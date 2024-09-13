Jak používat Robertovy pravidla pořádku při schůzkách

Všichni jsme se už ocitli na schůzkách, kde se diskuse zvrtnou do irelevantních odboček, lidé mluví přes sebe a v chaosu vám uniknou důležité body k jednání.
Právě proto existují Robertovy pravidla pořádku pro schůze. Tento rámec poskytuje soubor konkrétních pravidel založených na parlamentním postupu (více o tom za chvíli), který vnáší do schůzek strukturu a pořádek.
Pokud jde o efektivní organizaci schůzek, výzvou není jen znát tato pravidla, ale také je efektivně aplikovat a používat moderní nástroje, aby vaše schůzky byly produktivní.
V tomto průvodci se budeme zabývat tím, jak používat Robertovy pravidla pořádku, nejlepšími digitálními nástroji pro usnadnění vašich schůzek a mnoha dalšími tématy.
Pojďme se tedy pustit do toho a naučit se, jak vést produktivní schůzky pomocí Robertových pravidel pro schůze.
Co jsou Robertova pravidla pořádku?
Robertova pravidla pořádku slouží jako základní příručka pro uplatňování parlamentních postupů při vedení hladkých a organizovaných schůzek, kde je vyslyšen každý hlas a rozhodnutí jsou přijímána efektivně a spravedlivě.
Parlamentní postup zde označuje soubor přijatých standardních pravidel, etických zásad, postupů a zvyků, kterými se řídí schůze.
Ať už vedete zasedání představenstva, schůzi klubu nebo diskusi výboru, tato základní pravidla vám poskytnou flexibilní rámec, který můžete snadno přizpůsobit svým potřebám.
Robertova pravidla jsou tak cenná díky svému zaměření na spravedlnost a demokracii. Zajišťují, že každý má právo se vyjádřit a každý hlas se počítá, což je zásadní v každé organizaci, která prosperuje díky efektivním skupinovým rozhodnutím.
Ačkoli se Robertova pravidla často používají při zasedáních představenstva, jejich užitečnost sahá daleko za tento rámec. Jsou stejně účinná v komisích, neziskových organizacích, klubech a jakýchkoli organizacích, kde je nezbytné přijímat dobře strukturovaná skupinová rozhodnutí.
💬 Nejnovější vydání: Nejnovější vydání Robertových pravidel pořádku nabízí aktualizované tipy a osvědčené postupy pro uplatňování parlamentních postupů v dynamických virtuálních schůzkách. 12. vydání, které vyšlo v roce 2020, obsahuje dokonce aktualizace přizpůsobené moderním výzvám, jako jsou virtuální schůzky a hybridní nastavení, díky čemuž jsou relevantnější než kdykoli předtím.
Tři zásady Robertových pravidel jednání
Než se pustíme do podrobného vysvětlení tohoto rámce, podívejme se na jeho tři základní principy:
- Každý by měl mít možnost jednou promluvit, než někdo jiný znovu promluví
- Každý má právo vědět, co se děje, a řečníci by měli být přerušováni pouze v naléhavých situacích.
- Zvažujte vždy pouze jeden návrh najednou
🧠 Pamatujte: Jedná se o obecné zásady, nikoli o jednostranné pokyny, které nelze změnit. Každá schůzka má samozřejmě své vlastní nuance a body k diskusi, ale smyslem použití tohoto rámce je zajistit dvě hlavní věci: spravedlnost a produktivitu.
Výhody používání Robertových pravidel
Zavedením Robertových pravidel můžete zajistit:
- Spravedlnost: Každý má šanci být vyslechnut a účastnit se diskusí.
- Demokracie: Rozhodnutí se přijímají většinovým hlasováním, což zajišťuje, že jsou zohledněny všechny názory.
- Organizace: Předdefinovaná struktura udržuje schůzky na správné cestě a zabraňuje zmatkům nebo rozptýlení.
Nyní se podívejme, jak mohou tato pravidla dnes prospět různým typům organizací.
Představenstva
- Řešení konfliktů: Pokud se členové představenstva neshodnou na důležitém rozhodnutí, Robertova pravidla mohou pomoci usnadnit strukturovanou debatu a zajistit, že budou vyslechnuty všechny názory.
- Zajištění spravedlnosti: Pravidla mohou pomoci zabránit nerovnováze sil a zajistit, aby všichni členové měli stejnou příležitost účastnit se diskusí.
Výbory
- Zpracování pozměňovacích návrhů: Když členové výboru navrhují změny k návrhu, Robertova pravidla mohou pomoci řídit proces zvažování a hlasování o pozměňovacích návrzích.
- Vyhýbání se procedurálním sporům: Dodržováním Robertových pravidel se výbory vyhýbají neshodám ohledně procedurálních pravidel a soustředí se na podstatné otázky.
Neziskové organizace
- Zajištění transparentnosti a odpovědnosti: Robertova pravidla mohou pomáhat správním radám neziskových organizací vést záznamy o svých rozhodnutích a zajistit, že jednají v souladu se svým posláním.
- Ochrana práv členů: Pravidla mohou pomoci chránit práva členů a zajistit, aby jejich hlasy byly vyslyšeny.
Jiné organizace
- Profesní sdružení: Tato pravidla mohou profesním sdružením pomoci při řízení jejich záležitostí a efektivním zastupování jejich členů.
- Náboženské organizace: Robertova pravidla pomáhají náboženským organizacím při rozhodování o jejich politikách a programech.
Klíčové prvky Robertových pravidel
Nyní, když rozumíme základním principům, pojďme prozkoumat základní stavební kameny Robertových pravidel pro jednání:
- Kvórum: Označuje minimální počet členů, kteří musí být přítomni, aby bylo rozhodování platné. Tím je zajištěno, že rozhodnutí jsou přijímána s adekvátním zastoupením.
- Pořad jednání: Standardní pořad jednání je následující: zahájení, schválení zápisu a zpráv, projednání nových záležitostí a ukončení. Tento pořad pomáhá udržet jednání zaměřené na dané téma a zajišťuje, že budou projednány všechny klíčové body.
- Návrhy: Návrhy jsou formální návrhy k diskusi a hlasování. Zahrnují hlavní, vedlejší, privilegované a náhodné návrhy.
Základy Robertových pravidel jednání
Porozumění pojmu „návrh“
Návrh je formální návrh předložený během schůze k posouzení a hlasování. V parlamentním postupu slouží jako primární nástroj k předložení témat k diskusi a usnadnění rozhodování.
Pro zjednodušení konceptu lze návrh přirovnat k zvednutí ruky ve třídě, abyste navrhli nápad pro třídní projekt, nebo k předložení nové iniciativy pro zapojení zaměstnanců personálnímu týmu. Je to způsob, jak přimět všechny, aby o tom diskutovali a poté rozhodli, zda chtějí pokračovat, odložit to na později nebo odložit na neurčito, a to vše prostřednictvím hlasování většinou.
Typy návrhů:
- Hlavní návrh: Jedná se o nejběžnější typ návrhu, který se používá k předložení nového tématu k diskusi.
- Doplňkový návrh: Tyto návrhy se používají k úpravě nebo kontrole projednávání hlavního návrhu. Příklady zahrnují pozměňovací návrhy, odložení a přehodnocení.
- Privilegovaný návrh: Tyto návrhy mají přednost před ostatními návrhy a používají se v naléhavých nebo důležitých záležitostech.
- Náhodný návrh: Tyto návrhy vznikají v průběhu jednání a slouží k řešení procedurálních záležitostí. Náhodné návrhy se používají jako „návrhy týkající se vnitřního řádu“. Mají přednost před hlavními návrhy, vedlejšími návrhy a jakýmikoli nevyřešenými otázkami.
Kroky při podávání návrhu
1. Získejte slovo
- Co to znamená: Získejte povolení k vystoupení tím, že vás předseda uzná.
- Jak na to: Zvedněte ruku nebo použijte signál, abyste dali najevo, že chcete mluvit. Předseda/moderátor schůzky/organizátor schůzky/vedoucí týmu vás poté vyzve k vystoupení.
🌟 Příklad: Zvednete ruku a předseda řekne: „Pane Smithi, máte slovo. “
2. Předložte návrh
- Co to znamená: Jasně představte myšlenku nebo návrh, o kterém chcete, aby skupina diskutovala a hlasovala.
- Jak na to: Začněte svůj návrh slovy „Navrhuji, aby...“, po nichž následuje váš návrh.
🌟 Příklad: „Navrhuji, abychom vyčlenili 5 000 dolarů na program komunitní osvěty. “
3. Podpořte návrh
- Co to znamená: Jiný člen projevuje svou podporu diskusi o návrhu tím, že s ním souhlasí.
- Jak na to: Člen řekne: „Podporuji návrh.“
🌟Příklad: Poté, co předložíte svůj návrh, pan Johnson řekne: „Podporuji návrh.“
4. Debata
- Co to znamená: Členové skupiny diskutují o kladech a záporech návrhu. Najednou může být projednávána pouze jedna otázka a slovo může mít vždy pouze jedna osoba.
- Jak na to: Členové se střídají v projevu pro nebo proti návrhu. Předseda může stanovit pravidla pro délku projevu každého účastníka.
🌟 Příklad: Paní Carterová se vyslovuje pro přidělení částky 5 000 dolarů s tím, že to bude prospěšné pro komunitu. Jakmile domluví, pan Brown vyjádří obavy ohledně dopadu na rozpočet.
5. Provádějte změny
- Co to znamená: Členové mohou navrhnout změny návrhu před jeho hlasováním.
- Jak na to: Člen řekne: „Navrhuji pozměnit návrh tím, že...“, a poté uvede navrhovanou změnu.
🌟 Příklad: Paní Greenová říká: „Navrhuji pozměnit návrh zvýšením částky na 7 000 dolarů. “
6. Hlasování
- Co to znamená: Předseda požádá skupinu, aby hlasovala o návrhu, včetně případných pozměňovacích návrhů.
- Jak na to: Členové hlasují hlasitě, jmenovitě, zvednutím ruky nebo tajným hlasováním, v závislosti na pravidlech skupiny.
🌟 Příklad: Předseda řekne: „Všichni, kteří souhlasí s pozměněným návrhem, řekněte ano. Všichni, kteří nesouhlasí s původním návrhem, řekněte ne.“ Skupina hlasuje a předseda spočítá hlasy.
7. Oznamte výsledek
- Co to znamená: Rozhoduje většina a předseda oznámí, zda byl návrh přijat nebo zamítnut.
- Jak na to: Předseda jasně sdělí výsledek.
🌟 Příklad: Předseda řekne: „Návrh je přijat.“ To znamená, že návrh byl schválen.
Tipy pro řešení běžných situací:
- Bez podpory: Pokud návrh nezíská podporu nebo většinu hlasů, je automaticky zamítnut. Předseda oznámí, že návrh nebyl přijat z důvodu nedostatečné podpory.
- Řízení debaty: Předseda může řídit debatu tím, že stanoví časové limity, dává slovo řečníkům a udržuje diskusi v rámci daného tématu.
- Řešení námitek: Pokud člen nesouhlasí s postupem nebo rozhodnutím předsedy, může vznést námitku k jednacímu řádu nebo parlamentní dotaz. Předseda poté o námitce rozhodne.
- Žádost o rozdělení: Pokud existuje nejistota ohledně výsledku hlasování, může člen požádat o rozdělení. To vyžaduje, aby členové hlasovali vstáváním nebo jinou jasnou metodou.
To jsou všechny ingredience, které vám pomohou naučit se, jak se efektivně účastnit schůzek.
Implementace Robertových pravidel v moderním světě
Důležitost programu jednání
Program je důležitým pilířem dobře organizované schůzky. Poskytuje jasný přehled témat diskuse a pořadí, v jakém budou projednána.
Klíčovým prvkem Robertových pravidel parlamentního postupu je povinné používání programu jednání k podpoře diskusních bodů a zajištění strukturovaného, efektivního a demokratického průběhu schůzek.
💡 Ilustrujme to na příkladu z praxe:
Představte si, že program vaší schůzky zahrnuje přezkoumání finančních zpráv, diskusi o nové marketingové kampani a hlasování o návrhu. Robertova pravidla pomáhají udržet pozornost všech účastníků.
Během části věnované finanční zprávě mohou členové klást otázky nebo žádat o vysvětlení.
Pokud však někdo chce na základě zprávy podniknout nějaké kroky, například přerozdělit finanční prostředky, musí počkat na vhodný okamžik v programu jednání.
Tím zajistíte, že diskuse zůstanou relevantní a rozhodnutí budou většinou strukturovaná. Až bude později v rámci stejné schůzky čas hlasovat o návrhu, proces bude probíhat podle kroků stanovených Robertovými pravidly, díky čemuž bude schůzka efektivní a spravedlivá.
Pokud je návrh významný, může k jeho schválení být zapotřebí dvoutřetinová většina nebo dvoutřetinový počet hlasů.
Dobře připravený program snižuje zmatek a udržuje diskuse na správné cestě. V praxi také podporuje informované rozhodování a aktivní účast.
💡 Bonus: Nezapomeňte si přečíst naše články o tom, jak se připravit na schůzku, a před další schůzkou využijte náš podrobný kontrolní seznam pro přípravu schůzky.
Tipy pro vytváření efektivních programů schůzek
Používejte šablony
Využijte mnoho dostupných online šablon k vytvoření propracovaného a profesionálního programu pro vaše schůzky.
Tyto šablony obvykle obsahují sekce pro důležité podrobnosti, jako je datum, čas, místo, účastníci a témata diskuse, což usnadňuje efektivní organizaci vaší příští schůzky.
Šablona schůzky ClickUp
Šablona schůzek ClickUp je komplexní nástroj, který zlepší celkovou kvalitu vašich schůzek. Obsahuje funkce, jako je odhadovaná doba diskuse, vlastnictví úkolů a přílohy dokumentů pro kontrolu před schůzkou. Je plně přizpůsobitelná vašim konkrétním potřebám.
Použijte šablonu jako vodítko pro vaše jednání a sledujte průběh v reálném čase.
Co šablona umí:
- Přizpůsobitelné sekce podle potřeb vaší schůzky
- Jasně definuje témata a cíle programu jednání.
- Přiřazujte úkoly a odpovědnosti členům týmu
- Poskytuje strukturovaný rámec pro efektivní schůzky.
- Umožňuje spolupráci a aktualizace v reálném čase
- Sleduje úkoly, aby zajistil odpovědnost
- Umožňuje připojit relevantní dokumenty pro referenci.
⚡️Archiv šablon: Potřebujete více struktury ve svých schůzkách? Podívejte se na tyto základní šablony ClickUp, které vám pomohou zefektivnit vaše schůzky:
Tyto šablony vám pomohou udržet pořádek, udržet váš tým na správné cestě a zajistit, aby každá schůzka byla produktivní. Pokud chcete více šablon, které vám pomohou sestavit program, podívejte se na příklady programů schůzek a bezplatné šablony.
Rozdejte program schůzky předem
Sdílejte program se všemi účastníky před schůzkou. To umožní účastníkům prostudovat témata, shromáždit potřebné informace a připravit si své příspěvky.
Využijte digitální nástroje
Zvažte použití digitálních nástrojů, jako jsou ClickUp Docs a ClickUpTeams, k vytváření a sdílení programů. Podívejme se, jak na to:
ClickUp Docs umožňuje efektivní a spolupracující nastavení programu schůzek. S ClickUpem můžete snadno vytvářet a přizpůsobovat šablony programu podle svých potřeb. Pozvěte členy týmu, aby přispívali v reálném čase, přidávali komentáře a sledovali změny, aby všichni byli v souladu.
Navíc můžete přímo v programu propojit úkoly, dokumenty a další prvky ClickUp, takže vše bude propojené a přístupné.
Tento digitální nástroj zefektivňuje proces stanovování programu a zlepšuje spolupráci, díky čemuž jsou schůzky produktivnější a organizovanější.
Jakmile vytvoříte program pomocí ClickUp Docs, je čas zahájit schůzku. ClickUp Teams je perfektní nástroj pro přidělování úkolů, sledování pokroku a udržování plynulé komunikace během celé schůzky.
Chcete-li začít používat ClickUp Teams, zaregistrujte se nebo se přihlaste. Poté vytvořte svůj tým, pojmenujte jej a nastavte preference pracovního prostoru. Pozvěte členy zadáním jejich e-mailů a přiřazením rolí.
Využijte také funkce ClickUp, jako jsou závislosti úkolů, časové osy a automatizace, abyste zlepšili pracovní postupy a produktivitu svého týmu.
Buďte flexibilní
I když je důležité držet se programu, buďte připraveni jej v případě potřeby přehodnotit a upravit. Pokud během intenzivní debaty vyvstanou neočekávané otázky nebo se diskuse ubírá jiným směrem, buďte ochotni program upravit tak, aby tyto změny zohlednil.
💡 Tip pro profesionály: Podrobný návod na sestavení efektivního programu schůzky najdete v článku Jak napsat program schůzky, který obsahuje příklady, díky nimž budou vaše schůzky lépe organizované a produktivnější.
Robertova pravidla v digitálním věku
Vzhledem k tomu, že se schůzky přesouvají na online platformy, je nezbytné zachovat jejich strukturu a efektivitu. Robertova pravidla pořádku lze efektivně využívat pomocí digitálních nástrojů, jako jsou Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
Tyto platformy podporují zavádění strukturovaných postupů při schůzkách a zajišťují, že vaše virtuální setkání budou organizovaná a produktivní.
Zde je návod, jak můžete Robertova pravidla uplatňovat pomocí těchto moderních řešení pro schůzky:
- Digitální hlasování: Mnoho platforem pro spolupráci a komunikaci má vestavěné funkce pro hlasování o návrzích, což eliminuje potřebu fyzického zvedání rukou nebo sběru hlasovacích lístků.
- Funkce chatu: Použijte funkci chatu k elektronickému podání „druhých“ návrhů.
- Sdílení obrazovky: Sdílení dokumentů a prezentací je nyní snadné, což napomáhá jasné komunikaci a informovanému rozhodování.
Mějte však na paměti, že některé funkce mohou vyžadovat pokročilé funkce nebo doplňky v rámci platformy, kterou používáte. Vždy je nejlepší předem prozkoumat možnosti vybrané platformy.
Využití ClickUp pro efektivní schůzky
ClickUp Meetings je jeden z nejlepších softwarů pro správu schůzek, který umožňuje pořádat produktivní schůzky v souladu s Robertovými pravidly pořádku.
Poskytuje kompletní sadu funkcí pro každou fázi vašeho jednání – od plánování a organizování programu až po řízení samotného jednání a sledování akčních bodů.
S ClickUp Meetings můžete zefektivnit proces schůzek, zvýšit účast a zajistit, aby byla rozhodnutí efektivně implementována.
Mezi hlavní funkce patří:
- Integrované vytváření a správa agendy: Vytvářejte podrobné agendy, přidělujte úkoly a stanovujte termíny.
- Plynulé videokonference: Pořádejte schůzky přímo v ClickUp, takže nemusíte používat samostatné platformy.
- Digitální hlasování: Implementujte Robertovy pravidla pořádku pro efektivní jednání pomocí integrovaných funkcí hlasování.
- Spolupráce v reálném čase: Spolupracujte na poznámkách a dokumentech ze schůzek pro větší transparentnost.
- Sledování úkolů: Zajistěte, aby byla rozhodnutí dodržována pomocí nástrojů pro správu úkolů.
- Zápisy ze schůzek: ClickUp's Meeting je také špičkový software pro zápisy ze schůzek, který zajišťuje, že vaše zápisy ze schůzek jsou organizované a přístupné.
Podívejme se na ně podrobněji.
Digitální hlasování
Mnoho softwarových platforem pro schůzky obsahuje vestavěné funkce hlasování, díky nimž není nutné fyzicky zvedat ruce nebo sbírat hlasovací lístky.
S ClickUpem můžete tyto funkce hlasování hladce integrovat do oblíbených nástrojů pro videokonference, jako jsou Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
Tato integrace vám umožňuje efektivně implementovat Robertova pravidla pořádku pro schůze a provádět hlasování přímo ve vašem virtuálním schůzkovém prostoru.
Jak to funguje:
- Vyberte si platformu: ClickUp se integruje s nástroji pro videokonference, jako jsou Zoom, Google Meet a Microsoft Teams. Vyberte si ten, který nejlépe vyhovuje vašemu týmu.
- Zahájení schůzky: Zahajte schůzku jako obvykle pomocí vybrané platformy.
- Využijte hlasovací funkce ClickUp: Během schůzky použijte vestavěné ankety nebo průzkumy ClickUp k hlasování o návrzích.
- Sledujte výsledky v reálném čase: Hlasy se sčítají okamžitě, což poskytuje okamžitou zpětnou vazbu a zajišťuje transparentnost.
- Zaznamenávejte a sdílejte: ClickUp automaticky zaznamenává výsledky, což usnadňuje jejich následné přezkoumání a sdílení s účastníky.
Akční body a pověření
Po produktivní diskusi je důležité proměnit rozhodnutí v konkrétní úkoly, aby bylo zajištěno jejich splnění. ClickUp tento proces zjednodušuje tím, že vám umožňuje převést dohodnuté úkoly přímo do platformy.
ClickUp Tasks je ideální nástroj pro sledování a správu úkolů, které vyplynou z vašich schůzek. Hladce se integruje do vašich schůzek a zajišťuje, že rozhodnutí jsou převedena do konkrétních kroků a pokrok je efektivně sledován.
Jak to funguje:
- Zaznamenejte úkoly: Během schůzky identifikujte klíčové úkoly nebo akce, které je třeba řešit.
- Vytvářejte úkoly v ClickUp: Po schůzce snadno převedete tyto akční položky na úkoly pomocí ClickUp. Odkazujte na své poznámky ze schůzky nebo program, abyste zahrnuli všechny relevantní podrobnosti.
- Přiřaďte odpovědnosti: Delegujte každý úkol příslušnému členovi týmu (členům týmu) na základě jejich odborných znalostí a dostupnosti.
- Stanovte termíny a milníky: Pomocí funkce Milestones v ClickUp stanovte termíny pro každý úkol, což vám pomůže stanovit priority a zajistit včasné dokončení.
- Sledujte pokrok: Sledujte pokrok každého úkolu v ClickUp přidáváním komentářů, příloh a podúkolů podle potřeby, aby všichni byli informováni a drželi se plánu.
Spolupráce a dokumentace v reálném čase
ClickUp Docs umožňuje společné vytváření a úpravy poznámek a dokumentů ze schůzek v reálném čase. To podporuje transparentnost a zajišťuje, že všichni mají přístup k nejnovějším informacím ze schůzky. S Docs můžete:
- Společné vytváření a úpravy dokumentů: Na stejném dokumentu může současně pracovat více členů týmu, což usnadňuje zaznamenávání poznámek ze schůzek, rozhodnutí a úkolů v reálném čase.
- Přidávejte komentáře a poznámky: Zanechte komentáře nebo poznámky přímo v dokumentu, abyste poskytli zpětnou vazbu, položili otázky nebo objasnili některé body.
- Sledování změn: Zjistěte, kdo a kdy provedl změny v dokumentu, a zajistěte tak transparentnost a odpovědnost.
- Uspořádejte si dokumenty: Použijte systém složek a značek ClickUp k uspořádání poznámek ze schůzek a dalších dokumentů, abyste k nim měli snadný přístup.
- Integrace s dalšími funkcemi ClickUp: Propojte své dokumenty s úkoly, projekty a dalšími prvky ClickUp a vytvořte plynulý pracovní postup.
Omezení, která je třeba zohlednit
Ačkoli Robertova pravidla pořádku pro schůze jsou velmi prospěšná, v digitálním prostředí čelí určitým výzvám. Technické potíže, jako jsou poruchy nebo nestabilní připojení k internetu, mohou narušit průběh diskuse a hlasování.
Navíc neschopnost snadno číst neverbální signály ve virtuálním prostředí může vést k nesprávným interpretacím během debat.
A konečně, udržet pozornost účastníků během delších online schůzek může být obtížnější než při osobních setkáních.
⚡️Archiv šablon: Jste připraveni posunout agendu svých schůzek na vyšší úroveň? Prozkoumejte našich 10 bezplatných šablon schůzek úrovně 10, díky kterým budou schůzky vašeho týmu soustředěné a produktivní.
Využijte Robertovy pravidla a ClickUp ke zlepšení svých schůzek
Robertova pravidla pořádku pro schůze poskytují strukturovaný přístup, aby všichni účastníci schůze byli na stejné vlně.
Když se Robertova pravidla pro schůzky spojí s výkonem ClickUp, vytvoří vítěznou kombinaci pro efektivní a produktivní setkání.
Díky výkonným funkcím ClickUp můžete snadno vytvářet podrobné programy, spolupracovat v reálném čase, přidělovat a sledovat úkoly a pořádat plynulé virtuální schůzky – to vše na jedné platformě.
Funkce jako přizpůsobitelné šablony programu, integrované videokonference, sledování úkolů a přílohy dokumentů zajistí, že vaše schůzky budou efektivní a produktivní.
Na co ještě čekáte? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!