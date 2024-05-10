Jasper AI vs Writesonic: Který nástroj pro psaní s umělou inteligencí je nejlepší?

Nástroje pro psaní s umělou inteligencí vám pomohou během několika minut přejít od prázdné stránky k finálnímu návrhu. Jsou neocenitelným zdrojem pro každého, kdo píše – ať už jde o prodejce, který píše e-mail, marketéra, který připravuje kampaň, nebo autora, který vymýšlí román.
Většina nástrojů pro psaní s umělou inteligencí zvládá náročnou práci při tvorbě obsahu a poskytuje výsledky téměř stejně dobré jako zkušení copywriteři. Navíc mohou pomoci i s dalšími aspekty procesu psaní, jako je editace, překlad a výzkum obsahu.
Pro dosažení nejlepších výsledků však musíte vybrat nástroj pro psaní s umělou inteligencí, který je trénován na „správném enginu“, podporuje různé formáty psaní a je vybaven vhodnými pomocnými funkcemi.
V tomto článku porovnáme dva oblíbené nástroje pro psaní textů s využitím umělé inteligence – Jasper AI a Writesonic – a ukážeme vám, jak si vedou v porovnání mezi sebou.
Co je Jasper AI?
Jasper AI je jedním z prvních nástrojů AI navržených speciálně pro psaní. Tento nástroj pro psaní si rychle získal obrovskou popularitu a někteří zákazníci si dokonce nechali udělat tetování Jasper, aby projevili svou lásku k této značce.
Jasper AI umožňuje autorům překonat obávanou tvůrčí krizi. Brainstormují nápady a spolupracují s výkonným AI enginem. Nedávno Jasper získal AI generátor obrázků Clipdrop od Stability AI, aby rozšířil možnosti tohoto nástroje.
Funkce Jasper AI
Podívejme se na některé z klíčových funkcí, které získáte s Jasper AI:
1. Generování obsahu
Jasper podporuje různé formáty obsahu, včetně dlouhých blogových příspěvků, textů pro webové stránky, popisů produktů, příspěvků na sociálních sítích a e-mailů. Může vám také pomoci s různými dalšími úkoly, jako je brainstorming nápadů, výzkum témat a úprava obsahu – a nejde jen o gramatiku; nástroj dokáže přizpůsobit styl a tón vaší značce.
Dvě funkce, které jsou jedinečné pro Jasper AI, jsou:
- Režim Boss: Během několika sekund vygeneruje několik variant obsahu, takže máte na výběr z celé řady možností, které můžete kombinovat a čerpat z nich inspiraci.
- Vylepšete obsah: Tato funkce analyzuje existující text a navrhuje přeformulování, přidání přechodů nebo posílení konkrétních částí pro lepší plynulost a srozumitelnost.
Kromě toho Jasper umí psát (a překládat) ve více než 30 populárních světových jazycích. Další skvělou funkcí Jasperu je „repurposing“ – můžete nástroj požádat, aby převedl blog na příspěvek na sociálních sítích, e-mailový newsletter a další.
2. Přizpůsobení
Jasper AI nabízí několik možností přizpůsobení, které vám umožní přizpůsobit proces tvorby obsahu vašemu způsobu práce. Můžete například vytvořit průvodce „Brand Voice“, který zajistí, že veškerý generovaný obsah bude odpovídat identitě vaší značky. Pro doladění návrhů můžete také upravit nastavení funkce „Boss Mode“, jako je délka obsahu, úroveň kreativity a počet výstupů.
Další vynikající funkcí pro přizpůsobení je Jasper Recipes. Tato funkce vám umožňuje propojit různé šablony a příkazy Jasper AI – generovat osnovu blogu, psát různé sekce a další – takže celý proces je časově efektivnější.
3. Optimalizace pro vyhledávače (SEO)
Jasper odvádí skvělou práci při generování obsahu optimalizovaného pro vyhledávače. Nejprve můžete použít „režim SEO“ k integraci s externími SEO nástroji, jako jsou Surfer SEO a Ahrefs, a analyzovat obsah generovaný pomocí Jasperu.
Poté můžete použít funkci „Vylepšit obsah“, abyste tuto zpětnou vazbu zapracovali do svého článku a optimalizovali jej pro SEO. Jasper můžete také použít k generování často kladených otázek pro blogové příspěvky a schématické značky, abyste vylepšili své hodnocení SERP.
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 49 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 69 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: Individuální ceny
Co je Writesonic?
Writesonic je dalším z prvních hráčů v oblasti AI nástrojů pro psaní. Poprvé byl uveden na trh jako nástroj pro tvorbu landing page založený na AI a postavený na enginu GPT-3. Viralita této verze vedla zakladatele k vydání dalších AI nástrojů zaměřených na psaní, včetně AI blogera, AI chatbota a dalších.
Writesonic tvrdí, že vám pomůže „vytvářet vysoce kvalitní a nákladově efektivní obsah bleskovou rychlostí“. Kromě nástrojů zaměřených na psaní má Writesonic také velmi šikovný převodník textu na hlas a nástroj GPT builder, který uživatelům pomáhá vytvářet vlastní chatboty s umělou inteligencí.
Díky tomu je Writesonic spíše nástrojem AI pro marketéry než pro autory obsahu, i když i autoři z něj mohou těžit.
Funkce Writesonic
Podívejme se, jak může Writesonic pomoci marketérům a autorům zefektivnit tvorbu obsahu.
1. Generování obsahu
Writesonic má snadno použitelné uživatelské rozhraní. Obsah můžete vytvářet pomocí jedné z připravených šablon. V jednom dokumentu Writesonic můžete také napsat až 5000 slov, což z něj dělá skvělou volbu pro dlouhé blogové příspěvky a elektronické knihy.
Další funkcí Writesonic je převodník textu na hlas, který vám pomůže přidat multimediální prvky do vaší obsahové strategie, jako jsou audioknihy, videokomentáře a další.
Nástroj pro psaní s umělou inteligencí a generátor hlasu podporují více než 30 jazyků a mohou marketingovým týmům pomoci lokalizovat obsah a realizovat účinné regionální kampaně.
2. Přizpůsobení
Jednou z největších výhod používání Writesonic je možnost vybrat si vlastní AI engine – GPT-3. 5, GPT-4 a dokonce i GPT-4+, až bude vydán. Writesonic také poskytuje trénink hlasu značky, takže můžete zajistit, že generovaný obsah odpovídá stylu psaní a hlasu vaší společnosti.
Můžete použít „Writesonic Chat Mode“ k vedení konverzací podobných lidským při brainstormingu nápadů, hledání citací a dalších činnostech. Jděte ještě o krok dál a vytvořte si své boty poháněné GPT pomocí Botsonic (dalšího nástroje od Writesonic) a naučte je na datech vaší společnosti, aby poskytovaly konkrétní, kontextové odpovědi.
3. Optimalizace pro vyhledávače (SEO)
Jednou z oblastí, ve které Writesonic vyniká, je psaní zaměřené na SEO. Nástroj pro psaní s umělou inteligencí pomáhá autorům provádět výzkum klíčových slov a konkurence, automaticky generovat často kladené otázky a navrhovat možnosti pro interní propojení.
Ještě lepší je, že Writesonic můžete integrovat s oblíbenými SEO nástroji, jako jsou SEMRush a Ahrefs, a pomocí Zapier můžete získat podrobné údaje o SEO vašeho obsahu.
Ceny Writesonic
Individuální
- Zdarma
- Chatsonic: 15 $/měsíc
- Individuální: 20 $/měsíc
- Standard: 99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Týmy
- Standard: 99 $/měsíc
- Profesionální: 249 $/měsíc
- Pokročilá verze: 499 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Jasper AI vs Writesonic: Porovnání funkcí
|Funkce
|Jasper AI
|Writesonic
|Jazykové modely
|Modelově nezávislý, proprietární AI engine zahrnuje OpenAI, PalM (Google), Anthropic, Cohere a další.
|OpenAI
|Kontrola plagiátů
|Poskytuje službu kontroly plagiátů založenou na Copyscape.
|Má vestavěnou kontrolu plagiátů, ale není tak přesná jako Jasper.
|SEO
|Omezené funkce SEO; placená integrace s Surfer SEO
|Pokročilé funkce SEO a výzkumu konkurence; integrace s Surfer SEO
|Rozšíření prohlížeče
|Rozšíření Jasper Write Anywhere umožňuje uživatelům generovat obsah v jakékoli záložce.
|Chatsonic nejen generuje obsah, ale funguje také jako asistent, který nabízí rychlé odpovědi při vyhledávání na Googlu.
|Šablony
|Více než 50 šablon
|Více než 100 šablon
|Generování obrázků
|Ano
|Ano
|Přizpůsobení
|Umožňuje vám vytvářet vlastní pracovní postupy pro generování obsahu.
|Umožňuje vám vybrat si AI engine
Nyní provedeme podrobné srovnání Jasper AI a Writesonic:
1. Technologie AI
Při zvažování jakéhokoli nástroje AI jsou hlavními faktory, které je třeba posoudit, AI engine a jazykový model, který používá. Koneckonců, přímo ovlivňují kvalitu generovaného obsahu.
Jasper AI
Spoléhá se na „vlastní infrastrukturu“, která využívá několik velkých jazykových modelů od předních společností, včetně OpenAI, Google, Anthropic a Cohere. To jim umožňuje vybrat nejvhodnější model pro každý úkol.
Díky této funkci je nástroj univerzálnější při práci s různými formáty obsahu a styly psaní. Navíc generovaný obsah zní přirozeněji.
Writesonic
Writesonic je postaven na LLM OpenAI, konkrétně na enginách GPT-3. 5, GPT-4 a GPT-4+. Jedinečnou funkcí Writesonic je, že si můžete vybrat GPT engine, který potřebujete pro konkrétní úkol. Abyste však mohli používat GPT-4 engine, musíte se přihlásit k odběru ChatGPT Plus, což může znamenat další náklady.
Jasper AI vs. Writesonic: Který AI engine je lepší?
I když se jedná o těsný souboj, Jasper AI si odnáší korunu. Existují pro to dva důvody:
- Jasper se aktualizuje na nejnovější AI engine bez dalších nákladů, na rozdíl od Writesonic.
- Díky přístupu k více LLM jsou jeho výstupy o něco přirozenější ve srovnání s Writesonic.
2. Pomoc při psaní
Dalším kritériem je to, jak oba nástroje pro psaní s umělou inteligencí pomáhají s procesem generování obsahu – jaké nástroje nabízejí a jaké formáty obsahu podporují?
Jasper AI
Jasper nabízí solidní sadu funkcí, včetně jedinečných funkcí, jako je „Boss Mode“ (pro získání více variant) a „Improve Content“ (pro přepsání obsahu), které urychlují generování obsahu.
Podporuje také různé formáty obsahu, jako jsou blogové příspěvky, texty pro sociální sítě a skripty. Jasper vám navíc může pomoci během plánovací fáze vašeho psaní. Stačí mu poskytnout shrnutí vaší kampaně a on vytvoří kompletní brief a poté najednou vygeneruje všechny podklady v rámci tohoto briefu.
Writesonic
Writesonic přistupuje k tvorbě obsahu uživatelsky přívětivým způsobem. Můžete rychle začít tím, že zduplikujete jednu z jeho šablon. Writesonic také podporuje všechny standardní formáty obsahu, jako jsou dlouhé texty, příspěvky na sociálních médiích, shrnutí atd.
Výchozí šablony pro psaní obsahu pro všechny běžné formáty však dělají z Writesonic skvělý nástroj pro psaní s umělou inteligencí, zejména pro začátečníky. Stačí si vybrat konkrétní šablonu a přidat klíčové informace – téma, klíčová slova atd. – a Writesonic vygeneruje dokument v daném formátu obsahu.
Jasper AI vs. Writesonic: Lepší funkce pro tvorbu obsahu
Toto kolo skončilo remízou! Oba nástroje mají své výhody. Jasper vítězí díky svým režimům psaní, Writesonic to však vynahrazuje jednoduchým uživatelským rozhraním a podrobnými pokyny.
3. SEO
Jelikož oba nástroje cílí na obsahový marketing jako klíčovou hodnotu, dalším kritériem je SEO. Jak dobré jsou oba nástroje v generování obsahu optimalizovaného pro vyhledávače?
Jasper AI
Optimalizace obsahu pro SEO v Jasperu je dvoufázový proces: nejprve integrujete Surfer SEO, abyste provedli výzkum klíčových slov. Poté přidáte tyto výsledky do funkce „Vylepšit obsah“ a importujete SEO hodnocení svého dlouhého obsahu.
Writesonic
Writesonic nabízí komplexní řešení SEO, především díky integrované funkci Surfer SEO. Mezi klíčové funkce Writesonic související s SEO patří analýza klíčových slov, analýza mezer v obsahu, průzkum konkurence a odvětví a dokonce i automatické návrhy interních odkazů.
Jasper AI vs. Writesonic: Kdo je nejlepší v SEO?
Vítězem je Writesonic. Tento nástroj nabízí mnohem více funkcí zaměřených na SEO než Jasper.
4. Přizpůsobení
Dalším aspektem je přizpůsobení. Každý má jiný způsob práce a nástroj, který lze upravit tak, aby vyhovoval vašemu procesu, je prostě lepší.
Jasper AI
Jasper AI poskytuje uživatelům většinu základních možností přizpůsobení – ať už se jedná o různé režimy, jako je režim šéfa, přidání stylu značky nebo úprava hlasu a tónu vašeho obsahu.
Tento nástroj jde ještě dál díky svým přizpůsobeným pracovním postupům, jako je Blog Recipes. Tato funkce umožňuje uživatelům spojit řetězec různých podnětů v jednom pracovním postupu a generovat velmi specifický obsah, jako je jednotný přehled pro všechny blogy, nebo generovat příspěvky na sociálních sítích pro každý blog, jakmile je dokončen.
Writesonic
Writesonic také poskytuje uživatelům specifické možnosti přizpůsobení obsahu, jako je výchozí hlas značky a úprava hlasu nebo tónu konkrétního obsahu. V současné době však nepodporuje vlastní pracovní postupy.
Jasper AI vs. Writesonic: Který nástroj nabízí více možností přizpůsobení?
Toto kolo vyhrává Jasper AI, který díky svým přizpůsobitelným pracovním postupům a vysoké míře přizpůsobení činí tvorbu obsahu neuvěřitelně jednoduchou.
5. Integrace
Dostali jsme se do finálového kola: Jak dobře se oba nástroje integrují s ostatními technologiemi, které používáte?
Jasper AI
Jasper AI nabízí 10 nativních integrací, včetně populárních nástrojů jako Webflow, Google Workspace a Make. Navíc, protože Jasper AI poskytuje integraci Zapier, můžete Jasper AI propojit prakticky s jakýmkoli nástrojem.
Writesonic
Writesonic poskytuje pouze dvě nativní integrace: WordPress a Surfer SEO. Pro všechny ostatní integrace musíte použít nástroj třetí strany, jako je Zapier.
Jasper AI vs. Writesonic: Který nástroj je více propojený?
Obě nástroje sice nabízejí omezené integrace, ale Jasper AI nabízí více integrací než Writesonic.
6. Ceny a zahrnuté služby
|Plán
|Jasper AI
|Writesonic
|Zdarma
|Žádný bezplatný tarif
|25 generací obsahu za měsíc 25 pokročilých generací (jednorázově) Všechny funkce psaní pomocí AI. Všechny funkce chatbota AI
|Jasper Creator vs. Writesonic Standard
|Jeden hlas značky Režim SEO Rozšíření prohlížeče
|6500 kreditů Jeden hlas značky Automatické interní propojení Generování obrázků SEO a kontrola faktů
|Jasper Pro vs. Writesonic Professional
|Tři hlasy značky. Tři okamžité kampaně Generátor obrázků Funkce pro spolupráci
|3000 kreditůAnalýza konkurenceAnalýza mezer v obsahuFunkce pro spolupráciPersonalizované zapojení
|Jasper Business vs. Writesonic Advanced
|Analýza výkonu Vlastní pracovní postupy Přístup k API Prémiová podpora Vlastní stylové příručky
|6500 kreditůPrioritní podporaAž pět členů týmu
Jasper AI vs. Writesonic: Který z nich má lepší cenu?Bez bezplatného tarifu v Jasperu není snadné posoudit hodnotu produktu, aniž byste se zaregistrovali. Jinak jsou všechny produkty srovnatelné, s různými cenovými hladinami dostupnými pro různé sady funkcí.
Jasper AI vs Writesonic na Redditu
Je čas podívat se na souboj Jasper AI vs. Writesonic z makroekonomického hlediska. Co si Redditoři myslí o obou nástrojích?
Zde je komplexní shrnutí výhod a nevýhod obou nástrojů:
„Začněme s Jasperem, protože jsem si jistý, že je to jeden z nejznámějších nástrojů.
Výhody: Rychlost generování obsahu je velmi působivá; kvalita obsahu je také absolutním plusem. Jako další výhodu uvádím mnoho integrací Jasperu (Zapier, Grammarly, SurferSeo a Google).
Nevýhody: Největší nevýhodou je cena (40 $ měsíčně za plán pro tvůrce a 99 $ za plán pro tým). Další nevýhodou je poměrně komplikované rozhraní a celková interakce s aplikací. Naučit se ji používat může nějakou dobu trvat.
Další na řadě je Writesonic. Další světově proslulý nástroj pro kopírování
Výhody: K září bych označil za působivou škálu dostupných nástrojů a podnětů, stejně jako působivý seznam integrací a relativně nízkou cenu (můžete si vybrat počet slov, které měsíčně spotřebujete, a zaplatit za ně; základní tarif je 20 $).
Nevýhody: Kvalita obsahu se může výrazně lišit v závislosti na tom, zda si vyberete prémiovou nebo průměrnou kvalitu. Verze ChatGPT 4. 0 navíc obsahuje méně slov a je dražší. Rozhraní je stále komplikované, ale nepovažuji to za zásadní nevýhodu. ”
Zatímco Jasper se jeví jako lepší nástroj pro psaní, Writesonic je rozhodně cenově dostupnější volbou. Jiný uživatel považuje Writesonic za nejlepší „celkový nástroj pro psaní s umělou inteligencí“ a říká: „Ano, má nejlepší poměr cena/výkon a nové funkce přibývají každý týden.“
Jiní stále považují starý dobrý ChatGPT za nejlepší generátor obsahu s umělou inteligencí, protože jak Writesonic, tak Jasper jsou postaveny na enginu GPT.
„Většina z nich jsou technicky vzato GPT3 wrappery. To znamená, že volají API na pozadí. Obvykle nemají vlastní modely a většina z nich je špatná, pokud je mají.
Uživatelské rozhraní může být pěkné, ale upřímně řečeno, stačí použít GPT3 nebo GPT4 v ChatGPT nebo si pořídit vývojářský účet a platit v tokenech za ChatGPT3. ”
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Jasper AI vs Writesonic
Jak Jasper AI, tak Writesonic jsou skvělé nástroje pro psaní s umělou inteligencí a rozhodně mohou lidem pomoci vytvářet obsah rychleji. Nejsou však bez nevýhod. Jednou z velkých nevýhod je jejich izolovanost – jejich hladká integrace do vašeho pracovního postupu nebo technologického stacku může představovat značné výzvy.
Nejenže postrádají přímou integraci s běžnými nástroji, jako jsou CRM, zákaznická podpora nebo nástroje pro správu kampaní, ale také neposkytují širokou škálu spouštěčů, které by vám pomohly vytvořit vlastní integrace a pracovní postupy.
Zde může být skvělou alternativou k Writesonic a Jasperu všestranný nástroj pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp, který využívá umělou inteligenci.
ClickUp má nejen svůj vlastní nástroj GenAI v podobě ClickUp Brain, ale ani nepoužívá žádná vaše data k trénování svých AI datových sad. Navíc, protože je ClickUp Brain úzce integrován s ostatními nástroji pro správu projektů, můžete AI používat jako komplexního asistenta pro psaní a zvýšit tak svou celkovou produktivitu.
Zde je stručný přehled jeho funkcí pro tvorbu obsahu:
1. Asistent pro psaní s umělou inteligencí
Ať už používáte ClickUp k plánování svých osobních projektů nebo práce, můžete ClickUp Brain využít k přípravě návrhů své komunikace. Můžete také položit ClickUp Brain správné otázky, abyste mohli lépe plnit své úkoly pomocí šablon AI promptů specifických pro danou roli.
Může to být:
- Popisy projektů a úkolů a aktualizace stavu pro projektové manažery
- E-maily, zápisy z jednání a přepisy pro obchodní zástupce
- Blogy, zpravodaje a další kampaně pro marketingové týmy
Můžete také použít asistenta psaní ClickUp k vylepšení interních chatů a vyhledání klíčových informací z firemní wiki. Můžete například přidat svou odpověď – jak pro e-maily, tak pro interní chaty ve zkratce – a ClickUp Brain zprávu za vás vylepší.
Pokud spolupracujete s globálními zákazníky nebo provozujete regionální kampaně, můžete svou komunikaci přeložit do daného jazyka pomocí asistenta psaní ClickUp.
2. Spolupráce na dokumentech
ClickUp Docs je výkonný a snadno použitelný nástroj pro zpracování textu, který organizacím umožňuje vytvářet dokumenty, vnořené stránky a celé wiki z jednoho místa. Nejlepší na něm však je, jak úzce je integrován s ClickUp Brain.
Díky tomu mohou týmy snadno:
- Brainstormujte nápady na kampaně a články a témata pro výzkum.
- Vytvářejte obsah od nuly a vkládejte nové návrhy, abyste jej upravili.
- Upravujte text, například měňte jeho velikost nebo tón hlasu.
- Přeložte své dokumenty do různých jazyků
- Zkontrolujte gramatické nebo pravopisné chyby.
Jakmile dokument vytvoříte, můžete jej sdílet se svým týmem, aby jej mohl zkontrolovat nebo s vámi spolupracovat v reálném čase – komunikační funkce ClickUp Docs, jako jsou indikátory psaní, tagy, přímé chaty a komentáře, vám v tom pomohou.
3. Řízení projektů
Nejen ClickUp Docs, ale i řešení pro správu projektů ClickUp je založeno na AI.
Zde je několik způsobů, jak může AI ušetřit čas vašemu týmu:
- Automatizace souhrnů projektů a aktualizací pokroku
- Rozdělení složitého úkolu na menší dílčí úkoly
- Automatizace vyplňování údajů v popisech úkolů
- Shrnutí komentářů v úkolech
- Generování (nebo vylepšování) souhrnů úkolů
Díky funkcím ClickUp pro správu úkolů a projektů založeným na umělé inteligenci mohou manažeři omezit rutinní práci a soustředit se na celkový obraz – celkové cíle projektu a rozvoj týmu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 17 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena a pracovní prostor za měsíc.
Zjednodušte tvorbu obsahu (a zorganizujte si život) s ClickUp
Jak Jasper AI, tak Writesonic jsou skvělé nástroje pro psaní s umělou inteligencí. Jasper je skvělou volbou pro týmy, které hledají flexibilitu a přizpůsobitelné pracovní postupy. Writesonic je ideální pro menší týmy nebo jednotlivce, kteří hledají jednoduchý a cenově dostupný nástroj pro psaní s umělou inteligencí.
Ale víc toho už nedokážou.
Pokud hledáte kompletního AI asistenta – nástroj, který vám pomůže dobře psát a lépe spravovat vaši práci – proč nezkusit ClickUp?
Skvělá alternativa k Writesonic a Jasper, poskytuje výkonný pracovní prostor, který hladce integruje své schopnosti GenAI do všech svých řešení, ať už se jedná o tvorbu dokumentů nebo správu projektů.
Představte si, že můžete brainstormovat nápady, přidělovat úkoly, spolupracovat se svým týmem a vytvářet vysoce kvalitní obsah – to vše na jedné platformě. ClickUp eliminuje potřebu přepínat mezi více nástroji, čímž vám šetří drahocenný čas a usnadňuje práci. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a sledujte, jak změní vaše pracovní postupy při psaní.