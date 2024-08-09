Slack vs. Discord: Která chatovací aplikace je lepší?

Když se zamyslíme nad týmovou komunikací, jako první nás napadnou dvě jména: Slack a Discord.
Slack, původně navržený pro komunikaci na pracovišti, se vyvinul v univerzální platformu pro spolupráci týmů všech velikostí. Discord si získal popularitu mezi hráči, ale rozšířil se také do komunit a zájmových skupin.
Obě aplikace jsou asynchronní komunikační nástroje, které nabízejí instant messaging, hlasový chat a funkce pro budování komunity, ale jsou určeny pro různé cílové skupiny a použití.
V tomto článku porovnáme Slack a Discord, abychom zjistili, která z těchto chatovacích aplikací je lepší a z jakých důvodů. Podíváme se také na Reddit, abychom zjistili, co si armáda Reddit myslí o Slacku a Discord.
Začněme se Slackem. 👇
Porozumění aplikaci Slack
Slack je cloudová komunikační platforma určená pro spolupráci na pracovišti. Jedná se v podstatě o digitální pracovní prostor, kde mohou týmy komunikovat, sdílet soubory a spolupracovat na projektech.
Slack nahrazuje tradiční e-mailové a týmové komunikační aplikace tím, že centralizuje vaši komunikaci na jednom místě. Mezi základní funkce patří:
- Sdílené a soukromé kanály: Jedná se o organizované prostory pro konkrétní témata nebo projekty.
- Slack Huddles: Okamžité hlasové/videohovory s vaším týmem
- Přímé zasílání zpráv: Posílejte zprávy v individuálních nebo skupinových chatech.
- Sdílení souborů: Snadné sdílení a přístup k souborům všech typů s náhledy v malém formátu.
- Integrace: Propojte svůj pracovní prostor Slack v rámci Slacku s jinými aplikacemi a službami.
Pojďme si o nich promluvit podrobněji.
Funkce Slacku
1. Kanály a zasílání zpráv
Kanály Slacku vám umožňují vytvořit vyhrazené prostory pro konkrétní projekty, oddělení nebo obecná témata. Kanály udržují konverzace soustředěné a snadno prohledávatelné.
Se Slackem můžete vytvářet veřejné i soukromé kanály:
- # Veřejné kanály: Přístupné všem členům pracovního prostoru, podporují otevřenou komunikaci a sdílení znalostí.
- 🔒Soukromé kanály: Kanály pouze pro pozvané pro citlivé nebo důvěrné diskuse, které zajišťují bezpečnost informací.
Slack také nabízí přímé zasílání zpráv pro soukromé konverzace, což je ideální pro rychlé diskuse, sdílení citlivých informací nebo spolupráci jeden na jednoho. Slackové vlákna fungují podobně jako vlákna X (Twitter) a pomáhají organizovat konverzace v rámci přímých zpráv pro lepší soustředění.
2. Rychlé a snadné schůzky
Slack Huddles je osvěžující pojetí tradičního formátu schůzek. Tyto improvizované audio hovory jsou určeny pro rychlé, neformální konverzace ve vašem pracovním prostoru.
Huddles jsou ideální pro spontánní diskuse. Nabízí:
- Rychlost a spontánnost: Zahajte poradu během několika sekund bez nutnosti pozvánek do kalendáře nebo sdílení odkazů.
- Zaměření na audio: Upřednostněte jasnou komunikaci prostřednictvím audia, minimalizujte rušivé vlivy a maximalizujte efektivitu.
- Flexibilita: Snadný přechod z chatu na audio a video podle potřeb konverzace.
- Integrace: Plynulý provoz v rámci ekosystému Slack, který je přístupný všem členům týmu.
3. Sdílení souborů
Slack usnadňuje sdílení a přístup ke všem typům souborů, což umožňuje hladkou spolupráci a výměnu dokumentů. Má funkce pro správu souborů, jako například:
- Nahrávání a náhledy souborů: Přetahujte soubory přímo do kanálů nebo přímých zpráv.
- Organizace souborů: Vytvářejte složky, abyste měli soubory přehledně uspořádané.
- Vyhledávání souborů: Rychlé vyhledávání konkrétních souborů pomocí klíčových slov nebo filtrů
- Integrace s cloudovým úložištěm: Propojte se se službami jako Google Drive nebo Dropbox a získejte plynulý přístup.
- Historie verzí souborů: Sledujte změny v souborech v průběhu času.
4. Integrace
Všestrannost aplikace Slack je vylepšena díky rozsáhlým integračním možnostem. Propojte se s nástroji a službami třetích stran pomocí:
- Adresář aplikací: Objevte a přidejte aplikace pro různé funkce, jako je řízení projektů, zákaznická podpora a analytika.
- Vlastní integrace: Vytvářejte vlastní integrace pomocí API Slacku pro jedinečné požadavky.
- Automatizace pracovních postupů: Propojte se s nástroji jako Zapier, abyste automatizovali úkoly a snížili manuální práci.
- Vylepšená funkčnost: Integrace s nezbytnými nástroji, jako jsou Google Drive, Trello a Zoom, pro plynulou spolupráci.
Ceny Slacku
- Navždy zdarma
- Pro: 8,75 $/uživatel/měsíc
- Business+: 15 $/uživatel/měsíc
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Porozumění Discord
Discord je navržen jako komunikační nástroj pro hráče, ale je také skvělý pro relaxaci s přáteli a budování komunity.
Discord, původně komunitní platforma určená pro hráče, se během pandemie vyvinul v univerzální komunikační platformu pro různé komunity.
V současné době se stala populární alternativou ke Slacku.
Discord poskytuje prostor, kde se lidé mohou spojit prostřednictvím serverů – virtuálních hubů přizpůsobených konkrétním zájmům, tématům nebo skupinám. Nabízí skupinový chat, hlasové hovory, videohovory, vestavěné hry a nástroje, díky čemuž je oblíbený jak pro neformální, tak pro organizované skupiny.
Ale, ale, ale... není to jen o Slacku.
Funkce Discord
1. Servery
Discord je postaven na serverech, které jsou v podstatě virtuálními prostory, kde se mohou scházet komunity podobně smýšlejících lidí. Tyto servery lze přizpůsobit konkrétním zájmům, hrám nebo dokonce profesionálním sítím.
- Vytváření serverů: Uživatelé si mohou vytvářet vlastní servery s vlastními názvy, ikonami a popisy.
- Přizpůsobení serveru: Upravte nastavení serveru, role a oprávnění pro správu členů a obsahu.
- Vyhledávání serverů: Najděte a připojte se k veřejným serverům podle svých zájmů pomocí funkce vyhledávání Discord.
- Pozvánky na server: Sdílejte pozvánky s přáteli a rozšiřujte komunitu svého serveru.
- Kategorie serverů a kanály: Rozdělte svůj server do různých sekcí a témat.
2. Hlasový a video chat
Discord vyniká v komunikaci v reálném čase díky svým vysoce kvalitním funkcím hlasových hovorů a videokomunikace s nízkou latencí.
Rychlý rozdíl mezi Slack huddles a Discord calls je však ten, že Discord umožňuje až 25 účastníků, zatímco Slack omezuje počet účastníků na dva v rámci bezplatného tarifu.
Další funkce zahrnují:
- Hlasové kanály: Vytvářejte speciální hlasové kanály pro různé skupiny nebo aktivity.
- Sdílení obrazovky: Sdílejte svou obrazovku s ostatními pro streamování her nebo společnou práci.
- Push-to-talk: Vyhněte se rušivým zvukům na pozadí díky funkci push-to-talk.
3. Textové kanály
Textové kanály Discord umožňují písemnou komunikaci v rámci serverů, což umožňuje diskuse, oznámení a sdílení souborů.
Můžete přidávat vlastní emodži, nálepky, zvukové efekty, nastavit si vlastní avatar značky a vlastní status a napsat si vlastní profil, který se bude zobrazovat v chatu podle vašich představ.
4. Skupinové chaty a přímé zasílání zpráv
Kromě komunikace prostřednictvím serveru nabízí Discord také přímé zasílání zpráv pro soukromé konverzace mezi jednotlivci nebo malými skupinami.
- Individuální chaty: Posílejte soukromé zprávy ostatním uživatelům Discord.
- Skupinové přímé zprávy: Vytvářejte skupinové chaty s více lidmi, sledujte videa, hrajte hry, poslouchejte hudbu nebo sdílejte memy.
- Hlasové a video chaty: Zahajujte hlasové nebo video hovory v rámci přímých zpráv, snadno se připojujte a odpojujte od hlasových nebo textových chatů, aniž byste museli někomu volat nebo ho zvát.
- Potvrzení o přečtení a indikátory psaní: Víte, kdy jsou zprávy přečteny a kdy ostatní píší.
Ceny Discord
- Navždy zdarma
- Nitro Basic: 2,99 $/měsíc
- Nitro: 9,99 $/měsíc
Slack vs. Discord: Porovnání funkcí
Pojďme rovnou k věci a porovnejme Slack a Discord. Rozebíráme vše od chatu po sdílení souborů, abyste se mohli rozhodnout, která platforma nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
|Funkce
|Slack
|Discord
|Pro koho je určena?
|Podniky a organizace obvykle používají Slack pro profesionální komunikaci.
|Discord je oblíbený mezi hráči, hobbyisty a komunitami pro neformální chatování a setkávání.
|Jazykové možnosti
|Slack podporuje 11 jazyků, což pokrývá velkou část světa.
|Discord je více inkluzivní a podporuje 29 jazyků.
|Chatování a volání
|Slack vyniká v textové komunikaci s neomezeným počtem kanálů a přehledným rozhraním. Je skvělý pro sdílení dokumentů a práci.
|Discord je zaměřen na hlasové a video hovory. Můžete chatovat s až 25 přáteli najednou v křišťálově čisté kvalitě.
|Historie zpráv
|Slack uchovává historii chatů po dobu 90 dnů v rámci bezplatného tarifu (možnost upgrade na delší dobu uchovávání).
|Discord je velkorysý, pokud jde o uchovávání historie zpráv.
|Možnosti přizpůsobení
|Slack vám umožňuje přizpůsobit si pracovní prostor barevnými motivy nebo dokonce vytvořit vlastní.
|Discord nabízí jednodušší přístup s motivy světlými, tmavými nebo přizpůsobenými systému.
|Velikost sdílených souborů
|Slack vám umožňuje sdílet velké soubory až do velikosti 1 GB, což usnadňuje sdílení dokumentů a médií.
|Discord je lepší pro rychlé sdílení obrázků a krátkých videí, s bezplatným limitem 8 MB na soubor.
|Videohovory
|Slack je zdarma pro maximálně 2 osoby v jedné schůzce, zatímco pro pořádání velkých videokonferencí budete potřebovat placený tarif.
|Discord je určen pro skupinové videohovory, při kterých může až 25 lidí chatovat tváří v tvář najednou a zdarma.
|Limity úložiště
|Bezplatný tarif Slack nabízí 5 GB úložného prostoru, zatímco placené tarify poskytují až 1 TB úložného prostoru.
|Discord nabízí neomezené úložiště
|Konverzační vlákna
|✅
|✅
|Integrace
|Slack umožňuje integraci pouze s 10 aplikacemi v bezplatném tarifu, ale v placené verzi můžete integrovat neomezený počet aplikací.
|Discord se integruje s Twitch, Steam a dalšími. Maximální počet aplikací, které může server integrovat, je však 50.
|Zákaznická podpora
|Slack nabízí spolehlivou zákaznickou podporu 24/7 pro platící uživatele.
|Discord se více spoléhá na pomoc své komunity, což může být sázka na nejistý výsledek.
Funkce č. 1: Kanály
Kanály jsou základními stavebními kameny jak Slacku, tak Discord, ale slouží k mírně odlišným účelům.
Slack
Slack vyniká v organizaci kanálů. Díky veřejným i soukromým možnostem můžete vytvořit vyhrazené prostory pro konkrétní týmy, projekty nebo obecné diskuse.
Díky tomuto strukturovanému přístupu jsou konverzace přehledné a snadno prohledávatelné, což je ideální pro pracovní prostředí.
Discord
Discord také nabízí kanály s veřejnými i soukromými možnostmi. Jeho model zaměřený na servery nabízí větší flexibilitu, což je ideální pro budování online komunit kolem společných zájmů.
V rámci jednoho serveru můžete vytvořit více kanálů, což umožňuje rozmanitá témata a diskuse.
Funkce č. 2: Přímé zasílání zpráv
Přímé zasílání zpráv je základní funkcí jak Slacku, tak Discord. Obě platformy tuto funkci nabízejí, ale je třeba zohlednit některé nuance.
Slack
Slack poskytuje robustní funkce přímého zasílání zpráv, které uživatelům umožňují vést individuální konverzace nebo vytvářet skupinové chaty pro konkrétní projekty nebo týmy.
Funkce jako vláknové odpovědi pomáhají organizovat konverzace a udržet diskuse zaměřené na dané téma.
Discord
Discord také nabízí přímé zasílání zpráv, což uživatelům umožňuje spojit se s přáteli nebo jinými členy jejich komunit. Nedávno do sekce chatu přidala dlouho očekávanou funkci vláken.
Ačkoli možná nemá stejnou úroveň organizačních funkcí jako Slack, účinně slouží svému účelu pro neformální a komunitní interakce.
Funkce č. 3: Sdílení a správa souborů
Sdílení souborů je nezbytné pro spolupráci, ať už v práci nebo pro zábavu. Podívejme se, jak si Slack a Discord vedou v porovnání.
Slack
Slack nabízí robustní systém sdílení souborů, díky čemuž je preferovanou volbou pro profesionální prostředí. Díky velkorysým limitům velikosti souborů můžete snadno sdílet dokumenty, tabulky a další velké soubory.
Organizační funkce aplikace Slack, jako je možnost vytvářet složky a vyhledávat konkrétní soubory, navíc zlepšují celkovou správu souborů.
Discord
Funkce sdílení souborů v Discord jsou vhodnější pro rychlé a neformální sdílení, zaměřené především na GIFy, obrázky a mediální soubory.
Ačkoli je vhodná pro sdílení memů nebo screenshotů, postrádá schopnost zpracovávat větší dokumenty nebo společné projekty.
Funkce č. 4: Vyhledávání
Hledání konverzace, kterou jste vedli před měsícem, je jako hledání jehly v kupce sena. Efektivní vyhledávací funkce je klíčová pro orientaci v obrovském množství informací na platformě. Podívejme se, jak si Slack a Discord vedou v porovnání.
Slack
Vyhledávací funkce Slacku je vynikající funkcí, která uživatelům umožňuje rychle a snadno najít konkrétní informace. Můžete prohledávat zprávy, soubory a kanály pomocí různých filtrů a klíčových slov.
Discord
Funkce vyhledávání v Discord je omezenější a zaměřuje se především na text v zprávách a kanálech. I když může být užitečná pro vyhledávání konkrétních konverzací, postrádá hloubku a přesnost vyhledávacích funkcí Slacku.
Funkce č. 5: Integrace
Integrace jsou klíčem k maximalizaci užitečnosti platformy. Porovnejme Slack a Discord v této oblasti.
Slack
Slack sdílí integrace s oblíbenými nástroji pro podnikání a produktivitu. Od softwaru pro správu projektů až po cloudové úložiště, Slack se může hladce propojit s mnoha aplikacemi, čímž zvyšuje efektivitu pracovních postupů a zefektivňuje procesy pro uživatele Slacku.
Díky této univerzálnosti je Slack preferovanou volbou pro firmy a organizace.
Discord
Ačkoli Discord nabízí skvělé integrace, zaměřuje se především na herní komunity a streamovací platformy. To odpovídá jeho hlavní uživatelské základně a poskytuje cenné integrace pro hráče a tvůrce obsahu.
Pokud však jde o nástroje pro podnikání a produktivitu, Slack jasně předčí Discord.
Funkce č. 6: Gamifikace a uživatelská zkušenost
Zásadní rozdíl mezi aplikacemi Slack a Discord spočívá v jejich cílové skupině a odpovídajících funkcích.
Slack
Slack je určen pro podnikové a profesionální týmy. Zaměřuje se spíše na efektivitu a spolupráci než na zábavu.
Ačkoli nabízí některé základní prvky gamifikace, jako jsou reakce a emodži, jsou primárně určeny k usnadnění komunikace a zapojení v pracovním kontextu.
Discord
Discord, který má své kořeny v herní komunitě, upřednostňuje funkce, které zlepšují sociální interakci a zábavu. To je patrné z jeho:
- Přizpůsobitelné avatary a profily: Uživatelé si mohou přizpůsobit svou online identitu pomocí různých možností.
- Nitro boosts: Placená verze nabízí další funkce, jako jsou vlastní emodži, animované avatary a vyšší limity pro nahrávání, což přidává další úroveň exkluzivity.
- Úrovně serverů: Servery mohou postupovat na vyšší úroveň na základě aktivity uživatelů, čímž vytvářejí pocit komunity a pokroku.
- Odměny v aplikaci: Uživatelé mohou za určité akce získávat odměny nebo odznaky, což podporuje jejich zapojení.
🏆Vítěz: Finální kolo diskuse Discord vs. Slack a jeho Discord vítězí. Discord klade velký důraz na gamifikaci a budování komunity. Slack sice nabízí základní nástroje pro spolupráci, ale má vážnější a profesionálnější přístup.
Slack vs. Discord na Redditu
Porovnali jsme funkce aplikací Slack a Discord, ale co si o nich myslí skuteční uživatelé?
Hledali jsme na Redditu srovnání Slack vs. Discord, abychom zjistili, jak online komunita hodnotí tyto dvě populární platformy. Našli jsme komentář, který to perfektně shrnul:
„Tyto dva produkty jsou určeny pro dvě velmi odlišné skupiny lidí, což se odráží i v jejich rozhraní, takže je to jako srovnávat jablka s hruškami v ovocné zahradě.
Discord je skvělý pro hráče, ale nemá prakticky žádné integrace a pluginy, takže tuto ztrátu chatových funkcí nahrazují vlastní boti. IMO Discord vyniká v hlasových chatech, mám mnohem lepší zkušenosti s hlasovými hovory na Discord než na Slack. Discord však má spoustu funkcí přímo spojených s hraním her – například vlastní stavy aktivit, vlastní pozvánky do her atd.
Slack je vhodnější pro společnosti v prostředí startupů. Není určený zejména pro jednotlivce, ale pro týmy, které požadují organizovanější prostředí, které integruje další pracovní software, jako je Drive a Outlook.
Upřímně řečeno, nelze tyto dvě aplikace porovnávat, aniž by se zohlednilo, pro koho jsou určeny.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou ke Slacku a Discord
Slack a Discord jsou skvělé pro chatování, ale co když potřebujete skutečně něco udělat? Žonglování s více nástroji pro komunikaci, správu projektů a úkolů může zabít vaši produktivitu.
ClickUp je výkonná platforma, která přesahuje rámec jednoduché komunikace. Kombinuje nejlepší aspekty projektového řízení, správy úkolů a komunikace do jediného jednotného pracovního prostoru.
Podívejme se, jak ClickUp může revolučně změnit váš způsob práce.
ClickUp je o krok napřed #1: Chatujte a spolupracujte
Chat View od ClickUp je navržen jako centrální místo pro komunikaci a spolupráci týmu. Na rozdíl od samostatných chatovacích nástrojů nabízí ClickUp několik šablon komunikačních plánů a hladce se integruje do vašeho stávajícího pracovního postupu, čímž poskytuje komplexnější přístup k produktivitě.
Klíčové funkce zobrazení chatu v ClickUp
- Spolupráce v reálném čase: Zapojte se do okamžitého zasílání zpráv, sdílejte aktualizace a spolupracujte bez námahy.
- Integrace úkolů: Snadno přiřazujte úkoly v rámci chatů a zajistěte, aby žádné úkoly nezůstaly opomenuty.
- Bohaté formátování: Přizpůsobte své zprávy pomocí různých formátovacích možností pro jasnou komunikaci.
- Organizace: Vytvářejte chatovací kanály pro různé týmy nebo projekty a udržujte konverzace soustředěné.
- Centralizovaná platforma: Vyhněte se používání více nástrojů a spravujte veškerou komunikaci a práci v rámci ClickUp.
ClickUp má výhodu č. 2: Videozprávy v novém kabátě
Clips od ClickUp nabízí jedinečný přístup ke komunikaci a spolupráci, který přesahuje rámec tradičního softwaru pro nahrávání obrazovky. Díky hladké integraci do ekosystému ClickUp poskytuje Clips výkonný nástroj pro sdílení nápadů, shromažďování zpětné vazby a zefektivnění pracovních postupů.
Klíčové funkce ClickUp Clips
- Okamžité sdílení: Rychle zachyťte a sdílejte svou obrazovku, čímž eliminujete potřebu zdlouhavých e-mailových řetězců nebo matoucích vysvětlení.
- Přepis pomocí umělé inteligence: Automaticky převádějte videoklipy na text pomocí ClickUp Brain, což usnadňuje vyhledávání konkrétních informací.
- Společná zpětná vazba: Zanechte komentáře přímo na videu a podpořte tak efektivní komunikaci a sdílení nápadů.
- Integrace úkolů: Plynule převádějte klipy na proveditelné úkoly a zajistěte, aby se nápady proměnily ve výsledky.
- Centralizovaná správa: Udržujte všechny své klipy uspořádané na jednom místě pomocí Clips Hub.
ClickUp má výhodu č. 3: Proměňte komentáře v akce
Funkce Assign Comments od ClickUp promění běžné konverzace v konkrétní úkoly. Přiřazením konkrétních komentářů mohou týmy zajistit, že žádný úkol nebo požadavek nezůstane opomenut. Tento centralizovaný přístup ke správě komentářů podporuje odpovědnost a efektivitu.
Hlavní výhody funkce Přiřadit komentáře
- Jasná odpovědnost: Přiřazujte komentáře konkrétním členům týmu, aby byla jasná odpovědnost.
- Lepší organizace: Sledujte všechny přiřazené komentáře na jednom centrálním místě.
- Vyšší produktivita: Převádějte komentáře na konkrétní úkoly a posuňte projekt vpřed.
- Méně stresu: Vyhněte se ztracení v moři komentářů tím, že je budete efektivně třídit a spravovat.
ClickUp má navrch #4: Vizuální spolupráce s tabulemi
Whiteboards od ClickUp nabízí dynamické prostředí, ve kterém mohou týmy vymýšlet, spolupracovat a realizovat své nápady. Kombinuje spolupráci v reálném čase, správu úkolů a kreativní nástroje.
Tabule ClickUp promění brainstormingové sezení v praktické plány.
Klíčové funkce ClickUp Whiteboards
- Spolupráce v reálném čase: Plynulá spolupráce s členy týmu bez ohledu na jejich umístění.
- Integrace úkolů: Proměňte nápady v realizovatelné úkoly, které posunou projekt vpřed.
- Všestranné nástroje: Využijte řadu nástrojů k realizaci svých nápadů, od kreslení od ruky až po tvorbu tvarů.
- Vizuální organizace: Propojte nápady a vytvořte vizuální znázornění pracovních postupů a procesů.
Další funkce
Funkce Live Collaboration od ClickUp vylepšuje simultánní práci tím, že poskytuje přehled o aktivitách týmu v reálném čase. Ukazuje, kdy členové týmu prohlížejí nebo upravují úkoly, a ClickUp tak umožňuje propojenější a efektivnější pracovní prostředí.
Hlavní výhody živé spolupráce
- Informovanost v reálném čase: Vězte, kdy členové vašeho týmu aktivně pracují na stejných úkolech.
- Lepší koordinace: Koordinujte své úsilí hladce díky aktualizacím v reálném čase.
- Vylepšená komunikace: Snižte počet opakovaných komunikací tím, že uvidíte, kdo na čem pracuje.
Díky funkci Collaboration Detection umožňuje ClickUp týmům spolupracovat efektivněji a produktivněji.
Pokud chcete podrobnější srovnání jednotlivých funkcí, podívejte se na naše komplexní srovnání ClickUp vs. Slack.
Jednoduchá chatovací aplikace nestačí k dokončení vaší práce
Slack a Discord bezpochyby revolučním způsobem změnily způsob, jakým komunikujeme, přičemž každý z nich vyhovuje specifickým potřebám a cílovým skupinám.
Slack se zaměřuje na produktivitu a organizaci a vyniká v profesionálním prostředí. Discord naopak prosperuje v komunitních prostředích a nabízí robustní hlasové a video funkce.
Vyvíjející se povaha práce však vyžaduje více než jen komunikační nástroje. Platformy jako ClickUp nabízejí komplexní řešení, které kombinuje nejlepší aspekty chatu, řízení projektů a spolupráce.
Funkce jako ClickUp Chat, Clips, Assigned Comments a Whiteboards poskytují komplexnější přístup k týmové práci a překračují omezení tradičních chatovacích platforem.
Pořiďte si ClickUp pro svůj tým ještě dnes!