ještě více zdůrazňují.
Například můžete rozdělit svou velkou e-commerce platformu na malé části, z nichž jednou je funkce přidání do košíku.
V rámci funkce „přidat do košíku“ může existovat několik drobných funkcí, například co se stane, když je produkt vyprodán, nebo jak může uživatel upravit množství, které se přidá do košíku. Dobře napsaná kritéria přijatelnosti pomáhají zaměřit se na tyto detaily.
V rámci agilních metodik pomáhají kritéria přijetí v následujících oblastech:
Definování výsledků: Kritéria přijatelnosti informují tým pro kontrolu kvality o tom, jak má vypadat dokončená funkce.
Usnadnění diskusí: Agilní vývoj není jen o kódu. Je to o řešení obchodních problémů pomocí technologií. Kritéria přijatelnosti pomáhají usnadnit tyto diskuse, aby bylo možné dosáhnout správných kompromisů a souvisejících rozhodnutí.
Spojení mezifunkčních týmů: Vlastníci produktů, obchodní analytici, designéři, vývojáři, testeři a provozní týmy získají společné porozumění produktu na základě kritérií přijatelnosti.
Umožnění pokroku: Jakmile jsou splněna kritéria přijatelnosti, úkol postoupí do další fáze životního cyklu vývoje softwaru.
Dodávejte lepší produkty rychleji s ClickUp
Jedním z klíčových kroků při vývoji dobrého softwaru je splnění stanovených kritérií přijatelnosti. Mezi desítkami dokumentů, zpráv, schůzek, plánování a diskusí se však často stává, že některé položky uniknou pozornosti. Tomu se můžete vyhnout pomocí nástroje pro správu produktů, jako je ClickUp.
ClickUp není jen správce úkolů. Je to komplexní platforma navržená s ohledem na týmy zabývající se vývojem produktů. Díky výkonným funkcím ClickUp Tasks můžete plánovat a rozvrhovat uživatelské příběhy, přidávat kritéria přijatelnosti, propojovat je s testovacími případy a rychle a efektivně je posouvat vpřed.
Zrychlete dodávky pomocí ClickUp Brain, který vám pomůže generovat nápady, vytvářet plány, shrnout diskuse a sestavit dokumentaci. Sledujte celkový přehled i detaily na jednom místě pomocí ClickUp Dashboards. Zjistěte, zda ClickUp splňuje vaše kritéria přijatelnosti pro skvělé řešení produktového managementu.