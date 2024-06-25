Jak vést příkladem v práci

„Nic tak přesvědčivě nedokazuje schopnost člověka vést ostatní jako to, co dělá každý den, aby vedl sám sebe,“ řekl Thomas J. Watson, zakladatel společnosti IBM.
Od bojišť po zasedací místnosti se o stylech a kvalitách vedení vedou rozsáhlé debaty. Jediným konsensem se zdá být to, že skvělí lídři ukazují svým týmům, jak se to dělá – tj. vedou příkladem.
Pokud jste vedoucí pracovník nebo manažer, zde najdete vše, co potřebujete vědět o vedení příkladem.
Koncept vedení příkladem
Vedení příkladem znamená, že svým týmem předvádíte vlastnosti a chování, které od něj očekáváte. Svými činy, postoji a přístupem k práci ostatním členům týmu ukazujete, co od nich očekáváte a jak nejlépe vykonávat svou práci.
Vedení příkladem se vyznačuje:
Osobní odpovědnost: Vedoucí pracovník cítí odpovědnost za chování a výkonnost svého týmu. Součástí vaší práce je poskytovat všechny zdroje a ukázat týmu, jak se práce dělá.
Zaměření na hodnoty: Vedení příkladem neznamená psát kód nebo obsah, abyste týmům ukázali, jak mají dělat svou práci. Je to mnohem víc než to. Jde o to objasnit hodnoty, které je třeba ztělesňovat, a jednat v souladu s nimi.
Například pokud je jednou z hodnot společnosti upřímnost, vedoucí pracovník dává a přijímá zpětnou vazbu upřímně, bez ohledu na své postavení nebo autoritu.
Konzistentnost: Vedoucí se chová konzistentně tak, jak očekává, že se budou chovat členové jeho týmu. Pokud například prosazujete včasnost, budete se konzistentně dostavovat včas na každou schůzku/akci.
Autentičnost: Autentičtí lídři jsou transparentní ve svém rozhodování a provázejí tým všemi proměnnými a procesy, které s tím souvisejí. Seznámíte svůj tým se svými motivy a činy, což ostatním umožní následovat nejen vaše jednání, ale i myšlenkový proces, který za ním stojí.
Otevřenost: Když vedete příkladem, jste intelektuálně pokorní a otevření změnám svého přístupu na základě nových informací nebo přesvědčivých názorů.
V konečném důsledku je vedení příkladem praktikováním starého přísloví, že činy mluví hlasitěji než slova. Jedná se však o kvalitativní a behaviorální koncept, který se nachází v širokém spektru mezi černou a bílou. Je to přístup, který se odráží ve vašich vlastních činech, ať už jsou velké nebo malé.
Pokud chcete vést příkladem, zde je deset strategií, které vám mohou pomoci.
10 strategií, jak vést příkladem
Na první pohled se vedení příkladem jeví jako jednoduché: chovejte se tak, jak chcete, aby se choval váš tým. V praxi, zejména ve velké organizaci, kde řídíte týmy, to však může být velmi náročné.
Aby se tomu zabránilo a aby vaše vedení bylo konzistentní, vytvořte si pevný základ pomocí následujících deseti strategií. Pojďme na to.
1. Rozhodněte se, v čem chcete být příkladem
Nejprve je třeba se rozhodnout, jakým typem lídra jste, abyste mohli jít příkladem. Například lídr společnosti, která se potýká s problémy, musí být zranitelný a motivující. Manažer přepracovaného týmu musí být empatický a podporující.
Chcete-li jít příkladem, začněte tím, že:
- Nastínění vaší vize: Ukažte týmu, jak si představujete budoucnost.
- Vyjasnění hodnot: Nastíňte hodnoty, které jsou pro vás důležité, a očekávejte, že je tým bude dodržovat.
- Demonstrace chování: Chovejte se tak, jak chcete, aby se choval váš tým – buďte otevření, mluvte přímo, buďte přesní, vše dokumentujte atd.
Kniha Simona Sinka „Začněte s proč“ je účinným zdrojem informací, který vám pomůže nastartovat vaši cestu k vedení příkladem. Přečtěte si shrnutí knihy „Začněte s proč“ a zjistěte, zda je pro vás vhodná.
2. Komunikujte otevřeně
Možná si myslíte, že jdete příkladem, ale to často může zůstat bez povšimnutí. Například můžete mít při schůzkách na Zoomu vždy zapnutou kameru, ale členové týmu, kteří jsou plachí, vás nemusí následovat a nemusí tomu přikládat velký význam.
Pokud tedy nestačí pouze předvádět správné chování, je dobré být v tomto ohledu explicitnější. Vytvořte například dokument „Práce se mnou“, ke kterému bude mít váš tým přístup.
Můžete to nastavit v nástroji jako ClickUp Docs, který můžete sdílet se všemi členy svého týmu. Mohou dokonce komentovat dokument nebo klást otázky, čímž posílí vaši spolupráci v tomto procesu.
Je pro vás psaní o svém pracovním stylu novinkou? Žádný stres.
3. Poskytujte užitečnou a konstruktivní zpětnou vazbu; přijímejte ji také
Jednou z největších chyb, které vedoucí pracovníci dělají, je zaujmout autoritativní postoj a nepřijímat zpětnou vazbu od svých týmů a podřízených. Když se chováte tímto způsobem, tým se naučí, že nemusí spolupracovat ani přijímat zpětnou vazbu.
Místo toho se zaměřte na získávání zpětné vazby a přijímání opatření na jejím základě.
- Mějte otevřené dveře: To povzbudí zaměstnance, aby přišli, sdíleli nápady, kladli otázky a žádali o radu, aniž by se museli obávat plánování schůzek.
- Požádejte o názor: Při standupových hovorech, retrospektivách a brainstormingových sezeních požádejte každého o jeho názor. I ty, kteří mlčí, jemně popostrčte.
- Podporujte diskusi: Dejte lidem možnost nesouhlasit s vámi. Dělejte to veřejně, aby ostatní členové týmu měli jistotu, že s vámi mohou diskutovat.
Pokud je váš tým rozptýlený, vytvořte k tomu virtuální prostory.
Pro strukturovanější mechanismus zpětné vazby
4. Podporujte transparentní pracoviště
Transparentnost ve vedení je často prezentována jako ctnost, jako správná věc. Málokdo však chápe, proč je transparentnost důležitá. Zde je vysvětlení.
V oblasti znalostní práce závisí úspěch na tom, aby všichni věděli co nejvíce. Pokud například váš autor obsahu neví, že používáte oxfordské čárky, bude vaše psaní nekonzistentní. Transparentnost vám umožňuje zvýšit kolektivní znalosti organizace.
Zde je několik způsobů, jak můžete vytvořit transparentní pracoviště:
- Dokumentace: Zaznamenávejte si své postřehy, poznámky z jednání, nápady atd. a sdílejte je s celou organizací.
- Systémy: Zaveďte systém řízení projektů, abyste mohli spravovat a sledovat veškerou svou práci. Díky tomu budou informace přístupné všem zúčastněným.
- Reporty: Vytvářejte reporty pro důležité metriky.
5. Buďte autentičtí a zranitelní
Autenticita může být pojivem, které drží vaši organizaci pohromadě. Skvělí lídři se naučí projevovat zranitelnost, aniž by působili slabě.
Ve své knize Shoe Dog spoluzakladatel a bývalý generální ředitel společnosti Nike Phil Knight vypráví o době, kdy společnost Nike právě zahájila svou činnost a čelila své první velké krizi. Knight svolal své zaměstnance a otevřeně jim popsal hrozby a překážky, kterým společnost čelila.
Transparentnost ohledně blížící se krize a otevřené přiznání možných rizik pomohly jeho zaměstnancům nabrat odvahu. Projev se stal bojovým pokřikem pro nově vznikající organizaci.
Autentické vedení také ukazuje týmům, že s vámi mohou být zranitelní. Mohou eskalovat jakoukoli toxicitu a řešit konflikty, čímž vytvářejí bezpečné a inkluzivní pracoviště.
Praktické rady ohledně studu, zranitelnosti a empatie najdete v tomto shrnutí knihy Dare to Lead(Odvažte se vést) od Brené Brownové, která představuje cestovní mapu k odvážnému vedení.
6. Stanovte cíle týmu
Vedoucí pracovníci mají tendenci stanovovat cíle společnosti společně s představenstvem a poté je předávat svým týmům. To někdy vede k tomu, že týmy mají pocit, že jim byly cíle vnuceny.
Vést příkladem:
- Stanovte cíle společně s týmem
- Zeptejte se jich, co je možné dosáhnout.
- Převezměte odpovědnost za to, aby tým dosáhl svých cílů.
- Aktivně se učte, co potřebují
- Pravidelně sledujte pokrok a v případě potřeby tým podporujte.
Stanovte cíle společně s týmem a pravidelně sledujte pokrok a v případě potřeby tým podporujte.
7. Nebojte se, že ze sebe uděláte hlupáka
Problémy, které moderní organizace řeší, vyžadují kreativní a odvážné myšlení. Někdy mohou nápady znít směšně. Týmy potřebují mít jistotu, že všechny jejich nápady budou vítány bez předsudků.
Aby toho bylo možné dosáhnout, buďte otevření sdílení nápadů.
- Vyzvěte lidi, aby řekli svůj názor, a naslouchejte jim aktivně, aniž byste je soudili.
- Povzbuzujte tým, aby nápady neodmítal hned, ale prozkoumal směr, kterým vedou.
- V rámci týmu vytvořte ochranné mechanismy, které zabrání unáhleným rozhodnutím.
8. Naplánujte si hodiny pro otázky a odpovědi
Vedoucí pracovníci pořádají dny otevřených dveří, na které zvou všechny zaměstnance, aby kladli otázky. V těchto sezeních se otázky často týkají organizace, plánů, novinek atd.
Kromě toho si vyhraďte čas na otázky a odpovědi se svým týmem, abyste jim ukázali, jak byste něco udělali. Povzbuďte je, aby kladli otázky jako „jak byste vyřešili tento problém?“ nebo „jak byste přistupovali k této situaci?“
I když možná nechcete, aby se na vás váš tým obracel s každou maličkostí, je dobré mu to občas dovolit. Tento způsob vedení příkladem učí váš tým v kontextu. Ukazuje jim, že jste tu, abyste jim pomohli, když se věci zkomplikují.
9. Vžijte se do role svých týmů
Jedním z největších problémů, kterým vedoucí pracovníci čelí, je to, že se příliš vzdalují realitě. Například vedoucí technického oddělení nemusí znát každodenní výzvy, kterým čelí vývojáři, jako jsou omezení vývojového prostředí nebo nedostatek automatizačních nástrojů.
Chcete-li jít příkladem, vyhraďte si čas, kdy budete buď vykonávat práci, kterou dělají vaše týmy, nebo je při práci pozorovat. Můžete například programovat ve dvojici s vývojářem. Nebo si vyberte několik funkcí a proveďte několik testů.
Tím svůj tým ujistíte, že chcete porozumět jeho zkušenostem a zlepšit mu podmínky.
10. Vyvíjejte se s dobou
Premiér v době války potřebuje zcela jiné dovednosti a postoje než premiér v době míru. Buďte tedy lídrem, jakého vaše týmy a organizace potřebují. Když je ekonomika v útlumu, můžete být kreativní nebo agresivní. Když investice proudí, můžete investovat do školení a experimentování.
Když je váš tým malý, můžete mít s každým bližší vztah. Ale když se váš tým rozroste, možná budete mít potíže si zapamatovat jména všech.
Jako úspěšný lídr je vaším úkolem držet krok s dobou. Ukažte svému týmu, že změna je nejen nevyhnutelná, ale může být i pozitivní.
Pokud jste například vedoucí pracovník, který řídí změnu návratu do kanceláře, choďte každý den osobně do práce. Mluvte o tom, jak vám to pomáhá a jak by to mohlo pomoci vašemu týmu. Přijímejte neshody otevřeně a diskutujte o nich pozitivně. Pokud to stále nefunguje, neváhejte svůj plán úplně stáhnout.
Ačkoli všechny tyto strategie mohou být velmi užitečné, každý jedinec je jiný. V průběhu vedení příkladem se nevyhnutelně objeví výzvy. Podívejme se, jak je můžete překonat.
Překonávání výzev při vedení příkladem
Strategie vedení a styly řízení se liší mezi jednotlivými organizacemi i v rámci nich.
Vedení změn řídí organizaci prostřednictvím transformace. Tato situace – jako COVID-19 nebo ekonomická nestabilita – je často kladena na bedra vedoucího, který ji musí zvládnout, aby byl úspěšný. James Daunt z Barnes and Noble je skvělým příkladem vedoucího změn, který dovedl podnik z pokraje bankrotu k pozitivnímu růstu.
Naopak emergentní vedení se dostává do pozice organicky a vede týmy bez spoléhání se na formální autoritu. Je přizpůsobivé a více v souladu s týmem. Satya Nadella je příkladem emergentního vůdce.
Etické vedení znamená dělat správné věci, a to nejen z hlediska finančních výsledků, ale také z hlediska zaměstnanců, zákazníků a společnosti jako celku.
V závislosti na organizaci, situaci na trhu a vedoucích schopnostech se dobrý vedoucí může setkat s následujícími výzvami a zde je několik tipů, jak je překonat.
Nedostatek jednotné vize
Aby bylo možné vést příkladem, musí váš tým vidět vaše chování a ztotožnit se s ním. Bez jednotné vize a principů mohou vaše příkladné činy zůstat bez povšimnutí.
Řešení: Zaznamenejte svou vizi a filozofii vedení. Pravidelně o nich diskutujte se členy svého týmu. Povzbuzujte je, aby přijímali rozhodnutí na základě principů, hodnot a přesvědčení, které jste společně stanovili.
Delegování
Každý manažer, bez ohledu na to, jak zkušený je, se v určitém okamžiku potýká s problémem delegování úkolů. Někdy možná nemá ve svém týmu správnou osobu, která by daný úkol provedla. Jindy možná sám nemá jasno v tom, co vlastně potřebuje.
Řešení:
- Podrobně zdokumentujte práci, kterou je třeba vykonat, očekávání, cíle a výsledky. Zapsání těchto informací přináší jasnost a slouží jako reference.
- Poskytněte všechny zdroje potřebné k dokončení práce.
- Vysvětlete, jak chcete, aby se to udělalo (dokument s podrobným popisem „takhle bych to udělal já“ je skvělý způsob, jak jít příkladem).
- Při aktualizaci dokumentace označte své týmy, aby jim informace neunikly.
- Naplánujte si pravidelné schůzky a poskytujte zpětnou vazbu ohledně pokroku.
Jak se vyrovnat se změnami
Změna je obtížná, a to nejen pro týmy, ale i pro vedoucí pracovníky. V nestabilní a neustále se měnící situaci může být vedení příkladem obtížné.
Řešení:
- Snažte se dozvědět co nejvíce o změně.
- Proveďte scénářové plánování, abyste byli připraveni na možné turbulence.
- Otevřeně přijímejte nepředvídatelnost a ujistěte své týmy, že jste s nimi.
- Buďte empatičtí a nabídněte svým týmům podporu a zdroje.
Sebeřízení
Může to znít hloupě, ale abyste mohli jít příkladem, měli byste být schopni odborně řídit sami sebe. Několik lídrů tuto vlastnost postrádá. Sami mohou být přepracovaní, náladoví nebo plachí, čímž nechtěně vytvářejí podobnou kulturu ve svých týmech.
Řešení:
- Jasně definujte své cíle a chování.
- Každý den si připomínejte své hodnoty, abyste se chovali v souladu s nimi.
- Pravidelně provádějte sebehodnocení, abyste zjistili, zda jdete správným příkladem.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od týmu a upravte svůj výkon.
Výhody a nevýhody vedení příkladem
Vedení příkladem je z různých důvodů skvělou strategií.
- Respekt: Když vedoucí jedná v souladu se svými slovy, členové týmu ho budou spíše respektovat.
- Důvěra: Manažer, který vede příkladem, zná problémy svého týmu. Proto je nejdůvěryhodnější.
- Pozitivní pracovní kultura: Dobří vedoucí zajišťují, aby jejich týmy věděly, že nemluví ze své ivory tower. To vytváří pozitivní pracovní prostředí.
- Transparentnost: Když jdete příkladem, chováte se k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám. To vytváří empatii, soucit a transparentnost.
- Morálka: Vědomí, že váš manažer se řídí stejnými standardy jako členové týmu, zvyšuje morálku zaměstnanců.
- Loajalita zákazníků: Spokojení a respektovaní zaměstnanci se k zákazníkům chovají dobře a budují tak pocit loajality ke značce, který je jedinečný a specifický pro vaši společnost.
To neznamená, že vedení příkladem nemá své nevýhody.
Tlak: Pro začátek může být pro vedoucího velmi náročné neustále dodržovat určitý standard. Máte pocit, že musíte být neomylní, což může být velkým tlakem.
Eroze důvěry: Jakákoli nekonzistentnost v chování může vést k erozi důvěry, kterou může být téměř nemožné znovu vybudovat.
Příliš taktický přístup: Když vedete příkladem, riskujete, že budete příliš taktický a budete všem ukazovat, co a jak mají dělat. To vám může ubrat čas, který potřebujete na strategické a vizionářské úkony.
Stejně jako u každého stylu vedení lze i výše uvedené nevýhody překonat s trochou přemýšlení, empatie a strategického přístupu.
Vedejte příkladem s ClickUp
Podle nesmrtelných slov Thomase J. Watsona je prvním krokem k vedení příkladem zvládnutí sebe sama. Stanovení cílů, zaznamenání svých filozofií, sledování svých výkonů a dokonce i každodenní psaní deníku vám mohou pomoci k dobrému startu. Jakmile porozumíte sobě samému, je čas poznat svůj tým a vést ho příkladem.
Bez ohledu na to, kterou z výše uvedených deseti strategií se rozhodnete následovat, můžete dosáhnout mnohem lepších výsledků s robustním nástrojem pro správu týmu, jako je ClickUp.
ClickUp je komplexní software pro řízení projektů, který vám poskytuje všechny nástroje potřebné pro řízení sebe sama i svého týmu.
Potřebujete si zapsat osobní cíle? Vyzkoušejte ClickUp Goals. Rádi si pravidelně píšete deník? Použijte ClickUp Docs. Řídíte projektový tým? Použijte zobrazení ClickUp Workload k spravedlivému rozdělení práce. Chcete sbírat zpětnou vazbu? Použijte některou z šablon formulářů pro zpětnou vazbu.
Řiďte efektivně sebe i svůj tým. Jděte příkladem. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!