Porovnání Almanac a Notion v roce 2025

Výběr správného nástroje pro práci s dokumenty je jako výběr perfektní kávové směsi – potřebujete něco, co vyhovuje vašemu pracovnímu postupu, dodává vašemu týmu energii a nezanechává hořkou pachuť.
Pro uživatele Almanac Docs je to, jako by jejich oblíbená směs byla stažena z regálů. Vzhledem k tomu, že Almanac Docs bude ukončen 31. ledna 2025, mnoho uživatelů hledá nový, robustní nástroj pro správu dokumentů.
Populární alternativou je Notion. Notion je skvělý díky své flexibilitě a škále funkcí, což z něj činí lákavou volbu pro ty, kteří zůstali na holičkách po ukončení Almanacu.
Pojďme se podívat, jak si tyto dva nástroje pro spolupráci, Almanac a Notion, vedou v porovnání mezi sebou.
V tomto článku porovnáme Almanac a Notion, jejich pokročilé funkce, snadnost použití a rozmanitost, a také představíme perfektní alternativu k Almanacu a Notion (je to ClickUp ). Pojďme na to.
Co je Almanac?
Almanac je platforma pro spolupráci při správě dokumentů, která byla navržena za účelem konsolidace profesionálních dokumentů a zefektivnění schvalovacích procesů v týmu.
Mezi klíčové funkce Almanacu patří:
- Společná úprava dokumentů
- Vyhrazené pracovní prostory a složky pro správu dokumentů
- Galerie přizpůsobitelných šablon pro různé typy dokumentů
- Komentáře, zpětná vazba a schvalování dokumentů přímo v aplikaci
Vzhledem k tomu, že Almanac Docs brzy ukončí svou činnost, jeho pokročilí uživatelé hledají spolehlivé alternativy. Než se tedy pustíme do podrobného srovnání, pojďme si nejprve zhodnotit nejlepší funkce Almanacu.
Nejlepší funkce Almanacu
Funkce Almanacu jsou vhodné pro týmy, které udržují přísnou kontrolu verzí u každého sdíleného dokumentu. Zde je několik funkcí, které zatím vynikají:
Funkce č. 1: Sledování milníků
Almanac nahrazuje časová razítka milníky, které vám pomohou snadno se orientovat ve vaší pracovní historii.
Sledování milníků umožňuje týmům nastavit klíčové milníky v dokumentech – od definování konkrétních cílů po stanovení termínů a sledování pokroku přímo v souborech. Navíc vám umožňuje propojit procesy schvalování dokumentů s konkrétními milníky a zlepšuje dohled nad projekty a odpovědnost.
Nejlépe se hodí pro projekty, které vyžadují pečlivé sledování a koordinaci, zejména pro uvedení produktů na trh, marketingové kampaně nebo složité právní případy.
Funkce č. 2: Společná editace v reálném čase
Editor dokumentů Almanac umožňuje vašemu týmu pracovat na dokumentu současně. To znamená, že můžete:
- Sledujte změny v reálném čase, jakmile dojde k úpravám.
- Zjistěte, kdo dokument upravoval, pomocí jmenovek všech aktivních osob v dokumentu.
- Zvýrazněte a opatřete poznámkami určité body
- Označujte osoby a zanechávejte jim komentáře v dokumentu.
Je však užitečný pro týmy, které potřebují spolupracovat na tvorbě dokumentů. Mezi příklady patří týmy zabývající se marketingem obsahu, právní týmy připravující smlouvy nebo produktové týmy vyvíjející uživatelské příručky.
Funkce č. 3: Správa pracovního toku dokumentů
Nástroj pro správu pracovních postupů Almanac pomáhá zefektivnit proces vytváření dokumentů. Můžete nastavit schvalovací proces, přiřadit úkoly konkrétním oddělením (a členům týmu) a sledovat, jak se vaše dokumentace vyvíjí v jednotlivých fázích projektu.
Ve spojení s integrací Almanacu s oblíbenými nástroji třetích stran tento přístup k řízení pracovních postupů snižuje překážky a zaručuje, že vaše dokumenty budou včas zkontrolovány a schváleny.
Ceny Almanacu
- Navždy zdarma
- Team (pro malé týmy): 59 $/měsíc
- Pro (pro rostoucí týmy): 149 $/měsíc
- Enterprise (pro vlastní týmy): Ceny na míru
Věděli jste, že... Almanac byl založen v roce 2019 generálním ředitelem Adamem Nathanem v San Franciscu.
Co je Notion?
Notion je digitální pracovní prostor, který kombinuje funkce pro pořizování poznámek, správu projektů, sledování úkolů, vytváření znalostní báze, organizaci dat a celkové fungování týmu do jedné platformy.
Podobně jako interní firemní wiki software vám Notion pomáhá organizovat práci, spravovat úkoly, vytvářet seznamy úkolů a spolupracovat v reálném čase pro lepší správu projektů.
Díky této flexibilitě je Notion ideální pro zlepšení správy znalostí a odstranění datových sil v rámci organizace.
Ale Notion nabízí ještě mnohem víc. 👇
Nejlepší funkce Notion
Hlavní předností Notion je jeho architektura. Jednoduchý, přehledný a multifunkční pracovní prostor, který se dokáže přizpůsobit různým projektovým potřebám napříč organizacemi.
Zde jsou některé klíčové funkce tohoto sjednoceného pracovního prostoru:
Funkce č. 1: Databáze Notion
Databáze Notion jsou sbírkou propojených stránek Notion, které vám umožňují organizovat data několika způsoby.
Tyto databáze můžete přizpůsobit pomocí různých typů polí a vlastností, od textu a čísel až po data a zaškrtávací políčka.
Pomocí funkcí Relations a Rollups můžete propojit vlastnosti nebo databáze napříč stránkami a definovat vztahy mezi položkami pro dynamickou správu dat.
Například databázi úkolů lze propojit s projektovým kalendářem, který automaticky aktualizuje časové osy při přidávání nebo dokončování úkolů.
Funkce č. 2: Integrovaná funkce AI
Notion integruje do své platformy umělou inteligenci, aby usnadnil práci. Můžete například:
- Využijte umělou inteligenci k automatickému vyplňování datových polí a vlastností správným obsahem/daty z vaší databáze.
- Vytvářejte, upravujte a formátujte obsah pomocí nástroje Notion AI writer.
- Q&A pro zodpovězení otázek týkajících se konkrétních týmů, projektů a dalších témat pomocí vyhledávání v pracovním prostoru.
Funkce č. 3: Rozsáhlé možnosti přizpůsobení a šablony
Notion obsahuje tisíce předem připravených šablon pro osobní plánování a sledování produktivity (i v rámci bezplatného účtu), které vašemu týmu pomohou udržet přehled o pracovním vytížení a povinnostech.
Ať už se jedná o projektové tabule pro různé oblasti nebo poznámky ze schůzek pro audio-video interakce se vzdálenými týmy, rozhraní drag-and-drop vám umožňuje libovolně přeskupovat obsah a přizpůsobit se prakticky jakémukoli pracovnímu postupu.
Funkce č. 4: Možnosti více zobrazení a přepínání seznamů
Vizualizace informací z databází je v Notion snadná, protože podporuje zobrazení dat v několika pohledech. Vyberte si z tabulek, Kanban tabulek a dalších médií pro zobrazení dat, abyste lépe pochopili, co vaše produkty, zákazníci a služby vyžadují.
Podobně vám přepínací seznamy a skládací sekce umožňují skrýt a odhalit relevantní obsah, čímž stránky zůstávají přehledné a zaměřené na aktuální metriky.
Tuto funkci oceníte zejména při správě projektů, kde mohou různí členové týmu potřebovat různé pohledy na stejný soubor dat.
Ceny Notion
- Navždy zdarma
- Plus: 12 $/měsíc
- Podnikání: 18 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Almanac vs. Notion: Porovnání funkcí
Zatímco Almanac je nejvhodnější pro organizace, které potřebují přísnou kontrolu dokumentů a strukturovanou spolupráci, Notion nabízí flexibilní, umělou inteligencí poháněný konsolidovaný pracovní prostor pro úkoly nad rámec správy dokumentů.
Zde je stručné hodnocení porovnávající funkce jednotlivých platforem:
Funkce č. 1: Funkce pro správu dokumentů a spolupráci
Almanac vyniká ve správě dokumentů díky možnosti společné úpravy v reálném čase a výkonnému rozšíření pro správu verzí. Umožňuje také více členům týmu pracovat na dokumentu současně.
Ačkoli Notion nabízí totéž, integruje tyto funkce do různých formátů obsahu, od poznámek a úkolů až po databáze. To z Notionu činí univerzální platformu typu „vše v jednom“ pro správu znalostních wiki, dokumentů a dat.
🏆Vítěz: V souboji Almanac vs. Notion zvítězil Notion, protože umožňuje spolupráci a správu velkého úložiště dokumentů a funguje téměř jako datový hub.
Funkce č. 2: Funkce pro správu úkolů a projektů
Týmy vývojářů softwaru používají Notion ke sledování hlášení o chybách a plánování sprintů v zobrazení Kanban board. Tato úroveň integrace umožňuje agilní řízení projektů, kde se změny promítají do všech závislých databází.
Díky schopnosti Notion zobrazovat data ve formě seznamů, kalendářů nebo tabulek mohou různé zainteresované strany, jako jsou vývojáři, marketingoví pracovníci a projektoví manažeři, zůstat propojeni se stejnými základními daty prostřednictvím různých zobrazení.
Na druhou stranu jsou funkce Almanacu pro správu projektů úzce propojeny s projekty náročnými na dokumenty. Týmy pro vývoj produktů mohou tuto funkci využít ke sledování dokumentů v jednotlivých fázích, jako je počáteční konceptualizace a podávání zpráv o dodržování předpisů.
🏆Vítěz: Mezi Notion a Almanacem Notion přebírá vedení v oblasti správy projektů, protože vytváří a propojuje databáze pro správu úkolů, plánování sprintů a komplexní přidělování zdrojů.
Funkce č. 3: Přizpůsobení šablon a integrační ekosystém
Uživatelé Notion mohou rychle vytvářet dokumenty pomocí přizpůsobitelných šablon pro pracovní postupy, jako je onboardování klientů a obsahové pipeline. Namísto statických formulářů jsou šablony Notion doplněny dynamickými stavebními bloky, jako jsou sledovače pokroku, zaškrtávací políčka a dokonce i vložená videa.
Notion navíc rychle spolupracuje s rozšířenými nástroji třetích stran, jako jsou Slack, Trello, Google Drive, Microsoft Office atd. Týmy tak mohou načítat data z jiných platforem a udržovat propojení všech svých nástrojů.
Například váš produktový tým může integrovat svůj plán do Notion pomocí tabule Trello! A pokud se snažíte naučit, jak vytvořit firemní wiki, Notion si s tím také poradí docela dobře.
🏆Vítěz: Vzhledem k omezené užitečnosti Almanacu pro úkoly související s dokumentací ho Notion v těchto faktorech převyšuje.
Almanac vs. Notion na Redditu
Mnoho uživatelů Redditu dává přednost Notion kvůli jeho univerzálnosti při správě dokumentů a databází. Zvyšuje produktivitu díky možnostem přizpůsobení šablon a zjednodušuje úkoly spojené se správou projektů.
Můj osobní dashboard zobrazuje pouze úkoly s termínem splnění dnes, roztříděné podle projektu (nebo oblasti). Mohu přepnout na zobrazení časové osy, kde vidím, co dalšího v daném projektu (nebo oblasti) ještě čeká. Tento dashboard používám k rannímu nastavení, třídění úkolů během dne a poté k závěrečnému shrnutí a úpravě termínů podle potřeby při dokončování práce.
Ať už je Notion jakkoli atraktivní, mnoho uživatelů Almanacu stále miluje „verzování podobné Git“ tohoto nástroje. Díky zaměření nástroje na dokumentaci mohou uživatelé plánovat a dokumentovat každý detail projektu.
Almanac má díky kontrole větví něco z GitHubu, což může být velmi užitečné, ale mám obavy z náročnosti osvojení si tohoto způsobu práce, když potřebuji zapojit lidi, kteří nejsou zvyklí na plánování procesů a dokumentaci.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Almanacu a Notion
Vzhledem k ukončení provozu Almanacu a omezením Notionu je důležité hledat nástroje pro správu digitálního pracovního prostoru, které zvládnou vše. A ClickUp se daří vyniknout jako platforma, která splňuje všechny vaše potřeby v oblasti produktivity.
Nástroj pro správu projektů s bohatými funkcemi, jako je ClickUp, vám pomůže získat účinnou kombinaci flexibility správy, vysoké úrovně přizpůsobení a více než 1 000 integrací.
Od spolupráce na dokumentech přes využití umělé inteligence až po snížení manuální pracovní zátěže – vyzkoušejte, jak vám tento nástroj pro dokumentaci projektů může pomoci v práci. Věřte nám, mezi ostatními aplikacemi opravdu vyniká.
ClickUp má výhodu č. 1: Pokročilá správa dokumentů
Funkce pro tvorbu dokumentů ClickUp Docs jsou navrženy tak, aby změnily způsob, jakým vaše týmy spolupracují na digitálních souborech. Začleňte více formátů obsahu propojených s úkoly a přeměňte komentáře na akční týmy, a to vše při formátování dokumentů pomocí tabulek, nadpisů, indexů a dalších prvků.
Ještě lepší je, že můžete v dokumentech vytvářet vnořené stránky a podstránky, které odrážejí záměr kontroly verzí. Vaše týmy mohou také tyto dokumenty upravovat současně na různých platformách a pracovat s pokročilými funkcemi komentářů v konkrétních částech.
Výhoda ClickUp č. 2: Funkce založené na umělé inteligenci
ClickUp Brain nabízí okamžité odpovědi na spontánní dotazy týkající se dokumentů a projektů, které jsou zaznamenány. Navíc připomínky založené na umělé inteligenci udržují váš projekt na správné cestě bez nutnosti každodenních ručních zásahů.
Nezapomeňte, že AI writer funguje jako stroj na tvorbu obsahu, který vám pomůže během několika sekund vygenerovat zprávy, e-maily a dokonce i interní zpravodaje.
ClickUp má výhodu č. 3: Komplexní šablona Wiki
A co je nejdůležitější, šablona Wiki od ClickUp poskytuje vašim týmům jednotné místo pro projektová data shromážděná z interních i externích zdrojů. Tento centrální datový hub umožňuje všem oddělením přístup k informacím na vyžádání, čímž eliminuje potřebu časově náročných konverzací o hledání správných dokumentů.
Upravte jej podle požadovaného stylu značky, přiřaďte vlastníky a přispěvatele ke každému souboru a vytvořte kompletní seznam standardních operačních postupů (SOP) – to vše v rámci ClickUp.
Který nástroj je lepší pro správu pracovního prostoru – Almanac, Notion nebo ClickUp?
Almanac možná dlouho ovládal oblast správy dokumentů. Ale protože se chystá ukončit svou činnost, více pozornosti se nyní věnuje Notion a ClickUp.
Upřímně řečeno, pokud jde o produktivitu na vysoce konkurenčním trhu, vaše týmy si nemohou dovolit dělat kompromisy.
Snadno použitelné funkce a neustálé vylepšování funkcí ClickUp umožnily organizacím zavést univerzální nástroj. A podle našeho názoru je to nejlepší volba pro všechny vaše potřeby.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a uvidíte, zda s námi budete souhlasit!