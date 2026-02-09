11 nejlepších alternativ k Resource Guru: funkce, ceny a hodnocení

Resource Guru je cloudový software pro správu zdrojů určený projektovým manažerům.
Od plánování až po sledování času – nabízí komplexní sadu funkcí pro zefektivnění procesu. Výsledkem jsou optimalizované pracovní postupy, vyšší produktivita, snížení zpoždění a žádné poddimenzování či naddimenzování zdrojů.
Resource Guru má však také řadu omezení – zejména pokud jde o univerzálnost. Proto funguje v určitých odvětvích, jako jsou profesionální služby, a v jiných má potíže.
Jako někdo, kdo strávil značné množství času zkoušením různých softwarů pro správu zdrojů, jsem sestavil seznam nejlepších alternativ k Resource Guru, které jsou v současné době k dispozici. Prohlédněte si jej a najděte ten nejlepší software pro správu zdrojů pro vaši firmu v roce 2024.
Na co byste se měli zaměřit při výběru alternativ k Resource Guru?
Zde jsou faktory, které byste měli zohlednit při porovnávání různých alternativ k Resource Guru:
- Funkce: Prvním aspektem, který byste měli zvážit, je rozsah funkcí softwaru. Robustní nástroj pro správu zdrojů by měl disponovat komplexními funkcemi pro přidělování zdrojů, plánování, rozvrhování a sledování času.
- Snadné používání: Dalším faktorem, který ovlivňuje efektivitu softwaru, je to, zda se v něm snadno orientuje. Hledejte intuitivní nástroj, který nabízí oproti ostatním výhodu v podobě snadného používání.
- Možnosti integrace: Jako vedoucí budete potřebovat několik doplňkových nástrojů a softwaru, abyste mohli své zdroje hladce spravovat. Vyberte si tedy software, který nabízí integraci s dalšími nástroji třetích stran.
- Recenze: Minulé recenze a hodnocení nabízejí hlubší vhled do výkonu softwaru. Projděte si tedy recenze každého softwaru na internetu, abyste posoudili jeho spolehlivost, spokojenost uživatelů a další důležité faktory.
- Ceny: Vyberte si software, který odpovídá vašemu rozpočtu. Přitom se ujistěte, že obsahuje všechny funkce, které potřebujete pro řízení každodenních obchodních činností.
10 nejlepších alternativ k Resource Guru pro rok 2024
Podívejte se na tento seznam 10 nejlepších alternativ k Resource Guru dostupných v roce 2024:
1. ClickUp – Nejlepší pro správu zdrojů
Software ClickUp Resource Management je komplexní nástroj pro dohled nad všemi vašimi zdroji z jednoho centrálního místa.
Pro mě je přehlednost nejdůležitější součástí řízení procesu přidělování zdrojů. Díky zobrazením v ClickUp si mohu přizpůsobit správu úkolů podle svých specifických potřeb. To znamená, že mohu sledovat projekty, vizualizovat pracovní postupy a vytvářet plány – a to vše pomocí více než 15 přizpůsobených zobrazení!
Například mohu použít zobrazení pracovní zátěže v ClickUp k plánování a sledování celkové pracovní kapacity mého týmu. Pokud však potřebujete spravovat pracovní zátěž jednotlivého zaměstnance, pomůže vám zobrazení týmu v ClickUp.
Z panelů ClickUp máte přístup k vlastním sprintovým kartám, díky kterým můžete spravovat všechny své zdroje najednou. To je mimořádně užitečné při používání nástroje za běhu.
Ale to není vše. Pokud vaše pracovní postupy vyžadují větší přizpůsobení, můžete to snadno provést pomocí API ClickUp. Potřebujete vlastní aplikaci pro sledování času stráveného na konkrétním projektu? Máme pro vás řešení!
Nemáte čas vytvářet pracovní postup od začátku? Získejte více než 1000 připravených a přizpůsobitelných šablon z ClickUp Templates. Od zprávy o činnosti až po auditní program – najdete zde šablonu pro všechny vaše potřeby, která je ihned připravena k použití.
Jednou z mých oblíbených šablon je šablona pro plánování zdrojů ClickUp. Její intuitivní vizuální rozvržení mi pomáhá plánovat, sledovat a optimalizovat mé zdroje. Tato šablona mi také umožňuje sledovat závislosti nebo konflikty v plánování, abych se vyhnul nadměrnému nebo nedostatečnému vytížení svých zdrojů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Správa úkolů: Rozdělte projekty na menší úkoly pomocí ClickUp Tasks
- Řízení času: Sledujte čas strávený na projektech, stanovujte odhady a přidělujte čas každému jednotlivému úkolu v rámci projektu pomocí funkce ClickUp Time Management.
- Zefektivněná komunikace: Využijte ClickUp Chat k vyřešení nejasností kdekoli a zajistěte si plynulý pracovní postup
- Nástroje pro spolupráci: Organizujte interní komunikaci týmu zasíláním e-mailů přímo z ClickUp Email
- Automatizace: Využijte nástroje ClickUp Brain založené na umělé inteligenci k automatizaci stavů projektů, aktualizací a souhrnů
- Integrace ClickUp: Propojte ClickUp s více než 1000 nástroji, jako jsou Slack, GitHub, HubSpot a Google Drive
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci ClickUp nejsou k dispozici všechny funkce.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ měsíčně nebo za člena
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Productive.io – Nejlepší pro provoz agentur
Productive.io je platforma pro automatizaci profesionálních služeb (PSA) vytvořená speciálně pro agentury a firmy poskytující služby, které potřebují úplný přehled o projektech, zdrojích a financích.
To, co odlišuje Productive.io od ostatních, je to, jak úzce propojuje rozpočtování, přidělování zdrojů, realizaci projektů a fakturaci v jednom systému. Od počáteční nabídky nebo rozpočtu, přes realizaci projektu až po fakturaci zůstávají všechna relevantní data propojená, což výrazně usnadňuje předcházení nákladným chybám. Tuto komplexní přehlednost považuji za obzvláště cennou pro rostoucí agentury, které se potýkají s více klienty a složitými pracovními postupy.
Platforma také usnadňuje přehled o aktuálních i budoucích potřebách v oblasti zdrojů, sledování využití a monitorování ziskovosti v reálném čase. Díky integrovanému sledování času, správě výdajů a pokročilému reportingu poskytuje Productive.io týmům jasný přehled o tom, jak se práce ve skutečnosti vyvíjí ve srovnání s plány.
Nejlepší funkce Productive.io
- Sledujte projekty od rozpočtu a přidělování zdrojů až po dodání a fakturaci
- Plánujte a předpovídejte kapacitu týmu pomocí přehledů o plánování a využití zdrojů
- Sledujte ziskovost pomocí reportů porovnávajících rozpočet se skutečností v reálném čase
- Spravujte evidenci času, výdaje a schvalování v jednom systému
- Vytvářejte pokročilé reporty s seskupováním, pivotními tabulkami a převodem měn
- Propojte se s nástroji jako HubSpot, Slack a účetními systémy prostřednictvím API a nativních integrací
Omezení Productive.io
- Pro velmi malé týmy to může být příliš náročné
- Nastavení a konfigurace vyžadují počáteční úsilí
- Pokročilé funkce jsou dostupné pouze v rámci vyšších tarifů
Ceny Productive.io
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Essential: 10 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně, minimálně 10 uživatelů)
- Professional: 25 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně, minimálně 10 uživatelů)
- Ultimate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Productive.io
Capterra: 4,6/5G2: 4,6/5
3. LiquidPlanner – Nejlepší pro prediktivní plánování
LiquidPlanner je software pro řízení projektů, který je nejlépe známý díky své funkci prediktivního plánování. Pokud váš tým pracuje na více projektech najednou, doporučuji tuto alternativu k Resource Guru, abyste mohli lépe optimalizovat své pracovní postupy.
S tímto nástrojem můžete sledovat všechny různé projekty. Jeho funkce plánování na základě priorit vám pomohou udržet přehled o projektech s vysokou hodnotou. Nástroj se také integruje s nástroji pro správu dokumentů, jako jsou Google Drive a Dropbox, a umožňuje vám vytvářet vlastní nástroje prostřednictvím svého otevřeného API.
Nejlepší funkce LiquidPlanner
- Předpovídejte časové harmonogramy projektů a termíny dodání pomocí prediktivního plánování
- Optimalizujte rozvrhy týmů pomocí Balanced Workload
- Upřednostňujte projekty podle jejich důležitosti s funkcí Perfect Prioritization
- Sledujte všechny nejistoty nebo rizika ve svém plánu pomocí odhadů s rozsahem
- Získejte údaje o výkonu a přehledy v reálném čase díky Intelligent Insights
Omezení LiquidPlanner
- Zřizování projektů je velmi časově náročné
- Chybí některé základní funkce pro fakturaci a rozpočtování
- Je s tím spojena značná náročnost na osvojení
Ceny LiquidPlanner
- 14denní zkušební verze zdarma
- Základní balíček: 15 $/měsíc na uživatele
- Professional: 28 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 42 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze LiquidPlanner
- G2: 4,2/5 (294 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (667 recenzí)
4. Float – Nejlepší pro plánování zdrojů
Float je další spolehlivá alternativa k Resource Guru, která se pyšní přístupem k plánování zdrojů zaměřeným na lidi.
Tento nástroj vám poskytuje živý, centralizovaný přehled vašich projektů a pracovníků, který vám pomůže systematicky přidělovat úkoly. Můžete jej využít k přidělování úkolů s živým přehledem o dovednostech, kapacitě a dostupnosti členů vašeho týmu. Přidělování úkolů na základě dovedností považuji za obzvláště užitečné u specializovaných úkolů.
Tento nástroj vám také umožňuje plánovat a spravovat rozpočty na základě hodin nebo poplatků, abyste mohli odhadnout kapacitu a předvídat výdaje. Navíc vám jeho předvyplněné pracovní výkazy pomohou sledovat a rozpočtovat výdaje v reálném čase.
Nejlepší funkce Float
- Nastavte si vlastní pracovní dobu a lokality
- Naplánujte si vlastní rozpočet na základě času/poplatků
- Plánujte a sledujte pracovní zátěž pomocí funkce Plánování zdrojů
- Synchronizujte další nástroje pro řízení projektů, jako jsou Asana a Trello
- Porovnejte odhadované a skutečné hodiny pomocí funkcí pro správu času
- Integrujte s nástroji třetích stran, jako jsou Asana a Slack
Omezení počtu plovoucích oken
- Prognóza výnosů projektu není k dispozici
- Není optimalizováno pro mobilní zařízení
- Obtížná navigace
Ceny s variabilní sazbou
- 14denní zkušební verze zdarma
- Starter: 7,50 $/měsíc na uživatele
- Pro: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Float hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (1 240 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (1 592 recenzí)
5. Teamwork – Nejlepší pro spolupráci na projektech
Teamwork je dynamický software pro řízení projektů, který uživatelům pomáhá spravovat všechny aspekty činnosti klientů.
Umožňuje vám plánovat projekty, přidělovat zdroje a spolupracovat s týmem, abyste celý proces urychlili. Od každodenního plánování kapacit a správy výdajů až po dlouhodobé prognózy – sada funkcí Teamwork pokrývá všechny aspekty přidělování vašich zdrojů.
Funkce Teamworku, jako je ukazatel efektivity, jsou při plánování časových harmonogramů neocenitelné – vycházejí z toho, jak rychle nebo pomalu daný tým či jednotlivec zvládne přidělené úkoly.
Tento nástroj je kompatibilní s iOS, Androidem, Windows a macOS.
Nejlepší funkce pro týmovou spolupráci
- Sledujte čas, sazby a vynaložené prostředky
- Využijte předem připravené šablony a vstupní formuláře
- Přizpůsobte si zobrazení pracovních úloh a pracovní postupy
- Předpovídejte budoucí potřeby zdrojů na základě aktuálních projektů a plánovaných aktivit
- Identifikujte závislosti úkolů, abyste se vyhnuli konfliktům v plánování
- Integrujte s nástroji jako HubSpot a Google Drive
Omezení týkající se týmové spolupráce
- Žádná podpora prostřednictvím živého chatu
- Nevyhovuje potřebám velkých podniků
- Složité použití
Ceny Teamwork
- Navždy zdarma
- Deliver: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Scale: Ceny na míru
Teamwork hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (1 121 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (859 recenzí)
6. Monday.com – Nejlepší pro správu pracovních postupů
Monday.com je komplexní řešení pro správu práce. Nabízí ucelenou sadu funkcí, které usnadňují jak plánování projektů, tak správu zdrojů.
Díky vysoce intuitivním a přizpůsobitelným dashboardům platformy Monday.com mohou týmy snadno spravovat více projektů najednou. Jedná se o výkonný nástroj, který pomáhá také při tvorbě strategií, plánování a realizaci projektů.
Díky funkcím, jako je více než 10 přizpůsobitelných zobrazení, 30 různých widgetů pro zobrazení informací a stavební bloky bez nutnosti programování, je Monday.com jednou z nejspolehlivějších alternativ k Resource Guru.
Nejlepší funkce Monday.com
- Přiřazujte úkoly přímo členům týmu pomocí People Columns
- Vyberte si z více než 200 šablon pro automatizaci
- Získejte konkrétní informace o výkonu pomocí přizpůsobených dashboardů
- Přizpůsobte si své pracovní postupy
- Integrujte s nástroji jako Slack, Gmail a Outlook
Omezení služby Monday.com
- Žádný offline přístup
- Některé funkce vyžadují dodatečnou platbu
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 12 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 14 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Pro: 24 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (10 730 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (4 794 recenzí)
7. Accelo – Nejlepší pro automatizaci profesionálních služeb (PSA)
Accelo umožňuje uživatelům spravovat projekty a zdroje pomocí kombinace tradičních a agilních metodik. Je známé především díky svým inovativním funkcím pro sledování času. Pomáhá vám například udržet projektové rozpočty pod kontrolou tím, že sleduje fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny.
Platforma podporuje filtrování podle dovedností při přidělování úkolů. Můžete také automatizovat přidělování úkolů konkrétním členům týmu na základě předdefinovaných pravidel. Jakmile jsou úkoly přiděleny, může automatizovat vaše časovače, aby váš tým mohl co nejlépe využít každou minutu.
Nabízí také hladkou integraci s hlavními nástroji, jako jsou MailChimp, Google Workspace, Salesforce atd., aby proces ještě více zefektivnila.
Accelo nejlepší funkce
- Využijte automatizované výkazy práce pro sledování času a zdrojů v rámci projektů
- Přizpůsobte si stavy a pracovní postupy
- Dostávejte upozornění a oznámení týkající se projektů
- Prohlédněte si přehledy skutečného a odhadovaného času pro hladké řízení kapacity
- Vytvářejte faktury na základě rozpočtu a postupu prací
Omezení Accelo
- Pro malé podniky příliš složité
- Mobilní aplikace není plně funkční
Ceny Accelo
- 7denní zkušební verze zdarma
- Professional: Ceny na míru
- Podnikání: Ceny na míru
- Pokročilé: Ceny na míru
- Elite: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Accelo
- G2: 4,4/5 (502 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (172 recenzí)
8. Wrike – Nejlepší pro všestranné řízení projektů
Wrike je nástroj pro správu práce, který vám umožňuje vybírat z řady přizpůsobitelných šablon, automatizovat přijímání úkolů pomocí dynamických formulářů žádostí a mnoho dalšího.
Tento nástroj vám umožní na první pohled zjistit pracovní vytížení týmu, nabízí funkce pro spolupráci v reálném čase (například komentáře a označování) a usnadňuje provádění úprav za běhu díky jednoduché funkci drag-and-drop.
Wrike se také integruje s více než 400 nástroji a softwarem třetích stran potřebnými pro řízení projektů, jako jsou Adobe, Jira a OneDrive.
Nejlepší funkce Wrike
- Ukládejte opakující se úkoly, projekty a složky
- Prohlédněte si individuální schopnosti každého člena týmu a zajistěte tak optimální využití zdrojů
- Vytvářejte přizpůsobitelné řídicí panely
- Automatizujte opakující se pracovní postupy
- Zkontrolujte auditní zprávy na vyžádání
- Přístup k nástroji v mobilní aplikaci
Omezení Wrike
- Bezplatná verze neobsahuje funkce pro sledování času
- Žádný integrovaný nástroj pro fakturaci
- Je s tím spojena určitá náročnost na osvojení
Ceny Wrike
- Navždy zdarma
- Team: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Wrike hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (3 679 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (2 629 recenzí)
9. Asana – Nejlepší pro řízení práce
Asana je řešení pro správu práce založené na umělé inteligenci. Tento nástroj pomáhá manažerům pečlivě sledovat všechny projekty, které v podniku probíhají.
Všechny jeho funkce se zaměřují na rozvrhování, plánování a usnadňování pracovních postupů s cílem maximalizovat efektivitu. Jedna z jedinečných funkcí Asany – Cíle – vám umožňuje rozdělit velké cíle na menší úkoly, abyste je mohli efektivněji realizovat a sledovat.
Při správě složitých projektů nebo více týmů může být užitečná funkce Portfolia v Asaně. Ta vám umožní získat celkový přehled, sledovat pokrok napříč propojenými projekty a strategicky plánovat přidělování zdrojů pro dosažení optimálních výsledků.
Asana se také integruje s hlavními platformami, jako jsou Microsoft Teams, Nave, MailChimp a Mosaic.
Nejlepší funkce Asany
- Přetahujte úkoly myší a spravujte tak pracovní zátěž
- Porovnejte skutečnou dobu trvání projektu s odhadovanou dobou trvání projektu
- Sdílejte data napříč více než 270 nástroji, jako jsou Slack a Microsoft Teams
- Získejte přístup k grafům a statistikám v reálném čase
- Využijte funkci závislostí úkolů ke sledování a předcházení konfliktům v plánování
Omezení Asany
- Rozhraní je obtížné na orientaci
- Offline přístup není k dispozici
Ceny Asany
- Navždy zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Advanced: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (9 988 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (12 612 recenzí)
10. ClickTime – Nejlepší pro správu výkazů práce
Pokud hledáte software, který by vám posloužil jako spolehlivý nástroj pro správu docházky, ClickTime je volbou, kterou byste měli zvážit.
ClickTime nabízí pokročilé funkce pro sledování času a rozpočtování. Od správy jednotlivých projektů až po celkové zdroje – ClickTime vám usnadní vše.
Nabízí také pokročilá nastavení a přehledy v rámci vašich pracovních postupů. Můžete například definovat jedinečné sazby pro členy týmu, role nebo projekty na základě jejich specializovaných dovedností. Nástroj poté sleduje fakturovatelné hodiny a pomáhá vám monitorovat ziskovost projektů, čímž zabraňuje překročení rozpočtu.
ClickTime má také mobilní aplikaci pro uživatele Androidu i iOS.
Nejlepší funkce ClickTime
- Sledujte pracovní vytížení zaměstnanců a efektivně přidělujte úkoly
- Předpovídejte dostupnost pracovní síly
- Získejte přehled o postupu projektu v reálném čase
- Získejte přehled o výkonu a ziskovosti
- Integrujte s nástroji jako Slack, Sage a BambooHR
Omezení ClickTime
- Řešení pro plánování zdrojů jsou k dispozici v rámci tarifu Premiere a vyšších
- Pro nováčky je obtížné se v tom zorientovat
Ceny ClickTime
- 14denní zkušební verze zdarma
- Starter: 12 $/měsíc na uživatele
- Team: 15 $/měsíc na uživatele
- Premier: 27 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ClickTime
- G2: 4,6/5 (791 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (207 recenzí)
11. Kantata – Nejlepší pro řízení projektů
Kantata je komplexní nástroj pro zefektivnění různých činností v oblasti řízení zdrojů, financí a projektů v organizaci. Hlavním prodejním argumentem tohoto softwaru je jeho inovativní funkce pro prognózu zdrojů.
Umožní vám pochopit skutečné náklady na zdroje v porovnání s celkovými výnosy projektu, což vám pomůže při ziskovém přidělování úkolů.
Kantata také zjednodušuje proces práce s externími zdroji, jako jsou freelancerové nebo dodavatelé. Můžete pozvat externí zdroje jako „partnery“ a přiřazovat jim úkoly přímo v rámci platformy.
Kantata se také integruje s celou řadou nástrojů a platforem, jako jsou Salesforce, Netsuite a Xero. Stručně řečeno, jedná se o důvěryhodnou alternativu k Resource Guru.
Nejlepší funkce Kantaty
- Spravujte časový harmonogram projektů, požadavky a výnosy
- Lepší plánování a přidělování pracovního zatížení díky porovnání seznamu dovedností
- Nakonfigurujte doporučení ohledně zdrojů na základě dat
- Využijte vizuální nástroje, jako jsou časové osy, kalendáře a projektové tabule
Omezení Kantaty
- Uživatelské rozhraní je pomalé
- Zadávání času je slabé a špatně navržené
- Úplné podrobnosti o cenách nejsou k dispozici
Ceny Kantata
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kantata
- G2: 4,2/5 (1 401 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (613 recenzí)
