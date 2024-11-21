20 nejlepších automatizačních nástrojů DevOps pro zefektivnění vašich pracovních postupů

Když se vedoucí pracovníci v oblasti IT ptají na největší mezeru v technických dovednostech ve své organizaci, mnozí z nich uvádějí DevOps. A to z dobrého důvodu.
Přechod ze známých starších systémů na moderní architektury je pro mnoho organizací často velkou změnou. Samozřejmě získáte mnohem větší výkon a flexibilitu, ale s tím přichází i spousta složitostí, které je bez správných nástrojů těžké zvládnout.
Nástroje pro automatizaci DevOps jsou záchranným lanem, které týmům pomáhá omezit manuální úkoly, zefektivnit procesy CI/CD a DevOps a zajistit hladký chod.
Sestavili jsme seznam 20 nejlepších automatizačních nástrojů DevOps, které vám pomohou zvýšit produktivitu a zefektivnit pracovní postupy.
Co byste měli hledat v nástrojích pro automatizaci DevOps?
Při výběru automatizačního nástroje DevOps je třeba mít na paměti několik klíčových věcí – tyto body byste neměli opomenout!
- Kompatibilita s vaší infrastrukturou: Nástroj musí dobře fungovat s vaším stávajícím nastavením. Není dobré najít nástroj, který je na papíře perfektní, ale je složitý integrovat s tím, co již máte.
- Vlastnosti a funkce: Ujistěte se, že nástroj splňuje požadavky vašeho týmu. Podívejte se na seznam funkcí – splňuje všechny vaše požadavky?
- Snadné použití: Nikdo nechce pracovat s nástrojem, který vyžaduje rozsáhlý manuál. Vyberte si něco uživatelsky přívětivého, co vašemu týmu nezabere spoustu času učením se.
- Integrace s jinými nástroji: Pravděpodobně již ve svém pracovním postupu používáte řadu dalších nástrojů. Ujistěte se, že tento nástroj s nimi bude kompatibilní, abyste nemuseli vynakládat zbytečné úsilí na jejich vzájemné sladění.
- Náklady: A nakonec, nepřekračujte svůj rozpočet! Nástroj může být ten nejlesklejší na trhu, ale pokud stojí jmění, nemusí se vyplatit. Najděte něco, co vyhovuje vašim potřebám, aniž by to zruinovalo vaši peněženku.
Přečtěte si také: Dekódování cílů a záměrů DevOps pro týmy vývoje softwaru
20 nejlepších automatizačních nástrojů DevOps
Od správy CI/CD pipeline po konfigurace a nasazení – těchto 20 automatizačních nástrojů DevOps vám usnadní život a zefektivní vaše pracovní postupy. Pojďme se na ně podívat!
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci správy úkolů a sprintů v DevOps)
ClickUp, komplexní centrum, které podporuje agilní rámce automatizací správy úkolů a sprintů, zjednodušuje váš vývojový cyklus. Od Kanbanu po Scrum, přizpůsobí se vašemu pracovnímu postupu a pomůže vašemu softwarovému týmu dodávat rychleji a chytřeji.
Ať už se jedná o vytváření úkolů, aktualizace stavu nebo odesílání oznámení, ClickUp Automations to vše zvládne na základě pravidel a spouštěčů, které nastavíte. To znamená, že můžete automaticky přesouvat úkoly mezi různými fázemi vašeho agilního pracovního postupu.
Můžete také nastavit automatizaci tak, aby měnila stavy úkolů, přiřazovala úkoly členům týmu nebo automaticky aktualizovala termíny splnění.
S ClickUp můžete také propojit a automatizovat všechny fáze vaší DevOps a CI/CD pipeline. Nativní integrace s více než 200 nástroji, včetně GitHub, Figma, Sentry, Slack a dalších, vám usnadní zefektivnění vašich pracovních postupů.
Tyto integrace vám umožňují centralizovat všechny vaše úkoly, komunikaci a aktualizace na jednom místě.
Díky ClickUp Dashboards a jeho funkcím pro sledování času získáte také přehled o pokroku svého týmu. Můžete sledovat termíny, spravovat úkoly a monitorovat aktualizace v reálném čase, aby všichni byli v souladu a soustředění.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizace správy úkolů: Přizpůsobitelná automatizace ClickUp může spouštět vytváření úkolů, aktualizovat stavy a odesílat oznámení na základě konkrétních pravidel, takže můžete projekty udržovat v chodu s minimálním manuálním úsilím.
- Hladká integrace: Propojte se s dalšími nástroji DevOps, jako jsou Google Drive, Salesforce a open-source řešení, a centralizujte všechny své úkoly, komunikaci a aktualizace na jednom místě.
- Nabídka univerzálních zobrazení: Vyberte si z mapy, tabulky, časové osy a dalších možností a vizualizujte své projekty způsobem, který nejlépe vyhovuje pracovnímu postupu vašeho týmu.
- Usnadnění spolupráce: Používejte nástroje jako značky, komentáře, Kanban tabule a Whiteboardy, abyste udrželi otevřenou komunikaci a organizované úkoly pro hladkou interakci týmu.
- Vizualizace struktury projektu: Pomocí ClickUp Mind Maps rozložte složité projekty a intuitivně organizujte úkoly.
Omezení ClickUp
- Mírná náročnost na osvojení: ClickUp má pro nové uživatele mírnou náročnost na osvojení kvůli svým rozsáhlým funkcím.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Přečtěte si také: Automatizace DevOps: výhody, příklady a osvědčené postupy
2. Jenkins (nejlepší pro kontinuální integraci a dodávky v DevOps)
Jenkins pomáhá vývojářům včas odhalit chyby v kódu a urychlit nasazení automatizací různých fází životního cyklu vývoje softwaru.
Další z největších předností Jenkinsu je jeho univerzálnost. Funguje ve všech prostředích – lokálních, cloudových i hybridních – a vývojářům tak dává svobodu vytvářet, testovat a v případě potřeby nasazovat cloudové aplikace.
Nejlepší funkce Jenkins
- Otevřený zdrojový kód a bezplatnost: Jenkins je volně dostupný a díky svému otevřenému zdrojovému kódu vznikla silná komunita, která pravidelně přispívá vylepšeními a novými funkcemi.
- Nabízí širokou škálu pluginů: Jenkins nabízí rozsáhlou knihovnu pluginů, která vývojářům umožňuje přizpůsobit nástroj konkrétním potřebám projektu a rozšířit jeho funkčnost.
- Integrace s hlavními nástroji: Jenkins hladce spolupracuje s oblíbenými nástroji, jako jsou Git, Docker a Kubernetes, díky čemuž je přizpůsobivý široké škále technologických stacků.
- Poskytování flexibility: Jenkins lze použít v projektech jakékoli velikosti a složitosti, s podporou integrace více serverů pro nepřetržité dodávky v rámci globálních týmů.
- Sada API: API Jenkins umožňují cílené načítání dat, pomáhají s plynulou komunikací serverů a umožňují vlastní integrace.
Omezení Jenkins
- Nepředvídatelné náklady: Ačkoli je Jenkins sám o sobě zdarma, náklady spojené s hostováním se mohou značně lišit v závislosti na zatížení serveru.
- Chybějící funkce pro spolupráci: Jenkins nenabízí integrované možnosti, jak mohou členové týmu snadno zobrazit vzájemné commity, což může komplikovat sledování projektů u větších týmů.
- Omezená analytika: Jenkins neposkytuje podrobnou analytiku o cyklech nasazení, což omezuje přehled o kompletním vývojovém procesu.
Ceny Jenkins
- Zdarma
Hodnocení a recenze Jenkins
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 550 recenzí)
3. GitLab CI/CD (nejlepší pro integrované DevSecOps v DevOps)
Díky funkcím CI/CD je GitLab skvělou volbou pro včasné odhalení chyb a zajištění toho, že váš kód splňuje všechny standardy potřebné pro produkci. Je fantastický pro zjednodušení procesu DevSecOps.
Nejlepší funkce GitLab CI/CD
- Zjednodušení DevSecOps: GitLab CI/CD konsoliduje nástroje pro vývoj, zabezpečení a provoz do jedné platformy, což týmům usnadňuje správu kódu a pracovních postupů DevOps.
- Nabídka integrovaných bezpečnostních skenů: Tyto skeny poskytují komplexní bezpečnostní řešení a zajišťují včasné odhalení zranitelností v rané fázi vývojového procesu.
- Podpora sledování problémů pomocí markdownu: Tato funkce činí sledování problémů zajímavějším a podpora markdownu navíc přidává příjemný prvek formátování.
- Umožnění nasazení nezávislého na cloudu: GitLab je flexibilní a lze jej nasadit u jakéhokoli poskytovatele cloudu.
Omezení GitLab CI/CD
- Náročné integrace na některých systémech: Integrace GitLabu z příkazového řádku ve Windows nebo Mac může být pro nové uživatele trochu složitá.
- Složité aktualizace a migrace: Přechod na nový server nebo aktualizace GitLabu může být obtížný a někdy, pokud selže jedna funkce, mohou být ovlivněny i další.
- Chybějící funkce v komunitních edicích: Některé pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v placených verzích. To může omezit možnosti menších týmů.
Ceny GitLab CI/CD
- Zdarma
- Premium: 29 $ za uživatele/měsíc
- Ultimate: Individuální ceny
Hodnocení a recenze GitLab CI/CD
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 100 recenzí)
4. CircleCI (nejlepší pro přizpůsobitelné CI/CD s opakovaně použitelnými konfiguracemi)
CircleCI je přední platforma CI/CD známá svou flexibilitou a výkonnými funkcemi, jako je například panel Insights Dashboard, čistá prostředí a opakovaně použitelné konfigurace zvané Orbs.
CircleCI podporuje více infrastruktur, od Linuxu po macOS a dokonce i ARM, což z něj činí univerzální volbu pro většinu týmů DevOps.
Nejlepší funkce CircleCI
- Nabídka panelu Insights Dashboard: Tato funkce poskytuje komplexní přehled všech CI/CD pipeline, což vám umožňuje sledovat stav, monitorovat dobu trvání a optimalizovat spotřebu zdrojů.
- Provozování čistých prostředí: CircleCI vám umožňuje provozovat čisté obrazy a snadno je poskytovat, čímž se snižuje riziko konfliktů mezi sestaveními.
- Definování opakovaně použitelných konfigurací pomocí Orbs: Orbs vám umožňují opakovaně používat konfigurace pro úlohy, vykonavatele a příkazy, což zrychluje a usnadňuje nastavení.
- Podpora více prostředí: CircleCI funguje s Linuxem, macOS, Windows, ARM a dalšími systémy a nabízí flexibilitu napříč různými infrastrukturami.
- Zajištění koordinace pracovních postupů: Pracovní postupy vám umožňují definovat a spravovat provádění úloh, takže máte kontrolu nad tím, jak a kdy jsou úkoly prováděny.
Omezení CircleCI
- Překonávání strmé křivky učení: Nastavení prostředí a seznámení se s pojmy jako ukládání do mezipaměti a úlohy může nějakou dobu trvat, zejména pro začátečníky.
- Správa dvou verzí softwaru: Verze CircleCI Cloud a Server mohou být matoucí, protože každá z nich nabízí jiné funkce a má jiné požadavky na správu.
- Občasné problémy se spolehlivostí služby Docker: Někteří uživatelé hlásí občasné potíže s vyhledáváním služeb Docker, což může komplikovat sestavení, která se spoléhají na Docker Compose.
Ceny CircleCI
- Zdarma
- Výkon: Od 15 $/měsíc
- Rozsah: Od 2 000 USD/měsíc
Hodnocení a recenze CircleCI
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 90 recenzí)
5. Travis CI (nejlepší pro zjednodušené CI/CD s silnou integrací GitHub)
Díky snadnému použití a hladké integraci s GitHubem je Travis CI skvělým nástrojem pro týmy, které s DevOps teprve začínají.
Tento nástroj CI/CD nabízí funkci Build Matrix, která uživatelům umožňuje spouštět testy paralelně v několika prostředích, což týmům šetří spoustu času. Stejně jako CircleCI podporuje i Travis CI řadu prostředí, včetně Linuxu, macOS a Windows.
Nejlepší funkce Travis CI
- Podpora paralelních sestavení pomocí Build Matrix: Travis CI vám umožňuje rozdělit testy do více prostředí a spouštět úkoly paralelně, abyste dosáhli rychlejších výsledků.
- Snadná integrace s GitHubem: Travis CI byl navržen s ohledem na GitHub, takže můžete snadno propojit své repozitáře a spouštět sestavení pomocí pull requestů GitHubu.
- Nabízí jak cloudové, tak i self-hosted možnosti: Travis CI podporuje SaaS i on-premise nasazení, takže týmy si mohou vybrat nastavení, které jim nejlépe vyhovuje.
- Zajištění izolovaných sestavení s podporou kontejnerů: Každé sestavení běží ve virtuálním stroji a podporuje konkrétní jazyky a nástroje, včetně Ruby, JavaScript a Ubuntu.
Omezení Travis CI
- Občasné problémy se spolehlivostí: Někteří uživatelé hlásí výpadky služeb, které mohou mít dopad na produktivitu, zejména u týmů s krátkými termíny.
- Matoucí nastavení e-mailových oznámení: Proces správy oznámení není vždy jednoduchý, což vede k nežádoucím e-mailům o stavu sestavení.
- Omezené analytické funkce: Travis CI sice nabízí některé přehledy stavu, ale postrádá podrobné analytické funkce, což může být nevýhodou pro týmy, které vyžadují podrobné reporty.
Ceny Travis CI
- Na základě využití: 13,75 $/měsíc – zahrnuje 420 000 kreditů pro sestavení Linuxu ročně s 80 souběžnými úlohami
- Neomezený tarif: Od 66 $/měsíc – Nabízí neomezené kredity na sestavení, až 300 souběžných úloh a prémiové virtuální stroje.
- Server: 34 $/měsíc – pro nasazení na místě nebo v soukromém cloudu, s možností prémiové podpory
Hodnocení a recenze Travis CI
- G2: 4,5/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 130 recenzí)
6. Terraform (nejlepší pro automatizaci infrastruktury s více cloudy)
Terraform pomáhá automatizovat infrastrukturu v jakémkoli cloudu nebo datovém centru.
Tento nástroj vám pomůže definovat a zajistit infrastrukturu prostřednictvím konfiguračních souborů, zjednodušit složité nastavení a zajistit konzistenci napříč nasazeními díky infrastruktuře jako kódu (IaC).
Nejlepší funkce Terraformu
- Podpora multi-cloudové infrastruktury: Terraform umožňuje sjednocené pracovní postupy pro správu zdrojů napříč více poskytovateli cloudových služeb, čímž zjednodušuje koordinaci složitých nastavení.
- Dodávání infrastruktury jako kódu: S HCL můžete kódovat cloudová API do deklarativních souborů, což umožňuje automatizaci a reprodukovatelnost v celé vaší infrastruktuře.
- Škálování pomocí samoobslužného IaC: Týmy mohou spolupracovat a spravovat infrastrukturu samostatně pomocí řízení přístupu na základě rolí a integrace se systémy VCS, ITSM a CI/CD.
- Prosazování zásad: Terraform zahrnuje zásady Sentinel jako kód, který pomáhá prosazovat bezpečnost, dodržování předpisů a správu nákladů před přidělením zdrojů.
Omezení Terraformu
- Náročná křivka učení: Pro ty, kteří s IaC začínají, může pochopení konfigurací a závislostí Terraformu zabrat nějaký čas, zejména při práci se složitými infrastrukturami.
- Závislost na pluginech třetích stran: Používání partnerských pluginů s sebou nese závislost na externích společnostech, což může způsobit zpoždění nebo problémy s kompatibilitou při aktualizaci služeb.
- Komplexní správa stavu: Soubor stavu Terraform je zásadní pro sledování zdrojů, ale může vést k problémům, pokud se dostane do nesouladu se skutečnou infrastrukturou, což může způsobit nesoulad zdrojů.
Ceny Terraform
- Zdarma
- Standard: Od 0,00014 USD za hodinu za zdroj
- Plus: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Terraform
- G2: 4,7/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
7. Ansible (nejlepší pro automatizaci bez agentů v různých prostředích)
Ansible si díky svému jednoduchému přístupu bez agentů vydobyl místo v oblasti automatizace. Nastavení je hračka a na spravovaných uzlech není potřeba žádný další software.
Ansible navíc pomáhá spravovat komplexní víceúrovňová prostředí, od cloudových služeb po lokální zařízení a kontejnery.
Nejlepší funkce Ansible
- Poskytování architektury bez agentů: Ansible spravuje systémy bez nutnosti použití agentů, což zjednodušuje nastavení a snižuje režijní náklady, zejména v zabezpečených prostředích.
- Podpora široké škály prostředí: Ansible funguje v systémech Linux, Windows, síťových zařízeních, cloudových službách a kontejnerech, díky čemuž je velmi univerzální pro různorodá IT ekosystémy.
- Nabízí deklarativní přístup: Díky playbookům, které popisují požadovaný stav, Ansible zjednodušuje správu konfigurace a zajišťuje konzistenci napříč nasazeními.
- Zajištění idempotence: Idempotentní povaha Ansible vám umožňuje opakovaně aplikovat playbooky bez nechtěných vedlejších účinků a zachovat konzistentní konfigurace.
Omezení Ansible
- Výzvy v oblasti škálovatelnosti: Ansible je sice škálovatelný, ale správa velmi rozsáhlých infrastruktur s tisíci uzly může být náročná, protože je závislý na SSH připojeních.
- Chybějící sledování stavu: Ansible ze své podstaty nesleduje stav spravovaných systémů, což může být nevýhodou v situacích, které vyžadují podrobnou správu stavu.
- Omezená paralelita: Ansible umožňuje paralelní provádění úkolů, ale ve velmi velkých prostředích nemusí plně využívat dostupné zdroje, což má vliv na výkon.
Ceny Ansible
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ansible
- G2: 4,6/5 (více než 280 recenzí)
Přečtěte si také: Jak používat AI v DevOps
8. Puppet (nejlepší pro správu konfigurace a automatizaci ve velkém měřítku)
Puppet vám umožňuje spravovat konfigurace napříč různými systémy pomocí kódu. Tato platforma vám umožňuje automatizovat opakující se úkoly, vynucovat dodržování předpisů a zajistit konzistenci napříč více servery.
Puppet je obzvláště užitečný pro IT týmy pro správu konfigurace, zejména v prostředích se složitou infrastrukturou. Celkově je největší předností Puppetu jeho komunitou podporovaná open-source verze, která je ideální pro ty, kteří chtějí začít bez počátečních nákladů.
Nejlepší funkce Puppet
- Aktivace automatizace založené na agentech: Architektura Puppet založená na agentech zajišťuje konzistentní aplikaci konfigurací na více serverech, čímž zvyšuje spolehlivost.
- Podpora multiplatformních prostředí: Puppet funguje na systémech Unix, Linux a Windows, takže se přizpůsobí různým IT konfiguracím.
- Nabídka opakovaně použitelných modulů a kontrola verzí: Díky modulární architektuře Puppet můžete opakovaně používat konfigurace a spravovat změny kódu pomocí Git, čímž zvýšíte efektivitu a transparentnost.
Omezení Puppet
- Složité pro začátečníky: Architektura Puppet založená na jazyce Ruby může být náročná pro ty, kteří s programováním teprve začínají nebo nemají zkušenosti s jazykem Ruby.
- Omezené možnosti v reálném čase: Jeho model založený na pull může vést ke zpožděním při aplikaci změn konfigurace, což ho činí méně vhodným pro aktualizace v reálném čase.
- Zátěž agentů na zdroje: Agenti Puppet spotřebovávají systémové zdroje, což může mít vliv na výkon, zejména ve velkých prostředích.
Ceny Puppet
- Open Source: zdarma
- Puppet Enterprise: Individuální ceny
- Puppet Enterprise Advanced: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Puppet
- G2: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
9. Chef (nejlepší pro komplexní správu konfigurace s integrací cloudu)
Chef. io je nástroj DevOps, který vám pomůže konfigurovat, nasadit a spravovat infrastrukturu vašich aplikací. Podporuje řadu platforem, včetně Windows, Solaris a OpenStack.
Chef je integrován s hlavními poskytovateli cloudových služeb, jako jsou AWS, Google Cloud a Azure. Nabízí také open-source verzi, kterou si uživatelé mohou vyzkoušet.
Díky své flexibilitě je Chef ideální pro prostředí s více cloudy a jeho rozsáhlá knihovna opakovaně použitelných kuchařek (které obsahují pokyny specifikující, které vestavěné zdroje mají být použity a v jakém pořadí) činí automatizaci hračkou.
Nejlepší funkce Chef
- Poskytování opakovaně použitelných kuchařek: Chef nabízí přístup k více než 800 předem připraveným kuchařkám, které vám umožní automatizovat běžné úkoly a urychlit nasazení.
- Podpora multi-cloudových prostředí: Chef se integruje se všemi hlavními poskytovateli cloudových služeb, což usnadňuje správu a migraci konfigurací napříč různými platformami.
- Aktivace řízení přístupu na základě rolí (RBAC): Chef poskytuje centralizovanou kontrolu nad oprávněními uživatelů, čímž zvyšuje bezpečnost a soulad s předpisy v prostředí s více nájemci.
Omezení Chef
- Překonávání strmé křivky učení: Doménově specifický jazyk Chef může být náročný na naučení, zejména pro ty, kteří s konfiguračním managementem začínají.
- Správa velkých klastrů: Řešení problémů složitých konfigurací s mnoha uzly může být chaotické, zejména při správě proměnných zdrojů napříč klastry.
- Komplexnost nástrojů: Rozsáhlá sada nástrojů Chef může být pro uživatele matoucí, kteří mohou mít potíže s orientací v celé řadě funkcí.
Ceny Chef
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Chef
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
10. Docker (nejlepší pro kontejnerizovaný vývoj s kompatibilitou napříč platformami)
Docker je platforma, která vývojářům umožňuje vytvářet, sdílet a nasazovat kontejnerové aplikace. Schopnost této platformy vytvářet konzistentní prostředí pomáhá týmům vyhnout se problému „na mém počítači to nefunguje“, zatímco její flexibilita umožňuje škálovatelné nasazení aplikací.
Pro ty, kteří s tímto nástrojem začínají, Docker zjednodušuje nastavení a správu prostředí díky konceptu „kontejnerů“. Kontejner Docker je kompaktní, samostatný softwarový balíček, který obsahuje vše potřebné pro spuštění aplikace: kód, runtime, systémové nástroje, knihovny a konfigurace.
Nejlepší funkce Dockeru
- Zajištění konzistence napříč platformami: Docker funguje v různých prostředích, od Windows po Linux a macOS, a poskytuje jednotné vývojové prostředí.
- Usnadnění vysokorychlostního nasazení: Kontejnery Docker umožňují rychlé a efektivní sestavení, které lze spustit během několika sekund bez rozsáhlé konfigurace.
- Flexibilita a škálovatelnost: Docker podporuje vertikální i horizontální škálování, což vám umožňuje přizpůsobit zdroje kontejnerů podle potřeb vašeho projektu.
Omezení Dockeru
- Překonávání strmé křivky učení: Navzdory uživatelsky přívětivým základům může být zvládnutí Dockeru náročné, zejména s ohledem na neustálé aktualizace a vyvíjející se funkce.
- Řešení bezpečnostních problémů: Sdílený model operačního systému Docker může představovat bezpečnostní riziko, pokud není správně spravován, protože kontejnery mohou být zranitelné vůči útokům na hostitelský systém.
- Omezené možnosti koordinace: Integrované nástroje pro koordinaci společnosti Docker nejsou tak rozsáhlé jako Kubernetes, což může komplikovat správu více kontejnerů.
Ceny Dockeru
- Osobní: Zdarma
- Pro: 5 $/měsíc
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Dockeru
- G2: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 520 recenzí)
11. Kubernetes (nejlepší pro orchestraci kontejnerů a škálovatelnost)
Kubernetes, původně vyvinutý společností Google a nyní spravovaný organizací Cloud Native Computing Foundation (CNCF), zjednodušuje nasazení a škálování. Díky tomu je oblíbeným nástrojem pro správu složitých architektur mikroslužeb.
Díky funkcím samoléčení, vyvažování zatížení a automatického škálování zajišťuje Kubernetes odolnost aplikací a jejich škálování podle potřeby.
Nejlepší funkce Kubernetes
- Umožnění automatizovaných nasazení a vrácení změn: Kubernetes vám umožňuje plynule aktualizovat aplikace, sledovat jejich stav a v případě problémů vrátit změny zpět.
- Poskytování vyhledávání služeb a vyvažování zatížení: Kubernetes přiřadí každému Podu IP adresu, což umožňuje jednoduché vyvažování zatížení a vyhledávání služeb bez nutnosti úpravy aplikace.
- Podpora nasazení v prostředí s více cloudy: Kubernetes funguje v různých cloudových prostředích, díky čemuž je přizpůsobivý pro hybridní a multi-cloudové architektury.
Omezení Kubernetes
- Čeká vás strmá křivka učení: Kubernetes může být složitý na naučení a pochopení jeho konfigurace a osvědčených postupů vyžaduje čas a úsilí.
- Potřeba úpravy pracovních postupů: Integrace Kubernetes do stávajících prostředí může vyžadovat změny, aby se přizpůsobila jeho přístupu zaměřenému na kontejnery.
- Řešení omezeného pokrytí služeb: Ačkoli je Kubernetes výkonný, nemusí pokrývat všechny potřeby infrastruktury, a proto vyžaduje doplňkové nástroje pro kompletní řešení.
Ceny Kubernetes
- Zdarma
Hodnocení a recenze Kubernetes
- G2: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 520 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších generativních nástrojů AI pro týmy DevOps
12. Prometheus (nejlepší pro monitorování časových řad a výstrahy)
Prometheus se stal populárním nástrojem pro monitorování časových řad dat, zejména v prostředích s převládajícími mikroslužbami a kontejnerovými aplikacemi. Tento nástroj nabízí výkonné možnosti dotazování a dimenzionální modelování dat, což vám umožňuje efektivně sledovat metriky.
Prometheus se také hladce integruje s Grafana, poskytuje bohaté možnosti vizualizace dat a umožňuje monitorování a upozorňování v reálném čase.
Nejlepší funkce Prometheus
- Nabídka výkonných dotazů s PromQL: Dotazovací jazyk Prometheus vám umožňuje rozdělit a analyzovat časové řady dat, což usnadňuje generování upozornění a vizualizaci trendů.
- Poskytování efektivního úložiště: Prometheus ukládá data lokálně ve vysoce efektivním formátu a podporuje funkční sharding pro škálovatelnost.
- Integrace s mnoha klientskými knihovnami: Díky podpoře více než deseti jazyků usnadňuje Prometheus implementaci služeb a sběr metrik z různých prostředí.
Omezení Prometheus
- Omezené jako řešení pro dlouhodobé ukládání: Prometheus není vhodný pro dlouhodobé ukládání dat, proto se často kombinuje s jinými systémy pro historickou analýzu.
- Nejedná se o kompletní řešení dashboardu: Ačkoli nabízí základní prohlížeč výrazů, Prometheus se nejlépe používá s Grafana pro pokročilou vizualizaci dat.
- Problémy s některými integracemi třetích stran: Ne všechny systémy mají pluginy Prometheus, takže k shromažďování konkrétních metrik mohou být zapotřebí vlastní exportéry.
Ceny Prometheus
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Prometheus
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
13. Grafana (nejlepší pro pokročilou vizualizaci a monitorování dat)
Grafana, známá svou flexibilitou, vám umožňuje vytvářet přizpůsobitelné panely, které vyhovují různým potřebám prezentace dat.
Poskytuje ucelený přehled napříč systémy díky integraci s širokou škálou datových zdrojů, včetně Prometheus, InfluxDB a Elasticsearch.
Nejlepší funkce Grafany
- Nabízí všestrannou vizualizaci dat: Grafana podporuje grafy, teplotní mapy a geoprostorové mapy a poskytuje komplexní a vizuálně přitažlivé zobrazení dat.
- Podpora více zdrojů dat: Grafana se integruje s mnoha zdroji dat, což umožňuje jednotný pohled bez nutnosti načítat data do jejího backendu.
- Usnadnění přizpůsobitelných dashboardů: Dashboardy lze přizpůsobit pomocí proměnných šablon a dynamických prvků, což zvyšuje interaktivitu a užitečnost pro různé potřeby monitorování.
Omezení Grafany
- Náročné pro začátečníky: Komplexnost nástroje Grafana vyžaduje čas a dovednosti, aby bylo možné plně využít jeho funkce, což ho činí méně přístupným pro ty, kteří s nástroji pro vizualizaci dat teprve začínají.
- Závislost na externích zdrojích dat: Výkon a spolehlivost Grafany závisí na dostupnosti integrovaných zdrojů dat, což může vést k problémům, pokud tyto zdroje zaznamenají výpadky.
- Omezené možnosti reportování: Grafana sice vyniká vizualizací v reálném čase, ale postrádá vestavěné možnosti statického reportování, jako je export do PDF, které jsou k dispozici pouze v prémiových verzích.
Ceny Grafana
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc
- Advanced a Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grafana
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
14. Splunk (nejlepší pro centralizovanou analýzu dat a monitorování v reálném čase)
Splunk poskytuje centralizovanou platformu pro organizace, která slouží ke sběru, indexování a analýze dat z různých zdrojů a pomáhá zlepšit rozhodování v celé vaší organizaci.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní můžete snadno vytvářet vlastní zprávy, vizualizovat data a sledovat výkon systému v reálném čase.
Nejlepší funkce Splunk
- Usnadnění výkonné analytiky: Splunk nabízí sběr dat, indexování a vyhledávání v reálném čase, což vám umožní rychle a efektivně získat cenné informace.
- Podpora robustních integrací a pluginů: Splunk se hladce propojuje s mnoha nástroji třetích stran, což vám umožňuje přizpůsobit platformu vašim konkrétním potřebám.
- Poskytování plánovaných reportů: Díky automatizovanému reportingu můžete zainteresované strany pravidelně informovat o novinkách ve formátech jako PDF, CSV nebo JSON.
Omezení Splunk
- Nákladné pro velké objemy dat: Ceny společnosti Splunk mohou být pro organizace zpracovávající velké objemy dat příliš vysoké, což je činí méně dostupnými pro ty, kteří mají omezený rozpočet.
- Náročné pro uživatele bez technických znalostí: Ačkoli jsou vyhledávací funkce Splunku velmi výkonné, mohou být také složité a optimalizace dotazů z hlediska rychlosti může vyžadovat určité zkušenosti.
- Občasné problémy se spolehlivostí: Někteří uživatelé hlásí občasné problémy s výkonem, které mohou mít vliv na dostupnost dat v kritických momentech.
Ceny Splunk
- Zdarma
- Placené: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Splunk
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
15. New Relic (nejlepší pro komplexní monitorování výkonu a přehledy v reálném čase)
V New Relic mi nejvíce vyhovovala jeho komplexní přehlednost. Sledování a analýza klíčových metrik může organizacím pomoci zlepšit provozuschopnost a zvýšit spokojenost zákazníků.
Kromě toho New Relic poskytuje rozsáhlou sadu nástrojů pro monitorování výkonu, které týmům usnadňují sledování stavu aplikací, výkonu serverů a interakcí uživatelů v reálném čase.
Nejlepší funkce New Relic
- Intuitivní rozhraní: Díky uživatelsky přívětivému designu mohou všichni uživatelé snadno přistupovat k výkonnostním údajům a porozumět jim, od podrobných metrik až po souhrnné přehledy.
- Komplexní monitorování: Od výkonu serveru po interakce uživatelů – New Relic poskytuje ucelený přehled o stavu vaší aplikace a pomáhá vám mít přehled o potenciálních problémech.
- Zajištění přehledu v reálném čase: Monitorujte servery, databáze a další kritické komponenty v reálném čase a zajistěte tak rychlou reakci na problémy s výkonem.
- Podpora komplexní viditelnosti: Díky přehledu o celém životním cyklu aplikací pomáhá New Relic zlepšit efektivitu DevOps a celkový výkon aplikací.
Omezení New Relic
- Náročné ceny pro menší společnosti: Ačkoli je New Relic bohatý na funkce, jeho ceny mohou být pro startupy a menší podniky nedostupné.
- Omezené integrace ve srovnání s konkurencí: New Relic má méně integrací než některé větší platformy, což může omezovat flexibilitu v komplexních prostředích.
- Problémy s zákaznickou podporou: Někteří uživatelé zaznamenali zpoždění v zákaznické podpoře, což může mít vliv na dobu odezvy při kritických problémech.
Ceny New Relic
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze New Relic
- G2: 4,3/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 180 recenzí)
16. Azure DevOps (nejlepší pro všestranné řízení projektů a hladkou integraci CI/CD)
Azure DevOps pokrývá vše od plánování projektů a správy verzí až po průběžnou integraci a nasazení.
Platforma nabízí jak cloudové, tak lokální možnosti, díky čemuž je přístupná pro různé týmy a přizpůsobitelná různým infrastrukturám.
Nejlepší funkce Azure DevOps
- Komplexní správa projektů: Azure Boards nabízí agilní plánování, Kanban tabule a dashboardy, které zajišťují soulad a organizaci týmů po celou dobu životního cyklu projektu.
- Podpora CI/CD pomocí Azure Pipelines: Umožňuje hladkou integraci, testování a nasazení v různých prostředích, což týmům pomáhá urychlit vydávání verzí díky spolehlivé automatizaci.
- Usnadnění komplexní sledovatelnosti: Od požadavků až po nasazení poskytují Azure Test Plans nástroje pro správu manuálního a automatizovaného testování, které zajišťují kvalitu kódu a odpovědnost.
- Podpora efektivní správy kódu: Azure Repos nabízí Git a Team Foundation Version Control, což umožňuje zefektivnit spolupráci, správu verzí a sledovatelnost kódu.
Omezení Azure DevOps
- Riziko závislosti na dodavateli: Silná závislost na službách společnosti Microsoft může omezovat flexibilitu, což v budoucnu může ztížit přechod na nástroje jiných výrobců.
- Problémy s integrací s produkty jiných výrobců než Microsoft: Ačkoli Azure DevOps má působivé integrační schopnosti, některé starší systémy nebo systémy jiných výrobců než Microsoft mohou vyžadovat dodatečnou konfiguraci nebo nástroje třetích stran.
- Úvahy o nákladech pro větší týmy: S rostoucím počtem uživatelů a potřebami funkcí se může cena předplatného stát významným faktorem, zejména pro větší organizace.
Ceny Azure DevOps
- Azure Pipelines: zdarma
- Azure Artifacts: Dodatečné úložiště začíná na 2 USD za GiB.
- GitHub Advanced Security: 49 $ za committera za měsíc
- Uživatelské licence: Základní plán zahrnuje prvních pět uživatelů zdarma, poté 6 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze Azure DevOps
- G2: 4,4/5 (na základě více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (na základě více než 350 recenzí)
Přečtěte si také: Osvědčené postupy pro implementaci řízení projektů DevOps
17. AWS CodePipeline (nejlepší pro CI/CD v ekosystému AWS)
Pokud již máte značné investice do ekosystému AWS, je AWS CodePipeline atraktivní volbou.
AWS CodePipeline podporuje kontinuální integraci a dodávku a automatizuje fáze sestavení, testování a nasazení, přičemž využívá zabezpečení a škálovatelnost AWS.
Nejlepší funkce AWS CodePipeline
- Hladká integrace se službami AWS: Úzké propojení CodePipeline s ekosystémem AWS snižuje riziko odhalení citlivých přihlašovacích údajů AWS a umožňuje hladkou integraci se službami jako S3, CodeCommit, CodeBuild a CodeDeploy.
- Pipeline as Code: Nástroje Infrastructure as Code, jako jsou CloudFormation nebo Terraform, dobře fungují s CodePipeline a umožňují týmům definovat a verzovat konfiguraci CI/CD pipeline prostřednictvím kódu.
- Plně spravováno AWS: CodePipeline nevyžaduje žádnou instalaci ani údržbu serverů nebo build agentů, protože AWS spravuje infrastrukturu. Tím se uvolní zdroje, které může váš tým věnovat vývoji.
- Rozsáhlá sada funkcí: CodePipeline poskytuje většinu funkcí, které se od služby CI/CD očekávají, včetně integrace s oblíbenými úložišti kódu a automatizovaných nasazení.
Omezení AWS CodePipeline
- Omezené uživatelské rozhraní a použitelnost: Uživatelské rozhraní konzole není tak intuitivní jako u některých jiných řešení CI/CD, což může odradit od jeho přijetí nebo vést k obtížím při implementaci osvědčených postupů.
- Omezené konfigurace: Uživatelé musí vybrat zdroj z možností specifických pro AWS, jako jsou S3, CodeCommit nebo GitHub. Pro vlastní umístění zdrojů musí uživatelé použít alternativní řešení, jako je konfigurace fiktivního zdroje a vytvoření fáze CodeBuild pro zpracování vlastního zdroje.
- Závislost na více službách AWS: Vytvoření kompletního CI/CD pipeline často vyžaduje použití více služeb AWS (jako CodeCommit, CodeBuild a CodeDeploy), což zvyšuje složitost a závislost na AWS.
- Vázanost na dodavatele: Vzhledem k tomu, že CodePipeline a související služby jsou zcela hostovány na AWS, může být pro týmy náročné přejít na jiné platformy nebo poskytovatele, což zvyšuje závislost na AWS.
Ceny Azure DevOps
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AWS CodePipeline
G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
18. GitHub Actions (nejlepší pro CI/CD s integrací GitHub)
Jako nástroj nativní pro platformu je GitHub Actions obzvláště vhodný pro týmy, které již pracují v GitHubu. Eliminuje potřebu externích platforem CI/CD a nabízí plynulý, integrovaný zážitek.
Nejlepší funkce GitHub Actions
- Integrované do ekosystému GitHub: GitHub Actions umožňuje týmům vytvářet, testovat a nasazovat kód v rámci svých repozitářů GitHub, což umožňuje automatizaci spouštěnou událostmi ve vašem toku GitHub nebo nástroji třetích stran.
- Přístup k předem připraveným akcím: GitHub Marketplace nabízí více než 10 000 připravených akcí, takže vývojáři mohou rychle implementovat složité pracovní postupy, aniž by je museli vytvářet od základu.
- Podpora více platforem: Hostované virtuální stroje na Ubuntu Linux, macOS a Windows vám umožňují testovat v různých prostředích, a to s plnou podporou kontejnerů Docker.
- Šablony pro kontinuální integraci: Předem připravené šablony CI usnadňují zahájení práce s pracovními postupy, přičemž uživatelé mohou své pracovní postupy přizpůsobit svým konkrétním potřebám pomocí konfiguračních souborů YAML.
- Zdarma ve veřejných repozitářích: Vývojáři mohou GitHub Actions využívat bezplatně ve veřejných repozitářích a s omezeními v soukromých repozitářích, což z něj činí cenově dostupnou volbu pro open-source projekty.
Omezení GitHub Actions
- Omezení zdrojů: GitHub Actions uplatňuje omezení na dobu provádění a úložiště, což může být omezující pro pracovní postupy vyžadující rozsáhlé zdroje.
- Závislost na platformě GitHub: Jako nástroj exkluzivní pro GitHub má jakýkoli výpadek GitHubu přímý dopad na pracovní postupy CI/CD, což může být problém pro kritické aplikace.
- Složitost pro pokročilé pracovní postupy: Pro uživatele se složitými požadavky CI/CD může být vytváření komplexních pracovních postupů obtížné, protože je nutné se naučit syntax YAML a konfigurace pracovních postupů.
- Omezená správa tajných údajů: GitHub Actions nepodporuje podrobnou kontrolu přístupu k tajným údajům a integrace s nástroji pro správu tajných údajů třetích stran, jako je HashiCorp Vault, jsou omezené.
- Žádné nativní metriky dashboardů: GitHub Actions postrádá vestavěné monitorovací dashboardy, takže týmy jsou odkázány na externí nástroje pro sledování klíčových metrik, jako je doba realizace, frekvence nasazení a míra selhání změn.
Ceny GitHub Actions
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze GitHub Actions
- G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 6 000 recenzí)
19. Spacelift (nejlepší pro automatizaci infrastruktury s více nástroji)
Spacelift je platforma, která snadno zvládne vše od Terraformu přes Ansible až po Kubernetes. Jedná se o komplexní řešení, které splňuje požadavky práce DevOps.
Nejlepší funkce Spacelift
- Orchestrace více nástrojů: Schopnost Spacelift spravovat Terraform, OpenTofu, Ansible a další vám umožňuje integrovat různé nástroje do jediného automatizovaného pracovního postupu.
- Integrovaná shoda s předpisy: Funkce jako bezpečné vzdálené spouštěče a správa tajných údajů zajišťují, že infrastruktura je bezpečná a vyhovuje předpisům, aniž by byly nutné další vrstvy.
- Spolupráce: Díky správě závislostí a zásadám jako kódu podporuje Spacelift spolupráci a poskytuje týmům sdílený přehled a kontrolu nad změnami infrastruktury.
- Rozsáhlé integrace: Hladká integrace s oblíbenými nástroji CI/CD, poskytovateli VCS a cloudovými platformami, což přináší flexibilitu do stávajících DevOps pipeline.
Omezení Spacelift
- Složitost nastavení: Začátky s nástrojem Spacelift mohou být trochu náročné, zejména pro ty, kteří nejsou obeznámeni s nástroji IaC. Úvahy o nákladech: Pro menší týmy může být cena nástroje Spacelift trochu vysoká, zejména pokud jsou potřeba další uživatelé nebo souběžnost.
- Naučit se s ním pracovat: Plné osvojení jeho funkcí může nějakou dobu trvat.
Ceny Spacelift
- Zdarma
- Cloud: 250 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Enterprise: Individuální ceny
20. Octopus Deploy (nejlepší pro komplexní nasazení ve více prostředích)
Octopus Deploy nabízí snadnou správu složitých nasazení ve více prostředích. Jedná se o nástroj navržený speciálně pro ty, kteří spravují hybridní i multi-cloudová prostředí, kde se nasazení mohou rychle zamotat.
Octopus Deploy nabízí skvělou sadu funkcí a jeho podpora více uživatelů je obzvláště cenná při práci s několika zákazníky nebo odděleními.
Nejlepší funkce Octopus Deploy
- Nabízí nasazení v různých prostředích: Zjednodušuje nasazení v hybridních, multi-cloudových nebo lokálních prostředích, což je nezbytné pro komplexní prostředí.
- Integrované funkce pro vrácení změn: Poskytují klidnou mysl díky snadnému vrácení změn, což zajišťuje bezpečnější a méně stresující nasazení.
- Umožnění silné správy: Nabízí funkce, jako je úplné protokolování auditů, řízení přístupu na základě rolí a SSO, které jsou nezbytné pro dodržování předpisů a zabezpečení.
- Snadná integrace: Propojení s více než 500 nástroji, díky čemuž se snadno začlení do vašich stávajících pracovních postupů CI/CD.
Omezení Octopus Deploy
- Naučit se pokročilé funkce: Nastavení spouštěčů a automatizace může být náročné, zejména pokud jste nováčkem v oblasti nástrojů pro automatizaci nasazení.
- Úvahy o nákladech na škálování: Náklady se mohou zvýšit u rozsáhlých nasazení nebo podniků s rozsáhlými požadavky.
- Příležitostné problémy s uživatelským rozhraním: Procesy ladění mohou být někdy trochu zdlouhavé, pokud neprocházejí úplnými cykly.
Ceny Octopus Deploy
- Cloud (hostovaný společností Octopus) Starter: 360 USD/rok Professional: 4 170 USD/rok Enterprise: 23 400 USD/rok
- Začátečník: 360 USD/rok
- Profesionální: 4 170 USD/rok
- Podnik: 23 400 USD/rok
- Server (vlastní hosting) Starter: 360 USD/rok Professional: 1 920 USD/rok Enterprise: 14 400 USD/rok
- Začátečník: 360 USD/rok
- Profesionální: 1 920 USD/rok
- Podnik: 14 400 USD/rok
- Začátečník: 360 USD/rok
- Profesionální: 4 170 USD/rok
- Podnik: 23 400 USD/rok
- Začátečník: 360 USD/rok
- Profesionální: 1 920 USD/rok
- Podnik: 14 400 USD/rok
Hodnocení a recenze Octopus Deploy
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (55+ recenzí)
ClickUp usnadňuje automatizaci DevOps
V tomto článku jsme se zabývali celou řadou nástrojů! Není to však žádné překvapení, vzhledem k tomu, že se očekává, že trh s nástroji CI do roku 2030 prudce vzroste na 3,76 miliardy dolarů.
Který nástroj byste si měli vybrat?
Dlouhá odpověď – kterýkoli z 20 výše uvedených nástrojů. Některé nástroje jsou vhodnější pro menší týmy, zatímco jiné fungují lépe, pokud jste součástí existujícího ekosystému (například AWS CodePipeline a Azure DevOps). Po zvážení všech kladů a záporů si můžete vybrat nástroj, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.
Krátká odpověď – vyberte si ClickUp.
Ať už automatizujete opakující se úkoly, sledujete průběh sprintů nebo integrujete další nástroje do svého CI/CD pipeline, ClickUp je dostatečně univerzální, aby splnil všechny vaše potřeby.
Chcete, aby váš tým DevOps dosahoval lepších výsledků? Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet na ClickUp!