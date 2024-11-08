Jak zefektivnit výrobu pomocí smluvní výroby

Některé z největších, nejvýkonnějších a nejznámějších výrobních podniků na světě nespravují veškerou svou výrobu interně.
Průměrný automobil má tisíce dílů. Průměrný výrobce automobilů má podle společnosti McKinsey přibližně 18 000 dodavatelů v celém hodnotovém řetězci. V leteckém průmyslu je tento počet 12 000 a v technologickém průmyslu 7000.
Z různých důvodů se výrobci obracejí na menší nebo specializované dodavatele, aby jim vyrobili potřebné díly – tento proces je obecně známý jako průmyslová smluvní výroba.
V tomto blogovém příspěvku se zaměříme na to, co to je a jak to můžete zefektivnit ve své organizaci.
Co je smluvní výroba?
Smluvní výroba je proces outsourcingu výroby zboží třetím stranám.
V tomto uspořádání se obvykle soustředíte na výzkum, poznatky o zákaznících, design a marketing, zatímco samotná výroba produktu je zadána externímu dodavateli. Pokud jste na některém ze svých technologických produktů viděli nápis „Navrženo v Kalifornii. Vyrobeno v Číně.“, právě to má na mysli.
Role smluvních výrobců
Hlavní úlohou smluvního výrobce je vyrábět zboží v souladu se specifikacemi smlouvy. Může se jednat o celý produkt nebo jen jeho část. V praxi však služby smluvní výroby zahrnují více.
Specializované služby: Smluvní výrobci podporují celý výrobní proces specializovanými službami, jako je nákup surovin, školení zaměstnanců montážní linky, balení atd.
Standardy kvality: Zajišťují soulad se smlouvou o úrovni služeb (SLA), průmyslovými standardy a regulačními požadavky.
Škálovatelnost: Smluvní výrobci často disponují dodatečnou výrobní kapacitou, což jim umožňuje škálovat výrobu bez významných investic do času nebo vybavení.
Distribuce: Někteří smluvní výrobci také zajišťují distribuci produktů přímo ze svých skladů. Pokud jste například společnost se sídlem v USA, která prodává po celém světě, můžete se domluvit, aby váš zahraniční výrobce dodával zboží přímo na jiné trhy.
Znamená to, že smluvní výrobci vždy provádějí veškerou výrobu? Ne, ne vždy. Existují různé typy smluvní výroby, které si níže podrobněji představíme.
Typy smluvní výroby
Ve výrobním průmyslu existují různé typy smluv, které definují, jak funguje vzájemný vztah.
Na jedné straně může výrobce tužek nechat vyrobit pouze dřevěné části externím dodavatelem a grafitovou tuhu a montáž zajistit vlastními silami. Na druhé straně může být váš notebook kompletně vyroben a smontován dodavatelem. A mezi tím existuje mnoho dalších možností.
1. Komplexní výroba
Jak název napovídá, komplexní výroba zahrnuje to, že smluvní výrobce zajišťuje celý výrobní proces, od nákupu surovin až po dodání hotových výrobků.
Obvykle smluvní společnost vytvoří návrh produktu a poskytne jasné specifikace. Smluvní výrobce pak řídí vše ostatní, včetně nákupu materiálu, výroby, kontroly kvality, balení a logistiky.
Farmaceutický průmysl upřednostňuje tento model z důvodu požadavků na dodržování předpisů a kvalitu.
Například farmaceutická společnost může outsourcovat výrobu nového léku smluvnímu výrobci, který dohlíží na celý proces od syntézy až po balení.
2. Výroba pod vlastní značkou
Soukromé značení znamená, že jedna značka umístí své jméno na produkty vytvořené jinou značkou. Není to však tak podezřelé, jak to zní. Typicky je výrobcem soukromé značky malá firma se specializovanými znalostmi v oblasti vytváření konkrétních produktů.
Větší výrobce by si vybral z katalogu stávajících produktů výrobce soukromých značek a zaplatil by nemalé peníze, aby mohl finální produkt prodávat pod svou vlastní značkou.
Tento typ smluvní výroby je běžný u rychle se pohybujících spotřebních výrobků (FMCG) i u potravin a nápojů.
Například mnoho supermarketových řetězců prodává pod svou vlastní značkou produkty vyrobené třetími stranami.
3. Výroba komponentů
V tomto případě dodavatel vyrábí konkrétní díly nebo komponenty používané ve větším produktu. To je běžné v elektronickém, automobilovém a leteckém průmyslu, kde složité produkty obsahují řadu komponentů od různých dodavatelů.
Při výrobě komponentů má smluvní společnost obvykle dodavatele různých dílů, často i více dodavatelů pro každý komponent. V některých případech všechny tyto komponenty vybírá a montuje sama. V několika případech je tato část procesu také předána jinému dodavateli v rámci procesu známého jako outsourcovaná montáž.
4. Externí montáž
K outsourcingu montáže dochází, když smluvní výrobce sestaví komponenty do hotového produktu vaším jménem. Díly můžete dodat vy nebo se spolehnout na to, že je zajistí výrobce.
To je běžné v odvětvích, jako je elektronika a spotřební zboží.
Například technologické společnosti často zadávají montáž smartphonů nebo jiných gadgetů smluvním výrobcům, kteří disponují potřebným vybavením a odbornými znalostmi.
5. Subdodávky
Subdodávka znamená, že výrobce outsourcuje část výrobního procesu jinému výrobci. To se často vyskytuje ve velkých odvětvích, jako je stavebnictví a letecký průmysl, kde více subdodavatelů odpovídá za různé součásti většího projektu.
Například letecká společnost může zadat výrobu komponentů motorů specializovanému výrobci a sama se soustředit na celkovou montáž letadel.
Příklady smluvní výroby
Každé odvětví využívá externí dodavatele pro různé části svého procesu. To platí zejména pro výrobu, protože i ten nejjednodušší produkt se skládá z nesčetného množství dílů.
Vezměme si například cupcake. Chcete-li vyrábět cupcakes a prodávat je v supermarketu, musíte:
- Nakupujte mouku, cukr, prášek do pečiva, máslo, mléko atd.
- Vlastněte/pronajměte si kuchyň s dostatečně velkou troubou.
- Najměte lidi, kteří připraví těsto a upečou ho.
- Zpracovávejte polevy, čokoládové kousky atd.
- Balení cupcaků po jednom, po půl tuctu nebo po tuctu – vhodné pro prodej v supermarketech.
- Řiďte logistiku a přepravu s nezbytným chlazením.
Udělejme si malý krok zpět. Předpokládáme, že máslo a mléko budete nakupovat v obchodě. Pokud je váš provoz dostatečně velký, můžete si nechat smluvním výrobcem vyrobit mouku, cukr nebo máslo na míru podle vašich specifikací.
Díky smluvní výrobě můžete outsourcovat nákup, zpracování nebo část samotné výroby. Zde je několik příkladů, jak to dělají některé z největších světových společností.
Kávová zrna Starbucks: Starbucks nakupuje 3 % světové produkce kávy od smluvních výrobců ve více než 30 zemích Latinské Ameriky, Afriky a Asie/Tichomoří, z nichž mnozí pěstují kávu podle jejich specifikací. Poté tato kávová zrna procházejí řadou procesů, jako je pražení, balení, skladování a přeprava – vše prostřednictvím dodavatelů –, než se dostanou do obchodu ve vašem okolí.
Magna Steyr a výroba automobilů: Rakouská společnost Magna Steyr je největší smluvní výrobní společností v automobilovém průmyslu na světě. Kromě výroby úspěšných modelů pro BMW, Toyota, Jaguar, Volkswagen a další značky pomáhá Magna také značkám s vývojem a konstrukcí nových vozidel.
Seed Beauty a Kylie Cosmetics: Forbes uvádí, že společnost Kylie Cosmetics outsourcuje výrobu a balení „společnosti Seed Beauty, soukromému výrobci v nedalekém Oxnardu v Kalifornii“. V tomto odvětví je to poměrně běžné. Estee Lauder, společnost, která vlastní kosmetické značky jako Clinique, Mac, Bobbi Brown, Tom Ford Beauty atd., také pravidelně outsourcuje.
Výrobci originálního vybavení (OEM): Pokud jeden produkt používá produkt jiné společnosti (nejen komponentu, ale samotnou sestavu), hovoříme o OEM. Například reproduktor v notebooku může být vyroben OEM.
Výše uvedené příklady jsou pouze výběrem nejoblíbenějších příkladů smluvní výroby na světě. Téměř každý výrobce, napříč odvětvími, velikostí podniků, výrobními procesy atd., využívá smluvní výrobce. Proč? Protože výhody daleko převyšují rizika.
Výhody smluvní výroby
Jako výrobce produktu chcete mít úplný přehled a kontrolu. Bez toho byste mohli čelit rizikům v oblasti nákladů, kvality a udržitelnosti. Přesto i ty nejcennější společnosti na světě využívají smluvní výrobu, často v zahraničí. Zde je důvod.
Úspora nákladů
Smluvní výroba je levnější, protože nemusíte budovat a udržovat výrobní zařízení, nakupovat vybavení a nést náklady na pracovní sílu. Smluvní výrobci již tyto zdroje mají, což vám umožňuje vyrábět zboží za nižší náklady.
Přístup k odborným znalostem a technologiím
Smluvní výrobci se specializují na úzké obory. Mnozí z nich se zaměřují pouze na mandlové dorty nebo displeje pro iPhone. I ti, kteří vyrábějí více než jeden produkt, se drží své oblasti odbornosti.
To znamená, že mají přístup k nejnovějším technologiím a výrobním technikám, které by pro vás mohly být příliš nákladné.
Škálovatelnost
Smluvní výroba vám nabízí flexibilitu upravit výrobu podle poptávky. Můžete zvýšit nebo snížit objem výroby, aniž byste museli investovat do další infrastruktury.
To je obzvláště užitečné pro odvětví s kolísající poptávkou, jako jsou vánoční stromky nebo petardy. Smluvní výrobce bude schopen reorganizovat svou montážní linku tak, aby ji bylo možné v průběhu roku rozšiřovat a zmenšovat.
Snižování rizik
I když výše uvedená rizika do určité míry stále existují, smluvní výroba je již natolik vyspělá, že je dokáže účinně zmírnit. Jasným stanovením specifikací a podpisem neprůstřelných smluv můžete zmírnit rizika spojená s výstupem, kontrolou kvality, poruchami zařízení, dodržováním předpisů atd.
Tímto způsobem smluvní výrobce přebírá odpovědnost za to, že produkty splňují požadované normy a předpisy. Navíc jste méně vystaveni potenciálním narušením výroby, protože smluvní výrobce je vybaven tak, aby tato rizika zvládal díky svým odborným znalostem a infrastruktuře.
Svoboda soustředit se
Outsourcing výroby vám umožní soustředit se na klíčové kompetence, jako je výzkum, design, vývoj produktů, marketing atd. Smluvní výroba uvolňuje cenné zdroje a umožňuje vám strategičtější působení na konkurenčních trzích.
Pokud se vám to jeví jako dobrý obchodní návrh, zde je návod, jak efektivně implementovat smluvní výrobu.
Strategie zefektivnění výroby pomocí smluvní výroby
Ať už vyrábíte cupcakes nebo sportovní auta, výroba je souhrnem několika pohyblivých částí.
To znamená, že tyto součásti musí být vysoce kvalitní a musí dobře fungovat s ostatními součástmi systému.
Například nestačí mít nejlepší brzdový pedál na světě. Musí také pasovat do vašeho vozu a fungovat s jeho elektrickým systémem.
Abyste zajistili a zefektivnili svou výrobu pomocí smluvní výroby, potřebujete správné procesy a nástroje. Podívejme se, jak toho můžete dosáhnout pomocí komplexního nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp.
1. Výběr správného partnera
Moderní výroba je velmi náročná. Abyste ji mohli efektivně provádět, potřebujete správného dodavatele. Upřednostněte proto výběr dodavatelů. Pokud zpracováváte příliš mnoho požadavků najednou, použijte software pro správu smluv.
Žádost o nabídku (RFP): Až se rozhodnete, co potřebujete vyrobit, vytvořte podrobnou žádost o nabídku. Jasně popište své očekávání od dodavatele.
ClickUp Docs je k tomu skvělý nástroj. Použijte ClickUp Docs k sepsání svých požadavků, zvýraznění prvků, přidání obrázků/procesů a bezpečnému sdílení své žádosti o nabídku s kýmkoli.
Hodnocení: Jakmile získáte nabídky od různých dodavatelů, vyhodnoťte je na základě jejich odborných znalostí, zkušeností v oboru a schopnosti splnit výrobní požadavky. V této fázi vyberte 3–5 dodavatelů, které budete zvažovat.
Odhad: Srovnejte nabídky, které jste obdrželi od různých dodavatelů. Pro zefektivnění tohoto procesu můžete použít šablony odhadů dodavatelů, aby všechny nabídky byly ve stejném měřítku.
Jednání: Pozvěte svého preferovaného dodavatele k jednání a projednejte s ním jeho schopnost dodávat, dosavadní výsledky, reference, závazky, ceny atd.
2. Optimalizujte komunikaci
Při spolupráci s výrobci na zakázku je váš úspěch podmíněn jasnou, otevřenou a efektivní komunikací. Může se jednat o:
- Základní informace: Smlouvy, SLA, požadavky a specifikace
- Aktualizace: Pravidelné schůzky o stavu výrobního procesu a případných zpožděních/problémech.
- Krize: Neočekávané události, jako jsou požáry/povodně, nebo jednoduchá zpoždění a problémy s kvalitou
- Recenze: Pravidelné recenze týkající se výkonu, plánů do budoucna atd.
Zatímco některé z nich mohou vyžadovat osobní nebo online schůzky, většinu ostatních lze spravovat pomocí robustního nástroje pro spolupráci. Nejnovější funkce ClickUp, ClickUp Chat, je navržena přesně k tomuto účelu.
ClickUp Chat integruje projektové řízení s komunikací a umožňuje sdílet zprávy, propojovat úkoly/dokumenty, publikovat delší příspěvky, organizovat složky s informacemi z chatů a tak dále.
A to není vše. Můžete převést jakoukoli chatovou zprávu na úkol a pustit se do práce během chvilky! Můžete požádat ClickUp Brain, aby zprávy shrnul a poskytl vám zprávu. A díky integraci přímo v ClickUp můžete volat jedním kliknutím!
3. Zlepšete kontrolu kvality
K zefektivnění smluvních výrobních ujednání potřebujete spolehlivá opatření pro kontrolu kvality. Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout.
Stanovte očekávání: Jasně definujte, co rozumíte pod pojmem kvalita, přímo ve smlouvě. Buďte podrobní a důkladní. Pokud je to možné, vytvořte prototyp produktu a předveďte jej dodavateli.
Pokud si nejste jisti, podívejte se na některé vzorové smlouvy, které vám mohou posloužit jako inspirace pro stanovení očekávání.
Spolupracujte: Nepodepisujte smlouvu a nezapomeňte na ni. Spolupracujte se svým smluvním výrobcem v každé fázi procesu, abyste zajistili, že je vše připraveno k úspěchu.
Sledujte a monitorujte: I když máte pocit, že vše probíhá podle plánu, pečlivě sledujte své procesy smluvní výroby. Sledujte, v jaké fázi se každý proces nachází, kdy se očekává dodávka, jaké kontroly je třeba provést, kdo je zodpovědný za výstup atd.
Aby byl tento proces efektivní a opakovatelný, použijte rámec. Šablona ClickUp Production Tracking Template je dobrým výchozím bodem. Tato šablona pro středně pokročilé vám pomůže produktivně přejít od předvýroby k dodávce.
Pokud platíte dodavateli na základě času a materiálu (T&M), jako je tomu ve stavebnictví, nastavte software pro sledování doby výstavby, abyste zefektivnili proces vykazování.
Kontrola: Občas se zastavte a zkontrolujte, jak vše probíhá. Nejen konečný výstup, ale také suroviny a pracovní procesy. Pro kontrolu si vezměte s sebou například šablonu kontrolního seznamu kvality od ClickUp.
Audit: Provádějte pravidelné audity. Podrobně projděte každý krok procesu. Vyžádejte si finanční záznamy a také je prozkoumejte.
4. Využijte technologie
Necítíte se pod tlakem, abyste vše dělali ručně sami. Integrujte a automatizujte, co můžete.
Integrace: Používá váš smluvní výrobce jiný ERP systém? Integrujte jej s ClickUp. Můžete také vytvořit vlastní integrace pro vaše jedinečné pracovní postupy nebo nástroje pomocí veřejné API ClickUp.
Správa: Konsolidujte své smlouvy a nastavte upozornění/oznámení pro ty, které vyžadují vaši pozornost. Vyzkoušejte šablonu pro správu smluv ClickUp a vytvořte si robustní úložiště všech svých smluv, které budou uloženy, spravovány a sledovány z jednoho místa.
Zpráva: Vytvářejte zprávy v reálném čase založené na KPI pomocí panelů ClickUp. Přizpůsobte widgety tak, aby odrážely vaše potřeby. Poté automaticky odesílejte oznámení všem relevantním zúčastněným stranám s odkazem na panel, který potřebují.
Automatizace: Pro opakující se úkoly a činnosti založené na spouštěčích vyzkoušejte ClickUp Automations. Pokud například potřebujete informovat inspektora kvality o dokončení určité fáze výroby, nastavte automatizaci, která při změně stavu přiřadí úkol správnému uživateli. Vyberte si z více než 100 předem navržených automatizačních pracovních postupů a zbavte se zbytečné práce.
S těmito strategiemi máte vše potřebné k zahájení smluvní výroby. Stále si nejste jisti? My vám pomůžeme.
Osvědčené postupy pro úspěšnou smluvní výrobu
Výše uvedené strategie poskytují pevný základ. Navzdory své síle je to však pouze začátek. V každé fázi smluvní výroby může dojít k několika problémům. Zde uvádíme některé osvědčené postupy, které organizace dodržují, aby se vyhnuly pozdějším potížím.
🎯 Identifikujte úzká místa
Většina smluvních výrobců má ve svém procesu úzká místa. Například jeden může mít kapacitu na upečení 100 cupcaků za minutu, ale pokud dokáže zabalit pouze 3 za minutu, celkový výstup je pouze tři – úzké místo.
Při hodnocení dodavatelů zkontrolujte celý proces a zjistěte potenciální úzká místa. Projednejte s nimi jejich plány na jejich odstranění.
🎯 Chraňte své duševní vlastnictví
V rámci smluvní výroby budete sdílet své vlastní znalosti ve formě požadavků a specifikací. Pro začátek sdílejte pouze to, co smluvní výrobce potřebuje.
Pokud však vybíráte jednoho dodavatele pro kompletní výrobu, výrobce bude znát vaše ingredience, recepturu a distribuční strategii. Abyste zabránili zneužití těchto informací, sepište neprodyšné smlouvy o dodávkách s přísnými sankcemi za nedodržení podmínek.
🎯 Vytvořte zálohu
Vzpomínáte si, jak byly výrobní centra po celém světě nucena téměř přes noc zastavit provoz? V důsledku toho byly globální dodavatelské řetězce zdevastovány. Jedním z hlavních důvodů bylo to, že organizace neměly nikde jinde záložní výrobce.
Abyste se vyhnuli riziku rozsáhlých narušení ve správě dodavatelského řetězce, je rozumné mít k dispozici různorodou skupinu smluvních výrobců, i když to znamená o něco vyšší logistické náklady.
🎯 Myslete dopředu
Každá smlouva má datum platnosti, po jehož uplynutí budete muset smlouvu obnovit. To je pro vás skvělá příležitost zhodnotit výkonnost, znovu vyjednat podmínky, vyřešit spory atd. Proto o obnovení smlouvy přemýšlejte s předstihem.
Nastavte si software pro správu dodavatelů tak, aby vás upozornil, když nastane čas na obnovení smlouvy. Pokud pro správu dodavatelů používáte ClickUp, můžete nastavit automatické upozornění 30/60/90 dní před vypršením smlouvy. Až nastane čas, použijte šablony pro obnovení smlouvy, abyste mohli sledovat vypršení platnosti smlouvy. Věnujte čas proaktivnímu vyhodnocení a obnovení vztahu.
🎯 Často zlepšujte procesy
Průměrná životnost technologického nástroje je sotva tři roky. Technologický pokrok je dnes rychlý a exponenciální. Abyste mohli uspokojit potřeby takového trhu, musíte zlepšit také své výrobní procesy.
- Spolupracujte s dodavatelem a podporujte neustálé zlepšování.
- Investujte do vzdělávání a rozvoje všech pracovníků ve výrobním závodě smluvního výrobce.
- Vyhraďte si čas a rozpočet na experimentování.
- Učte se od odborníků z oboru nebo se inspirujte v jiných odvětvích.
Zefektivněte svou smluvní výrobu s ClickUp
Ať už vyrábíte papírové letadlo z jednoho surového materiálu nebo skutečné letadlo z milionu dílů, průmysloví smluvní výrobci mohou váš proces zefektivnit, zlevnit a učinit udržitelným.
Navzdory svým výhodám může být smluvní výroba také riskantní. Co když dodavatel nerozumí vašim požadavkům? Co když nedodrží termín? Co když se jejich výstupy nedají integrovat do zbytku produktu?
Prevence takových rizik vyžaduje robustní nástroj pro řízení projektů a automatizaci. Právě zde přichází na řadu ClickUp.
ClickUp je komplexní řešení pro zefektivnění smluvní výroby s funkcemi pro plánování výroby, monitorování, správu dodavatelů a další. Vyzkoušejte ClickUp.