10 nejlepších alternativ Mem AI v roce 2025

Když jsem poprvé objevil Mem. ai, byl jsem nadšený jeho potenciálem zjednodušit způsob, jakým si dělám poznámky a organizuji informace. Po měsících používání jsem však zjistil, že mi úplně nevyhovuje – alespoň prozatím.
Největším problémem Mem. ai je pomalý cyklus aktualizací. Nové funkce a důležité vylepšení trvají příliš dlouho, takže uživatelé jako já musí nekonečně dlouho čekat na opravy chyb a vylepšení.
Pak je tu ještě nepříliš spolehlivý systém značkování Mem. ai. Několikrát se mi stalo, že označené položky se při vyhledávání dané značky nezobrazily, což ztěžovalo rychlé nalezení informací.
Jako někdo, kdo denně spravuje stovky poznámek a dokumentů, potřebuji spolehlivější nástroj pro pořizování poznámek s umělou inteligencí. Po důkladném testování různých aplikací na trhu jsem sestavil seznam 10 nejlepších alternativ k Mem, které zefektivní proces pořizování poznámek nejen mně, ale i vám! Pojďme si je prohlédnout.
Co byste měli hledat v alternativě k Mem?
Tyto klíčové funkce jsou pro mě u alternativy Mem nezbytné:
- Podporuje NLP: Oceňuji nástroj, který využívá zpracování přirozeného jazyka k nastavení akcí, spouštěčů a podmínek. To mi umožňuje intuitivně s nástrojem pracovat a rychleji nastavovat automatizaci úkolů.
- Přizpůsobitelné formátování: Nástroj by mi měl umožnit přizpůsobit formátování mých poznámek – od stylů, velikostí a barev písma až po možnost vytvářet nadpisy, seznamy a tabulky. Musí mi dát svobodu strukturovat obsah tak, aby vyhovoval mým potřebám.
- Pomoc při psaní: Oceňuji nástroj, který nabízí funkce pomoci při psaní, jako je kontrola gramatiky a pravopisu, návrhy na vylepšení mého psaní a možná dokonce i generování obsahu pomocí umělé inteligence. Tyto funkce mi pomáhají udržovat vysokou úroveň psaní, aniž bych musel používat další nástroje.
- Snadné označování: Organizace mých poznámek je zásadní, proto hledám nástroj, který podporuje snadné a intuitivní označování. Schopnost rychle označovat a kategorizovat mé poznámky mi pomáhá efektivně vyhledávat a získávat informace.
- Plynulý zážitek: Celkový uživatelský zážitek je pro mě důležitý. Chci nástroj, který je responzivní, snadno ovladatelný, bez chyb a nabízí pravidelné aktualizace. Plynulý zážitek mi zajistí, že se mohu soustředit na svou práci bez zbytečných rozptýlení.
- Flexibilita: Upřednostňuji flexibilní nástroj, který se přizpůsobí různým typům obsahu a pracovním postupům. Ať už si dělám rychlé poznámky, vytvářím podrobné dokumenty nebo spravuji skupinové projekty, nástroj by se měl přizpůsobit mým měnícím se potřebám.
- Spolupráce: Jelikož často pracuji s velkým týmem, potřebuji nástroj, který podporuje plynulou spolupráci. Funkce jako editace v reálném čase, komentáře a možnosti sdílení jsou nezbytné pro efektivní týmovou práci a komunikaci.
10 nejlepších alternativ Mem, které můžete použít
Zde jsem zhodnotil 10 nejlepších alternativ Mem AI. Každý nástroj vyniká jinou funkcí. Některé jsou skvělé pro psaní poznámek s pomocí AI, jiné nabízejí rozsáhlé strukturální možnosti pro udržení pořádku, zatímco další zvyšují vaše schopnosti tvorby obsahu pomocí obsahu generovaného AI. Vyberte si ten, který vyhovuje vašim potřebám, očekáváním a rozpočtu.
1. ClickUp – nejlepší pro pořizování poznámek pomocí AI
Používám aplikaci pro poznámky ze dvou hlavních důvodů: abych si mohl dělat poznámky na cestách nebo zaznamenávat své myšlenky (většinou související s prací) a spolupracovat se svými kolegy na psaní textů.
Naštěstí pro mě ClickUp slouží k oběma účelům. Pro rychlé poznámky, úkoly a kontrolní seznamy dávám přednost ClickUp Notepad. Nabízí kontrolní seznamy pro organizaci seznamů úkolů nebo připomínek, které nemusí být nutně součástí většího projektu. Poznámkový blok mi také pomáhá zaznamenávat poznámky z jednání, přednášek nebo výzkumu. Tyto poznámky později formátuji tučným písmem, kurzívou, nadpisy a dalšími prvky pomocí příkazů ClickUp.
Pro složitější psaní, jako je zapisování programů schůzek, poznámek ze schůzek, stručných popisů projektů, blogových příspěvků atd., používám ClickUp Docs . Nejlepší na tom je, že na stejném dokumentu může pracovat více lidí současně a úpravy jsou viditelné v reálném čase.
Jako třešnička na dortu jsou oba nástroje vybaveny ClickUp Brain , vestavěným AI asistentem pro psaní, který usnadňuje psaní poznámek.
Na ClickUp Brain se mi nejvíce líbí jeho přizpůsobivost. Tento nástroj AI vytváří vysoce kvalitní obsah podložený výzkumem na základě konkrétních podnětů, které zadám. Například styl psaní, který používám pro vytváření uživatelských příruček, se výrazně liší od stylu našich příspěvků na sociálních médiích. Brain inteligentně přizpůsobuje obsah na základě podnětů a píše vhodným stylem a tónem.
Takto používám ClickUp Brain ve svém každodenním pracovním postupu:
- Vytvořte si seznam úkolů z ClickUp Tasks a Docs (například pokud požádám Brain, aby vytvořil stručný popis projektu pro nadcházející uvedení produktu na trh, po analýze informací dostupných v mém pracovním prostoru mi poskytne kontrolní seznam kroků).
- Shrňte velké bloky textů, přepisy schůzek a vlákna komentářů k úkolům.
- Překonejte tvůrčí blok vytvářením obsahu na základě konkrétních podnětů.
- Upravte tón hlasu a úroveň kreativity tak, aby vyhovovaly mým požadavkům.
- Upravujte a vylepšujte své stávající návrhy, opravujte pravopis a gramatiku a zjednodušujte obsah.
- Vytvářejte wiki, SOP a znalostní báze uložené v bezpečném pracovním prostoru využívajícím umělou inteligenci.
- Zkraťte nebo prodlužte obsah (například vytvořte e-mailový newsletter/příspěvek na LinkedIn z dlouhého blogového příspěvku nebo naopak).
Kromě toho, že mi ClickUp umožňuje používat Brain k urychlení mé práce, pomáhá mi také být lépe organizovaný. Když mám více podobných dokumentů, používám značky ClickUp Doc k označení relevantního obsahu.
Například jsem své blogové souhrny ze spodní části trychtýře označil tagem „BOFU“. Když je tedy potřebuji, stačí zadat tag „BOFU“ a najít dokumenty, které hledám. Výsledky jsou vždy přesné a dokumenty se vyhledají během několika sekund. Když spěchám, je to pro mě záchrana!
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte s kolegy v reálném čase, pište poznámky, sdílejte nápady, upravujte obsah a označujte se navzájem pomocí komentářů.
- Realizujte nápady rychleji díky vynikajícímu řízení úkolů. Proměňte komentář v úkol ClickUp a doplňte jej podrobnostmi, jako jsou přidělené osoby a termín.
- Používejte přirozený jazyk k nastavení akcí, spouštěčů a podmínek pro automatizaci.
- Překládejte text do více jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, němčiny, italštiny, švédštiny, holandštiny, korejštiny, japonštiny, čínštiny a arabštiny.
- Vkládání tabulek, záložek, souborů PDF, snímků obrazovky a souborů, aby moje poznámky byly plné informací
- Používejte jazyk Markdown pomocí příkazů /Slash a přidávejte barevně odlišené bannery, odrážky, tučné písmo, kurzívu a přeškrtnuté texty.
- Bezpečně sdílejte dokumenty s členy týmu nebo externími zúčastněnými stranami, kontrolujte přístup k úpravám nebo je udržujte v soukromí.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace nemusí být pro psaní poznámek tak plynulá jako webová verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6 (více než 4 000 recenzí)
Přečtěte si také: 13 nejlepších AI nástrojů pro psaní obsahu
2. Notion – nejlepší pro analýzu velkých objemů textových dat
Při testování Notion AI nás zaujala jedna funkce – schopnost tohoto nástroje rychle třídit velké datové soubory.
Můj tým často provádí průzkumy mezi zákazníky, aby lépe porozuměl názorům skupiny. Jedná se obvykle o otevřené průzkumy, takže získávání poznatků z nich je poměrně náročné.
S Notion AI jsem mohl zvýraznit velkou část textu a získat z něj shrnutí v bodech nebo klíčové poznatky. Například jsme provedli průzkum zkušeností našich zákazníků po nákupu a požádali je o zpětnou vazbu, abychom mohli náš produkt dále vylepšit. Výsledky jsem vložil do Notion a požádal AI, aby spočítala, kolik požadavků zmínilo „možnosti samoobsluhy“. Výsledky jsem dostal okamžitě – něco, co by ručně trvalo hodiny!
Nejlepší funkce Notion
- Získejte synonyma a definice technických termínů při čtení/psaní poznámek.
- Vytvářejte podrobné odstavce z neuspořádaných poznámek nebo seznamů s odrážkami.
- Pomocí skládacích přepínačů můžete poznámky lépe číst a organizovat.
- Analyzujte poznámky z jednání pomocí AI a vytvářejte akční body na základě diskusí z jednání.
Omezení Notion
- Má strmou křivku učení
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 18 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Individuální ceny
- Do svého pracovního prostoru můžete přidat Notion AI za 10 $ měsíčně na člena.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších AI nástrojů pro poznámky z jednání
3. Obsidian – nejlepší pro grafické zobrazení
Obsidian nemá vestavěnou funkci AI pro pořizování poznámek, ale podporuje mnoho pluginů třetích stran vyvinutých komunitou. Jeho plugin AI Assistant se dobře hodí pro můj pracovní postup. Pomocí DALL-E 2 jsem mohl generovat kontextové obrázky a diktovat si poznámky pomocí příkazu Whisper pro převod řeči na text.
Co se týče nativních funkcí, velmi se mi líbí grafické zobrazení, které vizuálně znázorňuje, jak jsou moje poznámky propojené. Použil jsem ho, abych získal přehled o naší SEO strategii.
Vytvořil jsem uzly pro nejdůležitější klíčová slova SEO a témata relevantní pro náš produkt a každý uzel jsem propojil s konkrétními blogovými příspěvky, vstupními stránkami a dalšími obsahovými prvky, které jsme pro tato klíčová slova optimalizovali. Tímto způsobem jsem mohl zjistit, jak dobře pokrýváme cílená klíčová slova na našem webu.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Vytvářejte propojení mezi více poznámkami a budujte tak silnou znalostní databázi.
- Přístup k poznámkám offline. Obsidian Sync sloučí změny, jakmile bude k dispozici připojení k internetu.
- Brainstormujte, kreslete diagramy a vkládejte poznámky s PDF, obrázky, zvukem a videem na Obsidian Canvas.
- Sledujte historii verzí poznámek až po dobu jednoho roku.
Omezení Obsidianu
- Vhodnější pro osobní použití než pro spolupráci
Ceny Obsidianu
- Osobní použití: zdarma
- Komerční použití: 50 $/rok na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
4. Writesonic – nejlepší pro tvorbu obsahu ověřeného z hlediska faktů a optimalizovaného pro SEO
Schopnost Writesonic rychle generovat ověřené informace je velkým plusem pro týmy zabývající se tvorbou obsahu – zjednodušila výzkum, ověřování faktů a citace, takže jsme se mohli rovnou pustit do psaní.
Praktická je také funkce automatického vnitřního propojování. Hladce propojila související témata, zlepšila plynulost mých článků a pomohla mi s tématickými klastry SEO. I když celkově fungovala skvěle, stále jsem musel trávit čas ručním vylepšováním, aby byl obsah připraven k publikování.
Kromě psaní pomocí AI se mi líbila také funkce kontroly kvality obsahu z hlediska SEO. Je zabudovaná do nástroje, takže jsem nepotřeboval žádné externí pluginy ani nástroje k optimalizaci svého obsahu pro stránky s výsledky vyhledávání (SERP).
Nejlepší funkce Writesonic
- Vytvářejte dlouhé texty s aktuálními informacemi
- Analyzujte strategii konkurence do nejmenších detailů, od počtu slov, nadpisů, témat až po klíčová slova a další.
- Automaticky generujte obrázky na základě kontextu článku
- Vytvářejte personalizovaný obsah, který bude odpovídat konkrétnímu hlasu značky.
Omezení Writesonic
- Ceny mohou být poněkud vyšší, zejména pro menší týmy.
Ceny Writesonic
Pro profesionály a týmy
- Standard: 99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 249 $/měsíc pro 3 uživatele
- Pokročilá verze: 499 $/měsíc pro 5 uživatelů
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
5. Jasper AI – nejlepší pro šablony psaní pomocí AI
Jasper není aplikace pro psaní poznámek jako taková, ale skvěle mi pomohla rozšířit mé stávající poznámky a napsat originální obsah na základě mých podnětů.
Mám rád systémy a struktury, které zvyšují produktivitu a šetří čas. Proto neustále hledám dobré šablony pro psaní. Při prozkoumávání Jasperu jsem narazil na jeho knihovnu šablon s více než 50 šablonami. Vyzkoušel jsem několik z nich pro vytvoření osnov blogových příspěvků, napsání závěrů a generování příspěvků na sociálních médiích s méně než 140 znaky. Šablony byly jednoduché na použití a pomohly mi zrychlit práci.
Jasper možná není přizpůsoben mým specifickým požadavkům na psaní poznámek, ale je dobré dát náskok jednočlenným týmům zabývajícím se content marketingem.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Nahrajte existující brief nebo ručně přidejte informace a vytvořte marketingovou kampaň v souladu s vaší značkou.
- Optimalizujte obsah pro vyhledávače pomocí doplňku SurferSEO.
- Zkontrolujte obsah na plagiátorství pomocí doplňku Copyscape.
- Vytvářejte obrázky ve vysokém rozlišení bez licenčních poplatků na základě zadání.
Omezení Jasper AI
- Obsah, který generuje, může znít obecně – je třeba jej ručně upravit.
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
Přečtěte si také: Jasper AI vs Writesonic
6. Copy. ai – nejlepší pro tvorbu obsahu v souladu se značkou
Podobně jako Jasper, Copy. ai není tradiční aplikace pro pořizování poznámek. Jelikož jsem však testoval některé z nejlepších AI nástrojů, rozhodl jsem se vyhodnotit schopnost Copy. ai vytvářet seznamy a obsah na základě konkrétních pokynů.
U AI asistentů pro psaní je často velkým problémem nudný nebo obecně znějící obsah. Copy. ai se však snaží přizpůsobit obsah cílenému hlasu značky. Aby nástroj lépe pochopil, co hledám, přidal jsem část obsahu, která přesně odráží hlas mé značky. Poté jsem přidal svůj podnět k vytvoření nového obsahu a nástroj dobře zachytil hlas, kterým jsem chtěl psát.
Ačkoli mi neumožňoval sledovat mé poznámky, pomohl mi vytvořit kontrolní seznam úkolů pro redakční revizi. Mohu se na něj spolehnout, že vytvoří praktický seznam kroků pro různé úkoly s minimálním nebo žádným manuálním úsilím.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Vytvářejte vysoce kvalitní texty pomocí podnětů z knihovny podnětů Copy.ai.
- Nasazujte hyperpersonalizovanou strategii oslovování zákazníků ve velkém měřítku
- Převádějte přepisy obchodních hovorů na blogové příspěvky
- Vytvářejte dokumenty s často kladenými dotazy o produktech s přesnými informacemi
Omezení Copy. ai
- Obsahu často chybí nuancovaný přístup a ke zlepšení kvality je zapotřebí lidský zásah.
Ceny Copy. ai
- Zdarma
- Starter: 49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 249 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
7. Reflect Notes – nejlepší pro zpětné propojování
Od zaznamenávání nápadů po psaní denních seznamů úkolů pomocí AI – Reflect nabízí komplexní zážitek z psaní poznámek.
Nejlepší funkcí bylo plynulé propojování odkazů. Protože mám spoustu dokumentů, které spolu souvisejí (např. produktové brožury, produktové ukázky, návody atd.), raději je pro lepší organizaci propojuji. Reflect tento účel splnil a zároveň sloužil jako asistent pro schůzky s využitím umělé inteligence, který po analýze mých poznámek ze schůzky vytvořil klíčové body a seznam úkolů.
Nejlepší funkce
- Přepište hlasové poznámky do textu s přesností na úrovni člověka.
- Vytvářejte a ukládejte vlastní výzvy pro budoucí použití
- Shromážděte roztříštěné myšlenky na jednom místě a vytvořte z nich osnovy blogových příspěvků.
- Opravujte gramatiku a pravopis a zlepšujte kvalitu psaní.
Zohledněte omezení
- Nevhodné pro týmovou spolupráci
Ceny Reflect
- 10 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Zohledněte hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. MyMind – nejlepší pro intuitivní webové výstřižky
MyMind mě zaujal svým jednoduchým a přitažlivým rozhraním a rychle se stal mým digitálním zápisníkem. Denně konzumuji různé typy obsahu, od výzkumných zpráv a blogových příspěvků po zajímavá propagační videa, marketingové případové studie a další. S MyMind jsem mohl ukládat poznámky a zdroje do centralizovaného úložiště.
Stačilo jedno kliknutí a MyMind AI automaticky rozpoznala podrobnosti obrázku. Když jsem například uložil obrázek ergonomické židle, identifikovala tento předmět a uložila jej do mého seznamu přání. Líbilo se mi, jak hladce a intuitivně to fungovalo!
Nejlepší funkce MyMind
- Odstraňte rušivé vlivy pomocí režimu soustředění
- Ukládejte články bez vyskakovacích oken a reklam
- Automatické třídění uložených položek do inteligentních prostorů
- Poznámky můžete ponechat soukromé nebo získat sdílený odkaz, který vyprší do 24 hodin.
Omezení MyMind
- Žádné funkce pro spolupráci
Ceny MyMind
- Student of Life: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Mastermind: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Newton: 299 $/rok
Hodnocení a recenze MyMind
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Craft – nejlepší pro kolektivní brainstorming
Líbilo se mi, jak Craft vyhověl potřebám spolupráce mého týmu. Nabídl nám pracovní prostor, kde jsme mohli dělat poznámky, vytvářet dokumentaci, spravovat naši práci a společně brainstormovat nápady. Možnost přepínat mezi zařízeními, od iPhone a Mac po iPad, přidala na pohodlí. Můj tým a já jsme měli přístup k našim poznámkám z jakéhokoli zařízení.
Dalším užitečným doplňkem je vestavěná asistence AI. Umožnila mi rychle generovat nápady, shrnovat a překládat obsah a efektivně zpracovávat úkoly související s úpravami dokumentů.
Nejlepší funkce
- Organizujte si poznámky pomocí složek
- Spouštějte push notifikace nebo e-mailová upozornění pro důležité úkoly.
- K formátování poznámek používejte tabulky, odrážky, přepínače, podstránky a zvýraznění.
- Automaticky převádějte poznámky na prezentační snímky
Omezení Craft
- Žádná funkce značkování
Ceny Craft
- Starter: Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc
- Rodina: 18 $/měsíc pro až 5 členů rodiny
- Tým: 60 $/měsíc pro až 25 uživatelů
- Podnikání: 300 $/měsíc pro celý tým
Hodnocení a recenze Craft
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Přečtěte si také: Jak používat AI pro dokumentaci
10. Evernote – nejlepší pro multimediální vyhledávání
Díky Evernote jsem mohl lépe organizovat své plány. Od poznámek a úkolů až po schůzky mi pomohl sjednotit všechny mé úkoly v jednoduchém, přehledném prostoru.
Obzvláště se mi líbila funkce vyhledávání pomocí umělé inteligence. Dokázala přesně vyhledat mé poznámky během několika sekund, i když jsem měl uloženy stovky položek. Funkce vyhledávání není nic nového, ale byl jsem ohromen tím, jak technologie umělé inteligence okamžitě prohledala soubory PDF, dokumenty Office, obrázky, prezentace a naskenované dokumenty.
Nejlepší funkce Evernote
- Upravujte poznámky pomocí AI nebo pište nový obsah od nuly.
- Přístup k poznámkám offline
- Synchronizujte poznámky mezi zařízeními
- Spolupracujte s kolegy, abyste měli přehled o každodenních úkolech.
Omezení Evernote
- Procházení dlouhých poznámek je obtížné
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
- Teams: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
Přečtěte si také: Jak používat AI pro každodenní úkoly
Využijte AI pro psaní poznámek s ClickUp
Od nástroje pro pořizování poznámek s umělou inteligencí mám vysoká očekávání. Existuje spousta aplikací, ale jen velmi málo z nich splňuje všechny mé požadavky.
Chci, aby se moje aplikace pro poznámky stala mým znalostním asistentem. Bude si pamatovat všechny důležité i nepodstatné detaily o mé práci a osobních úkolech, uspořádá je do přehledných struktur/hierarchií a pomůže mi je kdykoli vyhledat. Potřebuji být se členy svého týmu na stejné vlně, takže funkce pro spolupráci jsou nutností.
Bonusem by bylo, kdyby nástroj dokázal doplnit mé neúplné myšlenky a proměnit je v něco smysluplného. Je to příliš?
Ne tak docela! ClickUp umí všechno a ještě víc. Jde ještě o krok dál, aby bylo psaní poznámek a textů plynulejší, rychlejší a automatizované. Ať už píšete vlastními slovy nebo pomocí AI, organizujete poznámky a seznamy úkolů nebo překonáváte tvůrčí blok, ClickUp je vám po boku na každém kroku.