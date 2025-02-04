10 alternativ Databoxu pro sledování dat a reporting v roce 2025

Databox pravděpodobně již znáte. A někteří vaši kolegové z oboru jej jistě používají pro sledování dat, integrovanou analytiku a reporting.
Navzdory své užitečnosti však Databox může selhávat při zpracování složitých datových úkolů. Postrádá také pokročilé analytické funkce a při rozsáhlém používání může být nákladný.
Připojte se k nám a prozkoumejte 10 nejlepších alternativ Databoxu. Od uživatelsky přívětivých rozhraní po pokročilé funkce prediktivní analýzy – tyto nástroje pro vizualizaci dat mají co nabídnout každému.
Co byste měli hledat v alternativách Databoxu?
Mnoho alternativ Databoxu vám může poskytnout funkčnost a flexibilitu, kterou potřebujete. Ale jaké jsou klíčové funkce, na které byste se měli zaměřit?
Skutečně moderní a efektivní software pro business intelligence musí mít:
- Snadno použitelné rozhraní: Hledejte nástroje s jednoduchým a intuitivním uživatelským rozhraním, které nevyžaduje rozsáhlé školení pro ovládání.
- Možnosti přizpůsobení: Upřednostněte alternativy Databoxu, které vám umožní přizpůsobit reporty a interaktivní dashboardy vašim konkrétním potřebám a brandingu.
- Podpora integrace: Zvažte platformy, které lze hladce integrovat s vaším stávajícím softwarem a zdroji dat, jako jsou platformy CRM nebo platformy pro automatizaci marketingu.
- Různé formáty vizualizace dat: Je dobré vybrat nástroje, které dokážou kombinovat data a prezentovat je vizuálně atraktivním a informativním způsobem, včetně tabulek, grafů a teplotních map.
- Informace v reálném čase: Zvažte alternativy Databoxu, které nabízejí sledování dat a vytváření reportů v reálném čase, což může být klíčové pro monitorování kampaní a včasné rozhodování.
- Mobilní přístupnost: Řešení, která mají mobilní aplikaci nebo jsou přizpůsobena pro mobilní zařízení, aby byla přístupná i na cestách, mohou být výhodnější, protože vám umožní zůstat ve spojení a informováni odkudkoli.
- Flexibilní náklady: Nejlepší alternativy Databoxu budou odpovídat vašemu rozpočtu, přičemž zohlední všechny další funkce nebo doplňky, které mohou znamenat dodatečné náklady.
- Silná zákaznická podpora: Najděte alternativu, která poskytuje spolehlivou zákaznickou podporu, která vám pomůže s problémy, jako je nastavení, řešení potíží a školení.
10 nejlepších alternativ Databoxu pro rok 2024
Nyní, když víme, co hledat v alternativě k Databoxu, podívejme se na nástroje, které nabízejí některé nebo všechny z těchto funkcí.
1. Looker Studio
Looker Studio (dříve Google Data Studio) je součástí Looker, platformy pro business intelligence (BI) a analytiku vlastněné Google Cloud. Pomáhá vám vytvářet a sdílet vlastní datové zážitky, včetně reportů a interaktivních dashboardů. A to vše bez psaní SQL dotazů nebo používání složitých BI nástrojů!
S Looker Studio můžete kombinovat data ze všech svých oblíbených zdrojů, jako jsou CRM nebo marketingové platformy, a získat tak ucelený přehled o svém podnikání.
A to nejlepší? Je zdarma, vždy aktuální a rozsáhle přizpůsobitelný, což z něj činí jednu z nejoblíbenějších alternativ Databoxu.
Nejlepší funkce Looker Studio
- Nastavte si upozornění na základě konkrétních prahových hodnot dat a nechte se okamžitě informovat v případě významných změn.
- Spolupracujte s členy týmu a snadno sdílejte reporty a dashboardy.
- Vložte reporty a dashboardy do jiných aplikací a webových stránek.
- Získejte řízení přístupu na základě rolí a šifrování pro zvýšenou bezpečnost dat.
- Prozkoumejte svá data pomocí široké škály interaktivních vizualizací, včetně tabulek, grafů a map.
Omezení Looker Studio
- Pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s koncepty modelování a vizualizace dat, to může být složité.
- Nemusí být kompatibilní se všemi vašimi podnikovými nástroji a platformami pro vizualizaci dat.
Ceny Looker Studio
- Looker Studio: zdarma
- Looker Studio Pro: 9 $/měsíc na uživatele, na projekt
Hodnocení a recenze Looker Studio
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
2. Metrics Watch
Metrics Watch je navržen pro sledování a reportování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) souvisejících s obchodními a marketingovými metrikami. Pomáhá vám sledovat výkonnost vašich webových stránek, kanálů sociálních médií a marketingových kampaní.
Díky automatizovanému sledování a funkcím reportingu v reálném čase můžete mít vždy aktuální přehled o svých metrikách a činit informovaná rozhodnutí, která zlepší výkonnost vašeho podnikání.
Metrics Watch nabízí přizpůsobitelné dashboardy, plánované marketingové reporty a možnosti vizualizace dat. To vše výrazně usnadňuje analýzu vašich KPI!
Nejlepší funkce Metrics Watch
- Shromažďujte data z různých zdrojů, jako jsou Google Analytics, platformy sociálních médií a vlastní zdroje, a jednou provždy se zbavte ručního zadávání dat.
- Sledujte nejnovější údaje o výkonu v reálném čase
- Naplánujte si marketingové reporty, abyste dostávali pravidelné aktualizace metrik KPI, aniž byste museli nástroj ručně kontrolovat.
- Exportujte data v různých formátech, jako jsou CSV a Excel, pro další analýzu nebo sdílení.
Omezení Metrics Watch
- Placený nástroj. Cena může být pro menší podniky limitujícím faktorem.
- Omezené možnosti přizpůsobení, zejména pokud potřebujete vysoce specifické sledovací funkce.
Ceny Metrics Watch
- Starter: 29 $/měsíc
- Pro: 50 $/měsíc
- Prémiové tarify: 100 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Metrics Watch
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Anaconda
Anaconda poskytuje centralizovanou platformu pro vizualizaci dat pro správu a monitorování datových potrubí, modelů a analytických pracovních postupů. Zjednodušuje správu balíčků a prostředí a zahrnuje asistenta kódování založeného na umělé inteligenci, který pomáhá při vývoji.
Tento nástroj BI může také sledovat výkon a využití modelů strojového učení, aby monitoroval přesnost modelů, metriky výkonu a data použitá k trénování a vyhodnocování modelů.
S Anaconda Enterprise můžete sledovat a monitorovat provádění pracovních postupů v oblasti analýzy dat. To zahrnuje sledování provádění jednotlivých úkolů, závislostí mezi úkoly a celkového postupu pracovního postupu.
Nejlepší funkce Anaconda
- Dokumentujte a spravujte metadata (zdroj dat, schéma a statistiky využití) pro datová aktiva.
- Získejte přístup k tisícům balíčků pro datovou vědu a strojové učení, včetně open-source řešení.
- Integrujte s oblíbenými řešeními pro ukládání dat, jako jsou Hadoop a AWS S3, a frameworky pro strojové učení, jako jsou TensorFlow a PyTorch.
- Zpracovávejte velké objemy dat
Omezení Anacondy
- Méně univerzální pro organizace, které používají různorodou sadu analytických platforem.
- Omezené možnosti v případě specializovaných nebo pokročilých analytických použití
- Pro organizace, které dosud nepoužívají produkty Anaconda, může být nutné další školení a investice.
- Žádná bezplatná verze
Ceny Anaconda
- Podnikání: 50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Anaconda
- G2: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (70+ recenzí)
4. GeckoBoard
Geckoboard je dashboard v reálném čase, který vám pomáhá vizualizovat a analyzovat data a klíčové metriky způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
Nabízí také widgety, které zobrazují nejdůležitější data z aplikací jako Google Analytics a Salesforce, například grafy, tabulky a text. Tyto dashboardy pak můžete sdílet s členy týmu a více klienty, což usnadňuje sledování výkonu a pokroku.
Geckoboard je jednou z jednodušších alternativ Databoxu a je snadno použitelný. Automaticky aktualizuje data v reálném čase a poskytuje tak nejaktuálnější informace. Tento software pro KPI vám dokonce umožňuje filtrovat data, takže se můžete soustředit na konkrétní podskupiny informací.
Nejlepší funkce GeckoBoard
- Vyberte si z řady motivů, rozvržení a barevných schémat a přizpůsobte si vzhled datových dashboardů.
- Nastavte oprávnění pro data tak, aby k citlivým informacím měli přístup pouze oprávnění uživatelé.
- Prohlížejte si historická data a sledujte trendy v čase.
Omezení GeckoBoard
- Vlastní zdroje dat mohou vyžadovat další programování a technické znalosti pro komplexní transformace dat.
- Má omezení na množství dat, která lze zobrazit v jednom widgetu.
- Žádná bezplatná verze
Ceny GeckoBoard
- Essential: 49 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
- Rozsah: 699 $/měsíc
Hodnocení a recenze GeckoBoard
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
5. Whatagraph
Whatagraph je komplexní a uživatelsky přívětivý nástroj pro vytváření reportů pro klienty, který byl navržen tak, aby zjednodušil vizualizaci a analýzu dat pro digitální marketingové kampaně. Nabízí mnoho funkcí, včetně přizpůsobitelných šablon, sledování dat v reálném čase a automatického generování reportů.
Díky intuitivnímu rozhraní můžete snadno vytvářet vizuálně přitažlivé marketingové reporty, které zobrazují klíčové ukazatele výkonnosti napříč různými kanály, jako jsou sociální média a e-mailový marketing.
Whatagraph se také integruje s oblíbenými platformami, jako jsou Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads a Instagram Insights, což z něj činí univerzální nástroj pro marketéry.
Nejlepší funkce Whatagraph
- Přizpůsobte šablony a vytvářejte marketingové reporty na míru.
- Sledujte data v reálném čase a získejte aktuální informace
- Automaticky generujte reporty a ušetřete čas.
- Integrujte data z oblíbených marketingových platforem
- Pracujte rychle a bez přerušení díky uživatelsky přívětivému rozhraní.
Omezení Whatagraph
- Nedostatek pokročilých obchodních analýz
- Omezená podpora pro určité zdroje dat
- Ceny nemusí být vhodné pro malé podniky nebo jednotlivé marketéry.
Ceny Whatagraph
- Essential: 249 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Pokročilá verze: 499 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Whatagraph
- G2: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
6. Klipfolio Powermetrics
Klipfolio PowerMetrics je cloudový nástroj pro BI a vizualizaci dat, který vám umožňuje vytvářet vlastní dashboardy a reporty z vašich dat.
Nabízí širokou škálu datových konektorů, včetně Google Analytics, Salesforce a MySQL, které vám pomohou integrovat vaše zdroje dat.
Tento nástroj pro správu dat také poskytuje knihovnu předem připravených šablon a widgetů pro dashboardy, díky čemuž je snadné s ním začít.
Klipfolio PowerMetrics je určeno pro firmy všech velikostí a lze jej použít v různých odvětvích. Nabízí bezplatnou zkušební verzi a předplatné s cenami založenými na počtu uživatelů a zdrojů dat.
Nejlepší funkce Klipfolio Powermetric
- Vyberte si z řady typů grafů, včetně spojnicových, sloupcových a výsečových grafů.
- Prohlížejte si data v reálném čase a přijímejte informovaná rozhodnutí na základě nejaktuálnějších informací.
- Sdílejte své dashboardy a reporty s členy týmu.
- Manipulujte se svými daty pomocí vzorců a výpočtů pro flexibilní analýzu dat.
- Sestavujte data z více zdrojů prostřednictvím integrace s dbt, Snowflake, Google Analytics, Hubspot atd.
Omezení Klipfolio Powermetrics
- Postrádá pokročilé funkce transformace dat
- Noví uživatelé považují tento nástroj za složitý.
- Cenový model může být pro větší organizace spíše vyšší.
Ceny Klipfolio Powermetrics
- Zdarma
- Standard: 300 $/měsíc
- Vlastní: 800 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Klipfolio Powermetrics
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
7. AgencyAnalytics
AgencyAnalytics je komplexní marketingová platforma speciálně navržená pro digitální marketéry, kteří potřebují robustní nástroje pro efektivní sledování a reportování údajů o kampaních.
Tato platforma pro vizualizaci dat poskytuje integrovanou sadu funkcí, které podporují SEO, PPC, sociální média, e-mailový marketing a přizpůsobitelné reportování.
AgencyAnalytics vyniká jako nástroj pro vytváření reportů díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní a funkcím.
Můžete načítat data a vytvářet přizpůsobené reporty pro klienty, snadno demonstrovat hodnotu svých služeb a poskytovat podrobné informace o výkonu kampaní.
AgencyAnalytics patří mezi preferované alternativy Databoxu pro marketingové agentury, freelancery a interní marketingové týmy, které chtějí zefektivnit svůj pracovní postup a realizovat úspěšné kampaně.
Nejlepší funkce AgencyAnalytics
- Vytvářejte vlastní dashboardy pro sledování výkonu kampaní v reálném čase.
- Sledujte hodnocení klíčových slov, zpětné odkazy a stav SEO na stránce.
- Sledujte výkonnost reklam, spravujte rozpočty a provádějte výzkum klíčových slov.
- Naplánujte příspěvky, sledujte interakce a analyzujte poznatky o publiku.
- Segmentujte publikum, sledujte výkonnost kampaní a sledujte interakci s e-maily.
- Vytvářejte přizpůsobené reporty pro klienty s daty z více platforem.
Omezení AgencyAnalytics
- Nenabízí pokročilé funkce pro sledování sociálních sítí, které by někteří uživatelé mohli potřebovat.
- Rozsáhlé funkce a možnosti mohou být pro začátečníky příliš složité.
- Některé funkce, jako je white-labeling a zprávy napříč kampaněmi, jsou k dispozici pouze u vyšších cenových úrovní.
Ceny AgencyAnalytics
- Freelancer: 12 $/měsíc za kampaň klienta
- Agentura: 18 $/měsíc za kampaň klienta
- Enterprise: Individuální ceny
- Sledování pozic klíčových slov je volitelné za příplatek 50 $ měsíčně.
Hodnocení a recenze AgencyAnalytics
- G2: 4,7/5 (277 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (113 recenzí)
8. Cyfe
Cyfe je komplexní aplikace pro podnikové dashboardy, která vám pomáhá sledovat a analyzovat data z více zdrojů na jednom dashboardu v reálném čase.
Ať už sledujete aktivitu na sociálních sítích, prodejní metriky nebo analytiku webových stránek, Cyfe vám dává možnost vytvářet vlastní dashboardy s widgety, které zobrazují potřebné informace na první pohled.
Díky automatickým upozorněním a reportům navíc můžete mít přehled o důležitých změnách, aniž byste je museli neustále kontrolovat.
Nejlepší funkce Cyfe
- Sledujte všechny důležité obchodní ukazatele na jednom místě.
- Ponořte se hluboko do svých dat pomocí personalizovaných dashboardů s vlastními tabulkami a grafy.
- Nastavte si upozornění a reporty, abyste byli vždy informováni.
- Propojte se s více než 100 oblíbenými službami a aplikacemi a importujte data bez námahy.
- Sdílejte vkládatelné panely s vaším týmem nebo klienty pro plynulou spolupráci.
- Zabezpečte svá data pomocí šifrování SSL a kontroly přístupu uživatelů.
Omezení Cyfe
- Omezené možnosti vizualizace dat
- Náročná křivka učení pro pokročilé funkce
Ceny Cyfe
- Starter: 19 $/měsíc
- Standard: 29 $/měsíc
- Pro: 49 $/měsíc
- Premier: 89 $/měsíc
- Agentura: Od 150 $/měsíc
Hodnocení a recenze Cyfe
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
9. DashThis
DashThis je výkonný nástroj, který zjednodušuje reporting v oblasti digitálního marketingu. Díky jeho uživatelsky přívětivému rozhraní můžete snadno vytvářet vlastní dashboardy, které sledují a analyzují vaše marketingové aktivity.
Ať už používáte Google Analytics, Facebook Ads nebo jiné zdroje dat, tato platforma pro vizualizaci dat hladce integruje data z těchto a mnoha dalších platforem, aby vám poskytla komplexní přehled o vašem výkonu.
Zprávy můžete přizpůsobit pomocí widgetů typu drag-and-drop, sdílet je se svým týmem nebo klienty a dokonce naplánovat automatické aktualizace e-mailem.
Nejlepší funkce DashThis
- Vytvářejte přizpůsobené a vizuálně přitažlivé panely s widgety z různých zdrojů dat.
- Konsolidujte data z Google Analytics, Facebook Ads a dalších zdrojů.
- Naplánujte si e-mailové aktualizace a automaticky odesílejte reporty.
- Vytvářejte zprávy s vaším brandingem pod vlastní značkou.
- Rychle začněte s přednastavenými šablonami pro standardní reporty.
- Sdílejte reporty ve formátech PDF, Excel nebo CSV.
Omezení DashThis
- Zpoždění při zpracování externích zdrojů dat
- Omezené možnosti exportu a formátování reportů
Ceny DashThis
- Jednotlivec: 49 $/měsíc
- Profesionální: 149 $/měsíc
- Podnikání: 289 $/měsíc
- Standard: 449 $/měsíc
Hodnocení a recenze DashThis
- G2: 4,8/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
10. Datapad
Datapad je navržen tak, aby zjednodušil vytváření, vizualizaci a sdílení datových analýz bez nutnosti programování.
Jeho intuitivní rozhraní typu drag-and-drop vám umožňuje snadno manipulovat s daty a vizualizovat je. Ať už pracujete s tabulkami, databázemi nebo API, Datapad vám poskytne vše, co potřebujete.
Tento nástroj pro vizualizaci dat nabízí robustní funkce pro spolupráci a hladkou integraci s dalšími nástroji, jako jsou GitHub a Slack.
Nejlepší funkce Datapadu
- Analyzujte složité datové soubory snadno pomocí intuitivního rozhraní typu drag-and-drop.
- Vytvářejte působivé vizualizace, které oživí vaše data a usnadní jejich pochopení.
- Spolupracujte hladce se svým týmem a umožněte více uživatelům pracovat na stejném projektu současně.
- Chraňte své citlivé informace pomocí funkcí, jako je řízení přístupu na základě rolí a šifrování dat.
- Využijte pokročilé analytické funkce, jako je prediktivní modelování a strojové učení, abyste ze svých dat získali hlubší poznatky.
Omezení Datapadu
- Možnosti vizualizace mají ve srovnání s jinými platformami omezené možnosti přizpůsobení, což může být překážkou pro uživatele se specifickými požadavky na design.
- Uživatelé mohou narazit na problémy s kompatibilitou určitých formátů souborů nebo datových struktur.
Ceny Datapad
- Zdarma
- Standard: 30 $/měsíc
- Podnikání: 100 $/měsíc
Hodnocení a recenze Datapad
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další nástroje pro správu dat
Nyní znáte nejlepší alternativy Databoxu, pokud hledáte čistě specializovaný nástroj pro vizualizaci dat. Ale co ostatní nástroje, které mohou sledovat průběh v reálném čase a poskytovat hluboké poznatky o vašem projektu a zároveň nabízet mnohem více?
Ačkoli ClickUp zatím nemá schopnost zaznamenávat a integrovat data (alespoň prozatím), slouží jako vynikající řešení pro správu dat pro firmy všech velikostí. Díky přizpůsobitelným dashboardům ClickUp můžete snadno spravovat a sdílet analýzy dat ve vaší organizaci nebo týmu.
ClickUp Dashboards kombinuje reporty z různých zdrojů, jako jsou Google Analytics, HubSpot, Salesforce a další nástroje, které se aktualizují v reálném čase. Tato úroveň přehlednosti vám umožňuje být bez prodlení informováni o výkonu kampaní, pokroku v prodejním procesu a klíčových ukazatelích výkonnosti projektů.
Funkce automatizace ClickUp je navíc neocenitelná pro proaktivní oznámení. Můžete nastavit upozornění na odchylky v metrikách nebo na překročení předem definovaných prahových hodnot. Pokud například vaše konverzní poměry neočekávaně poklesnou nebo dojde k náhlému nárůstu dotazů zákazníků, ClickUp může automaticky informovat příslušné týmy, což vám umožní rychle řešit problémy a udržovat konzistentní výkon.
Integrace hraje významnou roli v atraktivitě ClickUp, zejména pro profesionály v oblasti prodeje a marketingu. ClickUp můžete hladce propojit s klíčovými nástroji, jako jsou HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly a Tableau. Tato integrace zefektivňuje tok dat a spolupráci mezi týmy, zvyšuje efektivitu a snižuje počet chyb při ručním zadávání dat.
Ale to není vše. ClickUp také nabízí přizpůsobitelné funkce pro reporting a analytiku. Můžete vytvářet vlastní reporty přizpůsobené vašim konkrétním potřebám, ať už se jedná o reporty výkonnosti, analýzy ROI nebo prognózy. Tato úroveň přizpůsobení vám umožňuje získat praktické poznatky a činit rozhodnutí založená na datech, která podporují strategický růst.
A to nejlepší? ClickUp poskytuje pracovní prostory pro spolupráci a funkce pro správu úkolů. Prodejní a marketingové týmy mohou spolupracovat na projektech, přidělovat úkoly, stanovovat termíny a sledovat pokrok v rámci ClickUp. Toto soudržné prostředí podporuje týmovou práci, zvyšuje produktivitu a zajišťuje soulad s cíli organizace.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte si svůj dashboard pomocí personalizovaných widgetů, rozvržení a typů grafů ClickUp pro efektivní analýzu a organizaci dat. Pomocí filtrů se zaměřte na konkrétní datové body a seřaďte je tak, aby bylo snazší analyzovat kategorie a identifikovat trendy.
- Buďte informováni i na cestách díky mobilnímu přístupu. Prohlížejte si své dashboardy a pracujte s nimi na jakémkoli zařízení, abyste byli vždy v obraze, ať jste kdekoli. Navíc není třeba je obnovovat ani ručně aktualizovat; dashboardy ClickUp automaticky zobrazují data v reálném čase.
- Vyberte si z rozmanité nabídky zobrazení ClickUp, z nichž každé nabízí jedinečné výhody. Zobrazení seznamu pomáhá s podrobnou správou úkolů, zatímco zobrazení tabule nabízí vizuální znázornění úkolů. Zobrazení kalendáře vám pomáhá sledovat termíny a události chronologicky a poskytuje jasný přehled naplánovaných úkolů a důležitých dat.
- Načtěte data ze zdrojů, jako jsou HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly a Tableau. Robustní integrační schopnosti ClickUp pomáhají centralizovat data a zefektivnit váš pracovní postup.
- Snadno sdílejte své dashboardy se zainteresovanými stranami nebo spolupracovníky. Exportujte svůj dashboard ve formátech PDF nebo CSV nebo sdílejte odkaz, abyste ostatním poskytli přístup.
- Nastavte spouštěče a akce, abyste ušetřili čas a zefektivnili svůj pracovní postup. Automatizujte opakující se úkoly nebo oznámení na základě předem definovaných podmínek.
Omezení ClickUp
- Zvyknout si na všechny funkce může chvíli trvat. Jakmile se však uživatelé seznámí s nástrojem, mohou snadno využít všechny jeho možnosti.
- Někteří uživatelé mohou zjistit, že nepotřebují nebo nepoužívají všechny funkce dostupné v ClickUp. To může vést k pocitu složitosti u těch, kteří preferují jednodušší přístup. ClickUp však uživatelům umožňuje přizpůsobit si pracovní prostor tak, aby se mohli soustředit na funkce, které jsou pro ně nejdůležitější.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- ClickUp Brain: K dispozici pro všechny placené tarify za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
Vylepšete svou obchodní inteligenci pomocí správného nástroje
Existuje několik alternativ Databoxu pro sledování a reportování dat. Můžete si vybrat nejvhodnější nástroj pro správu dat s ohledem na jeho uživatelské přívětivost, přizpůsobitelnost, dostupné integrace, možnosti vizualizace, sledování v reálném čase, ceny a zákaznickou podporu.
Platforma pro správu projektů ClickUp nabízí mnohem více než jen reportování a sledování dat v reálném čase. Přináší vám uživatelsky přívětivé rozhraní, interaktivní a vizuálně přitažlivé dashboardy, hladkou integraci s různými nástroji a konkurenceschopné ceny.
Nyní k tomu všemu přidejte špičkový proces zákaznické podpory! Pokud chcete posunout BI schopnosti své firmy na vyšší úroveň, vyzkoušejte ClickUp!