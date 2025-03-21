Bezplatné šablony pro hodnocení výkonu v Excelu pro snadné hodnocení

Hodnocení výkonu je nezbytné pro podporu růstu zaměstnanců a sladění cílů týmu, ale často může být zdrcující.
Hodnocení výkonu zaměstnanců, prohledávání tabulek Excel a poskytování personalizované zpětné vazby může trvat i několik týdnů.
A co je nejhorší? Pokud je organizace velká, věci se stávají mnohem komplikovanějšími a vyčerpávajícími.
Abychom tento proces zjednodušili, sestavili jsme sbírku bezplatných šablon pro hodnocení výkonu v Excelu, které jsou navrženy tak, aby hodnocení bylo jednoduché a efektivní.
Podívejme se, jak můžete proměnit hodnocení výkonu v pozitivnější a produktivnější zážitek!
Co dělá šablonu pro hodnocení výkonu v Excelu dobrou?
Efektivní hodnocení výkonu umožňuje organizaci poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu svým zaměstnancům. I když to zní snadno, je to možné pouze v případě, že je váš proces hodnocení výkonu systematický – a šablony pro hodnocení výkonu v Excelu jsou jeho základem. Zde je pět atributů, které tvoří ideální šablonu pro hodnocení výkonu v Excelu.
- Přehledná struktura: Vyberte šablonu s přehlednými poli a kategoriemi. Usnadníte tak orientaci jak personálním manažerům, tak hodnoceným zaměstnancům.
- Měřitelné cíle: Upřednostněte šablony, které obsahují hodnotící stupnici, abyste mohli snadno měřit a hodnotit jedinečné ukazatele výkonu vaší organizace, jako je týmová práce, produktivita atd.
- Funkce přizpůsobení: Vyberte si šablony, které vám umožní přizpůsobit pole a kategorie. Měli byste například mít možnost přizpůsobit období hodnocení, KPI atd.
- Funkce automatizace: Vyberte si šablonu pro hodnocení výkonu zaměstnanců s výkonnými funkcemi automatizace, aby bylo při sledování cílů, výpočtu skóre, poskytování zpětné vazby zaměstnancům atd. zapotřebí co nejméně manuální práce.
- Komplexnost: Použijte šablonu pro hodnocení výkonu v Excelu, která má univerzální design. Tímto způsobem můžete shromáždit roční hodnocení všech zaměstnanců a týmů v organizaci a zároveň zhodnotit svůj vlastní výkon jako manažeři.
Bezplatné šablony pro hodnocení výkonu v Excelu
Hledáte bezplatné šablony pro hodnocení výkonu? Zde je šest zdrojů v Excelu a Google Docs, které vám pomohou spravovat hodnocení výkonu zaměstnanců a zpětnou vazbu:
1. Šablona pro hodnocení výkonu od Charlie HR
Šablona pro hodnocení výkonu od Charlie HR je navržena výhradně pro malé týmy a firmy. Pokud hledáte nástroj, který vyžaduje minimální odborné znalosti, tento by vás mohl zaujmout.
Šablona má jednoduchý design a navigaci. Na základě systému hodnocení vám umožňuje přizpůsobit metriky hodnocení výkonu zaměstnanců podle vašich potřeb.
Řekněme například, že chcete zhodnotit výkon každého zaměstnance zapojeného do projektu. S tímto nástrojem můžete začít stanovovat cíle specifické pro daný projekt a poskytovat zpětnou vazbu ke každému z nich, abyste získali komplexní hodnocení.
Proč si je zamilujete:
- Přizpůsobte metriky výkonu tak, aby odpovídaly jedinečným cílům projektu a potřebám týmu.
- Zjednodušte zpětnou vazbu pomocí transparentního a objektivního systému hodnocení výkonu.
- Zaměřte se na malé týmy a podniky s minimálními požadavky na nastavení a snadnou implementací.
Ideální pro: Malé týmy, které potřebují jednoduchou šablonu pro hodnocení výkonu zaměstnanců.
2. Šablona pro hodnocení výkonu od HubSpot
Šablona pro hodnocení výkonu od HubSpot vám umožní posoudit všechny aspekty výkonu zaměstnance a poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu – to vše bez nadměrné manuální práce.
Tento formulář pro hodnocení zaměstnanců, navržený jako dotazník, funguje v Google a Excel Sheets. Je také dostatečně univerzální a komplexní. Máte možnost jej upravit a přidat nebo odebrat důležité informace, abyste mohli hodnotit zaměstnance na základě různých kategorií a podkategorií výkonu, jako je komunikace, dovednosti, spolupráce atd.
Proč si je zamilujete:
- Využijte Google Sheets i Excel pro snadný přístup a spolupráci.
- Efektivně hodnotte komplexní kategorie, jako je komunikace a spolupráce.
- Upravte a přizpůsobte formulář tak, aby odpovídal specifickým kritériím výkonu vaší společnosti.
Ideální pro: Hodnocení výkonu nových zaměstnanců pomocí přizpůsobitelných metrik v univerzálním formátu.
3. Formulář pro hodnocení výkonu zaměstnanců od WPS
Pokud hledáte stručnou, ale výstižnou šablonu pro roční hodnocení výkonu, je pro vás ideální formulář pro hodnocení výkonu zaměstnanců od společnosti WPS.
Díky tomuto bezplatnému nástroji můžete posoudit pracovní výkon každého zaměstnance pomocí srozumitelného hodnotícího systému. Ale to není vše – šablona vám také umožňuje poskytnout popisnou zpětnou vazbu ke každému kritériu, takže vaše body budou jasně sděleny. Šablona funguje v aplikaci MS Excel a podporuje všechna zařízení Windows, MAC a Android.
Proč si je zamilujete:
- Přístup k nim máte ve Windows, MAC a Androidu s plnou kompatibilitou s Excelem.
- Vyvažte rychlá hodnocení podrobnou zpětnou vazbou díky stručnému, ale výstižnému formátu.
- Provádějte hodnocení bez potíží díky snadno srozumitelnému systému hodnocení.
Ideální pro: Manažery, kteří potřebují stručnou, popisnou šablonu pro hodnocení výkonu zaměstnanců s jasnou zpětnou vazbou.
4. Pokročilá šablona pro hodnocení výkonu od Kenjo
Dokumenty pro hodnocení výkonu zaměstnanců obvykle neumožňují ukládat datové záznamy v Excelu, ale šablona Advanced Performance Review Template od Kenjo tuto možnost nabízí. Tato šablona je přizpůsobitelným nástrojem, který zjednodušuje poskytování zpětné vazby a ukládání dat.
Tato šablona vám umožní vytvářet vizuální hodnocení výkonu na základě hodnotící stupnice. Údaje o výkonu zaměstnanců můžete prezentovat v tabulkách, grafech atd. Umožňuje vám také vytvářet vizuální souhrny výkonu za každý měsíc, rok, pololetí a dokonce i za uplynulý rok pro meziroční srovnání.
Proč si je zamilujete:
- Vytvářejte vizuálně poutavé souhrny výkonu pomocí tabulek a grafů.
- Sledujte výkonnost měsíčně, ročně nebo dvakrát ročně a získejte hlubší vhled.
- Přizpůsobte metriky a zpětnou vazbu tak, aby odpovídaly cílům vašeho týmu.
Ideální pro: Tato šablona je ideální pro vytváření vizuálních hodnocení výkonu s ukládáním dat pro krátkodobá i dlouhodobá hodnocení.
5. Šablona formuláře pro hodnocení výkonu zaměstnanců pro SCM od WPS
Pokud hledáte šablonu pro hodnocení výkonu přizpůsobenou pro řízení dodavatelského řetězce, vyberte si šablonu formuláře pro hodnocení výkonu zaměstnanců pro SCM od WPS. Tato šablona tabulky Excel je kompatibilní s Windows, MAC a Android a je snadno použitelná a přizpůsobitelná.
Šablona vám umožňuje přidávat/odstraňovat KPI, metriky, cíle atd. Můžete ji také přizpůsobit pro jiné oddělení ve vaší společnosti, abyste dosáhli komplexních výsledků. Výpočty jsou navíc plně automatizované, takže všechna hodnocení výkonu jsou přesná a generují se během několika minut.
Proč si je zamilujete:
- Přizpůsobte metriky výkonu pro řízení dodavatelského řetězce nebo jiné oddělení.
- Automatizujte výpočty pro rychlé a přesné hodnocení výkonu.
- Šablonu můžete používat na různých zařízeních díky kompatibilitě s Excelem.
Ideální pro: Provádění hodnocení výkonu v oblasti řízení dodavatelského řetězce s automatickým sledováním a bodováním KPI.
6. Šablona statistik výkonu zaměstnanců od WPS
Hodnocení výkonu zaměstnance podle pravidla palce vám nikdy neposkytne žádný vhled do jeho efektivity. Ale právě zde přichází ke slovu šablona statistik výkonu zaměstnanců od WPS.
Tato bezplatná a upravitelná šablona zohledňuje údaje o každém zaměstnanci a umožňuje vám je hodnotit na základě známek. Díky tomu je snazší měřit dosažitelné cíle a přijímat rozhodnutí na základě údajů.
Proč si je zamilujete:
- Hodnoťte výkonnost zaměstnanců pomocí systému hodnocení založeného na datech.
- Šablonu můžete podle potřeby upravit tak, aby vyhovovala různým týmům nebo oddělením.
- Využijte bezplatné, rychlé a přehledné řešení pro analýzu efektivity zaměstnanců.
Ideální pro: Provádění hodnocení zaměstnanců na základě dat pomocí známek a měřitelných cílů.
Omezení používání Google Sheets/Docs pro hodnocení výkonu
Ačkoli výše uvedené šablony pro hodnocení výkonu v Excelu jsou užitečné pro poskytování zpětné vazby, mají i některé nevýhody. Například:
- Omezená automatizace: Většina těchto šablon postrádá výkonné automatizační funkce, a proto bývají časově náročné a obtížně použitelné.
- Problémy se škálovatelností: Tyto listy mohou být nepřehledné a jejich údržba může být náročná pro jakoukoli společnost, která pracuje s velkým objemem dat.
- Integrita dat: Žádná z těchto šablon pro hodnocení výkonu zaměstnanců nenabízí možnosti sledování v reálném čase ani kontrolu verzí, což vede k náhodnému přepsání nebo chybám.
- Nekonzistentní formátování: Tyto listy nejsou jednotné z hlediska formátování, což může ztěžovat jejich analýzu nebo porovnání mezi různými odděleními.
Alternativa k šablonám pro hodnocení výkonu v Excelu
Zde je sedm alternativních a bezplatných šablon pro hodnocení výkonu od odborníka na projektové řízení ClickUp, které zjednodušují celý proces hodnocení výkonu:
1. Šablona ClickUp KPI Tracker
Každý tým v jakékoli organizaci má stanovené výkonnostní cíle, které musí dosáhnout. K sledování jejich pokroku mají k dispozici konkrétní klíčové ukazatele výkonnosti, metriky a standardy. Šablona ClickUp KPI Tracker tyto ukazatele sleduje.
Šablona je vysoce přizpůsobitelná a snadno čitelná. Vizualizuje KPI poutavým a jednoduchým způsobem. Existují tři hlavní kategorie hodnocení KPI: mimo plán, v ohrožení a podle plánu. Na základě těchto kategorií definujete své základní hodnoty a metriky a zároveň sledujete jejich pokrok kvantifikovatelným způsobem.
Jelikož je dokument také vysoce kolaborativní, podporuje spolupráci v rámci celého týmu a zajišťuje, že každý člen má jasnou představu o všech cílech a jejich pokroku.
Proč si je zamilujete:
- Vizualizujte klíčové ukazatele výkonnosti pomocí kategorií jako „Mimo plán“, „Ohroženo“ a „Podle plánu“.
- Podporujte spolupráci týmu tím, že poskytnete sdílený přehled o pokroku.
- Přizpůsobte metriky a hodnoty tak, aby vyhovovaly různým týmům a rolím.
- Zapojte svůj tým pomocí přehledného a srozumitelného designu pro sledování KPI.
Ideální pro: Sledování klíčových ukazatelů výkonnosti týmu pomocí přizpůsobitelných metrik, zajištění přehlednosti cílů výkonnosti a sledování pokroku.
2. Šablona čtvrtletního hodnocení výkonu ClickUp
Hodnocení výkonu zaměstnanců funguje jednoduchým způsobem – čím více jich vytvoříte, tím větší je šance, že vaši zaměstnanci zlepší svůj výkon a produktivitu.
Vytváření podrobných tabulek Excel pro hodnocení výkonu zaměstnanců však může být náročné. Ne však v případě, že máte k dispozici šablonu ClickUp pro čtvrtletní hodnocení výkonu.
Tato šablona, vytvořená výslovně pro čtvrtletní hodnotící období, je velkým pomocníkem pro organizace, které chtějí optimalizovat výkonnost svých týmů. Umožňuje vám sledovat cíle, OKR a další metriky výkonnosti každé tři měsíce.
Kromě toho můžete poskytovat strukturovanou zpětnou vazbu ke každému kritériu a sledovat pokrok zaměstnanců v reálném čase. Tento jednostránkový dokument, který napodobuje design životopisu, subtilně zachycuje všechny údaje nezbytné pro vytvoření konzistentního rámce růstu v organizaci.
Proč si je zamilujete:
- Sledujte krátkodobé ukazatele výkonu každé tři měsíce.
- Optimalizujte sledování OKR a stanovování cílů pomocí strukturované zpětné vazby.
- Sledujte pokrok v reálném čase, aby zaměstnanci zůstali v souladu s cíli.
- Prezentujte údaje o výkonu na jedné stránce ve formátu životopisu, aby byly přehledné.
Ideální pro: Sledování výkonu zaměstnanců, zajištění komplexních hodnocení každé tři měsíce.
3. Šablona pro hodnocení výkonu ClickUp
Pokud hledáte šablonu, která vám usnadní proces hodnocení výkonu, učiní jej důkladnějším a výstižnějším, je šablona ClickUp Performance Review Template tou nejlepší volbou.
Je snadno použitelný a přehledný. Formát je také velmi čistý, s hodnocovacím systémem v jádru, který umožňuje stručně sdělit zpětnou vazbu. Jako manažeři máte také možnost zjistit osobní názor zaměstnance a názor jeho kolegů na jeho výkon.
A co je nejlepší? Možnost přizpůsobení! Tato šablona ClickUp nabízí neuvěřitelný prostor pro personalizaci ohledně cílů a metrik, díky čemuž je vhodná pro každou pracovní pozici a funkci.
Proč si je zamilujete:
- Přizpůsobte je tak, aby vyhovovaly jakékoli pracovní pozici nebo funkci ve vaší organizaci.
- Zjednodušte proces hodnocení pomocí přehledného systému hodnocení a uživatelsky přívětivého designu.
- Začleňte hodnocení kolegy a sebehodnocení pro 360stupňovou zpětnou vazbu.
- Hladká integrace s ClickUp pro sledování výkonu v reálném čase.
Ideální pro: Malé a střední týmy, které hledají jednoduchou šablonu pro hodnocení výkonu, aby mohly efektivně řídit výkonnost zaměstnanců.
4. Šablona pro hodnocení výkonu nápravných opatření ClickUp
Manažeři často potřebují pomoc s identifikací a implementací nápravných opatření ke zlepšení výkonu týmu. Šablona ClickUp pro hodnocení výkonu nápravných opatření je tu, aby vám pomohla!
Tato šablona zjednodušuje hodnocení výkonu a sledování tím, že vám umožňuje organizovat data uživatelsky přívětivým způsobem. Pole obsahují seznam oblastí, které je třeba zlepšit, problémy, možná řešení atd.
Předpokládejme, že chcete zlepšit komunikační dovednosti svého týmu. Tato šablona vám umožní sepsat hlavní důvody, které brání efektivní komunikaci, a uvést tipy, jak je odstranit, ve formě odrážek. Tyto úkoly můžete také přiřadit konkrétním členům týmu a nastavit KPI pro měření jejich pokroku.
Proč si je zamilujete:
- Identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, pomocí podrobných polí pro nápravná opatření.
- Prezentujte data ve vizuálním, uživatelsky přívětivém formátu, který zjednodušuje sledování.
- Přiřaďte členům týmu konkrétní úkoly a KPI, abyste dosáhli měřitelných zlepšení.
- Přizpůsobte si sekce pro výčet problémů, řešení a aktualizace pokroku.
Ideální pro: Manažery, kteří chtějí identifikovat oblasti pro zlepšení a zavést nápravná opatření pomocí strukturovaného vizuálního přístupu.
5. Komplexní šablona pro hodnocení výkonu ClickUp
Chcete šablonu, která zahrnuje a usnadňuje celý proces hodnocení výkonu a zároveň vám umožňuje poskytovat podrobnou zpětnou vazbu každému zaměstnanci zvlášť? Vyberte si komplexní šablonu pro hodnocení výkonu ClickUp.
Obsahuje širokou škálu přizpůsobitelných polí, díky nimž je přiřazování a sledování výkonu zaměstnanců snadné. Můžete například určit oddělení, které potřebuje zlepšit, definovat oblasti, na kterých je třeba pracovat, sledovat pokrok atd.
Tato šablona pro hodnocení výkonu poskytuje jedinečný vhled do výkonu zaměstnance. Řekněme, že zaměstnanec věří, že je dobrý v vedení projektů nebo v iniciativě. Díky funkci sebehodnocení může zdůraznit tento aspekt své profesní osobnosti, který můžete dále prozkoumat prostřednictvím společných rozhovorů o kariéře.
Proč si je zamilujete:
- Přiřazujte a sledujte metriky výkonu pomocí široké škály vlastních polí.
- Poskytujte individuální zpětnou vazbu a umožněte sebehodnocení pro příležitosti k růstu.
- Sledujte pokrok napříč týmy a odděleními pro lepší organizační sladění.
- Usnadněte si rozhovory o kariéře a dlouhodobých výkonech.
Ideální pro: Poskytování celkového hodnocení výkonu s podrobnými informacemi a personalizovanými akčními položkami pro každého zaměstnance.
6. Šablona formuláře pro hodnocení výkonu ClickUp
Pokud hledáte jednoduchou, ale přehlednou šablonu pro roční hodnocení výkonu, je pro vás tato šablona formuláře pro hodnocení výkonu ClickUp tou správnou volbou.
Tato šablona není tradičním formulářem pro hodnocení zaměstnanců. Jedná se spíše o dokument, který vám umožní shromažďovat informace o zaměstnancích a zpětnou vazbu od vašeho týmu za účelem analýzy jejich výkonu.
S jejich pomocí můžete sledovat individuální pokrok každého zaměstnance a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Tato šablona je snadno použitelná a přehledná, univerzální a vhodná pro použití v různých týmech.
Proč si je zamilujete:
- Sledujte individuální pokrok pomocí vlastních metrik výkonu.
- Snadno shromažďujte a analyzujte zpětnou vazbu napříč několika týmy a odděleními.
- Snadná navigace díky univerzální šabloně určené pro roční hodnocení výkonu.
- Zajistěte přesnost a srozumitelnost při hodnocení kvalitativního i kvantitativního výkonu.
Ideální pro: Týmy, které potřebují univerzální a snadno použitelný formulář pro hodnocení výkonu zaměstnanců a shromažďování podnětné zpětné vazby.
7. Šablona denní zprávy o činnosti zaměstnanců ClickUp
Pokud jste manažerem, který řídí více projektů, je zajištění pokroku všech zaměstnanců zásadní, ale obtížné. Šablona denní zprávy o činnosti zaměstnanců ClickUp vám to může výrazně usnadnit.
S jejich pomocí je možné vyhodnotit výkon každého člena týmu zapojeného do projektu kvantifikací jeho produktivity. Můžete definovat úkoly, sledovat čas a specifikovat datum, kdy byly splněny.
Hodnotíte výkonnost, abyste zajistili, že celý projekt je ziskový a že všichni členové týmu – včetně vás – dodržují jeho postupy a cíle.
Proč si je zamilujete:
- Sledujte denní produktivitu pomocí podrobných funkcí pro správu úkolů.
- Zjednodušte si správu času dokumentováním dokončených úkolů a odpracovaných hodin.
- Umožněte sebehodnocení, abyste sladili týmy a projekty s celkovými cíli.
- Snadno spolupracujte díky sledování individuálních příspěvků v rámci jednotlivých projektů.
Ideální pro: Sledování pracovního výkonu prostřednictvím sledování denních aktivit a zajištění souladu týmu s cíli projektu.
