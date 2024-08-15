10 nejlepších webových prohlížečů pro rok 2025

Na jakém prohlížeči čtete tento článek? Google Chrome? Safari? I když patří mezi nejoblíbenější prohlížeče, nejsou to jediné možnosti.
Ve skutečnosti existuje celá řada webových prohlížečů, z nichž každý má své jedinečné přednosti a funkce.
Po rozsáhlém praktickém testování a konzultacích s odborníky z ClickUp jsem sestavil seznam nejlepších prohlížečů, které jsou dnes k dispozici. Některé z nich dosahují vysokého skóre v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí, zatímco jiné vedou žebříček v rychlosti načítání. Svůj přehled jsem strukturoval tak, aby se zaměřoval na nejlepší funkce, omezení a ceny jednotlivých prohlížečů.
Pojďme na to.
⏰ 60sekundové shrnutí
10 nejlepších prohlížečů, které byste měli zvážit:
- Vivaldi
- Brave
- Prohlížeč Arc
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Waterfox
- DuckDuckGo
- Safari
- Opera
Co byste měli hledat v nejlepších prohlížečích?
Někteří z nás si možná pamatují doby, kdy Internet Explorer (nyní již nepoužívaný) byl jediným způsobem, jak se dostat na vaše oblíbené webové stránky. Dnes máme na výběr z mnoha možností. Při výběru webového prohlížeče je třeba zvážit několik faktorů:
Výkon a rychlost
Rychlý webový prohlížeč vylepšuje vaše online zážitky. Hledejte prohlížeče, které rychle načítávají webové stránky, plynule se posouvají a efektivně využívají systémové zdroje. Také věnuji pozornost tomu, jak rychle mohu přepínat mezi záložkami.
Bezpečnost a soukromí
Bezpečnost a zabezpečení jsou při prohlížení webu klíčovými faktory. I sebemenší kompromis v této oblasti může vést k problémům, jako jsou infekce malwarem, krádež dat nebo dokonce únos prohlížeče. Hledejte vestavěné ochrany, které blokují nežádoucí reklamy a podezřelé aktivity, a aktivujte správce hesel, ochranu před malwarem a detektory phishingu.
Některé prohlížeče například disponují funkcí, která vás upozorní, pokud se webová stránka jeví jako podezřelá nebo může poškodit váš počítač. Prohlížeče s přísnými nastaveními ochrany soukromí vám obvykle umožňují spravovat také vaše preference týkající se souborů cookie, sledování a sdílení dat.
Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní (UI) prohlížeče by mělo být intuitivní a přehledné, což znamená, že jeho používání pochopíte bez větší námahy a vše, co potřebujete, budete mít na první pohled k dispozici.
Možnosti přizpůsobení
Kdo by neměl rád personalizované prohlížení webu? Hledejte webové prohlížeče, které podporují přizpůsobení rozvržení – kde můžete přeskupit panely nástrojů a přidat své oblíbené webové stránky na domovskou stránku pro rychlý přístup.
Skvělý prohlížeč vám také umožňuje přizpůsobit jeho vzhled vašemu osobnímu stylu, čímž ještě více vylepší vaše uživatelské prostředí.
Správa úkolů
Hledejte webový prohlížeč, který podporuje správu pracovních postupů přidáním rozšíření pro seznamy úkolů, správu času, správu projektů a automatizaci úkolů.
📮ClickUp Insight: Pouze 8 % zaměstnanců používá nástroje pro řízení projektů ke sledování úkolů.
Podle výzkumu společnosti ClickUp hrozí přibližně 92 % pracovníků riziko, že přijdou o důležité informace kvůli roztříštěnosti informací napříč několika nespojenými platformami. Abyste se vyhnuli zbytečnému přeskakování mezi platformami a přepínání kontextu, vyzkoušejte ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací*.
10 nejlepších prohlížečů
Zde je 10 nejlepších prohlížečů podle mého výzkumu, z nichž každý je navržen tak, aby zlepšil vaše online zážitky:
1. Prohlížeč Arc
Arc je můj nejoblíbenější prohlížeč pro optimalizaci pracovních postupů. V jednom prohlížeči mohu vytvořit různé prostory a profily pro práci, studium a osobní věci, což mi šetří čas při přepínání mezi okny. Funkce rozděleného zobrazení je velmi užitečná, když chci provádět více úkolů najednou nebo porovnávat dokumenty. Arc také nabízí minimalistický vzhled a intuitivní ovládání.
Nejlepší na Arc je jeho vyhledávací funkce Arc Search. Zadám svůj vyhledávací dotaz, vyberu možnost Browse for Me a zobrazí se mi personalizovaná karta s nejrelevantnějšími odpověďmi z celého webu. Líbí se mi také to, jak Arc automaticky archivuje staré karty a blokuje reklamy, což mi usnadňuje soustředit se na své úkoly.
Nejlepší funkce prohlížeče Arc Browser
- Vytvořte si přizpůsobené prostory pro práci a osobní projekty a vylepšete si tak zážitek z prohlížení webu.
- Zkraťte automaticky názvy připnutých karet v systému MacOS a získejte přehlednější vzhled díky funkci Tidy Tab Titles od Arc.
- Díky funkci Instant Links od Arc můžete okamžitě přistupovat k často navštěvovaným webovým stránkám nebo akcím.
- Vytvořte si centralizované úložiště pro své poznámky, easely (digitální tabule), média a další uložené položky pomocí knihovny Arc.
- Integrujte aplikace pro zvýšení produktivity, jako jsou Gmail, Notion, Google Docs a Outlook Calendar, abyste zefektivnili pracovní postupy a zlepšili spolupráci v týmu.
Omezení prohlížeče Arc
- Prohlížeč Arc Browser nabízí přehledné a zaměřené rozhraní, ale v současné době má menší knihovnu rozšíření než jiné prohlížeče, jako je Chrome nebo Firefox. To může omezit funkčnost, pokud pro konkrétní úkoly nebo přizpůsobení pracovního prostoru hodně využíváte rozšíření.
Ceny prohlížeče Arc Browser
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze prohlížeče Arc
- Nedostatek recenzí
2. Mozilla Firefox
Firefox je důvěryhodný společník pro prohlížení webu, který se hladce přizpůsobí vašim zvyklostem při vyhledávání. Synchronizuje se napříč zařízeními, takže mohu prohlížet a přistupovat ke všem záložkám, které jsem otevřel na svém telefonu nebo notebooku. Obzvláště oceňuji funkci Pocket, vestavěnou službu pro pozdější čtení, která ukládá webové stránky. Je to jako mít osobní digitální knihovnu.
Líbí se mi možnosti přizpůsobení: mohu si novou kartu přizpůsobit podle svých oblíbených webových stránek nebo inspirativních obrázků.
Díky rozsáhlé knihovně rozšíření a robustním bezpečnostním funkcím nabízí Firefox také personalizované a bezpečné prohlížení webu. Seskupuje karty podle úkolů nebo vyhledávacích dotazů, připíná důležité karty a automaticky zavírá neaktivní karty, aby optimalizoval výkon.
Nejlepší funkce prohlížeče Mozilla Firefox
- Získejte vylepšenou ochranu proti sledování v režimu soukromého prohlížení. Ten nabízí další úroveň ochrany soukromí tím, že po zavření prohlížeče smaže historii prohlížení.
- Přizpůsobte Firefox svým preferencím pomocí různých rozšíření a motivů, které vám pomohou spravovat pracovní zátěž. Weboví vývojáři mohou například pomocí Stylusu vytvářet, upravovat a spravovat styly CSS.
- Upravujte formuláře přímo ve Firefoxu a ušetřete čas a námahu potřebnou k tisku PDF souborů.
Omezení prohlížeče Mozilla Firefox
- Ve srovnání s některými konkurenty může být Firefox náročnější na zdroje, což vede k pomalejšímu výkonu na starších nebo méně výkonných zařízeních.
Ceny prohlížeče Mozilla Firefox
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Mozilla Firefox
- G2: 4,4/5 (více než 480 recenzí)
3. Google Chrome
Chrome je dnes jedním z nejpopulárnějších prohlížečů na světě. Obzvláště užitečná je jeho funkce pracovních prostorů. Obzvláště se mi líbí, jak Chrome synchronizuje moje záložky, historii a předvolby na všech mých zařízeních a umožňuje mi barevně označovat karty, což zajišťuje konzistentní zážitek, ať už používám notebook, tablet nebo smartphone.
Oceňuji jeho správce úloh, který mi umožňuje sledovat a kontrolovat zdroje, které každá karta a rozšíření využívá. Další funkcí, která opravdu vyniká, je Omnibox. Není to jen vyhledávací lišta, ale portál ke všemu. Potřebujete najít webovou stránku? Zadejte ji. Hledáte konkrétní soubor ve svém počítači? Omnibox vám pomůže.
Nejlepší funkce prohlížeče Chrome
- Hladká integrace s dalšími službami Google (jak se dá očekávat), jako jsou Google Docs a Google Sheets.
- Přizpůsobte si a vylepšete funkčnost prohlížeče pomocí rozšíření, jako je Google Translator a Zoom.
- Ukládejte adresy a hesla a automaticky vyplňujte své údaje do formulářů a webových stránek.
- Vylepšete si prohlížení webových stránek pomocí funkcí Energy Saver a Memory Saver.
Omezení prohlížeče Chrome
- Chrome je známý tím, že je náročný na zdroje, zejména při práci s mnoha záložkami nebo náročných webových stránkách. To často vede k pomalému procházení webu.
Ceny prohlížeče Chrome
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze prohlížeče Chrome
- Software Advice: 4,8/5 (více než 1400 hodnocení)
- GetApp: 4,8/5 (více než 1400 hodnocení)
4. Microsoft Edge
Edge mě opravdu překvapil. Je to velký rozdíl oproti původnímu prohlížeči Microsoftu z minulých let. Obzvláště mě zaujala funkce Collections, která ukládá mé články, obrázky a poznámky pro rychlý přístup. Další funkcí, která mě zaujala, byl Immersive Reader, který zjednodušuje rozložení webu a zlepšuje tak zážitek z online čtení.
Co však Edge opravdu odlišuje, jsou jeho automatizační schopnosti. Prohlížeč předvídá mé potřeby, navrhuje akce a dokončuje úkoly, čímž snižuje mou pracovní zátěž. Například automaticky vyplňuje formuláře, navrhuje relevantní vyhledávací termíny a dokonce nabízí možnosti překladu, aniž bych hnul prstem.
Nejlepší funkce prohlížeče Microsoft Edge
- Snižte využití paměti pomocí funkce Sleeping Tabs a režimu Efficiency Mode pro optimalizovaný výkon.
- Vyzkoušejte lepší správu karet díky funkcím, jako jsou vertikální karty, skupiny karet, sbírky a pracovní prostory.
- Využijte Copilot pro asistenci založenou na umělé inteligenci, Image Creator pro generování obrázků a Designer pro tvorbu návrhů.
- Pomocí funkce Drop můžete sdílet soubory mezi telefonem a počítačem.
Omezení prohlížeče Microsoft Edge
- Má omezené rozšíření a problémy s kompatibilitou s některými webovými stránkami.
Ceny prohlížeče Microsoft Edge
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Microsoft Edge
- Capterra: 4,3/5 (480 hodnocení)
5. Waterfox
Waterfox je rychlý prohlížeč, který působí velmi responzivně a efektivně. Rychle načítá webové stránky a umožňuje plynulou navigaci mezi záložkami. Zjistil jsem, že je obzvláště dobrý při současném provádění více úkolů, jako je sledování videí bez zpoždění a psaní poznámek.
Jednou z jeho vynikajících funkcí je omezené shromažďování dat. Mohu snadno procházet webové stránky, aniž bych se musel obávat sledování své aktivity. Waterfox také zvyšuje produktivitu a usnadňuje soustředění tím, že vytváří kontejnerové karty pro práci, nakupování nebo osobní prohlížení.
Nejlepší funkce Waterfoxu
- Organizujte různé aktivity při prohlížení webu (práce, nakupování, osobní) odděleně a pro snadnou identifikaci použijte barevné kódy.
- Uložte a obnovte svou relaci prohlížení, abyste snadno dokončili úkoly.
- Importujte záložky a hesla z jiných prohlížečů
- Spusťte soukromé karty a prohlížejte internet anonymně
Omezení Waterfoxu
- Webové prohlížeče Waterfox nemusí vždy dostávat bezpečnostní aktualizace tak rychle jako běžné prohlížeče, což může většinu uživatelů vystavit nově objeveným hrozbám.
Ceny Waterfoxu
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Waterfox
- Nedostatek recenzí
6. DuckDuckGo
DuckDuckGo je preferovanou volbou pro uživatele, kteří se zajímají o soukromí a bezpečnost. Jedná se o vysoce bezpečný prohlížeč, který neshromažďuje ani nesdílí žádné osobní údaje, což mi dává klid při surfování na webu. Od okamžiku, kdy jej otevřu, si všimnu čistšího rozhraní bez rušivých reklam a vyskakovacích oken.
Díky přehrávači Duck Player mohu sledovat videa na YouTube, aniž bych byl bombardován reklamami nebo sledován při prohlížení. Blokuje také sledování e-mailů na webových stránkách, čímž chrání mou schránku před spamovými zprávami.
Nejlepší funkce DuckDuckGo
- Aktivně blokujte sledovací nástroje třetích stran, které se pokoušejí sledovat vaši online aktivitu.
- Pomocí zkratek můžete rychle vyhledávat konkrétní webové stránky přímo z DuckDuckGo (např. zadáním „!a“ pro Amazon).
- Jedním kliknutím na tlačítko Fire vymažte všechny karty a údaje o prohlížení.
Omezení DuckDuckGo
- Prohlížeč postrádá pokročilé funkce a možnosti přizpůsobení pro optimalizaci pracovního postupu.
Ceny DuckDuckGo
- Vyhledávač DuckDuckGo: zdarma
- DuckDuckGo Private Browser: zdarma
- Privacy Pro: 99,99 $/rok
Hodnocení a recenze DuckDuckGo
- Nedostatek recenzí
7. Safari
Safari, stejně jako téměř vše ostatní ve světě Apple, má přehledné rozhraní, které mi umožňuje procházet internet bez rušivých vlivů. Jednou z klíčových funkcí Safari je inteligentní prevence sledování, která omezuje sledování napříč weby a chrání moje soukromí.
Velmi se spoléhám na funkci Seznam čtení, která mi umožňuje ukládat články pro pozdější offline čtení. To je ideální, když cestuji nebo se nacházím v oblastech se špatným připojením k internetu. Také se mi líbí funkce Live Text v prohlížeči Safari, která mi umožňuje kopírovat, překládat a vyhledávat text v obrázcích.
Funkce Web Apps je také velmi užitečná, protože mi pomáhá ukládat často navštěvované webové stránky do Docku a nabízí tak zážitek podobný používání aplikace.
Nejlepší funkce prohlížeče Safari
- Dělejte si poznámky přímo na webových stránkách, aniž byste museli přepínat mezi záložkami
- Získejte pokročilé funkce správy karet, včetně možnosti vytvářet skupiny karet.
- Využijte různé funkce pro ochranu soukromí online, jako je „Hide My Email“ (Skrýt mou e-mailovou adresu), abyste při registraci do služeb mohli vytvářet jedinečné náhodné e-mailové adresy, které zabrání spamu a ochrání vaši skutečnou e-mailovou adresu.
Omezení prohlížeče Safari
- Safari je k dispozici pouze na zařízeních Apple. Uživatelé Windows nebo Android nemohou Safari používat, což omezuje jeho dostupnost.
Ceny prohlížeče Safari
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze prohlížeče Safari
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- G2: 4/5 (více než 200 recenzí)
8. Opera
Prohlížeč Opera je dalším oblíbeným nástrojem s užitečnými funkcemi zaměřenými na uživatele. Jeho funkce Speed Dial (Rychlé volby) promění domovskou stránku na vizuální panel vašich oblíbených webových stránek, takže již nemusíte prohledávat záložky. Opera navíc nabízí funkci „Flow“, která plynule propojuje mobilní a desktopovou verzi, takže mohu synchronizovat své karty napříč zařízeními.
Velmi užitečná mi připadá vestavěná funkce blokování reklam v prohlížeči Opera. Eliminuje rušivé prvky a otravná vyskakovací okna. Můžu také snadno přistupovat k platformám sociálních médií, jako je X (dříve Twitter) a Instagram, díky jejich integraci do postranní lišty prohlížeče. To mi pomáhá sledovat můj feed, odpovídat na zprávy na sociálních médiích nebo reagovat na příspěvky přímo z prohlížeče.
Nejlepší funkce Opery
- Využijte bezplatnou integrovanou VPN pro prohlížení bez předplatného nebo přihlášení a zajistěte si tak vyšší soukromí a bezpečnost.
- Integrujte Aria, abyste měli přístup k informacím z webu v reálném čase, generovali obsah na základě požadavků uživatelů a získávali odpovědi přímo z prohlížeče.
- Seskupte karty do samostatných kontextů pro lepší organizaci a jednodušší navigaci mezi úkoly pomocí funkce „Tab Islands“ (ostrůvky karet).
- Nechte si zasílat upozornění, pokud dojde ke změně dat ve schránce, a chraňte se tak před malwarem, který schránku unese.
Omezení prohlížeče Opera
- Opera může zpomalit váš systém kvůli vysoké spotřebě zdrojů.
- Některé webové stránky nemusí být plně kompatibilní s prohlížečem Opera.
Ceny prohlížeče Opera
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Opery
- Capterra: 4,5/5 (182 recenzí)
9. Vivaldi
Používání prohlížeče Vivaldi je jako mít osobního webového asistenta. Mohu upravit vše, od jeho vzhledu až po chování karet. Nabízí správu karet jako žádný jiný prohlížeč na tomto seznamu. Uživatelé mohou seskupit neomezený počet karet do dvouúrovňových zásobníků, což usnadňuje třídění karet do podkategorií pro snadný přístup.
Další věcí, která mě zaujala, byla funkce pro pořizování poznámek. Mohu si přímo v prohlížeči zapisovat nápady nebo útržky informací, což z něj dělá univerzální nástroj pro výzkum nebo plánování. Také se mi líbilo, jak Vivaldi umožňuje synchronizovat nastavení prohlížeče na všech vašich zařízeních.
Nejlepší funkce prohlížeče Vivaldi
- Proveďte rozsáhlá přizpůsobení, včetně motivů, uspořádání karet, klávesových zkratek a dalších.
- Využijte vestavěné nástroje, jako je aplikace pro pořizování poznámek, e-mailový klient, kalendář a další, pro zvýšení produktivity.
- Získejte nerušený zážitek ze čtení díky webovým panelům a zobrazení pro čtení, které odstraňuje zbytečný obsah.
Omezení prohlížeče Vivaldi
- Jeho pokročilé funkce a složité rozhraní mohou být pro některé uživatele příliš náročné.
Ceny prohlížeče Vivaldi
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze prohlížeče Vivaldi
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
- Software Advice: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
10. Brave
Brave byl osvěžující změnou oproti běžným prohlížečům. Jeho blesková rychlost byla okamžitě patrná, protože se stránky načítaly během chvilky. Rušivé reklamy se ke mně nikdy nedostaly, protože Brave má vestavěný blokovač reklam, který zabraňuje jejich zobrazování.
Prohlížeč však není jen o rychlosti a jednoduchosti. Vyhledávač Brave poskytuje výsledky vyhledávání bez sledování dotazů. Navíc díky elegantnímu designu a intuitivnímu rozhraní je používání tohoto prohlížeče opravdovým potěšením.
Nejlepší funkce prohlížeče Brave
- Udělejte dočasná oprávnění pro přístup k zařízení (například k mikrofonu nebo kameře), například „dokud nezavřu tuto stránku“ nebo „na 24 hodin“.
- Použijte vestavěnou čtečku PDF k prohlížení dokumentů bez nutnosti instalace dalšího softwaru.
- Blokujte jednotlivé prvky na webové stránce přímo z kontextového menu a získejte tak větší kontrolu nad svým prohlížením.
Omezení prohlížeče Brave
- Agresivní blokování reklam v prohlížeči Brave může někdy narušovat funkčnost webových stránek. To může způsobit problémy u webových stránek, které jsou z velké části závislé na reklamách pro obsah nebo funkce.
Ceny prohlížeče Brave
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze prohlížeče Brave
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
Jak webové prohlížeče zlepšují váš pracovní postup
Webové prohlížeče se vyvinuly v centra produktivity, která vám poskytují okamžitý přístup k e-mailům, kalendářům, nástrojům pro správu projektů a výzkumným materiálům.
Nejlepší webové prohlížeče eliminují nutnost neustálého přepínání mezi aplikacemi, čímž šetří drahocenný čas a duševní energii. Když snížíte čas strávený přepínáním mezi různými programy, minimalizujete také kognitivní zátěž a zlepšíte soustředění.
Pokud rádi používáte Google Chrome a nechcete přecházet na jiný prohlížeč, ale přesto chcete zvýšit svou produktivitu, můžete začít s ClickUp, komplexním nástrojem pro správu projektů, spolupráci a komunikaci v týmu.
Nainstaloval jsem si rozšíření ClickUp pro Chrome, abych měl přehled o svých úkolech a projektech přímo z prohlížeče. Je to jedno z nejlepších rozšíření pro Chrome s umělou inteligencí, které slouží k vytváření úkolů, připojování e-mailů, sledování času stráveného na různých kartách a pořizování poznámek.
Podívejme se, jak rozšíření ClickUp pro Chrome pomáhá zvýšit produktivitu.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o tom, jak zvýšit produktivitu.
Vytvořit úkoly
Používám rozšíření ClickUp pro Chrome k vytváření úkolů přímo z e-mailu a webových stránek. Mohu také nastavit výchozí umístění a přidat odkaz na webovou stránku přímo k úkolu pro lepší kontext.
Sledujte čas
Rozšíření ClickUp pro Chrome automaticky sleduje čas strávený každým úkolem, takže přesně vím, kam mé hodiny mizí. Už nemusím hádat ani ručně sledovat čas, což mi pomáhá lépe stanovovat priority úkolů.
Připojit e-maily
Potřebujete uložit důležitý e-mail s diskuzí týkající se úkolu? Rozšíření ClickUp pro Chrome vám pomůže připojit celý e-mail k úkolu jediným kliknutím. Už žádné kopírování a vkládání! E-maily dokonce mohu převést na nové úkoly, takže mám vše přehledně uspořádané na jednom místě.
Webový clipper
Našli jste webovou stránku, kterou si chcete přidat do záložek? Stačí ji jedním kliknutím přidat do úkolu ClickUp nebo ClickUp Docs. Můžete dokonce pořídit screenshoty nebo zkopírovat text přímo do svého úkolu.
Zvyšte produktivitu při prohlížení webu s ClickUp
Prohlížeče jako Edge a Safari jsou užitečné, ale všudypřítomnost a široká integrace Google Chrome mu dávají výraznou výhodu. Pokud chcete zvýšit svou produktivitu v Chrome, aniž byste přecházeli na nový prohlížeč, je ideální rozšíření ClickUp pro Chrome. Od rychlého vytváření úkolů po sledování času a ukládání webových stránek vám usnadní digitální život.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a uvidíte, jaký rozdíl to udělá ve vašem prohlížení internetu.