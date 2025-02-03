10 nejlepších HR softwarů na Filipínách v roce 2025 (bezplatné i placené)

Jako manažer lidských zdrojů může výběr správného HR softwaru znamenat zásadní změnu pro vaši organizaci. Ať už provozujete malý startup nebo velkou společnost, správný HR software je klíčový pro najímání těch nejlepších talentů a zajištění hladkého chodu.
Na Filipínách došlo k výraznému posunu v prioritách v oblasti lidských zdrojů, kdy přednost před náborem nových zaměstnanců získalo udržení stávajících zaměstnanců. Tato změna podtrhuje význam efektivních nástrojů pro řízení a udržení vašich zaměstnanců.
Ale jak najít ten nejvhodnější z tolika možností?
Náš tým důkladně prozkoumal a otestoval software pro správu lidských zdrojů přizpůsobený filipínskému trhu. Sestavili jsme seznam 10 nejlepších HR softwarů na Filipínách, který vám a vašim HR týmům pomůže dosáhnout vašich cílů.
Co byste měli hledat v HR softwaru na Filipínách?
Při výběru HR softwaru pro vaši organizaci musíte zajistit, aby splňoval jedinečné požadavky na řízení pracovní síly na Filipínách. Zde je několik klíčových faktorů, které vám pomohou při rozhodování:
- Soulad s filipínskými pracovními zákony: Ujistěte se, že HR software dodržuje „Filipínský zákoník práce“ týkající se mezd, benefitů, daní a zaměstnaneckých smluv, které podléhají častým aktualizacím.
- Lokalizace: Zvažte software, který podporuje filipínské jazyky a zahrnuje kulturní nuance specifické pro filipínské pracovní prostředí, jako je správa dovolených v souladu s místními svátky a zvyky.
- Automatizace: Hledejte funkce zaměřené na efektivitu a automatizaci. Pomohou vám zefektivnit administrativní úkoly, jako je zpracování mezd, sledování docházky a hodnocení výkonu.
- Přístupnost: Vyberte HR software, který nabízí robustní možnosti vzdáleného přístupu. Vzhledem k tomu, že Filipíny patří mezi přední globální centra pro práci na dálku, musí váš HR software efektivně podporovat distribuovanou pracovní sílu. Software by měl poskytovat funkce, jako je cloudový přístup, kompatibilita s mobilními zařízeními a bezpečné přihlašovací protokoly pro plynulé řízení lidských zdrojů odkudkoli.
- Uživatelská přívětivost: Vyberte software, který je snadno ovladatelný pro personální oddělení i zaměstnance. Tým by měl software přijmout a pracovat s ním bez nutnosti časté podpory IT.
- Integrace: Hledejte software, který lze integrovat s populárními filipínskými účetními a biometrickými systémy, jako jsou QuickBooks Philippines, SAP Philippines, Suprema, ZKTeco atd. Tím se dále zlepší provozní efektivita.
- Ceny a recenze: Zvažte cenovou strukturu softwaru, abyste se ujistili, že odpovídá vašemu rozpočtu a nabízí dobrý poměr ceny a výkonu. Dále si přečtěte recenze a zpětnou vazbu od jiných uživatelů, abyste posoudili spolehlivost, výkon a zákaznický servis softwaru.
Pokud dáte přednost těmto faktorům, můžete si vybrat software pro správu lidských zdrojů, který splňuje vaše aktuální potřeby a podporuje váš dlouhodobý růst a úspěch na Filipínách.
10 nejlepších HR softwarů na Filipínách v roce 2024
1. ClickUp
Nejlepší pro řízení projektů v oblasti lidských zdrojů
ClickUp je robustní cloudový nástroj pro správu projektů, který zefektivňuje pracovní postupy a zvyšuje produktivitu. Díky svým všestranným funkcím a přizpůsobitelnému rozhraní je cenným zdrojem pro HR týmy, které chtějí zlepšit efektivitu a spolupráci svých týmů.
S ClickUp Human Resources můžete zvládnout vše od náboru a zapracování nových zaměstnanců až po jejich rozvoj a zároveň využívat přizpůsobitelné nástroje a šablony, které vyhovují vašim jedinečným potřebám v oblasti lidských zdrojů. Tyto nástroje a šablony šetří čas a úsilí a zároveň zajišťují plynulý průběh výběrového řízení.
ClickUp Automations vylepšuje váš náborový proces automatizací a zefektivněním opakujících se úkolů, abyste se mohli soustředit na jiné důležité úkoly, jako je tvorba strategie. Můžete automatizovat více než 50 akcí, jako je automatické odesílání uvítacích e-mailů, přidělování úkolů novým zaměstnancům a vytváření pozvánek do kalendáře na úvodní schůzky.
Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k okamžitému vytvoření uvítacích e-mailů a automatizujte proces odesílání pomocí ClickUp Automations!
ClickUp Tasks nabízí organizované řešení pro zaškolování nových zaměstnanců. Poskytuje sledovatelné úkoly a komentáře, což usnadňuje efektivní procesy školení. Díky snadno dostupným zdrojům, jako jsou školicí materiály a kanály podpory, si noví zaměstnanci rychle osvojí své role a od prvního dne efektivně přispívají k chodu firmy.
Sledování výkonu zaměstnanců je zásadní pro udržení produktivní pracovní síly. ClickUp Activity View řeší tuto nutnost tím, že nabízí přizpůsobitelné zobrazení, které sleduje aktivity jednotlivců i týmů.
Poskytuje přehled o kapacitách, úspěších a pracovním vytížení vašeho týmu. Pokud je třeba provést změny, stačí úkoly jednoduše přetáhnout. ClickUp Views navíc nabízí více než 15 možností: seznam, tabule, kalendář a další.
Díky znalostní bázi ClickUp HR můžete navíc zjednodušit správu informací v oblasti lidských zdrojů centralizací politik, postupů a často kladených dotazů do jednoho přístupného úložiště. To pomůže podpořit transparentnost a usnadní konzistentní komunikaci v celé organizaci.
Podobně s ClickUp Employee Directory můžete snadno spravovat všechny údaje o zaměstnancích, včetně kontaktních informací, rolí a oddělení. To zjednodušuje interní komunikaci a zajišťuje rychlý přístup k důležitým údajům.
ClickUp vám také umožňuje propojit se s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, GitHub a Google Drive, prostřednictvím ClickUp Integrations. To znamená, že všechny vaše HR operace mohou být konsolidovány na jednom místě, což zajistí plynulý pracovní tok pro váš tým.
Zjednodušeně řečeno, ClickUp nabízí vše, co váš filipínský tým potřebuje k efektivní, produktivní a úspěšné práci, ať už spolupracuje osobně nebo na dálku.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zefektivněte procesy v oblasti lidských zdrojů díky organizované správě uchazečů a přizpůsobitelným šablonám pro HR.
- Urychlete nábor zaměstnanců tím, že kandidáty rychleji posunete v náborovém procesu pomocí ClickUp Automation.
- Zjednodušte úkoly spojené s nástupem nových zaměstnanců a jejich zaškolením pomocí sledovatelných úkolů ClickUp Tasks.
- Sledujte produktivitu a zapojení týmu pomocí ClickUp Activity View pro sledování výkonu.
- Pomocí ClickUp Integrations můžete snadno integrovat další nástroje, jako jsou Slack a Google Drive.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou při prvních krocích s funkcemi platformy narazit na určitou náročnost.
- Pokročilé možnosti přizpůsobení mohou vyžadovat další čas a školení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc
- Podnikání: 12 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
2. Sprout Solutions
Sprout Solutions je řešením, pokud hledáte systém pro řízení lidských zdrojů navržený speciálně pro Filipíny. Sprout Solutions je HR software, který si na Filipínách získal vysoké uznání, má nejlepší reputaci a je největší interní B2B SaaS společností. Jako takový je obeznámen s jemnými nuancemi zákonů v oblasti lidských zdrojů a místní samosprávy.
Jejich cloudová platforma automatizuje a zjednodušuje složité úkoly v oblasti lidských zdrojů, čímž výrazně snižuje administrativní zátěž. Zároveň se zaměřují na blaho zaměstnanců pomocí řešení, jako je péče o zdraví zaměstnanců a finanční pomoc v nouzi.
Sprout Solutions vám umožňuje spravovat celý životní cyklus zaměstnanců z vašeho stolního počítače i mobilního zařízení. Jejich komplexní sada nástrojů pokrývá základní funkce HR a mzdové agendy, nábor, řízení výkonu, zapojení zaměstnanců, správu benefitů a cenné HR analýzy.
Nejlepší funkce Sprouts Solutions
- Zefektivněte svůj systém výplaty mezd a ušetřete spoustu času.
- Zvyšte angažovanost a spokojenost zaměstnanců s Sprout Pulse
- Zvládněte nábor a řízení výkonu bez námahy
- Spravujte personální funkce kdykoli a kdekoli pomocí aplikace Sprout Mobile.
- Poskytněte svým zaměstnancům okamžitou finanční podporu s InstaCash
Omezení Sprouts Solutions
- Mnoho uživatelů si stěžovalo na pomalé načítání a problémy s latencí.
- Uživatelé občas hlásí technické problémy.
- Nesrovnalosti při přihlašování a odhlašování: záznamy nejsou zaznamenány nebo jsou započítány dvakrát.
Ceny řešení Sprout
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sprout Solution
- G2: 4,7/5 (398 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (415 recenzí)
3. GreatDay HR
GreatDay HR je další komplexní platforma pro správu lidských zdrojů a mezd, která byla navržena tak, aby zefektivnila vaše procesy v oblasti lidských zdrojů. Byla vyvinuta společností SunFish DataOn a již více než 24 let je důvěryhodným řešením v regionu ASEAN.
GreatDay pokrývá vše od správy mezd a docházky až po správu údajů o zaměstnancích, nábor a sledování výkonu. Poskytuje také aktualizace dat v reálném čase a automatickou integraci, což zefektivňuje procesy a šetří čas.
GreatDay HR je určen zejména pro malé a střední podniky (SME) na Filipínách. Nabízí intuitivní mobilní aplikaci a uživatelsky přívětivou webovou stránku a poskytuje komplexní řešení HRIS přizpůsobené potřebám různých odvětví na Filipínách.
Nejlepší funkce GreatDay HR
- Bezpečně ukládejte a aktualizujte záznamy o zaměstnancích
- Zaznamenávejte docházku různými metodami, včetně sledování geolokace, pro přesné měření času.
- Spravujte volná pracovní místa a sledujte uchazeče bez problémů, abyste zefektivnili proces náboru.
- Sledujte výkonnost zaměstnanců pomocí metrik KPI a posuzujte jejich produktivitu a efektivitu.
- Zapojte zaměstnance prostřednictvím průzkumů, interního sociálního kanálu, nástrojů pro zpětnou vazbu od zaměstnanců a chatovacích funkcí , které podporují komunikaci a spolupráci .
Omezení GreatDay HR
- Cenová struktura softwaru může být pro menší podniky s omezeným rozpočtem nepřijatelná.
- Uživatelé se mohou potýkat s určitou náročností na osvojení si softwaru kvůli jeho komplexním funkcím.
Ceny GreatDay HR
- Exkluzivní balíček: 70 PHP/měsíc na zaměstnance
Hodnocení a recenze GreatDay HR
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: NA
4. Finn
Systém Finn HRIS zjednodušuje výpočet mezd a daní, sledování docházky, řízení výkonu, informační systémy lidských zdrojů a analytiku. Má sídlo na Filipínách, což zaručuje soulad s místními potřebami.
Tento software nabízí vynikající poměr ceny a výkonu, protože snižuje náklady na mzdy a eliminuje pracovní zátěž napříč odděleními.
Finn HR je vhodný pro malé i velké podniky, protože je škálovatelný a umožňuje vybrat si pouze potřebné moduly.
Nejlepší funkce Finn HR
- Auditujte a ověřujte denní záznamy o odpracované době pomocí strojového učení, čímž snížíte počet lidských chyb a podvodů s docházkovými kartami.
- Zapojte zaměstnance pomocí časové osy ve stylu sociálních médií pro oznámení, uznání a průzkumy spokojenosti.
- Integrujte údaje o mzdách a životním cyklu zaměstnanců do jednoho snadno spravovatelného systému.
- Vytvářejte rozsáhlé zprávy, včetně přizpůsobených zpráv a zpráv o dodržování vládních požadavků.
Omezení Finn HR
- Finn je primárně software pro správu mezd a postrádá komplexní funkce HRMS.
- Ceny mohou být vyšší ve srovnání s jinými řešeními pro zpracování mezd.
- Nenabízí bezplatnou zkušební verzi ani bezplatnou verzi.
Ceny Finn
- Mezi 40 a 680 pesos/měsíc na zaměstnance
Finn HR – hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Paychex Flex
Paychex Flex je spolehlivé cloudové řešení pro správu mezd, lidských zdrojů a benefitů, vše z jednoho místa.
Tento software má uživatelsky přívětivé rozhraní, vynikající zákaznickou podporu a širokou škálu funkcí, které usnadňují řízení vzdáleného týmu.
Paychex Flex se navíc snadno integruje s dalšími důležitými podnikovými systémy, jako jsou software pro sledování času a účetnictví, čímž rozšiřuje své funkce nad rámec mzdového účetnictví a HR.
Paychex je vhodný pro firmy všech velikostí, ale je obzvláště výhodný pro větší společnosti s mnoha zaměstnanci. Navíc se zaměřuje především na operace v USA a pro globální firmy může nabízet omezené funkce.
Nejlepší funkce Paychex Flex
- Získejte proaktivní poradenství a podporu od zkušených odborníků v oblasti lidských zdrojů přizpůsobené potřebám vašeho podnikání.
- Přilákejte a udržte si špičkové talenty díky konkurenceschopným balíčkům benefitů, včetně zdravotního pojištění a penzijních plánů.
- Zůstaňte v souladu s federálními, státními a místními předpisy a snižte riziko právních problémů.
Omezení Paychex Flex
- Pro malé podniky může být drahý, zejména při využívání více služeb.
- Počáteční nastavení a osvojení funkcí může být časově náročné.
- Možnosti přizpůsobení reportů a pracovních postupů jsou ve srovnání s konkurencí poněkud omezené.
Ceny Paychex Flex
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Payche
- G2: 4,2/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1500 recenzí)
6. Bambee
Pokud provozujete malou nebo střední firmu a potřebujete pomoc se zefektivněním správy lidských zdrojů, mezd a benefitů, Bambee HR Software by mohl být tím pravým řešením.
Se zaměřením na jednoduchost a dodržování předpisů nabízí Bambee přístup k vyhrazenému HR manažerovi a sadě nástrojů pro efektivní automatizaci HR procesů.
Nejlepší funkce Bambee
- Využijte služeb osobního HR experta, který se postará o všechny HR potřeby každého klienta.
- Zefektivněte procesy přijímání a propouštění zaměstnanců
- Automatizujte a sledujte školení zaměstnanců pomocí specializovaných nástrojů
- Získejte odborné poradenství a podporu při řešení složitých situací v oblasti lidských zdrojů.
- Podstupujte pravidelné audity, abyste zajistili dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů.
Omezení Bambee
- Nenabízí mobilní aplikaci pro samoobsluhu zaměstnanců.
- Omezené funkce a integrace ve srovnání s konkurencí
- Nemusí plně vyhovovat potřebám větších podniků s komplexními požadavky na HR.
- U většiny plánů se účtují náklady na nastavení.
Ceny Bambee
- Zatím žádní zaměstnanci – 99 $/měsíc
- 1–4 zaměstnanci – 299 $/měsíc (plus 500 $ poplatek za zřízení)
- 5–19 zaměstnanců – 399 $/měsíc (plus 500 $ instalační poplatek)
- 20–49 zaměstnanců – 499 $/měsíc (plus 1 500 $ instalační poplatek)
- 50–70 zaměstnanců – 1 299 $/měsíc (plus 2 000 $ instalační poplatek)
- 71+ zaměstnanců – individuální ceny
Hodnocení a recenze Bambee
- G2: 3,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
7. BambooHR
Bamboo je uživatelsky přívětivý HR software, který pomáhá zákazníkům ve více než 150 zemích snadno spravovat všechny záležitosti týkající se lidských zdrojů.
Od najímání nových talentů po sledování dovolených a všeho mezi tím – BambooHR zefektivňuje procesy, šetří vám čas a ušetří vám starosti. Jeho intuitivní rozhraní a užitečné funkce činí úkoly v oblasti lidských zdrojů jednoduchými a bez stresu.
BambooHR navíc nabízí výkonné nástroje pro řízení výkonu, správu benefitů a reporting, které vám pomohou získat cenné informace. Může však postrádat pokročilé možnosti přizpůsobení pro vysoce specializované potřeby v oblasti lidských zdrojů.
Nejlepší funkce BambooHR
- Zefektivněte proces náboru pomocí systému pro sledování uchazečů (ATS).
- Spravujte žádosti zaměstnanců o dovolenou a zůstatky pomocí sledování volného času.
- Zlepšete výkonnost a rozvoj zaměstnanců pomocí šablon pro hodnocení výkonu.
- Získejte přístup k funkcím HR a informacím o zaměstnancích kdekoli a kdykoli pomocí mobilní aplikace.
Omezení BambooHR
- Omezené možnosti přizpůsobení reportů a některých pracovních postupů v balíčku „Essential“
- Nedostatečná transparentnost cen na webových stránkách společnosti
- Integrace s určitými aplikacemi třetích stran a stávajícími systémy může vyžadovat další úsilí.
Ceny BambooHR
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2000 recenzí)
8. HR Easily
HR Easily vyniká svým zaměřením na digitalizovaná, nákladově efektivní řešení a zefektivnění pracovních procesů v oblasti lidských zdrojů.
Automatizuje úkoly spojené s náborem a správou benefitů, minimalizuje chyby a zajišťuje přesnost dat. Díky svému levnému předplatnému modelu poskytuje HR Easily efektivní a bezchybné řešení pro firmy, které chtějí zjednodušit správu lidských zdrojů.
Nejlepší funkce HR Easily
- Zlepšete přesnost sledování docházky pomocí technologie rozpoznávání obličeje.
- Získejte přístup k funkcím HR kdekoli a kdykoli díky mobilní aplikaci pro zaměstnance a manažery.
- Pokrývá několik zemí, včetně Singapuru, Malajsie, Indonésie, Thajska, Vietnamu, Kambodže, Filipín a Hongkongu, takže je vhodný pro podniky s regionálními operacemi.
- Získejte pomoc v reálném čase prostřednictvím živého chatu pro jakékoli dotazy týkající se HR.
Omezení HR Easily
- Nemusí vyhovovat komplexním potřebám větších podniků v oblasti lidských zdrojů.
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s některými konkurenty
Ceny HR Easily
- Podle modulů: Od 1,5 $/měsíc na zaměstnance (minimálně 7 zaměstnanců)
- Kompletní balíček: 10 $/měsíc na zaměstnance (minimálně 7 zaměstnanců)
Hodnocení a recenze HR Easily
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: NA
9. Deel Software
Deel je globální platforma pro mzdy a dodržování předpisů, která pomáhá firmám najímat a platit zaměstnance a dodavatele po celém světě.
S Deel můžete spravovat mezinárodní talenty, zajišťovat dodržování předpisů a zpracovávat platby v různých měnách. Jedná se o komplexní platformu pro hladší a bezproblémové řízení vzdálených zaměstnanců.
Nejlepší funkce softwaru Deel
- Spravujte mzdy zaměstnanců na plný úvazek ve více než 150 zemích a zajistěte dodržování místních předpisů a daňových zákonů.
- Zjednodušte platby dodavatelům pomocí bankovních převodů, PayPal a kryptoměn.
- Nabídněte zaměstnancům lokalizované výhody a benefity, včetně zdravotního pojištění a penzijního připojištění.
- Integrujte s oblíbeným účetním a HR softwarem, včetně QuickBooks, Xero a BambooHR.
Omezení softwaru Deel
- Globální mzdové služby mohou být drahé, zejména pro malé podniky nebo start-upy.
- Počáteční nastavení může být složité a časově náročné, zejména pro podniky s velkým počtem mezinárodních zaměstnanců.
Ceny softwaru Deel
- Dodavatelé: Od 49 $/měsíc za dodavatele
- Zaměstnanci: Od 500 USD/měsíc na zaměstnance
- Deel Payroll: Od 29 $/měsíc na zaměstnance
- Deel US Payroll: Od 19 USD/měsíc na zaměstnance
- Deel US PEO: Od 79 USD/měsíc na zaměstnance
- Deel HR: zdarma
- Deel Engage: Od 20 $/měsíc na zaměstnance
Hodnocení a recenze softwaru Deel
- G2: 4,8/5 (více než 3000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
10. Zoho People
Nejlepší řešení pro personální řízení zaměřené na lidi
Zoho People je cloudový HR software, který se jedinečným způsobem zaměřuje na zlepšování zkušeností zaměstnanců, čímž se odlišuje od ostatních řešení.
Je navržen tak, aby se přizpůsoboval měnícím se potřebám dnešních pracovišť, a nabízí komplexní sadu nástrojů pro zefektivnění personálních operací, přičemž klade důraz na pohodu a rozvoj zaměstnanců.
Od plánování lidských zdrojů po zapracování nových zaměstnanců a řízení výkonu – Zoho People je ideálním řešením pro budování pracovního týmu, který se cítí oceněný a motivovaný.
Nejlepší funkce Zoho People
- Spravujte centralizovanou databázi zaměstnanců pro snadnou administrativu.
- Sledujte čas a docházku automaticky pomocí integrovaných biometrických zařízení.
- Stanovte a vyhodnoťte cíle pomocí nástrojů pro řízení výkonu
- Přesně vypočítávejte mzdy díky hladké integraci mzdového účetnictví.
- Aktualizujte informace a podávejte žádosti samostatně prostřednictvím samoobslužného portálu pro zaměstnance.
Omezení Zoho People
- Ačkoli Zoho People nabízí vysoký stupeň přizpůsobení, pro uživatele s omezenými technickými znalostmi může být složitý a časově náročný.
- Integrace s aplikacemi třetích stran mimo ekosystém Zoho může vyžadovat technické znalosti.
Ceny Zoho People
- Essential HR: 1,25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 2,00 $/měsíc na uživatele
- Premium: 3,00 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 4,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho People
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Začněte spravovat své HR projekty s ClickUp
Toto je 10 nejlepších HR softwarů pro firmy na Filipínách. Prošli jsme jejich nejlepší funkce a omezení, abychom pochopili, co každý z nich může vaší organizaci nabídnout.
Nezapomeňte, že správná volba závisí na vašich jedinečných potřebách a požadavcích.
Víme, že splnění vašich cílů v oblasti lidských zdrojů při zachování hladkého chodu všeho může být náročné. Ale nebojte se! ClickUp je tu, aby vám pomohl.
ClickUp centralizuje personální operace, automatizuje rutinní úkoly a nabízí výkonné nástroje pro řízení výkonu, sledování času a dodržování předpisů – vše na jednom místě.
Proč se zabývat několika nástroji, když můžete zjednodušit a vylepšit své HR procesy pomocí ClickUp?
Od hladkého zapracování nových zaměstnanců po efektivní hodnocení výkonu – ClickUp je nejlepší software pro správu lidských zdrojů, který pomůže vašemu podnikání prosperovat.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a proměňte své personální operace a podporu svého týmu jako nikdy předtím!