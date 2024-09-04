Yammer (Viva Engage) vs. Microsoft Teams: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Ať už řídíte malý projektový tým nebo pracujete s více týmy v rámci velké organizace, nástroje pro týmovou komunikaci, které si vyberete, mohou rozhodnout o vaší produktivitě.
Ne každý nástroj však nabízí stejné funkce nebo výhody, a při takovém množství možností, jak se rozhodnout, který je ten správný? Dva z nejpopulárnějších komunikačních nástrojů jsou Yammer (nyní Viva Engage) a Microsoft Teams.
Yammer se zaměřuje na budování silných interních komunit a zajištění široké komunikace v rámci celé organizace, pomáhá novým zaměstnancům navazovat kontakty a sdílet nápady. Microsoft Teams se naopak zaměřuje na spolupráci v reálném čase a nabízí výkonné nástroje pro týmové schůzky, chat a sdílení souborů.
V tomto článku se podíváme na klíčové funkce, ceny a jedinečné výhody Yammeru a Microsoft Teams, abychom vám pomohli s výběrem.
Co je Yammer (Viva Engage)?
Yammer, nedávno přejmenovaný na Viva Engage, je váš nepostradatelný nástroj pro sociální sítě, který sjednotí celou vaši organizaci. Díky integraci s Microsoft 365, možnosti editovat dokumenty přímo v rámci platformy a flexibilním možnostem skupin je to všestranný nástroj pro komunikaci na pracovišti.
Představte si platformu, kde se zaměstnanci z různých oddělení mohou snadno zapojit do konverzací, sdílet nápady a spolupracovat na projektech. To je Yammer – propojuje všechny ve vaší společnosti, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Funkce Yammeru
Yammer (Viva Engage) má funkce, které zlepšují komunikaci a budují silnou firemní kulturu. Podívejme se, co z něj dělá výjimečný nástroj:
1. Podniková sociální síť
Yammer promění celou vaši organizaci v prosperující komunitu. Je to jako mít sociální síť pouze pro vaše pracoviště, kde se všichni mohou snadno spojit a komunikovat. Tato funkce je ideální pro odstranění bariér a zajištění toho, aby všichni byli v obraze.
Například marketingový tým v New Yorku může snadno sdílet nápady na kampaně a získávat zpětnou vazbu od produktového týmu v Londýně, čímž zajistí, že všichni budou na stejné vlně.
2. Integrace s Microsoft 365
Jednou z nejlepších funkcí Yammeru je jeho hladká integrace s Microsoft 365. Můžete upravovat dokumenty Word, spolupracovat na tabulkách Excel a sdílet soubory přímo v Yammeru. Díky této integraci je vše centralizované, což usnadňuje a zefektivňuje spolupráci.
Například váš finanční tým může spolupracovat v reálném čase na rozpočtové tabulce, aniž by opustil platformu Yammer.
3. Soukromé a veřejné skupiny
Potřebujete diskutovat o citlivých informacích? Vytvořte soukromé skupiny. Chcete sdílet zajímavé novinky nebo zahájit diskusi, do které se může zapojit kdokoli? Vytvořte veřejnou skupinu. Díky flexibilitě Yammeru v oblasti soukromých a veřejných skupin můžete přizpůsobit konverzace svým potřebám.
Například soukromá skupina může být použita pro důvěrné diskuse v oblasti lidských zdrojů, zatímco veřejná skupina může být použita pro oznámení nebo společenské aktivity pro celou společnost.
Ceny Yammer
- Zdarma
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/uživatel za měsíc
Co je Microsoft Teams?
Microsoft Teams je výkonný komunikační nástroj navržený pro zlepšení komunikace a řízení projektů. Je plně integrován s Microsoft 365, takže je ideální pro kolegy, kteří potřebují zůstat ve spojení, sdílet soubory a efektivně spolupracovat.
Teams pomáhá zajistit, aby všichni byli na stejné vlně, ať už pracujete na dálku nebo v kanceláři.
Funkce Microsoft Teams
Microsoft Teams nabízí řadu funkcí, které zlepšují komunikaci a spolupráci v týmu. Zde je přehled některých z jeho klíčových funkcí:
1. Komunikace v reálném čase
Microsoft Teams vyniká v komunikaci v reálném čase. Váš tým může zůstat v kontaktu a okamžitě spolupracovat prostřednictvím chatu, videohovorů nebo schůzek.
Projektový tým může například zahájit rychlý videohovor, aby projednal naléhavé záležitosti, nebo použít funkci chatu pro každodenní konverzace.
2. Integrace s jinými aplikacemi
Teams lze integrovat s různými aplikacemi třetích stran a nástroji Microsoft 365. Můžete přistupovat k OneDrive jako řešení pro sdílení souborů, používat SharePoint pro správu dokumentů a dokonce integrovat s jinými aplikacemi, jako jsou Trello nebo Asana.
Váš tým může například spolupracovat na dokumentech uložených v OneDrive, aniž by musel opustit aplikaci Teams.
3. Kanály a karty
Teams organizuje konverzace do kanálů, což usnadňuje správu diskusí o konkrétních tématech. Můžete také přidat karty pro rychlý přístup k důležitým nástrojům a dokumentům.
Například marketingový tým může mít samostatné kanály pro kampaně na sociálních médiích, tvorbu obsahu a analytiku, z nichž každý má příslušné karty pro snadný přístup.
Ceny Microsoft Teams
- Zdarma
- Microsoft Teams Essentials: 1,39 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Basic: 1,76 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 9,33 $/uživatel za měsíc
Přečtěte si také: Nezbytné tipy pro MS Teams!
Yammer vs. Microsoft Teams: Porovnání funkcí
Nyní, když jsme prozkoumali jednotlivé funkce a ceny Yammer (Viva Engage) a Microsoft Teams, pojďme je porovnat, abychom zjistili, která platforma by mohla lépe vyhovovat vaší organizaci.
Zde je stručné srovnání jejich klíčových funkcí:
|Funkce
|Yammer (Viva Engage)
|Microsoft Teams
|Podniková sociální síť
|Ano
|Ne
|Komunikace v reálném čase
|Ne
|Ano
|Soukromé a veřejné skupiny
|Ano
|Ano
|Integrace s Microsoft 365
|Ano
|Ano
|Kanály a karty
|Ne
|Ano
|Integrace s aplikacemi třetích stran
|Ne
|Ano
|Sdílení souborů
|Ano
|Ano
|Videohovory
|Ne
|Ano
|Správa úkolů
|Ne
|Ano
|Trvalý chat
|Ne
|Ano
|Plánování schůzek
|Ne
|Ano
|Spolupráce na dokumentech
|Ano
|Ano
|Přizpůsobitelná oznámení
|Ne
|Ano
|Mobilní aplikace
|Ano
|Ano
|Bezpečnost a soulad s předpisy
|Ano
|Ano
|Funkce umělé inteligence
|Ne
|Ano
Nyní si tyto funkce podrobně porovnejme:
Funkce č. 1: Styl komunikace
- Yammer (Viva Engage) se zaměřuje na budování sociální sítě v rámci organizace, což jej činí ideálním pro širokou komunikaci a zapojení. Je perfektní pro sdílení novinek, zapojení se do konverzací a vytváření pocitu sounáležitosti.
- Microsoft Teams vyniká v komunikaci v reálném čase díky nástrojům pro okamžité zasílání zpráv, videohovory a schůzky. Je ideální volbou pro týmy, které potřebují rychlou synchronní spolupráci.
Vítěz: Záleží na vašich potřebách. Pro komunikaci v reálném čase je vítězem Microsoft Teams. Pokud chcete podpořit zapojení celé organizace, je lepší volbou Yammer. Toto kolo tedy končí remízou.
Funkce č. 2: Integrace a spolupráce
- Yammer (Viva Engage), když je hladce integrován s Microsoft 365, umožňuje uživatelům spolupracovat na dokumentech v rámci platformy. Je skvělý pro sdílení a úpravy souborů, jako jsou dokumenty Word a tabulky Excel.
- Microsoft Teams se také integruje s Microsoft 365 a nabízí další integrace s různými aplikacemi třetích stran, díky čemuž je velmi univerzální pro různé pracovní postupy a úkoly v rámci řízení projektů. Microsoft Teams navíc poskytuje několik šablon komunikačních plánů, které pomáhají zefektivnit a standardizovat komunikaci v týmu.
Vítěz: Microsoft Teams, díky rozsáhlé integraci a všestrannosti.
Funkce č. 3: Správa skupin a kanálů
- Yammer (Viva Engage) umožňuje vytváření soukromých a veřejných skupin, což je vynikající pro přizpůsobenou komunikaci. Chybí mu však strukturovaný přístup ke správě konkrétních projektových konverzací.
- Microsoft Teams organizuje diskuse do kanálů, což usnadňuje správu a sledování konverzací na konkrétní témata. Přidání karet umožňuje rychlý přístup k relevantním nástrojům a dokumentům.
Vítěz: Microsoft Teams díky svému organizovanému přístupu a snadné správě konverzací týkajících se konkrétních projektů.
Funkce č. 4: Správa úkolů
- Yammer (Viva Engage) neobsahuje funkce pro správu úkolů. Zaměřuje se spíše na komunikaci a sociální sítě v rámci organizace.
- Microsoft Teams se integruje s Microsoft Planner a dalšími nástroji pro správu úkolů, což uživatelům umožňuje vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly přímo v rámci platformy. Díky tomu je vhodnou volbou pro ty, kteří hledají nástroje pro asynchronní komunikaci.
Vítěz: Microsoft Teams, díky integrovaným funkcím pro správu úkolů.
Yammer vs. Microsoft Teams na Redditu
Navštívili jsme Reddit, abychom zjistili, jak se lidé staví k debatě Yammer vs. Teams. Když na Redditu vyhledáte „Yammer vs. Teams“, mnoho uživatelů se shoduje, že Microsoft Teams nabízí komplexnější sadu funkcí pro spolupráci a komunikaci v reálném čase:
Používáme jej pro komunikaci s ostatními týmy, kdykoli provádíme změny v IT.
Používáme jej pro komunikaci s ostatními týmy, kdykoli provádíme změny v IT.
Ostatní uživatelé Redditu zdůrazňují, jak pozitivní vliv měl Microsoft Teams na jejich pracovní postupy a produktivitu:
Teams je jedním z mála softwarů, které se skutečně jeví jako užitečné a zlepšují způsob mé práce.
Teams je jedním z mála softwarů, které se skutečně jeví jako užitečné a zlepšují způsob mé práce.
Mnoho uživatelů oceňuje Microsoft Teams pro jeho integraci s dalšími nástroji Microsoft 365 a schopnost zvládat různé aspekty řízení projektů, což z něj činí univerzální volbu pro mnoho organizací.
Na druhou stranu je Yammer (Viva Engage) často chválen za své možnosti sociálních sítí v rámci velkých organizací. Uživatelé poukazují na to, že skupiny Yammer jsou obzvláště účinné při budování komunity napříč odděleními a při podpoře komunity a otevřené komunikace mezi různými odděleními, což je nezbytné pro zapojení celé společnosti.
Pokud však jde o každodenní spolupráci týmů a řízení projektů, konsenzus na Redditu upřednostňuje Microsoft Teams jako efektivnější nástroj.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Yammer a Microsoft Teams
Zatímco Yammer a Microsoft Teams mají každý své silné stránky, ClickUp nabízí komplexní řešení, které vylepšuje komunikaci, spolupráci a řízení projektů na jednom místě.
Zde je několik důvodů, proč by ClickUp mohl být ideální volbou pro vaši organizaci:
1. ClickUp je číslo 1: Zobrazení chatu
Chat View od ClickUp umožňuje plynulou komunikaci v reálném čase v rámci týmů. Podobně jako v Microsoft Teams můžete okamžitě chatovat s členy týmu, sdílet aktualizace a udržovat všechny v obraze, aniž byste museli přepínat mezi různými aplikacemi.
Tato funkce zajišťuje, že nikdy nezmeškáte rychlé diskuse a důležité zprávy, což zlepšuje koordinaci týmu a podporuje zapojení.
Zde je několik dalších funkcí:
- ClickUp @mentions a Přiřazení úkolů: Označte konkrétní osoby nebo úkoly, kterým chcete věnovat přímou pozornost.
- Formátování bohatého textu: Používejte tučné písmo, kurzívu, seznamy a bloky kódu, abyste zvýšili srozumitelnost zpráv.
- Přílohy: Sdílejte soubory, obrázky a další média přímo v chatu.
- Rozbalené odkazy: Náhled obsahu odkazu bez opuštění chatu
- Emoji a reakce: Vyjádřete své pocity a poskytněte rychlou zpětnou vazbu.
- /Slash Commands : Používejte zkratky pro běžné akce, jako je vytváření úkolů nebo vyhledávání informací.
- Integrace: Propojte se s dalšími nástroji, jako jsou Slack, Google Drive a další.
2. ClickUp má výhodu č. 2: Klipy
Funkce ClickUp Clips vám umožňuje vytvářet a sdílet videozprávy. Jedná se o výkonnou funkci pro asynchronní komunikaci, která členům týmu umožňuje poskytovat podrobná vysvětlení nebo aktualizace, ke kterým se lze kdykoli vrátit. Je to jako mít virtuální zasedací místnost, kde si každý může dohnat, co potřebuje, podle svého vlastního harmonogramu, což je obzvláště užitečné pro týmy pracující na dálku nebo týmy v různých časových pásmech.
Funkce ClickUp Clips vám mohou pomoci následujícím způsobem:
- Nahrávání obrazovky: Zachyťte svou obrazovku, abyste mohli předvést úkoly, vysvětlit pojmy nebo sdílet vizuální materiály.
- Hlasové zprávy: Nahrávejte zvukové zprávy pro rychlou a neformální komunikaci.
- Integrace úkolů: Snadno připojujte klipy ke konkrétním úkolům pro kontext a reference.
- AI přepis: Automaticky přepište své klipy pro lepší vyhledávání a přístupnost.
- Sdílení a spolupráce: Sdílejte klipy s členy týmu nebo externími spolupracovníky.
- Komentáře a zpětná vazba: Zanechte komentáře přímo v Clips pro diskuze a návrhy.
3. Výhoda ClickUp č. 3: Přiřazování komentářů
S funkcí ClickUp Assign Comments můžete komentáře přímo převést na úkoly, které lze realizovat. Tato funkce zajišťuje, že důležité poznámky a návrhy se neztratí v dlouhých konverzacích. Převedením komentářů na úkoly zajistíte, že každá zpětná vazba bude sledována a vyřešena, což zvyšuje odpovědnost a následné plnění projektů.
Mezi klíčové funkce ClickUp Assign Comments patří:
- Přímé přiřazení: Přiřazujte komentáře jednotlivým osobám pro jasné delegování úkolů.
- Kontext úkolu: Komentáře jsou připojeny ke konkrétním úkolům, což zajišťuje soulad s cíli projektu.
- Oznámení: Přiřazení členové týmu dostávají oznámení, což zajišťuje včasné informování.
- Sledování: Sledujte pokrok a zajistěte, aby byly úkoly dokončeny.
- Spolupráce: Usnadněte týmovou práci a zlepšete komunikaci
ClickUp nabízí několik dalších jedinečných funkcí, které mohou výrazně zlepšit spolupráci a produktivitu vašeho týmu, například:
ClickUp Whiteboards
Spolupracujte se svým týmem vizuálně pomocí tabulek ClickUp Whiteboards. Tato funkce je ideální pro brainstorming, plánování a vizuální mapování projektů a pomáhá týmům vizualizovat jejich nápady a pracovní postupy.
Zde jsou některé další funkce:
- Nekonečné plátno: Pracujte na velkém, rozšiřitelném plátně bez omezení.
- Nástroje pro kreslení: Používejte pera, značkovače a tvary k vytváření vizuálních reprezentací.
- Stickies: Přidávejte poznámky nebo nápady ve formě lepících poznámek.
- Obrázky a soubory: Vložte obrázky, dokumenty nebo jiná média.
- Spolupráce: Pracujte v reálném čase s více členy týmu.
- Integrace: Propojte se s dalšími funkcemi ClickUp a zajistěte si plynulý pracovní postup.
ClickUp Collaboration Detection
Vyhněte se překrývání práce díky funkci Collaboration Detection v ClickUp. Tato funkce upozorní člena týmu, když někdo jiný pracuje na stejném úkolu, a zajistí tak hladší a koordinovanější spolupráci.
Může vám pomoci:
- Upravujte dokumenty současně s ostatními
- Zobrazte podrobné záznamy o akcích uživatelů, včetně komentářů k úkolům, sdílení souborů a výměny zpráv.
- Získejte hlubší pochopení toho, jak různé týmy nebo jednotlivci spolupracují.
Proč ClickUp dělá rozdíl
- All-in-one platforma: ClickUp kombinuje nejlepší funkce sociálních sítí Yammer, komunikace v reálném čase Microsoft Teams a výkonných nástrojů pro správu projektů. To znamená, že nemusíte přecházet mezi několika aplikacemi – vše, co potřebujete, je na jednom místě.
- Zvýšená produktivita: Díky integraci nástrojů pro komunikaci, správu úkolů a spolupráci pomáhá ClickUp zefektivnit pracovní postupy a snížit čas strávený přepínáním mezi dvěma platformami.
- Přizpůsobení a flexibilita: ClickUp vám umožňuje přizpůsobit pracovní prostor tak, aby vyhovoval potřebám vašeho týmu. Ať už spravujete úkoly, spolupracujete na dokumentech nebo plánujete projekty, ClickUp vám umožní nastavit pracovní postupy, které vám nejlépe vyhovují.
- Lepší koordinace týmu: Funkce jako Chat View, Clips a Assign Comments zajišťují, že všichni jsou na stejné vlně, což snižuje nedorozumění a zajišťuje, že všichni členové týmu jsou koordinovaní a pracují na stejných cílech.
- Škálovatelnost: Ať už jste malý tým nebo velká společnost, ClickUp se přizpůsobí vašim potřebám. Díky široké škále funkcí a možností přizpůsobení je vhodný pro týmy všech velikostí a zajišťuje, že můžete růst, aniž byste překročili možnosti svých nástrojů.
Výběr správného nástroje pro váš tým
Výběr správného nástroje pro váš tým je zásadní pro zlepšení komunikace, spolupráce a celkové produktivity. Yammer (Viva Engage) a Microsoft Teams nabízejí jedinečné funkce, které vyhovují různým potřebám organizací. Yammer vyniká v budování pocitu sounáležitosti v rámci velkých organizací, zatímco Microsoft Teams je ideální pro spolupráci v reálném čase a řízení projektů.
Pokud však hledáte alternativu k Yammeru nebo Microsoft Teams, která kombinuje to nejlepší z obou světů, je ClickUp ideální volbou. ClickUp nabízí výkonný komunikační nástroj, komplexní funkce pro správu projektů a plynulé možnosti spolupráce na jedné platformě.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a posuňte svou spolupráci a řízení projektů na vyšší úroveň!