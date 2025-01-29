Testovali jsme nejlepší CRM software v Indonésii

Věděli jste, že Indonésie zaujímá čtvrté místo mezi zeměmi s nejpočetnější digitální populací na světě? Má přes 200 milionů uživatelů internetu a předpokládá se, že tento počet bude dále stoupat. Kromě toho dochází v zemi k rychlému rozvoji elektronického obchodování a online maloobchodu. To pro vaši firmu znamená obrovskou příležitost!
A víte, co se vám při správě takového množství zákazníků bude hodit? Software pro správu vztahů se zákazníky [CRM], díky kterému budou vaši zákazníci spokojení, budete mít vše pod kontrolou a oni se k vám budou rádi vracet!
Abychom vám pomohli najít ideální CRM platformu pro indonéské podniky, vyhodnotili jsme s mým týmem 10 CRM softwarů. Můžete si vybrat jeden z tohoto seznamu podle potřeb vašeho podniku. Než tak ale učiníte, měli byste vědět, jaké klíčové funkce v tomto CRM softwaru hledat a upřednostňovat.
Co byste měli hledat v softwaru CRM?
Při posuzování těchto CRM systémů jsem se zaměřil na klíčové komponenty CRM, které mají přímý vliv na každodenní výkonnost obchodních zástupců a spokojenost zákazníků, a na funkce specifické pro Indonésii, jako jsou možnosti datových center a soulad s indonéskými předpisy o ochraně osobních údajů, například UU ITE.
Zde jsou některé aspekty, které jsem hledal:
- Efektivita správy potenciálních zákazníků: Nejprve jsem posoudil schopnosti nástroje CRM v oblasti správy potenciálních zákazníků, jako je bodování, kvalifikace a péče, protože konverze potenciálních zákazníků je klíčovou součástí práce obchodního zástupce.
- Automatizace prodeje: Další oblastí, na kterou jsme se zaměřili, byly automatizační funkce, zejména možnost vytvářet automatizované e-mailové sekvence pro péči o potenciální zákazníky a automatizovat úkoly související se zadáváním dat, jako je zaznamenávání hovorů a aktualizace kontaktních informací.
- Spolupráce: Vzhledem k tomu, že do uzavírání obchodů je zapojeno mnoho lidí, zejména v případě podnikových obchodů, jsou funkce pro spolupráci nezbytností. Mezi funkce CRM pro spolupráci, které mě zaujaly, patří společně vlastněné potenciální zákazníky, týmové panely a chat.
- Reporting: Nástroje CRM musí jít nad rámec základních reportů – přizpůsobitelné dashboardy, prognózy a datově podložené poznatky.
- Mobilní aplikace: Nikdy nevíte, kdy se vám ozve potenciální zákazník. Mobilní aplikace, která vám umožní mít přehled o vašich obchodech díky sledování aktivity potenciálních zákazníků a následnému kontaktování, se může hodit.
- Umělá inteligence [AI]: S rostoucím významem umělé inteligence jsem také otestoval CRM nástroje z hlediska funkcí AI, zejména vizualizace dat a prediktivní analýzy, protože mohou výrazně pomoci v prodejním procesu.
- Datová centra: Upřednostnil jsem CRM nástroje, které mají možnosti umístění dat v regionu APAC, aby vyhovovaly indonéským předpisům o ochraně osobních údajů.
Abych získal ucelený pohled, přečetl jsem si také komentáře uživatelů na nezávislých recenzních platformách, abych zjistil, jak si jednotlivé CRM platformy stojí, a identifikoval jejich silné a slabé stránky a vynikající funkce.
Nyní vám představím 10 nejlepších CRM softwarů, z nichž mohou indonéské podniky těžit.
10 nejlepších CRM softwarů, které můžete použít
Od kvalifikace potenciálních zákazníků a správy vaší pipeline až po provádění personalizovaných kampaní ve velkém měřítku a podporu růstu pomocí praktických poznatků – těchto 10 softwarových řešení CRM vám pomůže zefektivnit prodejní činnosti.
1. ClickUp: Nejlepší komplexní systém pro správu projektů CRM
ClickUp je komplexní platforma pro správu práce s mnoha funkcemi, které zahrnují správu projektů, automatizaci a asistenci umělé inteligence, což vám usnadní správu všech vašich obchodních procesů z jednoho místa.
Řešení ClickUp CRM je nejlépe známé pro správu databází, automatizační schopnosti a funkce pro vytváření reportů.
Podívejme se na ně podrobněji.
Vytvořte centrální databázi zákazníků
Zahrňte všechny údaje o zákaznících do systému CRM, aby se stal vaším jediným zdrojem pravdivých informací. Umožněte obchodním zástupcům vytvářet složky, podsložky a seznamy, aby mohli vytvářet hierarchie a lépe organizovat zákaznické účty.
Jakmile vytvoříte složky pro různé zákazníky, můžete je kategorizovat pomocí značek, stavů, filtrů a geografických poloh. To vám může pomoci:
- Prodejní týmy snadno sledují pipeline, stanovují priority potenciálních zákazníků a spravují objednávky.
- Marketingové týmy vytvářejí cílené CRM kampaně a nastavují segmentovanou automatizaci marketingu.
Můžete také použít šablonu ClickUp CRM k organizaci všech podrobností o vašem účtu a aktivitách, abyste vylepšili své prodejní procesy. S touto šablonou můžete:
- Strukturovejte svou databázi zákazníků pomocí stavů, značek a vlastních polí a získejte kompletní přehled o svých účtech.
- Filtrujte účty podle velikosti obchodu, stavu, odvětví nebo jiných relevantních kritérií, abyste mohli upřednostnit obchody s vysokým potenciálem.
- Vytvořte prodejní příručku s různými zdroji, jako jsou vaše cenové plány a šablony nabídek, aby byla snadno přístupná pro váš prodejní tým.
- Pomocí zobrazení kalendáře ClickUp získáte přehled o všech svých schůzkách.
Automatizujte prodejní procesy
ClickUp má snadno použitelný nástroj pro automatizaci typu „if/then“, který vám umožňuje spouštět automatizaci na základě různých spouštěčů a akcí. Můžete například spustit e-mail, když se potenciální zákazník přesune z jedné fáze do druhé, nebo upozornit BDR, když se do pipeline přidá nový potenciální zákazník.
Zde je několik dalších nápadů na automatizaci:
- Změňte status potenciálního zákazníka z horkého na vlažný nebo studený, pokud po stanovenou dobu nereaguje.
- Spouštějte aktualizace stavu na základě akcí potenciálních zákazníků
- Nastavte vlastní prodejní pracovní postupy pro různé prodejní kanály na základě podrobností o zákaznících a jejich aktivitách.
Nastavte si vlastní ovládací panely
S více než 50 přizpůsobitelnými widgety vám ClickUp CRM umožňuje přizpůsobit si dashboardy tak, aby se zaměřovaly na nejdůležitější metriky. Analyzujte stav prodejního procesu, sledujte interakce se zákazníky a identifikujte trendy – to vše pomocí pohodlného rozhraní typu drag-and-drop.
Ještě lepší je však to, jak úzce je ClickUp Brain integrován s vaším CRM systémem. ClickUp Brain je AI kopilot ClickUp, který funguje jako virtuální asistent vašeho prodejního týmu a pomáhá mu získávat praktické poznatky a rychle vyhledávat informace.
Od shrnování dashboardů po zodpovídání otázek na základě historických údajů o zákaznících a dokonce i vytváření personalizovaných e-mailů na základě těchto údajů – ClickUp Brain může být službou s neuvěřitelnou přidanou hodnotou.
Kromě toho ClickUp prostřednictvím AWS umožňuje firmám hostovat svá data kdekoli na světě a indonéští zákazníci mohou uchovávat data svých zákazníků v Austrálii nebo Singapuru.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizujte údaje o zákaznících: Vytvořte jednotnou databázi zákazníků se složkami, podsložkami a seznamy, abyste zabránili vzniku datových sil.
- Spouštějte segmentované pracovní postupy: Pomocí funkcí, jako jsou značky, filtry a vlastní stavy, můžete vytvářet vlastní pipeline a spouštět personalizované CRM kampaně.
- Snižte množství rutinní práce: Nastavte automatizaci opakujících se úkonů, jako je synchronizace dat z jiných zdrojů, přiřazování potenciálních zákazníků a správa dalších prodejních procesů, například následných aktivit.
- Automatizujte následné kroky: Využijte integrovanou e-mailovou funkci ClickUp k odesílání e-mailů na základě různých spouštěčů, jako jsou odeslání formuláře, změny stavu nebo priority potenciálních zákazníků, data atd.
- Spolupracujte se svým týmem: Máte zpětnou vazbu nebo potřebujete aktualizaci? Použijte funkci Chat a komentáře v ClickUp, abyste mohli klást kontextové otázky a poskytovat návrhy.
- Získejte praktické informace: Vytvářejte vlastní prodejní zprávy a grafy a pomocí ClickUp Brain z těchto zpráv získávejte smysluplné informace.
Omezení ClickUp
- ClickUp Brain je placená funkce, takže pro přístup k ní budete muset předplatit jeden z jejich tarifů.
- Někteří uživatelé hlásili, že se kvůli množství řešení a přizpůsobení, které platforma nabízí, museli dlouho učit, jak ji používat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 [9500+ recenzí]
- Capterra: 4,6/5 [více než 4000 recenzí]
2. Salesforce: Nejlepší pro podnikové prodejní týmy
Salesforce není třeba představovat – jedná se o jedno z nejstarších softwarových řešení CRM s rozsáhlou uživatelskou základnou a velkým ekosystémem partnerů a integrací. Salesforce je vysoce škálovatelné CRM, které je známé svými možnostmi přizpůsobení a analytickými schopnostmi, díky čemuž je oblíbeným CRM pro většinu podniků na podnikové úrovni.
Na Salesforce CRM se mi obzvláště líbí to, jak spojuje řešení pro prodej, výnosy a správu partnerů do jedné platformy.
Například jsem mohl sledovat nákupní cestu konkrétního zákazníka, včetně počátečního kontaktu prostřednictvím marketingové kampaně spravované v Salesforce, až po konečný prodej, který zahrnoval slevu nabízenou partnerskou společností – a to vše v rámci stejného rozhraní.
To znamená, že se dozvíte nejen historii zákazníka a jak souvisí s vašimi příjmy, ale také to, jak různé kanály, jako jsou partneři a přidružené společnosti, přispívají k vašim prodejům a příjmům.
Salesforce se začíná stávat klíčovým technologickým hráčem v indonéském regionu a nedávno uzavřel partnerství s KOMINFO, aby poskytoval školení CRM pro Indonésany. Jejich cílem je vyškolit 100 000 studentů za 3 roky.
Nejlepší funkce Salesforce
- Vyhodnoťte své prodejní výsledky na úrovni jednotlivců, týmů a území, abyste získali představu o tom, jak různé faktory ovlivňují vaši strategii vstupu na trh [GTM].
- Využijte kalendář závazků Salesforce založený na umělé inteligenci k provádění scénářů „co by, kdyby“ a zjistěte, jak může váš pipeline přispět k dosažení cílů v oblasti tržeb.
- Vytvořte „prodejní programy“ pro nové obchodní zástupce [BDR] a poskytněte jim šablony a zdroje, které potřebují k lepšímu prodeji.
Omezení Salesforce
- Implementace Salesforce i migrace z něj jsou časově náročné procesy.
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za neintuitivní, protože vede k delšímu procesu zapracování, obtížnému vyhledávání funkcí a nastavování přizpůsobení.
Ceny Salesforce
- Starter Suite: 24 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 80 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 165 USD/uživatel za měsíc
- Neomezený: 330 $/uživatel za měsíc
- Einstein 1 sales: 500 USD/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5,0 [více než 19 800 recenzí]
- Capterra: 4,4/5,0 [více než 18 300 recenzí]
3. Hubspot: Nejlepší CRM software pro začínající startupy
Hubspot je velmi uživatelsky přívětivá a moderně vypadající platforma CRM, což z ní činí dobrou volbu pro malé společnosti, které právě začínají s prodejními programy.
To jsem viděl na vlastní oči během testování. Rozhraní bylo intuitivní a přehledné a nastavení základního řízení kontaktů a obchodních příležitostí zabralo jen málo času.
Jeho bezplatný tarif podporuje až pět uživatelů a nabízí funkce jako konverzační roboty, předdefinované zprávy a chat. To pomáhá novým firmám dosáhnout mnoha věcí ještě předtím, než se stanou předplatiteli.
Jelikož Hubspot začínal jako marketingová platforma, nabízí některé z nejrobustnějších pracovních postupů pro správu kampaní, včetně A/B testování a e-mailových šablon, které jsem viděl v CRM systémech a které pomáhají zlepšit zapojení zákazníků.
Tato úzká integrace mezi prodejními a marketingovými nástroji byla obzvláště užitečná a bylo mi jasné, jak by mohla být prospěšná pro malé podniky s omezenými zdroji.
Pokud s používáním CRM softwaru teprve začínáte [nebo máte složité pracovní postupy], můžete využít odborných znalostí místních agentur, které jsou autorizovanými partnery Hubspotu a které vám pomohou s rychlým nastavením.
Nejlepší funkce Hubspotu
- Získejte potenciální zákazníky pomocí personalizovaných pracovních postupů pro vyhledávání potenciálních zákazníků a automatizovaných e-mailových kampaní.
- Zaznamenávejte a ukládejte hovory přímo ve svém prohlížeči, abyste měli přehled o konverzacích se zákazníky.
- Zlepšete svůj prodejní cyklus pomocí nástroje pro vytváření nabídek společnosti Hubspot, který podporuje digitální podpisy i vkládání platebních odkazů.
- Provádějte kampaně ABM s funkcemi, jako je hodnocení společností a šablony připravené k okamžitému použití.
Omezení Hubspotu
- Zaměřuje se spíše na e-mailové kampaně a sekvence než na správu potenciálních zákazníků.
- Omezené možnosti reportingu a automatizace prodeje
Ceny Hubspot
- Zdarma
- Sales Hub Professional: 90 $/uživatel za měsíc
- Sales Hub Enterprise: 150 USD/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Hubspot
- G2: 4,4/5,0 [více než 11 200 recenzí]
- Capterra: 4,5/5,0 [více než 4000 recenzí]
4. Microsoft Dynamics 365: Nejlepší CRM + ERP software s umělou inteligencí pro velké společnosti
Microsoft Dynamics 365, díky své hluboké integraci s funkcemi Microsoft Copilot, je skvělou volbou pro podnikové prodejní týmy zaměřené na produktivitu.
Když jsem psal e-mail klientovi, Copilot mi navrhl personalizovaný obsah na základě předchozích interakcí s klientem a automaticky označil potenciálně chybějící informace o souhlasu. To mi pomohlo zajistit jak relevantnější zprávu, tak soulad s GDPR.
Automatizace Copilot založená na umělé inteligenci vám také pomůže sepsat e-maily, automatizovat následné kroky, generovat souhrny hovorů a získat návrhy pro další kroky.
Další funkcí, která mě zaujala, je „automatická aktualizace údajů o souhlasu“. Tato funkce automaticky aktualizuje údaje o souhlasu uživatele ve vaší databázi zákazníků, čímž šetří drahocenný čas obchodních zástupců a zajišťuje přesnost údajů.
Microsoft Dynamics 365 je navíc jedním z mála CRM systémů s jazykovým balíčkem v indonéském jazyce, takže můžete platformu lokalizovat a zlepšit uživatelský zážitek pro vaše místní týmy.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365
- Upřednostňujte potenciální zákazníky a zaměřte se na vysoce hodnotné obchody pomocí hodnocení potenciálních zákazníků založeného na umělé inteligenci.
- Nastavte klíčové ukazatele výkonnosti [KPI] pro každý tým a sledujte pokrok pomocí vložitelných grafů.
- Vytvořte časovou osu interakcí se zákazníky pomocí Microsoft Copilot.
- Ušetřete čas a zvyšte efektivitu týmu díky automatizovaným prodejním workflow.
Omezení Microsoft Dynamics 365
- Většina pokročilých funkcí je dostupná za příplatek, což je pro středně velké společnosti finančně náročné.
- Jelikož Microsoft Dynamics přistupuje k CRM na základě jednotlivých oddělení, může docházet k izolaci zákaznických dat a bránění komunikaci mezi týmy, což ztěžuje provádění mezioborových CRM strategií.
Ceny Microsoft Dynamics 365
- Sales Professional: 65 $/uživatel za měsíc
- Sales Enterprise: 95 $/uživatel za měsíc
- Sales Premium: 135 USD/uživatel za měsíc
- Microsoft Relationship Sales: 162 USD/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365
- G2: 3,8/5,0 [více než 1500 recenzí]
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Zoho CRM: Nejlepší cenově dostupná platforma CRM pro malé a střední podniky
Pokud jste malá nebo střední firma a hledáte cenově výhodný CRM systém, můžete vyzkoušet Zoho CRM. Jeho plán Enterprise je nejen cenově dostupnější než mnoho jiných CRM nástrojů v tomto seznamu, ale zahrnuje také pokročilé funkce umělé inteligence a automatizace.
Inteligentní automatizace Zoho na mě udělala opravdu velký dojem. Pomohla mi zefektivnit úkoly související s péčí o potenciální zákazníky tím, že automaticky odesílala personalizované e-mailové sekvence na základě předem definovaných spouštěčů. Zoho CRM navíc disponuje robustní funkcí integrace s WhatsApp Business, která je obzvláště užitečná pro zemi jako Indonésie, kde je více než 86,9 milionu aktivních uživatelů WhatsApp.
Nejlepší částí je „Developer Hub“, který vám dává svobodu přizpůsobení. Můžete vytvořit vlastní integrace, přizpůsobená upozornění a aplikace specifické pro jednotlivé role pro vaše týmy prodeje, terénních služeb a zákaznické podpory. I když sám nejsem vývojář, viděl jsem potenciál této funkce pro firmy, které potřebují vysoce přizpůsobené CRM řešení.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Vytvářejte personalizované pracovní postupy pro zákazníky pomocí map cest s funkcí drag-and-drop.
- Přizpůsobte si vzhled a ovládání svého CRM rozhraní pomocí nástroje Canvas Studio od společnosti Zoho.
- Zábavnou formou motivujte své prodejní iniciativy pomocí ocenění, odznaků a žebříčků.
Omezení Zoho CRM
- Někteří uživatelé hlásili, že uživatelské rozhraní není intuitivní a má chyby.
- Nastavení automatizace v Zoho CRM může být poněkud složité.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 20 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 35 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 50 $/uživatel za měsíc
- Ultimate: 65 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5,0 [více než 2600 recenzí]
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
6. Monday CRM: Nejlepší pro malé a střední podniky, které potřebují jednoduché funkce pro správu potenciálních zákazníků
Monday CRM je původně software pro řízení projektů přizpůsobený pro správu potenciálních zákazníků a další základní činnosti v oblasti správy zákazníků. Jedná se o vyhledávaný nástroj jak pro freelancery, tak pro malé podniky, které upřednostňují nástroj pro sledování potenciálních zákazníků nebo řízení projektů.
Otestoval jsem tuto funkci a zjistil jsem, že je překvapivě intuitivní. Vytvoření základního prodejního kanálu s přizpůsobitelnými fázemi trvalo jen několik minut.
Další funkcí, kterou malé týmy ocení, je asistent pro psaní s umělou inteligencí. Pomůže vám spravovat komunikaci [tvorbu obsahu] a úkoly související s potenciálními zákazníky, jako jsou následné kroky (tvorba formulářů a generování úkolů).
Další výhodou Monday CRM je, že vám umožňuje ukládat údaje o zákaznících v regionu APAC, i když je vaše firma registrována v jiné zemi.
Nejlepší funkce Monday CRM
- Spravujte své procesy získávání potenciálních zákazníků pomocí vlastních stavů, sloupců a tabulek.
- Automatizujte rutinní úkoly, jako je přiřazování termínů splatnosti a nastavování připomínek.
- Vytvářejte koncepty e-mailů a sestavujte vzorce pracovních postupů pomocí Monday AI.
Omezení Monday CRM
- Omezené možnosti dashboardů a reportů ve srovnání s jinými CRM systémy
- Neumožňuje funkci zpět, takže pokud omylem změníte nějaké údaje, nemůžete staré údaje obnovit.
Ceny Monday CRM
- Základní CRM: 15 $/licence za měsíc
- Standardní CRM: 20 $/licence za měsíc
- Pro CRM: 33 USD/uživatel za měsíc
- Enterprise CRM: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday CRM
- G2: 4,6/5,0 [700+ recenzí]
- Capterra: 4,7/5,0 [více než 300 recenzí]
7. Pipedrive: Nejlepší pro správu potenciálních zákazníků a prodejního procesu
Pipedrive CRM je další CRM zaměřené na malé a střední podniky, které je známé svými schopnostmi správy pipeline. Podporuje také 22 jazyků, včetně indonéštiny, takže váš místní tým se může rychle zapojit.
Mně to připadalo spíše jako nástroj pro řízení projektů a automatizaci prodeje.
Umožňuje vám vytvářet vlastní pipeline, používat tagy a stavy k monitorování jejich stavu a dokonce dostávat připomenutí, když se potenciální zákazník po dlouhou dobu nepohnul z jedné fáze do další [jev známý jako „deal rotting“].
Zejména se mi osvědčilo vizuální rozhraní pipeline. Pomohlo mi rychle identifikovat obchody, které uvízly v určité fázi, a stanovit priority pro další kroky.
Navíc, protože Pipedrive má zabudované funkce pro správu e-mailových kampaní a umělou inteligenci [AI], můžete většinu svých klíčových CRM procesů spravovat na jediném dashboardu.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Přidejte potenciální zákazníky z e-mailových kampaní do vlastních pipeline a sledujte je pomocí vlastních pracovních postupů.
- Přidejte chatboty a widgety živého chatu na své webové stránky a do aplikací, abyste mohli poskytovat rychlou podporu.
- Pomocí doplňku Pipedrive pro webové návštěvníky můžete sledovat návštěvnost webových stránek a zjistit, kdo navštěvuje vaši společnost.
Omezení Pipedrive
- Někteří uživatelé shledali uživatelské rozhraní mobilní aplikace neintuitivním a obtížně použitelným.
- Migrace dat z jiných CRM systémů do Pipedrive může být časově náročný proces.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14 $/uživatel za měsíc
- Pokročilé: 29 $/licence za měsíc
- Profesionální: 59 $/licence za měsíc
- Power: 69 $/licence za měsíc
- Enterprise: 99 $/licence za měsíc
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5,0 [více než 1800 recenzí]
- Capterra: 4,5/5,0 [2900+ recenzí]
8. Freshsales: Nejlepší pro malé prodejní týmy, které potřebují rychlé zapracování nových zaměstnanců
Freshsales je relativně starý hráč, ale vyniká svým zaměřením na vytváření moderního uživatelského rozhraní, které snižuje vizuální nepořádek. I když je Freshsales vybaven mnoha pokročilými funkcemi a reporty, navigace v rozhraní je intuitivní a přehledná.
Freshworks má také AI asistenta jménem Freddy, který dokáže analyzovat e-maily a historická data a poskytnout vám tak datově podložené a praktické informace pro další kroky. Pokud máte placený tarif, můžete si také dokoupit jejich chatboty s AI jako doplněk. Freshsales navíc podporuje indonéský jazyk a umožňuje vám ukládat data v regionu APAC. Dva v jednom, že?
Nejlepší funkce Freshsales
- Využijte různé zobrazení, jako je Kanban a Seznam, abyste získali přehled o svém pipeline.
- Získejte přehled o tom, jak se zákazníci dostávají do vašeho prodejního trychtýře, jaké kanály preferují a podobně, abyste je mohli oslovit tam, kde se nacházejí.
- Pomocí šablon CRM workflow od Freshsales můžete automatizovat úkoly, nastavit následné kroky a snížit množství rutinní práce.
Omezení Freshsales
- Pipeline potenciálních zákazníků nelze seskupit podle týmů, což manažerům ztěžuje přehled o celkovém pracovním vytížení jejich týmu.
- Formuláře lze použít pouze ke shromažďování počátečních informací. Veškeré nové informace musí být shromažďovány pomocí průzkumu třetí strany a synchronizovány s Freshsales pomocí externích API.
Ceny Freshsales
- Zdarma
- Růst: 11 USD/uživatel za měsíc
- Pro: 47 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 71 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5,0 [více než 1100 recenzí]
- Capterra: 4,5/5,0 [více než 600 recenzí]
9. Oracle CRM: Nejlepší kompletní sada pro zákaznickou zkušenost [CX] pro podniky
Oracle CRM je další volbou pro velké podniky, které se vyhýbají rizikům a upřednostňují použití jednoho dodavatele softwaru pro více funkcí – CRM, ERP a další funkce související se zákaznickou zkušeností.
Během tohoto procesu hodnocení jsem měl příležitost prozkoumat Oracle CRM a ačkoli úplná implementace přesahuje rámec tohoto testování, bylo zřejmé, že bezpečnost je hlavním zaměřením.
Oracle CRM, stejně jako ostatní řešení Oracle Cloud Solutions, je vybaveno bezpečnostními funkcemi, jako jsou samočinně opravující se systémy a autonomní databáze, což z něj činí jedno z nejbezpečnějších cloudových CRM řešení. K dispozici je také možnost on-premise řešení, které vám umožní vybrat si model nasazení, který nejlépe odpovídá vašim konkrétním bezpečnostním potřebám.
Nejlepší funkce Oracle CRM
- Vytvářejte podrobné profily zákazníků doplněním stávajících údajů o data od třetích stran a analýzou dat pomocí umělé inteligence.
- Synchronizujte je se svými ERP a HR systémy a vytvořte přesné balíčky odměn pro vaše BDR.
- Propojte Oracle CRM s Oracle Commerce Cloud a získejte přesné zprávy o finančním zdraví vaší firmy.
Omezení Oracle CRM
- Jelikož se jedná o starší řešení, má zastaralé uživatelské rozhraní, které může být obtížné ovládat.
- Někteří uživatelé se při hromadném nahrávání dat setkali s problémem chybějících sloupců.
- Nenabízí funkce umělé inteligence ani chatbotů.
Ceny Oracle CRM
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Oracle CRM
- G2: 3,7/5,0 [90+ recenzí]
- Capterra: 4,4/5,0 [30+ recenzí]
10. SugarCRM: Nejlepší lokální CRM řešení
SugarCRM je jedním z mála dodavatelů softwaru, který nabízí lokální řešení, které je stejně dobré jako jeho cloudové řešení. Je zřejmé, že by mohlo oslovit společnosti s přísnějšími požadavky na zabezpečení dat.
Jeho on-premise CRM je nejen jedním z nejbezpečnějších CRM, ale také nabízí bezplatný přístup ke všem svým API.
Obzvláště užitečnou funkcí je SugarBPM™, nástroj pro tvorbu CRM workflow pomocí drag-and-drop, který vám umožňuje automatizovat schvalování nabídek, směrování potenciálních zákazníků a předvyplňování e-mailových šablon na základě velikosti společnosti a odvětví.
Tento nástroj mi připadal překvapivě intuitivní, a to i pro někoho, kdo nemá zkušenosti s programováním. Během několika minut jsem vytvořil automatizovaný pracovní postup pro zasílání personalizovaných uvítacích e-mailů novým potenciálním zákazníkům na základě jejich odvětví.
Nejlepší funkce SugarCRM
- Vytvářejte návrhy, pište poutavé e-maily a využívejte předem připravené scénáře hovorů, vše s podporou umělé inteligence.
- Vytvářejte vlastní zprávy o tržbách a pomocí nástroje sales-i [jejich analytického nástroje založeného na umělé inteligenci] identifikujte potenciál tržeb a úzká místa.
- Seskupte záznamy ve stejné lokalitě a poskytněte svému terénnímu prodejnímu týmu návrhy na cesty.
Omezení SugarCRM
- Duplicitní potenciální zákazníky budete muset zkontrolovat a odstranit ručně.
- Někteří uživatelé uvádějí, že nástroj pro vytváření pracovních postupů CRM je poměrně složitý, což ztěžuje nastavení jednoduchých prodejních pracovních postupů.
Ceny SugarCRM
- Essentials: 19 $/uživatel za měsíc
- Pokročilé: 85 $/uživatel za měsíc
- Premium: 135 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze SugarCRM
- G2: 3,9/5,0 [více než 900 recenzí]
- Capterra: 3,8/5,0 [více než 400 recenzí]
Automatizujte své vztahy se zákazníky pomocí ClickUp CRM
CRM platformy patří mezi nejdůležitější nástroje v arzenálu každého prodejního týmu nebo týmu zabývajícího se zákaznickou zkušeností. Pro obchodní zástupce znamená CRM platforma kompletní přehled o interakcích se zákazníky, což umožňuje cílené oslovování a efektivní správu obchodních případů.
Týmy CRM zase mohou těžit z komplexního pohledu na zákaznickou cestu. Umožňuje jim to získat kontext minulých aktivit zákazníků, což jim pomáhá personalizovat komunikaci a rychle řešit dotazy zákaznické podpory.
Vše však závisí na tom, jaké CRM řešení si vyberete. Proto doporučuji vyzkoušet ClickUp. Bezplatné šablony, automatizace a funkce umělé inteligence výrazně přispívají ke zvýšení efektivity vašeho týmu a funkce pro vytváření reportů, jako jsou cíle, přizpůsobitelné dashboardy a grafy trendů, vám pomohou činit rozhodnutí na základě dat.
Jste připraveni zefektivnit své procesy správy zákazníků? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte zdarma.