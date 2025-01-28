10 nejlepších softwarů pro řízení projektů v Indii

Když jsem poprvé použil nástroj pro řízení projektů, byl jsem ohromen. Nemuset se zabývat roztříštěnými tabulkami a nekonečnými e-mailovými řetězci bylo pro mě osobně velkým přínosem. Najednou jsme se s mým týmem stali organizovaní, zodpovědní a soustředění na dodržování termínů.
Po několika letech a vyzkoušení několika nástrojů pro správu projektů vím, co dělá skvělou platformu pro správu projektů. Na základě svých zkušeností, výzkumu a testování provedeného týmem ClickUp vám představuji nejlepší software pro správu projektů, který je dnes v Indii k dispozici.
Co byste měli hledat v nástroji pro řízení projektů?
Moje zkušenosti s několika softwary pro řízení projektů v Indii mi pomohly určit, co od svého nástroje potřebuji. Zde je několik z nich:
- Centralizované centrum: Hledejte nástroj, který uchovává vše na jednom místě – úkoly, soubory, komunikaci a sledování termínů. Tím se odstraní informační mezery a všichni členové týmu budou mít stejné informace.
- Flexibilita a přizpůsobení: Různé projekty vyžadují různé přístupy. Klíčová je proto přizpůsobivost. Hledejte nástroj s přizpůsobitelnými pracovními postupy, zobrazeními a oprávněními.
- Funkce pro spolupráci: Pro zefektivnění komunikace a posílení spolupráce upřednostněte nástroj s funkcemi, jako je chat v reálném čase, sdílení souborů a komentáře v aplikaci.
- Mobilní přístupnost: Vzhledem k přechodu pracovní kultury na hybridní a vzdálený režim je zásadní mít přístup kdekoli a kdykoli. Vyberte si nástroj, který nabízí uživatelsky přívětivé mobilní aplikace, abyste mohli být neustále v obraze a spravovat úkoly i na cestách.
- Plánování a rozvrhování: Robustní nástroj by měl nabízet různé pohledy, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule, které umožňují vizualizovat pracovní postupy, nastavovat termíny a sledovat pokrok.
- Funkce založené na umělé inteligenci: Umělá inteligence se prosazuje i v oblasti projektového řízení, kde nabízí funkce jako automatické návrhy úkolů a řízení pracovní zátěže, které zvyšují efektivitu. Je lepší udržet si náskok ve vývoji umělé inteligence výběrem správného nástroje.
- Cena: Vyberte si platformu, která splňuje vaše jedinečné potřeby, aniž by překročila váš rozpočet. Pokud nepotřebujete specifické integrace nebo pokročilé funkce, vyberte si alternativu s lepší cenou, místo abyste platili za funkce, které možná nebudete využívat.
- Podpora více jazyků: Vaše organizace má jistě jazykovou rozmanitost, protože týmy pracují v různých částech země. Hledejte nástroje, které v případě potřeby nabízejí určitou míru podpory překladu nebo lokalizace.
10 nejlepších nástrojů pro řízení projektů v Indii, které můžete použít
ClickUp: Nejlepší pro komplexní řízení projektů
Než jsem narazil na ClickUp, už několik let jsem používal různé placené i bezplatné nástroje pro správu projektů, z nichž některé jsou na tomto seznamu. Nástroj pro správu projektů ClickUp tedy měl co dokazovat. Ale rychle si mě získal svými inovativními funkcemi, jako je ClickUp AI.
Jeho platforma typu „vše v jednom“ spojuje váš tým pomocí propojených pracovních postupů, dokumentů a dashboardů v reálném čase. To pomáhá všem pracovat rychleji, chytřeji a šetřit čas. Nyní se podívejme na některé zajímavé funkce, které usnadňují řízení projektů:
- Zrychlete své projekty s ClickUp AI: ClickUp Brain, AI asistent ClickUp, posouvá projektové řízení na jinou úroveň. Poskytuje vám AI nástroj pro projektové řízení, který zrychluje realizaci projektů, generuje dílčí úkoly z popisů, shrnuje diskuse a dokonce píše aktualizace pomocí AI spisovatele, čímž zajišťuje vyšší efektivitu.
- Zefektivněte stanovování priorit a plánování: S ClickUp je sledování priorit hračkou. Týmy mohou pomocí ClickUp Views vidět všechny podrobnosti projektu na jednom místě a analyzovat jejich soulad s cíli společnosti. Tento holistický pohled umožňuje zaměstnancům efektivně plánovat a strategicky přidělovat zdroje.
- Lepší komunikace a transparentnost: ClickUp podporuje lepší komunikaci a transparentnost v průběhu celého životního cyklu projektu. Spolupracujte na své vizi s ClickUp Docs, sdílejte aktualizace s ClickUp Chat a udržujte všechny v obraze díky vestavěné schránce.
- Realizujte projekty rychleji a v rámci rozpočtu: Díky ClickUp je zjednodušení spolupráce mezi týmy a plánování projektů na jedné platformě snadné. Automatizace ClickUp eliminuje zdlouhavé úkoly, takže se týmy mohou soustředit na nejdůležitější priority, což vede k rychlejšímu dokončení projektů a lepší kontrole rozpočtu.
- Získejte jasný přehled díky podrobným zprávám: ClickUp poskytuje jediný zdroj pravdivých informací o vašich projektových datech. Získejte přehled o postupu v reálném čase, identifikujte potenciální překážky a zajistěte optimální alokaci zdrojů. Dashboardy ClickUp vám umožní mít přehled o vašich projektech, činit informovaná rozhodnutí a udržet si náskok před konkurencí.
ClickUp skutečně zjednodušuje řízení projektů a pozitivní recenze, jako je tato na G2, toto tvrzení potvrzují.
Qliclabs je startup s týmem 20 členů z Indie. Vypsali jsme soutěž a vyzkoušeli jsme Asanu, Jiru, Monday a nakonec jsme si vybrali Clickup, protože nám připadal opravdu jednoduchý a snadno použitelný. Nejlepší na tom bylo, že jsme mohli přejít z Asany na Clickup pouhým kliknutím na tlačítko.
Qliclabs je startup s týmem 20 členů z Indie. Vypsali jsme soutěž a vyzkoušeli jsme Asanu, Jiru, Monday a nakonec jsme si vybrali Clickup, protože nám připadal opravdu jednoduchý a snadno použitelný. Nejlepší na tom bylo, že jsme mohli přejít z Asany na Clickup pouhým kliknutím na tlačítko.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte projekty pomocí úkolů, podúkolů, kontrolních seznamů a vlastních polí.
- Vyberte si z Ganttových diagramů, Kanban tabulek, seznamů a dalších nástrojů pro vizualizaci pracovního postupu.
- Diskutujte o nápadech, sdílejte novinky a přidávejte komentáře přímo v chatu ClickUp.
- Uživatelsky přívětivý: v ClickUp a propojených aplikacích snadno najdete vše, co potřebujete.
- Vytvářejte, upravujte, sdílejte a spolupracujte na dokumentech s ClickUp Docs.
- Sledujte čas strávený na úkolech přímo v ClickUp
- Sledujte průběh projektu pomocí vizualizace dat v reálném čase v panelech ClickUp Dashboards.
- Nastavte a sledujte cíle společnosti, týmu i jednotlivců pomocí ClickUp Goals.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce, které jsou k dispozici v desktopové aplikaci.
- Noví uživatelé mohou zpočátku považovat vyčerpávající seznam funkcí za příliš složitý.
Ceny ClickUp
- Zdarma: Navždy
- Neomezený tarif: 584 INR/měsíc na uživatele
- Obchodní plán: 1000 INR/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 417 rupií za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Tip pro profesionály: Tyto a další šablony specifické pro dané odvětví najdete v úložišti šablon ClickUp.
2. Hive: Nejlepší pro uživatelsky přívětivou spolupráci a flexibilitu
Podle mého názoru by žádný seznam nejlepších nástrojů pro řízení projektů v Indii nebyl úplný bez Hive. Hive je vhodný pro týmy všech velikostí a nabízí intuitivní rozhraní, konkurenceschopné ceny a výjimečnou zákaznickou podporu.
Hive jde nad rámec základního softwaru pro správu úkolů a nabízí sadu nástrojů pro spolupráci, včetně týmového chatu, společného pořizování poznámek a integrace s platformami pro videokonference, jako je Zoom.
Nejlepší funkce Hive
- Přizpůsobte se různým pracovním stylům pomocí řady zobrazení projektů, včetně Ganttových diagramů, Kanban tabulek, kalendářových zobrazení, tabulkových zobrazení a dalších.
- Zefektivněte spolupráci díky integrovanému týmovému chatu, společnému pořizování poznámek a integraci videokonferencí.
- Vylepšete správu pracovních postupů pomocí nástrojů pro sledování času, přidělování zdrojů, kontrolu a schvalování, nativní integraci e-mailů a funkcí pro automatizaci úkolů a pracovních postupů.
- Vytvářejte obsah pomocí HiveMind, asistenta s umělou inteligencí, a ušetřete čas i námahu.
- Udržujte svůj tým soustředěný tím, že budete stanovovat a sledovat cíle přímo v Hive.
Omezení Hive
- Pro malé týmy nebo startupy může být méně cenově dostupný ve srovnání se základními řešeními pro správu projektů.
- Existují zprávy o občasném pomalém načítání a drobných chybách při rozsáhlém používání platformy.
Ceny Hive
- Hive Free: Bezplatný plán s omezenou funkčností, až pro 10 uživatelů
- Hive Starter a Hive Teams: 85 a 250 rupií měsíčně na uživatele
- Podnik: Pro větší bezpečnost nebo rozšířené funkce nás kontaktujte ohledně cen.
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
Líbí se mi, jak mi Hive usnadňuje sledování a dokumentování mých úkolů a projektů. Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a vynikající zákaznický servis. Hive odvedl vynikající práci v oblasti brandingu. Věřím, že je na správné cestě k tomu, aby se stal vynikající aplikací pro pracoviště.
Líbí se mi, jak mi Hive usnadňuje sledování a dokumentování mých úkolů a projektů. Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a vynikající zákaznický servis. Hive odvedl vynikající práci v oblasti brandingu. Věřím, že je na správné cestě k tomu, aby se stal vynikající aplikací pro pracoviště.
3. Monday. com: Nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy a výkonnou automatizaci
Do tohoto seznamu jsem přidal monday.com kvůli jeho neuvěřitelné úrovni přizpůsobení. Jedná se o univerzální platformu pro správu práce, která je navržena tak, aby zvládala všechny druhy projektů a pracovních postupů přizpůsobených konkrétním potřebám projektového manažera.
Tento nástroj například nabízí množství přizpůsobitelných šablon pro různé metodiky řízení projektů, jako jsou Agile, Scrum a Kanban. Navíc možnost vytvářet vlastní pracovní postupy a automatizace dále zvyšuje produktivitu a efektivitu vašich obchodních procesů.
Monday.com – nejlepší funkce
- Automatizujte pracovní postupy pomocí Automation Center, které umožňuje vytvářet vlastní automatizace od základu, používat předem připravené šablony pro správu projektů nebo využívat integrace pro propojení monday.com s vašimi stávajícími nástroji.
- Využijte pracovní dokumenty pro společné vytváření dokumentů, formuláře pro shromažďování zpětné vazby a nástroje pro korektury, aby váš tým zůstal v kontaktu.
- Zobrazte kapacitu týmu a alokaci zdrojů pomocí zobrazení pracovní zátěže, zatímco App Views integruje vaše oblíbené aplikace přímo do vašeho projektu.
- Propojte se s celou řadou oblíbených nástrojů a tisíci dalších prostřednictvím Zapier.
Omezení Monday.com
- Ačkoli monday.com nabízí Ganttův diagram, není navržen pro vytváření projektů od nuly přímo v tomto zobrazení.
- Někteří uživatelé hlásili občasné problémy s určitými zobrazeními, která se neaktualizovala automaticky, jak bylo očekáváno.
- Základní funkce pro správu projektů, jako je Ganttův diagram, jsou k dispozici pouze v plánu Pro a vyšších, což je nevýhoda pro týmy s omezeným rozpočtem.
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma: Až 2 licence
- Základní: 748,05 INR za měsíc na uživatele, minimálně 3 uživatelé
- Standard: 997,41 INR za měsíc na uživatele, minimálně 3 uživatelé
- Výhody: 1579,23 INR za měsíc na uživatele, minimálně 3 uživatelé
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5,0 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 4 700 recenzí)
„Monday.com poskytuje přizpůsobitelné tabule, které nám umožňují organizovat úkoly, projekty a pracovní postupy. Náš tým snadno vytváří úkoly, stanovuje termíny a sleduje pokrok v reálném čase. Zákaznická podpora je také velmi dobrá. Monday.com má vizuálně přitažlivé a intuitivní rozhraní, které týmu usnadňuje orientaci a porozumění [informacím].“
„Monday.com poskytuje přizpůsobitelné tabule, které nám umožňují organizovat úkoly, projekty a pracovní postupy. Náš tým snadno vytváří úkoly, stanovuje termíny a sleduje pokrok v reálném čase. Zákaznická podpora je také velmi dobrá. Monday.com má vizuálně přitažlivé a intuitivní rozhraní, které týmu usnadňuje orientaci a porozumění [informacím].“
4. ProofHub: Nejlepší pro nákladově efektivní komplexní správu
ProofHub je skvělou volbou pro indické týmy, zejména pro ty, které hledají jediné řešení pro správu projektů a spolupráci za paušální cenu. Už není třeba žonglovat s více aplikacemi – spravujte více projektů, týmů a interakcí s klienty z jednoho místa.
Tento nástroj mi také šetří spoustu času díky online korekturám – už žádné nekonečné e-mailové řetězce plné připomínek k dokumentům. Místo toho může každý zanechat komentáře a návrhy přímo v souboru, což zefektivňuje a zjednodušuje proces revize.
Nejlepší funkce ProofHub
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy a automatizujte opakující se úkoly, čímž ušetříte čas a úsilí svého týmu.
- Spravujte úkoly, přiřazujte je členům týmu a sledujte jejich průběh – to vše v jediném uživatelsky přívětivém rozhraní.
- Efektivně spolupracujte s interními a externími zúčastněnými stranami díky funkcím, jako jsou přílohy souborů, komentáře k úkolům a integrovaný chat.
- Plánujte pomocí Ganttových diagramů, sledujte čas pro správu zdrojů a generujte vlastní zprávy pro přehled o stavu projektu.
Omezení ProofHub
- Cenová struktura ProofHub je určena pro týmy a nemusí být ideální volbou pro samostatné freelancery.
- Ačkoli paušální cena je atraktivní, je důležité zohlednit celkové náklady pro velikost vašeho týmu. Cena „na uživatele“ může být vyšší než u některých konkurentů, zejména u menších týmů.
Ceny ProofHub
ProofHub nabízí dva tarify:
- Základní: 3735,67 INR za neomezený počet uživatelů, fakturováno ročně
- Ultimate Control: 7388,33 INR za neomezený počet uživatelů, neomezené funkce a neomezený počet projektů, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,5/5,0 (85+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 4 700 recenzí)
„Nejlepší na ProofHub je, že má vše na jednom místě! Dříve jsem žádal o aktualizace úkolů a projektů prostřednictvím e-mailu a pak jsem musel tyto konverzace později hledat. To mi zabíralo spoustu času. Nyní komentujeme a vedeme tyto konverzace přímo u daného úkolu. Také uchovává všechny moje informace, dokumenty a projektové soubory na jednom místě. Vestavěný chat usnadňuje rychlé odesílání a přijímání informací.
A kdykoli potřebuji pomoc, tým podpory ProofHub je velmi ochotný a rychle reaguje. ”
„Nejlepší na ProofHub je, že má vše na jednom místě! Dříve jsem žádal o aktualizace úkolů a projektů prostřednictvím e-mailu a pak jsem musel tyto konverzace později hledat. To mi zabíralo spoustu času. Nyní komentujeme a vedeme tyto konverzace přímo u daného úkolu. Také uchovává všechny moje informace, dokumenty a projektové soubory na jednom místě. Vestavěný chat usnadňuje rychlé odesílání a přijímání informací.
A kdykoli potřebuji pomoc, tým podpory ProofHub je velmi ochotný a rychle reaguje. ”
5. Microsoft Project: Nejlepší pro stávající uživatele Microsoft 365
Microsoft Project byl první software pro řízení projektů v Indii, který jsem použil ve svém prvním zaměstnání. Ačkoli jsem od té doby používal i jiné nástroje pro řízení projektů, Project nabízí známé pohodlí, zejména pro ty, kteří intenzivně používají Microsoft 365.
Je plně integrován s celou sadou Microsoft, včetně Outlooku, Excelu a Skypu, což usnadňuje sdílení informací a spolupráci.
Funkce správy zdrojů tohoto nástroje mi pomáhá vizualizovat pracovní zátěž a vyhnout se přetížení zaměstnanců. I když existují jednodušší nástroje pro správu projektů, robustní funkce plánování v Microsoft Projectu se nejlépe hodí pro komplexní podnikové projekty, na kterých indické firmy často pracují.
Nejlepší funkce Microsoft Project
- Integrace s dalšími aplikacemi a službami Microsoft 365 z něj činí přirozenou volbu pro týmy využívající ekosystém Microsoft.
- Vizualizujte projekty pomocí výkonných Ganttových diagramů, Kanbanových tabulek a projektových plánů.
- Zefektivněte správu úkolů a zdrojů pomocí pokročilých funkcí plánování a přidělování zdrojů.
- Efektivně spolupracujte pomocí integrovaných komunikačních nástrojů, jako jsou Microsoft Teams a SharePoint.
Omezení programu Microsoft Project
- Nabízí méně možností přizpůsobení ve srovnání s některými jinými softwary pro řízení projektů v Indii.
- Přestože má Project webovou aplikaci, postrádá nativní aplikaci pro iOS, což může být pro některé týmy nevýhodou.
- Zahrnuje základní funkce pro spolupráci, ale nemusí být tak robustní jako některé specializované nástroje pro spolupráci.
Ceny Microsoft Project
Nasazení v cloudu
- Plán 1: 835 INR/měsíc na uživatele
- Projektový plán 3: 2500 INR/měsíc na uživatele
- Projektový plán 5: 4588 INR/měsíc na uživatele
Nasazení na místě
- Project Standard 2021: 56 730 INR za jednorázový nákup
- Project Professional 2021: 108 455 INR za jednorázový nákup
- Project Server: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Microsoft Project
- G2: 4,0/5,0 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 1 800 recenzí)
Microsoft Project & Portfolio Management (PPM) řeší obchodní problém neefektivního řízení projektů a nedostatečné strategické koordinace. Poskytuje organizacím centralizovanou platformu pro efektivní plánování, realizaci a monitorování projektů, zajišťuje lepší alokaci zdrojů, zefektivňuje spolupráci a zvyšuje úspěšnost projektů. PPM umožňuje podnikům sladit projekty se strategickými cíli, stanovit priority iniciativ, optimalizovat využití zdrojů a přijímat rozhodnutí na základě dat, což vede ke zvýšení produktivity, zlepšení realizace projektů a celkového obchodního výkonu.
Microsoft Project & Portfolio Management (PPM) řeší obchodní problém neefektivního řízení projektů a nedostatečné strategické koordinace. Poskytuje organizacím centralizovanou platformu pro efektivní plánování, realizaci a monitorování projektů, což zajišťuje lepší alokaci zdrojů, zefektivnění spolupráce a zvýšení úspěšnosti projektů. PPM umožňuje podnikům sladit projekty se strategickými cíli, stanovit priority iniciativ, optimalizovat využití zdrojů a přijímat rozhodnutí na základě dat, což vede ke zvýšení produktivity, zlepšení realizace projektů a celkového obchodního výkonu.
6. Nifty: Nejlepší pro přehledné vizualizace a sledování milníků
Nifty je dobrý nástroj pro řízení projektů pro týmy, které upřednostňují jasnou vizualizaci a sledování milníků.
Díky tomu, že všichni mají přehled o cílech organizace a sledují pokrok v plnění milníků, Nifty zkracuje cykly vývoje projektů a zvyšuje produktivitu týmu.
Tento nástroj také pomůže lépe organizovat vaše projekty díky funkci portfolia, která umožňuje seskupovat projekty podle oddělení, lokalit, manažerů a dalších kritérií. Automatizuje pozvánky do projektů na základě týmu, čímž projektovým manažerům ušetří jeden krok v jejich každodenních činnostech.
Funkce sledování rozpočtu v Nifty mohou výrazně zlepšit správu výdajů vašeho projektu. Podrobné zprávy tohoto nástroje mi umožňují včas identifikovat finanční rizika a rychleji provést nápravná opatření.
Nejlepší funkce Nifty
- Plánujte projekty pomocí Ganttových diagramů, Kanban tabulek a seznamů úkolů podle svých preferencí pracovního postupu.
- Spolupracujte v reálném čase díky integrovanému týmovému chatu, sdílení souborů a komentářům k úkolům.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí závislostí úkolů, milníků a opakujících se úkolů a zvyšte tak produktivitu.
- Sledujte průběh projektu pomocí vizuálních dashboardů a přehledů, které vám poskytnou jasný přehled.
- Integrujte jej s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Drive, Slack a Zoom, a vylepšete tak pracovní postupy svého týmu.
Omezení Nifty
- Funkce sledování času a reportování jsou k dispozici pouze u placených účtů, což může být nevýhodou pro týmy s omezeným rozpočtem.
- Bezplatné tarify neumožňují přístup hostům a klientům, což může být potenciálním omezením pro projekty vyžadující externí spolupráci.
Výhodné ceny
- Zdarma
- Starter: 4087 INR/měsíc
- Výhoda: 8260 INR/měsíc
- Podnikání: 12 430 INR/měsíc
- Neomezený: 41 630 INR/měsíc
Hodnocení a recenze Nifty
- G2: 4,7/5,0 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 400 recenzí)
„Nifty je jeden z nejlepších nástrojů pro řízení projektů, který jsme dosud používali. Přidávání klientů jako hostů Přidávání klientů na portál Nifty je velmi jednoduché. Pouhými několika kliknutími můžeme přidat naše klienty jako hosty do jejich příslušných projektů. Mohou přidávat své úkoly a kontrolovat celkový průběh svého projektu.“
„Nifty je jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů, který jsme dosud používali. Přidávání klientů jako hostů Přidávání klientů na portál Nifty je velmi jednoduché. Pomocí několika kliknutí můžeme přidat naše klienty jako hosty do jejich příslušných projektů. Mohou přidávat své úkoly a kontrolovat celkový průběh svého projektu.“
7. Wrike: Nejlepší pro efektivní kontrolu a schvalování souborů
Wrike je výkonný software pro správu projektů typu „vše v jednom“ v Indii, kterému důvěřují společnosti jako Procter. S téměř dvěma desítkami let zkušeností nabízí robustní funkce na podporu rostoucích organizací.
Proč zahrnout Wrike? Vyniká v správě pracovních postupů pro kontrolu a schvalování souborů. Jeho režim porovnání kontrol je revoluční a umožňuje snadné porovnání verzí souborů a zpětnou vazbu k nejjemnějším změnám.
Nejlepší funkce Wrike
- Začněte úkoly nebo projekty vyplněním jednoduchého formuláře žádosti.
- Uspořádejte projekty do konkrétních prostorů a kategorizujte informace v rámci projektů, složek, úkolů a podúkolů.
- Zobrazte práci ve formátech, jako je kalendář, Kanban tabule, tabulkový pohled, Ganttovy diagramy a grafy pracovní zátěže.
- Zefektivněte správu zainteresovaných stran pomocí funkcí, jako je křížové označování, editace dokumentů v reálném čase, korektury a externí spolupráce.
Omezení Wrike
- Dvoufaktorová autentizace, která je zásadním bezpečnostním opatřením, je k dispozici pouze v rámci plánu Enterprise.
- Bez ohledu na bezplatný tarif je mnoho základních integrací zpoplatněno, což může zvýšit náklady pro váš tým. V důsledku toho může být pro větší týmy s komplexními potřebami nákladný.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 817 INR/měsíc na uživatele
- Podnikání: 2070 INR/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5,0 (více než 3 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 2 600 recenzí)
„Myslím, že mohu jménem všech uživatelů v naší organizaci říci, že uživatelské rozhraní Wrike je snadno pochopitelné a lze si na něj rychle zvyknout. Další věc, kterou na Wrike miluji, je jeho mobilní aplikace. Díky ní můžeme Wrike používat odkudkoli a očekávat stejné uživatelské rozhraní a produktivitu, jaké máme v webovém prohlížeči našeho počítačového systému.“
„Myslím, že mohu jménem všech uživatelů v naší organizaci říci, že uživatelské rozhraní Wrike je snadno pochopitelné a snadno se na něj zvyká. Další věc, kterou na Wrike miluji, je jeho mobilní aplikace. Díky ní můžeme Wrike používat odkudkoli a očekávat stejné uživatelské rozhraní a produktivitu, jaké máme v webovém prohlížeči našeho počítačového systému.“
8. Notion: Nejlepší pro tvůrce obsahu a samostatné podnikatele
Donedávna jsem věděl, že Notion je výkonná aplikace pro pořizování poznámek a tvorbu obsahu, která je obzvláště oblíbená mezi indickými samostatnými tvůrci obsahu a agenturami zabývajícími se správou influencerů. Je to ale také komplexní nástroj pro správu projektů! Umožňuje vám vytvářet projekty, navrhovat plány, rozdělovat úkoly, přiřazovat je více členům týmu (pokud máte tým!) a dokonce nastavovat závislosti úkolů.
Osobně si myslím, že síla Notion spočívá v umožnění transparentní dokumentace. Mohu jej použít k vytvoření podrobných wiki stránek pro dokumentaci projektových plánů, zápisů z jednání a dokonce i pokynů pro komunikaci s klienty, a to vše na jednom centrálním místě. Tím je zajištěno, že všichni mají přístup k nejnovějším informacím a odpadá chaotické prohledávání nekonečných e-mailů nebo složek pro správu dokumentů.
Nejlepší funkce Notion
- Udržujte všechny informace o projektu přehledně uspořádané pomocí Project Wiki od Notion.
- Rozjeďte projekty pomocí předem připravených šablon pro plány, pracovní postupy a další.
- Efektivně spravujte úkoly pomocí funkcí pro správu úkolů v Notion.
- Vyberte si mezi zobrazením časové osy a Kanbanu pro vizualizaci postupu projektu.
- Vytvářejte bohaté dokumenty s videi, úryvky kódu a více než 50 dalšími typy obsahu pomocí Notion Notes a Docs.
Omezení Notion
- Flexibilita Notion vyžaduje určitou dobu na osvojení a zvládnutí všech jeho funkcí.
- Ačkoli nabízí funkce pro správu projektů, nejedná se o specializovaný nástroj. Pro základní funkce správy projektů budete možná potřebovat integrace.
Ceny Notion
Notion nabízí čtyři tarify:
- Zdarma: Spolupracujte s až 10 hosty
- Plus: 664,94 INR za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 1246,76 INR za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5,0 (více než 5 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 2 100 recenzí)
Osobně se mi líbí flexibilita a univerzálnost aplikace Notion. Umožňuje mi vytvářet vlastní stránky, databáze a seznamy úkolů, které dokonale vyhovují mým potřebám. Oceňuji také možnost spolupracovat s ostatními v reálném čase a hladkou synchronizaci mezi zařízeními, díky které mám přístup ke svým informacím, ať jsem kdekoli. Notion se stal nepostradatelným nástrojem, který mi pomáhá udržovat pořádek a produktivitu.
Osobně se mi líbí flexibilita a univerzálnost aplikace Notion. Umožňuje mi vytvářet vlastní stránky, databáze a seznamy úkolů, které dokonale vyhovují mým potřebám. Oceňuji také možnost spolupracovat s ostatními v reálném čase a hladkou synchronizaci mezi zařízeními, díky které mám přístup ke svým informacím, ať jsem kdekoli. Notion se stal nepostradatelným nástrojem, který mi pomáhá udržovat pořádek a produktivitu.
9. Jira: Nejlepší pro agilní vývoj softwaru v Indii
Pokud řídíte projekty agilního vývoje softwaru, Jira je silným kandidátem na vaši první volbu softwaru pro řízení projektů v Indii.
Je speciálně navržen pro podporu agilních metodik, což vám umožňuje implementovat frameworky Scrum, Kanban a DevOps přímo v rámci platformy.
Na rozdíl od univerzálních nástrojů pro správu projektů mi Jira umožňuje konfigurovat vlastní pracovní postupy přizpůsobené našim potřebám. To znamená, že se zbavíme obecných šablon a vytvoříme vlastní fáze relevantní pro indické projekty, jako jsou „schválení vládou“ nebo „jednání s dodavateli“. Tato transparentnost zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně a úkoly plynule procházejí životním cyklem projektu.
Můžete tak plánovat, programovat, nasazovat, vydávat, sledovat výkonnost projektů a spravovat celý životní cyklus softwarových projektů, a to vše na jednom místě.
Nejlepší funkce Jira
- Využijte interaktivní časové osy pro projektové plány, scrum tabule pro plánování sprintů a Kanban tabule pro agilní řízení.
- Zjednodušte sledování chyb pomocí funkce sledování problémů, abyste udrželi vývoj na správné cestě.
- Integrujte Jira s více než 3 000 vývojářskými nástroji, jako jsou Scriptrunner nebo Zendesk, a zefektivněte tak pracovní postupy.
- Sledujte pokrok a měřte výkonnost pomocí reportů a přehledů.
Omezení Jira
- Pevné rozhraní a problémy s přizpůsobením
- Vyhledávací a filtrační systémy by mohly být uživatelsky přívětivější.
Ceny Jira
- Zdarma: ₹0
- Standard: 680 INR/měsíc na uživatele
- Premium: 1335 INR/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5,0 (více než 5 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 14 000 recenzí)
„Klíčovou věcí, s kterou Jira pomáhá, je sledování/zaznamenávání různých problémů, které se vyskytují v různých týmech. To poskytuje přehled od nejmenších změn, které se dějí v produktu, až po změny na úrovni organizace. Používá se to jako součást procesu řízení změn, aby všichni věděli, co se děje a kdo za to odpovídá.“
„Klíčovou věcí, s kterou Jira pomáhá, je sledování/zaznamenávání různých problémů, které se vyskytují v různých týmech. To poskytuje přehled od nejmenších změn, které se dějí v produktu, až po změny na úrovni organizace. Používá se to jako součást procesu řízení změn, aby všichni věděli, co se děje a kdo za to odpovídá.“
10. Zoho Projects: Nejlepší pro výkonné plánování a integrované integrace
V neposlední řadě jsem do tohoto seznamu softwaru pro řízení projektů v Indii musel zahrnout Zoho Projects, protože tato aplikace zvládne projekty všech velikostí a složitostí.
Jednou z jeho největších předností je pro mě jeho cenová dostupnost. Ve srovnání s podobnými produkty nabízí Zoho Projects nákladově efektivní řešení, které je ideální pro týmy v Indii s omezeným rozpočtem. Neznamená to však, že by byl omezován v funkcích. Schopnost vytvářet vlastní pracovní postupy úkolů, včetně automatizace opakujících se úkolů, je revoluční. To uvolňuje mému týmu cenný čas, který může věnovat strategičtější práci, a snižuje riziko chyb, které mohou trápit manuální procesy.
Nabízí také známé prostředí sociálních sítí s funkcemi, jako jsou kanály, fóra a diskuze, které udržují týmy v kontaktu. Navíc je k dispozici pro iOS, Android a další mobilní zařízení, takže k němu máte přístup i na cestách.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Rozdělte složité projekty na splnitelné úkoly pomocí Ganttových diagramů Zoho Projects.
- Definujte závislosti úkolů, přiřazujte úkoly členům týmu, plánujte události a plynule sledujte pokrok.
- Nastavte opakující se projekty a připomenutí, aby tým zůstal na správné cestě.
- Podporujte spolupráci týmu vytvářením a sdílením projektových dokumentů, prezentací a tabulek.
- Sledujte čas strávený na úkolech ručně nebo pomocí integrovaného časovače a generujte faktury z časových rozpisů pouhými několika kliknutími.
Omezení Zoho Projects
- Export souborů v určitých formátech je omezený.
- I přes možnosti reportování někteří uživatelé shledávají, že jim chybí určité funkce.
- V současné době nenabízí nativní integraci s účetním systémem Quickbooks.
Ceny Zoho Projects
- Zdarma: ₹0
- Premium: 334 INR/měsíc na uživatele
- Enterprise: 750 INR/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5,0 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 500 recenzí)
„Nejlepší na této platformě je, že ji lze použít ke správě projektů v jakémkoli odvětví. Lze ji konfigurovat podle konkrétních potřeb organizace. Snadné nastavení a použití jak pro správce, tak pro zaměstnance.“
„Nejlepší na této platformě je, že ji lze použít ke správě projektů v jakémkoli odvětví. Lze ji konfigurovat podle konkrétních potřeb organizace. Snadné nastavení a použití jak pro administrátory, tak pro zaměstnance.“
Perfektní platforma pro řízení projektů na vás čeká
Výběr správné platformy pro řízení projektů může zásadně změnit fungování vašeho týmu. Než se rozhodnete, zvažte konkrétní potřeby a priority svého týmu. Nezapomeňte, že mnoho z nich nabízí bezplatné zkušební verze, abyste si mohli jejich funkce vyzkoušet na vlastní kůži.
Pokud však hledáte komplexní řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti řízení projektů, sázím na ClickUp. Nabízí komplexní sadu funkcí, jako jsou přizpůsobitelné zobrazení pro zefektivnění pracovních postupů, integrované chaty a vlákna pro posílení spolupráce a umělá inteligence, která vašemu týmu pomůže dosáhnout více.
Zaregistrujte se ještě dnes k bezplatné zkušební verzi ClickUp a vyzkoušejte rozdíl!