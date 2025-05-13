ClickUp blog
Jak vložit kalendář do Tabulek Google

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
13. května 2025

„Čas je to, co nejvíce chceme, ale nejhůře využíváme.“ ~ William Penn

Ať už spravujete pracovní termíny, schůzky nebo osobní plány, kalendář vám umožní stanovit priority a mít vše pod kontrolou.

V Tabulkách Google můžete vytvořit kalendář, který vám pomůže efektivně spravovat váš rozvrh.

Je snadno přístupný jako součást Google Workspace – nejsou potřeba žádná další stahování ani přihlášení. Můžete jej přizpůsobit pomocí barevného kódování úkolů, přidávání sloupců a vkládání poznámek tak, aby vyhovoval vašim procesům a pracovním postupům.

A to nejlepší? Je to zcela zdarma.

V tomto průvodci vás provedeme vytvořením kalendáře v Google Sheets a dokonce vám navrhneme lepší alternativu pro pokročilejší potřeby.

Existují dva hlavní způsoby, jak vložit kalendář do Tabulek Google: ověření dat a galerie šablon. Obě metody jsou jednoduché a přístupné pro každého, bez ohledu na technické znalosti.

⭐ Doporučená šablona

Máte potíže s vytvořením kalendáře v Google Sheets? Ušetřete čas a stres s bezplatnou šablonou kalendáře ClickUp. Vyzkoušejte ji hned teď!

Šablona kalendáře ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Šablona kalendáře ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla spravovat a sledovat události, aktivity a úkoly.

Pojďme si to rozebrat.

Možnost 1: Použití metody ověření dat

Metoda ověřování dat v Google Tabulkách vám umožňuje vytvořit rozevírací kalendář v konkrétní buňce nebo rozsahu buněk. To umožňuje uživatelům vybírat data z vizuálního vyskakovacího kalendáře, což zajišťuje přesné zadávání dat a minimalizuje chyby.

Postupujte takto:

Krok 1: Vytvořte nový list

Otevřete Tabulky Google a vyberte možnost „Prázdná tabulka“. Pojmenujte ji podle potřeby, například „Sledování událostí (rok)“ nebo „Kalendář projektu (rok)“.

Jak vložit kalendář do Tabulek Google: Vytvořte novou tabulku v Tabulkách Google.
prostřednictvím Google Workspace

Dále vyberte buňku, ve které chcete kalendář Google Sheets zobrazit, například A1.

Jak vložit kalendář do Tabulek Google: Nová tabulka v Tabulkách Google

Krok 2: Vložte kalendář

V hlavní nabídce přejděte na Data > Ověření dat.

Jak vložit kalendář do Tabulek Google: Ověřování dat v Tabulkách Google

Dále vyberte možnost „Přidat pravidlo“.

Jak vložit kalendář do Tabulek Google: Přidejte pravidlo pro ověření dat v Tabulkách Google

V rozevíracím seznamu „Kritéria“ vyberte možnost „Datum je“, aby byly v dané buňce povolena pouze data.

Jak vložit kalendář do Tabulek Google: Upozorněte uživatele, pokud zadají nesprávné údaje do Tabulek Google.

V části „Pokročilé možnosti“ zaškrtněte políčko „Zobrazit nápovědu pro vybranou buňku“, aby byli uživatelé upozorněni, pokud zadají nesprávné údaje, například text místo data.

Nakonec klikněte na „Hotovo“ a máte hotovo.

Jak vložit kalendář do Tabulek Google: Pravidla pro ověřování dat v Tabulkách Google

Úspěšně jste přidali kalendář do dokumentu Google Sheets. Poklepejte na buňku A1, aby se kalendář zobrazil.

Jak vložit kalendář do Tabulek Google: Poklepejte na buňku A1, aby se zobrazil kalendář.

💡Tip pro profesionály: Dalším způsobem, jak vložit kalendář do Tabulek Google, je jednoduše zadat datum ve formátu rrrr-mm-dd do libovolné buňky. Poklepejte na tuto buňku a kalendář se okamžitě zobrazí.

Možnost 2: Použití galerie šablon Google Tabulky

Galerie šablon Google Tabulky nabízí předem navržené šablony, které vám ušetří čas díky plně formátovaným online kalendářům. Ty jsou navrženy pomocí kombinace vestavěných vzorců a motivů dostupných v Google Tabulkách.

Můžete si vybrat z různých stylů a rozvržení, což usnadňuje přizpůsobení kalendáře Google pro osobní plánování, sledování projektů nebo rozvrhy týmů.

Tuto možnost můžete využít následujícím způsobem:

Krok 1: Otevřete galerii šablon

Otevřete Tabulky Google a klikněte na „Galerie šablon“ v pravém horním rohu.

Jak vložit kalendář do Tabulek Google: Otevřete Tabulky Google a klikněte na „Galerie šablon“.
prostřednictvím Google Workspace

Krok 2: Vyberte šablonu

Projděte si možnosti a vyberte kalendář, například šablonu ročního nebo měsíčního kalendáře.

Například vyberte možnost „Roční kalendář“ a otevřete jej v nové tabulce Google.

Jak vložit kalendář do Tabulek Google: Vyberte šablonu v tabulce Google.

Krok 3: Přizpůsobte šablonu kalendáře

Tato šablona kalendáře Google obsahuje roční i měsíční přehledy s prostorem pro poznámky a připomenutí. Umožňuje vám:

  • Přidávejte události a připomenutí přímo do vlastního kalendáře.
  • Používejte barevné kódování pro prioritní úkoly nebo milníky.
  • Použijte podmíněné formátování k automatickému zvýraznění víkendů, svátků nebo důležitých dat.

Pro ty, kteří řídí složité projekty, může speciální kalendář pro řízení projektů pomoci efektivně sledovat milníky, termíny a výsledky.

Po dokončení sdílejte tyto šablony Google Tabulky se svým týmem a zainteresovanými stranami, aby všichni měli stejné informace o termínech a úkolech. Díky své jednoduchosti a uživatelské přívětivosti jsou Google Tabulky ideálním nástrojem pro základní projektové řízení.

Omezení používání Tabulek Google pro kalendáře

Ačkoli jsou Tabulky Google flexibilním a snadno použitelným nástrojem pro vytváření kalendářů, mají svá omezení.

  • Omezená funkčnost: Ačkoli Google Sheets nabízí základní funkce kalendáře, postrádá pokročilé funkce, jako jsou připomenutí, upozornění a opakující se události, které najdete v mnoha alternativách Google Kalendáře.
  • Ruční aktualizace: Jakékoli změny událostí nebo termínů je nutné aktualizovat ručně, což může být časově náročné, zejména u větších projektů vyžadujících komplexní projektové řízení.
  • Omezení spolupráce: Ačkoli podporuje spolupráci v reálném čase, souběžná editace více uživateli může vést ke konfliktům nebo ztrátě dat.
  • Problémy s kompatibilitou: Tabulky Google nemusí být plně kompatibilní s vaším stávajícím softwarem pro správu projektů nebo kalendářem, což omezuje jejich využitelnost v komplexnějších pracovních postupech. Pokud hledáte robustnější možnosti, můžete pro správu kalendáře zvážit také použití aplikace Excel.
  • Omezená automatizace: Automatizace úkolů v Google Sheets vyžaduje znalost funkcí a vzorců. Bez těchto znalostí budete nuceni spravovat úkoly ručně, což sníží celkovou efektivitu.

Vytvářejte a spravujte kalendáře pomocí ClickUp

Hledáte efektivnější a funkčnější aplikaci pro správu kalendářů?

ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která zjednodušuje organizaci úkolů a zlepšuje spolupráci v týmu. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a robustním funkcím můžete snadno vytvářet a spravovat vysoce přizpůsobitelné kalendáře z různých zařízení, ať už se jedná o notebooky, počítače nebo mobilní telefony.

Díky zobrazení kalendáře v ClickUp můžete vizualizovat úkoly a termíny v jediném rozhraní.

Zobrazení kalendáře v ClickUp
Lepší vizualizace úkolů díky kalendářovému zobrazení ClickUp
Sledujte všechny nadcházející schůzky, úkoly a termíny v jednotném rozhraní pomocí zobrazení kalendáře ClickUp.

Kalendář nemusíte vytvářet od začátku – je již integrován do vašeho pracovního prostoru ClickUp. Zde je návod, jak přidat zobrazení kalendáře:

  • Klikněte na „+ Zobrazit“ na liště zobrazení.
  • Vyberte možnost „Kalendář“.
  • Přejmenujte jej a přizpůsobte podle svých potřeb pomocí nabídky Přizpůsobit na pravé straně.
Kalendář pracovního prostoru ClickUp
Přidejte do svého pracovního prostoru zobrazení kalendáře.

Můžete také upravit časové rozpětí – zobrazit úkoly podle dne, týdne nebo měsíce – a podle potřeby je přeskupit.

Chcete-li upravit časový rámec v kalendáři, použijte rozevírací nabídku Časové období vedle vyhledávacího pole úkolů. K dispozici jsou následující možnosti:

  • Den: Zobrazte úkoly pro celý den nebo konkrétní čas.
  • 4 dny: Zobrazit čtyřdenní období
  • Týden: Zobrazte si týden a podle potřeby přeskupte úkoly.
  • Měsíc: Zobrazte celý měsíc a přesouvejte úkoly.
Přidávání úkolů a termínů do kalendáře v Click Up

Přidávání úkolů a termínů do kalendáře je velmi jednoduché – stačí kliknout na tlačítko „Přidat úkol“ v pravém rohu nebo najet myší na daný den a kliknout na ikonu „+“.

Zadejte název úkolu, shrnutí, termín splnění a úroveň priority. Poté klikněte na úkol a přidejte další podrobnosti.

Přidejte nový kalendář úkolů v ClickUp
Přidejte nový úkol do svého kalendáře v ClickUp

Funkce drag-and-drop navíc umožňuje rychlé a snadné plánování. Pokud se úkol zpozdí nebo je třeba jej přeplánovat, můžete jej snadno přesunout, aniž by to ovlivnilo časový harmonogram projektu.

Neplánované úkoly v kalendářovém zobrazení v ClickUp
Upravujte termíny úkolů přetahováním v kalendářovém zobrazení ClickUp.

💡Tip pro profesionály: Chcete-li zobrazit pouze úkoly, které vám byly přiděleny, klikněte na „Filtr“ v pravém horním rohu a povolte „Režim Já“. Tím se sníží nepořádek a budete se moci soustředit na své povinnosti, aniž byste byli rozptylováni úkoly týmu nebo irelevantními informacemi.

S mobilní aplikací ClickUp máte přístup ke svému kalendáři i na cestách – ideální pro rychlé aktualizace a správu termínů kdykoli a kdekoli.

A to nejlepší? Kalendář ClickUp se synchronizuje s Kalendářem Google, takže jakákoli změna v jedné platformě se okamžitě promítne i do druhé.

Propojte ClickUp s Kalendářem Google a snadno si prohlížejte naplánované schůzky v ClickUp.
Synchronizujte své úkoly v ClickUp s Kalendářem Google a získejte tak aktualizace v reálném čase na obou platformách.

Když aktualizujete úkol v ClickUp, tyto změny se automaticky promítnou do Google Kalendáře a naopak. To znamená, že už nemusíte přepínat mezi různými kalendáři – vše, co potřebujete, je dostupné v ClickUp.

Můžete také použít šablonu plánovače kalendáře ClickUp k organizaci denních, týdenních a měsíčních úkolů a zároveň sledovat termíny a důležité datumy. Poskytuje také flexibilitu pro úpravu vašeho harmonogramu podle potřeby.

Šablona kalendáře ClickUp
Stáhnout tuto šablonu
Snadno spravujte úkoly a termíny pomocí přizpůsobitelných zobrazení v šabloně kalendáře ClickUp Calendar Planner Template.

Šablona kalendáře ClickUp nabízí několik zobrazení, díky kterým můžete svůj kalendář vizualizovat v různých formátech, včetně:

  • Souhrnný přehled: Pro přehled nadcházejících úkolů
  • Zobrazení tabule pokroku: Sledujte stav jednotlivých úkolů v průběhu jejich plnění.
  • Zobrazení časové osy: Získejte přehlednou představu o délce úkolů pro efektivní plánování.
  • Zobrazení měsíčního plánovače: Pro proaktivní plánování úkolů na celý měsíc
  • Zobrazení průvodce pro začátečníky: Získejte tipy pro efektivní využití šablony a maximální produktivitu.

Kromě toho můžete pozvat členy týmu ke spolupráci v reálném čase, sdílet aktualizace a informovat všechny o postupu úkolů a termínech.

Organizujte svůj rozvrh pomocí kalendářů v ClickUp

Vložení kalendáře do Google Tabulek je sice dobrý začátek, má však svá omezení, jako jsou ruční aktualizace, základní funkce a problémy se spoluprací. To ho činí méně ideálním pro správu složitých projektů.

Kalendářový náhled ClickUp nabízí komplexnější a intuitivnější způsob vizualizace vašeho pracovního vytížení v reálném čase a efektivního stanovení priorit úkolů.

Díky robustní funkci správy úkolů můžete přidávat podrobné informace o úkolech přímo v zobrazení kalendáře a mít tak přístup ke všemu, co potřebujete, aniž byste museli přepínat mezi několika nástroji.

Díky integraci s Kalendářem Google navíc máte jistotu, že vaše plánování zůstane synchronizované.

Chcete si vytvořit kalendář, který vám bude vyhovovat? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp.

