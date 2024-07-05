Zvyšte produktivitu pomocí metody rychlého plánování

Když se topíte v seznamech úkolů a dobrých úmyslech, je lákavost triků pro zvýšení produktivity a plánů sebezdokonalování nepopiratelná. Při implementaci těchto taktik však i ti nejlepší z nás upadají do pasti přehnané ambicióznosti a stanovují si nereálné cíle, které vedou k frustraci.
Existují však i udržitelnější přístupy k stanovování cílů a plánování produktivity. Jedním z nich je metoda rychlého plánování (RPM). Na rozdíl od rychlých triků pro zvýšení produktivity, které slibují všechno a nepřinášejí nic kromě vyhoření a hledání dalších triků pro zvýšení produktivity, systém RPM přesouvá důraz na sladění akcí s účelem.
Tento posun od „co“ k „proč“ umožňuje jednotlivcům vytvořit konkrétní akční plán pro dosažení svých cílů.
Jak ale tato metoda funguje a pro koho je vhodná? A jak ji co nejlépe využít k zlepšení našeho osobního i profesního života?
Tento článek odpovídá na všechny tyto otázky a zkoumá potenciál metody RPM změnit osobní i profesní život.
Co je metoda rychlého plánování?
RPM je rámec pro stanovení cílů a plánování akcí, který má za cíl překlenout propast mezi záměrem a dosažením cíle. Řeší problém, se kterým se potýká mnoho lidí: mají vágní představu o tom, co chtějí, ale chybí jim jasný plán, jak toho dosáhnout.
Tato metoda, kterou vyvinul autor a kouč Tony Robbins, nabízí strukturovaný přístup, který vám pomůže přesně definovat vaše cíle, identifikovat hnací sílu za nimi a poté tyto aspirace převést do konkrétních kroků.
Hlavní výhodou této metody je, že promění vaše cíle z prchavých přání v konkrétní plán, který můžete s jistotou realizovat.
Prvním krokem k tomu, abyste se znovu soustředili a dosáhli realizace své vize, je klást si tři otázky v konkrétním pořadí a důsledně, systém RPM. Ačkoli RPM znamená metoda rychlého plánování, můžete si ji také představit jako Results-oriented/Purpose-driven/Massive Action Plan* (orientovaný na výsledky/řízený účelem/masivní akční plán).
Historie metody rychlého plánování
Systém RPM vychází z učení Robbinse, renomovaného motivačního řečníka a životního kouče, který toužil po systému, který by překlenul propast mezi touhou a úspěchem.
Tato existenciální touha ho vedla k tomu, aby se stal průkopníkem této metody. Nejednalo se o vynález shora dolů, ale o organický proces – Robbins experimentoval se svým vlastním přístupem k stanovování cílů a time managementu.
Základní koncept byl revoluční: přeskočit úkoly a soustředit se na výsledky. Co opravdu chtěl dosáhnout a co ho k tomu vedlo? Tato introspekce byla palivem pro masivní akci.
Počátky metody RPM byly obdobím zdokonalování.
Tato metoda, jejíž autorem je spisovatel a kouč Tony Robbins, nabízí strukturovaný přístup, který vám pomůže přesně definovat vaše cíle, identifikovat hnací sílu za nimi a poté tyto aspirace převést do konkrétních kroků.
Tyto zdánlivě jednoduché otázky měly obrovskou sílu. Tím, že nutila jednotlivce konfrontovat své nejhlubší motivace, metoda RPM obešla oblast „mělo by se“ a „musí se“ a napojila se na zdroj „proč“.
Činnost bez účelu je vyčerpáním vašeho vlastního života.
Toto emocionální propojení s cíli podnítilo vášeň pro jednání, vášeň, kterou pouhý seznam úkolů často nedokáže vzbudit.
Úspěch, který Robbins zaznamenal s metodou RPM, se neomezoval pouze na jeho osobní život. Když se o tuto metodu podělil se svými klienty a publikem, stalo se něco pozoruhodného: překročila rámec individuálních ambicí a stala se mocným nástrojem pro podnikání.
Projektové týmy, prodejní týmy a celé organizace přijaly metodu RPM, aby dosáhly svých cílů s neochvějným odhodláním.
Dnes je RPM důkazem transformační síly kladení otázek. Připomíná nám, že produktivita zaměstnanců nespočívá pouze v zaškrtávání políček, ale v využití jedinečné kombinace touhy, cíle a akce.
Ve světě posedlém hacky a rychlými řešeními nabízí RPM nadčasovou filozofii, že cesta k úspěchu nezačíná vnějšími systémy, ale introspekcí našich vlastních motivací.
Zde je několik příkladů:
Fitness
Mnoho fitness triků se zaměřuje na rychlé hubnutí nebo módní diety. RPM se místo toho ptá: „Co pro mě znamená vrcholná fyzická kondice?“
Možná je to pocit, že jste dost silní na to, abyste zdolali horu, nebo že máte energii na to, abyste si mohli hrát se svými dětmi. Tento hlubší smysl pohání rozsáhlý akční plán, jako je přihlášení se do posilovny, najmutí trenéra a příprava zdravých jídel – to vše poháněné jasnou vizí, ne jen číslem na váze.
Kariéra
Možná vás láká nejnovější „žádaná profese“ kvůli její popularitě. Metoda RPM vás však povzbudí k otázce: „Jaký dopad chci mít svou kariérou?“
Možná je to využití vašich dovedností k pomoci ostatním nebo pocit intelektuální stimulace. Tento účel řídí vaše jednání, jako je absolvování online kurzů, navazování kontaktů s profesionály ve vašem oboru nebo dokonce dobrovolnictví za účelem získání relevantních zkušeností.
Učení a osobní růst
Možná se potýkáte s aplikacemi pro výuku jazyků, které slibují plynulost za týden. RPM se ptá: „Proč se chci naučit tuto dovednost?“
Možná je to proto, abyste se spojili se svým dědictvím nebo si otevřeli nové možnosti cestování.
To podpoří rozsáhlý akční plán, jako je nalezení jazykového partnera, přihlášení se do strukturovaného kurzu nebo ponoření se do kultury.
Doporučená literatura: The Time of Your Life od Tonyho Robbinse
Pro hlubší pochopení metodiky RPM je nutností přečíst si knihu Tonyho Robbinse Time of Your Life . Tento komplexní průvodce můžete přečíst za pouhé tři sezení!
Kniha podrobně zkoumá základní principy metody RPM a nabízí praktická cvičení a strategie pro její implementaci.
Prostřednictvím osobních anekdot a příkladů z reálného života Robbins ukazuje, jak lze stejnou metodu RPM aplikovat na různé cíle, od kariérních ambicí až po osobní rozvoj.
Kniha popisuje pět základních kroků k implementaci této metody:
Krok 1: Zaznamenejte vše
Nejprve si udělejte brainstorming, během kterého zapíšete všechny své myšlenky a přání týkající se konkrétního tématu. Nezdržujte se. Napište vše, čeho chcete dosáhnout.
Krok 2: Rozřaďte do kategorií
Po zaznamenání všech položek si seznam projděte a podobné položky seskupte do kategorií. To vám pomůže identifikovat klíčové oblasti, na které se chcete zaměřit.
Krok 3: Plánujte s cílem
Pro každou klíčovou oblast definujte požadované výsledky a důvody, které za nimi stojí. Jaký je váš cíl? Silná emocionální vazba k vašim cílům podpoří vaši motivaci.
Krok 4: Přijměte opatření a vytvořte si identitu
Vypracujte jasný akční plán s konkrétními kroky, které vás dovedou k vašim cílům. Přiřaďte si identitu, která odráží osobu, kterou se stanete po dosažení tohoto cíle. Místo toho, abyste se cítili jako pouhý IT pracovník, můžete být technologickým detektivem a proměnit svou roli z všední na vzrušující. Stejně tak se zástupce zákaznické podpory může považovat za klienta concierge, který aktivně podporuje a zastupuje potřeby klienta. Tato změna identity vás může motivovat a učinit i náročné úkoly příjemnými.
Krok 5: Zkontrolujte pokrok
Pravidelně se vracejte ke svým plánům RPM a vyhodnocujte svůj pokrok. Jste na dobré cestě? Je třeba upravit některé z vašich cílů nebo akčních kroků? Toto průběžné hodnocení zajistí, že váš úspěšný plán RPM zůstane relevantní a efektivní.
Základní komponenty metody rychlého plánování
Účinnost metody RPM spočívá v zaměření na tři klíčové prvky:
- Výsledky: Proces RPM začíná definováním požadovaného výsledku. Buďte konkrétní a vytvořte jasnou vizi. Jak vypadá osobní a profesní růst v souvislosti s tímto konkrétním cílem? Je to povýšení v práci, dokončení rukopisu nebo osvojení nové dovednosti? Čím jasnější je vaše vize, tím snazší je naplánovat cestu k jejímu dosažení.
- Účel: Jakmile určíte požadovaný výsledek, dalším krokem je pochopit „proč“. Proč je tento cíl pro vás důležitý? Jaký má hlubší význam? Propojení s účelem vašich cílů posiluje vnitřní motivaci a poskytuje emoční odolnost potřebnou k překonání překážek.
- Masivní akční plán (MAP): S jasnou vizí a přesvědčivým cílem je čas proměnit vaše aspirace v činy. Metoda RPM doporučuje vytvořit „masivní akční plán“, podrobný plán, který nastíní kroky, které musíte podniknout k dosažení svých cílů. Rozdělte své cíle na menší, zvládnutelné úkoly a stanovte realistické termíny, abyste zajistili plynulý pokrok s efektivním časovým managementem.
Řekněme, že vaším cílem je napsat román. Úspěch by v tomto případě znamenal mít hotový rukopis, ideálně v délce 50 000 až 100 000 slov, který je vypilovaný a připravený k zaslání agentům nebo k vlastnímu vydání. Ale proč chcete napsat román? Možná máte příběh, který toužíte vyprávět, nebo sníte o tom, že uvidíte své jméno na vydané knize. Možná chcete prozkoumat kreativní možnosti nebo sdílet svůj jedinečný hlas se světem.
Pochopení této motivace vám pomůže udržet si nadšení i během náročných fází psaní. Váš MAP by pak mohl vypadat například takto:
Fáze 1: Plánování a výzkum
- Definujte žánr, cílovou skupinu a koncept příběhu
- Prostudujte podobné romány a vytvořte profily postav
- Vytvořte si osnovu příběhu s jasným začátkem, prostředkem a koncem (termín: jeden měsíc).
Fáze 2: Psaní
- Stanovte si denní nebo týdenní cíle v počtu slov (např. 1 000 slov denně).
- Naplánujte si čas na psaní a dodržujte ho
Připojte se k psací skupině nebo si najděte parťáka na psaní, který vám bude poskytovat zpětnou vazbu a bude vás motivovat (po celou dobu procesu).
Fáze 3: Revize a úprava
- Až dokončíte rukopis, udělejte si přestávku, abyste si osvěžili pohled na věc.
- Sami si zkontrolujte gramatiku, srozumitelnost a plynulost textu.
- Zvažte získání zpětné vazby od beta čtenářů nebo profesionálního editora (odhadovaná doba: 2–3 měsíce).
Fáze 4: Příprava publikace
- Vyhledejte agenty nebo platformy pro vlastní publikování
- Formátujte svůj rukopis podle standardů daného odvětví.
- Napište poutavý dopis, pokud posíláte svůj rukopis agentům (termín: 1–2 měsíce).
Výhody metody rychlého plánování
Metoda rychlého plánování vám pomůže:
- Zlepšete své soustředění: Jasným definováním požadovaného výsledku a účelu eliminujete únavu z rozhodování a soustředíte svou energii na činnosti, které jsou skutečně důležité.
- Stanovte si jasné cíle: Proces RPM vám pomůže překonat vágní aspirace a převést je do konkrétních cílů. RPM lze použít ve spojení s rámcem cílů SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově ohraničené), aby byly vaše cíle jasně definované a realizovatelné.
- Zvyšte svou motivaci: Spojení se skutečným smyslem vašich cílů vás udrží motivované a podpoří vaši touhu uspět. Dokončení menších úkolů souvisejících s vašimi cíli také spouští uvolňování dopaminu v mozku, což vytváří pozitivní zpětnou vazbu, která podpoří další motivaci.
- Lepší správa úkolů: Rozdělení cílů na menší úkoly je činí méně skličujícími a umožňuje efektivnější správu času.
- Zlepšete své dovednosti v oblasti time managementu: Metoda RPM řeší time management tím, že se zaměřuje na to, čeho chcete dosáhnout, namísto pouhého řízení minut a hodin. Jinými slovy, pomáhá vám změnit způsob uvažování z pouhého řízení času na jeho strategické využití k dosažení toho, co si skutečně přejete.
Místo toho, abyste se cítili zahlceni úkoly, získáte pocit kontroly a směru, což povede ke zvýšení produktivity a rychlejšímu dosažení vašich cílů.
Podle pracovního sešitu Tonyho Robbinse The Time of Your Life:
Maximalizuje to vaše výsledky a zároveň vaše naplnění, protože nejenže něco dosáhnete, ale také se emocionálně naplníte. Dosáhnete vize, kterou jste si vytvořili, a budete mít emoce, které si nejvíce přejete. Mimořádný život není něco, co je vyhrazeno jen pro pár šťastlivců. Je to naše přirozené právo jako lidských bytostí. Stačí si o něj říct. Stačí si ho vzít. ”
Čtěte dál a zjistěte, jak můžete efektivně implementovat Robbinsovu metodu.
Tipy pro efektivní implementaci metody rychlého plánování
Zde je několik praktických tipů pro úspěšné zavedení metody RPM:
1. Zlepšete své plánovací schůzky
Naplánujte si čas na RPM: Vyhraďte si v týdnu konkrétní čas, například týdenní plánovací schůzku se sebou samým, abyste mohli brainstormovat a vylepšovat své plány RPM. Díky tomuto důslednému zaměření se budete držet správného kurzu.
Buďte flexibilní: Metoda RPM je přizpůsobivá. Osobní i profesní život přináší nečekané zvraty, proto buďte připraveni své plány podle potřeby upravit.
2. Zavázat se k akci
Najděte si partnera, který vás bude motivovat: Sdílejte své cíle RPM s přítelem, kolegou nebo mentorem, který vás bude povzbuzovat a motivovat k dosažení pokroku.
Stanovujte priority s nadšením: Při stanovování priorit úkolů v rámci svých MAP zvažte naléhavost každého úkolu a míru, do jaké je každý úkol v souladu s vaším cílem. To podpoří vaši motivaci.
3. Ovládněte své MAPy
Rozdělte si to na menší části: Rozdělte velké cíle na menší, proveditelné kroky. Budou tak méně zdrcující a vy se budete moci posouvat vpřed.
Využijte sílu technologie: K vytvoření svého dalšího plánu použijte plánovače RPM, například šablony pro plánování zdrojů.
Nebo můžete použít digitální platformu pro řízení projektů, jako je ClickUp, která je v souladu se strukturou RPM. To vám pomůže vizualizovat vaše plány a udržet si přehled.
Populární použití a příklady metody rychlého plánování
Úspěšní lidé málokdy jen sní o úspěchu; podnikají konkrétní kroky, aby ho dosáhli. Metoda RPM je v souladu s tímto přístupem zaměřeným na akci. Podnikatelé ji mohou využít k vytváření prototypů, sportovci k intenzivnímu tréninku a umělci k neustálému vytváření nových děl.
Krása metody RPM spočívá v její univerzálnosti. Zde je několik nejčastějších způsobů, jak ji lidé mohou začlenit do svého každodenního života:
- Kariérní postup: Definujte svou vysněnou práci, identifikujte potřebné dovednosti a vytvořte MAP, abyste je získali.
- Osobní rozvoj: Stanovte si cíle pro zlepšení zdraví, osvojení nové dovednosti nebo zdokonalení koníčku.
- Kreativní projekty: Naplánujte vydání své knihy, spuštění webových stránek nebo uměleckého projektu a proměňte svou vizi v realitu.
Výzvy při používání metody rychlého plánování
Ačkoli metoda RPM nabízí obrovské výhody, je třeba zvážit i potenciální výzvy:
- Porozumění procesu a časovému managementu pro soustředěné plánování může být zpočátku překážkou. Nejprve si naplánujte krátké RPM sezení a postupně jejich frekvenci zvyšujte, jakmile si na ně zvyknete.
- Odhalení skutečného smyslu vašich cílů může být náročné. Vyžaduje to introspekci a může to nějakou dobu trvat. Využijte podněty pro psaní deníku nebo testy osobnosti, které vám pomohou identifikovat vaše základní hodnoty a smysl.
- Koncept MAP může být ohromující. Brainstorming seznamu úkolů může vést k paralýze způsobené analýzou. Nesnažte se dělat všechno najednou. Zaměřte se na nejdůležitější akce z vašeho rozsáhlého plánu.
Pokud vám metoda RPM připadá příliš složitá, zvažte jiné metody, jako je Eisenhowerova matice time managementu (stanovení priorit), metoda Getting Things Done (GTD) (řízení úkolů) nebo technika Pomodoro (time management).
Nenechte se odradit, pokud narazíte na tyto překážky. Klíčem je najít strategie, které vám vyhovují. ClickUp vám v tomto ohledu může být velmi nápomocný.
Jak implementovat metodu rychlého plánování v ClickUp
Zde je návod, jak můžete ClickUp využít v každém kroku metody rychlého plánování, aby byla její implementace hladší:
Krok 1: Zachycení
Použijte ClickUp Docs k zaznamenání všech svých nápadů a volně plynoucích myšlenek. Vytvořte dokument pro každý cíl nebo projekt a uspořádejte své myšlenky pomocí vestavěných formátovacích prvků, jako jsou nadpisy, odrážky a myšlenkové mapy.
Krok 2: Rozdělte si úkoly na menší části
Proměňte své velké nápady z pouhých vět a odstavců v Docs na konkrétní kroky pomocí ClickUp Tasks.
Úkol můžete vytvořit z libovolného textu v dokumentu.
Postupujte takto:
- V otevřeném dokumentu zvýrazněte část textu.
- Na panelu nástrojů textu klikněte na + Úkol.
- Klikněte na Vybrat seznam a z rozevíracího seznamu vyberte seznam.
Chcete-li úkol okamžitě vytvořit, klikněte na Vytvořit. Můžete také přidat další podrobnosti, jako je přiřazená osoba nebo priorita.
K snadné organizaci těchto úkolů použijte zobrazení seznamu v ClickUp.
Krok 3: Vytvořte si bloky RPM
ClickUp Goals je ideální pro definování požadovaných výsledků. Stanovte si jasný, měřitelný cíl a definujte termín. Propojte své seznamy ClickUp (z kroku 2) s cílem a vytvořte si jasný plán.
Pomocí funkce drag-and-drop v aplikaci ClickUp můžete v seznamech úkoly seřadit podle naléhavosti, priority, normální priority a nízké priority a stanovit závislosti mezi úkoly. Získáte tak přehled o kritické cestě k dosažení svého cíle.
Každý cíl v ClickUp může představovat významný výsledek, kterého chcete dosáhnout. V rámci každého cíle vytvořte samostatné seznamy, abyste mohli podobné nápady rozdělit do kategorií. Toto „rozdělení“ vám pomůže snadno spravovat úkoly a velké množství informací.
Váš plánovací blok RPM může vypadat například takto:
|Výsledek (co)
|Účel (proč)
|MAP (Jak)
|Zlepšete své řečnické dovednosti: Předneste sebevědomou a poutavou prezentaci na nadcházející firemní schůzi 1. července.
|Zvýšit svou viditelnost ve společnosti pro potenciální budoucí příležitosti. Cítit se sebevědoměji a jistěji při veřejných vystoupeních.
|Rešerše obsahu (2 dny)Shromážděte informace o tématu prezentace a přizpůsobte je zájmům publika. Prostudujte si účinné struktury a techniky prezentace. Nácvik a přednes (4 dny)Vytvořte jasný a stručný nástin prezentace. Nácvik přednesu nahlas se zaměřením na hlasovou variabilitu, řeč těla a načasování. Nahrajte si nácvik a zhodnoťte oblasti, které je třeba zlepšit. Zpětná vazba a zdokonalení (2 dny)Požádejte důvěryhodného kolegu nebo přítele, aby vám poskytl zpětnou vazbu k nácviku. Vylepšete prezentaci na základě zpětné vazby, včetně obsahu, stylu přednesu a vizuálních pomůcek. Příprava a posílení sebedůvěry (1 den) Připravte si všechny vizuální pomůcky potřebné pro prezentaci (např. snímky, podklady). Vizualizujte si, jak přednášíte úspěšnou prezentaci s sebedůvěrou a nadšením.
Vizualizujte svůj plán RPM pomocí časových os ClickUp. Přetáhněte úkoly na časovou osu, abyste viděli celkový průběh projektu a identifikovali potenciální překážky.
Krok 4: Vytvořte zábavné a motivující role
Použijte vlastní pole ClickUp pro úkoly nebo projekty, kde můžete definovat identifikační termín pro daný úkol/projekt. Tímto způsobem si můžete vizualizovat svou roli a cítit se při práci motivovanější.
Můžete také vytvořit štítky s identifikačními termíny, jako je „Tech Detective“ nebo „Marketing Queen“, a přiřadit je k příslušným úkolům. To vám umožní filtrovat a seskupovat úkoly na základě vaší požadované identity, čímž udržíte motivační faktor v popředí.
Krok 5: Přezkoumejte a opakujte
Jako výchozí bod pro proces revize plánu RPM použijte šablonu akčního plánu ClickUp. Tato šablona obsahuje sekce pro cíle, další kroky a překážky, což vám umožní snadno sledovat pokrok a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Využijte vlastní stavy, pole a zobrazení a vylepšete sledování akčních plánů pomocí reakcí na komentáře, vnořených podúkolů, více přiřazených osob a štítků priorit.
Šablona vám usnadní:
- Přiřazování stavů k vašim cílům MAP
- Organizace a stanovení priorit vašich cílů MAP
- Měření výsledků pomocí integrovaných analytických nástrojů a vizualizací
Můžete také integrovat ClickUp do své kalendářové aplikace a automaticky plánovat úkoly a připomenutí na základě svého plánu RPM. Tak budete mít jistotu, že se držíte plánu a podnikáte kroky k dosažení svých cílů. Vyberte si z řady aplikací v sekci ClickUp Integrations a spojte vše dohromady.
Pokračujte s jasným zaměřením a cílem
RPM může změnit váš vztah k produktivitě v osobním i profesním životě. Nejde pouze o zběsilé odškrtávání úkolů, ale o promyšlené kroky směřující k vizi, která vás skutečně nadchne. Může také výrazně zlepšit vaše schopnosti stanovovat priority a řídit čas.
ClickUp může být vaším nepostradatelným nástrojem pro řízení procesu RPM, který vám pomůže udržet pořádek a soustředit se na to nejdůležitější.
Kombinací síly této techniky time managementu s robustními funkcemi ClickUp můžete vytvořit systém, který vám pomůže dosáhnout všeho, co si předsevzete.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a přibližte se o krok blíže k dosažení svých ambiciózních cílů!